A 10 legjobb minimalista digitális tervező 2025-re

Megpróbálja Harry Potter pálcájához hasonló varázspálcával szervezni az életét, csak hogy rájöjjön, hogy az csak egy evőpálcika?

Üdvözöljük az életének rendezésén alapuló világban – a post-it cetlik, félig kitöltött papír naptárak és soha véget nem érő mentális teendőlisták kaotikus keverékében.

Egy tanulmány kimutatta, hogy a kisvállalkozások tulajdonosai naponta egy óra harminchat percet veszítenek el nem produktív feladatokkal. Ennek egyik oka a tervezési bénulás.

A megoldás viszonylag egyszerű: egy minimalista digitális tervező. Felhasználóbarát, és lehetővé teszi, hogy több eszközről is kezelje az összes tervezési igényét.

De nem minden tervező alkalmas Önnek. Összeállítottuk a legjobb digitális tervező sablonokat, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes tervezőt!

Mit kell keresni a digitális tervezőkben?

A legjobb digitális tervezők keresésekor tartsa szem előtt ezeket a funkciókat, hogy biztosan illeszkedjenek az életstílusához és a termelékenységi céljaihoz:

Felhasználóbarát felület: Válasszon egy tiszta, minimalista kialakítású és intuitív felülettel rendelkező digitális tervezőt, amelyen könnyen navigálhat a feladatok és események között.

Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan tervezőket, amelyek lehetővé teszik többféle elrendezés testreszabását, digitális matricák hozzáadását és az igényeinek megfelelő további oldalak integrálását. Az azonnali letöltési lehetőség plusz előnyt jelent.

Főbb jellemzők: Gondoskodjon egy Gondoskodjon egy jó online naptárról , szokáskövetőről, teendőlistákról, valamint heti és napi oldalakról. Plusz pontok az extra sablonokért, mint például a szokáskövetők és a havi oldalak.

Eszközkompatibilitás: Keressen olyan Keressen olyan digitális tervezőalkalmazást , amely több eszközön is elérhető, például asztali számítógépeken, okostelefonokon és táblagépeken.

Ár-érték arány: Próbáljon ki néhány ingyenes mintát és sablont, mielőtt befektetne egy tervezőbe. Próbálja ki a platformot, majd fontolja meg a megfizethető árkategóriákat.

A 10 legjobb minimalista digitális tervező

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie, keressünk egy olyan digitális tervező eszközt, amely megfelel az Ön igényeinek.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú digitális tervezőalkalmazás)

Növelje személyes és csapatának termelékenységét és együttműködését a ClickUp segítségével.

Ha egyszerű megoldást keres komplex feladatokhoz, a ClickUp a tökéletes választás. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, hihetetlenül intuitív feladatkezelő eszközzel, amely segít optimalizálni a digitális tervezés minden aspektusát.

A ClickUp korlátlan számú felhasználót, feladatot, sablont és funkciót kínál, amelyek hatékonnyá, produktívvá és – merjük mondani – szórakoztatóvá teszik a célok kitűzését!

Tervezze meg napját a ClickUp napi tervező sablonjával

Töltse le ezt a sablont Tartsa naprakészen a menetrendjét a ClickUp napi tervező sablonjával.

Azok számára, akik a strukturált megközelítést részesítik előnyben a napi tervezés során, a ClickUp napi tervező sablon a tökéletes megoldás. Világos keretrendszert biztosít a teendők, találkozók és prioritások szervezéséhez, így semmi sem maradhat ki. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg feladatait időblokkokkal

Helyezze előtérbe a legfontosabb munkáit

Kövesse nyomon az előrehaladást és a határidőket egy képernyőn

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak rövid tanulási folyamaton kell átesniük, amikor először használják az eszközöket.

Bizonyos funkciók még nem érhetők el mobil eszközökön.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: A ClickUp Goals funkcióval napi feladatait mini-mérföldkövekké alakíthatja. Ez segít abban, hogy szem előtt tartsa a célt, miközben a kisebb sikereket is leellenőrzi.

2. Notion (A legjobb feladatkezelő tervező)

via Notion

A Notion jegyzetelési, feladatkezelési és együttműködési eszközöket egyesít egy rugalmas munkaterületben.

A Notion végtelen testreszabási lehetőségeket kínál, ha meg akarja tervezni a hetét, nyomon követni a projekteket vagy ötleteket gyűjteni.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre, szervezzen és kövessen nyomon feladatokat, hogy valós időben vagy a saját ütemterve szerint dolgozhasson együtt másokkal.

Testreszabhatja az egyes oldalakat az igényeinek megfelelően – az egyszerű dokumentumoktól a komplex adatbázisokig.

Használja azokat az eszközöket, amelyeket valószínűleg máris használ – például a Slacket és a Google Naptárat –, hogy megkönnyítse a kommunikációt és a koordinációt a különböző platformok között.

A Notion korlátai

A Notionban történő dokumentálás eltér a Google Docs és hasonló eszközök használatától, és előfordulhat, hogy manuális formázásra van szükség az Ön egyedi igényeinek kielégítéséhez.

Jelenleg nincs beépített időkövető vagy emlékeztető funkció.

Ha hatalmas adatmennyiséget kezel, nincs lehetőség arra, hogy azt diagramokkal, grafikonokkal vagy irányítópultokkal vizualizálja.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Opcionális kiegészítő AI: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

3. GoodNotes Digital Planner (a legjobb kézírásos jegyzetelő eszköz)

via GoodNotes

Tanulmányok kimutatták, hogy a kézzel való rajzolás több aktivitást igényel és az agy nagyobb területeit vonja be, mint a gépelés. Mi lenne, ha ezt digitális tervezőjével is megtehetné?

A GoodNotes a jó öreg papír alapú tervező varázsát ötvözi a digitális jegyzetelés kényelmével. Tökéletes választás, ha ragaszkodsz a régi módszerekhez, de szeretnél rendet tenni (és papírt megtakarítani!).

A GoodNotes legjobb funkciói

Írjon szabadkézzel közvetlenül a készülékre. Az eszköz felismeri a kézírását, és jegyzetekké alakítja.

Készítsen PDF-megjegyzéseket közvetlenül a dokumentumokon

Tartsa összes jegyzetét rendezett állapotban egy szervezett digitális polcon.

A GoodNotes korlátai

Az Android és Windows verziók még nem rendelkeznek az összes funkcióval.

Más jegyzetelési lehetőségekkel ellentétben a GoodNotes nem rendelkezik hangfelvétel-átírással.

A kézírás-felismerés funkció csak olvasható szövegekre korlátozódik.

GoodNotes árak

Ingyenes (három jegyzetfüzetre korlátozva)

Android és Windows éves: 6,99 USD/év

Minden platformon éves : 9,99 USD/év

Apple egyszeri fizetés: 29,99 USD

GoodNotes for Business : 50 USD/hó eszközönként, éves számlázással

GoodNotes for Enterprise: Egyedi árazás

GoodNotes értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

4. Structured (A legjobb all-in-one napi tervező)

via Structured

Ha minimalista tervezőt keres a napi rutinja megszervezéséhez, ennél egyszerűbbet nem találhat.

A Structured ideális könnyű feladatkezeléshez, és néhány AI funkcióval is támogatja azt. Legegyszerűbb formája a naptár. Ez az idővonal stílusú felület időbélyegekkel és haladási sávokkal segít Önnek a nap egészének áttekintésében.

Az alkalmazás igyekszik inkluzív lenni, olyan funkciókkal, amelyekkel a kevésbé technikaértő felhasználók is tudnak dolgozni.

A legjobb funkciók áttekintése

Kombinálja a teendőlistákat, a naptári eseményeket és a szokások nyomon követését egyetlen, mindent magában foglaló napi tervezőben.

Osztja fel feladatait időblokkokra , és javítsa koncentrációját szervezett munkamenetekkel és fókuszidőzítővel.

Több mint 30 nyelven elérhető támogatás a személyre szabottabb élményért.

Szerkezetes korlátozások

A Structured nem nyújt fejlett feladatkezelési funkciókat, mint például vizualizált hosszú távú naptárnézet, azonban

Jelenleg csak a mobil platformokra koncentrál, a webalkalmazás funkciói minimálisak.

Strukturált árazás

Ingyenes

Havi : 4,99 USD/hó

Éves : 14,99 USD/év

Életre szóló: 49,99 USD

Strukturált értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

5. Todoist (A legjobb termelékenységi tervező)

via Todoist

Ez a program akkor fogja megragadni a figyelmét, ha sűrű napirenddel és végtelen teendőlistákkal küzd. A Todoist tökéletes egyének, szabadúszók és csapatok számára, akik projekteket terveznek vagy szeretnék szabályozni a napi munkamenetüket.

A lista egyik legnépszerűbb neve, a Todoist több naptár alapú nézettel és több platformon való támogatással segíti a munkádat.

A Todoist legjobb funkciói

Bontsa fel a komplex feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető alfeladatokra, így még a legjelentősebb projektek is kezelhetővé válnak.

Szervezze és kövesse nyomon napi teendőit speciális oldalakkal, amelyek segítenek az időgazdálkodásban és a konkrét feladatokra való koncentrálásban.

Írjon természetesen, a Todoist pedig elvégzi a többit. Például írja be, hogy „Minden nap 10 000 lépést megtenni”, és az eszköz azonnal létrehoz egy napi ismétlődő feladatot.

A Todoist korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint a feladatkommentek és a mellékletek, fizetős csomagot igényelnek.

Nincs fejlett projektmenedzsment eszköz komplex projektekhez

Todoist árak

Örökre ingyenes

Pro : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

👀 Tudta? Ha először a fontos feladatokra koncentrál, ahelyett, hogy a legsürgetőbbekkel kezdene, az növeli az általános termelékenységet és csökkenti a halogatásokat. Határozza meg prioritásait!

6. Sunsama (A legjobb napi haladási tervező)

via Sunsama

A Sunsama egy napi tervező, amelynek célja, hogy segítse Önt a napirend betartásában és a napja irányításában. Egy helyen egyesíti a feladatkezelést, a naptárintegrációt és a munka-magánélet szervezését.

Intuitív felületének köszönhetően prioritásokat állíthat fel a feladatok között, és nyomon követheti az előrehaladását. Ez több, mint egyszerű tervezés – egy koncentrált, produktív rutin kialakításáról van szó, amely összhangban áll a napi célokkal.

A Sunsama legjobb funkciói

Húzza át a feladatokat más eszközökből, például a ClickUpból és az Asanából. Átfogó áttekintést és egységes napi nézetet kap.

Tervezze meg feladatait a tervezőbe integrált Google, Outlook és iCloud naptárak segítségével.

A timeboxing funkcióval eloszthatja és nyomon követheti, hogy mennyi időt szeretne egy feladatra fordítani.

Gondolkodjon el heti céljain és előrehaladásán, teljesítményét egy helyen összefoglalva.

A Sunsama korlátai

Nincsenek ingyenes csomagok. Az eszköz jelenleg csak 14 napos próbaidőt biztosít.

Korlátozott funkciói miatt nem a legjobb eszköz a fejlett feladatkezeléshez és a csapatmunkához.

A mobilalkalmazás nem olyan hatékony, mint a számítógépes alkalmazás.

Sunsama árak

Éves előfizetés : 16 USD/hó, éves számlázással

Havi előfizetés: 20 USD/hó, havi számlázással

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

7. Paperlike Digital Planner (A legjobb digitális jegyzetfüzet)

via Paperlike

A papír alapú tervezőhöz hasonló, feladatkezelési funkciókkal rendelkező eszközök népszerűek. Íme egy másik lehetőség.

A Paperlike leginkább diákoknak, szakembereknek és mindenkinek ajánlott, aki szeret digitális jegyzeteket készíteni, és minimalista kialakításával lehetővé teszi a folyamatok személyre szabását.

A Paperlike digitális tervező legjobb funkciói

Hozzáférhet testreszabható elrendezésekhez különböző sablonokban – beleértve éves, havi, heti és napi oldalakat –, hogy azok különböző tervezési stílusokhoz illeszkedjenek.

Navigáljon a tervező különböző szakaszai között hiperhivatkozásokkal ellátott oldalak segítségével.

Használjon jegyzetelő alkalmazásokat, mint a GoodNotes és a Noteshelf, hogy eszközök között válthasson.

Adjon hozzá digitális matricákat és további tervező oldalt, hogy személyre szabhassa az élményt.

A Paperlike digitális tervező korlátai

Bizonyos tevékenységek, például a jegyzetelés, hosszabb időt vesznek igénybe, mivel másik alkalmazásra kell váltani.

Elsősorban iPad-hez lett tervezve. Ezért más felhasználók számára nem biztos, hogy kompatibilis.

Paperlike digitális tervező árak

Pro: 12,99 dollár, egyszeri fizetés

Paperlike digitális tervező értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

8. TickTick (A legjobb időgazdálkodási digitális tervező)

via TickTick

A TickTick valóban minimalista, de kiegészítő funkciókkal is rendelkezik, így segít rendet teremteni személyes és szakmai életében.

Ami egyedivé teszi, az az, hogy a felelősségre és az időgazdálkodásra helyezi a hangsúlyt. Nemcsak a feladatait szervezi, hanem a megvalósításukhoz szükséges eszközöket is biztosítja.

A TickTick legjobb funkciói

Állítson be ismétlődő emlékeztetőket és helyalapú riasztásokat, hogy soha ne maradjon le fontos feladatokról.

Fejlessze és kövesse nyomon szokásait a Getting Things Done (GTD) módszer segítségével.

Alkalmazzon Pomodoro technikát, hogy fenntartsa a koncentrációt és a termelékenységet anélkül, hogy kiégne.

A TickTick korlátai

Számos fejlett funkció csak a prémium csomagban érhető el.

Bár a felület minimalista, a rengeteg funkciója néha megnehezíti a navigációt.

TickTick árak

Ingyenes terv

Prémium: 3,99 USD/hó

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. Any. do (A legjobb egyszerűsített feladatkezelő)

Az Any. do egy másik népszerű választás a minimalista digitális tervezők számára, köszönhetően könnyen használható funkcióinak. A feladatok színkódolásától a widgetek hozzáadásáig a platform a legegyszerűbb formában ösztönzi a feladatkezelést.

Az alkalmazás több platformon is elérhető – beleértve az Apple Watch-ot is –, így könnyen válthat közöttük útközben is.

Any. do legjobb funkciói

Szinkronizálja Google naptárát közvetlenül az Any. do alkalmazással, és kezelje feladatait eseményeivel együtt.

Alakítsa át az e-maileket feladatokká, hogy nyomon követhesse kommunikációját és ütemezését.

Állítson be idő- és helyalapú ismétlődő emlékeztetőket Siri kompatibilitással.

Any. do korlátozások

A korlátozott ingyenes csomag funkciói, például nincs hozzáférés a Team csomagban elérhető több mint 100 sablonhoz.

Más alkalmazásokkal nem működik jól.

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Prémium : 7,99 USD/hó

Család : 9,99 USD/hó (négy tag számára)

Csapatok: 7,99 USD/hó/tag

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

💡Profi tipp: Rendeljen konkrét időintervallumokat a feladatokhoz, és próbáljon ragaszkodni hozzájuk. Ez egy népszerű stratégia, az úgynevezett időblokkolás, amely segít a koncentrációban és megakadályozza a halogatásokat.

10. Habitica (A legjobb gamifikált szokásépítő tervező)

via Habitica

Nehézséget okoz az új szokások kialakítása, mert a mindennapjai nem elég érdekesek? A Habitica egyedi stílusa segít abban, hogy a hétköznapi teendőket izgalmas kalandokká alakítsa.

Ha Ön szívében gamer, akkor a termelékenységet sokkal szórakoztatóbbá és kifizetődőbbé teheti.

A Habitica legjobb funkciói

Alakítsa szokásait, teendőit és céljait RPG-stílusú küldetésekké. Nyerjen jutalmakat és lépjen szintet, ahogy teljesíti a feladatokat.

Csatlakozzon barátaival és a közösséggel, hogy együtt küzdjék meg a csatákat (feladataikat), és így extra motivációt és társadalmi felelősségvállalást nyerjenek.

Személyre szabhatja avatarját, kiválaszthatja felszerelését, és a haladásával új eredményeket érhet el.

A Habitica korlátai

Bár a játékrajongók számára vonzó, a játékos felület és az RPG-fókusz nehézségeket okozhat az üzleti csapatok munkafolyamataiba való integrálás során.

A sorozatos kudarcok vagy az elkötelezettség hiánya megszakíthatja a jutalmazási rendszert, ami demotivációhoz vezethet.

Habitica árak

Ingyenes

Havi előfizetés: 4,99 USD/hó (alkalmazáson belüli vásárlás)

Csoportos terv: 9 USD/hó + 3 USD minden további felhasználó után

Habitica értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

A sikeres digitális tervezés a ClickUp-pal kezdődik

A megfelelő tervező kiválasztása olyan, mint a tökéletes cipő megtalálása – a kényelem, a stílus és a méret mind fontos!

Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt, például személyes projektmenedzsment vagy digitális jegyzetelés céljára.

Ha azonban egy olyan all-in-one megoldást keres, amely minden feladatot kezel, a projektektől a napi feladatokig, akkor a ClickUp az Önnek szükséges platform. A tervezés során fejlett feladatkezelési funkciókat kínál, még az ingyenes verzióban is.

