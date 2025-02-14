A 10 legjobb minimalista digitális tervező 2025-re

Megpróbálja Harry Potter pálcájához hasonló varázspálcával szervezni az életét, csak hogy rájöjjön, hogy az csak egy evőpálcika?
Üdvözöljük az életének rendezésén alapuló világban – a post-it cetlik, félig kitöltött papír naptárak és soha véget nem érő mentális teendőlisták kaotikus keverékében.
Egy tanulmány kimutatta, hogy a kisvállalkozások tulajdonosai naponta egy óra harminchat percet veszítenek el nem produktív feladatokkal. Ennek egyik oka a tervezési bénulás.
A megoldás viszonylag egyszerű: egy minimalista digitális tervező. Felhasználóbarát, és lehetővé teszi, hogy több eszközről is kezelje az összes tervezési igényét.
De nem minden tervező alkalmas Önnek. Összeállítottuk a legjobb digitális tervező sablonokat, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes tervezőt!
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Ha a tervezési igényeinek legmegfelelőbb eszközt keresi, akkor feltétlenül nézze meg ezt a 10 tervezőt:
- ClickUp: A legjobb AI-alapú digitális tervező
- Notion: A legjobb feladatkezelő tervező
- GoodNotes digitális tervező: A legjobb kézírásos jegyzetelési eszköz
- Strukturált: A legjobb all-in-one napi tervező
- Todoist: A legjobb termelékenységi tervező
- Sunsama: A legjobb napi haladási tervező
- Paperlike Digital Planner: A legjobb digitális jegyzetfüzet
- TickTick: A legjobb időgazdálkodási digitális tervező
- Any. do: A legjobb egyszerűsített feladatkezelő
- Habitica: A legjobb gamifikált szokásépítő tervező
Mit kell keresni a digitális tervezőkben?
A legjobb digitális tervezők keresésekor tartsa szem előtt ezeket a funkciókat, hogy biztosan illeszkedjenek az életstílusához és a termelékenységi céljaihoz:
- Felhasználóbarát felület: Válasszon egy tiszta, minimalista kialakítású és intuitív felülettel rendelkező digitális tervezőt, amelyen könnyen navigálhat a feladatok és események között.
- Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan tervezőket, amelyek lehetővé teszik többféle elrendezés testreszabását, digitális matricák hozzáadását és az igényeinek megfelelő további oldalak integrálását. Az azonnali letöltési lehetőség plusz előnyt jelent.
- Főbb jellemzők: Gondoskodjon egy jó online naptárról, szokáskövetőről, teendőlistákról, valamint heti és napi oldalakról. Plusz pontok az extra sablonokért, mint például a szokáskövetők és a havi oldalak.
- Eszközkompatibilitás: Keressen olyan digitális tervezőalkalmazást, amely több eszközön is elérhető, például asztali számítógépeken, okostelefonokon és táblagépeken.
- Ár-érték arány: Próbáljon ki néhány ingyenes mintát és sablont, mielőtt befektetne egy tervezőbe. Próbálja ki a platformot, majd fontolja meg a megfizethető árkategóriákat.
A 10 legjobb minimalista digitális tervező
Most, hogy már tudja, mit kell keresnie, keressünk egy olyan digitális tervező eszközt, amely megfelel az Ön igényeinek.
1. ClickUp (a legjobb AI-alapú digitális tervezőalkalmazás)
Ha egyszerű megoldást keres komplex feladatokhoz, a ClickUp a tökéletes választás. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, hihetetlenül intuitív feladatkezelő eszközzel, amely segít optimalizálni a digitális tervezés minden aspektusát.
A ClickUp korlátlan számú felhasználót, feladatot, sablont és funkciót kínál, amelyek hatékonnyá, produktívvá és – merjük mondani – szórakoztatóvá teszik a célok kitűzését!
Tervezze meg napját a ClickUp napi tervező sablonjával
Azok számára, akik a strukturált megközelítést részesítik előnyben a napi tervezés során, a ClickUp napi tervező sablon a tökéletes megoldás. Világos keretrendszert biztosít a teendők, találkozók és prioritások szervezéséhez, így semmi sem maradhat ki. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Tervezze meg feladatait időblokkokkal
- Helyezze előtérbe a legfontosabb munkáit
- Kövesse nyomon az előrehaladást és a határidőket egy képernyőn
A ClickUp legjobb funkciói
- Kezelje egy pillanat alatt a menetrendjét, a határidőket és a feladatokat, miközben szinkronizálja a feladatait a Google Naptárral. A digitális tervezők kiválóan alkalmasak a vizuális szervezésre, és a ClickUp Naptár nézet
- A ClickUp Tasks segítségével hozzárendelheti, nyomon követheti és közölheti összes tevékenységét. Ez a tökéletes együttműködési funkció, amely valós idejű frissítéseket, értesítéseket és integrációt biztosít.
- Használja a ClickUp Brain alkalmazást feladatleírások létrehozásához, a projektfrissítések másodpercek alatt történő összefoglalásához és a hatékonyabb íráshoz. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő funkciói a felhasználók kedvencei a napi feladatok automatizálásában.
- Vegye kézbe az irányítást a ClickUp testreszabható irányítópultjaival. Akár a letisztult dizájnt, akár a részletes betekintést részesíti előnyben, a ClickUp segítségével Ön dönti el, hogyan szeretné kialakítani a munkaterületét.
- Válasszon a sablonok könyvtárából, hogy elindulhasson. A ClickUp testreszabható termelékenységi terv sablonjai forradalmasítják a digitális tervezést. Például a ClickUp napi tervező sablonjával gyorsan elindíthatja tervének kidolgozását.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak rövid tanulási folyamaton kell átesniük, amikor először használják az eszközöket.
- Bizonyos funkciók még nem érhetők el mobil eszközökön.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
💡Profi tipp: A ClickUp Goals funkcióval napi feladatait mini-mérföldkövekké alakíthatja. Ez segít abban, hogy szem előtt tartsa a célt, miközben a kisebb sikereket is leellenőrzi.
2. Notion (A legjobb feladatkezelő tervező)
A Notion jegyzetelési, feladatkezelési és együttműködési eszközöket egyesít egy rugalmas munkaterületben.
A Notion végtelen testreszabási lehetőségeket kínál, ha meg akarja tervezni a hetét, nyomon követni a projekteket vagy ötleteket gyűjteni.
A Notion legjobb funkciói
- Hozzon létre, szervezzen és kövessen nyomon feladatokat, hogy valós időben vagy a saját ütemterve szerint dolgozhasson együtt másokkal.
- Testreszabhatja az egyes oldalakat az igényeinek megfelelően – az egyszerű dokumentumoktól a komplex adatbázisokig.
- Használja azokat az eszközöket, amelyeket valószínűleg máris használ – például a Slacket és a Google Naptárat –, hogy megkönnyítse a kommunikációt és a koordinációt a különböző platformok között.
A Notion korlátai
- A Notionban történő dokumentálás eltér a Google Docs és hasonló eszközök használatától, és előfordulhat, hogy manuális formázásra van szükség az Ön egyedi igényeinek kielégítéséhez.
- Jelenleg nincs beépített időkövető vagy emlékeztető funkció.
- Ha hatalmas adatmennyiséget kezel, nincs lehetőség arra, hogy azt diagramokkal, grafikonokkal vagy irányítópultokkal vizualizálja.
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként
- Opcionális kiegészítő AI: 8 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
3. GoodNotes Digital Planner (a legjobb kézírásos jegyzetelő eszköz)
Tanulmányok kimutatták, hogy a kézzel való rajzolás több aktivitást igényel és az agy nagyobb területeit vonja be, mint a gépelés. Mi lenne, ha ezt digitális tervezőjével is megtehetné?
A GoodNotes a jó öreg papír alapú tervező varázsát ötvözi a digitális jegyzetelés kényelmével. Tökéletes választás, ha ragaszkodsz a régi módszerekhez, de szeretnél rendet tenni (és papírt megtakarítani!).
A GoodNotes legjobb funkciói
- Írjon szabadkézzel közvetlenül a készülékre. Az eszköz felismeri a kézírását, és jegyzetekké alakítja.
- Készítsen PDF-megjegyzéseket közvetlenül a dokumentumokon
- Tartsa összes jegyzetét rendezett állapotban egy szervezett digitális polcon.
A GoodNotes korlátai
- Az Android és Windows verziók még nem rendelkeznek az összes funkcióval.
- Más jegyzetelési lehetőségekkel ellentétben a GoodNotes nem rendelkezik hangfelvétel-átírással.
- A kézírás-felismerés funkció csak olvasható szövegekre korlátozódik.
GoodNotes árak
- Ingyenes (három jegyzetfüzetre korlátozva)
- Android és Windows éves: 6,99 USD/év
- Minden platformon éves: 9,99 USD/év
- Apple egyszeri fizetés: 29,99 USD
- GoodNotes for Business: 50 USD/hó eszközönként, éves számlázással
- GoodNotes for Enterprise: Egyedi árazás
GoodNotes értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)
4. Structured (A legjobb all-in-one napi tervező)
Ha minimalista tervezőt keres a napi rutinja megszervezéséhez, ennél egyszerűbbet nem találhat.
A Structured ideális könnyű feladatkezeléshez, és néhány AI funkcióval is támogatja azt. Legegyszerűbb formája a naptár. Ez az idővonal stílusú felület időbélyegekkel és haladási sávokkal segít Önnek a nap egészének áttekintésében.
Az alkalmazás igyekszik inkluzív lenni, olyan funkciókkal, amelyekkel a kevésbé technikaértő felhasználók is tudnak dolgozni.
A legjobb funkciók áttekintése
- Kombinálja a teendőlistákat, a naptári eseményeket és a szokások nyomon követését egyetlen, mindent magában foglaló napi tervezőben.
- Osztja fel feladatait időblokkokra, és javítsa koncentrációját szervezett munkamenetekkel és fókuszidőzítővel.
- Több mint 30 nyelven elérhető támogatás a személyre szabottabb élményért.
Szerkezetes korlátozások
- A Structured nem nyújt fejlett feladatkezelési funkciókat, mint például vizualizált hosszú távú naptárnézet, azonban
- Jelenleg csak a mobil platformokra koncentrál, a webalkalmazás funkciói minimálisak.
Strukturált árazás
- Ingyenes
- Havi: 4,99 USD/hó
- Éves: 14,99 USD/év
- Életre szóló: 49,99 USD
Strukturált értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
5. Todoist (A legjobb termelékenységi tervező)
Ez a program akkor fogja megragadni a figyelmét, ha sűrű napirenddel és végtelen teendőlistákkal küzd. A Todoist tökéletes egyének, szabadúszók és csapatok számára, akik projekteket terveznek vagy szeretnék szabályozni a napi munkamenetüket.
A lista egyik legnépszerűbb neve, a Todoist több naptár alapú nézettel és több platformon való támogatással segíti a munkádat.
A Todoist legjobb funkciói
- Bontsa fel a komplex feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető alfeladatokra, így még a legjelentősebb projektek is kezelhetővé válnak.
- Szervezze és kövesse nyomon napi teendőit speciális oldalakkal, amelyek segítenek az időgazdálkodásban és a konkrét feladatokra való koncentrálásban.
- Írjon természetesen, a Todoist pedig elvégzi a többit. Például írja be, hogy „Minden nap 10 000 lépést megtenni”, és az eszköz azonnal létrehoz egy napi ismétlődő feladatot.
A Todoist korlátai
- Az olyan fejlett funkciók, mint a feladatkommentek és a mellékletek, fizetős csomagot igényelnek.
- Nincs fejlett projektmenedzsment eszköz komplex projektekhez
Todoist árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (800+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
👀 Tudta? Ha először a fontos feladatokra koncentrál, ahelyett, hogy a legsürgetőbbekkel kezdene, az növeli az általános termelékenységet és csökkenti a halogatásokat. Határozza meg prioritásait!
6. Sunsama (A legjobb napi haladási tervező)
A Sunsama egy napi tervező, amelynek célja, hogy segítse Önt a napirend betartásában és a napja irányításában. Egy helyen egyesíti a feladatkezelést, a naptárintegrációt és a munka-magánélet szervezését.
Intuitív felületének köszönhetően prioritásokat állíthat fel a feladatok között, és nyomon követheti az előrehaladását. Ez több, mint egyszerű tervezés – egy koncentrált, produktív rutin kialakításáról van szó, amely összhangban áll a napi célokkal.
A Sunsama legjobb funkciói
- Húzza át a feladatokat más eszközökből, például a ClickUpból és az Asanából. Átfogó áttekintést és egységes napi nézetet kap.
- Tervezze meg feladatait a tervezőbe integrált Google, Outlook és iCloud naptárak segítségével.
- A timeboxing funkcióval eloszthatja és nyomon követheti, hogy mennyi időt szeretne egy feladatra fordítani.
- Gondolkodjon el heti céljain és előrehaladásán, teljesítményét egy helyen összefoglalva.
A Sunsama korlátai
- Nincsenek ingyenes csomagok. Az eszköz jelenleg csak 14 napos próbaidőt biztosít.
- Korlátozott funkciói miatt nem a legjobb eszköz a fejlett feladatkezeléshez és a csapatmunkához.
- A mobilalkalmazás nem olyan hatékony, mint a számítógépes alkalmazás.
Sunsama árak
- Éves előfizetés: 16 USD/hó, éves számlázással
- Havi előfizetés: 20 USD/hó, havi számlázással
Sunsama értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)
7. Paperlike Digital Planner (A legjobb digitális jegyzetfüzet)
A papír alapú tervezőhöz hasonló, feladatkezelési funkciókkal rendelkező eszközök népszerűek. Íme egy másik lehetőség.
A Paperlike leginkább diákoknak, szakembereknek és mindenkinek ajánlott, aki szeret digitális jegyzeteket készíteni, és minimalista kialakításával lehetővé teszi a folyamatok személyre szabását.
A Paperlike digitális tervező legjobb funkciói
- Hozzáférhet testreszabható elrendezésekhez különböző sablonokban – beleértve éves, havi, heti és napi oldalakat –, hogy azok különböző tervezési stílusokhoz illeszkedjenek.
- Navigáljon a tervező különböző szakaszai között hiperhivatkozásokkal ellátott oldalak segítségével.
- Használjon jegyzetelő alkalmazásokat, mint a GoodNotes és a Noteshelf, hogy eszközök között válthasson.
- Adjon hozzá digitális matricákat és további tervező oldalt, hogy személyre szabhassa az élményt.
A Paperlike digitális tervező korlátai
- Bizonyos tevékenységek, például a jegyzetelés, hosszabb időt vesznek igénybe, mivel másik alkalmazásra kell váltani.
- Elsősorban iPad-hez lett tervezve. Ezért más felhasználók számára nem biztos, hogy kompatibilis.
Paperlike digitális tervező árak
- Pro: 12,99 dollár, egyszeri fizetés
Paperlike digitális tervező értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
8. TickTick (A legjobb időgazdálkodási digitális tervező)
A TickTick valóban minimalista, de kiegészítő funkciókkal is rendelkezik, így segít rendet teremteni személyes és szakmai életében.
Ami egyedivé teszi, az az, hogy a felelősségre és az időgazdálkodásra helyezi a hangsúlyt. Nemcsak a feladatait szervezi, hanem a megvalósításukhoz szükséges eszközöket is biztosítja.
A TickTick legjobb funkciói
- Állítson be ismétlődő emlékeztetőket és helyalapú riasztásokat, hogy soha ne maradjon le fontos feladatokról.
- Fejlessze és kövesse nyomon szokásait a Getting Things Done (GTD) módszer segítségével.
- Alkalmazzon Pomodoro technikát, hogy fenntartsa a koncentrációt és a termelékenységet anélkül, hogy kiégne.
A TickTick korlátai
- Számos fejlett funkció csak a prémium csomagban érhető el.
- Bár a felület minimalista, a rengeteg funkciója néha megnehezíti a navigációt.
TickTick árak
- Ingyenes terv
- Prémium: 3,99 USD/hó
TickTick értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
9. Any. do (A legjobb egyszerűsített feladatkezelő)
Az Any. do egy másik népszerű választás a minimalista digitális tervezők számára, köszönhetően könnyen használható funkcióinak. A feladatok színkódolásától a widgetek hozzáadásáig a platform a legegyszerűbb formában ösztönzi a feladatkezelést.
Az alkalmazás több platformon is elérhető – beleértve az Apple Watch-ot is –, így könnyen válthat közöttük útközben is.
Any. do legjobb funkciói
- Szinkronizálja Google naptárát közvetlenül az Any. do alkalmazással, és kezelje feladatait eseményeivel együtt.
- Alakítsa át az e-maileket feladatokká, hogy nyomon követhesse kommunikációját és ütemezését.
- Állítson be idő- és helyalapú ismétlődő emlékeztetőket Siri kompatibilitással.
Any. do korlátozások
- A korlátozott ingyenes csomag funkciói, például nincs hozzáférés a Team csomagban elérhető több mint 100 sablonhoz.
- Más alkalmazásokkal nem működik jól.
Any. do árak
- Személyes: Ingyenes
- Prémium: 7,99 USD/hó
- Család: 9,99 USD/hó (négy tag számára)
- Csapatok: 7,99 USD/hó/tag
Any. do értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
💡Profi tipp: Rendeljen konkrét időintervallumokat a feladatokhoz, és próbáljon ragaszkodni hozzájuk. Ez egy népszerű stratégia, az úgynevezett időblokkolás, amely segít a koncentrációban és megakadályozza a halogatásokat.
10. Habitica (A legjobb gamifikált szokásépítő tervező)
Nehézséget okoz az új szokások kialakítása, mert a mindennapjai nem elég érdekesek? A Habitica egyedi stílusa segít abban, hogy a hétköznapi teendőket izgalmas kalandokká alakítsa.
Ha Ön szívében gamer, akkor a termelékenységet sokkal szórakoztatóbbá és kifizetődőbbé teheti.
A Habitica legjobb funkciói
- Alakítsa szokásait, teendőit és céljait RPG-stílusú küldetésekké. Nyerjen jutalmakat és lépjen szintet, ahogy teljesíti a feladatokat.
- Csatlakozzon barátaival és a közösséggel, hogy együtt küzdjék meg a csatákat (feladataikat), és így extra motivációt és társadalmi felelősségvállalást nyerjenek.
- Személyre szabhatja avatarját, kiválaszthatja felszerelését, és a haladásával új eredményeket érhet el.
A Habitica korlátai
- Bár a játékrajongók számára vonzó, a játékos felület és az RPG-fókusz nehézségeket okozhat az üzleti csapatok munkafolyamataiba való integrálás során.
- A sorozatos kudarcok vagy az elkötelezettség hiánya megszakíthatja a jutalmazási rendszert, ami demotivációhoz vezethet.
Habitica árak
- Ingyenes
- Havi előfizetés: 4,99 USD/hó (alkalmazáson belüli vásárlás)
- Csoportos terv: 9 USD/hó + 3 USD minden további felhasználó után
Habitica értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
A sikeres digitális tervezés a ClickUp-pal kezdődik
A megfelelő tervező kiválasztása olyan, mint a tökéletes cipő megtalálása – a kényelem, a stílus és a méret mind fontos!
Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt, például személyes projektmenedzsment vagy digitális jegyzetelés céljára.
Ha azonban egy olyan all-in-one megoldást keres, amely minden feladatot kezel, a projektektől a napi feladatokig, akkor a ClickUp az Önnek szükséges platform. A tervezés során fejlett feladatkezelési funkciókat kínál, még az ingyenes verzióban is.
Soha nem késő elkezdeni a tervezést! Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp fiókra.