A legjobb ingyenes HR Excel sablonok a munkafolyamat hatékonyságának átalakításához

Gondoljon vissza arra, amikor először nyitott meg egy táblázatot HR-adatokkal – a cellákban rendezett módon szerepeltek a munkavállalók adatai, színekkel jelölt fülek jelölték a bérszámfejtést, az új munkavállalók felvételét, a jelenléti adatokat és egyebeket.

A HR-szakemberek számára a HR Excel sablonok a bevált módszer a fontos információk rendszerezésére. Akár a toborzási folyamatok nyomon követéséről, akár a szabadságok egyenlegének figyelemmel kíséréséről van szó, az Excel rendet teremt a legforgalmasabb HR-feladatokban is.

Ebben a blogban bemutatunk néhány HR Excel sablont, és megmutatjuk, hogyan egyszerűsíthetik ezek a sablonok a folyamatokat és hogyan takaríthatnak meg értékes időt. 🕒

Mi teszi jóvá egy HR Excel sablont?

Egy jó HR Excel sablonnak nem csak funkcionálisnak kell lennie, hanem ötvöznie kell a könnyű használatot, az alkalmazkodóképességet és az áttekinthetőséget is.

Íme a jellemzők, amelyekre figyelnie kell:

Intuitív kialakítás: A HR Excel sablonoknak egyértelmű címkékkel, legördülő menükkel és előre formázott cellákkal kell rendelkezniük a könnyű navigáció és a minimális adatbeviteli hibák érdekében.

Testreszabhatóság: Azokhoz alkalmazkodó mezőknek és szakaszoknak kell tartozniuk, amelyek lehetővé teszik a sablon egyedi Azokhoz alkalmazkodó mezőknek és szakaszoknak kell tartozniuk, amelyek lehetővé teszik a sablon egyedi HR-folyamatokhoz való igazítását.

Adatok pontossága: Az HR Excel sablonoknak automatizált számításokkal kell rendelkezniük (pl. szabadságok egyenlege, túlórák) a manuális hibák csökkentése érdekében.

Beépített vizuális elemek: A HR Excel sablonoknak grafikonokat és táblázatokat kell tartalmazniuk a gyors jelentéskészítés és a trendek felismerése érdekében, így időt takaríthat meg az elemzés során.

Verziókezelés: Az HR Excel sablonoknak strukturált módszerrel kell rendelkezniük a változások nyomon követésére, amely biztosítja, hogy a legfrissebb verzió mindig elérhető legyen az adatok integritásának fenntartása érdekében.

🔍 Tudta? Az első hivatalos HR-osztályt 1901-ben, egy nagy sztrájk után hozták létre a National Cash Register Company-nál.

HR Excel sablonok

A toborzás, a bérszámfejtés és a teljesítményértékelések között könnyű túlterheltté válni.

Az ingyenes HR-sablonok célja, hogy könnyítsék a munkáját. Az HR Excel-sablonok biztosítják a szükséges struktúrát, hogy minden szervezett maradjon, és Ön ne hagyjon ki egyetlen fontos feladatot sem.

Itt talál nyolc humánerőforrás-Excel sablont, amelyek közül választhat. 📋

1. Kenjo fejlett teljesítményértékelési sablonja

Ideje megszabadulni a szétszórt post-it cetliktől és a végtelen e-mail szálaktól. Ez a Kenjo által készített Excel sablon a teljesítményértékelésekhez megkönnyíti minden értékes (és néha kihívást jelentő) alkalmazotti teljesítmény-visszajelzés nyomon követését.

A teljesítményértékelési sablon segítségével egy helyen adhatja meg, tekintheti át és elemezheti az alkalmazottak értékeléseit. Emellett nyomon követi a célokat, a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) és a készségeket, így világos képet kaphat az egyes alkalmazottak előrehaladásáról és fejlődéséről.

📌 Ideális: vezetők, HR-szakemberek vagy bárki, aki egyszerűsíteni szeretné a teljesítményértékelési folyamatot, ahelyett, hogy minden ciklusban újra kellene találnia a kereket.

2. Kenjo HR-es ünnepnapi menedzsment sablon

A Kenjo Holiday Management Template segítségével egyszerűen nyomon követheti alkalmazottai szabadságait, betegszabadságait és váratlan távolléteit. Ez a praktikus eszköz világos áttekintést ad arról, hogy ki van szabadságon, mikor nem tartózkodik az irodában, és mennyi időt halmozott fel.

Segít a szervezettségben, mivel az összes szabadságkérelmet egy helyen konszolidálja. Búcsút inthet a párhuzamosan lefoglalt értekezleteknek, mivel ezeket is nyomon követi.

Könnyedén kiszámíthatja az egyes alkalmazottak megszerzett szabadságát, kezelheti a felhalmozott szabadságokat, és egy pillanat alatt áttekintheti a szabadságokat a hatékonyabb humánerőforrás-tervezés érdekében.

📌 Ideális: HR-csapatok, vezetők vagy szakemberek számára, akiknek elegük van abból, hogy számtalan e-mailt kell átnézniük, hogy nyomon kövessék, ki van szabadságon.

3. Alkalmazotti adatbázis-nyomkövető a SpreadSheetPage-től

Érezte már valaha, hogy az alkalmazottak adatai mindenfelé szétszóródnak – több szoftverrendszerben, e-mailekben és véletlenszerű táblázatokban? A képesítések, születésnapok vagy akár a vészhelyzeti kapcsolattartók adatainak nyomon követése bonyolult lehet.

A SpreadsheetPage alkalmazás Employee Database Tracker Template (Alkalmazotti adatbázis-nyomkövető sablon) segít Önnek. Ez az egyszerű sablon segít az alkalmazottak adatainak kezelésében anélkül, hogy bonyolult HR-elemző szoftverekkel kellene bajlódnia.

Kiválaszthatja azt is, hogy hány csapattagot szeretne befogadni:

Alkalmazotti adatbázis-kezelő Lite (legfeljebb 15 alkalmazott)

Employee Database Manager Pro 150 (legfeljebb 150 alkalmazott)

Employee Database Manager Pro 250 (legfeljebb 250 alkalmazott)

📌 Ideális: Csapatvezetők és HR-szakemberek számára, akiknek gond nélkül áttekinthető képet kell tartaniuk a munkaerőről.

🔍 Tudta? Számos általános munkavállalói juttatás, például az egészségügyi ellátás és a nyugdíj, a második világháború alatt vált általánossá. A bérek befagyasztása miatt a vállalatok juttatásokat kínáltak a munkavállalók vonzása és megtartása érdekében, ami a munkáltatói juttatások kezdetét jelentette.

4. Alkalmazottak ütemtervének nyomon követése a SpreadSheetPage segítségével

A csapatok ütemtervének kezelése irritáló lehet, különösen, ha az időpontok átfedik egymást és ütköznek. De ne aggódjon! A SpreadsheetPage alkalmazás Employee Schedule Tracker Template (Munkavállalói ütemterv-nyomkövető sablon) segít egyszerűsíteni az ütemtervezéssel kapcsolatos gondjait.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy egy világos, szervezett ütemtervet készítsen, amely mindenki számára egyformán érthető (vagy ugyanazon a táblázaton). Könnyedén beviheti a műszakokat, a szabadságkérelmeket, sőt még az ebédszüneteket is, amelyek könnyen figyelmen kívül maradhatnak.

Vizuális elrendezése egy pillanat alatt áttekintést nyújt arról, hogy ki van bent és ki van kint, míg a testreszabható formátum bármilyen vállalkozáshoz alkalmazkodik.

📌 Ideális: vezetők, csapatvezetők vagy szakemberek számára, akik több ütemtervet kell összehangolniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy mindenki tudja, mikor és hol kell lennie.

5. Microsoft alkalmazott időnyilvántartási sablon

A Microsoft Employee Timecard Template egyszerű megközelítést kínál a hatékony időgazdálkodáshoz. Tökéletes napi, heti, havi vagy akár éves óraszámok rögzítésére, így minden részlet kéznél van.

Ezekre az időszakokra a túlórákat is rögzítheti, és a hónapokat automatikusan negyedévekbe csoportosíthatja az olvashatóság érdekében. A beépített számításoknak köszönhetően nem kell a számokkal bajlódnia – csak adja meg az órákat, és hagyja, hogy a sablon elvégezze a nehéz munkát helyette.

📌 Ideális: HR-vezetők és szakemberek számára, akik megbízható módszert keresnek a munkaidő nyomon követésére, miközben a dolgokat egyszerűen szeretnék tartani.

6. Microsoft alkalmazottak jelenléti nyilvántartási sablonja

A jelenléti nyilvántartás nem feltétlenül egy fárasztó feladat, amely ismételt jelenlét- és távollét-megerősítéseket igényel.

A Microsoft alkalmazott jelenléti nyilvántartási sablonja jelentősen megkönnyíti a munkafolyamatot. Segít nyomon követni a különböző típusú szabadságokat, például a betegszabadságokat, a szabadságokat, a gyászszabadságokat és egyebeket.

A legjobb rész? Gyors áttekintést kap a legfontosabb szabadságstatisztikákról, beleértve a teljes szabadságidőt is. Ezenkívül könnyedén azonosíthatja a jelenléti mintákat, ami segít a műszakok kezelésében és a potenciális problémák megoldásában, mielőtt azok komolyabb problémákká válnának.

📌 Ideális: HR-csapatok, irodavezetők és osztályvezetők számára, akiknek egyértelmű, skálázható módszerre van szükségük a jelenléti adatok nyomon követéséhez és minden dokumentálásához.

A Job Candidates Tracker sablon rendet teremt a tipikus felvételi káoszban. Egy helyen rendszerezi a jelöltek adatait, a jelentkezés szakaszait és az interjú jegyzeteket. Használhatja a jelöltek adatainak kezelésére az általuk megpályázott pozíciók, a jelenlegi felvételi státuszuk és egyéb adatok alapján.

Ez a sablon lehetővé teszi az interjúztatók kezelését és képességeik megfelelő rögzítését. Ezenkívül van egy szakasz az állásajánlatok kezelésére, ahol felsorolhatja azokat leírással, a szükséges képesítésekkel, a fizetési szinttel és egyéb megjegyzésekkel.

📌 Ideális: toborzók és HR-vezetők számára, akik világos, egyszerűsített áttekintést szeretnének kapni a toborzási folyamatukról, hogy okosabb és gyorsabb toborzási döntéseket hozhassanak.

8. HR Recruitment Tracker by Excel for Freelancers

Még a legjobbaknak is előfordulhat, hogy elveszítik a nyomon követést a sok ígéretes jelölt közül. A HR Recruitment Tracker Workbook segít egyszerűsíteni a felvételi folyamatot. Nyomon követheti az egyes jelöltek útját az első kapcsolatfelvételtől a végső ajánlatig, így biztosítva, hogy ne hagyjon ki egyetlen lépést sem.

Könnyedén nyomon követheti a szerepköröket, az interjúk szakaszait és a visszajelzéseket, így minden részlet elérhető marad. Testreszabhatja a nyomkövetőt, hogy megfeleljen a toborzási igényeinek, függetlenül attól, hogy niche pozíciókat tölt be, vagy nagy volumenű toborzási célokat kezel.

Ezen felül megoszthatja a jelöltek státuszát a csapat tagjaival, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

📌 Ideális: HR-szakemberek, felvételi vezetők és toborzási csapatok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék toborzási folyamataikat.

Az Excel HR-célú használatának korlátai

Bár a Microsoft Excel rugalmas eszköz, komplex HR-igények kezelésében nem elégséges, különösen a szervezetek növekedésével.

Íme, miért jelenthet kihívást az Excel használata HR-feladatokhoz. 👇

Elavult adatok kockázata: A csapat tagjai elavult információkkal találkozhatnak, ha nem a legfrissebb verziót használják, mivel az Excel nem frissül valós időben.

Összetett folyamatok: Az Excel nem alkalmas olyan összetett HR-folyamatokhoz, mint az új munkavállalók beillesztése vagy a szabályok betartásának nyomon követése, amelyek gyakran bonyolult képleteket vagy manuális munkát igényelnek.

Együttműködési korlátok: Nincs robusztus együttműködési eszközökkel, ami megnehezíti a csapatok hatékony együttműködését.

Biztonsági kérdések: Az érzékeny alkalmazotti adatok Excelben való tárolása biztonsági kockázatot jelent a titkosítást biztosító speciális HR szoftverekhez képest.

Hatékony adatkezelés: A nagy méretű alkalmazotti adatbázisok kezelése nehézkessé válik, ezért az Excel kevésbé ideális megoldás a növekvő szervezetek számára.

Alternatív HR-sablonok

Szerencsére van egy jobb lehetőség az HR-szakemberek számára: a ClickUp.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely egyszerűsíti a HR-menedzsmentet. Felhasználóbarát felületével és testreszabható sablonjaival a ClickUp átalakítja a HR-csapatok működését.

Íme néhány ClickUp humánerőforrás-sablon, amelyekkel javíthatja folyamatait. 📈

1. ClickUp személyzeti terv sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Vizualizálja csapata igényeit, és tervezzen előre a ClickUp személyzeti terv táblasablonjával.

Nehézséget okoz a személyzeti változások és a projektigények követése? Ezeknek a változásoknak a tervezése gyakran nagyon nehéznek tűnhet, ha az alkalmazottai egyszerre több feladatot is ellátnak.

A ClickUp személyzeti terv táblás sablon pontosan ebben segít.

Ez lehetővé teszi az HR-stratégiák kidolgozását, így biztosítva, hogy felkészüljön a közelgő projektekre vagy átmenetekre, miközben mindenki összhangban marad.

A személyzeti terv folyamatábra formájában van megszervezve, minden lépés alatt jegyzetekkel, amelyek segítenek végigvezetni a folyamaton. Használja a folyamatábrát a személyzeti terv kidolgozásához, és szükség szerint jegyezze fel a legfontosabb információkat a jegyzetekre.

📌 Ideális: HR-vezetők, projektvezetők és csapatvezetők számára, akiknek rugalmas, együttműködésen alapuló eszközre van szükségük a személyzet hatékony tervezéséhez és irányításához.

2. ClickUp HR tudásbázis sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp HR tudásbázis sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen dokumentálni és nyomon követni HR-osztályának irányelveit, eljárásait és folyamatait.

A ClickUp HR tudásbázis sablon segít központosítani a fontos dokumentumokat és irányelveket, így csapata gyorsan hozzáférhet mindenhez, az új munkatársak beilleszkedését segítő útmutatóktól a vállalati irányelvekig – mindezt egy szervezett helyen.

Teljesen testreszabható, így minden részt a vállalat egyedi HR-igényeihez igazíthat.

A sablon segítségével átfogó, önkiszolgáló tudásbázist hozhat létre, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy önállóan találjanak meg válaszokat. Ez csökkenti a felesleges kérdések számát és elősegíti az önellátás kultúráját.

📌 Ideális: növekvő vállalatok HR-műveleti vezetői számára, akik könnyű hozzáférést szeretnének biztosítani a fontos információkhoz.

3. ClickUp HR értékelési űrlap sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp értékelési űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a csapat tagok vagy alkalmazottak teljesítményének értékelésében.

A ClickUp értékelési űrlap sablon megbízható keretrendszert biztosít a teljesítményértékelésekhez. Segít értékelni és dokumentálni a munkavállalók fejlődését, megteremtve ezzel a célzott fejlődés és növekedés feltételeit.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A felülvizsgálatok egységesítése: Alkalmazzon egységes struktúrát az értékelések során, hogy azok mindegyike alapos legyen, és ne legyenek benne figyelmetlenségek vagy elfogultságok.

Testreszabás konkrét szerepkörökhöz: Testreszabhatja a sablont, hogy az megfeleljen a konkrét munkaköröknek, így értékelheti, mi a legfontosabb az egyes csapattagok számára.

Támogassa a konstruktív visszajelzéseket: Rendezze a értékeléseket szakaszokba az erősségek, a fejlesztendő területek és a jövőbeli célok szerint, hogy a megbeszélések értelmesebbek legyenek.

Kövesse nyomon a növekedést az idő múlásával: Használja a korábbi értékeléseket a munkavállalók fejlődésének nyomon követéséhez, így könnyebben azonosíthatja a mintákat és ünnepelheti az eredményeket.

📌 Ideális: HR-szakemberek, csapatvezetők és osztályvezetők számára, akik átfogó visszajelzéseket szeretnének adni a folyamatos fejlődés elősegítése érdekében.

4. ClickUp HR SOP sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp HR SOP sablonja segít Önnek a HR-folyamatok és eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

A humánerőforrás-menedzsment néha nyomasztó feladatnak tűnhet – az új munkatársak beillesztésétől a teljesítményértékelések elvégzéséig mindent a szabványos működési eljárások (SOP) szerint kell elvégezni.

A ClickUp HR SOP sablon strukturált módszert kínál az összes eljárási dokumentum szervezéséhez, például az új munkavállalók beillesztéséhez, a teljesítményértékelések kezeléséhez, a bérszámfejtési folyamatok lebonyolításához és a szabályoknak való megfelelés biztosításához – mindezt egy könnyen elérhető helyen.

Ráadásul a sablont saját HR-folyamataidhoz igazíthatod, például hozzáadhatod a munkavállalói képzési programok vagy elkötelezettségi kezdeményezések szakaszait. Szeretnél egy szakaszt a megfelelő kávé-etikettről a szünetben? Csak rajta!

📌 Ideális: Osztályvezetők, HR-csapatok és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik szeretnék biztosítani, hogy minden HR-feladat dokumentálva, szabványosítva és hozzáférhető legyen.

📖 Olvassa el még: Hogyan írjunk beosztott beilleszkedési ellenőrzőlistát?

5. ClickUp vállalati folyamatok dokumentum HR sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp vállalati folyamatok dokumentum sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a vállalati folyamatok létrehozásában és kezelésében egy helyen.

A fontos munkafolyamatok nyomon követése és annak biztosítása, hogy mindenki ugyanazokat a folyamatokat kövesse, kihívást jelenthet, különösen, ha nagy csapatokkal dolgozik.

A ClickUp vállalati folyamatok dokumentum sablonja segít ebben. Egyetlen, szervezett helyet biztosít minden alapvető művelet dokumentálásához, a projektmenedzsment lépéseitől a kommunikációs protokollokig, biztosítva, hogy csapata tudja, hogyan lehet a legjobban elvégezni a feladatokat.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Szervezze meg a vállalati folyamatokat: tárolja az összes fontos munkafolyamatot egy könnyen hozzáférhető dokumentumban, és hozzon létre egy megbízható forrást a csapat tagjai számára.

Testreszabható a vállalatához: Módosítsa az egyes szakaszokat az üzleti igényeinek megfelelően.

Ösztönözze a következetességet: egységesítse a folyamatokat az egyes részlegek között, hogy biztosítsa a minőséget és az összhangot az egész vállalatban.

📌 Ideális: Üzemeltetési vezetők, osztályvezetők és növekvő csapatok számára, akik konzisztens, dokumentált folyamatokat szeretnének fenntartani.

6. ClickUp toborzási cselekvési terv sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja a toborzási folyamat kezelésében segít.

Az új tehetségek felvétele összetett folyamat lehet, amely több lépésből áll, és amelyben több érdekelt félnek kell összehangolnia tevékenységét. A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja egyértelmű útitervként szolgál az egyes szakaszokhoz, így nem kell kapkodnia a nyomon követés után, és a csapatához leginkább megfelelő jelöltek megtalálására koncentrálhat.

Segít megszervezni a toborzási folyamat minden lépését, az első kapcsolatfelvételtől a végső ajánlat elfogadásáig, így mindenki egyformán tájékozott marad.

A sablon könnyen testreszabható. Testreszabhatja konkrét szerepkörök és ütemtervek alapján, függetlenül attól, hogy belépő szintű asszisztenst vagy vezető beosztású vezetőt vesz fel.

📌 Ideális: toborzási vezetők és felvételi csapatok számára, akik strukturált tervet keresnek a toborzási folyamat hatékonyabbá tételéhez.

7. ClickUp irányelv-memo sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Ossza meg a fontos frissítéseket és irányelveket csapatával a ClickUp irányelv-memo sablon segítségével.

A ClickUp Policy Memo Template egy világos és strukturált módszert kínál a fontos információk átadására. Biztosítja, hogy üzenetei egyszerűek és következetesek maradjanak, így mindenki könnyen megérti őket, és csökken a félreértések esélye.

Bármilyen szabályzati témához igazíthatja, legyen az új munkahelyi irányelv vagy fontos bejelentés. Ezenkívül a sablon segít dokumentálni és nyomon követni a szabályzatok elfogadását, támogatva a vállalati szabványok betartását.

📌 Ideális: HR-esek, jogi vezetők és vezetői csapatok számára, akik hatékony módszert keresnek a szabályzatváltozások vagy szervezeti frissítések közlésére.

🔍 Tudta? A 9-től 5-ig tartó munkanap koncepcióját Henry Ford népszerűsítette az 1920-as években. A munkanapot 10 óráról 8 órára csökkentette, és ezt a szabványt bevezette a HR-politikákba, amelyek egyensúlyt teremtenek a munkavállalók munka-magánéletében, miközben fenntartják a termelékenységet.

8. ClickUp korrekciós intézkedés sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp korrekciós intézkedési terv sablonja segít kezelni és nyomon követni a szervezetében végrehajtott korrekciós intézkedések előrehaladását.

Amikor kihívások merülnek fel (és legyünk őszinték, mindig felmerülnek), elengedhetetlen, hogy legyen egy szilárd terv azok kezelésére.

A ClickUp korrekciós intézkedési terv táblasablonja ideális eszköz a folyamatok hiányosságainak felismeréséhez, a kiváltó okok azonosításához és célzott korrekciós intézkedések kidolgozásához, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló problémák.

Ezzel a sablonnal összehozhatja az egész csapatát, hogy közösen megoldják a problémákat. A fehér tábla formátum életmentő, mert mindent világosan láthatóvá tesz, így mindenki könnyebben megérti, mi történik és mit kell tenni.

📌 Ideális: Minőségbiztosítási csapatok, projektmenedzserek és vezetők számára, akik proaktív megközelítést szeretnének kialakítani a problémamegoldás és a folyamatos fejlesztés terén.

9. ClickUp szabadságkérelem sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp szabadságkérelem-sablonja segít kezelni a munkavállalók szabadságkérelmeit.

A szabadságkérelmek kezelése kaotikus helyzethez vezethet, ha nincs egyértelmű folyamat, különösen olyan forgalmas munkahelyeken, ahol több alkalmazott egyszerre kéri a szabadságot.

A ClickUp szabadságkérelem-sablonja összesíti az összes kérelmet egy könnyen kezelhető helyen. Ez a szervezés lehetővé teszi a kérelmek hatékony kezelését, megkönnyítve a gyors áttekintést és az időben történő jóváhagyást vagy elutasítást.

A csapatok ütemtervének átláthatósága szintén segíthet megelőzni az átfedő szabadságokat és biztosítani a megfelelő lefedettséget. Emellett nyomon követheti a kérések előzményeit és a fennmaradó egyenlegeket, így mindenki tájékozott marad a szabadságának állapotáról.

📌 Ideális: Felvételi vezetők és csapatvezetők számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a szabadságkezelést és javítani szeretnék az átláthatóságot minden területen.

🔍 Tudta? Az Egyesült Államokban március első péntekén ünneplik a Munkavállalók Napját. Ez a HR-kezdeményezés 1995-ben indult, hogy elismerje és megünnepelje a különböző iparágakban dolgozó munkavállalók kemény munkáját.

Egyszerűsítse HR-munkafolyamatát a ClickUp segítségével

A HR Excel sablonok megkönnyítik a munkáját, és segítenek abban, hogy HR-szakemberként minden területen szervezett maradjon.

Bár ezek az HR Excel sablonok kis- és közepes méretű HR feladatokhoz jól használhatók, az összes HR igényének hatékony kezeléséhez egy robusztusabb megoldásra van szükség. És pontosan itt jön be a ClickUp hatékony, testreszabható sablonjaival, amelyek minden funkcióját kielégítik.

Ne higgyen nekünk, hanem győződjön meg róla saját maga. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!