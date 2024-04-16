Dashboards: A hatékony betekintés most könnyebb, mint valaha

Most több mint valaha fontos, hogy minden munkáját egy helyen érje el és követhesse nyomon.

Itt jönnek képbe a ClickUp Dashboards. A Dashboards az összes projekted irányító központja – lehetővé teszi, hogy azonnal hozzáférj a valós idejű információkhoz, nyomon kövesd az előrehaladást, és átláthatóságot teremts az egész vállalatodban.

Már több millióan használják a ClickUp Dashboards alkalmazást a munkafolyamatok racionalizálására és a munkavégzés áttekinthetőségének biztosítására.

Ma örömmel jelentjük be, hogy a ClickUp Dashboards még hatékonyabbá válik az új felhasználási esetek, sablonok és egy Dashboard nézet hozzáadásával, amely a ClickUp bármely pontján hozzáadható az azonnali projektinformációkhoz.

Vizualizálja projektjeit a műszerfal nézetekkel

Szerette volna már valaha, hogy egy pillantással áttekintse projektje előrehaladását? Nos, mostantól ez lehetséges a Dashboard nézetekkel! Mintha szuperképességekkel rendelkezne a munkájában.

A Dashboards nézet segítségével néhány kattintással átalakíthatja a már meglévő munkáit táblázatokká és grafikonokká – kattintson a nézet hozzáadása, Dashboard nézet gombra, majd válasszon egy Dashboard sablont. A nézet automatikusan lekérdezi az adatok a feladatokból/mezőkből, amelyeken dolgozik, és létrehoz egy Dashboardot, amelyen láthatóvá teszi a munkáját.

A Simple Dashboard remek példa arra, hogyan növelheti személyes termelékenységét egy előre elkészített sablon segítségével, amelynek segítségével a Dashboardot nézetként adhatja hozzá. Ez segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a munka előrehaladásának nyomon követésében és a legfontosabb dolgokra való koncentrálásban.

Ez az Ön személyes irányító központja a hatékony, szervezett munkafolyamatokhoz.

Végtelen testreszabási lehetőségek a műszerfal kártyákkal

Előre elkészített Dashboard sablonjaink csak a kezdet. A Dashboard nézet testreszabása olyan szórakoztató, mint az építőelemekkel való játék. Kártya funkciónkkal pontosan kiválaszthatja, hogy milyen információkat szeretne megjeleníteni és hogyan szeretné azokat megjeleníteni.

Új kártyákat szeretne hozzáadni, hogy nyomon követhesse munkája különböző aspektusait? Rajta! Átméretezni szeretné őket, hogy pontosan illeszkedjenek? Azt is megteheti.

Válasszon több mint 40 műszerfal-kártya közül, hogy bármelyik műszerfalat pontosan az Ön igényeihez igazítsa. Néhány legnépszerűbb kártyánk:

Számítási kártyák: Bármilyen adatot kiszámíthat a testreszabott mezőkben található képletek segítségével.

Csevegőkártyák : Nyissa meg a közvetlen kommunikációs csatornákat a Dashboardon belül

Állapotkártyák : A feladatok előrehaladását kördiagrammal, akkumulátorral vagy oszlopdiagrammal jelenítheti meg.

Prioritási kártyák : rendezze a feladatokat sürgősség szerint, hogy a legfontosabbakra koncentrálhasson.

Kiosztott kártyák : Emelje ki az egyes munkaterheket a felelősségek egyensúlyának megteremtése érdekében.

Sprint kártyák : Mutassa meg a sprint előrehaladását sebesség- és burndown-diagramokkal.

Kártyák beágyazása : Más alkalmazások tartalmát integrálhatja a Dashboardba.

Egyedi kártyák: szöveg, képek és feladatok hozzáadásával teljesen egyedi szakaszokat hozhat létre.

A Dashboards ereje még jobban kiemelkedik, ha a Task Types rugalmasságával kombináljuk. Mostantól bármely, a Task Types segítségével létrehozott, magas szinten testreszabott listához hozzáadhat elemzéseket.

Készítsen irányítópultokat az egész vállalkozásához

Nem tudja, hogyan használhatná a Dashboardot a munkájában? Segítünk! Számtalan felhasználási lehetőség kínálkozik, amelyekkel bármilyen munkakör optimalizálható.

Projektmenedzsment műszerfal

A Projektmenedzsment Dashboard remek példa erre. Ha ezt a Dashboard sablont bármelyik projekt nézeteként hozzáadja, azonnal láthatja, hol vannak kockázatok vagy szűk keresztmetszetek, és melyik csapattagoknak van segítségre szükségük a projekt előrehaladásához, így jobban összpontosíthatja idejét.

Ügyfélportál műszerfal

A Client Portal Dashboard sablon több mint egy kommunikációs csatorna – ez egy együttműködési tér, amely bevonja az ügyfeleket a projekt folyamatába, elősegítve ezzel az átláthatóságot és a partnerséget.

Ez a Dashboard a bizalomépítés és az erős ügyfélkapcsolatok fenntartásának sarokköve.

Marketingkampány-dashboard

Egy másik felhasználási lehetőség a marketingcsapatok számára kínálkozik. Ezzel a sablonnal a csapatok egyedi marketingkampány-dashboardokat hozzanak létre, amelyekkel túlléphetnek az alapvető elemzések határain.

A kampányok teljesítményének, a közönség elkötelezettségének és a konverziók nyomon követésének elemzése könnyebb, mint valaha. Ez a műszerfal elengedhetetlen eszköz a marketingstratégiák finomhangolásához és a hatások maximalizálásához.

CRM és megtartási műszerfal

Ezenkívül az ügyfélszolgálati csapatok CRM- és megtartási irányítópultokat hozhatnak létre, amelyek átfogó képet nyújtanak az ügyfelek állapotáról, és kiemelik a fejlesztésre szoruló területeket és a potenciális növekedési lehetőségeket.

Ez a Dashboard elengedhetetlen az ügyfelek kockázatainak azonosításához és a hosszú távú ügyfélhűség ápolásához.

Értékesítési műszerfal

Szeretné bevonni értékesítési csapatát, vagy áttekinthető Dashboardot biztosítani számukra a gyors betekintéshez? Az értékesítési csapatok és a vállalkozás tulajdonosai hatékony Sales Dashboards (Értékesítési Dashboardok) létrehozásával valós időben vizualizálhatják az értékesítési adatokat, ami lehetővé teszi a trendek és lehetőségek gyors azonosítását.

Ez a Dashboard a sikerek ünnepléséről és az új értékesítési célok stratégiai eléréseiről szól.

Sprint Dashboard

A szoftverfejlesztő csapatok előnyt élveznek az előre elkészített Sprint Dashboard sablonunkkal, amely javítja a sprint tervezését és nyomon követését.

A szoftver egy sor mutatóval segíti a sprintek sikeres befejezését, biztosítva, hogy csapata rugalmas és eredményorientált maradjon.

ClickUp AI: A munka jövőjének betekintése

Mint láthatja, a kiváló láthatóság nagy sikerekhez vezet! A ClickUp Brain mesterséges intelligencia funkciójának ereje csak még jobbá és könnyebben használhatóvá teszi ezeket a műszerfalakat.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának a Dashboardra épülő elemzéseivel gyakorlatilag egy virtuális adatelemző áll a rendelkezésére. Bármilyen kérdést feltehet a projektjével kapcsolatban, és a ClickUp Brain azonnal átkutatja a Dashboard összes adatait, hogy megadja a választ.

Ez a funkció csökkenti a manuális adatelemzés szükségességét és minimalizálja a megszakításokat.

Az AI-megfigyelések beépítése a ClickUp Dashboards-ba azt jelenti, hogy elfogadja azt a jövőt, amelyben a technológia fejleszti az emberi képességeket, hatékonyabbá, intuitívabbá és hatékonyabbá téve a projektmenedzsmentet. Az AI segítségével nem csak projektmenedzsmentet végez, hanem mesteri szintre emeli azt.

Bónusz: Google Sheets Dashboards

Kétségtelenül a legjobb áttekinthetőség a munkájáról

Remélem, meggyőztelek arról, hogy próbáld ki a ClickUp Dashboards szolgáltatást. Függetlenül attól, hogy milyen szerepet töltesz be, a Dashboards hatalmas lépés a legambiciózusabb céljaid eléréséhez.

A Dashboards és a Dashboard Views mostantól minden csomagban elérhető. További információk itt.