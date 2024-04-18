A munkahelyi ABC (szövetségesek, barátok és kollégák): Útmutató a munkahelyi barátságok kialakításához

A felnőtt munkavállalóknak kevés vagy egyáltalán nincs idejük társasági életre – a munkahelyen kívül.

A munka, a házimunkák, a különböző kötelezettségek és még sok más feladat között alig marad időnk és energiánk arra, hogy megkeressünk egy számunkra érdekes embert, beszélgetést kezdeményezzünk, közös érdeklődési körünkön keresztül kapcsolatot építsünk ki és barátságot alakítsunk ki.

Van azonban egy hely, ahol könnyen új barátokat szerezhet: a munkahelye.

Az American Life Survey Center egy tanulmánya kimutatta, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel kötnek barátságokat a munkahelyen, mint bármely más helyen! Végül is felnőtt életünk jelentős részét a munkahelyen töltjük.

Tehát, akár új munkát kezd, akár már meglévő csoportokhoz szeretne csatlakozni, itt van az útmutatója a munkahelyi barátságok kialakításához.

A munkahelyi barátok fontossága

A munkahelyi barátságok nem kapnak elég elismerést. A Gallup legutóbbi kutatása rávilágított arra, hogy a munkahelyi legjobb barátok szoros kapcsolatban állnak a magasabb termelékenységgel, a jobb hangulattal, a nagyobb munkával való elégedettséggel és a pozitív üzleti eredményekkel. De ez még nem minden: számos kutatás bizonyítja a munkahelyi barátságok előnyeit.

Íme néhány szempont, amely alátámasztja, miért fontosak a munkahelyi barátok:

Érzelmi támogatás : A munkatársak jobban megértik a munkakultúrát, valamint a szakmai céljaidat és küzdelmeidet. Empatikusak, és nehéz időkben érzelmi támogatást és bátorítást nyújtanak a munkahelyen. Ezek a megerősítő szavak javítják a hangulatot és enyhítik a stresszt, így segítve az egyéneket a kudarcok leküzdésében.

Együttműködés : A kollégákkal való baráti viszony : A kollégákkal való baráti viszony elősegíti a csapaton belüli bizalmat és átláthatóságot. Ha a csapattagok kedvelik és bíznak egymásban, hatékonyabban tudnak együttműködni és együtt dolgozni.

Tartozás érzése : A munkahelyi barátságok bajtársiasság érzését keltenek. Ez a munkahelyi tartozás érzése pozitív munkakörnyezetet teremt, ahol a munkavállalók úgy érzik, hogy részt vesznek a folyamatokban és értékelik őket, ahelyett, hogy csak egy fogaskeréknek éreznék magukat a gépezetben.

Értelmes kommunikáció: A munkahelyi szoros kapcsolatok elősegítik a nyílt és őszinte kommunikációt. Ez megakadályozza a zavarokat és a félreértéseket, és javítja a csapatmunkát. Még ha a csapatnak valamilyen konfliktussal kell szembenéznie, akkor is könnyebben meg tudják oldani a problémákat, és gyorsan talpra állnak.

A ClickUp Chat View segít a csapatoknak nyílt beszélgetéseket folytatni

Mentális jólét : Akár a forgalomról panaszkodnak, akár egy belső viccet osztanak meg, a munkahelyi barátok oázisok a megbeszélések, a munkával járó nyomás és a közeledő határidők között. Csökkentik a stresszt és növelik a rugalmasságot, ezzel elősegítve a mentális jólétet.

Magasabb termelékenység : A pozitív munkakörnyezet növeli a motivációt és a termelékenységet, mivel a munkavállalók jobban elkötelezettek a munkájuk iránt. Az ilyen magas elkötelezettségi szint ösztönzi a csapatokat és az egyéneket, hogy a legjobb formájukat hozzák.

Munkahelyi elégedettség : Ha van barátja a munkahelyén, az kellemesebbé teszi a munkanapját. Az érzelmi támogatás és a tartozás érzése együttesen növeli a munkahelyi elégedettség szintjét, és örömmel várja a munkába járást.

Szakmai fejlődés: Ha egy munkatársunk a barátunk is, az elősegíti a szakmai fejlődést, mivel mentorként, értékes visszajelzésekkel, sőt karrier tanácsokkal is ellát minket. Emellett értékes kapcsolatként is szolgálhatnak a szervezeten belül, új projektekhez, lehetőségekhez és hálózatokhoz juttathatnak minket.

Hogyan lehet barátokat szerezni a munkahelyen: 11 egyszerű tipp és trükk

Íme néhány egyszerű módszer, amellyel barátságokat köthetsz a munkahelyeden (és azokat fenntarthatod):

1. Kezdjen el csevegni és törje meg a jeget

Soha ne becsülje alá a „Szia, hogy vagy?” mondat erejét!

Ahhoz, hogy barátokat szerezz a munkahelyeden, légy kész arra, hogy kinyílj és kapcsolatba lépj az emberekkel. Mutatkozz be, kérdezz rá az emberekre, és néha csevegj velük.

Ha új vagy, először maradj a munkával kapcsolatos kérdéseknél, például hogy valaki mennyi ideje dolgozik a szervezetnél, mit szeret a munkájában, milyen a karrierje stb. Miután megtörted a jeget, lassan áttérhetsz a személyesebb témákra, mint a hobbi és érdeklődési kör, zenei ízlés vagy hétvégi tervek.

Az ilyen egyszerű cserék utat nyithatnak mélyebb és értelmesebb beszélgetésekhez. Ne feledje, hogy a beszélgetés kétirányú folyamat. Ha valaki nem kíván önként információkat közölni, vagy kényelmetlenül érzi magát a kis beszélgetésekben, hagyja békén.

2. Használja az emberek nevét

Azt mondják, hogy semmi sem hangzik jobban valakinek a fülében, mint a saját neve. Az emberek nevének használata a beszélgetésekben az egyik leghatékonyabb kommunikációs stratégia az érzelmi kötődés kialakításához.

Tanulja meg munkatársai nevét, és használja azokat minél gyakrabban. A „helló” és „viszlát” üdvözléstől kezdve a csoportokban (vagy Teams-hívások során) történő megszólításig használja a nevüket, hogy elismerje identitásukat. Ezzel megmutatja nekik, hogy érdekli, hogy többet tudjon meg róluk.

3. Kapcsolatépítés étkezés közben

Tudja, hogy frissen sült süteménnyel vagy tortával fogadjuk az új szomszédokat? Miért ne próbálná ki ugyanezt a munkahelyén is? Nem feltétlenül kell süteménynek lennie. Legyen kreatív a konyhában, és hozza elő a családi receptjeit. Ha a főzés nem az Ön műfaja (vagy túl sok munkával jár), vásároljon megosztásra alkalmas csomagokat a kedvenc snackjeiből. Alternatív megoldásként felkeresheti a helyi pékséget vagy kávézót, és kiválaszthatja a legkelendőbb termékeket.

Ossza szét a harapnivalókat a munkatársainak, vagy hagyja őket a szünetben a pihenőhelyiségben egy kis cetlivel. Akár így, akár úgy, kollégái értékelni fogják a figyelmes gesztust, és kedvezőbb szemmel néznek majd Önre.

4. Töltsön időt a közös területeken

Kapcsolatba léphet másokkal a közösségi területeken az Unsplash segítségével

A pihenőhelyiségekről szólva: a közös terek remek helyek a munkahelyi barátságok kialakítására.

A közös terek, mint például a kávézó, a társalgó és a vízhűtő, nyugodt környezetet kínálnak, ahol a munkatársak pihenhetnek, társaloghatnak és kapcsolatokat építhetnek. Akár egy gyors harapnivalót fogyaszt, akár csak kinyújtóztatja a lábait, fontolja meg, hogy a közös területeken tölti az idejét. Ezzel egyúttal kibővítheti a szociális körét a saját fülkéjén vagy emeletén túlra, mivel különböző csapatokból vagy osztályokból származó emberekkel találkozhat.

5. Indítson vagy csatlakozzon egy Slack csatornához

Könnyebb barátokat szerezni, ha az irodában egymás mellett dolgoznak, vagy együtt ebédelnek. A távoli munkakörben dolgozóknak azonban nincs ilyen lehetőségük. De ez nem jelenti azt, hogy elszigetelten kell élniük!

Indítson vagy csatlakozzon egy Slack csatornához hasonló gondolkodású emberekkel, hogy leküzdje ezt a gyakori problémát, amikor hiányzik az a „személyes” kapcsolat. Kötődjenek össze közös érdeklődési körök, például tévésorozatok, sport, könyvek, receptek vagy online játékok alapján. Akár virtuális tevékenységeket is szervezhetnek, például közös tévézés, könyvklub-találkozók, közös sütés vagy versenyek.

Csak ellenőrizze a vezetőjével vagy felettesével, hogy az érdeklődési kör nem sérti-e a vállalat irányelveit.

6. Mutasson pozitív hozzáállást

A pozitív hozzáállás mágnesként vonzza a munkahelyi barátságokat. A meleg és barátságos viselkedés a munkahelyen vonzza az embereket. Cserébe pozitív, hasonló gondolkodású emberekkel találkozhat, akik felvidítják Önt, ha nehéz helyzetbe kerül.

A pozitív munkavégzési szokások, mint például mások segítése, a nehéz pillanatokban való fellépés és a munkatársak támogatása megmutatják, hogy Ön megbízható csapatjátékos.

7. Vegyen részt csapatépítő tevékenységekben

A legtöbb szervezet rendszeresen szervez csapatépítő tevékenységeket. Sokuk az új alkalmazottak beilleszkedési szakaszában is bevezet ilyen jégtörő programokat. Ezek a rendszeres munkahelyi események a közös élmények révén erősítik a csapatszellemet és a tartozás érzését.

Legyen szó virtuális szójátékról vagy szabadtéri túrázásról, minden csapatépítő tevékenység lehetőséget kínál a munkahelyi barátságok kialakítására. Máris van egy közös pont: a közös célok és kihívások. Ráadásul a problémák közös megoldása azt jelenti, hogy egymásra kell támaszkodniuk és bizalmat kell kialakítaniuk, ami erősíti a barátságot.

8. Legyen nyitott a munka utáni társasági életre

A csapatépítő tevékenységek és a munka utáni társasági élet közötti fő különbség az, hogy az utóbbi nem kötelező.

A munka utáni társasági eseményekre való megjelenés jelzi elkötelezettségét a munkahelyi barátságok kialakítása iránt. Egy virtuális happy hour alkalmával való italozás vagy egy karácsonyi céges vacsora látogatása lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a munkahelyen kívüli, szórakoztató, nyugodt és informális környezetben építsenek kapcsolatokat.

A munkahelyi barátaidat egyéniségként fogod látni, és felfedezed rejtett tehetségüket, érdeklődésüket vagy hobbijukat. Ahogy a beszélgetések egyre szabadabban folynak, és a kollégák együtt nevetnek, tartós emlékek és őszinte barátságok alakulnak ki.

9. Ünnepelje a mérföldköveket és az eredményeket

Az ünnepségek tökéletes alkalmat kínálnak a munkahelyi barátságok kialakítására. Dicsérje meg a jól végzett munkát, és gratuláljon munkatársainak sikereikhez.

Akár előléptetésről, akár egy remek prezentációról van szó, a munkatársak elismerése támogatást jelez és beszélgetésindító lehet.

Természetesen az ilyen dicséretnek őszintének kell lennie. Ünnepelje mások sikereit, mintha a sajátjai lennének, és ismerje el erősségeiket és hozzájárulásukat. A kis figyelmességek, mint például egy köszönőlevél vagy akár egy e-kártya, sokat segíthetnek abban, hogy valaki önértékelését növeljék. És amikor eljön az Ön ideje, barátai emlékezni fognak kedves gesztusaira, és ugyanolyan lelkesedéssel fognak bánni Önnel.

10. Önkéntesség

A vállalatok gyakran kínálnak lehetőséget alkalmazottaiknak, hogy önkéntesként részt vegyenek egy jó ügyben. Ez remek módja annak, hogy olyan munkatársakat szerezzen, akik ugyanolyan lelkesek az ügy iránt, mint Ön.

Akár tisztasági kampányt szervez az irodája, jótékonysági sütivásárt rendez, vagy városi maratont fut, az ilyen eseményekre való önkéntes jelentkezés remek alkalom arra, hogy jót tegyen és hasonló érdeklődésű kollégákkal kötjön barátságot.

Egy értelmes cél érdekében végzett munka a munkahelyen túlmutató céltudatosságot is ad, mivel hozzájárulásával a közösségeket és a társadalmat is támogatja.

11. Legyen türelmes

A munkahelyi barátságok nem egyik napról a másikra alakulnak ki. Napok, hetek, hónapok kellenek ahhoz, hogy valódi barátsággá váljanak.

Ne várd el, hogy az első irodai happy hour alkalmával megtalálod a legjobb barátodat. Csak légy önmagad, és tarts kapcsolatot a munkatársaiddal. Ne erőltesd a barátságot csak azért, hogy barátokat szerezz a munkahelyeden. Keress valakit, aki ugyanolyan erőfeszítéseket és energiát fektet be, és néha még többet is tesz azért, hogy értékesnek érezd magad a munkahelyeden.

A félénkség leküzdése és kapcsolatok építése a munkahelyen

Ön egy félénk vagy társaságban ügyetlen ember, aki szeretne barátokat szerezni a munkahelyén, de fél kiállni a tömeg elé? Megértjük Önt. Íme néhány gyors tipp az Ön számára:

Tűzz ki kommunikációs célokat: Állíts magad elé egyszerű : Állíts magad elé egyszerű kommunikációs célokat . Mondd meg magadnak, hogy egy nap alatt több kollégával fogsz beszélgetni, vagy hogy minden héten új emberrel fogsz beszélgetni. Az ilyen kis, elérhető célok növelik az önbizalmadat, és arra ösztönöznek, hogy ápolj a munkahelyi kapcsolataidat. Gyakorold az aktív hallgatást: Használd ki félénkségedet, és vállald a „jó” hallgató szerepét. Gyakorold az aktív hallgatást azzal, hogy jelen vagy és figyelmesen hallgatsz a beszélgetések során. Nyitott kérdések feltevésével fenntarthatod a beszélgetés folyását anélkül, hogy kimerítenéd a társasági energiádat. Használjon nyitott testbeszédet: A testbeszéd egy másik módja annak, hogy beszélgetésekben vegyen részt anélkül, hogy ténylegesen megszólalna. Tartson szemkontaktust, mosolyogjon és bólintson, ahol szükséges, és így egy szót sem szólva is aktív résztvevője lesz a beszélgetésnek. Használja ki a technológiát: Ha a személyes interakciók félelmetesnek tűnnek, használja a technológiát a digitális kommunikációhoz. Számos lehetőség áll rendelkezésére, az azonnali üzenetküldéstől az e-maileken át a videokonferenciákig, hogy jó kapcsolatot építsen ki kollégáival.

Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Chat, hogy beszélgethessen csapattársaival

Csatlakozzon érdeklődési körökhöz: Már láttuk, milyen könnyű ápolni a barátságokat, ha közös érdeklődési körünk van. Fontolja meg, hogy csatlakozzon érdeklődési körökhöz, hogy a munkán túlmutató kapcsolatokat építsen ki. Emellett könnyebbnek találhatja az új emberekkel való beszélgetést, ha közös érdeklődési körük van. Tanuljon, figyeljen és improvizáljon: Szerencsére számos : Szerencsére számos könyv található, amely segít fejleszteni a kommunikációs készségeket . Tanuljon ezekből, és próbáljon kapcsolatot teremteni kollégáival. Csapatban: Minden munkahelyen van egy extrovertált kolléga, aki mindenkit ismer. Barátkozzon össze egy ilyen személlyel, és közvetve barátságokat fog kötni mindenki mással is. Kérjen segítséget: Ne féljen támogatást kérni vezetőjétől, mentorától vagy kollégáitól. Beszéljen velük a sajátos kihívásairól, és ők talán támogatást nyújtanak Önnek, hogy értelmes kapcsolatokat építhessen ki. Gyakorold az önszánalmat: Ha társas helyzetekben megdermedsz, vagy rettegsz a vállalat által szervezett eseményektől, ismerd fel ezt az érzést, és mondd magadnak, hogy ez teljesen normális. Gyakorold az önszánalmat, és ne legyél túl szigorú magaddal. Emlékeztesd magad, hogy az ilyen dolgok időbe telnek, és még több lehetőséged lesz barátokat szerezni a munkahelyeden.

Online platformok használata a munkahelyi kapcsolatok építéséhez

A munkahelyén számos online platformot használ, a csapatmenedzsmenttől a heti tervezésig. De tudta-e, hogy ezeket az online platformokat a munkahelyi kapcsolatok építésére és ápolására is felhasználhatja?

Íme, hogyan.

Szinte minden szervezet különböző munkahelyi kommunikációs eszközöket használ, például e-mail klienseket, azonnali üzenetküldő eszközöket vagy videokonferencia-platformokat. Ezek segítenek fenntartani a hatékony szinkron és aszinkron kommunikációt a csapat tagjai között, függetlenül a helyszíntől.

Használja ezeket a csatornákat és eszközöket, hogy kapcsolatba lépjen munkatársaival. Hozzon létre csevegőszobákat és érdeklődésen alapuló Slack-csatornákat, szervezzen virtuális kávézást, vagy beszélgessen négyszemközt új munkatársával. A közös érdeklődés, tapasztalatok és kihívások alapján kialakított kapcsolatok alapját képezik a mély barátságoknak.

Együttműködési platformok

Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Docs és Whiteboard funkcióinak segítségével

Az együttműködési eszközöket gyakran használják belső kommunikációs szoftvermegoldásokkal együtt. Központi helyet biztosítanak a csapatok számára a fájlok megosztásához, dokumentumok létrehozásához és szerkesztéséhez, ötletek cseréjéhez és projektekben való együttműködéshez. Ezek az erőfeszítések hozzájárulnak a csapatépítéshez, mivel mindenki egy közös cél érdekében dolgozik.

Használjon olyan platformokat, mint a ClickUp, hogy kapcsolatba lépjen és együttműködjön munkatársaival komplex problémák megoldása érdekében. A kihívások közös leküzdése még értékesebbé teszi barátságukat.

Közösségi oldalak

A munkahelyi barátokkal való kapcsolattartás olyan közösségi oldalakon, mint az Instagram, egyesek számára szürke zónába eshet. Természetesen ez teljes mértékben attól függ, hogy mennyire érzed magad kényelmesen, és milyen mély a barátságod; azonban nem mindenki szeretné, hogy a kollégái megjelenjenek a közösségi média feedjeiben.

Tehát, hogy fenntartsd a munkahelyi barátságokat, miközben megőrzöd a magánéleted határait, fontold meg, hogy szakmai platformokon, például a LinkedIn-en keresztül tartod a kapcsolatot. Használd arra, hogy kapcsolatokat építs ki kollégákkal, mentorokkal és vezetőkkel, és bővítsd szakmai köröd.

Tanulás és készségfejlesztés

Ön és kollégái jelentkezhetnek tanulási és készségfejlesztési programokra. Az online tanulási platformok, továbbképzési projektek, virtuális események és interaktív webináriumok segítik a készségek fejlesztését. A munkatársakkal való részvétel ezeken a programokon szintén erősítheti a kapcsolatokat.

Az egymás szakmai céljainak elérésében való segítés és a karrier előrehaladásának felgyorsítása gazdagabbá teszi a munkahelyi kapcsolatokat, mivel azok értékorientáltabbá válnak.

Munkavállalói elkötelezettségi platformok

A legtöbb szervezet alkalmazotti elkötelezettségi platformokat használ. Ezek a platformok elősegítik a tartozás érzésének kialakulását és olyan közösséget hoznak létre, amely gazdagítja a munkahelyi kapcsolatokat. A csapatépítő tevékenységekben való részvételtől a szakmai eredmények megünnepléséig ezek az elkötelezettségi portálok lehetőséget nyújtanak a kötődés kialakítására és pozitív, értelmes kapcsolatok építésére.

Szakmai határok a munkahelyi barátságokban

Bár a munkahelyi barátságok kialakításának számos előnye van, a egészséges és tiszteletteljes munkakörnyezet fenntartása érdekében meg kell őriznie a szakmai határokat. Ehhez ügyességre van szükség, mivel nem szeretne durvának vagy ridegnek tűnni, miközben betartatja a határokat.

Íme néhány tipp, amely segíthet ebben:

Határokat szabjon és tartsa tiszteletben: Legyen figyelmes munkatársai határaival és preferenciáival szemben, és világosan fogalmazza meg elvárásait és határait. Tisztelje új barátai magánéletét, és adjon nekik szükség szerint teret.

A professzionalizmus és a magánélet: Kerülje a mélyen személyes témák és érzékeny kérdések, például vallási vagy politikai meggyőződés megvitatását a munkahelyen. Tartsa magánügyeit magánügynek, hogy mindenkivel jó kapcsolatot ápolhasson.

Ismerje meg a munkahelyi hierarchiákat: Legyen tisztában a munkahelyi hatalmi viszonyokkal, amikor barátságokat köt a munkahelyén. Persze, az új főnöke lehet, hogy rendes, de nem akar olyan helyzetet teremteni, amely hatással lehet a karrier céljaira.

Kerülje a pletykálkodást: Kerülje a pletykálkodást és a pletykák hallgatását. A barátság kezdetétől fogva tegye világossá, hogy nem vesz részt másokról szóló terméketlen és negatív beszélgetésekben. Ha belekeveredik egy irodai drámába, egyszerűen hagyja abba a részvételt, és maradjon passzív, amíg minden lecsillapodik.

A munka elsőbbséget élvez a társasági élethez képest : Bár természetes, hogy a munkahelyen barátokat szerezünk és jól érezzük magunkat, ne feledje, hogy a munkahelyének elsődleges célja a termelékenység fenntartása. Törekedjen arra, hogy ne hanyagolja el a munkáját és a feladatait.

Mindenki számára méltányos bánásmód: Minden munkatársát méltányosan és egyenlően kezelje, függetlenül attól, hogy milyen kapcsolatuk van a munkahelyen kívül. Ne mutasson semmiféle elfogultságot vagy kedvezményezést, különösen döntéshozatal vagy konfliktusok megoldása során, és maradjon objektív.

Gyakori kérdések

1. Hogyan szerezhetek barátokat a munkahelyemen, ha új vagyok?

Ha új vagy az irodában és szeretnél barátokat szerezni, fontold meg, hogy bemutatkozol kollégáidnak, beszélgetést kezdeményezel, munkahelyi rendezvényeken veszel részt és csapatépítő tevékenységeken, hogy jobban megismerd munkatársaidat.

2. Milyen előnyei vannak a munkahelyi barátságoknak?

A munkahelyi barátságok kialakítása elősegíti a bajtársiasság és a tartozás érzését. Ez ellenszere az elszigeteltségnek és a magánynak, miközben javítja az együttműködést és a kommunikációt a csapat tagjai között. Ösztönzi az elkötelezettséget, ami javítja a morált és növeli a munkahelyi elégedettséget. Továbbá, lehetőséget teremt a személyes fejlődéshez és a karrier előrehaladásához.