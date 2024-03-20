10 Intercom integráció, amelyekkel 2025-ben új szintre emelheti az ügyfélkommunikációt

A technológia drasztikusan megváltoztatta a kommunikáció módját, és a hatékony kommunikációs eszközök ma már döntő jelentőségűek lehetnek egy vállalat számára, különösen az ügyfélkapcsolatok és az ügyfélszolgálat terén. Az Intercom egyértelműen kiemelkedő platform az ügyfélkommunikáció terén. De itt van a lényeg: szuperképességei akkor ragyognak igazán, ha más eszközökkel kombinálja. Más eszközök zökkenőmentes integrációja jelentősen növelheti a hatékonyságot és az ügyfélelégedettséget. Nézzük meg, hogyan javíthatja az Intercom integrációi az üzleti kommunikációját.

Íme, mire kell figyelni a legjobb Intercom integrációk esetében, és a 10 legjobb Intercom integráció, amelyet érdemes figyelembe venni 2024-ben.

Mit kell keresnie az Intercom integrációkban?

Az Intercomhoz számos típusú integráció áll rendelkezésre. Amikor a vállalatának leginkább megfelelő Intercom-integrációkat választja, vegye figyelembe a következő funkciókat és képességeket, hogy biztosan átgondolt döntést hozzon.

Adatszinkronizálási funkciók: A termékek közötti adatszinkronizálás elengedhetetlen az egységes ügyféladatok fenntartásához. Ez biztosítja, hogy az ügyfélkapcsolatok és az ügyféladatok minden platformon mindig naprakészek legyenek.

Automatikus jegy létrehozás: Az Intercom beszélgetésekből automatikusan létrehozott és nyomon követett ügyféljegyek segítségével a támogató csapat hatékonysága növekedni fog.

Visszajelzések gyűjtése: A hatékony ügyfélkommunikáció értékes visszajelzéseket eredményez. Számos Intercom integráció áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik ezt a folyamatot.

Elsődleges ügyféladatok integrálása: Az ügyféladatok értékesek. A harmadik féltől származó cookie-k eltűnésével az elsődleges adatok még fontosabbá válnak. Keressen olyan integrációkat, amelyek lehetővé teszik az elsődleges ügyféladatok közvetlen integrálását a rendszerébe.

Zökkenőmentes munkafolyamat-integráció: Bármelyik integrációt is választja, annak zökkenőmentesen illeszkednie kell a meglévő ügyfélszolgálati munkafolyamatokhoz, miközben javítja az ügyfélélményt.

Ügyfélmegtartás és potenciális ügyfelek generálása: Keressen olyan integrációkat, amelyek segítenek az ügyfélmegtartásban és a potenciális ügyfelek generálásában. Ezek egy átfogó ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer elengedhetetlen elemei.

A 10 legjobb Intercom integráció

Az Intercom széles körben használt platformként számos alkalmazással zökkenőmentesen integrálható. Összeállítottunk egy listát azokról a hatékony eszközökről, amelyek javíthatják az Intercom funkcionalitását, vagy amelyek funkcionalitását az Intercom bővítheti.

A szakemberek a ClickUp Universal Search segítségével megtalálhatják az ügyféladatokat és egyéb információkat az Intercomban, így teljes körű betekintést nyerhetnek.

A ClickUp all-in-one termelékenységi platformja önmagában is lenyűgöző funkciókkal rendelkezik. A kiterjedt harmadik féltől származó integrációk még tovább bővítik a funkcionalitását.

A ClickUp Intercom integrációja tartalmazza a ClickUp univerzális keresési funkcióját. Ezzel az eszközzel a felhasználók gyorsan kereshetnek az összes csatlakoztatott alkalmazásukban, fájljaikban és egyebekben. A funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre keressenek az összes csatlakoztatott alkalmazásukban, így nem kell minden egyes alkalmazást külön-külön átkutatniuk.

A ClickUp teljes funkcionalitása a számos sablonon keresztül valósítható meg, amelyek a vállalkozások mindennapi tevékenységének számos területét lefedik. Az e-mail automatizálási sablon például a ClickUp és az Intercom integrációját használja az ügyfelekkel folytatott beszélgetések egyszerűsítésére.

A ClickUp legjobb funkciói

Univerzális keresés az alkalmazások és fájlok gyors eléréséhez

Bővítse a keresést az alkalmazások hatékony megtalálásához

Integráció az Intercom beérkező levelek mappájával a központosított kommunikáció érdekében

Automatizálási eszközök a feladatok automatizálásához és a hatékonyság javításához

Átfogó képet kap az ügyfelekkel való interakciókról

Az ügyféljegyek és kérdések egyszerűsített kezelése

A ClickUp korlátai

Néhány felhasználó számára meredek a tanulási görbe

Bizonyos funkciók korlátozott testreszabhatósága

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként.

ClickUp vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Kampányfigyelő

A Campaign Monitor segítségével

A Campaign Monitor segít a vállalatoknak az e-mail marketinget kihasználni az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében. Az e-mail kampányok integrálása az Intercom kapcsolataival lehetőséget teremt a célzottabb kommunikációra. Ez a kapcsolat az ügyféladatokkal lehetővé teszi, hogy relevánsabb tartalmakat készítsen, amelyek jobban megfelelnek a célközönség igényeinek.

A Campaign Monitor legjobb funkciói

Az Intercom névjegyek zökkenőmentes szinkronizálása célzott e-mail kampányokhoz

Testreszabható sablonok különböző ügyfélutakhoz

Részletes elemzések a csapat teljesítményének felméréséhez

Könnyen használható felület, amely alkalmas technikai ismeretekkel nem rendelkező kisvállalkozások számára.

Automatizált üzenetek a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek ápolásához

Integráció a céloldalakkal a hatékony potenciális ügyfelek generálása érdekében

A Campaign Monitor korlátai

Korlátozott lehetőségek a fejlett automatizáláshoz

Egyes sablonok csak bizonyos iparágakban lehetnek sokoldalúan használhatók.

A jelentéskészítő eszközök részletesebb betekintést nyújthatnak

Campaign Monitor árak

Alap: 9 USD/hó

Korlátlan: 29 USD/hó

Premier: 149 USD/hó

Campaign Monitor értékelések

G2: 4/1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/6 (500 értékelés)

3. Productboard

A Productboard segítségével

A Productboard egy átfogó termékmenedzsment eszköz. Az Intercom alkalmazással való szoros integrációja segít áthidalni a szakadékot a vásárlói visszajelzések és a termékfejlesztés között. Ezzel az Intercom integrációval a vállalkozások közvetlenül az Intercom beszélgetésekből nyerhetnek információkat a vásárlókról. Ezekkel az adatokkal a csapatok a valódi felhasználói visszajelzések alapján alakíthatják ki a termékfejlesztési terveket és funkciókat.

A Productboard legjobb funkciói

Az Intercom beérkező levelek mappájával való közvetlen integráció lehetővé teszi az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtését az ügyfelekkel folytatott beszélgetések során.

A funkciók szavazása és prioritásainak meghatározása az ügyféladatok és -igények alapján

Útiterv-vizualizációs eszközök, amelyek kiemelik az ügyfelek igényeit és visszajelzéseit

Az ügyféladatok és visszajelzések zökkenőmentes szinkronizálása az Intercom és a Productboard között.

Eszközök az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és elemzéséhez a jobb termékdöntések érdekében

Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy megvitassák és integrálják az ügyfelekről szerzett ismereteket a termékfejlesztési folyamatba.

A Productboard korlátai

Egyes felhasználók számára több funkció megtanulása kihívást jelent.

Más alkalmazásokkal való integrációk esetén manuális beállítások és módosítások lehetnek szükségesek.

Az árak kisebb vállalatok vagy induló vállalkozások számára drágák lehetnek.

A Productboard árai

Starter: Ingyenes

Essentials: 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Productboard értékelések

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

4. Calendly

A Calendly segítségével

A Calendly egy hatékony és megbízható ütemezési eszköz minden méretű vállalkozás számára. A szoftver teljesítménye még nagyobb, ha integrálják az Intercommal. Az Intercom és a Calendly integrálásával közvetlenül az Intercom beszélgetésekből lehet megbeszéléseket ütemezni, ami jelentősen javítja az ügyfelek élményét az azonnali megbeszélések időpontjainak megtalálásában, és segít a támogató csapat hatékonyságának növelésében.

A Calendly legjobb funkciói

Közvetlen integráció az Intercom üzenetküldőjével, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy könnyedén megbeszéléseket szervezzenek.

Testreszabható találkozási lehetőségek a különböző ügyféligényeknek megfelelően

Az ütemezés automatizálása csökkenti az értékesítési csapatok és az ügyfélszolgálati munkatársak munkaterhelését.

A naptárak különböző platformok közötti szinkronizálása elkerüli a dupla foglalásokat.

Átfogó képet nyújt az ügyfél útjáról a tervezett interakciók révén.

Az automatizált üzenetek emlékeztetik az ügyfeleket és a munkatársakat a közelgő találkozókról, javítva ezzel a csapat teljesítményét.

A Calendly korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az ingyenes verzióban

Néhány más alkalmazással való integráció kihívást jelent

Egyes felhasználók számára kevésbé intuitív felület.

Calendly árak

Ingyenes

Csapatok: 16 USD/hó felhasználónként

Standard: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Calendly vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

5. Mailchimp

A Mailchimp segítségével

A Mailchimp az egyik legnagyobb név az e-mail marketing szoftverek területén. Ha olyan Intercom integrációkat keres, amelyek javítják az ügyfélkommunikációt és a marketing tevékenységeket, a Mailchimp zökkenőmentesen integrálható. Ez az integráció lehetővé teszi a célzottabb e-mail kampányok megvalósítását az ügyféladatok és az Intercom kapcsolattartók felhasználásával.

A vállalkozások jobb ügyfélmegtartással és több növekedési lehetőséggel járhatnak, ha létrehozzák ezt a kapcsolatot.

A Mailchimp legjobb funkciói

Az Intercom felhasználói adatokon alapuló fejlett szegmentálás, amely személyre szabott e-mail kampányokat tesz lehetővé.

Automatizálási funkciók, amelyek automatikusan létrehoznak és elküldenek e-maileket az ügyfelek viselkedése alapján.

Integráció az Intercom beérkező levelek mappájával a platformok közötti egységes üzenetküldés érdekében

Részletes elemzések az e-mail kampányok teljesítményének és az ügyfelekkel való interakciók nyomon követéséhez

Könnyen használható tervezőeszközök vizuálisan vonzó e-mailek létrehozásához

Landing page és lead generáló eszközök új felhasználók vonzására és konvertálására

A Mailchimp korlátai

Magas árak, ahogy növekszik az előfizetői lista

Korlátozott testreszabási lehetőségek haladó felhasználók számára

Egyes integrációk más alkalmazásokkal bonyolultak lehetnek a beállításukban.

Mailchimp árak

Ingyenes csomag (korlátozza a kapcsolatok és az elküldött üzenetek számát)

Alapcsomag: 13 USD/hó

Standard: 20 USD/hó

Prémium: 350 USD/hó

Mailchimp értékelések

G2: 4,6/5 (több mint 16 000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)

6. Jira

A Jira segítségével

A Jira az Atlassian jól ismert problémakezelő és projektkövető megoldása. A szoftver hatékonyan integrálódik az Intercommal, lehetővé téve a ügyfélszolgálati munkafolyamatok egyszerűsítését és a csapat termelékenységének növelését. Ez az integráció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az ügyféljegyeket és visszajelzéseket közvetlenül a Jira-ban kezeljék, így a Jira már amúgy is hatékony funkciói mellett még koordináltabb megközelítést biztosít az ügyfélproblémák és a támogató csapat feladataival kapcsolatban.

A Jira legjobb funkciói

Az Intercom beszélgetésekkel való zökkenőmentes integráció megkönnyíti az ügyféljegyek nyomon követését és kezelését.

Fejlett projektmenedzsment eszközök a csapat teljesítményének figyelemmel kíséréséhez és javításához

Testreszabható munkafolyamatok az egyedi ügyfélszolgálati igények kielégítésére

Adatok szinkronizálása az Intercom és a Jira között valós idejű frissítésekhez

Funkciók az ügyfelek visszajelzéseinek nyomon követéséhez és azok beépítéséhez a termékfejlesztésbe

A robusztus jelentéskészítő eszközök átfogó képet nyújtanak az ügyfélkapcsolatokról és a projekt állásáról.

A Jira korlátai

Bizonyos funkciók esetében meredek a tanulási görbe

Az egyéb alkalmazásokkal való integráció néha kevésbé intuitív lehet.

Jira árak

Projektek: 10 USD/hó 10 felhasználó számára

Szolgáltatási pult: 20 USD/hó 10 felhasználó számára

Fejlesztés: 20 USD/hó 10 felhasználó számára

Jira-értékelések

G2: 4,3/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

7. Slack

A Slacken keresztül

A Slacknek az első helyen kell állnia a listán, ha olyan Intercom integrációkat keres, amelyek egyszerűsítik a kommunikációs folyamatokat, mivel ez az egyik legnépszerűbb üzenetküldő platform. Ez az integráció átalakítja az ügyfélkommunikációt azáltal, hogy az Intercom beszélgetéseket közvetlenül a Slack csatornákba hozza. Ezenkívül a támogató és értékesítő csapatok hatékonyan együttműködhetnek az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásában.

A Slack legjobb funkciói

Az Intercom beérkező üzeneteinek közvetlen integrációja a Slack csatornákkal, ami megkönnyíti a valós idejű kommunikációt.

Lehetőség az ügyféljegyek megosztására és megvitatására a Slackben a gyorsabb megoldás érdekében

Egyszerűsített csapat teljesítményfigyelés megosztott csatornákon keresztül

Jobb ügyfélélmény a gyorsabb válaszidőknek köszönhetően

Harmadik féltől származó integrációk, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek visszajelzéseinek nyomon követését és kezelését

Egyszerűsített csapatmunka az ügyfelek problémáinak megoldásában, javítva a problémamegoldó képességeket.

A Slack korlátai

Információtúlterhelés lehetősége forgalmas csatornákon

A beszélgetések sokfélesége miatt egyes felhasználók könnyen elterelődnek.

Az integrációhoz kezdeti beállítási időre lehet szükség a munkafolyamatok optimalizálása érdekében.

Slack árak

Ingyenes

Standard: 6,67 USD/hó felhasználónként

Plusz: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Slack értékelések

G2: 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. SurveySparrow

A SurveySparrow segítségével

Ha az Intercom integrációkat fontolgatja a fontos felhasználói visszajelzések gyűjtése érdekében, a SurveySparrow zökkenőmentesen integrálható az Intercommal. A szoftver dinamikus módszert kínál az ügyfelek véleményének közvetlen gyűjtésére, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy lépéseket tegyenek a ügyfélélmény javítása érdekében. A SurveySparrow integrációjának köszönhetően az Intercom ügyfélbeszélgetések egy újabb értékes visszajelzési forrássá válhatnak.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Könnyű felmérések készítése és terjesztése közvetlenül az Intercom beszélgetéseken keresztül

Automatizált felmérések indítása meghatározott ügyfélinterakciók vagy mérföldkövek alapján

Részletes elemzések, amelyek értékes információkat nyernek ki a felmérések válaszából

Testreszabható felmérési sablonok, amelyek könnyen illeszkednek a vállalat arculatához

Az egyéb alkalmazásokkal való integrációk proaktív visszajelzések gyűjtésével segítik az ügyfél-elégedettség növelését.

Hasznos elsődleges ügyféladatok gyűjtéséhez, amelyek alapul szolgálnak az üzleti stratégiákhoz.

A SurveySparrow korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az ingyenes verzióban

A felmérési logika konfigurálása néha bonyolult lehet.

Az integrációhoz előzetes beállítás és ismerkedés szükséges.

SurveySparrow árak

Ingyenes (korlátozott számú aktív felmérés és kérdés)

Alapcsomag: 19 USD/hó

Essentials: 49 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

SurveySparrow vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (83 értékelés)

9. Salesforce

A Salesforce-on keresztül

A Salesforce, a ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) területén vezető vállalat, szoros integrációt kínál az Intercommal. Ez a szoros integráció lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy az Intercomon folytatott beszélgetéseiket és ügyféladataikat felhasználva növeljék az eladásokat és javítsák az ügyfélszolgálatot. Az integráció zökkenőmentes információáramlást tesz lehetővé, ami nagyobb ügyfélelégedettséget és az értékesítési csapat hatékonyságának növekedését eredményezi.

A Salesforce legjobb funkciói

Mély integráció az Intercommal az egységes ügyféladat-megjelenítés érdekében

Lehetőség az Intercom adatainak és ügyféladatoknak a Salesforce-ba történő szinkronizálására a CRM-rekordok gazdagítása érdekében.

Az Intercom-kapcsolatok automatikus szinkronizálása a Salesforce-szal, ami javítja a potenciális ügyfelek generálását és a nyomon követési folyamatokat.

A Salesforce feladatok és lehetőségek közvetlenül az Intercomból hozhatók létre a jobb értékesítési folyamatkezelés érdekében.

Fejlett jelentéskészítő eszközök az ügyfélkapcsolatok és a csapat teljesítményének elemzéséhez

Egyszerűsített ügyfélszolgálati munkafolyamatok, amelyek lehetővé teszik az ügyfélszolgálati munkatársak számára, hogy az Intercomon belül hozzáférjenek és frissítsék a Salesforce-rekordokat.

A Salesforce korlátai

Az új felhasználók számára a komplexitás túl nagy kihívást jelenthet.

A testreszabás és az integráció technikai szakértelmet igényelhet.

Más CRM-megoldásokhoz képest magasabb költségek

Salesforce árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Profi: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések

G2: 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

10. Zendesk

A Zendesk segítségével

A Zendesk az ügyfélszolgálati szoftverek piacának vezetője. Emellett zökkenőmentes Intercom integrációt is kínál. E két nagyhatású eszköz kombinálásával javul az ügyféljegyek és a támogatási megkeresések kezelése. Az Intercom a Zendesket még hatékonyabbá és gyorsabbá teszi. Lehetővé teszi az ügyfélproblémák jobb nyomon követését és megoldását, ami közvetlenül hatással van az ügyfélelégedettségre és a támogatási csapat hatékonyságára.

A Zendesk legjobb funkciói

Közvetlen integráció az Intercom beérkező levelek mappájával, ami egyszerűsíti az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket a támogatási jegyekbe.

Fejlett jegyrendszer, amely hatékonyan kezeli az ügyfelek kérdéseit és visszajelzéseit

Testreszabható támogatási munkafolyamatok a különböző ügyféligények kielégítésére

Integráció az Intercom beszélgetésekkel a személyre szabottabb ügyfélélmény érdekében

Robusztus jelentéskészítő eszközök a csapat teljesítményének és az ügyfél-interakciók trendjeinek nyomon követéséhez

Funkciók, amelyek elősegítik a proaktív ügyfélszolgálatot, a problémák hatékony előrejelzését és megoldását

A Zendesk korlátai

Az interfész használata új felhasználók számára kihívást jelenthet.

Egyes fejlett funkciók további előfizetési költségeket igényelhetnek.

Más alkalmazásokkal és rendszerekkel való integráláshoz technikai segítségre lehet szükség.

Zendesk árak

Csapat: 19 USD/hó felhasználónként

Pro: 55 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 115 USD/hó felhasználónként

Zendesk vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Az Intercom és a ClickUp integrációjának ereje

Készen áll arra, hogy új szintre emelje üzleti feladatait? A ClickUp segít Önnek! És tudja, mi a legjobb? Az Intercommal kombinálva kommunikációja és együttműködése új szintre léphet.

Ha Intercom alternatívákat használ vagy keres, akkor valószínűleg sokakat megtalál a ClickUp kiterjedt integrációs listájában. Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és nézze meg, hogyan tudja egyszerűsíteni vállalkozása munkafolyamatait.