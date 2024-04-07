ClickUp blog
Trello kontra Todoist: melyik feladatkezelő eszköz a jobb?

Engineering Team
2024. április 7.

Mi az a Trello?

Trello műszerfal
Forrás: Trello

A Trello funkciói

1. Táblák, kártyák és listák

Trello
Forrás: Trello

2. Automatizálás

  • Üzenetek küldése a Slack csatornákon
  • Jira jegyek létrehozása
  • Megjegyzések hozzáadása meglévő jegyekhez
trello automatizálás
Forrás: Trello

3. Különböző projektnézetek

A Trello árai

  • Ingyenes
  • Standard: 5 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Mi az a Todoist?

Todoist termelékenységi műszerfal példa
Forrás: Todoist

A Todoist funkciói

1. Termelékenység nyomon követése

Todoist Karma
Forrás: Todoist

2. Sablonok

3. Kanban táblák

Todoist Kanban tábla
Forrás: Todoist

Todoist árak

  • Kezdők: Ingyenes
  • Pro: 4 USD/hó
  • Starter Workspace: Ingyenes
  • Üzleti munkaterület: 6 USD/hó felhasználónként

Trello kontra Todoist: funkciók összehasonlítása

1. Együttműködési funkciók

2. Feladatok nyomon követése

3. Integrációk

Trello kontra Todoist a Redditen

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Trello és a Todoist között

ClickUp a feladatkezeléshez
Kezelje feladatait és projektjeit, és hatékonyan működjön együtt csapatával a ClickUp segítségével.

1. Legyen szervezési profi a ClickUp Tasks segítségével

Ismétlődő feladatok a ClickUp-ban
Állítsd be a feladatok ismétlődését idő vagy esemény szerint a ClickUp-ban

2. Élvezze a táblázatos stílusú kezelést a ClickUp táblázatos nézetével

Feladatok húzása és elhelyezése a ClickUp táblázatban
Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

3. Maradjon koncentrált a ClickUp Kanban táblákkal

ClickUp Kanban táblák
Feladatok létrehozása és kezelése a ClickUp Board nézetben

ClickUp: a személyes feladatkezelő varázsló

ClickUp Logo

