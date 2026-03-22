Jak spravovat akce na kampusu pomocí AI

Univerzity, které sledují zapojení studentů na akcích, zaznamenávají nárůst míry retence u vysoce zapojených studentů z 78 % na 92 %. Agent umělé inteligence zabudovaný do platformy pro řízení projektů dokáže automatizovat pracovní postupy při plánování akcí, rezervaci míst konání, koordinaci dodavatelů, sledování rozpočtu a analýzu po skončení akce u stovek akcí ročně.
Níže najdete připravený příkaz pro AI agenta, který můžete vložit do ClickUp a během několika minut vytvořit kompletní pracovní prostor pro správu akcí na kampusu. Než jej však použijete, je dobré se podívat na mezery v koordinaci, které má tento systém vyřešit. Pro většinu týmů organizujících akce na kampusu není problémem nedostatek nápadů nebo aktivit. Problémem je, že plánování, schvalování, dodavatelé a reportování jsou rozptýleny mezi příliš mnoho nástrojů, takže nikdo nemá jasný přehled o celé situaci.
Pro koho je toto nastavení pro správu akcí na kampusu určeno
Toto nastavení je určeno pro týmy zabývající se studentskými záležitostmi, kanceláře pro pořádání akcí na kampusu, kariérní centra, týmy absolventů, akademické katedry a provozní personál odpovědný za plánování, propagaci a vyhodnocování akcí na celém kampusu. Je obzvláště užitečné pro instituce, které již používají nástroje pro rezervaci místností nebo kalendáře, ale stále se spoléhají na ruční koordinaci při správě dodavatelů, rozpočtů, časových harmonogramů a následných činností po skončení akce.
Problém: Váš tým pro pořádání akcí organizuje více než 200 akcí ročně a využívá k tomu e-mailové konverzace a sdílené úložiště.
Pokud řídíte akce na akademické půdě, ať už prostřednictvím oddělení pro studentské záležitosti, kariérního centra, oddělení pro vztahy s absolventy nebo katedry, jistě už znáte všechny potíže spojené s koordinací. Jen samotný orientační týden zahrnuje desítky míst konání, objednávky cateringu, přípravu audiovizuální techniky, posouzení rizik a marketingové harmonogramy. To vše pak vynásobte akcemi jako je setkání absolventů, promoce, přednášky hostů, veletrhy práce, akce studentských organizací a desítkami menších programů, které se konají každý týden.
Většina týmů stále koordinuje svou činnost pomocí kombinace Google Docs, e-mailových řetězců, tabulek a zastaralých systémů pro rezervaci místností. Výsledkem jsou dvojité rezervace míst, zmeškané termíny dodavatelů, překročení rozpočtu, které nikdo nezaznamená, dokud nepřijde výpis z kreditní karty, a žádný standardizovaný způsob, jak změřit, zda akce skutečně fungovala. Georgia Southern University zaznamenala během jediného podzimního semestru více než 1 162 akcí a 79 408 účastníků a její data ukázala, že u studentů, kteří se zúčastnili alespoň jedné akce, zůstala míra retence na 79,4 % ve srovnání s celkovými 72 %. Akce jsou důležité, ale infrastruktura pro jejich pořádání ve velkém měřítku s nimi málokdy drží krok.
Problém s koordinací se zhoršuje, jak se instituce snaží měřit dopad. Data z University of Houston ukázala, že studenti, kteří se účastnili čtyř nebo více aktivit na kampusu, měli 92% míru retence, zatímco u studentů bez účasti to bylo 78 %. Všichni se shodují, že akce podporují retenci, ale jen málo kampusů má operační systémy, které by je dokázaly plánovat, realizovat a analyzovat, aniž by vyčerpaly svůj tým.
Jak to vyřešila Miami University: Centrum pro profesní orientaci a úspěch na Miami University organizuje více než 200 studentských akcí ročně s 98% úspěšností, do kterých se zapojuje 19 107 studentů. Před zavedením ClickUp se spoléhali na e-maily, Google Docs a osobní schůzky bez standardizovaných procesů.
Michael Turner, zástupce ředitele:
ClickUp je skvělý nástroj, který používáme k udržení pořádku a přehledu nad akcemi. Tato platforma nám poskytla úložiště znalostí. Dále dodal: „Jsme na cestě k tomu, abychom se stali předním kariérním centrem ve Spojených státech. ClickUp je nezbytný pro zajištění toho, že máme plán na úspěch.
To je příležitost, která se zde nabízí. Nejde o nahrazení odborných znalostí v oblasti akcí, ale o vytvoření jedné viditelné provozní vrstvy kolem práce, která probíhá mezi místy konání, dodavateli, rozpočty a týmy. Nejrychlejší způsob, jak tento model otestovat, je vytvořit funkční nastavení pro správu kampusových akcí uvnitř vaší platformy pro řízení projektů.
Chcete vyzkoušet podobný model při organizaci vlastních akcí? Začněte s níže uvedeným návodem a přizpůsobte jej svým prostorám, skladbě akcí a modelu personálního obsazení.
Úkol: Vytvořte si pracovní prostor pro správu akcí na kampusu s využitím umělé inteligence
Zkopírujte tento příkaz, vložte jej do ClickUp Brain a vytvořte si vlastního ClickUp Super Agenta. Vyplňte údaje o své instituci a získáte kompletní pracovní prostor pro správu akcí s šablonami pro plánování, nástroji pro sledování rozpočtu, pracovními postupy pro koordinaci dodavatelů a analýzami po skončení akce.
Výsledkem by měl být solidní první návrh vaší provozní struktury, včetně šablon časových os, předávání odpovědnosti, kontrolních bodů rozpočtu a pracovních postupů pro reporting. Váš tým jej pak může přizpůsobit tak, aby odpovídal objemu vašich akcí, velikosti kampusu a provozním potřebám.
→ Jste připraveni vytvořit svého prvního superagenta?
Otevřete ClickUp Brain a vložte výše uvedený příkaz, abyste vytvořili vlastní Super Agent pro svůj pracovní prostor.
Jak to nastavit v ClickUp (4 kroky)
Krok 1: Vytvořte strukturu svého pracovního prostoru
Vytvořte speciální prostor s názvem „Akce na kampusu“ se čtyřmi složkami (nebo začněte s šablonou pro plánování akcí a přizpůsobte ji podle svých potřeb):
- Pipeline akcí: seznamy návrhů akcí, schválených/v plánování a zamítnutých/odložených
- Aktivní akce: seznamy uspořádané podle typu akce (orientační akce, veletrhy práce, studentský život, absolventi, akademické akce/přednášky, sportovní akce)
- Správa dodavatelů a míst konání: seznamy pro kalendář míst konání, registr dodavatelů a sledování smluv
- Po akci a archiv: seznamy akcí v závěrečné fázi a prohledávatelný archiv minulých akcí s šablonami a získanými poznatky
Krok 2: Nakonfigurujte vlastní pole u každého úkolu akce
Přidejte tato pole do šablony úkolů pro akce, aby každá akce měla své klíčové údaje ( viz všechny typy vlastních polí ):
|Pole
|Typ
|Účel
|Datum akce
|Datum
|Kdy se akce koná
|Místo konání
|Rozbalovací nabídka
|Studentský klub, centrum múzických umění, stadion, nádvoří atd.
|Očekávaná účast
|Číslo
|Odhadovaný počet účastníků pro plánování
|Skutečná účast
|Číslo
|Počet účastníků po skončení akce
|Celkový rozpočet
|Měna
|Schválený rozpočet akce
|Skutečné výdaje
|Měna
|Průběžný součet výdajů
|Typ akce
|Rozbalovací nabídka
|Orientace, veletrh pracovních příležitostí, přednáška hosta, setkání absolventů, studentská organizace, absolventi
|Úroveň rizika
|Rozbalovací nabídka
|Nízká, střední, vysoká (v závislosti na počtu účastníků, podávání alkoholu, konání venku atd.)
Krok 3: Vložte příkaz do ClickUp Brain
Otevřete ClickUp Brain ve svém novém prostoru a vložte výše uvedený příkaz. Vyplňte proměnné (název instituce, počet studentů, velikost týmu, roční počet akcí, místa konání, rozpočet). Brain vytvoří strukturu úkolů, šablony plánování, sledování dodavatelů a pravidla automatizace jako úkoly a podúkoly, které můžete okamžitě použít. (Jste nováčkem v Super Agents? Podívejte se, jak krok za krokem vytvořit svůj první projekt. )
Krok 4: Nastavte automatizace pro průběžnou správu
Nakonfigurujte tyto základní automatizace tak, aby systém fungoval sám ( zjistěte, jak fungují vlastní pole v automatizacích ):
|Kdy…
|Poté…
|Do konání akce zbývá 8 týdnů
|Vytvořte plánovací kontrolní seznam ze šablony a přiřaďte vedoucího akce
|Do konání akce zbývá 6 týdnů
|Vytvářejte úkoly pro propagaci: kalendář sociálních médií, e-mailové kampaně, žádosti o reklamní plochy
|Skutečné výdaje přesahují 90 % celkového rozpočtu
|Změňte úroveň rizika na Vysokou, informujte vedoucího akce a vedoucího oddělení
|Stav akce se změní na „Dokončeno“
|Vytvořte úkoly po skončení akce: rozeslání dotazníků, vyúčtování rozpočtu, debriefing
|Úkol týkající se průzkumu po akci nebyl dokončen do 14 dnů
|Eskalace: 7. den → připomenutí, 14. den → ředitel
Co agent pokrývá v rámci celého životního cyklu řízení akcí
AI agent pro správu akcí na kampusu není chatbot, který odpovídá na otázky týkající se plánování akcí. Jedná se o systém, který běží ve vašem pracovním prostoru pro správu projektů a vykonává strukturovanou, opakovatelnou práci, kterou váš tým pro akce v současné době dělá ručně: vytváření kontrolních seznamů, sledování dodavatelů, upozorňování na překročení rozpočtu, sběr dat po skončení akce.
|Fáze životního cyklu
|Co dělá agent
|Co nahrazuje
|Koncepce a schválení
|Vytváří úkoly s návrhy akcí včetně schvalovacích fází, ověřuje dostupnost míst podle hlavního kalendáře a předává rozpočet k předběžnému schválení příslušnému oddělení
|E-mailové konverzace, ústní schválení, ruční kontroly kalendáře
|Plánování
|Vytvořte kompletní kontrolní seznam plánování na základě šablony, přiřaďte úkoly členům týmu s termíny v závislosti na datu akce a sledujte nabídky a smlouvy dodavatelů.
|Zkopírujte loňský dokument Google Doc a doufejte, že vám nic neuniklo
|Propagace
|Vytvořte marketingový harmonogram s úkoly pro jednotlivé kanály (sociální sítě, e-mail, digitální reklama, webové stránky), sledujte počet potvrzených účastí a upozorňujte na nízký počet registrací v porovnání s cíli
|Rozptýlené připomínky a příspěvky na sociálních sítích na poslední chvíli
|Realizace
|Vytvořte časový plán na daný den s harmonogramy přípravy dodavatelů, úkoly pro dobrovolníky a kontakty pro případ nouze na jednom místě
|Tištěné desky s programem akce a hromadné textové zprávy
|Po akci
|Po skončení akce automaticky spustí rozeslání dotazníků, vyúčtování rozpočtu a vytvoření debriefingové schůzky.
|Ruční sledování, které se často neuskuteční
|Analýza portfolia
|Shromažďuje údaje o návštěvnosti, výdajích, spokojenosti a retenci napříč všemi akcemi pro semestrální a roční reportování
|Závěrečný shon při získávání dat z pěti různých systémů
Chcete vidět, jak Super Agents fungují v reálném prostředí ClickUp? Podívejte se na níže uvedený návod a zjistěte, jak se v praxi propojují pracovní postupy, úkoly a automatizace generované umělou inteligencí.
Varianty pro různé typy institucí
Výše uvedený pokyn funguje ve všech vysokoškolských institucích, které používají ClickUp. Upravte pokyn pro svou instituci:
|Typ instituce
|Klíčové úpravy
|Výzkumná univerzita R1 (více než 500 akcí ročně)
|Použijte celý zadávací text v nezměněné podobě. Přidejte souhrny rozpočtů na úrovni oddělení. Přidejte šablony pro výzkumná sympozia a konference. Zahrňte sledování dodržování předpisů u sponzorovaných akcí pro partnery z oboru.
|Univerzita R2 (200–500 akcí ročně)
|Zjednodušte správu dodavatelů na seznam preferovaných dodavatelů namísto úplného sledování výběrových řízení. Omezte hodnocení rizik na dvě úrovně (standardní/zvýšené). Zaměřte analytiku na 20 akcí s největším dopadem.
|Vysoká škola zaměřená především na bakalářské studium (100–200 akcí ročně)
|Zdůrazněte podporu akcí studentských organizací pomocí zjednodušených schvalovacích postupů. Přidejte schvalovací brány pro poradce. Zaměřte propagaci spíše na Instagram a kanály na kampusu než na LinkedIn.
|Komunitní vysoká škola (50–150 akcí ročně)
|Zaměřte se na veletrhy práce, dny přestupů a akce v rámci partnerství s komunitou. V případě potřeby přidejte koordinaci míst napříč kampusy. Zjednodušte sledování rozpočtu až na úroveň přidělení prostředků jednotlivým oddělením.
|Střední odborné školy (20–75 akcí ročně)
|Zaměřte se na networkingové akce pro zaměstnavatele, slavnostní předávání certifikátů a dny otevřených dveří. Přidejte sledování vztahů se zaměstnavateli. Nahraďte šablony akcí pro absolventy šablonami akcí pro partnery z oboru.
Spravujte akce na kampusu na jednom místě
Správa kampusových akcí selhává, když se plánovací seznamy, rezervace míst, sledování dodavatelů, sledování rozpočtu a reportování po akci provádějí v samostatných systémech bez sdíleného přehledu. Díky ClickUp Brain, vlastním polím a automatizacím může vaše instituce proměnit provoz kampusových akcí v jeden opakovatelný systém, který podporuje lepší plánování, méně zmeškaných předání, lepší přehled o rozpočtu a jasnější reportování dopadu akcí.
Cílem není nahradit vaše nástroje pro rezervaci místností nebo systémy pro ukládání souborů. Cílem je snížit koordinační práci s nimi spojenou, zlepšit přehlednost v průběhu celého životního cyklu akce a pomoci vašemu týmu pořádat více akcí, aniž by se při tom vyčerpali. Začněte s výše uvedeným návodem, přizpůsobte jej velikosti vašeho kampusu a portfoliu akcí a vytvořte nastavení, které váš tým může skutečně využívat po celý rok.
Často kladené otázky
Dokáže umělá inteligence skutečně zvládnout složitost velkých akcí na kampusu, jako je například promoce?
Ano. Agent AI nerozhoduje o koncepci akce. Prosazuje plánovací workflow: vytváří kontrolní seznamy ze šablon, přiděluje úkoly s termíny vztaženými k datu akce, sleduje potvrzení dodavatelů a eskaluje položky po termínu. U akce s více než 50 dílčími úkoly je právě tato struktura tím, co zabraňuje tomu, aby něco zapadlo.
Jak se tímto způsobem řeší akce napříč několika odděleními a rozpočty?
Každý úkol související s akcí obsahuje vlastní pole pro oddělení, zdroj financování a přidělení rozpočtu. Agent sleduje výdaje na úrovni akce a souhrnně je zobrazuje na dashboardu oddělení a portfolia. Když studentské a akademické oddělení společně sponzorují akci, obě oddělení vidí svůj podíl na rozpočtu a úkolech na jednom místě, nikoli v samostatných tabulkách.
A co bezpečnost dat týkajících se studentských akcí?
ClickUp je držitelem certifikátů SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a ISO 42001 a podporuje SSO, oprávnění založená na rolích a šifrování dat v klidu i při přenosu. Údaje o docházce studentů zůstávají ve vašem pracovním prostoru s kontrolou oprávnění. Žádná data se nepoužívají k trénování modelů umělé inteligence.
Lze to integrovat s naším stávajícím systémem rezervace místností, jako je 25Live nebo EMS?
Pracovní prostor agenta AI funguje společně s vašimi stávajícími nástroji pro plánování. Údaje o dostupnosti míst z 25Live nebo EMS mohou sloužit jako podklad pro vlastní pole v každém úkolu akce. Agent nenahrazuje váš systém rezervace místností. Stává se provozní vrstvou, kde váš tým plánuje, koordinuje a podává zprávy o akcích vytvořených na základě těchto rezervací. Systémy můžete také propojit prostřednictvím integrací a API ClickUp.
V čem se to liší od pouhého použití sdíleného úložiště Google Drive pro plánování akcí?
Sdílený disk slouží k ukládání souborů. Nepřiděluje úkoly, nesleduje termíny, neupozorňuje na zpožděné položky, nepočítá rozpočtové odchylky ani nevytváří zprávy po skončení akce. ClickUp s agentem AI je operační vrstva, která promění váš proces plánování akcí v automatizovaný a sledovatelný systém. Plánovací dokumenty mohou stále zůstat v ClickUp Docs, ale nyní jsou propojeny s úkoly, časovými osami a automatizacemi. Můžete také prozkoumat, jak jiné kampusy řeší správu grantů a plánování zdrojů stejným přístupem.