Jak provádět operace registrátora pomocí AI

62 % institucí zaznamenalo v posledních pěti letech nárůst objemu žádostí o výpisy, zatímco 40 % současných pracovníků studijního oddělení by mělo v příštích 5–10 letech odejít do důchodu. Studijní oddělení se dotýká každého studenta a každého akademického oddělení, přesto však funguje na zastaralých systémech, které mezi sebou téměř nekomunikují. Agent umělé inteligence zabudovaný do platformy pro řízení projektů dokáže automatizovat pracovní postupy při plánování kurzů, řešení výjimek při registraci, zpracování výpisů, audity studijních výsledků a sledování dodržování předpisů FERPA.
Níže najdete připravený příkaz pro AI agenta, který můžete vložit do ClickUp a během několika minut vytvořit kompletní pracovní prostor pro operace registrátora. Než jej však použijete, je dobré se podívat na provozní zátěž, kterou má tento systém řešit. Pro většinu registrátorských kanceláří není problémem to, že by práce nebyla jasná. Problémem je, že je práce rozložena mezi příliš mnoho systémů, termínů a schvalování, takže nikdo nemůže jasně vidět celý proces.
Pro koho je toto nastavení operací studijního oddělení určeno
Toto nastavení je určeno pro registrátory, pomocné registrátory, týmy pro plánování, pracovníky evidence, správce auditů titulů, hodnotitele převedených kreditů, koordinátory promocí a pracovníky zajišťující dodržování předpisů, kteří jsou zodpovědní za přesun registrátorských úkolů mezi více systémy a termíny. Je obzvláště užitečné pro instituce, které již mají zavedený systém SIS, ale stále se spoléhají na manuální koordinaci při správě výjimek, schvalování, pracovních postupů evidence a procesů řízených zásadami.
Problém: Vaše studijní oddělení je páteří instituce a drží pohromadě jen díky systému Banner a lepicí pásce
Pokud pracujete na studijním oddělení, víte něco, co zbytek kampusu plně neoceňuje: vaše oddělení se podílí na téměř každém kontaktu se studenty, od zápisu až po promoce. Plánování kurzů, registrace, známkování, výpisy, kontroly studijních výsledků, převody kreditů, dodržování předpisů FERPA, správa katalogů, zpracování promocí. A nějakým způsobem to vše běží na kombinaci 20 let starého SIS, e-mailu a systému archivace, kterému rozumí jen dva lidé z vašeho týmu.
Provozní tlak je neúprosný. Studie GAO zjistila, že v průměru došlo při přestupu ke ztrátě 43 % kreditů získaných na původní instituci a hodnocení kreditů při přestupu je jedním z procesů v kanceláři, který vyžaduje nejvíce manuální práce. K tomu přidejte: výjimky při registraci, které vyžadují ruční zásahy, žádosti o výpisy, jejichž počet na konci každého semestru prudce stoupá, audity titulů, které vyžadují sladění katalogových let sahajících až deset let zpět, a školení FERPA, které potřebuje každý nový zaměstnanec a na které každý stávající zaměstnanec zapomíná.
Studijní oddělení je místem, kde se institucionální politika stává provozní realitou. Když kurikulární komise schválí změny, studijní oddělení je zapracuje do katalogu. Když fakulta změní stupnici hodnocení, studijní oddělení překóduje systém. Když studenti potřebují své záznamy, studijní oddělení je jejich správcem. Jedná se o administrativní oddělení s nejvyšším počtem předpisů a nejnáročnějšími procesy na kampusu, které trpí chronickým nedostatkem personálu.
Jak to vyřešila CU Anschutz: Kampus CU Anschutz na Univerzitě v Coloradu nahradil pět starších systémů platformou ClickUp pro více než 170 uživatelů ve svém centralizovaném IT týmu. Ruční vykazování kleslo na nulu.
Anna Alex, ředitelka oddělení technologických služeb kampusu:
Morálka týmu se zlepšila, protože lidé chtějí řešit problémy, ne vytvářet kontingenční tabulky.
To je příležitost, která se zde nabízí. Nejde o nahrazení SIS, ale o vytvoření jedné viditelné provozní vrstvy kolem práce probíhající mezi systémy, zaměstnanci a schvalovacími procesy. Nejrychlejší způsob, jak tento model otestovat, je vytvořit funkční nastavení operací registrátora uvnitř vaší platformy pro řízení projektů.
Chcete vyzkoušet podobný model ve vašem vlastním studijním oddělení? Začněte s níže uvedeným návodem a přizpůsobte jej vašemu informačnímu systému, objemu záznamů a úzkým místům ve vašem pracovním postupu.
Úkol: Vytvořte si pracovní prostor pro operace registrátora s využitím AI
Zkopírujte tento příkaz, vložte jej do ClickUp Brain a vytvořte si vlastního ClickUp Super Agenta, vyplňte údaje o vaší instituci a získáte kompletní pracovní prostor pro operace registrátora s pracovními postupy pro plánování, sledování výjimek, správu výpisů a monitorování dodržování předpisů.
Výsledkem by měl být solidní první návrh vaší provozní struktury, včetně hierarchií úkolů, logiky směrování, kontrolních bodů na úrovni služeb a schvalovacích workflow. Váš tým jej pak může přizpůsobit tak, aby odpovídal typu vaší instituce, nastavení SIS a pracovnímu vytížení registrátora.
→ Jste připraveni vytvořit svého prvního superagenta?
Otevřete ClickUp Brain a vložte výše uvedený příkaz, abyste vytvořili vlastní Super Agent pro svůj pracovní prostor.
Jak to nastavit v ClickUp (4 kroky)
Krok 1: Vytvořte strukturu svého pracovního prostoru
Vytvořte speciální prostor s názvem „Registrar Operations“ se čtyřmi složkami:
- Plánování a registrace: seznamy pro sestavování rozvrhů kurzů, správu sekcí, výjimky při registraci a sledování zápisu
- Záznamy a výpisy: seznamy žádostí o výpisy, kontroly studijních výsledků, schválení k promoci a hodnocení převedených kreditů
- Soulad s předpisy a zásady: seznamy pro sledování školení FERPA, protokoly o zveřejnění, aktualizace katalogů a implementaci změn v učebních plánech
- Promoce a slavnostní ceremonie: seznamy pro přihlášky k promoci, logistiku ceremonie, zpracování diplomů a ověřování vyznamenání
Krok 2: Nakonfigurujte vlastní pole u každého úkolu
Přidejte tato pole do svých šablon úkolů pro studijní oddělení ( viz všechny typy vlastních polí ):
|Pole
|Typ
|Účel
|Studentské číslo
|Krátký text
|Identifikátor studenta pro propojení záznamů
|Typ požadavku
|Rozbalovací nabídka
|Výpis, Výjimka, Audit, Hodnocení převodu, FERPA, Ostatní
|Priorita
|Rozbalovací nabídka
|Standardní, expresní, urychlené, nouzové
|Katalogový rok
|Krátký text
|Katalogový rok studenta relevantní pro audit studia
|Stav pozastavení
|Rozbalovací nabídka
|Žádné, Finanční, Akademické, Disciplinární, Více
|Zpracování SLA
|Datum
|Cílový termín dokončení podle typu požadavku
|Schvalovací řetězec
|Lidé
|Poradce, katedra, studijní oddělení přidělené k této žádosti
|Označení FERPA
|Zaškrtávací políčko
|Označuje, že úkol zahrnuje záznamy chráněné zákonem FERPA
Krok 3: Vložte příkaz do ClickUp Brain
Otevřete ClickUp Brain ve svém novém prostoru a vložte výše uvedený příkaz. Vyplňte proměnné (název instituce, počet studentů, SIS, objem výpisů, počet zaměstnanců). Brain vytvoří pracovní postupy pro plánování, směrování výjimek, procesy výpisů a sledování dodržování předpisů jako úkoly a podúkoly, které můžete okamžitě použít. (Jste nováčkem v Super Agents? Podívejte se, jak krok za krokem vytvořit svůj první. )
Krok 4: Nastavte automatizace pro průběžnou správu
Nakonfigurujte tyto základní automatizace tak, aby systém fungoval samostatně ( zjistěte, jak fungují vlastní pole v automatizacích ):
|Kdy…
|Poté…
|Žádost o výpis přijata se stavem pozastavení ≠ Žádný
|Pozastavte zpracování, informujte studenta o typu pozastavení a vytvořte úkol k vyřešení pozastavení
|Výjimka při registraci nebyla zpracována do 48 hodin
|Postupujte k vedoucímu studijního oddělení, informujte studenta o zpoždění
|Termín školení o FERPA je pro všechny zaměstnance za 30 dní
|Vytvořte úkol s připomenutím školení a informujte nadřízeného, pokud nebude splněn v termínu
|Žádost o promoce podána
|Spusťte automatickou kontrolu splnění požadavků na získání titulu, označte zbývající požadavky a vytvořte úkol pro ruční kontrolu u hraničních případů
|Obdrženo hodnocení převodu kreditů
|Zkontrolujte databázi ekvivalencí pro předchozí hodnocení stejného kurzu/instituce, v případě nalezení shody automaticky vyplňte údaje
Co agent pokrývá v rámci celého životního cyklu operací registrátora
Agent AI pro operace registrátora není náhradou za SIS. Jedná se o systém, který běží uvnitř vašeho pracovního prostoru pro řízení projektů a spravuje složitost pracovního postupu, na kterou nebyl váš SIS navržen: směrování schválení, sledování výjimek, prosazování SLA a koordinace mezi odděleními. SIS ukládá data. Agent posouvá práci.
|Fáze životního cyklu
|Co dělá agent
|Co nahrazuje
|Vytváření plánů
|Spravuje vícestupňový pracovní postup od požadavků oddělení přes řešení konfliktů až po finální nahrání do SIS, sleduje využití místností a míru obsazenosti
|Plánování na základě tabulek s řešením konfliktů prostřednictvím e-mailu
|Registrace
|Směřuje žádosti o výjimky přes schvalovací řetězce podle typu, vynucuje termíny a sleduje dobu zpracování
|Papírové formuláře a e-mailové řetězce pro výjimky z předpokladů a výjimky z kapacity
|Zpracování výpisů
|Spravujte proces od žádosti po doručení pomocí kontrol pozastavení, sledování SLA a upozornění na personální obsazení v době špičky
|Ruční správa front bez přehledu o úzkých místech ve zpracování
|Audity studijních výsledků
|Sleduje žádosti o nahrazení, pracovní postupy pro schválení absolvování studia a sladění katalogového roku při změnách v programech
|Individuální audity s využitím znalostí o tom, které výjimky byly schváleny
|Soulad s FERPA
|Sleduje dokončení školení, zaznamenává zveřejnění, spravuje vyšetřování incidentů a monitoruje smlouvy s třetími stranami
|Roční školicí e-maily, které zůstávají bez odezvy, a záznamy o zveřejnění v pořadačích
|Převod kreditů
|Spravuje databáze ekvivalencí, směruje konzultace mezi odděleními, sleduje míru přijetí a spravuje dohody o uznávání kreditů
|Hodnocení jednotlivých kurzů pokaždé od začátku, a to i u kurzů, které již byly hodnoceny
Chcete vidět, jak Super Agents fungují v reálném prostředí ClickUp? Podívejte se na níže uvedený návod a zjistěte, jak se v praxi propojují pracovní postupy, úkoly a automatizace generované umělou inteligencí.
Varianty pro různé typy institucí
Výše uvedený pokyn funguje ve všech vysokoškolských institucích, které používají ClickUp. Upravte pokyn pro svou instituci:
|Typ instituce
|Klíčové úpravy
|Výzkumná univerzita R1 (více než 30 000 studentů)
|Použijte celý pokyn v nezměněné podobě. Přidejte složitost magisterských/profesních programů (kredity za disertační práci, sledování komplexních zkoušek, požadavky na stáž). Rozšiřte hodnocení převáděných kreditů pro kurzy na magisterské úrovni. Integrujte s pracovními postupy pro správu grantů pro zápis do výzkumných asistentur.
|Univerzita R2 (10 000–30 000 studentů)
|Zjednodušte plánování na centralizovaný model. Snižte složitost hodnocení převodu kreditů tím, že se zaměříte na 20 nejvýznamnějších partnerských institucí. Přidejte pracovní postupy pro koordinaci mezi katedrami pro správu změn v učebních plánech.
|Vysoká škola zaměřená především na bakalářské studium (2 000–5 000 studentů)
|Důraz na osobní přístup při řešení výjimek (méně žádostí, ale každá z nich je důležitější). Zjednodušení sledování FERPA pro menší týmy. Posílení integrace poradců do kontrol studijních výsledků, protože poměr poradců k studentům je nižší.
|Komunitní vysoká škola (5 000–20 000 studentů)
|Zaměřte se především na hodnocení převodu kreditů a správu dohod o uznávání kreditů (to je hlavní výzva). Přidejte sledování dvojího zápisu/souběžného zápisu. Zjednodušte audit studia na požadavky pro certifikáty a asociované tituly. Sladěte se s rámcovými podmínkami pro převod kreditů daného státu.
|Střední škola/odborná škola (500–5 000 studentů)
|Zaměřte se na sledování dokončení programu a vydávání dokladů o kvalifikaci (osvědčení, diplomy). Nahraďte tradiční zpracování výpisů z vysvědčení pracovními postupy pro ověřování dokladů o kvalifikaci. Přidejte sledování způsobilosti k získání licence jako součást auditu studia. Zjednodušte požadavky na programy specifické pro dané odvětví.
Provádějte operace studijního oddělení na jednom místě
Činnosti studijního oddělení selhávají, když jsou plánování, výjimky, výpisy, audity, hodnocení přestupů a sledování dodržování předpisů umístěny v oddělených systémech bez sdíleného provozního přehledu. Díky ClickUp Brain, vlastním polím a automatizacím může vaše instituce proměnit činnosti studijního oddělení v jeden opakovatelný systém, který podporuje rychlejší směrování, lepší přehled o úzkých místech, přehlednější předávání úkolů a důslednější dodržování předpisů.
Cílem není nahradit váš systém SIS nebo dodavatele výpisů. Cílem je snížit koordinační práci s nimi, zlepšit přehled o termínech a schvalováních a pomoci vaší kanceláři zvládat objemnou práci s mnoha pravidly, aniž byste se museli spoléhat na prohledávání starých e-mailů a vlastní paměť. Začněte s výše uvedeným návodem, přizpůsobte jej typu vaší instituce a prostředí SIS a vytvořte nastavení, které váš tým registrátora může skutečně používat každý semestr. Začněte zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky
Zvládne AI složitost plánování kurzů s ohledem na kolize v rozvrhu a omezení lektorů?
AI agenti neřeší NP-těžké optimalizační problémy. Spravují pracovní postupy související s plánováním: shromažďují požadavky kateder, sledují porušení omezení, směrují úkoly k řešení konfliktů a zaznamenávají změny po zveřejnění rozvrhu. O plánování stále rozhoduje studijní oddělení, ale agent zajišťuje, že mezi požadavkem a finálním rozvrhem nic neunikne.
Funguje to s Bannerem, Colleaguem nebo PeopleSoftem?
Pracovní prostor agenta AI funguje společně s vaším stávajícím SIS. Nepřičítá ani nezapisuje přímo do vašeho SIS. Místo toho spravuje provozní pracovní postupy (schvalování, výjimky, sledování dodržování předpisů), které souvisejí s transakcemi SIS. Představte si to jako vrstvu pro správu projektů nad vaším systémem záznamů, podobně jako CU Anschutz konsolidoval pět starších systémů do jedné provozní vrstvy.
A co dodržování předpisů FERPA u záznamů o studentech v pracovním prostoru?
ClickUp je držitelem certifikátů SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a ISO 42001 a podporuje SSO, oprávnění založená na rolích a šifrování dat v klidu i při přenosu. Pracovní prostor je nakonfigurován s úrovněmi oprávnění, které odpovídají vašim kontrolám přístupu podle FERPA. Zaměstnanci vidí pouze úkoly relevantní pro jejich roli. K trénování modelů AI nejsou použita žádná data. Podrobné informace najdete na stránce věnované bezpečnosti.
Jak se tímto způsobem vyřizují žádosti o výpisy známek v období špičky?
Automatizace sleduje objem výpisů podle týdnů a porovnává jej s historickými vzory. Pokud objem překročí prahovou hodnotu personální kapacity, spustí se upozornění na nasazení dočasných zaměstnanců nebo schválení přesčasů. Sledování SLA zajišťuje, že jsou upřednostněny urgentní a zrychlené žádosti, a automatizace kontroly pozastavení zabraňuje zbytečnému ztrácení času při zpracování žádostí, které budou zamítnuty.
Může to pomoci při vlně odchodů zaměstnanců studijního oddělení do důchodu?
Ano, ale ne tím, že nahradíme registrátory. Agent zachycuje institucionální znalosti ve strukturovaných pracovních postupech: zdokumentované schvalovací procesy, databáze ekvivalencí, precedenty výjimek a postupy pro dodržování předpisů. Když zkušení registrátoři odejdou do důchodu, provozní znalosti zůstanou v systému, místo aby odešly s danou osobou.