Jak provádět institucionální výzkum pomocí AI

Úřady IR tráví více než polovinu svého času vykazováním v souladu s předpisy, přesto pouze 39 % vedoucích pracovníků IR uvádí, že jejich personální obsazení je dostatečné. Agent AI zabudovaný do platformy pro řízení projektů dokáže automatizovat sledování odesílání IPEDS, správu žádostí o data, správu průzkumů, podporu akreditace a pracovní postupy srovnávacího benchmarkingu, čímž uvolní váš tým IR, aby se mohl soustředit na strategickou analýzu, kterou vaše vedení skutečně potřebuje.
Níže najdete připravený příkaz pro agenta AI, který můžete vložit do ClickUp a během několika minut vytvořit kompletní pracovní prostor pro institucionální výzkum. Než jej však použijete, je užitečné podívat se na provozní přetížení, které má tento systém vyřešit. Pro většinu oddělení institucionálního výzkumu není problémem nedostatek odborných znalostí v oblasti dat. Problémem je, že cykly dodržování předpisů, ad hoc žádosti, termíny průzkumů a podpora akreditace si navzájem konkurují o pozornost v nesouvislých pracovních postupech.
Pro koho je toto nastavení institucionálního výzkumu určeno
Toto nastavení je určeno pro ředitele institucionálního výzkumu, analytiky, týmy pro institucionální efektivitu, správce průzkumů, pracovníky podpory akreditace a úřady pro podporu rozhodování odpovědné za reporting, analytiku a koordinaci dodržování předpisů. Je obzvláště užitečné pro instituce, které již mají zavedené nástroje pro reporting a BI, ale stále se spoléhají na manuální koordinaci při správě termínů, žádostí o data, průzkumů a opakujících se cyklů reportingu.
Problém: Vaše oddělení institucionálního výzkumu je továrnou na reporty, zatímco by mělo být strategickým aktivem
Pokud vedete kancelář pro institucionální výzkum, znáte ten koloběh: podávání zpráv do IPEDS zabere celé měsíce, ad hoc žádosti o data se hromadí rychleji, než je stačíte zpracovat, vlastní studie pro akreditaci vyžadují historická data, která musíte sestavit od nuly, a rektor chce do pátku prognózy počtu zapsaných studentů.
Čísla to potvrzují. Průzkum AIR z roku 2021 zjistil, že většina kanceláří IR tráví více než polovinu svého času vypracováváním zpráv, od dodržování federálních předpisů přes státem nařízené podání až po interní analytiku na podporu rozhodování. Zároveň průzkum kapacit AIR z roku 2023 zjistil, že 53 % odborníků v oblasti institucionálního výzkumu uvádí, že počet jejich zaměstnanců je nedostatečný k zvládnutí aktuální pracovní zátěže, a pouze 39 % vedoucích pracovníků v této oblasti považuje počet svých zaměstnanců za adekvátní. NCES odhaduje, že samotné podávání zpráv IPEDS zabere každé instituci 157 až 193 hodin ročně a navrhované federální rozšíření by mohlo přidat více než 740 000 hodin zátěže v celém sektoru.
Výsledek: Útvary institucionálního výzkumu se stávají reaktivními továrnami na reporty namísto strategických analytických partnerů, které jejich instituce potřebují. Pedagogové čekají týdny na vyřízení žádostí o data. Dashboardy s informacemi o zápisech se aktualizují pouze tehdy, když na to někdo má čas. Příprava na akreditaci se stává nouzovým opatřením. A institucionální znalosti, které to vše spojují, jsou uloženy pouze v hlavě jedné osoby.
Jak to vyřešila CU Anschutz: Kampus CU Anschutz na Univerzitě v Coloradu nahradil pět starších systémů platformou ClickUp pro více než 170 uživatelů ve svém centralizovaném IT týmu. Ruční vykazování kleslo na nulu.
Anna Alex, ředitelka oddělení technologických služeb kampusu:
Morálka týmu se zlepšila, protože lidé chtějí řešit problémy, ne vytvářet kontingenční tabulky.
To je příležitost, která se zde nabízí. Nejde o nahrazení vašich analytických nástrojů, ale o vytvoření jedné přehledné provozní vrstvy kolem termínů, požadavků a souvisejícího reportingu. Nejrychlejší způsob, jak tento model otestovat, je vytvořit funkční prostředí pro institucionální výzkum přímo ve vaší platformě pro řízení projektů.
Chcete vyzkoušet podobný model ve svém vlastním oddělení institucionálního výzkumu? Začněte s níže uvedeným návodem a přizpůsobte jej svým povinnostem v oblasti reportingu, počtu zaměstnanců a kritickým bodům pracovního postupu.
Úkol: Vytvořte si pracovní prostor pro institucionální výzkum s využitím umělé inteligence
Zkopírujte tento příkaz, vložte jej do ClickUp Brain a vytvořte si vlastního ClickUp Super Agenta, vyplňte údaje o své instituci a získáte kompletní pracovní prostor pro IR operace se sledováním IPEDS, správou žádostí o data, pracovními postupy pro průzkumy a vším ostatním.
Výsledkem by měl být solidní první návrh vaší provozní struktury, včetně hierarchie úkolů, interních termínů, předávání odpovědnosti a kontrolních bodů pro podávání zpráv. Váš tým jej pak může přizpůsobit tak, aby odpovídal typu vaší instituce, povinnostem v oblasti podávání zpráv a kapacitám personálu.
Podnět:
Otevřete ClickUp Brain a vložte výše uvedený příkaz, abyste vytvořili vlastní Super Agent pro svůj pracovní prostor.
Jak to nastavit v ClickUp (4 kroky)
Krok 1: Vytvořte strukturu svého pracovního prostoru
Vytvořte speciální prostor s názvem „Institucionální výzkum“ se složkami, které odpovídají vašim klíčovým funkcím:
- IPEDS a federální výkaznictví: seznamy pro každé sběrné období (podzim, zima, jaro) s úkoly pro jednotlivé složky průzkumu
- Žádosti o data: seznamy pro frontu přijatých žádostí, žádosti v zpracování, žádosti v posuzování, doručené žádosti a archiv znalostní báze
- Průzkumy a hodnocení: seznamy aktivních průzkumů, kalendář průzkumů, dokončené průzkumy s archivem výsledků
- Akreditace: seznamy podle akreditačního orgánu nebo podle akreditačního cyklu, s podseznamy pro každý standard
- Analytika a dashboardy: seznamy pro sledování zápisu, analýzu retence, srovnávání s konkurencí, KPI strategického plánu a aktualizace faktografických přehledů
Krok 2: Nakonfigurujte vlastní pole u každého úkolu IR
Přidejte tato pole do své šablony úkolů IR, aby měl každý projekt své klíčové údaje na první pohled ( viz všechny typy vlastních polí ):
|Obor
|Typ
|Účel
|Název zprávy/komponenty
|Krátký text
|Komponenta IPEDS, název průzkumu nebo název žádosti
|Okno pro sběr dat
|Rozbalovací nabídka
|Podzim, zima, jaro, ad hoc
|Správce klíčů
|Lidé
|Hlavní osoba odpovědná za předkládání dat
|Zdroj dat
|Rozbalovací nabídka
|Banner, PeopleSoft, datový sklad, manuální, externí
|Federální termín
|Datum
|Termín pro podání NCES/akreditačnímu orgánu
|Interní termín
|Datum
|Nastavte 10 pracovních dnů před federálním termínem
|Priorita
|Rozbalovací nabídka
|Naléhavé, Standardní, Nízká priorita
|Žadatel
|Krátký text
|Osoba nebo oddělení žádající o data
Krok 3: Vložte příkaz do ClickUp Brain
Otevřete ClickUp Brain ve svém novém prostoru a vložte výše uvedený příkaz. Vyplňte své proměnné (název instituce, typ, počet studentů, počet zaměstnanců, povinnosti v oblasti reportingu, aktuální nástroje). Brain vytvoří strukturu úkolů, kalendáře IPEDS, pracovní postupy pro žádosti o data a pravidla automatizace jako úkoly a podúkoly, které můžete okamžitě použít. (Jste nováčkem v Super Agents? Podívejte se, jak krok za krokem vytvořit svůj první. )
Krok 4: Nastavte automatizace pro průběžnou správu
Nakonfigurujte tyto základní automatizace tak, aby systém fungoval samostatně ( zjistěte, jak fungují vlastní pole v automatizacích ):
|Kdy…
|Poté…
|Otevře se okno pro sběr dat IPEDS (podle data)
|Vytvořte úkoly pro každou složku průzkumu, přiřaďte odpovědné osoby a stanovte interní termíny
|Žádost o data odeslaná prostřednictvím vstupního formuláře
|Automaticky přiřazujte analytikům úkoly podle tématu a nastavujte odhadované datum dokončení podle priority
|Míra odezvy na průzkum klesá pod cílovou hodnotu při prahové hodnotě pro zaslání upomínky
|Eskalujte na ředitele IR, spusťte další vlnu připomínek
|Do interního termínu zbývá 5 dní a stav úkolu není „Ve fázi posuzování“
|Odeslat upozornění správci a řediteli IR
|Termín pro samostudium v rámci akreditace je za 30 dní
|Vytvořte kontrolní seznam pro předávání dat a informujte pracovníky IR přidělené ke každému standardu
Co agent pokrývá v rámci celého životního cyklu institucionálního výzkumu
Agent AI pro institucionální výzkum není nástrojem pro reporting ani BI dashboardem. Jedná se o systém, který běží uvnitř vašeho pracovního prostoru pro řízení projektů a provádí strukturovanou koordinační práci s termíny, kterou váš tým v současné době dělá ručně: spravuje časové osy IPEDS, směruje žádosti o data, sleduje průzkumové kampaně a organizuje podklady pro akreditaci.
|Fáze životního cyklu
|Co dělá agent
|Co nahrazuje
|Federální reporting
|Sleduje všech 12 komponent IPEDS napříč třemi sběrnými okny s přiřazením správců, kontrolami konzistence mezi komponentami a potvrzeními odeslání
|Ruční sledování kalendáře, koordinace správců klíčů prostřednictvím e-mailu, last-minute sladění dat
|Žádosti o data
|Směřuje příchozí požadavky analytikům podle tématu, sleduje dobu zpracování a buduje prohledávatelnou znalostní bázi dokončených prací
|Zpracování požadavků prostřednictvím e-mailu, fronty v tabulkách, obnovení analýzy provedené před dvěma lety
|Správa průzkumů
|Spravuje celý životní cyklus průzkumu od výběru nástrojů až po šíření výsledků, sleduje míru odezvy pomocí automatických připomínek a porovnává výsledky s konkurencí
|Izolovaná správa průzkumů, ručně odesílané připomínkové e-maily, výsledky uložené ve složkách, které nikdo nečte
|Podpora akreditace
|Mapuje požadavky na data podle standardů akreditačních orgánů, sleduje sběr důkazů a spravuje datový tok pro vlastní studium s kontrolou verzí
|Sběr dat v nouzových situacích, dokumenty bez verzí, roztříštěné důkazy na sdílených discích
|Analýzy a reportování
|Spravujte přehledy o zápisech, setrvání studentů a absolvování s automatickou aktualizací dat a srovnáváním s ostatními školami
|Roční ruční aktualizace faktografických přehledů, ad hoc srovnání s konkurencí, zastaralé dashboardy
|Řízení znalostí
|Zachovává institucionální znalosti ve strukturovaných historiích úkolů, archivech žádostí o data a zdokumentovaných metodikách
|Ztráta klíčových znalostí při fluktuaci zaměstnanců IR, metodologické nesrovnalosti mezi analytiky
Chcete vidět, jak Super Agents fungují v reálném prostředí ClickUp? Podívejte se na níže uvedený návod a zjistěte, jak se v praxi kombinují pracovní postupy, úkoly a automatizace generované umělou inteligencí.
Varianty pro různé typy institucí
Výše uvedený pokyn funguje ve všech vysokoškolských institucích, které používají ClickUp. Upravte pokyn pro svou instituci:
|Typ instituce
|Klíčové úpravy
|Výzkumná univerzita kategorie R1 (velké oddělení institucionálního výzkumu, 5 a více zaměstnanců)
|Použijte celý zadávací text v nezměněné podobě. Přidejte sledování výdajů na výzkum (průzkum HERD). Přidejte analýzy na úrovni absolventů (doba studia, balíčky financování, výsledky umístění). Očekávejte komplexní správu skupin srovnatelných subjektů s cílovými a skutečnými sadami srovnatelných subjektů.
|Univerzita R2 (středně velká kancelář IR, 3–5 zaměstnanců)
|Zjednodušte správu průzkumů NSSE a 1–2 institucionálních průzkumů. Zaměřte srovnávání s konkurencí na regionální konkurenty. Přidejte pracovní postup pro podporu dat sponzorovaných programů, pokud IR zpracovává data týkající se vykazování grantů.
|Vysoká škola zaměřená především na bakalářské studium (malé oddělení institucionálního výzkumu, 1–3 zaměstnanci)
|Sloučte sledování IPEDS a žádosti o data do jediného pracovního postupu, protože obě činnosti může zvládnout jedna osoba. Kladejte důraz na znalostní bázi, protože malé kanceláře jsou nejvíce ohroženy ztrátou znalostí v důsledku fluktuace zaměstnanců. Přidejte analýzu efektivity výuky.
|Komunitní vysoká škola (společná kancelář IR/IE, 1–4 zaměstnanci)
|Nahraďte NSSE systémem CCSSE. Přidejte ukazatele Perkins V a ukazatele financování na základě výkonnosti jednotlivých států. Zaměřte se na výsledky rozvíjejícího vzdělávání, míru přestupů a ukazatele rozvoje pracovní síly. Přidejte sledování účinnosti řízených studijních cest.
|Střední odborná škola (minimální institucionální výzkum, 1–2 zaměstnanci)
|Zjednodušte si vykazování do systému IPEDS, zveřejňování informací o výdělečném zaměstnání a požadavky akreditačních orgánů na data. Zaměřte se na míru dokončení studia, míru umístění absolventů a úspěšnost u licenčních zkoušek. Pokud se IR zabývá vykazováním podle zákona Cleryho, přidejte sledování dodržování bezpečnostních předpisů na kampusu.
Často kladené otázky
Může AI skutečně pomoci s reportováním IPEDS?
Ano. Agenti AI za vás nevyplňují dotazníky IPEDS. Spravují však pracovní postupy související s IPEDS: sledují, které komponenty mají termín odevzdání, přiřazují odpovědné osoby, prosazují interní termíny, provádějí kontroly konzistence napříč komponentami a dokumentují revize. Odborné znalosti v oblasti dat zůstávají u vašeho týmu IR. Režijní náklady na řízení projektu jsou automatizovány.
Jak to řeší ad hoc žádosti o data, které přicházejí neustále?
Systém správy žádostí o data vytváří strukturovaný příjem, klasifikaci priorit a frontu, která nahrazuje současný model „kdo napíše e-mail na IR jako první, ten dostane odpověď jako první“. Žádosti jsou označeny podle tématu, přiřazeny analytikům a archivovány v prohledávatelné znalostní bázi. Když někdo příští rok položí stejnou otázku, předchozí analýzu lze najít během několika sekund.
A co bezpečnost dat a dodržování předpisů FERPA?
ClickUp je držitelem certifikátů SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a ISO 42001 a podporuje SSO, oprávnění založená na rolích a šifrování dat v klidu i při přenosu. Oprávnění v pracovním prostoru IR mohou omezit přístup podle rolí, takže k datům na úrovni studentů mají přístup pouze oprávnění analytici. K trénování modelů umělé inteligence se nepoužívají žádná data. Podrobné informace najdete na stránce věnované bezpečnosti.
Je to náhrada za Tableau nebo Power BI?
Ne. ClickUp s agentem AI řídí pracovní postup a koordinaci projektů souvisejících s vaší analytickou činností. Tableau, Power BI a R/Python se starají o vizualizaci a statistickou analýzu. Agent sleduje, kdy je třeba aktualizovat dashboardy, směruje žádosti o data k analytikům a spravuje časové osy IPEDS. Slouží k různým účelům a nejlépe fungují společně.
Jak to pomůže malým oddělením institucionálního výzkumu, která mají jen jednoho nebo dva zaměstnance?
Největší výhody to přináší malým kancelářím. Když se o IPEDS, žádosti o data, průzkumy a akreditaci stará jedna osoba, je riziko, že něco zanedbá, nejvyšší. Agent dohlíží na dodržování termínů, spravuje znalostní bázi (což je zásadní, když ta jedna osoba odejde) a poskytuje strukturu, díky které 1–2 lidé fungují jako tým pěti lidí. Podívejte se také, jak mohou agenti AI pomoci vašim akademickým poradenským a finančním oddělením.