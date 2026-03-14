Jak provést zaškolení nových zaměstnanců pomocí AI

Americké vysoké školy a univerzity zaměstnávají více než 650 000 externích pedagogů, což představuje zhruba 40 % celkového počtu pedagogických pracovníků, a 68 % všech pedagogů má nyní dočasné smlouvy, které se často obměňují. Každý nový zaměstnanec, ať už s perspektivou trvalého zaměstnání nebo externí, potřebuje před prvním dnem ověření kvalifikace, vyřízení dokumentů týkajících se dodržování předpisů, přístup do systému, zaškolení a přípravu na výuku. Agent AI zabudovaný do platformy pro řízení projektů může automatizovat generování kontrolních seznamů pro zapracování, sledování ověřování kvalifikace, plánování zaškolení a koordinaci mentorských programů napříč oddělením lidských zdrojů, vedoucími kateder a IT.
Níže najdete připravený příkaz pro AI agenta, který můžete vložit do ClickUp a během několika minut vytvořit kompletní pracovní prostor pro zapracování nových zaměstnanců. Než jej však použijete, je dobré se podívat na to, jaké koordinační problémy má tento systém řešit. Pro většinu institucí není problémem to, že kroky zapracování nejsou známé. Problémem je, že tyto kroky jsou rozloženy mezi příliš mnoho kanceláří, příliš mnoho systémů a příliš mnoho předávek, takže nikdo nemá jasný přehled o celém procesu.
Pro koho je toto nastavení pro zapracování nových zaměstnanců určeno
Toto nastavení je určeno pro týmy HR, kanceláře pro záležitosti akademických pracovníků, zaměstnance prorektora, vedoucí kateder, děkany, IT administrátory a koordinátory zapracování, kteří jsou zodpovědní za to, aby se noví akademičtí pracovníci dostali od přijetí nabídky až k připravenosti na výuku. Je obzvláště užitečné pro instituce, které často najímají skupiny externistů, hostujících akademických pracovníků nebo lektorů bez nároku na trvalé zaměstnání a potřebují spolehlivější způsob koordinace zapracování napříč několika kancelářemi.
Problém: Každé přijetí nového člena akademického sboru spouští stejný 47krokový proces, za který nikdo nenese odpovědnost od začátku do konce
Při přijímání nového člena akademického sboru jsou zapojeny nejméně tři úřady, které málokdy sdílejí jeden systém. Personální oddělení se stará o nabídkový dopis, ověření I-9, prověření minulosti, registraci do benefitů a parkovací kartu. Vedoucí katedry spravuje přidělování kurzů, přidělování kanceláří, distribuci klíčů a přiřazování mentorů. IT zajišťuje e-mail, přístup k LMS, přihlašovací údaje do kampusové sítě a softwarové licence. Kancelář prorektora ověřuje nejvyšší dosažené akademické tituly a sleduje data zahájení trvalého pracovního poměru. A pokud se jedná o externího spolupracovníka, který nastupuje za dva týdny, celý proces se zkracuje na časový rámec, který předpokládá, že vše půjde hladce.
To se téměř nikdy nestává. Přehledová studie o zapracování externích akademických pracovníků zjistila, že mezi nejčastější překážky efektivního zapracování patří roztříštěné procesy napříč katedrami, nedostatek standardizované orientace a nedostatečná institucionální podpora pro externí akademické pracovníky. To není překvapivé, když vezmete v úvahu rozsah: průzkum CUPA-HR z let 2024–25 uvádí, že externí vyučující tvoří přibližně 40 % akademických pracovníků ve všech typech institucí, přičemž v soukromých institucích je to až 46 %. Nejedná se o jednorázové nábory. Instituce každý semestr procházejí stovkami procesů zapracování externích vyučujících.
Dopad je reálný. Pedagogové, kteří se cítí nedostatečně připraveni, jsou v učebně méně efektivní, méně propojeni s kulturou instituce a je větší pravděpodobnost, že odejdou. Studie o zapracování nových zaměstnanců z hlediska připravenosti pracovní síly zjistila, že strukturované programy zapracování zlepšily skóre spokojenosti v 10 z 11 měřených kategorií, od jasnosti role přes přístup k technologiím až po kontakty s mentory. Problémem není to, že instituce nevědí, jak má dobré zapracování vypadat. Problémem je, že tento proces zahrnuje příliš mnoho předávání mezi příliš mnoha úřady, aniž by existoval jediný systém, který by sledoval, zda se vše skutečně stalo.
Jak to vyřešila Miami University: Miami University využila ClickUp ke standardizaci procesů v 25členném týmu, který ročně zvládl více než 200 akcí s 98% úspěšností a zapojil 19 107 studentů. Stejný centralizovaný přístup založený na šablonách, který umožnil rozšíření koordinace akcí, lze přímo aplikovat i na pracovní postupy při zapracování nových zaměstnanců.
Michael Turner, zástupce ředitele:
Jsme na cestě k tomu, abychom se stali předním kariérním centrem ve Spojených státech. ClickUp je nezbytný pro zajištění toho, abychom měli plán na úspěch.
To je příležitost, která se zde nabízí. Nejde o nahrazení institucionálních systémů, ale o vytvoření jedné viditelné provozní vrstvy kolem předávání mezi nimi. Nejrychlejší způsob, jak tento model otestovat, je vytvořit funkční nastavení zapracování nových zaměstnanců na vaší platformě pro řízení projektů.
Chcete vyzkoušet podobný model ve svém vlastním procesu zapracování? Začněte s níže uvedeným návodem a přizpůsobte jej složení svého akademického sboru, požadavkům na ověřování kvalifikace a struktuře zainteresovaných stran.
Úkol: Vytvořte si pracovní prostor pro zapracování nových zaměstnanců s využitím umělé inteligence
Zkopírujte tento příkaz, vložte jej do ClickUp Brain a vytvořte si vlastního ClickUp Super Agenta, vyplňte údaje o vaší instituci a získáte kompletní pracovní prostor pro zapracování nových zaměstnanců s kontrolními seznamy pro konkrétní role, sledováním pověření, plánováním orientačních školení a koordinací mentoringu.
Výsledkem by měl být solidní první návrh vaší provozní struktury, včetně hierarchií úkolů založených na rolích, kontrolních bodů pro dodržování předpisů, logiky termínů a odpovědnosti napříč kancelářemi. Váš tým jej pak může přizpůsobit tak, aby odpovídal složení vašich zaměstnanců, pravidlům akreditační instituce a časovému harmonogramu zaškolování.
Podnět:
→ Jste připraveni vytvořit svého prvního superagenta pro správu grantů?
Otevřete ClickUp Brain a vložte výše uvedený příkaz, abyste vytvořili vlastní Super Agent pro svůj pracovní prostor.
Jak to nastavit v ClickUp (4 kroky)
Než si nastavíte svůj prostor, shromážděte informace, které váš tým již používá k řízení zapracování nových zaměstnanců. Obvykle se jedná o typy schůzek, kontrolní seznamy pro zapracování, požadavky na ověření kvalifikace, seznamy povinných školení, časové harmonogramy nástupu a rozdělení odpovědnosti mezi odděleními HR, akademických záležitostí, IT a ostatními odděleními. Pokud začnete s čistými vstupními daty, budou vaše automatizace, dashboardy a pracovní postupy s kontrolními seznamy mnohem užitečnější.
- Vytvořte strukturu svého pracovního prostoru Vytvořte speciální prostor s názvem Zapracování nových členů akademického sboru. Přidejte čtyři složky pro organizaci práce v rámci celého procesu zapracování: Aktivní zapracování pro nové zaměstnance podle typu pozice, Ověřování kvalifikace pro ověřování vysvědčení a sledování akreditace, Orientace a školení pro plánování školení, absolvování povinných školení a koordinaci mentoringu a Šablony a zdroje pro kontrolní seznamy podle rolí, uvítací materiály a opakovaně použitelné průvodce zapracováním.
- Nakonfigurujte vlastní pole pro každou úlohu zapracování Přidejte vlastní pole do šablon úloh zapracování, aby každý záznam o novém zaměstnanci obsahoval klíčová data, která váš tým potřebuje k koordinaci celého procesu od začátku do konce. Zahrňte pole pro jméno nového zaměstnance, typ jmenování, datum nástupu, oddělení, stav ověřování kvalifikace, stav školení, odpovědnou osobu za zapracování a připravenost přístupu. Tato jednotná struktura výrazně zvyšuje spolehlivost dashboardů, automatizací a sledování termínů.
- Vložte výzvu do ClickUp Brain Otevřete ClickUp Brain ve svém novém prostoru a vložte výzvu z výše uvedeného textu. Vyplňte proměnné, včetně názvu instituce, počtu členů akademického sboru, ročního počtu přijatých zaměstnanců, akreditační instituce, složení akademického sboru a aktuálních nástrojů. Využijte vygenerovaný výstup k vytvoření prvního návrhu kontrolních seznamů pro konkrétní role, nástroje pro sledování kvalifikace, harmonogramu orientačních školení a pracovních postupů pro dodržování předpisů, a poté jej upravte tak, aby vyhovoval procesu zapracování nové pracovní síly ve vaší instituci.
- Nastavte automatizace pro průběžnou správu Vytvořte automatizace, aby práce na zapracování nových zaměstnanců pokračovala bez neustálého ručního dohlížení. Pomocí pravidel spouštějte šablony kontrolních seznamů podle typu schůzky, eskalujte úkoly týkající se ověřování kvalifikace nebo školení, které jsou po termínu, upozorňujte vlastníky, když se blíží datum nástupu, a ověřujte, zda jsou úkoly na úrovni IT, HR a oddělení dokončeny před prvním dnem.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s jedním typem zaměstnanců, například s externími lektory nebo lektory na cestě k trvalému zaměstnání, než systém nasadíte pro celý proces zapracování. Menší pilotní projekt pomůže vašemu týmu vylepšit šablony, termíny a pravidla odpovědnosti před rozšířením.
Doporučená vlastní pole pro úkoly související se zaškolením nových členů akademického sboru
Tyto pole vytvářejí jednotný provozní záznam napříč kontrolními seznamy specifickými pro jednotlivé role, ověřováním kvalifikace, školením, mentoringem a pracovními postupy pro dokončení zapracování.
|Obor
|Typ
|Účel
|Jméno pedagoga
|Krátký text
|Jméno nového zaměstnance
|Typ schůzky
|Rozbalovací nabídka
|S možností získání trvalého pracovního poměru, bez možnosti získání trvalého pracovního poměru na plný úvazek, externí, hostující
|Datum zahájení
|Datum
|Oficiální datum nástupu do zaměstnání
|Oddělení
|Rozbalovací nabídka
|Nábor akademických pracovníků
|Stav ověřování oprávnění
|Rozbalovací nabídka
|Nezahájeno, Ve fázi kontroly, Dokončeno, Označeno jako výjimka
|Stav školení
|Rozbalovací nabídka
|Nezačato, Probíhá, Dokončeno, Po termínu
|Odpovědná osoba za zaškolení
|Lidé
|Hlavní koordinátor náboru
|Připravenost k přístupu
|Rozbalovací nabídka
|Nezačato, Probíhá, Hotovo
|Povinný orientační kurz
|Rozbalovací nabídka
|Instituce, vysoká škola, katedra, výzkum, online výuka
|Stav mentoringu
|Rozbalovací nabídka
|Nepřiřazeno, Přiřazeno, Aktivní, Dokončeno
📘 Přečtěte si také: Prohlédněte si všechny typy vlastních polí a rozhodněte se, která pole se nejlépe hodí pro váš pracovní postup při správě grantů.
Příklady základní automatizace pro zapracování nových zaměstnanců
Po nastavení vlastních polí vytvořte automatizace, které zajistí plynulý průběh kontrolních seznamů pro nové zaměstnance, ověřování oprávnění a školení bez nutnosti opakovaného ručního sledování.
|Kdy…
|Poté…
|Nový zaměstnanec je vytvořen s typem jmenování „Adjunct“
|Použijte šablonu kontrolního seznamu pro zapracování externích spolupracovníků a ihned přiřaďte klíčové úkoly
|Do data nástupu zbývá 30 dní a ověření kvalifikace není dokončeno
|Upozorněte správce ověřování kvalifikace a vedoucího katedry a poté označte záznam jako ohrožený
|Povinné školení je po termínu
|Postupujte k vedoucímu katedry a poté k děkanovi, pokud po dosažení dalšího prahu stále není vše dokončeno.
|Do data zahájení zbývá 7 dní a přístup není připraven
|Upozorněte IT oddělení a osobu odpovědnou za zaškolení a vytvořte urgentní následný úkol
|Do 14. dne nebylo přiděleno žádné mentorské úkoly
|Vytvořte úkol pro přiřazení mentora a informujte vedoucího katedry
|Všechny úkoly související se zaškolením jsou dokončeny
|Změňte stav na „Plně zaškolen“ a spusťte průzkum spokojenosti
Co agent pokrývá v rámci celého cyklu zapracování nových zaměstnanců
AI agent pro zapracování nových zaměstnanců není chatbot, který odpovídá na otázky personálního oddělení. Jedná se o systém, který běží ve vašem pracovním prostoru pro řízení projektů a koordinuje proces zapracování nových zaměstnanců napříč několika odděleními, který vaše instituce provádí u každého nového zaměstnance: generuje kontrolní seznamy, sleduje termíny pro splnění požadavků, zajišťuje přístupová oprávnění a dbá na to, aby mezi personálním oddělením, daným oddělením a IT nic neuniklo.
|Fáze životního cyklu
|Co dělá agent
|Co nahrazuje
|Před příjezdem
|Vytváří kontrolní seznamy pro zapracování specifické pro jednotlivé role s termíny vztaženými k datu nástupu a automaticky přiřazuje úkoly oddělení lidských zdrojů, příslušnému oddělení, IT a správě budov
|Obecný uvítací e-mail a naděje, že si vedoucí katedry vzpomene na kontrolní seznam
|Ověřování oprávnění
|Sleduje přijetí vysvědčení, ověření nejvyššího dosaženého titulu a soulad s kvalifikačními požadavky akreditační instituce u každého člena akademického sboru a upozorňuje na nedostatky dříve, než se stanou předmětem auditu.
|Tabulka v kanceláři prorektora, která se aktualizuje jednou za semestr, možná
|Soulad s předpisy
|Sleduje vyplnění formuláře I-9 s ohledem na třídenní federální lhůtu, sleduje stav prověřování minulosti a vynucuje absolvování povinných školení pomocí automatizovaného eskalování.
|Personální oddělení ručně kontaktuje jednotlivá oddělení kvůli papírování poté, co již uplynula lhůta
|Orientace a školení
|Plánuje víceúrovňovou orientaci (institucionální, fakultní, katederní), sleduje docházku a absolvování povinných školení, zasílá upomínky k opožděným modulům
|Pozvánky v kalendáři, které končí ve spamu, a školicí portály, které nikdo nekontroluje
|Mentoring
|Přiřazuje nové členy akademického sboru k mentorům, generuje strukturované plány schůzek a průvodce pro diskuse, sleduje dokončení schůzek a upozorňuje na zaniklé mentorské vztahy
|Neformální e-mail typu „vaším mentorem je Dr. Smith, prosím, kontaktujte ho“, který nikam nevede
|Zajištění technologií
|Koordinuje vytvoření IT účtu, přístup k LMS, přístup do budovy a přidělení fyzických zdrojů s ohledem na datum nástupu a eskaluje vše, co nebylo včas zajištěno
|Nový člen akademického sboru, který se první den objeví bez přístupu k e-mailu nebo klíče od své kanceláře
Varianty pro různé typy institucí
Výše uvedený pokyn funguje ve všech vysokoškolských institucích, které používají ClickUp. Upravte pokyn pro svou instituci:
|Typ instituce
|Klíčové úpravy
|Výzkumná univerzita R1 (více než 200 nových zaměstnanců ročně)
|Použijte celý pokyn v nezměněné podobě. Přidejte zaškolení specifické pro výzkum: školení o bezpečnosti v laboratoři, dodržování předpisů v oblasti výzkumu (IRB, IACUC), nastavení účtu pro počáteční financování, orientační školení pro vedení postgraduálních studentů. Zahrňte také program zaškolení postdoktorandů. Očekávejte vysoký objem, který bude vyžadovat dávkové zpracování podle semestrů.
|Univerzita R2 (50–200 nových zaměstnanců ročně)
|Zjednodušte výzkumné složky, pokud je konkrétní katedry nevyžadují. Zaměřte ověřování kvalifikace na standardy HLC nebo regionálních akreditačních orgánů. Přidejte zaškolení zaměřené na výuku: školení o technologiích ve třídě, systémy hodnocení a známkování, protokoly akademického poradenství.
|Vysoká škola zaměřená především na bakalářské studium (20–50 nových zaměstnanců ročně)
|Kladte důraz na přípravu na výuku: revize sylabu s vedoucím katedry, plán pozorování výuky, školení v oblasti poradenství studentům. Zjednodušte zapracování v oblasti výzkumu. Přidejte kontakty s kolegy z prvního ročníku, protože noví členové akademického sboru na menších institucích se často cítí izolovaní.
|Komunitní vysoká škola (50–150 externistů/semestr)
|Zaměřte šablonu na rychlé zapracování specifické pro externí pedagogy (do 14 dnů). Odstraňte komponenty týkající se délky pracovního poměru a výzkumu. Přidejte ověřování dvojího zápisu pro pedagogy, kteří vyučují studenty středních škol. Zdůrazněte školení v LMS a orientaci na platformu pro úspěch studentů.
|Střední odborná škola (20–80 externistů/semestr)
|Zaměřte se na ověřování kvalifikace v daném oboru a sledování profesních licencí. Přidejte orientační školení pro klinická pracoviště a stáže v rámci programů zaměřených na zdravotnictví a řemesla. Zjednodušte systém na dva typy pracovních pozic (lektor na plný úvazek, externí lektor). Zahrňte orientační školení pro poradní sbor zaměstnavatelů určené pro odborníky z praxe, kteří nastupují jako členové akademického sboru.
Zajistěte zapracování nových zaměstnanců na jednom místě
Zapracování nových zaměstnanců selhává, když jsou ověřování kvalifikace, dokumentace týkající se dodržování předpisů, přístup k systémům, orientace a mentoring spravovány v samostatných systémech bez sdíleného přehledu o provozu. Díky ClickUp Brain, vlastním polím a automatizacím může vaše instituce proměnit zapracování nových zaměstnanců v jeden opakovatelný operační systém, který koordinuje personální oddělení, vedení kateder, IT a akademické záležitosti od přijetí nabídky až po úplnou připravenost.
Cílem není nahradit váš HRIS nebo systémy pro správu pověření. Cílem je snížit koordinační práci s nimi, zlepšit přehlednost při každém předání a zajistit, aby žádný nový zaměstnanec nezačal semestr bez školení, přístupu nebo důležité dokumentace. Začněte s výše uvedeným návodem, přizpůsobte jej složení vaší fakulty a požadavkům akreditační komise a vytvořte nastavení, které váš tým může skutečně používat každý semestr. Začněte zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky týkající se zapracování nových zaměstnanců pomocí AI
Ano. Prompt generuje samostatné šablony kontrolních seznamů pro každý typ jmenování. Zaměstnanci na pozicích s možností získání trvalého pracovního poměru procházejí kompletním 47krokovým procesem, který zahrnuje ověřování kvalifikace, mentoring, nastavení lhůty pro získání trvalého pracovního poměru a zahájení výzkumu. Zaměstnanci na pozicích externistů dostávají zkrácený kontrolní seznam zaměřený na to nejdůležitější: formulář I-9, prověření minulosti, přístup k LMS, přidělení kurzu a přístup do budovy. Systém automaticky použije správnou šablonu na základě typu jmenování.
Agent vytvoří nástroj pro sledování kvalifikace, který porovnává kvalifikaci každého člena akademického sboru se standardy akreditační instituce (HLC Assumed Practices, SACSCOC Guidelines atd.). Označí členy akademického sboru, kteří vyučují kurzy bez kompletního souboru dokladů o kvalifikaci, a informuje o tom vedoucího katedry a kancelář prorektora. To přímo podporuje pracovní postupy pro dodržování akreditačních požadavků, které vaše instituce již spravuje.
ClickUp je držitelem certifikátů SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a ISO 42001 a podporuje SSO, oprávnění založená na rolích a šifrování dat v klidu i při přenosu. Pracovní prostory pro zapracování nových zaměstnanců mohou omezit přístup tak, aby personální oddělení vidělo údaje o dodržování předpisů, vedoucí oddělení viděli své vlastní nové zaměstnance a IT vidělo pouze úkoly související s přidělováním oprávnění. K trénování modelů AI se nepoužívají žádná data. Citlivé dokumenty (čísla sociálního zabezpečení, výsledky prověrek) by měly zůstat ve vašem HRIS, přičemž pracovní prostor ClickUp sleduje stav a dokončení, ale samotné dokumenty neukládá.
Díky automatizovanému kontrolnímu seznamu a paralelnímu přidělování úkolů lze položky kritické cesty (I-9, prověření minulosti, přístup k LMS, přidělení kurzu) sledovat a dokončit během 5–7 pracovních dnů. Systém přiděluje všechny úkoly současně, nikoli postupně, takže personální oddělení, IT a dané oddělení pracují paralelně, místo aby na sebe čekaly. Automatická připomenutí zajišťují, že se nic nezastaví.
Pracovní prostor agenta AI funguje jako vrstva pro koordinaci úkolů vedle vašeho HRIS. Workday nebo Banner zůstávají vaším systémem pro evidenci údajů o zaměstnání, mzdách a benefitech. ClickUp spravuje pracovní postup při nástupu: kdo co musí udělat, do kdy a zda je úkol splněn. Aktualizace stavu v pracovním prostoru pro nástup (např. „I-9 ověřeno“) odrážejí akce dokončené ve vašem HRIS, čímž se oba systémy synchronizují, aniž by byla nutná přímá integrace.