Jak provádět správu výzkumu pomocí umělé inteligence

Vědečtí pracovníci na amerických univerzitách tráv í 44,3 % svého času financovaného z federálních zdrojů administrativními úkoly namísto skutečným výzkumem. V celém odvětví stojí samotné dodržování předpisů souvisejících s výzkumem odhadem 10 miliard dolarů ročně. Agent umělé inteligence zabudovaný do platformy pro správu projektů může automatizovat sledování protokolů, monitorování dodržování předpisů, zveřejňování střetů zájmů, inspekce bezpečnosti laboratoří a koordinaci více hlavních řešitelů, čímž správcům výzkumu a vědeckým pracovníkům ušetří každý týden několik hodin času.
Níže najdete připravený AI agent, který můžete vložit do ClickUp a během několika minut vytvořit kompletní pracovní prostor pro správu výzkumu. Než jej však použijete, je dobré se podívat na provozní problémy, které tento systém řeší. Pro většinu výzkumných pracovišť není problémem nedostatek systémů. Jde o manuální koordinační práci rozptýlenou napříč platformami protokolů, tabulkami, doručenými zprávami a nesouvislými nástroji pro dodržování předpisů.
Kdo by měl používat toto nastavení správy výzkumu: Toto nastavení je určeno pro úřady pro dodržování předpisů v oblasti výzkumu, správce IRB a IACUC, vedoucí výzkumných operací, koordinátory dodržování předpisů, týmy pro kontrolu vývozu a podpůrný personál fakulty, který spravuje výzkumná prostředí s velkým množstvím protokolů nebo s vysokými požadavky na dodržování předpisů.
Je to obzvláště užitečné pro instituce, které již mají zavedené systémy pro podávání žádostí, ale stále se spoléhají na manuální koordinaci při správě obnovení, inspekcí, zveřejňování a následných opatření napříč týmy.
Problém: Vaše výzkumná kancelář je zavalena papírováním souvisejícím s dodržováním předpisů, zatímco hlavní výzkumní pracovníci čekají na odpovědi.
Pokud pracujete ve výzkumné kanceláři, je vám tato situace dobře známá. Váš tým spravuje stovky aktivních protokolů v rámci IRB, IACUC, IBC a kontroly vývozu, z nichž každý má své vlastní požadavky na předkládání, lhůty pro přezkoumání a termíny pro obnovení. Zveřejňování střetu zájmů se provádí podle různých harmonogramů od různých agentur. Inspekce bezpečnosti laboratoří se sledují v jednom systému, plány správy dat v jiném a zveřejňování vynálezů ve třetím.
Průzkum pracovní zátěže akademických pracovníků z roku 2018, který provedla organizace Federal Demonstration Partnership, potvrdil to, co správci výzkumu již věděli: akademičtí pracovníci uvedli, že 44,3 % svého času věnovaného výzkumu tráví administrativními úkoly, což je nárůst oproti 42 % v předchozích průzkumech, a to bez známek zlepšení navzdory dlouholetým slibům federální vlády o snížení zátěže. Mezitím celý sektor vysokoškolského vzdělávání utratí odhadem 27 miliard dolarů ročně na dodržování federálních předpisů, z čehož 10 miliard dolarů jde přímo na dodržování předpisů souvisejících s výzkumem.
To se liší od správy grantů, která se zaměřuje na finanční cyklus udělování grantů. Správa výzkumu je širší. Zahrnuje dodržování předpisů, správu a provozní systémy, které podporují schvalování protokolů, zveřejňování informací, inspekce, správu dat a koordinaci více týmů v rámci výzkumného podniku. V mnoha institucích je tato práce stále spojena s institucionální pamětí, e-mailovými řetězci a tabulkami, kterým nikdo plně nedůvěřuje.
Jak to vyřešila CU Anschutz: Kampus CU Anschutz na Coloradské univerzitě nahradil pět starších systémů ClickUpem pro více než 170 uživatelů ve svém centralizovaném IT týmu. Ruční vykazování kleslo na nulu.
Anna Alex, ředitelka Campus Technology Services:
Morálka týmu se zlepšila, protože lidé chtějí řešit problémy, ne vytvářet kontingenční tabulky.
To je příležitost, která se zde nabízí. Nejde o nahrazení institucionálních systémů, ale o snížení manuální koordinace kolem nich. Nejrychlejší způsob, jak tento model otestovat, je vytvořit funkční nastavení správy výzkumu uvnitř vaší platformy pro řízení projektů.
Výzva: Vytvořte si svůj pracovní prostor pro správu výzkumu pomocí AI
Zkopírujte tento pokyn, vložte jej do ClickUp Brain a vytvořte si svého vlastního superagenta ClickUp. Vyplňte údaje o své instituci a získáte kompletní pracovní prostor pro správu výzkumu s nástroji pro sledování protokolů, kalendáři dodržování předpisů, pravidly automatizace a souvisejícími pracovními postupy.
Výsledkem by měl být silný první návrh vaší provozní struktury, včetně hierarchie úkolů, logiky termínů a kontrolních bodů dodržování předpisů. Váš tým jej pak může přizpůsobit tak, aby odpovídal typu vaší instituce, revizním výborům a požadavkům sponzorů.
Chcete vyzkoušet podobný model ve své vlastní výzkumné kanceláři? Začněte s níže uvedeným pokynem pro správu výzkumu a přizpůsobte jej své instituci!
Výzva:
→ Jste připraveni vytvořit svého prvního superagenta pro správu výzkumu?
Otevřete ClickUp Brain a vložte výše uvedený příkaz, abyste vytvořili strukturu pracovního prostoru se sledováním protokolů, milníky dodržování předpisů a eskalačními pracovními postupy. Začátek je zdarma.
Jakmile je váš návrh agenta vygenerován, dalším krokem je jeho přeměna na praktický pracovní prostor, který může vaše výzkumná kancelář používat každý den.
Jak to nastavit v ClickUp (4 kroky)
Než nastavíte svůj prostor, shromážděte informace, které váš tým již používá ke správě výzkumných operací. Obvykle se jedná o seznamy aktivních protokolů, vlastnictví PI, data vypršení platnosti, cykly zveřejňování, harmonogramy inspekcí, požadavky sponzorů, záznamy o školeních a všechny systémy, které se v současné době používají pro sledování IRB, IACUC, IBC nebo COI. Čisté vstupy zajistí, že vaše automatizace, řídicí panely a eskalační pracovní postupy budou mnohem spolehlivější.
- Vytvořte strukturu svého pracovního prostoru Nastavte vyhrazený prostor s názvem Správa výzkumu. Přidejte pět složek pro organizaci práce v rámci celého životního cyklu správy výzkumu: Správa protokolů pro IRB, IACUC, IBC a kontroly exportu, Dodržování předpisů a zveřejňování pro zveřejňování střetu zájmů a dodržování předpisů v oblasti školení, Bezpečnost laboratoří pro inspekce a nápravná opatření, Duševní vlastnictví a vynálezy pro zveřejňování a patentovou činnost a Výzkumné týmy pro projekty s více hlavními řešiteli, subdodávky a personální změny.
- Nakonfigurujte vlastní pole pro každou výzkumnou úlohu Přidejte vlastní pole do šablon protokolů a úkolů souvisejících s dodržováním předpisů, aby váš tým mohl sledovat stejná základní data napříč výzkumnými pracovními postupy. Zahrňte pole pro číslo protokolu, hlavního výzkumného pracovníka, typ přezkumu, sponzorskou agenturu, stav dodržování předpisů, datum vypršení platnosti, úroveň rizika a související granty. Tato konzistentní struktura zvyšuje spolehlivost dashboardů, automatizací a eskalačních pracovních postupů.
- Vložte výzvu do ClickUp Brain Otevřete ClickUp Brain ve svém novém prostoru a vložte výzvu z výše uvedeného textu. Vyplňte proměnné, včetně názvu instituce, typu instituce, výdajů na výzkum, počtu aktivních protokolů, počtu zaměstnanců a hlavních sponzorů. Pomocí vygenerovaného výstupu vytvořte první návrh systému sledování protokolů, kalendářů dodržování předpisů a automatizační logiky a poté jej upřesněte pro pracovní postupy vaší instituce.
- Nastavte automatizace pro průběžnou správu Vytvořte automatizace, aby správa výzkumu fungovala bez neustálého ručního sledování. Pomocí pravidel spouštějte úkoly obnovy protokolů, zahajujte roční cykly zveřejňování střetu zájmů, eskalujte nevyřešené nálezy týkající se bezpečnosti laboratoří, vytvářejte úkoly pro podávání zpráv podle zákona Bayh-Dole a označujte klíčové personální změny, které vyžadují oznámení sponzorovi.
Jste připraveni proměnit tyto pracovní postupy v opakovatelný systém? Vytvořte si svůj pracovní prostor pro správu výzkumu v ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s jednou kanceláří, typem protokolu nebo pracovním postupem pro dodržování předpisů, než systém zavedete v celé výzkumné organizaci. Menší pilotní projekt pomůže vašemu týmu vylepšit struktury, pravidla automatizace a oprávnění před rozšířením.
Doporučená vlastní pole pro úkoly správy výzkumu
Tato pole vytvářejí konzistentní provozní záznamy napříč protokoly, zveřejněními, inspekcemi a pracovními postupy výzkumných týmů, díky čemuž jsou dashboardy a automatizace mnohem užitečnější.
|Oblast
|Typ
|Účel
|Číslo protokolu
|Krátký text
|Identifikátor IRB, IACUC nebo IBC
|Hlavní výzkumný pracovník
|Lidé
|Vedoucí výzkumník
|Typ přezkumu
|Rozbalovací nabídka
|Osvobozeno, zrychlené, plné zasedání, nevztahuje se
|Sponzorská agentura
|Rozbalovací nabídka
|NSF, NIH, DOE, DOD, ED, nadace, stát, ostatní
|Stav dodržování předpisů
|Rozbalovací nabídka
|V souladu, Nutné opatření, Po termínu, Ve fázi přezkumu
|Datum vypršení platnosti
|Datum
|Vypršení platnosti protokolu nebo oprávnění
|Úroveň rizika
|Rozbalovací nabídka
|Nízká, střední, vysoká, kritická
|Související granty
|Vztah
|Odkaz na úkoly související s granty v pracovním prostoru grantů
📘 Přečtěte si také: Prohlédněte si všechny typy vlastních polí a rozhodněte se, která pole nejlépe vyhovují vašemu pracovnímu postupu při správě grantů.
Příklady základní automatizace pro správu výzkumu
Po nastavení vlastních polí vytvořte automatizace, které zajistí dodržování termínů, obnovení a eskalační pracovní postupy bez opakovaného ručního sledování.
|Kdy…
|Poté…
|Platnost protokolu vyprší za 90 dní
|Vytvořte úkol průběžného přezkumu a přiřaďte jej hlavnímu výzkumnému pracovníkovi a koordinátorovi dodržování předpisů.
|Termín pro zveřejnění střetu zájmů nastává na začátku fiskálního roku
|Vytvořte úkoly pro zveřejňování informací pro všechny aktivní hlavní výzkumné pracovníky a stanovte 30denní lhůtu.
|Zjištění týkající se bezpečnosti laboratoře není vyřešeno do 30 dnů
|Eskalujte problém, informujte vedoucího oddělení a změňte úroveň rizika na vysokou.
|Zveřejnění vynálezu je podáno v rámci projektu financovaného federálními prostředky
|Vytvořte úkol pro podávání zpráv podle zákona Bayh-Dole s termínem pro oznámení agentuře.
|Byla podána žádost o změnu klíčového personálu
|Vytvořte úkol pro oznámení sponzora a ověřte aktualizace přidělení úsilí.
📘 Přečtěte si také: Zjistěte, jak fungují vlastní pole v automatizacích
Co agent pokrývá v rámci celého životního cyklu správy výzkumu
Agent AI pro správu výzkumu není chatbot, který interpretuje federální předpisy. Jedná se o systém, který běží ve vašem pracovním prostoru pro správu projektů a provádí strukturovanou, opakovatelnou práci, kterou vaše výzkumná kancelář v současné době provádí ručně: sledování obnovení protokolů, monitorování termínů dodržování předpisů, koordinace týmů s více hlavními řešiteli a eskalace položek po termínu.
|Fáze životního cyklu
|Co agent dělá
|Co nahrazuje
|Předkládání protokolů
|Vytváří struktury úkolů protokolů s požadavky specifickými pro danou agenturu, sleduje stav přezkumu v jednotlivých fázích výboru a spravuje revizní cykly.
|Sledování podání prostřednictvím e-mailu a tabulky se stavem
|Sledování dodržování předpisů
|Spravujte cykly zveřejňování střetu zájmů, školení o dodržování předpisů (CITI, RCR) a kontroly vývozu pomocí automatického sledování termínů.
|Roční audity tabulek a ruční připomínkové e-maily
|Bezpečnost laboratoří
|Plánuje inspekce podle typu laboratoře a frekvence, sleduje zjištění prostřednictvím pracovních postupů nápravných opatření, eskaluje nevyřešené problémy.
|Papírové kontrolní formuláře a protokoly o nálezech v kartotékách
|Správa dat
|Sleduje plány správy dat podle požadavků poskytovatelů finančních prostředků, monitoruje dodržování DMP u aktivních grantů, spravuje archivaci dat u uzavřených projektů.
|Dokumenty DMP podané na začátku udělení a nikdy znovu neprojednávané
|Správa duševního vlastnictví
|Sleduje zveřejňování vynálezů prostřednictvím posuzování patentovatelnosti a licencování, zajišťuje dodržování zákona Bayh-Dole pro vynálezy financované z federálních zdrojů.
|Reaktivní sledování zveřejnění po dotazech úřadu pro transfer technologií
|Koordinace týmu
|Spravuje milníky více hlavních řešitelů, monitorování subdodávek, personální změny vyžadující oznámení sponzorovi a harmonogramy schůzek výzkumného týmu.
|Odpojené e-mailové vlákna a tabulky spravované PI
Chcete vidět, jak Super Agents fungují v reálném prostředí ClickUp? Podívejte se na níže uvedený návod a zjistěte, jak se v praxi spojují pracovní postupy, úkoly a automatizace generované umělou inteligencí.
Varianty pro různé typy institucí
Výše uvedený pokyn funguje ve všech vysokoškolských institucích, které používají ClickUp. Upravte pokyn pro vaši instituci:
|Typ instituce
|Klíčové úpravy
|Výzkumná univerzita R1 (více než 1 000 aktivních protokolů)
|Použijte celý pokyn v nezměněné podobě. Přidejte dashboardy pro dodržování předpisů na úrovni oddělení. Počítejte s více než 15 aktivními výbory IRB/IACUC/IBC. Zahrňte kontrolu exportu a sledování CUI. Integrujte s pracovními postupy pro správu grantů.
|Univerzita R2 (200–500 aktivních protokolů)
|Zjednodušte sledování IRB a IACUC (odstraňte IBC a kontrolu exportu, pokud se nevztahuje). Snižte počet eskalačních úrovní o jednu úroveň. Spojte bezpečnost laboratoře a dodržování předpisů do jedné složky.
|Primárně vysokoškolská instituce (20–100 aktivních protokolů)
|Zaměřte se na IRB pro výzkumné projekty studentů bakalářských programů. Zjednodušte COI pouze na roční zveřejňování informací ze strany fakulty. Přidejte kontrolní seznamy pro mentoring studentů-výzkumníků. Odstraňte monitorování subawardů, pokud nemáte externí spolupráce.
|Komunitní vysoká škola (5–20 aktivních protokolů)
|Zaměřte se na přezkoumání výjimek IRB pro výzkum prováděný ve třídách. Zjednodušte sledování základního školení o dodržování předpisů (CITI). Odstraňte sledování IP/vynálezů. Přidejte koordinaci komunitního participativního výzkumu.
|Odborná škola/střední škola (minimální výzkumná činnost)
|Zaměřte se na dodržování předpisů v oblasti výzkumu sponzorovaného průmyslem a dohody o používání dat. Nahraďte IRB/IACUC sledováním průmyslových certifikací. Přidejte vlastní pracovní postupy pro ochranu dat pro firemní partnerství.
Spravujte výzkum na jednom místě
Správa výzkumu nefunguje, protože institucím chybí systémy. Nefunguje, když je kritická práce rozptýlena mezi příliš mnoho systémů. S ClickUp Brain, Custom Fields a Automations může váš tým proměnit sledování protokolů, monitorování dodržování předpisů, zveřejňování informací, inspekce a koordinaci více týmů v jeden opakovatelný operační systém.
Místo spoléhání se na paměť, e-mailové řetězce a nesouvislé nástroje získá vaše kancelář sdílený pracovní prostor, který všem pomůže vidět termíny dříve, jednat rychleji a zůstat v souladu po celou dobu výzkumného cyklu. Začněte s výše uvedeným pokynem, přizpůsobte jej své instituci a vytvořte nastavení, které váš tým může každý den s důvěrou používat.
Často kladené otázky týkající se správy výzkumu pomocí umělé inteligence
Ano. Agent nevykládá předpisy, ale prosazuje pracovní postupy specifické pro danou agenturu. NIH, NSF, DOE a DOD mají různé prahové hodnoty střetu zájmů, lhůty pro podávání zpráv a požadavky na správu dat. Prompt vytváří samostatné stopy dodržování předpisů pro každou agenturu, takže váš tým může dodržovat správný kontrolní seznam pro každou cenu, aniž by si musel pamatovat, která pravidla platí.
Ne. Systémy jako IRBManager, Cayuse IRB a iRIS jsou platformy pro podávání a posuzování žádostí. Agent ClickUp je operační vrstva, která sleduje stav protokolů, spravuje termíny obnovení, koordinuje spolupráci mezi výzkumnou kanceláří a hlavními výzkumníky a zajišťuje, aby mezi cykly podávání žádostí nic neuniklo. Slouží k různým účelům a nejlépe fungují společně.
ClickUp je držitelem certifikátů SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a ISO 42001 a podporuje SSO, oprávnění založená na rolích a šifrování v klidu i při přenosu. Oprávnění na úrovni protokolu umožňují hlavním výzkumným pracovníkům vidět pouze své vlastní příspěvky. K trénování modelů umělé inteligence nejsou používána žádná data. V případě výzkumu CUI nebo výzkumu podléhajícího vývozním omezením se obraťte na své oddělení IT bezpečnosti ohledně další konfigurace.
Správa grantů se zaměřuje na finanční cyklus: rozpočty, míru čerpání, vykazování úsilí a uzavření. Správa výzkumu pokrývá širší dodržování předpisů a provozní infrastrukturu: protokoly, střet zájmů, bezpečnost laboratoří, správu dat a duševní vlastnictví. Většina institucí potřebuje obojí a sdílejí data (protokoly odkazují na granty, zveřejnění střetu zájmů odkazuje na zdroje financování), ale slouží různým úřadům a různým pracovním postupům.
Rozhodně. Menší instituce často mají jednu osobu, která se stará o všechny povinnosti související s dodržováním předpisů v oblasti výzkumu. Agent je v těchto případech obzvláště cenný, protože vytváří strukturu a připomínky, které by poskytla plně obsazená kancelář. Promění tak práci jedné osoby v systém, který není závislý na paměti.