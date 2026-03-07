Jak spravovat granty pomocí umělé inteligence

Americké univerzity spravují výzkumné granty v hodnotě 117,7 miliard dolarů. Správci grantů stále tráví 36 % svého času pouze administrativním monitorováním. Agent umělé inteligence zabudovaný do platformy pro správu projektů může automatizovat sledování rozpočtu, termíny dodržování předpisů, vykazování vynaloženého úsilí a kontrolní seznamy pro uzavření projektu, čímž se zkrátí administrativní doba o více než 60 %.
Níže najdete připravený text pro AI agenta, který můžete vložit do ClickUp a během několika minut vytvořit kompletní pracovní prostor pro sledování grantů. Nejprve je však užitečné podívat se na provozní překážky, které má tento systém řešit. Pro většinu kanceláří sponzorovaných programů není problémem nedostatek nástrojů. Jde o manuální koordinační práci rozloženou mezi tabulky, schránky, ERP a kalendáře dodržování předpisů.
Pro koho je tato konfigurace správy grantů určena: Tato konfigurace je určena pro kanceláře sponzorovaných programů, správce výzkumu, účetní grantů, koordinátory dodržování předpisů a týmy před udělením nebo po udělení grantu, které spravují komplexní portfolia grantů od více sponzorů.
To je obzvláště užitečné pro instituce, které již mají systém pro evidenci financí nebo dodržování předpisů, ale stále se spoléhají na manuální koordinaci při správě termínů, podávání zpráv a každodenních operací souvisejících s granty.
Problém: Vaše OSP tráví více času správou tabulek než podporou výzkumu
Pokud vedete kancelář sponzorovaných programů, tuto část již znáte. Váš tým žongluje se stovkami (někdy tisíci) aktivních grantů, z nichž každý má vlastní pravidla financujícího subjektu podle 2 CFR 200, vlastní frekvenci podávání zpráv a vlastní termíny pro dodržování předpisů, které jsou všechny sledovány pomocí kombinace systémů Banner, e-mailu, tabulek a Cayuse.
Výsledek je předvídatelný: nedodržené termíny pro dodržování předpisů, které se objeví při jednotlivých auditech, každé čtvrtletí spěch s vypracováním zpráv na poslední chvíli, vedoucí výzkumných projektů, kteří nemohou nahlížet do svých vlastních rozpočtových údajů, aniž by museli posílat e-maily finančnímu oddělení, a administrativní zátěž, kterou organizace jako COGR již roky usilují o snížení.
Jak to vyřešila CU Anschutz: Kampus CU Anschutz na Coloradské univerzitě nahradil pět starších systémů aplikací ClickUp pro více než 170 uživatelů ve svém centralizovaném IT týmu. Ruční vykazování kleslo na nulu.
Anna Alex, ředitelka Campus Technology Services:
Morálka týmu se zlepšila, protože lidé chtějí řešit problémy, ne vytvářet kontingenční tabulky.
To je příležitost, která se zde nabízí. Nejde o nahrazení institucionálních systémů, ale o odstranění manuální koordinace kolem nich. Nejrychlejší způsob, jak tento model otestovat, je vytvořit funkční nastavení grantových operací uvnitř vaší platformy pro správu projektů.
Výzva: Vytvořte si pracovní prostor pro sledování grantů pomocí umělé inteligence
Zkopírujte tento příkaz, vložte jej do ClickUp Brain a vytvořte si svého vlastního ClickUp Super Agenta, vyplňte údaje o své instituci a získáte kompletní pracovní prostor pro sledování grantů s rozpočtovými tabulkami, kalendářem dodržování předpisů, automatizačními pravidly a pracovními postupy pro uzavření.
Výsledkem by měl být silný první návrh vaší provozní struktury, včetně hierarchie úkolů, logiky automatizace a kontrolních bodů dodržování předpisů. Váš tým jej pak může přizpůsobit vašim sponzorům, frekvenci podávání zpráv a internímu schvalovacímu procesu.
Výzva:
→ Jste připraveni vytvořit svého prvního superagenta pro správu grantů?
Otevřete ClickUp Brain a vložte výše uvedený příkaz, abyste vytvořili vlastní Super Agent pro svůj pracovní prostor.
Jakmile je váš návrh agenta vygenerován, dalším krokem je jeho přeměna na praktický pracovní prostor, který může váš OSP provozovat každý den.
Jak to nastavit v ClickUp (4 kroky)
Než nastavíte svůj prostor, shromážděte základní data, která váš tým již používá ke správě grantů. Obvykle se jedná o seznam aktivních grantů, termíny sponzorů, data ukončení grantů, vlastnictví PI, harmonogramy dodržování předpisů, aktuální zdroj rozpočtu a požadavky na uzavření. Čisté vstupní údaje zajistí, že vaše automatizace, dashboardy a varování o rizicích budou mnohem spolehlivější.
- Vytvořte strukturu svého pracovního prostoru Vytvořte speciální prostor s názvem „Výzkum a sponzorované programy“ se čtyřmi složkami (nebo začněte s šablonou pro sledování grantů a přizpůsobte ji podle svých potřeb):Grant Pipeline: seznamy příležitostí k financování, návrhů ve vývoji, předložených/čekajících a zamítnutýchActive Awards: seznamy uspořádané podle typu financujícího subjektu (federální, státní, nadace, průmysl)Compliance & Reporting: seznamy pro vykazování vynaloženého úsilí, obnovení IRB/IACUC, zprávy o pokroku a přípravu audituCloseout: seznamy grantů uzavíraných v tomto čtvrtletí a archivovaných/uzavřených grantů
- Nakonfigurujte vlastní pole pro každou úlohu související s grantem Přidejte vlastní pole ke každé úloze související s grantem, aby váš tým mohl sledovat stejná základní data pro všechny granty. Zahrňte pole pro identifikaci grantu, poskytovatele financování, výši grantu, vlastnictví PI, míru čerpání, úroveň rizika a termíny sponzora nebo interní termíny. Tato standardizovaná struktura zvyšuje spolehlivost automatizace, dashboardů a monitorování rizik.
- Vložte výzvu do ClickUp Brain Otevřete ClickUp Brain ve svém novém prostoru a vložte výzvu. Vyplňte proměnné, včetně názvu instituce, typu instituce, sponzorů, počtu zaměstnanců a počtu aktivních grantů. Pomocí vygenerovaného výstupu vytvořte první návrh struktury úkolů, sledování rozpočtu, kalendáře dodržování předpisů a logiky automatizace a poté jej vylepšete pro pracovní postupy svého týmu.
- Nastavte automatizace pro průběžnou správu Vytvořte automatizace, aby práce s granty pokračovala bez neustálého ručního sledování. Pomocí pravidel spouštějte kontrolní seznamy pro uzavření, označujte překročení rozpočtu, eskalujte úkoly týkající se certifikace překročených nákladů, posouvejte schválené návrhy vpřed a vytvářejte úkoly pro zprávy o pokroku před termíny sponzorů.
Vytvořte speciální prostor s názvem „Výzkum a sponzorované programy“ se čtyřmi složkami (nebo začněte s šablonou pro sledování grantů a přizpůsobte ji podle svých potřeb):Grant Pipeline: seznamy příležitostí k financování, návrhů ve vývoji, předložených/čekajících a zamítnutýchActive Awards: seznamy uspořádané podle typu financujícího subjektu (federální, státní, nadace, průmysl)Compliance & Reporting: seznamy pro vykazování vynaloženého úsilí, obnovení IRB/IACUC, zprávy o pokroku a přípravu audituCloseout: seznamy grantů uzavíraných v tomto čtvrtletí a archivovaných/uzavřených grantů
Přidejte vlastní pole ke každému úkolu souvisejícímu s grantem, aby váš tým mohl sledovat stejná základní data u všech grantů. Zahrňte pole pro identifikaci grantu, poskytovatele finančních prostředků, výši grantu, vlastnictví PI, míru čerpání, úroveň rizika a termíny sponzora nebo interní termíny. Tato standardizovaná struktura zvyšuje spolehlivost automatizace, dashboardů a monitorování rizik.
Otevřete ClickUp Brain ve svém novém prostoru a vložte výzvu. Vyplňte proměnné, včetně názvu instituce, typu instituce, sponzorů, počtu zaměstnanců a počtu aktivních grantů. Pomocí vygenerovaného výstupu vytvořte první návrh struktury úkolů, sledování rozpočtu, kalendáře dodržování předpisů a logiky automatizace a poté jej vylepšete pro pracovní postupy svého týmu.
Vytvořte automatizace, aby práce na grantech pokračovala bez neustálého ručního sledování. Pomocí pravidel spouštějte kontrolní seznamy pro uzavření, označujte nadměrné výdaje, eskalujte úkoly týkající se certifikace zpožděných úsilí, posouvejte schválené návrhy vpřed a vytvářejte úkoly pro zprávy o pokroku před termíny sponzorů.
Jste připraveni proměnit tyto pracovní postupy v opakovatelný systém? Vytvořte si svůj pracovní prostor pro správu grantů v ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s jedním oddělením, kategorií sponzorů nebo typem ocenění, než systém zavedete v celé instituci. Menší pilotní projekt pomůže vašemu týmu vylepšit struktury úkolů, pravidla automatizace a oprávnění před rozšířením.
Doporučená vlastní pole pro úkoly související s granty
Tato pole vytvářejí konzistentní provozní záznamy pro každou dotaci a zvyšují užitečnost vašich dashboardů, automatizací a varování o rizicích.
|Oblast
|Typ
|Účel
|ID grantu
|Krátký text
|Interní sledovací číslo univerzity
|Financující subjekt
|Rozbalovací nabídka
|NSF, NIH, DOE, DOD, ED, nadace, stát, ostatní
|Výše grantu
|Měna
|Celková hodnota grantu
|Jméno PI
|Lidé
|Hlavní výzkumník
|Míra spotřeby
|Počet (%)
|Měsíční výdaje jako procento z celkového rozpočtu
|Úroveň rizika
|Rozbalovací nabídka
|Zelená, žlutá, červená
|Termín pro sponzory
|Datum
|Externí termín
|Interní termín
|Datum
|Automatické nastavení na pět pracovních dnů před termínem sponzora
📘 Přečtěte si také: Prohlédněte si všechny typy vlastních polí a rozhodněte se, která pole jsou pro váš pracovní postup při správě grantů nejvhodnější.
Příklady základní automatizace pro správu grantů
Po nastavení vlastních polí vytvořte automatizace, které zajistí dodržování termínů, podávání zpráv a stav grantů bez opakovaného manuálního sledování.
|Kdy…
|Poté…
|Datum ukončení grantu je za 90 dní
|Vytvořte kontrolní seznam pro uzavření projektu na základě šablony.
|Úkol certifikace vynaloženého úsilí nebyl dokončen v termínu
|Změňte úroveň rizika na žlutou a informujte PI a správce grantů.
|Úkol certifikace vynaloženého úsilí není dokončen do termínu.
|Eskalujte pomocí připomínek v 7., 14. a 21. dni.
|Všechny kontrolní body návrhu jsou schváleny
|Přesuňte nadřazený úkol do stavu Připraveno k odeslání a informujte OSP.
|Zpráva o pokroku je splatná za 45 dní
|Vytvořte úkol pro sestavení zprávy a načtěte data o milnících z dílčích úkolů.
📘 Přečtěte si také: Zjistěte, jak fungují vlastní pole v automatizacích
Časté chyby, kterým je třeba se vyvarovat při nastavování pracovních postupů pro granty pomocí umělé inteligence
Nejčastější chybou je snaha o vytvoření všech výjimek a okrajových případů hned první den. Začněte s opakovatelnými pracovními postupy, které vyžadují nejvíce administrativy, jako je sledování termínů, monitorování rozpočtu, vykazování vynaloženého úsilí a příprava uzavření.
Další častou chybou je považovat pracovní prostor za náhradu za systémy Banner, Workday, Cayuse nebo Kuali, místo aby se používal jako operační vrstva nad těmito systémy.
Díky zavedené struktuře a automatizaci se jasně ukazuje větší výhoda. Agent již není pouze nástrojem pro nastavení. Začíná podporovat práci v celém životním cyklu grantu.
Co agent pokrývá v průběhu celého životního cyklu grantu
Agent AI pro správu grantů funguje nejlépe jako operační systém uvnitř vašeho pracovního prostoru pro správu projektů. Zajišťuje strukturovanou, opakovatelnou práci, kterou váš tým v současné době spravuje ručně, včetně vytváření úkolů, označování termínů, eskalace prodlení a sledování rozpočtů.
Největší přínos se projevuje v těch částech správy grantů, které jsou opakující se, závislé na termínech a vyžadují konzistentní předávání mezi týmy.
|Fáze životního cyklu
|Co agent dělá
|Co nahrazuje
|Objevování
|Porovnává nové možnosti financování ( Grants.gov, NSF, NIH) s profily výzkumu fakulty a informuje příslušné hlavní řešitele.
|Ruční prohledávání databází financování a hromadné rozesílání e-mailů
|Vypracování návrhu
|Vytváří strukturu úkolů návrhu s oddíly specifickými pro jednotlivé poskytovatele finančních prostředků, přiděluje recenzenty a prosazuje interní termíny.
|Sledování termínů pomocí tabulek a kontrola pomocí e-mailů
|Nastavení udělení
|Automaticky generuje kontrolní seznamy pro dodržování předpisů, dílčí úkoly pro sledování rozpočtu a kalendáře pro podávání zpráv, když je přiděleno financování.
|2–3 týdny ručního nastavování pro každou novou dotaci
|Sledování rozpočtu
|Generuje návrhy zpráv z údajů o úkolech, vytváří kontrolní seznamy pro uzavření 90 dní před datem ukončení, archivuje dokončené granty.
|Čtvrtletní ruční odsouhlasení s ERP
|Dodržování předpisů
|Spravuje certifikace úsilí, obnovení IRB/IACUC, termíny pro podávání zpráv o pokroku a monitorování subdodávek s eskalačními cestami.
|Kmenové znalosti, poznámkové lístky a připomenutí v kalendáři
|Reporting a uzavírání
|Generuje návrhy zpráv z údajů o úkolech, vytváří kontrolní seznamy pro uzavření 90 dní před datem ukončení a archivuje dokončené granty.
|Příprava zpráv o požárních cvičeních a chaotické uzavírání
Na rozdíl od běžných nástrojů umělé inteligence se jedná o ClickUp Super Agent, který běží ve stejném pracovním prostoru, kde váš tým již spravuje úkoly. Všechny akce se odehrávají tam, kde lidé již pracují. Není třeba se nikam přihlašovat ani kontrolovat samostatný systém.
Příklad: Pokud do konce platnosti grantu NIH zbývá 90 dní, agent může automaticky vytvořit kontrolní seznam pro uzavření, označit opožděné certifikace vynaloženého úsilí, upozornit správce grantů, pokud je míra čerpání mimo plán, a informovat hlavního řešitele o nadcházejících požadavcích na závěrečné hlášení.
Chcete vidět, jak Super Agents fungují v reálném prostředí ClickUp? Podívejte se na níže uvedený návod a zjistěte, jak se v praxi spojují pracovní postupy, úkoly a automatizace generované umělou inteligencí.
Varianty pro různé typy institucí
Výše uvedený pokyn funguje ve všech vysokoškolských institucích, které používají ClickUp. Upravte pokyn pro vaši instituci:
|Typ instituce
|Klíčové úpravy
|Výzkumná univerzita R1 (více než 500 aktivních grantů)
|Použijte celý příkaz tak, jak je. Přidejte souhrnné dashboardy na úrovni oddělení. Přidejte monitorování dílčích grantů pro granty pro více institucí. Očekávejte 15–25 aktivních poskytovatelů finančních prostředků.
|R2 university (100–500 aktivních grantů)
|Zjednodušte hodnocení rizik na dvě úrovně (v pořádku / vyžaduje pozornost). Snižte úroveň eskalace o jednu úroveň. Zaměřte sledování dodržování předpisů na vaše 3 nejvýznamnější poskytovatele finančních prostředků.
|Primárně vysokoškolská instituce (10–50 aktivních grantů)
|Odstraňte část týkající se monitorování subgrantů. Zjednodušte sledování vynaloženého úsilí pouze na roční certifikace. Přidejte kontrolní seznam „nové mentorování PI“ pro příjemce grantů, kteří jej získávají poprvé.
|Komunitní vysoká škola (5–20 aktivních grantů)
|Zaměřte se na dodržování předpisů podle hlavy III/hlavy V a Perkins V. Nahraďte položky specifické pro NSF/NIH požadavky na podávání zpráv Ministerstva školství. Zjednodušte rozpočtové kategorie.
|Kariérní/odborná škola (1–10 aktivních grantů)
|Zaměřte se na granty DOL/WIOA a státní granty na pracovní sílu. Nahraďte rozpočtové kategorie 2 CFR 200 položkami specifickými pro jednotlivé poskytovatele finančních prostředků. Přidejte sledování míry umístění a míry dokončení jako výstupy.
Spravujte grantové operace na jednom místě
Bez ohledu na typ vaší instituce je cíl stejný: méně ručních předávek, jasnější přehlednost a méně času stráveného sledováním termínů v nesouvislých nástrojích. S ClickUp Brain, vlastními poli a automatizacemi může váš tým proměnit sledování grantů v opakovatelný systém pro správu rozpočtů, dodržování předpisů, podávání zpráv a uzavírání prací v jednom pracovním prostoru.
Začněte s výše uvedeným pokynem, přizpůsobte jej svému portfoliu grantů a proměňte sledování grantů v opakovatelný systém, na který se váš tým může spolehnout. Začněte zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky týkající se správy grantů pomocí umělé inteligence
Ano. AI agenti nenahrazují posuzování dodržování předpisů. Prosazují pracovní postupy související s dodržováním předpisů. Agent vytváří kontrolní seznamy na základě 2 CFR 200, aplikuje pravidla specifická pro jednotlivé poskytovatele finančních prostředků (NSF, NIH, DOE mají každý jiné požadavky) a automaticky eskaluje termíny. Lidský správce grantů stále rozhoduje o dodržování předpisů, ale již si nemusí pamatovat všechny termíny ani ručně sledovat každou certifikaci.
Agent AI Workspace spolupracuje s vašimi stávajícími finančními a výzkumnými administrativními systémy. Rozpočtová data z vašeho ERP (Banner, Workday, PeopleSoft) se synchronizují do vlastních polí u každé grantové úlohy. Agent nenahrazuje váš systém záznamů. Stává se operační vrstvou, kde váš tým sleduje úkoly, termíny a spolupráci nad rámec těchto finančních dat.
ClickUp je držitelem certifikátů SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a ISO 42001 a podporuje SSO, oprávnění založená na rolích a šifrování dat v klidu i při přenosu. Oprávnění na úrovni grantů umožňují hlavním řešitelům vidět pouze své vlastní granty. K trénování modelů umělé inteligence nejsou používána žádná data. Podrobné informace najdete na stránce věnované bezpečnosti.
Ne. Výzva obsahuje proměnné pro typ instituce a objem grantu. Komunitní vysoké školy, které spravují 10 grantů podle Titulu III, těží ze stejného kalendáře dodržování předpisů a automatizace termínů jako univerzita R1, která spravuje 2 000 federálních grantů. Škáluje se podle vašeho portfolia.
Cayuse a Kuali jsou systémy pro správu výzkumu vytvořené pro podávání žádostí a vedení záznamů o dodržování předpisů. Jedná se o systémy pro evidenci. ClickUp s agentem AI je operační vrstva, ve které váš tým spravuje každodenní úkoly, spolupracuje na návrzích, sleduje termíny a dostává upozornění. Slouží k různým účelům a nejlépe fungují společně.