Státy s nejvyšším počtem nových podnikatelů

Věděli jste, že jižní státy USA produkují více podnikatelů než jakákoli jiná oblast v zemi?
ClickUp použil data Kauffmanových indikátorů podnikání, aby zjistil 15 států s nejvyšším počtem nových podnikatelů. Kauffman používá data z Census Bureau a Bureau of Labor Statistics k analýze podnikání v celé zemi.
Tato analýza údajů Kauffman řadí státy podle počtu nových podnikatelů jako procenta z celkové populace daného státu. Zahrnuje společnosti s ručením omezeným i bez omezeného ručení, stejně jako společnosti s zaměstnanci i bez zaměstnanců.
Rozhodujícím faktorem je počet vytvořených pracovních míst na obyvatele. Zahrnuta je také roční míra přežití start-upů, ale ta není do žebříčku započítána. Žebříček poukazuje na pokračování dlouhodobých trendů pozorovaných v oblasti tvorby pracovních míst v USA.
Podnikatelská kultura se již nějakou dobu rozšiřuje za hranice pobřežních mek, kde se dříve soustředila, a proniká do populačních center na jihu. A propouštění a narušení pracovního prostředí, které se objevily s pandemií v letech 2020 a 2021, podle nových údajů o podnikatelských žádostech od IRS pouze posílily kulturu startupů a podpořily zakládání nových podniků napříč spektrem.
Jižní státy – včetně Texasu, Oklahomy a Arkansasu – se v posledních letech předháněly v získávání pracovních míst v oblasti high-tech prostřednictvím velmi medializovaných pobídkových programů. Každý z těchto států se často dostával mezi finální kandidáty na umístění nových výrobních závodů a přesunů sídla společností.
Startupy zabývající se elektromobily, které v letech 2020 a 2021 zaznamenaly obrovský zájem investorů, jsou jen jedním z příkladů. Výrobce elektromobilů Rivian, podporovaný společností Amazon, je snad nejplodnějším příkladem tohoto soupeření mezi státními úředníky, kteří se snaží přilákat více pracovních míst a inovací pomocí daňových úlev.
Jižní státy patří také mezi nejrychleji rostoucí regiony z hlediska vnitrostátní migrace z celého území USA, protože Američané se stěhují do míst, kde jejich dolary mají největší hodnotu. Mnohé z nich, jako například Texas, jsou chváleny společnostmi a volenými představiteli za jedinečné daňové předpisy, které napomáhají vytváření pracovních míst.
Na základě nejnovějších údajů Kauffmanových indikátorů podnikání se zdá, že právě tyto státy se nyní mohou pochlubit významnou koncentrací podnikatelů zakládajících nové společnosti.
Texas se v tomto žebříčku umístil na 15. místě. Vysoké umístění však získaly také Oklahoma, Georgia a jihozápadní státy (včetně Arizony a Nového Mexika). Čtěte dál a zjistěte, zda je váš stát mezi nejvíce podnikatelskými státy v zemi.
15. Texas
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 5,2 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 81,9 %
14. Missouri
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 4,7 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 77,1 %
13. New Jersey
- Míra nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 5,9 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 79,9 %
12. New York
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 4,1 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po prvním roce: 79,2 %
11. Arizona
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 4,7 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 81,7 %
10. Wyoming
- Míra nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 3,9 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po prvním roce: 76,6 %
9. Maine
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 4,3 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po prvním roce: 82,9 %
8. Aljaška
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 3,6 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po prvním roce: 80,3 %
7. Colorado
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 6,1 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 81,9 %
6. Vermont
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 2,5 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po prvním roce: 78,5 %
5. Kalifornie
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 5,7 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po prvním roce: 82,6 %
4. Oklahoma
- Počet nových podnikatelů: 0,4 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 5,7 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 82,3 %
3. Georgie
- Míra nových podnikatelů: 0,5 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 5,7 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 79,8 %
2. Nové Mexiko
- Míra nových podnikatelů: 0,5 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 3,3 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 77,6 %
1. Florida
- Počet nových podnikatelů: 0,6 %
- Pracovní místa vytvořená start-upy v prvním roce existence: 6,5 na 1 000 obyvatel
- Míra přežití startupů po jednom roce: 80,5 %
Uvolněte svého podnikatelského ducha a realizujte své nápady s ClickUp
Jak vidíte, podnikání v USA zažívá opravdový boom a mění způsob, jakým dnes žijeme. Je vzrušující sledovat, jak podnikatelé proměňují své vášně v inspirativní příběhy o úspěchu, a takové úspěchy zcela změnily význam slova „úspěch“ po celém světě.
Stát se podnikatelem znamená víc než jen mít vlastní firmu. Znamená to také zdokonalovat své dovednosti, vytvářet strategie a stanovit zásady, které mohou otevřít nové příležitosti v jakékoli oblasti. Podnikání však není bez výzev – budete potřebovat spolehlivý nástroj pro správu své práce a podnikání. S pomocí nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, mají podnikatelé kdekoli přístup k nástrojům, které potřebují k plánování, sledování a správě akčních položek, projektů, termínů a všeho ostatního, co potřebují k proměně svých skvělých nápadů v úspěšné podnikání.
