10 nejlepších nástrojů pro analýzu videa pomocí umělé inteligence pro chytřejší poznatky

Topíte se v hodinách videí a hledáte ten jeden klíčový moment? Může to být důležitý obchodní klip nebo virální highlight, ale ruční prohledávání záznamů je časově náročné.
Analyzátory videa s umělou inteligencí jsou chytré nástroje, které za vás sledují, označují a analyzují videa. Od detekce objektů a přepisu řeči pro důležité obchodní schůzky až po rozbor záznamů sportovních utkání – tyto platformy založené na umělé inteligenci promění přetížení videem v okamžité poznatky. Už žádné nekonečné přetáčení nebo hádání – stačí mít po ruce prohledávatelná, strukturovaná data.
Který nástroj je však pro vaše potřeby v oblasti video obsahu nejvhodnější? Podívejme se na nejlepší nástroje pro analýzu videa pomocí umělé inteligence a jejich funkce, které změní způsob, jakým získáváte informace a přijímáte rozhodnutí.
Přehled nejlepších nástrojů pro analýzu videa pomocí umělé inteligence
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Nahrávání videa z obrazovky a webové kamery pomocí aplikace Clips, přepis a shrnutí videí a hlasových poznámek pomocí umělé inteligence, aplikace AI Notetaker pro zaznamenávání, shrnování a analýzu schůzek.
|Týmy všech velikostí (jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky), které hledají analýzu videa založenou na umělé inteligenci a automatizaci pracovních postupů.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Google Cloud Video Intelligence
|Detekce změn záběrů, sledování objektů, detekce explicitního obsahu, přepis řeči
|Malé a střední podniky, které potřebují škálovatelnou analýzu videa
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; obchodní plány s dalšími funkcemi.
|Amazon Rekognition Video
|Rozpoznávání obličejů a aktivit, detekce nebezpečného obsahu, analýza streamů v reálném čase
|Malé a střední podniky, které potřebují rozpoznávání obličejů a detekci aktivit v reálném čase
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; škálovatelné ceny pro podniky.
|Microsoft Azure Video Analyzer
|Detekce pohybu, prostorová analýza, shrnutí videa, integrace se službami Azure
|Střední a velké podniky, které chtějí integrovat poznatky z videí získané pomocí umělé inteligence do cloudových aplikací.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; k dispozici jsou obchodní plány; integrace s ekosystémem Microsoft.
|IBM Watson Video Analytics
|Detekce událostí v reálném čase, porovnávání obličejů, analýza davu a integrace s IBM Cloud.
|Střední a velké podniky, které potřebují detekci anomálií a extrakci metadat pomocí umělé inteligence.
|K dispozici jsou obchodní plány; individuální ceny pro potřeby podniků.
|Valossa AI Video Analysis
|Rozpoznávání obličejů a log, klasifikace scén, označování explicitního obsahu
|Malé a střední podniky, které chtějí získat podrobné informace z video obsahu
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; přizpůsobené podnikové plány
|Twelve Labs
|Detekce klíčových momentů, vizuální indexování textu, multimodální porozumění videu
|Malé a střední podniky, které potřebují vyhledávání videí pomocí umělé inteligence
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; obchodní plány s přístupem k API.
|ScreenApp
|Nahrávání obrazovky s přepisováním, shrnutí pomocí umělé inteligence, detekce nejdůležitějších momentů
|Jednotlivci a malé podniky, které potřebují automatizované přepisy videí a shrnutí obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify pro prémiové funkce.
|VideoInsights. ai
|Extrakce nejdůležitějších částí, automatické shrnutí, AI tagování pro vyhledávání klipů
|Malé a střední podniky, zejména v oblasti médií
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené plány s dalšími funkcemi.
|Eden AI Video Analysis API
|Agregovaný přístup k API pro více modelů AI pro video, snadná integrace a optimalizace nákladů.
|Malé a střední podniky, které potřebují poskytovatele multi-AI analýzy videa
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; model platby podle skutečného využití.
Co byste měli hledat v nástroji pro analýzu videa pomocí umělé inteligence?
Správný nástroj pro analýzu videa pomocí umělé inteligence může mít zásadní vliv na to, jak efektivně dokážete získávat informace z videí. Zde jsou funkce a běžné případy použití, které vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků:
- Přesnost a rozpoznávací schopnosti: Hledejte funkce umělé inteligence, které s přesností rozpoznávají tváře, text a dokonce i emoce.
- Zpracování v reálném čase: Vyberte si nástroj, který analyzuje záběry v reálném čase a poskytuje okamžité informace.
- Praktické poznatky: Zajistěte, aby AI nejen analyzovala, ale také poskytovala smysluplná doporučení, trendy nebo shrnutí, která pomáhají při rozhodování.
- Škálovatelnost a výkon: Ujistěte se, že analyzátor lze plynule škálovat, od zpracování několika videí až po stovky nebo tisíce, v závislosti na vašich potřebách.
- Přizpůsobení a flexibilita: Vyberte si nástroj, který vám umožní doladit parametry detekce podle vašich konkrétních potřeb.
- Integrace a kompatibilita: Zajistěte, aby se bezproblémově propojil s vaším stávajícím softwarem, cloudovými službami nebo bezpečnostními systémy.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Ujistěte se, že při zpracování citlivých dat jsou dodržovány předpisy na ochranu osobních údajů, jako jsou GDPR nebo HIPAA.
- Náklady a návratnost investic: Pro malé podniky zvažte bezplatné modely nebo modely s platbou podle skutečného využití, zatímco velké podniky mohou potřebovat pokročilá řešení.
10 nejlepších nástrojů pro analýzu videa pomocí umělé inteligence
Ušetřete čas, získejte lepší přehled, zjednodušte analýzu videa a přijímejte rychlá rozhodnutí založená na datech pomocí těchto nástrojů pro analýzu videa:
1. ClickUp (nejlepší pro analýzu videa pomocí umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů)
Sledujete dlouhá videa a ručně si děláte poznámky? S ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, je to minulostí. Kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Pro profesionály v oblasti videa, analytiky a týmy pracující s video obsahem ClickUp automatizuje shrnování, pomáhá extrahovat klíčová rozhodnutí a poznatky a proměňuje poznatky získané pomocí umělé inteligence v konkrétní akce – to vše v rámci vašeho pracovního postupu.
Jak? Prostřednictvím ClickUp Clips.
Díky této funkci je nahrávání z webové kamery a obrazovky, editace videa, spolupráce a sdílení hračkou.
Zajímá vás, jak Clips funguje? Podívejte se na něj v akci níže:
Ať už vytváříte návody, zprávy o chybách, školení nebo aktualizace projektů, Clips vám pomůže snadno nahrávat obrazovku a přidávat doprovodný komentář. Spojte to s nativním AI asistentem ClickUp, ClickUp Brain, a automaticky generujte přepisy, které promění vaše mluvené slovo v prohledávatelný a použitelný text.
Po nahrání můžete rychle vyhledat klíčové body, převést klipy na úkoly ClickUp a sdílet je prostřednictvím odkazu, aby je váš tým mohl sledovat, komentovat a podnikat příslušné kroky – to vše bez opuštění ClickUp.
ClickUp Brain nejenže přepisuje vaše videa a zvukové záznamy slovo od slova, ale také poskytuje vysoce přesné přepisy s časovými značkami, které usnadňují vyhledávání a kontrolu konkrétních částí vašeho obsahu.
Tato výkonná funkce přepisu přemění hodiny mluveného slova na jasný, uspořádaný text, který týmům pomůže rychle najít přesně to, co potřebují, bez nekonečného přetáčení nebo psaní poznámek.
Máte málo času? Brain také shrnuje přepisy pro rychlou kontrolu a odpovídá na všechny vaše otázky z přepisu pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Místo ruční analýzy hodinových video a audio souborů můžete okamžitě odhalit trendy, identifikovat důležité momenty a proměnit obsah klipů ve strukturované akční položky.
Na rozdíl od jiných nástrojů ClickUp nejen analyzuje média, ale také propojuje váš obsah a činí jej skutečně využitelným. Díky funkci ClickUp Connected Search můžete okamžitě najít relevantní klipy, minulé diskuse a aktualizace projektů v celém pracovním prostoru – už nemusíte prohledávat soubory nebo přepínat mezi aplikacemi.
To se liší od prostého dotazování AI na informace, protože Connected Search snadno načítá data ze všech vašich dokumentů, úkolů a klipů ClickUp a poskytuje vám komplexní výsledky bohaté na kontext na jednom místě.
Týmy mohou snadno připojit poznatky z videí k úkolům, přiřadit je a začlenit shrnutí vytvořená pomocí umělé inteligence přímo do svého každodenního pracovního postupu – a to vše při zachování bezpečnosti dat a posílení spolupráce. A pokud chcete chytrého asistenta pro své videokonference, vyzkoušejte ClickUp AI Notetaker, který vše přesně zaznamená a přepíše.
Přímo do vaší e-mailové schránky obdržíte přehledně označený, upravitelný přepis s vyznačenými důležitými body, rozhodnutími a akčními položkami, takže se nemusíte obávat, že vám něco unikne. Tímto způsobem zůstane váš tým bez dalšího úsilí na stejné vlně.
🦄 Kombinací nástrojů ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search a nástrojů využívajících umělou inteligenci, jako je AI Notetaker, ClickUp organizuje způsob, jakým spravujete, analyzujete a spolupracujete na video obsahu – to vše v rámci jednoho propojeného pracovního prostoru.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrňte dlouhá videa do prohledávatelných přepisů a ušetřete čas při kontrole a rozhodování.
- Spolupracujte na nahraných klipech a souvisejících úkolech v reálném čase přidáváním komentářů, přiřazováním úkolů a sdílením poznatků v rámci ClickUp.
- Převádějte poznatky z videí přímo do úkolů, akčních položek a aktualizací projektů.
- Zefektivněte práci s videem pomocí tagování a kategorizace založené na umělé inteligenci, které umožňují rychlé vyhledávání.
- Synchronizace napříč platformami – integrujte analýzu videa pomocí umělé inteligence s více než 1 000 nástroji, jako jsou Zoom a Loom, v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může vést k prudšímu nárůstu náročnosti učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Funkce Record Clip je úžasná, děkuji ClickUp.
Vytváření úkolů z krátkých videí, aniž bych musel opustit ClickUp, je úžasné! Můžu vytvářet úkoly z problémů, které mohu ukázat pomocí krátkého videa, místo abych je musel psát. Takže děkuji!
Funkce Record Clip je úžasná, děkuji ClickUp.
Vytváření úkolů z krátkých videí, aniž bych musel opustit ClickUp, je úžasné! Můžu vytvářet úkoly z problémů, které mohu ukázat pomocí krátkého videa, místo abych je musel psát. Takže děkuji!
2. Google Cloud Video Intelligence (nejlepší pro škálovatelnou analýzu videa s detekcí objektů a rozpoznáváním řeči)
Google Cloud Video Intelligence poskytuje vysoce přesnou analýzu, díky čemuž je ideální pro moderování obsahu, správu médií a zabezpečení.
Potřebujete rozpoznat objekty, přepsat řeč nebo označit explicitní obsah? Tento nástroj vám to umožní v několika jazycích.
Ať už pracujete s videi na YouTube, záznamy z kamerových systémů nebo mediálními archivy, tyto nástroje umožňují prohledávat a zpracovávat audio a video soubory, přičemž zajišťují bezpečnost vašich dat a efektivitu pracovních postupů.
Nejlepší funkce Google Cloud Video Intelligence
- Identifikujte osoby, objekty a scény s vysokou přesností.
- Převádějte zvukové soubory na prohledávatelné přepisy
- Analyzujte videozáznamy a získejte informace v reálném čase
- Integrujte je do stávajících aplikací a pracovních postupů.
- Nasazení označování metadat pomocí strojového učení
Omezení služby Google Cloud Video Intelligence
- Vynucuje kvóty použití, které mohou omezit rychlost zpracování a požadavky.
- Nesprávně interpretuje jemné manipulace, což vede k nepřesnému označování nebo detekci.
Ceny služby Google Cloud Video Intelligence
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Google Cloud Video Intelligence
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Cloud Video Intelligence
Recenze G2 říká:
Pro marketingové účely máme v naší společnosti obrovský katalog videí a díky Google Cloud Video Intelligence jsme byli schopni rychle vyhledávat a identifikovat momenty ve videích, oddělit signály od šumu a získat relevantní informace.
Pro marketingové účely máme v naší společnosti obrovský katalog videí a díky Google Cloud Video Intelligence jsme byli schopni rychle vyhledávat a identifikovat momenty ve videích, oddělit signály od šumu a získat relevantní informace.
📮 ClickUp Insight: Data z průzkumu efektivity schůzek společnosti ClickUp naznačují, že téměř polovina všech schůzek (46 %) se týká pouze 1–3 účastníků. I když tyto menší schůzky mohou být více zaměřené, mohly by být nahrazeny efektivnějšími komunikačními metodami, jako je lepší dokumentace, zaznamenané asynchronní aktualizace nebo řešení pro správu znalostí.
Přiřazené komentáře v úkolech ClickUp vám umožňují přidávat kontext přímo do úkolů, sdílet rychlé zvukové zprávy nebo nahrávat video aktualizace pomocí ClickUp Clips — což týmům pomáhá šetřit drahocenný čas a zároveň zajišťuje, že důležité diskuse stále probíhají, ale bez časové ztráty!
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako Trinetrix zaznamenávají díky ClickUp 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek.
3. Amazon Rekognition Video (nejlepší pro rozpoznávání obličejů a detekci aktivit v reálném čase)
Hledáte způsob, jak automatizovat analýzu videa ve velkém měřítku? Amazon Rekognition Video je oblíbený, protože dokáže detekovat a analyzovat objekty, osoby a činnosti v reálném čase.
Nabízí také robustní funkce rozpoznávání obličeje a moderování obsahu, díky čemuž je ideální pro bezpečnostně citlivý a personalizovaný videoobsah, poznatky o zákaznících a dodržování předpisů. Jeho poznatky v reálném čase a bezchybná integrace se službami AWS umožňují podnikům využívat strojové učení pro analýzu videa bez složitého nastavení.
Nejlepší funkce Amazon Rekognition Video
- Analyzujte video a audio soubory ve velkém měřítku video obsahu.
- Moderujte obsah detekováním nevhodných nebo omezených vizuálních prvků.
- Integrujte je se službami AWS pro zpracování velkých objemů dat.
Omezení služby Amazon Rekognition Video
- Podporuje pouze formáty MPEG-4 a MOV kódované v H. 264.
- Nedostatek podrobné dokumentace pro některé programovací jazyky
Ceny služby Amazon Rekognition Video
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amazon Rekognition Video
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon Rekognition Video
Recenzent G2 reflektuje své zkušenosti:
Snadno použitelné API, velmi klasifikované balíčky pro referenci. Lze snadno konfigurovat různé požadavky.
Snadno použitelné API, velmi klasifikované balíčky pro referenci. Lze snadno konfigurovat různé požadavky.
4. Microsoft Azure Video Analyzer (nejlepší pro integraci poznatků z videí založených na umělé inteligenci do cloudových aplikací)
Chcete integrovat analýzu videa založenou na umělé inteligenci do svých cloudových aplikací? Microsoft Azure Video Analyzer vám s tím pomůže. Tato služba usnadňuje získávání, analýzu a integraci poznatků z videa pomocí robustních služeb umělé inteligence Azure.
Analýza videa v Azure také pomáhá maloobchodníkům zlepšit provoz v obchodech bez nutnosti ručního sledování. Umělá inteligence monitoruje návštěvnost, tok zákazníků a dobu pobytu v klíčových oblastech. Tím odhaluje vzorce, jako jsou úzká místa u pokladen nebo nevyužité prostory, na které mohou týmy rychle reagovat.
Výsledek? Plynulejší provoz, lepší personální obsazení a efektivnější nakupování.
Nejlepší funkce nástroje Microsoft Azure Video Analyzer
- Snadná integrace se službami Azure AI, IoT a cloudovým úložištěm
- Analyzujte video streamy z hlediska bezpečnosti dat, dodržování předpisů a provozní efektivity.
- Automatizujte pracovní postupy spouštěním akcí na základě detekovaných událostí.
- Zpracovávejte videa ve velkém měřítku pomocí cloudové umělé inteligence, čímž snížíte nároky na místní infrastrukturu.
Omezení nástroje Microsoft Azure Video Analyzer
- Podporuje pouze RTSP s prokládanými RTP streamy (kde jsou řídicí signály (jako přehrávání, pauza) a mediální data (skutečné video/audio) odesílány společně přes jeden kanál), s výjimkou RTP přes UDP (kde je video/audio odesíláno samostatně přes rychlejší, ale méně spolehlivou cestu).
Ceny nástroje Microsoft Azure Video Analyzer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Microsoft Azure Video Analyzer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Azure Video Analyzer
Recenzent G2 říká:
Líbí se mi automatický přepis a překlad, který poskytuje přesný přepis řeči do textu v několika jazycích. Kromě toho se mi líbí také funkce rozpoznávání obličeje, detekce objektů, sentinelová analýza, extrakce klíčových slov a vyhledávání.
Líbí se mi automatický přepis a překlad, který poskytuje přesný přepis řeči do textu v několika jazycích. Kromě toho se mi líbí také funkce rozpoznávání obličeje, detekce objektů, sentinelová analýza, extrakce klíčových slov a vyhledávání.
🧠 Zajímavost: Hollywood se obrací k AI, aby mohl natáčet chytřejší filmy. Společnost Lionsgate se spojila s Runway, aby vyvinula nástroje pro analýzu videa, které vylepšují plánování, úpravy a označování obsahu – a organizují tak produkční management jako nikdy předtím.
5. IBM Watson Video Analytics (nejlepší pro pokročilou detekci anomálií a extrakci metadat pomocí umělé inteligence)
IBM Watson Video Analytics je navržen tak, aby pomáhal firmám využívat potenciál informací získaných z videí v reálném čase. Zvyšuje bezpečnost a efektivitu vaší továrny. Jeho AI dokáže monitorovat pracovní prostory a detekovat porušení bezpečnostních předpisů, jako je chybějící vybavení nebo přítomnost osob v zakázaných zónách.
Zjišťuje také zpoždění, nečinné zařízení nebo blokované cesty, které zpomalují výrobu. Díky přeměně videa na informace v reálném čase vám IBM Watson pomáhá snižovat rizika a zajišťovat plynulý chod provozu.
Nejlepší funkce IBM Watson Video Analytics
- Detekujte anomálie identifikací neobvyklých pohybů.
- Získejte podrobná metadata, včetně objektů a tváří.
- Využijte prediktivní umělou inteligenci k předpovídání potenciálních rizik analýzou neobvyklých vzorců ve video přenosech.
- Analyzujte lidské interakce studiem gest, pohybů a vzorců chování.
- Získejte informace z audio souborů a zjednodušte analýzu mluveného obsahu.
Omezení IBM Watson Video Analytics
- Omezení volání API a zpracovatelských schopností v zkušební verzi
Ceny IBM Watson Video Analytics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson Video Analytics
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Valossa AI Video Analysis (nejlepší pro hluboké porozumění obsahu)
Valossa AI Video Analysis zkoumá videoobsah analýzou narativů, kontextu a emocionálních podnětů a poskytuje okamžité a smysluplné informace.
Valossa, navržená s ohledem na reklamu a moderování mediálního obsahu, pomáhá firmám automatizovat značkování videí, detekovat citlivý obsah a personalizovat zážitky diváků. Jedná se o praktický nástroj, který transformuje nezpracovaná videa na cenné informace, zjednodušuje a zrychluje pracovní postupy a zajišťuje, že obsah je v souladu s pokyny značky a preferencemi publika.
Nejlepší funkce nástroje Valossa AI Video Analysis
- Rozpoznávejte scény a témata, identifikujte lokality, prostředí a nálady.
- Detekujte citlivý obsah a explicitní scény pro automatickou moderování.
- Analyzujte kontext videa a vylepšete cílení reklam
Omezení analýzy videa pomocí umělé inteligence Valossa
- Omezení bezplatné zkušební verze na 30 minut
- Nevyužité kredity na analýzu vyprší na konci každého předplatného.
Ceny za analýzu videa pomocí umělé inteligence Valossa
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Valossa AI Video Analysis
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V thrilleru Fall z roku 2022 použil režisér Scott Mann AI k zmírnění dialogů poté, co improvizace herců hrozily posunout film do kategorie R. Místo přetáčení nebo nepříjemného dabingu byla použita AI k digitální úpravě jazyka, díky čemuž film zůstal v požadované kategorii, aniž by ztratil na intenzitě!
7. Twelve Labs (nejlepší pro vyhledávání videí pomocí umělé inteligence)
Snažíte se najít tu jednu větu vedlejší postavy v té jedné scéně, ale znovu sledovat celé video nepřichází v úvahu. Právě v takových případech se hodí vyhledávání videí pomocí umělé inteligence od Twelve Labs.
Okamžitě vyhledává konkrétní momenty a pojmy, čímž vám šetří čas a námahu. Tento nástroj, který je ideální pro mediální profesionály, pedagogy a podniky, transformuje videotéky na plně prohledávatelné zdroje bohaté na data.
Nejlepší funkce Twelve Labs
- Využijte strojové učení k analýze řeči, obrazu a akcí v kontextu videa.
- Integrujte pracovní postupy s podporou API pro vývojáře.
- Podpora vícejazyčného vyhledávání
- Prohledávejte videa na YouTube, detekujte klíčové momenty a generujte přepisy.
Omezení Twelve Labs
- Využívá velké datové sady pro efektivní trénování modelů.
Ceny Twelve Labs
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Twelve Labs
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že... AI nepomáhá jen s editací videí – stává se plnohodnotným zdrojem příjmů! Někteří tvůrci vydělávají díky obsahu generovanému AI až 60 000 dolarů měsíčně.
8. ScreenApp (nejlepší pro automatické přepisy videí a shrnování obsahu)
Představte si, že máte k dispozici obrovské množství video obsahu, který musíte prozkoumat. Namísto toho, abyste ztráceli hodiny jeho opakovaným sledováním, vám ScreenApp umožní automaticky generovat přesné přepisy a stručné shrnutí během několika sekund, čímž vaše video promění v prohledávatelný, strukturovaný text. Díky tomu můžete obsah snadno prohlížet, sdílet a znovu použít pouhými několika kliknutími.
Díky podpoře mnoha jazyků je navíc ideální pro globální týmy pracující v různých regionech.
Nejlepší funkce ScreenApp
- Analyzujte videa na YouTube, detekujte klíčové momenty a generujte přepisy pro snadné vyhledávání.
- Porozumějte svým videím a využívejte je efektivněji.
- Shrňte dlouhá videa do klíčových bodů
- Integrujte je s cloudovým úložištěm a nástroji pro spolupráci.
Omezení aplikace ScreenApp
- Omezuje délku nahrávání a kapacitu úložiště v rámci bezplatného tarifu.
Ceny ScreenApp
- Zdarma
- Růst: 30 $/měsíc
- Podnikání: 69 $/měsíc
Hodnocení a recenze ScreenApp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ScreenApp
Recenzent Capterra a uživatel ScreenApp popisuje své zkušenosti:
Na Screenappu se nám nejvíce líbí, jak snadné je vytvářet a sdílet videa. Máme poměrně velký tým a každý může Screenapp využívat k nahrávání svého obsahu pomocí jediného odkazu, což je jedna z nejlepších funkcí.
Na Screenappu se nám nejvíce líbí, jak snadné je vytvářet a sdílet videa. Máme poměrně velký tým a každý může Screenapp využívat k nahrávání svého obsahu pomocí jediného odkazu, což je jedna z nejlepších funkcí.
💡 Tip pro profesionály: Využijte nástroje pro analýzu videa pomocí umělé inteligence k identifikaci scén, které nejvíce upoutávají pozornost diváků. Analýzou zapojení diváků můžete optimalizovat svá videa tak, aby měla maximální dopad.
9. VideoInsights. ai (nejlepší pro inteligentní analýzu videí pro podnikání a média)
Procházení hodinových videí za účelem nalezení trendů, klíčových momentů nebo zapojení diváků by nemělo být časově náročné. VideoInsights. ai umožňuje neuvěřitelně snadné a rychlé využití video obsahu k jiným účelům.
Jeho AI automaticky detekuje významné momenty, takže týmy nemusí procházet hodiny záznamů. Ať už se jedná o citát, nárůst zájmu publika nebo zmínku o klíčovém produktu, nástroj to okamžitě vyhledá.
To znamená, že týmy zabývající se videomarketingem mohou rychle přeměnit dlouhá videa na krátké klipy pro sociální sítě, e-mailové kampaně nebo placené reklamy. Pokud vytváříte obsah ve velkém měřítku, tato jedna funkce sama o sobě může změnit rychlost, s jakou publikujete a propagujete.
Nejlepší funkce VideoInsights.ai
- Analyzujte zapojení publika a pomozte firmám optimalizovat strategii obsahu.
- Generujte automatizované zprávy s informacemi o výkonu a trendech.
- Využijte analýzu videa v reálném čase pro živé vysílání a sledování.
- Integrujte je s cloudovým úložištěm a nástroji AI pro snadnou automatizaci pracovních postupů.
Omezení VideoInsights. ai
- Vyžaduje vstupní videa ve vysoké kvalitě.
Ceny VideoInsights. ai
- Zdarma
- Pokročilé: 10 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 20 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze VideoInsights. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o VideoInsights. ai
Recenzent Capterra sdílí své zkušenosti:
Rád mám všechny své kamery na jednom místě, kde mohu sledovat všechny živé přenosy. Také se mi líbí, že mohu tento software přizpůsobit a nasadit, když dojde k aktualizaci programu.
Rád mám všechny své kamery na jednom místě, kde mohu sledovat všechny živé přenosy. Také se mi líbí, že mohu tento software přizpůsobit a nasadit, když dojde k aktualizaci programu.
10. Eden AI Video Analysis API (nejlepší pro bezchybnou integraci více poskytovatelů umělé inteligence)
Proč se omezovat pouze na jednu AI, když můžete využít sílu mnoha? Eden AI Video Analysis API nabízí flexibilní a nákladově efektivní řešení pro integraci více poskytovatelů analýzy videa založené na AI do jediného pracovního postupu.
Díky této flexibilitě mohou podniky porovnávat různé modely umělé inteligence, snadno měnit poskytovatele a optimalizovat náklady – a to vše bez vázání se na jednoho dodavatele. S Eden AI si můžete vybrat ty nejlepší nástroje pro své potřeby a učinit analýzu videa chytřejší a efektivnější.
Nejlepší funkce API pro analýzu videa Eden AI
- Získejte informace, jako je detekce objektů, rozpoznávání scén a převod řeči na text.
- Umožněte snadné přecházení mezi poskytovateli za účelem optimalizace výkonu a cen.
- Zjednodušte integraci API, aby byla analýza videa pomocí umělé inteligence dostupná.
- Využijte model platby podle skutečného využití, který zajišťuje nákladovou efektivitu a škálovatelnost.
Omezení API pro analýzu videa Eden AI
- Omezuje přístup k určitým poskytovatelům AI, čímž některé funkce činí exkluzivními.
Ceny API pro analýzu videa Eden AI
- Platba podle skutečného využití
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze API pro analýzu videa Eden AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o API Eden AI Video Analysis
Recenzent Product Hunt a uživatel API Eden AI Video Analysis říká:
Přístup společnosti Eden AI k integraci umělé inteligence je opravdu skvělý. Abstrahují od různých poskytovatelů a nabízejí velmi jednoduchou funkci porovnání a kontrastu, která vývojářům umožňuje vybrat si hned na první pohled toho správného dodavatele.
Přístup společnosti Eden AI k integraci umělé inteligence je opravdu skvělý. Abstrahují od různých poskytovatelů a nabízejí velmi jednoduchou funkci porovnání a kontrastu, která vývojářům umožňuje vybrat si hned na první pohled toho správného dodavatele.
