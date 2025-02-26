Google Slides vs. PowerPoint: Podrobné srovnání

Jeviště je připraveno na epické střetnutí. Na jedné straně stojí Microsoft PowerPoint, který se může pochlubit více než 500 miliony uživatelů, a na druhé straně Google Slides, který podporuje více než šest milionů podniků.
Tyto dvě těžké váhy jsou vládnoucími šampiony ve světě prezentací. Ale která z nich skutečně vyniká?
Po letech používání obou nástrojů k vytváření prezentací a prezentací pro klienty jsme objevili několik zajímavých poznatků, o které se s vámi rádi podělíme!
Ať už jste vedoucí pracovník, zakladatel, konzultant nebo někdo, kdo chce zazářit při své příští prezentaci, máme pro vás řešení. Pojďme na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled rozdílů mezi Google Slides a PowerPointem:
|Google Slides
|Microsoft PowerPoint
|Plně cloudový, přístupný z jakéhokoli zařízení s prohlížečem a nabízí automatické aktualizace bez jakýchkoli potíží.
|Ideální pro použití jako desktopová aplikace s omezenými cloudovými funkcemi – webová verze postrádá některé pokročilé možnosti.
|Jelikož se jedná o webovou aplikaci hostovanou v cloudu, nabízí automatické aktualizace.
|Nabízí společné vytváření dokumentů, i když může být trochu neohrabaný a může záviset na zařízeních uživatelů a umístění souborů.
|Poskytuje jednoduché, přehledné nástroje pro návrh s základními animacemi a obrázky pro plynulou prezentaci.
|Plný offline přístup ke všem funkcím (animace, přechody a další) prostřednictvím desktopové verze.
|Automaticky ukládá vaši práci pomocí automatického ukládání – není třeba žádné nastavení.
|Automatické ukládání je k dispozici pouze s OneDrive nebo SharePoint a není ve výchozím nastavení aktivováno.
|Nabízí snadný přístup přes Google Chrome, ale má méně funkcí než desktopová verze PowerPointu.
|Nabízí omezené možnosti společného psaní a spolupráce.
|Hladce se integruje s aplikacemi Google Workspace, jako jsou Docs, Sheets a Drive, a zajišťuje tak jednotný pracovní postup.
|Hladce se integruje s nástroji Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a Outlook, a vytváří tak silný a soudržný zážitek napříč aplikacemi.
Co je Google Slides?
Google Slides je webový bezplatný prezentační software, který je součástí Google Workspace. Jako cloudový nástroj umožňuje více uživatelům vytvářet a upravovat prezentace v reálném čase – bez nutnosti instalace softwaru.
Protože Google Slides je plně integrován s Google Drive, je sdílení a spolupráce s ostatními snadné. Navíc je díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní skvělou alternativou k tradičnímu prezentačnímu softwaru.
Můžete dokonce použít umělou inteligenci k generování obrázků přímo v Google Slides. Duet AI pro Google Workspace je vybaven funkcí „Pomozte mi vizualizovat“.
🧠 Zajímavost: Ačkoli většina z nás tento nástroj zná jako Google Slides, při svém uvedení na trh v roce 2006 jako součást Google Docs se jmenoval Google Presentations. Teprve později jej společnost přejmenovala na Google Slides, aby byl v souladu s ostatními nástroji Google Drive. (Dobré rozhodnutí, protože „Google Presentations“ bylo trochu dlouhé!)
Funkce Google Slides
Google Slides vyniká řadou funkcí, které pomáhají vytvářet úžasné prezentace. Zde je jejich přehled:
Funkce č. 1: Hlavní snímek
Při práci v týmu se snadno stane, že se barvy, písma nebo motivy snímků neshodují. Funkce Master Slide v Google Slides tento problém řeší.
Můžete vytvořit jeden jednotný styl, který se použije na celou prezentaci. Přidejte loga, obrázky nebo vodoznaky, které se budou zobrazovat na každém snímku, aniž byste je museli vkládat jednotlivě.
🧠 Zajímavost: Někteří tvůrci únikových her používají Google Slides k navrhování herních hádanek a nápověd! Vytvářejí interaktivní snímky, které musí účastníci vyřešit procházením snímků nebo odpovídáním na otázky, aby mohli postoupit ve hře. V jistém smyslu je tedy Google Slides „herním“ softwarem pro milovníky hádanek.
Funkce č. 2: Personalizovaná knihovna fontů
Nudí vás výchozí fonty? Google Slides vám nabízí více než 800 fontů z knihovny Google Fonts. Díky této rozmanitosti můžete svým prezentacím dodat jedinečný nádech.
Chcete-li prozkoumat tyto možnosti, klikněte na rozevírací nabídku Fonts (Písma) na panelu nástrojů a vyberte More Fonts (Další písma) v horní části seznamu. Zobrazí se nové okno se všemi dostupnými písmy.
Funkce č. 3: Otázky a odpovědi publika
Prezentující často bojují s tím, jak zaujmout publikum, zejména ve virtuálním prostředí. Funkce Audience Q&A v Google Slides tento problém řeší tím, že účastníkům umožňuje zasílat otázky prostřednictvím sdíleného odkazu – anonymně nebo s uvedením své e-mailové adresy. Prezentující si pak mohou během přestávek otázky prohlédnout a připravit si promyšlené odpovědi, než na ně odpoví.
Funkce č. 4: Synchronizace snímků napříč více sadami
Ruční aktualizace stejného snímku v několika prezentacích může být frustrující. S Google Slides můžete synchronizovat snímky v různých sadách a zajistit, aby se změny automaticky promítly všude.
Tato funkce je obzvláště užitečná pro obchodní zprávy, školicí materiály pro týmy a firemní šablony, které vyžadují pravidelné aktualizace.
Funkce č. 5: Publikování na webu
Google Slides má jednoduchou funkci publikování pro sdílení prezentací online. Je ideální pro sdílení vaší prezentace s někým, kdo nemá účet Google, nebo pro automatické spouštění prezentací.
Stačí použít funkci Publikovat na webu a sdílet svou prezentaci současně s odkazem. Ostatní ji pak mohou sledovat od začátku do konce.
💡Tip pro profesionály: Použijte bezplatné šablony motivů Google Slides, abyste svým obchodním prezentacím dodali styl a profesionalitu. Usnadní vám to sdělování vašich myšlenek a zapůsobíte na své publikum.
Ceny Google Slides
Google Slides je zdarma k použití s účtem Google. Máte přístup ke všem základním funkcím, včetně až 15 MB úložného prostoru v Google Drive.
Pro firmy a organizace je Google Slides součástí plánů Google Workspace, které nabízejí různé cenové plány podle potřeb a velikosti společnosti.
Zde je přehled cenových možností:
- Zdarma
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
Co je Microsoft PowerPoint?
Microsoft PowerPoint je výkonný prezentační nástroj. Je součástí sady Microsoft Office a umožňuje uživatelům vytvářet snímky s textem, obrázky, videem a zvukovými soubory.
PowerPoint, který byl původně vydán v roce 1987 pro Apple Macintosh a v roce 1990 pro Windows, se stal jedním z nejpopulárnějších prezentačních nástrojů na světě. Nabízí mnoho multimediálních funkcí, včetně videí, ankety, animace, infografiky a zvuku.
Vestavěné šablony vývojových diagramů v PowerPointu vám umožňují rychle navrhnout poutavé prezentace, které jsou ideální pro brainstormingové sezení nebo schůzky. PowerPoint také nabízí možnosti přizpůsobení, díky kterým můžete každou šablonu upravit podle svých potřeb.
Díky intuitivnímu rozhraní je PowerPoint oblíbený mezi studenty, firmami a kreativními profesionály.
👀 Věděli jste, že... PowerPoint obsahuje funkci Presenter Coach, která vám pomůže nacvičit prezentaci. Poslouchá vaši řeč a poskytuje zpětnou vazbu ohledně tempa, tónu a výplňových slov (např. „ehm“ nebo „uh“). Umělá inteligence dokonce poskytuje tipy, jak učinit vaši prezentaci poutavější, a pomáhá vám tak postupně zlepšovat vaše řečnické dovednosti.
Funkce Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint nabízí řadu funkcí, které vám pomohou vytvářet poutavé prezentace. Zde jsou ty nejlepší z nich:
Funkce č. 1: Rozložení snímků
Rozložení snímků v Microsoft PowerPointu má zásadní vliv na celkový vzhled a dojem vašich prezentací. Tyto předem navržené šablony definují strukturu každého snímku a zajišťují, že váš obsah bude přehledný a vizuálně atraktivní.
Rozložení, které si vyberete, závisí na obsahu, který chcete prezentovat. Mnoho společností poskytuje svým zaměstnancům předem připravené šablony, aby zajistily standardizaci procesů.
Funkce č. 2: Zástupné symboly
V PowerPointu je zástupný symbol kontejnerem pro různé prvky na snímku. Tyto kontejnery mají tečkované ohraničení a často se zaměňují za textová pole. Podporují však více než jen text – mohou také obsahovat obrázky, videa, tabulky a dokonce i SmartArt.
Zástupné symboly pomáhají konzistentně umisťovat obsah na jednotlivých snímcích. Jsou předformátované, aby zachovaly jednotnost rozvržení i designu.
Funkce č. 3: Přechody mezi snímky
Přechody mezi snímky jsou další klíčovou funkcí programu PowerPoint. Tyto efekty přidávají plynulý, dynamický pohyb při přechodu z jednoho snímku na druhý, čímž vylepšují plynulost vaší prezentace. Přechody můžete použít na jednotlivé snímky nebo na všechny snímky najednou, aby byla prezentace konzistentní.
👀 Věděli jste? Přechod Morph v PowerPointu dokáže vytvořit skvělý plynulý přechod bez nutnosti složitých ručních animací. Mnoho uživatelů tuto funkci přehlíží, protože je k dispozici pouze v PowerPointu 2019 a s předplatným Office 365.
Funkce č. 4: Odkazy
Použití odkazů (nebo hypertextových odkazů) ve vaší prezentaci PowerPoint může výrazně zlepšit interaktivitu a navigaci. Odkazujte na externí webové stránky pro další zdroje, propojujte konkrétní snímky v rámci stejné prezentace pro plynulé přechody nebo přesměrujte na jiné prezentace PowerPoint, abyste uspořádali obsah, aniž byste zaplnili jeden soubor.
Funkce č. 5: Animace
Přechody a animace jsou klíčové funkce v PowerPointu. Tyto možnosti řídí, jak se text zobrazuje a jak se snímky přesouvají z jednoho na druhý. S efektem Animace můžete použít animaci na konkrétní obsah. Možnost Vlastní animace nabízí volby jako Vstup, Zdůraznění, Odchod a Dráha pohybu.
Přechody mezi snímky aplikují animační efekty na celé snímky a vytvářejí plynulý pohyb v průběhu prezentace. Microsoft poskytuje tisíce bezplatných šablon s profesionálním designem. Další šablony jsou také k dispozici online v různých cenových relacích a kvalitách.
Přečtěte si také: Jak ukončit prezentaci (tipy + příklady)
Ceny Microsoft PowerPoint
Samostatná verze PowerPointu stojí 179,99 $. Můžete ji zakoupit přímo na stránce produktu PowerPoint.
Pro komplexní využití Microsoft 365 je třeba zvážit předplatné, které zahrnuje PowerPoint a další aplikace Office, jako jsou Word a Excel.
Zde je několik možností:
Pro domácnost:
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc pro 6 uživatelů
Pro firmy:
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Google Slides vs. PowerPoint: Porovnání funkcí
Porovnejme Google Slides a Microsoft PowerPoint z hlediska různých faktorů, abychom zjistili, který z nich je lepší, nebo zda jsou určeny pro odlišné publikum.
|Funkce
|Google Slides
|Microsoft PowerPoint
|Hostingové služby
|Plně cloudový a přístupný z jakéhokoli zařízení s prohlížečem.
|Desktopová aplikace s omezenými cloudovými funkcemi
|Funkce pro spolupráci
|Spolupráce v reálném čase s okamžitými aktualizacemi viditelnými pro všechny uživatele
|Společné vytváření dokumentů je neohrabané a závislé na zařízeních uživatelů.
|Nástroje pro přizpůsobení a design
|Jednoduché, přehledné nástroje pro tvorbu designu se základními animacemi a obrázky
|Pokročilé možnosti designu, komplexní přechody, morfovací efekty a vlastní animace
|Automatické ukládání
|Google Slides umožňuje automatické ukládání pomocí funkce automatického ukládání.
|Automatické ukládání je k dispozici, ale pouze s OneDrive nebo SharePoint.
|Offline přístup
|Offline přístup je k dispozici prostřednictvím Google Chrome.
|Plný offline přístup se všemi funkcemi prostřednictvím desktopové verze
|Možnosti integrace
|Dobře se integruje s aplikacemi Google Workspace, jako jsou Docs, Sheets a Drive.
|Silná integrace s nástroji Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook)
Podívejme se podrobně na jednotlivé funkce!
Funkce č. 1: Hostingové služby
PowerPoint byl vytvořen jako desktopová aplikace, ke které byly později přidány cloudové funkce. Většina uživatelů si jej stále instaluje na svá zařízení, ale každá licence pokrývá pouze pět zařízení. Ačkoli existuje webová verze, postrádá pokročilé nástroje pro návrh a integraci grafů z Excelu.
Google Slides, vytvořený pro cloud, funguje hladce na všech zařízeních a prohlížečích. Nabízí offline přístup (prostřednictvím Chrome) a konzistentní uživatelské prostředí bez dalších nákladů. Aktualizace jsou automatické, což eliminuje potíže s IT správou a zajišťuje kompatibilitu souborů.
🏆 Vítěz: Google Slides díky své dostupnosti v cloudu a automatickým aktualizacím.
Funkce č. 2: Spolupráce
Nástroje pro spolupráci v PowerPointu mohou být komplikované, protože závisí na faktorech, jako jsou zařízení, nastavení organizace a úložiště souborů. Úpravy a komentáře se nemusí vždy synchronizovat v reálném čase.
Google Slides však usnadňuje týmovou práci. Sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo odkazu a všichni uvidí změny okamžitě, bez ohledu na zařízení nebo prohlížeč. Můžete dokonce plynule spolupracovat na mobilu nebo tabletu a pracovat odkudkoli.
🏆 Vítěz: Google Slides díky plynulé editaci v reálném čase, okamžité viditelnosti změn a snadnému přístupu z různých zařízení.
Funkce č. 3: Nástroje pro přizpůsobení a design
PowerPoint vyniká v přizpůsobení designu a nabízí pokročilé nástroje pro animace, přechody a podrobné formátování. Uživatelé mohou doladit každý prvek snímku – od fontů po umístění objektů – a aplikovat složité efekty, jako jsou morfovací přechody.
Google Slides nabízí čistý a snadno použitelný design pro většinu základních prezentací. Stále můžete přidávat obrázky, text a jednoduché animace, ale rozmanitost a hloubka přizpůsobení nejsou tak robustní jako v PowerPointu.
🏆 Vítěz: Microsoft PowerPoint pro své pokročilé animace, přechody a podrobné formátování.
Funkce č. 4: Automatické ukládání
Automatické ukládání v PowerPointu funguje pouze po přihlášení do OneDrive nebo SharePoint a není ve výchozím nastavení povoleno. Lokální ukládání vyžaduje ruční zálohování a historie verzí závisí na verzi PowerPointu uživatele a nastavení organizace.
Google Slides však automaticky ukládá všechny změny do Google Drive, což zajišťuje plynulý přístup z jakéhokoli zařízení. Správci IT mohou nastavit sdílené disky pro strukturovaný přístup. Historie verzí je automatická, což uživatelům umožňuje snadno sledovat úpravy a obnovovat předchozí verze.
🏆 Vítěz: Google Slides pro snadný přístup z různých zařízení a podrobnou historii verzí bez nutnosti ručního nastavování.
Funkce č. 5: Offline přístup
Desktopová verze PowerPointu umožňuje offline přístup. Po instalaci můžete pracovat na svých prezentacích bez připojení k internetu. Stále budete mít přístup ke všem funkcím, včetně návrhových nástrojů, animací a přechodů.
Google Slides je cloudová služba, ale nabízí offline přístup, pokud jej povolíte prostřednictvím Google Chrome. Po nastavení můžete k prezentacím přistupovat a upravovat je offline. Nevýhodou je, že offline funkce nejsou tak plnohodnotné jako v desktopové verzi PowerPointu a budete muset plánovat s povoleným offline režimem.
🏆Vítěz: Microsoft PowerPoint, díky plně funkční desktopové verzi bez nutnosti připojení k internetu.
Funkce č. 6: Možnosti integrace
PowerPoint se hladce integruje s nástroji Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a Outlook. Je ideální pro uživatele, kteří potřebují pracovat s více aplikacemi v rámci ekosystému Microsoft. Můžete snadno importovat grafy z Excelu, propojit dokumenty Word a vkládat obsah z jiných programů Microsoft.
Google Slides se snadno integruje s dalšími nástroji Google Workspace, jako jsou Google Docs, Sheets a Drive. Je snadné vkládat data z Google Sheets, odkazovat na Docs nebo přistupovat ke sdíleným souborům v Google Drive. Integrace PowerPointu s dalšími produkty Microsoftu však může být atraktivnější pro uživatele, kteří spoléhají na nástroje jiné než Google.
🏆Vítěz: Remíza. Microsoft PowerPoint vyniká integrací s Microsoft 365, zatímco Google Slides je ideální volbou pro Google Workspace – vaše volba závisí na tom, na který ekosystém se nejvíce spoléháte.
Google Slides vs. PowerPoint na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jaké jsou názory uživatelů na tyto nástroje. Když na Redditu vyhledáte „PowerPoint vs. Google Slides“, mnoho uživatelů se shoduje, že Google Slides nabízí užitečnější výběr pokročilých funkcí:
PowerPoint používám už nespočet let. Když jsem ho používal denně, miloval jsem všechny jeho funkce, zdokonalil jsem své dovednosti a dokázal jsem dělat spoustu věcí, které mi připadaly produktivní a cool. Když jsem přestal pracovat v oddělení, kde jsem ho musel používat denně, zjistil jsem, že Google Slides je pro mě vhodnější. Líbila se mi jeho dostupnost online a snadná spolupráce s ostatními. Vím, že PowerPoint je nyní online a lze s ním spolupracovat, ale Google Slides mi opravdu vyhovuje nejvíce. Jsou však funkce, které mi chybí, a někdy si to uvědomím, až když je potřebuji, lol. Je to otázka rovnováhy, používám oba, ale většinou sáhnu po Google Slides.
Tento uživatel zdůrazňuje funkce Google Slides pro spolupráci a to, jak snadné je pracovat v týmu, ale také uznává, že PowerPoint nabízí pokročilé funkce, které mu někdy chybí.
Na druhou stranu uživatelé, kteří preferují Microsoft PowerPoint, často zmiňují jeho stabilitu:
V podnikovém prostředí je závazek společnosti Microsoft k stabilitě považován za vítěznou vlastnost. Proto se PowerPoint téměř vždy vyskytuje ve větších, tradičních organizacích. Je to standard.
Spolehlivost aplikace PowerPoint a její dlouholetá přítomnost v podnikovém prostředí silně přitahují uživatele v korporátním a tradičním prostředí.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Google Slides a Microsoft PowerPoint
V dnešním světě je práce rozdělená. Potřebujete nástroj pro grafiku, nástroj pro prezentace, nástroj pro správu projektů a nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, abyste mohli vytvořit obchodní prezentaci. S ClickUpem se všechny funkce spojují do jedné.
A pokud jste dosud používali Google Slides nebo PowerPoint, možná vás bude zajímat, co pro vás může udělat ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. Jeho výkonný software pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí usnadňuje organizování, spolupráci a vytváření profesionálních prezentací jako nikdy předtím.
Tady je několik důvodů, proč ClickUp vyniká:
Výhoda ClickUp č. 1: Bohatá knihovna šablon
ClickUp nabízí rozsáhlou knihovnu předem připravených šablon; navíc si můžete vytvořit vlastní šablony od základu.
Přehlednost a organizace jsou při prezentacích zásadní. S šablonou prezentace ClickUp budete mít vše, co potřebujete k vytvoření působivých a poutavých prezentací pro svůj tým!
Tato šablona vám pomůže zefektivnit proces prezentace tím, že poskytuje jasnou strukturu od začátku do konce. Umožňuje vám shromáždit zpětnou vazbu od vašeho týmu před finalizací obsahu a udržuje všechny související úkoly organizované na jednom centrálním místě.
Výhoda ClickUp č. 2: Spolupráce v reálném čase s ClickUp Docs
ClickUp zjednodušuje sdílení znalostí a aktualizace díky své strukturované hierarchii a dynamickým nástrojům pro dokumentaci.
S ClickUp Docs můžete vytvářet úžasné wiki stránky, prezentace, znalostní báze, kontrolní seznamy a poznámky. Můžete je snadno přizpůsobit pomocí intuitivních nástrojů pro stylizaci a formátování, jako jsou bannery, tabulky a editace formátovaného textu.
Vytvořte přehlednou vizuální strukturu s vnořenými stránkami, přidejte zpětné odkazy pro propojení nápadů a převádějte text na konkrétní úkoly. V ClickUp Doc vždy stihnete více práce.
Od zavedení ClickUp se naše týmy postupně přestaly používat Google Docs pro dokumentaci a ve skutečnosti se dokumentace výrazně zlepšila.
Od zavedení ClickUp se naše týmy postupně přestaly používat Google Docs pro dokumentaci a ve skutečnosti se dokumentace výrazně zlepšila.
Výhoda ClickUp č. 3: Tabule pro mindmapping a brainstorming
Tabule ClickUp jsou ideální pro brainstorming a organizování nápadů. Můžete vytvářet komplexní vizualizace, pracovní postupy a grafy a využívat funkci generování obrázků pomocí umělé inteligence. Tabule také umožňují spolupráci v reálném čase, přičemž vidíte, kdo k tabuli přispívá. Navíc získání zpětné vazby od klientů a zainteresovaných stran je stejně snadné jako odeslání odkazu.
Zde je návod, jak efektivně používat tabule:
Potřebujete brainstormovat nápady? Využijte funkci Mind Maps na Whiteboardu. Jedná se o snadný způsob, jak uspořádat a sdílet své myšlenky s týmem v interaktivním formátu.
💡Tip pro profesionály: Jste v mind mapingu nováčkem? Nebojte se, ClickUp vám pomůže. Vyberte si z řady bezplatných šablon mind map a můžete hned začít.
Výhoda ClickUp č. 4: ClickUp Brain pro psaní a prezentace s podporou umělé inteligence
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který vám pomůže pracovat efektivněji. Je to váš nepostradatelný nástroj pro překonání tvůrčí krize, zlepšení brainstormingových sezení a zjednodušení pracovního postupu při tvorbě obsahu.
Tento prezentační nástroj založený na umělé inteligenci má tři klíčové komponenty:
- AI Knowledge Manager: Získejte okamžité, kontextové odpovědi ze svých úkolů, dokumentů a týmu v rámci ClickUp. Už nemusíte prohledávat nekonečné množství souborů – najděte potřebné informace rychle.
- AI Project Manager: Automatizujte rutinní úkoly projektového managementu, včetně aktualizací pokroku, stand-upů a akčních položek, abyste minimalizovali čas strávený opakujícími se úkoly.
- AI Writer for Work: Generujte obsah, vytvářejte odpovědi a šablony pro různé úkoly a projekty. Funkce jako kontrola pravopisu, rychlé odpovědi a nástroje pro tvorbu prezentací vám pomohou snadno vytvářet profesionální obsah a prezentace.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebný kontext. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem ClickUp Brain po vašem boku se přepínání kontextu stane minulostí. Stačí položit otázku ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Nechte ClickUp, aby vaše prezentace byly působivější
Google Slides vyniká svými funkcemi pro spolupráci a přístupností v cloudu. Jako webový nástroj je ideální pro týmovou práci v reálném čase a s účtem Google je zdarma.
PowerPoint naproti tomu nabízí bohatou sadu pokročilých možností designu a obvykle se používá pro tvorbu offline prezentací. Je ideální pro uživatele, kteří potřebují složité animace a úplnou kontrolu nad designem.
Pokud chcete ušetřit čas a úsilí při tvorbě prezentací a udělat mnohem více, ClickUp je tou nejlepší volbou!
ClickUp zajistí, že celý váš tým bude po celou dobu v souladu – od brainstormingu až po finální dodání prezentace. Ať už připravujete prezentaci, spravujete více projektů nebo organizujete složité pracovní postupy, ClickUp vše centralizuje na jednom místě, což z něj činí neocenitelný nástroj pro firmy všech velikostí.
Vyzkoušejte ClickUp a zjistěte, jak může zvýšit vaši produktivitu!