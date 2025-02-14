10 nejlepších minimalistických digitálních plánovačů pro rok 2025

Snažíte se zorganizovat svůj život pomocí hůlky jako Harry Potter, ale pak zjistíte, že je to jen hůlka na jídlo?
Vítejte ve světě snahy dát si život do pořádku – chaotické směsi lepících poznámek, napůl vyplněných papírových plánovačů a mentálních seznamů úkolů, které se nikdy nezdají být „hotové“.
Studie odhalila, že majitelé malých podniků ztrácejí denně hodinu a třicet šest minut neproduktivními úkoly. Jedním z důvodů je paralýza plánování.
Řešení je relativně jednoduché: minimalistický digitální plánovač. Je uživatelsky přívětivý a umožňuje vám spravovat všechny vaše plánovací potřeby z více zařízení.
Ale ne každý plánovač je pro vás ten pravý. Seřadili jsme nejlepší šablony digitálních plánovačů, abychom vám pomohli najít ten, který vám bude nejlépe vyhovovat!
⏰ 60sekundové shrnutí
Pokud hledáte nejlepší nástroj pro své plánovací potřeby, podívejte se na těchto 10 plánovačů:
- ClickUp: Nejlepší digitální plánovač využívající umělou inteligenci
- Notion: Nejlepší plánovač pro správu úkolů
- GoodNotes Digital Planner: Nejlepší nástroj pro ruční psaní poznámek
- Strukturovaný: Nejlepší plánovač vše v jednom
- Todoist: Nejlepší plánovač produktivity
- Sunsama: Nejlepší plánovač denního pokroku
- Paperlike Digital Planner: Nejlepší digitální zápisník
- TickTick: Nejlepší digitální plánovač pro správu času
- Any. do: Nejlepší zjednodušený správce úkolů
- Habitica: Nejlepší plánovač pro budování návyků s herními prvky
Co byste měli hledat v digitálních plánovačích?
Při hledání nejlepších digitálních plánovačů mějte na paměti tyto funkce, abyste se ujistili, že odpovídají vašemu životnímu stylu a cílům v oblasti produktivity:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si digitální plánovač s čistým, minimalistickým designem a intuitivním rozhraním, které vám usnadní orientaci v úkolech a událostech.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte plánovače, které vám umožní přizpůsobit více rozvržení, přidat digitální samolepky a integrovat další stránky přizpůsobené vašim potřebám. Možnost okamžitého stažení je plusem.
- Klíčové funkce: Zajistěte si dobrý online kalendář, sledování návyků, seznamy úkolů a týdenní a denní stránky. Bonusové body za další šablony, jako jsou sledování návyků a měsíční stránky.
- Kompatibilita zařízení: Hledejte aplikaci pro digitální plánování, která je přístupná na různých zařízeních, jako jsou stolní počítače, smartphony a tablety.
- Hodnota za peníze: Než investujete do plánovače, vyzkoušejte několik bezplatných vzorků a šablon. Vyzkoušejte platformu a poté zvažte cenově dostupné cenové úrovně.
10 nejlepších minimalistických digitálních plánovačů
Nyní, když víte, co hledat, pojďme najít digitální plánovací nástroj, který vyhovuje vašim potřebám.
1. ClickUp (nejlepší aplikace pro digitální plánování s podporou umělé inteligence)
Pokud hledáte jednoduché řešení pro své složité úkoly, ClickUp je ideální volbou. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci s neuvěřitelně intuitivním nástrojem pro správu úkolů, který vám pomůže optimalizovat všechny aspekty vašeho digitálního plánování.
ClickUp nabízí neomezený počet uživatelů, úkolů, šablon a funkcí, díky kterým je stanovování cílů efektivní, produktivní a – troufáme si říci – zábavné!
Naplánujte si svůj den pomocí šablony denního plánovače ClickUp
Pro ty, kteří preferují strukturovaný přístup k dennímu plánování, je šablona denního plánovače ClickUp ideálním řešením. Poskytuje jasný rámec pro organizaci úkolů, schůzek a priorit a zajišťuje, že vám nic neunikne. S touto šablonou můžete:
- Naplánujte si úkoly s časovými bloky
- Upřednostněte svou nejdůležitější práci
- Sledujte pokrok a termíny v jednom přehledu
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte svůj rozvrh, termíny a úkoly na jednom místě a synchronizujte své úkoly s Kalendářem Google. Digitální plánovače vynikají vizuální organizací a kalendářové zobrazení ClickUp nabízí
- Přiřazujte, sledujte a komunikujte všechny své aktivity pomocí ClickUp Tasks. Jedná se o perfektní funkci pro spolupráci, která poskytuje aktualizace v reálném čase, oznámení a integraci.
- Využijte ClickUp Brain k vytváření popisů úkolů, shrnutí aktualizací projektů během několika sekund a efektivnějšímu psaní. Funkce ClickUp založené na umělé inteligenci jsou oblíbené u uživatelů pro automatizaci každodenních úkolů.
- Převezměte kontrolu díky přizpůsobitelným dashboardům ClickUp. Ať už dáváte přednost čistému designu nebo podrobným informacím, ClickUp vám umožní převzít kontrolu nad tím, jak chcete vytvořit svůj pracovní prostor.
- Vyberte si z knihovny šablon a můžete začít. Přizpůsobitelné šablony plánů produktivity ClickUp jsou revolucí v digitálním plánování. Můžete například použít šablonu denního plánovače ClickUp, abyste mohli rychle začít s realizací svého plánu.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou při prvním použití těchto nástrojů zaznamenat krátkou fázi učení.
- Některé funkce zatím nejsou k dispozici na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Pomocí funkce ClickUp Goals můžete své denní úkoly proměnit v mini milníky. Pomůže vám to soustředit se na cíl a zároveň odškrtávat malé úspěchy.
2. Notion (nejlepší plánovač pro správu úkolů)
Notion kombinuje nástroje pro pořizování poznámek, správu úkolů a spolupráci do jednoho flexibilního pracovního prostoru.
Notion nabízí nekonečné možnosti přizpůsobení, pokud chcete plánovat svůj týden, sledovat projekty nebo brainstormovat nápady.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte, organizujte a sledujte úkoly, abyste mohli spolupracovat v reálném čase nebo podle svého harmonogramu.
- Přizpůsobte si každou stránku podle svých potřeb – od jednoduchých dokumentů po složité databáze.
- Pracujte s nástroji, které pravděpodobně již používáte, jako jsou Slack a Google Calendar, pro snazší komunikaci a koordinaci napříč platformami.
Omezení aplikace Notion
- Dokumentace v Notion se liší od používání nástrojů jako Google Docs a může vyžadovat ruční formátování, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám.
- V současné době nejsou k dispozici žádné vestavěné funkce pro sledování času nebo připomenutí.
- Pokud spravujete velké množství dat, není možné je vizualizovat pomocí tabulek, grafů nebo dashboardů.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Volitelné doplňkové AI: 8 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
3. GoodNotes Digital Planner (nejlepší nástroj pro ruční psaní poznámek)
Studie ukazují, že ruční kreslení vyvolává větší aktivitu a zapojuje větší části mozku než psaní na klávesnici. Co kdybyste to mohli dělat pomocí digitálního plánovače?
GoodNotes nabízí kouzlo starého dobrého papírového plánovače s pohodlím digitálního zapisování poznámek. Je ideální, pokud chcete zůstat u starých způsobů, ale chcete snížit nepořádek (a ušetřit papír!).
Nejlepší funkce GoodNotes
- Pište rukou přímo na zařízení. Nástroj rozpozná váš rukopis a převede jej do poznámek.
- Vytvářejte poznámky v PDF přímo v dokumentech
- Udržujte všechny své poznámky uspořádané na přehledné digitální polici.
Omezení aplikace GoodNotes
- Verze softwaru pro Android a Windows ještě musí dohnat všechny funkce.
- Na rozdíl od některých jiných aplikací pro pořizování poznámek, GoodNotes nenabízí možnost zvukového přepisování.
- Funkce rozpoznávání rukopisu je omezena na čitelný text.
Ceny GoodNotes
- Zdarma (omezeno na tři zápisníky)
- Android a Windows Ročně: 6,99 $/rok
- Všechny platformy Ročně: 9,99 $/rok
- Jednorázová platba Apple: 29,99 $
- GoodNotes for Business: 50 $/měsíc za zařízení, fakturováno ročně
- GoodNotes for Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GoodNotes
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
4. Structured (nejlepší komplexní denní plánovač)
Pokud hledáte minimalistický plánovač pro organizaci své denní rutiny, nic jednoduššího než toto nenajdete.
Structured je ideální pro správu jednoduchých úkolů a je vybaven některými funkcemi umělé inteligence, které jej podporují. Jeho nejzákladnější formou je kalendář. Toto rozhraní ve stylu časové osy s časovými značkami a ukazateli postupu vám pomáhá udržet přehled o celém dni.
Aplikace se také snaží být inkluzivní a nabízí funkce, se kterými mohou pracovat i méně technicky zdatní uživatelé.
Strukturované nejlepší funkce
- Spojte seznamy úkolů, události v kalendáři a sledování návyků do jednoho komplexního denního plánovače.
- Rozvrhněte si úkoly do časových bloků a zlepšete svou koncentraci díky organizovaným pracovním sezením a časovači soustředění.
- Využijte podporu pro více než 30 dostupných jazyků a získejte tak personalizovanější zážitek.
Strukturovaná omezení
- Structured neposkytuje pokročilé funkce pro správu úkolů, jako je vizualizovaný dlouhodobý kalendář, ale
- V současné době se zaměřuje pouze na mobilní platformy, přičemž webová aplikace má minimální funkce.
Strukturované ceny
- Zdarma
- Měsíční: 4,99 $/měsíc
- Roční: 14,99 $/rok
- Doživotní licence: 49,99 $
Strukturované hodnocení a recenze
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
5. Todoist (nejlepší plánovač produktivity)
Tento nástroj vás zaujme, pokud se potýkáte s nabitým rozvrhem a nekonečnými seznamy úkolů. Todoist je ideální pro jednotlivce, freelancery a týmy, které plánují projekty nebo chtějí regulovat svůj denní pracovní tok.
Todoist, jeden z nejoblíbenějších nástrojů na tomto seznamu, nabízí několik kalendářových zobrazení a podporu více platforem, které vám pomohou udržet si přehled.
Nejlepší funkce Todoist
- Rozdělte složité úkoly na menší, snadno zvládnutelné podúkoly, díky nimž budou i ty nejvýznamnější projekty vypadat zvládnutelně.
- Organizujte a sledujte své denní úkoly pomocí speciálních stránek, které vám pomohou spravovat čas a soustředit se na konkrétní úkoly.
- Pište přirozeně a Todoist se postará o zbytek. Například napište „Ujít každý den 10 000 kroků“ a nástroj okamžitě vytvoří denní opakující se úkol.
Omezení Todoist
- Pokročilé funkce, jako jsou komentáře k úkolům a přílohy, vyžadují placený tarif.
- Chybí pokročilé nástroje pro řízení složitých projektů.
Ceny Todoist
- Navždy zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
👀 Věděli jste? Zaměření se nejprve na důležité úkoly, spíše než na ty nejnaléhavější, zvyšuje celkovou produktivitu a snižuje prokrastinaci. Stanovte si priority!
6. Sunsama (nejlepší plánovač denního pokroku)
Sunsama je denní plánovač, který vám pomůže udržet si přehled a kontrolu nad vaším dnem. Kombinuje správu úkolů, integraci kalendáře a organizaci pracovního i soukromého života na jednom místě.
Díky intuitivnímu rozhraní můžete úkoly řadit podle priority a sledovat svůj pokrok. Nejde jen o plánování – jde o vytvoření soustředěné a produktivní rutiny, která je v souladu s denními cíli.
Nejlepší funkce Sunsama
- Přetahujte úkoly z různých jiných nástrojů, jako jsou ClickUp a Asana. Získejte komplexní přehled a jednotný denní náhled.
- Plánujte své úkoly pomocí kalendářů Google, Outlook a iCloud integrovaných do plánovače.
- Pomocí funkce timeboxingu si rozvrhněte a sledujte, kolik času chcete věnovat danému úkolu.
- Zamyslete se nad svými týdenními cíli a pokrokem a shrňte své výsledky na jednom místě.
Omezení Sunsama
- Neexistují žádné bezplatné plány. Nástroj v současné době nabízí pouze 14denní zkušební verzi.
- Vzhledem k omezeným funkcím není tento nástroj nejvhodnější pro pokročilé řízení úkolů a týmovou spolupráci.
- Mobilní aplikace není tak efektivní jako aplikace pro stolní počítače.
Ceny Sunsama
- Roční předplatné: 16 $/měsíc, fakturováno ročně
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
7. Paperlike Digital Planner (nejlepší digitální zápisník)
Populární jsou nástroje podobné papírovým plánovačům s funkcemi pro správu úkolů. Zde je další možnost.
Paperlike je nejvhodnější pro studenty, profesionály a všechny, kteří rádi pořizují digitální poznámky. Umožňuje vám přizpůsobit si proces pomocí minimalistického designu.
Nejlepší funkce digitálního plánovače Paperlike
- Využijte přizpůsobitelné rozvržení v různých šablonách, včetně ročních, měsíčních, týdenních a denních stránek, které vyhovují různým stylům plánování.
- Procházejte různé sekce plánovače pomocí stránek s hypertextovými odkazy.
- Používejte aplikace pro pořizování poznámek, jako jsou GoodNotes a Noteshelf, abyste mohli přepínat mezi zařízeními.
- Přidejte digitální samolepky a další stránku plánovače, abyste si přizpůsobili svůj zážitek.
Omezení digitálního plánovače Paperlike
- Některé činnosti, jako například psaní poznámek, se zdají být časově náročnější, protože je nutné přepínat mezi aplikacemi.
- Je primárně navržen pro iPad. Ostatní uživatelé jej proto nemusí považovat za kompatibilní.
Ceny digitálního plánovače Paperlike
- Pro: 12,99 $, jednorázová platba
Hodnocení a recenze digitálního plánovače Paperlike
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
8. TickTick (nejlepší digitální plánovač pro správu času)
TickTick je skutečně minimalistický nástroj s dalšími funkcemi, který vám pomůže uvést do pořádku váš osobní i pracovní život.
Jedinečnost tohoto nástroje spočívá v zaměření na odpovědnost a časové řízení. Nejenže organizuje vaše úkoly, ale také vám poskytuje nástroje k jejich splnění.
Nejlepší funkce TickTick
- Nastavte si opakované připomenutí a upozornění založená na poloze, abyste nikdy nezmeškali důležité úkoly.
- Rozvíjejte a sledujte své návyky pomocí metody Getting Things Done (GTD).
- Využijte techniku Pomodoro, abyste si udrželi soustředění a produktivitu, aniž byste se vyčerpali.
Omezení TickTick
- Mnoho pokročilých funkcí je k dispozici pouze v rámci prémiového tarifu.
- Ačkoli je rozhraní minimalistické, jeho bohaté funkce někdy ztěžují orientaci.
Ceny TickTick
- Bezplatný plán
- Premium: 3,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
9. Any. do (nejlepší zjednodušený správce úkolů)
Any. do je další oblíbenou volbou pro minimalistické digitální plánovače díky svým snadno použitelným funkcím. Od barevného kódování úkolů až po přidávání widgetů, platforma podporuje správu úkolů v nejjednodušší formě.
Aplikace je k dispozici na více platformách, včetně Apple Watch, takže ji můžete snadno přepínat i na cestách.
Nejlepší funkce Any. do
- Synchronizujte svůj kalendář Google přímo s Any. do a spravujte své úkoly pomocí událostí.
- Proměňte e-maily v úkoly, abyste měli přehled o své komunikaci a harmonogramu.
- Nastavte si opakující se připomenutí založená na čase a místě, která jsou kompatibilní se Siri.
Any. do omezení
- Omezené funkce bezplatného plánu, například žádný přístup k více než 100 šablonám dostupným v plánu Team.
- Nefunguje dobře s jinými aplikacemi.
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 7,99 $/měsíc
- Rodina: 9,99 $/měsíc (pro čtyři členy)
- Týmy: 7,99 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze Any. do
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Vyhraďte si na úkoly konkrétní časové úseky a snažte se je dodržovat. Jedná se o oblíbenou strategii zvanou time blocking, která pomáhá soustředit se a zabraňuje prokrastinaci.
10. Habitica (nejlepší plánovač pro budování návyků formou hry)
Máte potíže s osvojováním nových návyků, protože vaše rutina není dost zajímavá? Jedinečný styl Habitica vám pomůže proměnit všední každodenní povinnosti v vzrušující dobrodružství.
Pokud jste v srdci hráč, můžete si produktivitu udělat mnohem zábavnější – a přínosnější.
Nejlepší funkce Habitica
- Proměňte návyky, úkoly a cíle v úkoly ve stylu RPG. Získejte odměny a postupujte na vyšší úrovně, jak budete plnit úkoly.
- Spojte se s přáteli a komunitou, abyste společně zvládli bitvy (vaše úkoly) a získali tak další motivaci a sociální odpovědnost.
- Přizpůsobte si svůj avatar, vyberte si vybavení a odemkněte úspěchy, jak budete postupovat.
Omezení Habitica
- Ačkoli je tento nástroj atraktivní pro herní nadšence, jeho hravé rozhraní a zaměření na RPG může být náročné integrovat do pracovních postupů obchodních týmů.
- Ztráta série nebo nedostatek zapojení mohou narušit systém odměn, což vede k demotivaci.
Ceny Habitica
- Zdarma
- Měsíční předplatné: 4,99 $/měsíc (nákup v aplikaci)
- Skupinový plán: 9 $/měsíc + 3 $ za každého dalšího uživatele
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
Úspěšný digitální plán začíná s ClickUp
Výběr správného plánovače je jako hledání perfektní obuvi – pohodlí, styl a padnutí jsou důležité!
Vyberte si nástroj, který splňuje všechny vaše požadavky, jako je například správa osobních projektů nebo digitální pořizování poznámek.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které zvládne vše od projektů po každodenní úkoly, ClickUp je platforma, kterou potřebujete. Poskytuje pokročilé funkce pro správu úkolů při plánování vašeho rozvrhu, a to i ve verzi zdarma.
Na plánování není nikdy pozdě! Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný účet ClickUp.