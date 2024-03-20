10 integrací Intercomu, které v roce 2025 posunou komunikaci se zákazníky na vyšší úroveň

Technologie zásadně změnila způsob, jakým komunikujeme, a efektivní komunikační nástroje mohou nyní rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu společnosti, zejména v oblasti vztahů se zákazníky a zákaznické podpory. Intercom je jasně vynikající platforma pro komunikaci se zákazníky. Ale tady je háček – její super schopnosti se projeví, když ji spojíte s jinými nástroji. Hladká integrace dalších nástrojů může výrazně zvýšit efektivitu a spokojenost zákazníků. Pojďme se podívat, jak integrace Intercomu může zlepšit vaši obchodní komunikaci.
Zde je přehled toho, co hledat v nejlepších integracích Intercomu, a 10 nejlepších integrací Intercomu, které stojí za zvážení v roce 2024.
Co byste měli hledat v integracích Intercomu?
Pro Intercom je k dispozici mnoho typů integrací. Při zvažování integrací Intercom, které jsou pro vaši společnost nejvhodnější, zvažte následující sadu funkcí a možností, abyste se ujistili, že provedete vyvážený výběr.
- Funkce synchronizace dat: Synchronizace dat mezi produkty je nezbytná pro udržení jednotných zákaznických dat. Zajišťuje, že interakce se zákazníky a podrobnosti o zákaznících jsou vždy aktuální na všech platformách.
- Automatické vytváření ticketů: Díky možnosti automaticky vytvářet a sledovat zákaznické tickety z konverzací v Intercomu se zvýší efektivita týmu podpory.
- Sběr zpětné vazby: Efektivní komunikace se zákazníky umožňuje získat cennou zpětnou vazbu. K dispozici jsou různé integrace Intercom, které mohou tento proces usnadnit.
- Integrace vlastních zákaznických dat: Zákaznická data jsou cenná. S odklonem od cookies třetích stran se vlastní data stávají ještě důležitějšími. Hledejte integrace, které umožňují přímou integraci vlastních zákaznických dat do vašeho systému.
- Hladká integrace pracovních postupů: Jakákoli integrace, kterou si vyberete, by měla hladce zapadat do vašich stávajících pracovních postupů zákaznické podpory a zároveň zlepšovat zákaznickou zkušenost.
- Udržení zákazníků a generování potenciálních zákazníků: Hledejte integrace, které pomáhají s udržením zákazníků a generováním potenciálních zákazníků. Jedná se o zásadní součásti komplexního systému řízení vztahů se zákazníky.
10 nejlepších integrací Intercomu, které můžete použít
Jako široce používaná platforma nabízí Intercom hladkou integraci s mnoha aplikacemi. Sestavili jsme seznam výkonných nástrojů, které mohou vylepšit funkčnost Intercomu nebo jejichž funkčnost může být Intercomem rozšířena.
1. ClickUp
Samotná all-in-one platforma ClickUp pro zvýšení produktivity nabízí působivý seznam funkcí. Její rozsáhlá sada integrací třetích stran ještě více rozšiřuje její funkčnost.
Integrace ClickUp s Intercomem zahrnuje funkci univerzálního vyhledávání ClickUp. S tímto nástrojem mohou uživatelé rychle prohledávat všechny připojené aplikace, soubory a další. Tato funkce umožňuje uživatelům prohledávat všechny připojené aplikace současně, což eliminuje zdlouhavé prohledávání každé z nich zvlášť.
Plný rozsah funkcí ClickUp lze realizovat prostřednictvím celé řady šablon, které pokrývají mnoho případů použití, s nimiž se podniky denně setkávají. Šablona pro automatizaci e-mailů například využívá integraci ClickUp s Intercomem k zefektivnění komunikace se zákazníky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Univerzální vyhledávání pro rychlý přístup k aplikacím a souborům
- Rozšiřte vyhledávání pro efektivní hledání aplikací
- Integrace s doručenou poštou Intercomu pro centralizovanou komunikaci
- Automatizační nástroje pro automatizaci úkolů a zvýšení efektivity
- Komplexní přehled interakcí se zákazníky
- Efektivní správa zákaznických ticketů a dotazů
Omezení ClickUp
- Pro některé uživatele je naučit se s ním pracovat náročné.
- Omezené možnosti přizpůsobení u některých funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a měsíc.
Recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Campaign Monitor
Campaign Monitor pomáhá firmám využívat e-mailový marketing k posílení vztahů se zákazníky. Integrace e-mailových kampaní s kontakty Intercomu otevírá dveře k cílenější komunikaci. Toto propojení s údaji o zákaznících vám také umožní vytvářet relevantnější obsah, který lépe rezonuje s cílovým publikem.
Nejlepší funkce Campaign Monitor
- Hladká synchronizace kontaktů Intercomu pro cílené e-mailové kampaně
- Přizpůsobitelné šablony pro různé zákaznické cesty
- Podrobné analýzy pro měření výkonu týmu
- Snadno použitelné rozhraní, které je vhodné pro malé podniky s omezenými technickými znalostmi.
- Automatizované zprávy pro péči o potenciální zákazníky a stávající zákazníky
- Integrace s landing pages pro efektivní generování leadů
Omezení Campaign Monitor
- Omezené možnosti pokročilé automatizace
- Některé šablony mohou být univerzální pouze pro určitá odvětví.
- Nástroje pro vytváření reportů mohou nabídnout podrobnější informace.
Ceny Campaign Monitor
- Základní: 9 $/měsíc
- Neomezený: 29 $/měsíc
- Premier: 149 $/měsíc
Recenze Campaign Monitor
- G2: 4/1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/6 (500 recenzí)
3. Productboard
Productboard je komplexní nástroj pro správu produktů. Jeho těsná integrace s aplikací Intercom pomáhá překlenout propast mezi zpětnou vazbou zákazníků a vývojem produktů. Díky této integraci Intercom mohou podniky získávat informace o zákaznících přímo z konverzací v Intercomu. Na základě těchto dat mohou týmy vytvářet plány vývoje produktů a jejich funkcí na základě skutečné zpětné vazby od uživatelů.
Nejlepší funkce Productboardu
- Přímá integrace s doručenou poštou Intercomu umožňuje shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků v rámci konverzací se zákazníky.
- Hlasování o funkcích a jejich prioritizace na základě údajů a požadavků zákazníků
- Nástroje pro vizualizaci plánu, které zdůrazňují potřeby a zpětnou vazbu zákazníků
- Hladká synchronizace údajů o zákaznících a zpětné vazby mezi Intercomem a Productboardem.
- Nástroje pro shromažďování, organizování a analýzu zpětné vazby od zákazníků pro lepší rozhodování o produktech
- Funkce pro spolupráci umožňují týmům diskutovat a integrovat poznatky o zákaznících do procesu vývoje produktů.
Omezení Productboardu
- Pro některé uživatele je obtížné se naučit používat více funkcí.
- Integrace s jinými aplikacemi může vyžadovat ruční nastavení a úpravy.
- Ceny mohou být pro menší společnosti nebo startupy příliš vysoké.
Ceny Productboard
- Starter: zdarma
- Essentials: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
4. Calendly
Calendly je výkonný a důvěryhodný nástroj pro plánování pro firmy všech velikostí. Jeho síla je ještě větší, když je integrován s Intercomem. Integrace Intercomu s Calendly umožňuje plánovat schůzky přímo z konverzací v Intercomu, což výrazně zlepšuje zákaznickou zkušenost při hledání vhodného termínu schůzky a pomáhá zvýšit efektivitu týmu podpory.
Nejlepší funkce Calendly
- Přímá integrace s messengerem Intercomu, která zákazníkům umožňuje snadno plánovat schůzky.
- Přizpůsobitelné možnosti schůzek, které vyhovují různým potřebám zákazníků
- Automatizace plánování snižuje pracovní zátěž prodejních týmů a pracovníků podpory.
- Synchronizace kalendářů napříč různými platformami zabraňuje dvojím rezervacím.
- Poskytuje komplexní přehled o cestě zákazníka prostřednictvím naplánovaných interakcí.
- Automatické zprávy připomínají zákazníkům i zaměstnancům nadcházející schůzky, čímž zlepšují výkonnost týmu.
Omezení Calendly
- Omezené možnosti přizpůsobení v bezplatné verzi
- Náročné na integraci s některými jinými aplikacemi
- Pro některé uživatele méně intuitivní rozhraní.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Týmy: 16 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
5. Mailchimp
Mailchimp je jedním z největších jmen v oblasti softwaru pro e-mailový marketing. Pokud hledáte integrace Intercomu, které zlepšují komunikaci se zákazníky a marketingové aktivity, Mailchimp se integruje bezproblémově. Tato integrace umožňuje cílenější e-mailové kampaně díky využití zákaznických dat a kontaktů Intercomu.
Díky tomuto propojení mohou podniky těžit z lepší retence zákazníků a vytvářet více příležitostí k růstu.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Pokročilá segmentace na základě uživatelských dat Intercomu umožňuje personalizované e-mailové kampaně.
- Automatizační funkce, které automaticky vytvářejí a odesílají e-maily na základě chování zákazníků.
- Integrace s doručenou poštou Intercomu pro konzistentní zasílání zpráv napříč platformami
- Podrobné analýzy pro sledování výkonu e-mailových kampaní a interakcí se zákazníky
- Snadno použitelné nástroje pro návrh vizuálně atraktivních e-mailů
- Nástroje pro vytváření vstupních stránek a generování potenciálních zákazníků, které přilákají a přemění nové uživatele
Omezení Mailchimpu
- S rostoucím počtem odběratelů se zvyšuje i cena
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé uživatele
- Některé integrace s jinými aplikacemi mohou být složité na nastavení.
Ceny Mailchimp
- Bezplatný tarif (omezuje počet kontaktů a odeslaných zpráv)
- Essentials: 13 $/měsíc
- Standard: 20 $/měsíc
- Premium: 350 $/měsíc
Recenze Mailchimp
- G2: 4,6/5 (více než 16 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
6. Jira
Jira je známé řešení pro sledování problémů a projektů od společnosti Atlassian. Tento software se efektivně integruje s Intercomem, což umožňuje zefektivnit pracovní postupy zákaznické podpory a zvýšit produktivitu týmu. Tato integrace umožňuje týmům spravovat zákaznické tikety a zpětnou vazbu přímo v Jira, což poskytuje koordinovanější přístup k zákaznickým problémům a úkolům týmu podpory nad rámec již tak výkonných funkcí Jira.
Nejlepší funkce Jira
- Hladká integrace s konverzacemi Intercom usnadňuje sledování a správu zákaznických ticketů.
- Pokročilé nástroje pro řízení projektů, které slouží ke sledování a zlepšování výkonu týmu
- Přizpůsobitelné pracovní postupy, které vyhovují konkrétním potřebám zákaznické podpory
- Možnost synchronizace dat mezi Intercomem a Jira pro aktualizace v reálném čase
- Funkce pro sledování zpětné vazby od zákazníků a její začlenění do vývoje produktů
- Robustní nástroje pro reporting poskytují komplexní přehled o interakcích se zákazníky a stavu projektů.
Omezení Jira
- Náročné osvojování některých funkcí
- Integrace s jinými aplikacemi může být někdy méně intuitivní.
Ceny Jira
- Projekty: 10 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Servisní středisko: 20 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Vývoj: 20 $/měsíc pro 10 uživatelů
Recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
7. Slack
Slack by měl být na prvním místě vašeho seznamu, pokud hledáte integrace Intercomu, které zefektivňují komunikační procesy, protože je to jedna z nejpopulárnějších platforem pro zasílání zpráv. Tato integrace transformuje komunikaci se zákazníky tím, že přenáší konverzace Intercomu přímo do kanálů Slacku. Kromě toho mohou týmy podpory a prodejní týmy efektivně spolupracovat na dotazech zákazníků.
Nejlepší funkce Slacku
- Přímá integrace doručené pošty Intercomu s kanály Slacku usnadňuje komunikaci v reálném čase.
- Možnost sdílet a diskutovat o zákaznických požadavcích v rámci Slacku pro rychlejší řešení
- Zefektivněné sledování výkonu týmu prostřednictvím sdílených kanálů
- Vylepšená zákaznická zkušenost díky rychlejším reakčním časům
- Integrace třetích stran, které umožňují sledování a správu zpětné vazby od zákazníků
- Zjednodušená spolupráce týmu na řešení zákaznických problémů, zlepšení schopností řešení problémů
Omezení Slacku
- Riziko přetížení informacemi v rušných kanálech
- Rozsah konverzací může některé uživatele snadno rozptylovat.
- Integrace může vyžadovat počáteční nastavení, aby se optimalizovaly pracovní postupy.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Standard: 6,67 $/měsíc na uživatele
- Plus: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
8. SurveySparrow
Pokud uvažujete o integraci Intercomu pro shromažďování důležitých zpětných vazeb od uživatelů, SurveySparrow se s Intercomem hladce integruje. Tento software nabízí dynamický způsob přímého shromažďování názorů zákazníků, což firmám umožňuje přijímat opatření ke zlepšení zákaznické zkušenosti. Díky integraci SurveySparrow se konverzace zákazníků Intercomu mohou stát dalším cenným zdrojem zpětné vazby.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Snadné vytváření a distribuce průzkumů přímo prostřednictvím konverzací Intercomu.
- Automatizované spouštění průzkumů na základě konkrétních interakcí se zákazníky nebo milníků
- Bohaté analytické funkce pro získání cenných poznatků z odpovědí v průzkumech
- Přizpůsobitelné šablony průzkumů, které snadno ladí s brandingem společnosti
- Integrace s jinými aplikacemi pomáhá zvyšovat spokojenost zákazníků prostřednictvím proaktivního sběru zpětné vazby.
- Užitečné pro shromažďování vlastních zákaznických dat, která slouží jako podklad pro obchodní strategie.
Omezení SurveySparrow
- Omezené možnosti přizpůsobení v bezplatné verzi
- Konfigurace logiky průzkumu může být někdy složitá.
- Integrace může vyžadovat počáteční nastavení a seznámení se s ní.
Ceny SurveySparrow
- Zdarma (omezení počtu aktivních průzkumů a otázek)
- Základní: 19 $/měsíc
- Essentials: 49 $/měsíc
- Business: 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (83 recenzí)
9. Salesforce
Salesforce, lídr v oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM), nabízí robustní integraci s Intercomem. Tato těsná integrace umožňuje společnostem využívat konverzace v Intercomu a zákaznická data k podpoře prodeje a zlepšení zákaznické podpory. Integrace umožňuje plynulý tok informací, což vede k větší spokojenosti zákazníků a efektivitě prodejního týmu.
Nejlepší funkce Salesforce
- Hluboká integrace s Intercomem pro poskytování jednotného přehledu o zákaznických datech
- Možnost synchronizovat data a podrobnosti o zákaznících z Intercomu do Salesforce pro obohacení záznamů CRM.
- Automatická synchronizace kontaktů Intercomu se Salesforce, vylepšení procesů generování potenciálních zákazníků a následných aktivit.
- Úkoly a příležitosti Salesforce lze vytvářet přímo z Intercomu, což umožňuje lepší správu prodejních procesů.
- Pokročilé nástroje pro vytváření reportů pro analýzu interakcí se zákazníky a výkonu týmu
- Zefektivněné pracovní postupy zákaznické podpory, které umožňují pracovníkům podpory přistupovat k záznamům Salesforce a aktualizovat je přímo z Intercomu.
Omezení Salesforce
- Pro nové uživatele může být složitost systému příliš velká.
- Přizpůsobení a integrace mohou vyžadovat technické znalosti.
- Vyšší náklady ve srovnání s jinými CRM řešeními
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
Recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
10. Zendesk
Zendesk je předním poskytovatelem softwaru pro zákaznickou podporu. Nabízí také hladkou integraci s Intercomem. Kombinace těchto dvou silných nástrojů zlepšuje správu zákaznických ticketů a dotazů na podporu. Intercom transformuje Zendesk na ještě efektivnější a responzivnější systém zákaznické podpory. Umožňuje lepší sledování a řešení zákaznických problémů, což má přímý dopad na spokojenost zákazníků a efektivitu týmu podpory.
Nejlepší funkce Zendesk
- Přímá integrace s doručenou poštou Intercomu, která zefektivňuje konverzace se zákazníky do podoby ticketů podpory.
- Pokročilý systém pro správu ticketů, který efektivně zpracovává dotazy a zpětnou vazbu zákazníků.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy podpory, které vyhovují různým potřebám zákazníků
- Integrace s konverzacemi Intercom pro personalizovanější zákaznickou zkušenost
- Robustní nástroje pro reporting pro sledování výkonu týmu a trendů v interakci se zákazníky
- Funkce, které pomáhají s proaktivní zákaznickou podporou, předvídáním a efektivním řešením problémů
Omezení Zendesk
- Pro nové uživatele může být ovládání rozhraní náročné.
- Některé pokročilé funkce mohou vyžadovat dodatečné náklady na předplatné.
- Integrace s jinými aplikacemi a systémy může vyžadovat technickou pomoc.
Ceny Zendesk
- Tým: 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 55 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 115 $/měsíc na uživatele
Recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
Síla integrace Intercomu a ClickUp
Jste připraveni posunout své obchodní úkoly na vyšší úroveň? ClickUp vám pomůže! A víte co? Kombinace s Intercomem posune vaši komunikaci a spolupráci na zcela novou úroveň.
Pokud používáte nebo hledáte alternativy k Intercomu, pravděpodobně jich mnoho najdete v rozsáhlém seznamu integrací ClickUp. Začněte s ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak může zefektivnit pracovní postupy ve vaší firmě.