Дигитализирайте своята фрийланс дейност и открийте нови възможности

Днес дигитализацията е основна необходимост за оптимизиране на производителността и ефективността на един бизнес. Това важи особено за свободно практикуващите професионалисти. Интернет е идеалното място за самонаетите фрийлансъри да представят своите услуги по ефективен начин. Той е и достъпна алтернатива за разрастване на бизнеса. На първо място, той предоставя на фрийлансърите предимството да могат да продават своите продукти без да се налага да имат физически магазин.

Ето кратко ръководство за това как да дигитализирате своята свободна практика:

Дали дигитализацията е наистина толкова важна?

Истината е, че дигитализирането на вашия бизнес е жизненоважно в днешния свят и е от съществено значение за всеки бизнес. Цифрите говорят сами за себе си: виждаме повече от 3 милиарда търсения на ден в Google и има повече от 1000 милиона активни уебсайта в интернет. Конкуренцията онлайн е много голяма. Ако не сте присъствате онлайн, рискувате да загубите по-голямата част от клиентите, които биха предпочели да изберат вашите конкуренти онлайн. Поради това е важно да създадете поне уебсайт, така че клиентите да могат да ви търсят и да знаят с какво се занимава вашата компания.

Въпреки това, онлайн маркетинга е свят, който мнозина все още не познават. Някои изобщо не обичат да рекламират, било то онлайн или лично. Рекламата е сложна; тя е изкуство само по себе си. Тя отваря врати и широк спектър от възможности и шансове за фрийлансърите. Благодарение на интернет, те могат да достигнат до цялата планета онлайн.

Въпреки че точното измерване на възвръщаемостта на инвестициите в онлайн маркетинга може да бъде трудно, то е необходимо. Това е така, защото ви позволява да следвате ясна маркетингова стратегия, за да оцелеете в дигиталния свят.

Ето няколко онлайн маркетингови инструмента, които ще ви помогнат да започнете своето онлайн пътуване като фрийлансъри:

Професионален блог: Това е едно от най-важните средства за онлайн маркетинг. Той ви позволява да създавате висококачествено съдържание, което ще заинтересува вашата целева аудитория. Освен това той информира търсачките, че вашият уебсайт е актуализиран, което помага за органичното връщане на трафика към него. Това подобрява вашата SEO позиция, помага за подобряване на вашата лична марка, предлага на посетителите актуални новини за вашите услуги и генерира съдържание, което може да бъде споделяно в социалните медии. Нека вашите клиенти станат и ваши читатели.

Създайте бизнес профил в социалните медии: Вашите бизнес профили са важно средство за поддържане на онлайн присъствие. Това ви позволява да създадете общност от лоялни и заинтересовани клиенти. Можете също така да се свързвате и общувате директно с тях. Първо, определете целевата си аудитория и адаптирайте съдържанието си, за да привлечете тези потребители. Изграждайки своето онлайн присъствие в социалните медии , с времето ще спечелите последователи, които са готови да споделят вашето съдържание, привличайки още повече потенциални клиенти.

Позициониране в търсачките: Позиционирането в резултатите от търсачките е ключов фактор за привличане на трафик към вашия уебсайт. В днешния дигитален свят е от съществено значение да сте в челните позиции на списъците с резултати от търсенето, за да се откроите от конкурентите си. За да постигнете това, ще искате да се класирате по определени ключови думи, които потребителите ще въведат в търсачката. За да оптимизирате SEO, създайте качествено съдържание, което други компании и уебсайтове ще споделят. Освен това насърчавайте интернет потребителите да прекарват колкото се може повече време на вашия сайт.

Имейл маркетинг: Имейл маркетингът е идеалният инструмент за изграждане на лоялност у настоящите ви клиенти. Създайте бюлетин и го изпратете на вашите контакти. В него можете да изброите текущи промоции, да изпратите купони или да споменете нови услуги и оферти, които вашият бизнес е готов да пусне на пазара. Това е идеално за свободно практикуващите професионалисти, защото държи вашата клиентска база информирана и в крак с новостите.

Уебсайт: Оставихме най-доброто за накрая. Това е и най-важният инструмент в онлайн маркетинга. Вашият уебсайт трябва да бъде интерактивен, интуитивен и лесен за навигация, така че потребителите ви да се чувстват комфортно, когато се регистрират за услуги или правят покупка. Платформи като ClickUp ви позволяват да организирате съдържанието си, за да създадете красиви уебсайтове , които потребителите ви ще обичат. Вашият уебсайт трябва да предоставя и няколко различни начина, по които клиентите ви могат да се свържат с вас, като поща, телефон или имейл. Или просто да попълнят формуляр за контакт.

Уверете се, че вашият уебсайт е ясен, кратък и точен. Това е необходимо, за да предоставите на потребителите си няколко опции за връзка с вас, ако имат въпроси или притеснения относно вашите продукти или услуги. Те трябва да имат възможност да се свържат с вас и да получат бърз и навременен отговор. В противен случай може да предпочетат конкурент, който е в състояние да отговори на въпросите им по-бързо. Ето списък с дигитални инструменти, чрез които клиентите могат да се свържат с вас:

Формуляр за контакт: Този Този инструмент е незаменим за всеки фрийлансър, който предлага обслужване на клиентите си. Той е лесен за настройка и е напълно безплатен. Попълнените формуляри за контакт се изпращат директно във вашата пощенска кутия. Въпреки това, трябва да бъдете внимателни! Времето за изчакване между попълването на формуляра и получаването на отговор може да откаже потенциалните ви клиенти. Ако отговорът не е бърз, те вероятно ще посетят страницата на конкурента ви веднага след това.

Кликни, за да се обадиш: Този оригинален и ефективен инструмент става все по-популярен в бизнес уебсайтовете. С този инструмент всичко, което трябва да направите, е да инсталирате опция „кликни, за да се обадиш” на уебсайта си. След като потребителят кликне върху бутона, той веднага се свързва с най-близкия свободен представител на обслужването. Това не изисква от потребителя да използва телефона си, за да се обади, тъй като разговорът се осъществява изцяло онлайн. Този инструмент също така създава по-установена и професионална визия за вашия бизнес. Макар и да не се забелязва на пръв поглед, той подобрява и вашата SEO позиция.

Чат на живо : Наличието на опция за чат на живо на вашия уебсайт става все по-често срещано. Потребителите харесват тази опция, защото могат да получат бърз отговор в кратък период от време. Освен това, потребителят може да продължи да разглежда сайта, докато разговаря с някого.

Виртуални номера : Използването на Използването на виртуален телефонен номер за вашите онлайн маркетингови кампании ще позволи на клиентите ви да се свързват директно с вас. Чрез настройването на виртуален бизнес телефон , като например виртуален PBX или хостван VoIP , можете да предложите персонализирано и ефективно обслужване на клиентите. Някои услуги ви позволяват да интегрирате VoIP директно в CRM системата си, като например HubSpot VoIP . В нея можете да записвате и автоматично да регистрирате разговорите в контактния списък за бъдеща справка в HubSpot CRM. Други неща, които можете да направите с хостван VoIP, включват конфигуриране на езици за поздравление въз основа на езика, на който говорят клиентите, или обявяване на официални празници, за да посочите текущите работни часове. Освен това можете да измервате ефективността на кампаниите си благодарение на статистиките, генерирани от различните виртуални номера.

Ето някои от инструментите, които улесняват комуникацията между потенциалните ви клиенти и вашия бизнес. Те са много полезни в онлайн медиите. Можете да използвате тези инструменти и с вашата CRM система и облачно хранилище. За да подобрите бизнеса си, трябва да започнете да използвате облак за съхранение на всичките си документи.

Съхранението на данни е много важен елемент за всеки бизнес. То също е претърпяло драстична еволюция през годините. Преди всички документи се съхраняваха на хартия и беше необходимо много офис пространство, за да се съхраняват всички документи и файлове. Когато се налагаше да се търси даден документ, това отнемаше много време. Постепенно хартията отстъпи място на твърдия диск, което премахна ограничението на пространството за съхранение на хартия. Въпреки това все още съществуваха някои ограничения, като например възможността да се загубят всички документи, ако не беше създаден резервен копие. Сега, благодарение на дигитализацията, всички професионалисти имат на разположение технология като облака, в която могат да съхраняват документите си безопасно и без да заемат физическо пространство. Предимствата са следните:

Гъвкавост и мобилност: Запазването на документи в облака ви позволява да имате достъп до тях отвсякъде, като единственото, от което се нуждаете, е устройство с интернет връзка.

Защита на данните: сървърите, на които се съхраняват данните, са напълно сигурни. Можете да бъдете спокойни.

Постоянни актуализации: Тъй като се trata de un medio online, то се актуализира и подобрява постоянно.

Равенство: Независимо дали става дума за семеен бизнес, малък бизнес или свободна практика, облакът е достъпен за всички и работи по един и същи начин.

Лесен за използване: Използването на тази услуга е много просто и всеки, независимо дали има или няма компютърни познания, може лесно да я използва.

Компанията Fonvirtual.com предлага услуги, които ще ви помогнат да дигитализирате вашата компания. След като сте създали онлайн стратегия, използвате онлайн маркетингови инструменти, създали сте различни форми на комуникация и сте добавили вашата база данни в облака, вече можете да кажете, че вашият бизнес на свободна практика е официално дигитализиран.