Как да управлявате събития в университетския кампус с помощта на изкуствен интелект

Университетите, които проследяват ангажираността на студентите по време на събития, отбелязват скок в процента на задържане от 78% на 92% при студентите с висока ангажираност. AI агент, вграден в платформа за управление на проекти, може да автоматизира работните процеси по планиране на събития, резервиране на места, координация на доставчици, проследяване на бюджета и анализи след събитието за стотици събития годишно.

По-долу е готов за копиране подсказък за AI агент, който можете да поставите в ClickUp, за да създадете цялостно работно пространство за управление на събития в университетския кампус за минути. Но преди да го използвате, е полезно да разгледате пропуските в координацията, които този вид система има за цел да поправи. За повечето екипи, организиращи събития в университетския кампус, проблемът не е липса на идеи или активност. Проблемът е, че планирането, одобренията, доставчиците и отчетите са разпръснати в твърде много инструменти, за да може някой да види ясно цялостната картина.

Кой трябва да използва тази настройка за управление на събития в университетския кампус Тази настройка е предназначена за екипи по студентски въпроси, офиси за събития в кампуса, кариерни центрове, екипи за възпитаници, академични катедри и оперативен персонал, отговорен за планирането, популяризирането и оценяването на събития в кампуса. Тя е особено полезна за институции, които вече използват инструменти за резервиране на зали или календари, но все още разчитат на ръчна координация за управление на доставчици, бюджети, графици и последващи действия след събитието.

Проблемът: Вашият екип за събития организира над 200 събития годишно, като разчита на имейл кореспонденция и споделен диск

Ако управлявате събития в университетския кампус, независимо дали чрез отдел „Студентски въпроси“, кариерен център, отдел „Връзки с възпитаниците“ или катедрален офис, вече знаете колко е трудно да координирате всичко. Само ориентационната седмица включва десетки места, поръчки за кетъринг, аудио-визуални инсталации, оценки на риска и маркетингови графици. След това умножете това по броя на събитията като срещи на възпитаниците, церемонии по дипломирането, гостуващи лекции, кариерни изложения, събития на студентски организации и десетките по-малки програми, които се провеждат всяка седмица.

Повечето екипи все още координират дейността си чрез комбинация от Google Docs, вериги от имейли, електронни таблици и остарели системи за резервиране на зали. Резултатът: двойни резервации на места, пропуснати срокове на доставчици, превишаване на бюджета, което никой не забелязва, докато не пристигне извлечението от кредитната карта, и липса на стандартизиран начин за измерване дали дадено събитие е било успешно. Университетът „Джорджия Сауърн“ проследи над 1162 събития и 79 408 участници само през един есенен семестър, а данните им показаха, че студентите, които са присъствали на поне едно събитие, са се задържали в 79,4% от случаите, в сравнение с 72% като цяло. Събитията са важни, но инфраструктурата за провеждането им в голям мащаб рядко успява да се справи.

Проблемът с координацията се влошава, тъй като институциите се опитват да измерят въздействието. Данни от Университета в Хюстън показват, че студентите с четири или повече участия в кампуса имат 92% процент на задържане, в сравнение с 78% за студентите без участия. Всички са съгласни, че събитията стимулират задържането, но малцина кампуси разполагат с оперативни системи за планиране, изпълнение и анализ на събитията, без да изтощават екипа си.

Как Университетът в Маями реши този проблем: Центърът за кариерно ориентиране и успех на Университета в Маями управлява над 200 студентски събития годишно с успеваемост от 98%, като ангажира 19 107 студенти. Преди ClickUp те разчитаха на имейл, Google Docs и лични срещи, без стандартизирани процеси. Майкъл Търнър, заместник-директор: ClickUp е чудесен инструмент, който използваме, за да поддържаме организация и да следим развитието на събитията. Платформата ни предостави хранилище на знания. Той добави: „На път сме да се превърнем в водещ кариерен център в Съединените щати. ClickUp е от съществено значение за осигуряването на план за успех.

Това е възможността тук. Не става въпрос за заместване на експертния опит в организирането на събития, а за създаване на един видим оперативен слой около работата, която се извършва между местата, доставчиците, бюджетите и екипите. Най-бързият начин да тествате този модел е да създадете работеща конфигурация за управление на събития в кампуса във вашата платформа за управление на проекти. Искате ли да тествате подобен модел в собствената си дейност по организиране на събития? Започнете с указанията по-долу и ги адаптирайте към вашите места, комбинация от събития и модел на персонала.

Задачата: Създайте свое работно пространство за управление на събития в университетския кампус с изкуствен интелект

Копирайте този текст, поставете го в ClickUp Brain, за да създадете свой собствен ClickUp Super Agent, попълнете данните за вашата институция и ще получите цялостно работно пространство за управление на събития с шаблони за планиране, инструменти за проследяване на бюджета, работни процеси за координация на доставчиците и анализи след събитието.

Резултатът трябва да ви даде солиден първоначален проект на вашата оперативна структура, включващ шаблони за график, прехвърляне на отговорности, контролни точки за бюджета и работни процеси за отчитане. След това вашият екип може да го персонализира, за да съответства на обема на събитията, размера на кампуса и оперативните нужди.

Супер агент за управление на събития в университетския кампус

→ Готови ли сте да създадете своя първи Супер агент? Отворете ClickUp Brain и поставете горния текст, за да създадете персонализиран Super Agent за вашето работно пространство.

Как да го настроите в ClickUp (4 стъпки)

Стъпка 1: Създайте структурата на работното си пространство

Създайте специално пространство, наречено „Събития в кампуса“, с четири папки (или започнете с шаблон за планиране на събития и го персонализирайте оттам):

Процес на събитията: списъци за предложения за събития, одобрени/в процес на планиране и отхвърлени/отложени

Активни събития: списъци, организирани по тип събитие (ориентация, кариерни изложения, студентски живот, възпитаници, академични/лекции, спорт)

Управление на доставчици и места: списъци за календара на местата, регистъра на доставчиците и проследяването на договорите

След събитието и архиви: списъци за събития в заключителна фаза и архив с възможност за търсене на минали събития с шаблони и извлечени поуки

Стъпка 2: Конфигурирайте персонализирани полета за всяка задача, свързана със събитието

Добавете тези полета към шаблона за задачи за събития, така че всяко събитие да има своите ключови данни ( вижте всички типове потребителски полета ):

Поле Тип Цел Дата на събитието Дата Когато събитието се състои Място Падащо меню Студентски съюз, център за сценични изкуства, стадион, вътрешен двор и др. Очаквано присъствие Брой Прогнозна бройка на участниците за планиране Действителна посещаемост Брой Брой регистрации след събитието Общ бюджет Валута Одобрен бюджет за събитието Действителни разходи Валута Обща сума на разходите Вид събитие Падащо меню Ориентация, кариерно изложение, гостуваща лекция, среща на випускниците, студентска организация, възпитаници Ниво на риск Падащо меню Ниско, Средно, Високо (в зависимост от броя на посетителите, наличието на алкохол, провеждането на открито и др.)

Стъпка 3: Поставете подсказката в ClickUp Brain

Отворете ClickUp Brain във вашето ново пространство и поставете подсказката отгоре. Попълнете вашите променливи (име на институцията, брой студенти, размер на екипа, годишен брой събития, места, бюджет). Brain изгражда структурата на задачите, шаблоните за планиране, инструментите за проследяване на доставчиците и правилата за автоматизация като задачи и подзадачи, които можете да използвате веднага. (Нови в Super Agents? Вижте как да създадете първия си стъпка по стъпка. )

Стъпка 4: Настройте автоматизации за текущо управление

Тригер за автоматизация „Супер агент“ за управление на събития в университетския кампус

Конфигурирайте тези основни автоматизации, така че системата да работи самостоятелно ( научете как работят потребителските полета в автоматизациите ):

Когато… След това… До датата на събитието остават 8 седмици Създайте списък за планиране от шаблон, назначете ръководител на събитието До датата на събитието остават 6 седмици Създавайте задачи за промотиране: календар за социални медии, имейл кампания, заявки за табели Действителните разходи надвишават 90% от общия бюджет Променете нивото на риск на „Високо“, уведомете ръководителя на събитието и началника на отдела Статусът на събитието се променя на „Завършено“ Създайте задачи след събитието: разпращане на анкети, съгласуване на бюджета, среща за отчет Задачата за анкета след събитието не е изпълнена в рамките на 14 дни Ескалиране: 7-и ден → напомняне, 14-и ден → директор

Какво обхваща агентът през целия цикъл на управление на събитията

AI агентът за управление на събития в университетския кампус не е чатбот, който отговаря на въпроси за планирането на събития. Това е система, която работи във вашето работно пространство за управление на проекти и извършва структурираната, повтаряща се работа, която екипът ви по събития в момента извършва ръчно: създаване на списъци за проверка, проследяване на доставчици, сигнализиране за надхвърляне на бюджета, събиране на данни след събитието.

Етап от жизнения цикъл Какво прави агентът Какво замества Концепция и одобрение Генерира задачи за предложения за събития с етапи на одобрение, проверява наличността на местата спрямо основния календар, препраща предварителното одобрение на бюджета към съответния отдел Имейл кореспонденция, устни одобрения, ръчна проверка на календара Планиране Създава пълен списък за планиране въз основа на шаблон, възлага задачи на членовете на екипа с крайни срокове, свързани с датата на събитието, проследява офертите и договорите на доставчиците Копиране на Google Doc от миналата година и надежда, че нищо не е пропуснато Промоция Създайте маркетингова времева линия със задачи за конкретни канали (социални медии, имейл, рекламни табели, уебсайт), проследявайте броя на потвържденията за участие и сигнализирайте за ниска регистрация спрямо целите Разпръснати напомняния и публикации в социалните медии в последния момент Изпълнение Създайте график за деня с графици за доставка на доставчиците, задачи за доброволците и контакти за спешни случаи на едно място Печатни папки с програмата на събитието и групови текстови съобщения След събитието Задейства автоматично разпращането на анкети, съгласуването на бюджета и създаването на срещи за отчетност след приключването на събитието Ръчно проследяване, което често не се извършва Анализ на портфолиото Обобщава данни за посещаемост, разходи, удовлетвореност и задържане за всички събития за семестърни и годишни отчети Годишна суматоха за извличане на данни от пет различни системи

Искате ли да видите как работят Super Agents в реална среда на ClickUp? Гледайте видеото по-долу, за да видите как работят на практика генерираните от изкуствен интелект работни процеси, задачи и автоматизации.

Варианти за различни видове институции

Посоченото по-горе указание важи за всички висши учебни заведения, които използват ClickUp. Адаптирайте указанието за вашето учебно заведение:

Тип институция Ключови настройки Изследователски университет R1 (над 500 събития годишно) Използвайте пълния текст на подсказката така, както е. Добавете обобщения на бюджетите на ниво отдел. Добавете шаблони за научни симпозиуми и конференции. Включете проследяване на съответствието на спонсорираните събития за партньорите от индустрията. Университет R2 (200–500 събития годишно) Опростете управлението на доставчиците, като създадете списък с предпочитани доставчици, вместо да проследявате всички запитвания за оферти. Намалете оценката на риска до две нива (стандартно/повишено). Фокусирайте анализите върху 20-те събития с най-голямо въздействие. Предимно институция за бакалавърско обучение (100–200 събития годишно) Наблегнете на подкрепата за събития на студентските организации с опростени работни потоци за одобрение. Добавете етапи за одобрение от съветници. Фокусирайте промотирането в Instagram и каналите в кампуса, а не в LinkedIn. Общински колеж (50–150 събития годишно) Фокусирайте се върху кариерни изложения, дни за прехвърляне и събития за партньорство с общността. Добавете координация на местата в няколко кампуса, ако е приложимо. Опростете проследяването на бюджета до разпределения на ниво отдел. Професионални училища (20–75 събития годишно) Фокусирайте се върху събития за създаване на контакти с работодатели, церемонии по сертифициране и дни на отворените врати. Добавете проследяване на взаимоотношенията с работодателите. Заменете шаблоните за събития за възпитаници с шаблони за събития с партньори от индустрията.

Управлявайте събитията в кампуса от едно място

Управлението на събития в университетския кампус се проваля, когато планирането на списъци за проверка, резервациите на места, проследяването на доставчиците, отчитането на бюджета и отчетите след събитието се извършват в отделни системи без обща оперативна визия. С ClickUp Brain, Custom Fields и Automations вашата институция може да превърне операциите по събитията в кампуса в една повтаряема система, която поддържа по-добро планиране, по-малко пропуснати предавания, по-добра видимост на бюджета и по-ясни отчети за въздействието на събитията.

Целта не е да замести вашите инструменти за резервиране на зали или системи за съхранение на файлове. Целта е да се намали координационната работа около тях, да се подобри прозрачността през целия цикъл на събитието и да се помогне на вашия екип да организира повече събития, без да се изтощава. Започнете с указанията по-горе, адаптирайте ги към размера на вашия университетски кампус и портфолиото от събития и създайте конфигурация, която вашият екип може да използва през цялата година.

Често задавани въпроси

Може ли изкуственият интелект наистина да се справи със сложността на големи събития в университетските кампуси, като например церемониите по дипломирането?

Да. AI агентът не взема решения относно дизайна на събитието. Той прилага работния процес за планиране: създаване на списъци за проверка от шаблони, възлагане на задачи с крайни срокове спрямо датата на събитието, проследяване на потвържденията от доставчиците и ескалиране на просрочените задачи. За церемония с над 50 подзадачи, именно тази структура е това, което не позволява нещо да бъде пропуснато.

Как това се справя със събития, обхващащи няколко отдела и бюджета?

Всяка задача, свързана със събитие, съдържа персонализирани полета за отдел, източник на финансиране и разпределение на бюджета. Агентът проследява разходите на ниво събитие и ги обобщава в таблата за отделите и портфолиото. Когато отделите по студентски въпроси и академични въпроси съфинансират дадено събитие, и двата отдела виждат своя дял от бюджета и задачите на едно място, а не в отделни таблици.

А как стои въпросът със сигурността на данните за студентските събития?

ClickUp притежава сертификати SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и ISO 42001 и поддържа SSO, разрешения на базата на роли и криптиране при съхранение и пренос. Данните за присъствието на студентите остават във вашето работно пространство с контрол на разрешенията. Няма данни, които се използват за обучение на модели на изкуствен интелект.

Може ли това да се интегрира с нашата съществуваща система за резервация на зали като 25Live или EMS?

Работното пространство на AI агента работи успоредно с вашите съществуващи инструменти за планиране. Данните за наличността на местата от 25Live или EMS могат да попълват персонализираните полета във всяка задача, свързана със събитие. Агентът не замества вашата система за резервации на зали. Той се превръща в оперативния слой, където вашият екип планира, координира и отчита събитията, изградени около тези резервации. Можете също така да свържете системите чрез интеграциите и API на ClickUp.

С какво това се различава от обикновеното използване на споделен Google Drive за планиране на събития?

Споделеният диск съхранява файлове. Той не възлага задачи, не проследява крайни срокове, не ескалира просрочени задачи, не изчислява отклонения в бюджета и не генерира отчети след събитието. ClickUp с AI агент е оперативният слой, който превръща процеса на планиране на събития в автоматизирана система, която може да се проследява. Документите за планиране все още могат да се съхраняват в ClickUp Docs, но сега те са свързани със задачи, графици и автоматизации. Можете също да разгледате как други университети се справят с управлението на грантове и планирането на ресурси с помощта на същия подход.