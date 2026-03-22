Как да извършвате операции по записване с помощта на изкуствен интелект

От 2010 г. насам колежите и университетите в САЩ са загубили 2,7 милиона студенти, а според прогнозите демографският спад ще доведе до намаляване на броя на завършилите средно образование с още 13% до 2041 г. Екипите по прием все още управляват процеса от запитването до записването чрез разрознени CRM системи, електронни таблици и имейл кореспонденция. AI агент, вграден в платформа за управление на проекти, може да автоматизира обработката на заявления, проследяването на резултатите, комуникационните кампании, оценката на прехвърлените кредити и координацията между отделите от първото запитване до деня на настаняване. По-долу е готов за копиране AI агент, който можете да поставите в ClickUp, за да създадете цялостно работно пространство за операции по записване за минути.

По-долу ще намерите готово за копиране указание за AI агент, което можете да вмъкнете в ClickUp, за да създадете цялостно работно пространство за операции по записване за минути. Но преди да го използвате, е добре да разгледате проблемите с координацията, които този вид система има за цел да разреши. За повечето екипи, занимаващи се със записване, проблемът не е в липсата на инструменти. Проблемът е, че процесът обхваща твърде много системи и твърде много офиси, за да може някой да види ясно цялостната картина – от запитването до деня на настаняването.

За кого е предназначена тази настройка на операциите по записване Тази конфигурация е предназначена за екипите по прием, ръководителите на приемните отдели, служителите, отговарящи за финансовата помощ, администраторите на CRM системи, координаторите по прехвърляне, екипите за ориентация, както и за междинните мениджъри по прием, отговарящи за преминаването на студентите от първоначално запитване до статут на записани. Тя е особено полезна за институции, които вече разполагат с CRM и SIS системи, но все още разчитат на ръчна координация за управление на прехвърлянията, крайните срокове и подкрепата за постигане на приемни резултати между отделните отдели.

Ако работите в сферата на управлението на записванията, статистиката не е във ваша полза. Така нареченият „срив в записванията“ вече е настъпил: колежите като цяло отбелязаха 15% спад в записванията между 2010 и 2021 г., а WICHE прогнозира, че 38 щата ще отбележат по-нататъшен спад в броя на завършилите гимназия до 2041 г. Средният процент на реализация в четиригодишните институции е спаднал до около 33,7%, което означава, че двама от всеки трима приети студенти се записват другаде.

И все пак повечето отдели за прием все още работят със същия фрагментиран набор от инструменти: CRM система за управление на запитванията, отделна система за управление на учениците (SIS) за обработка на заявленията, електронни таблици за моделиране на приемната квота, електронна поща за междуотделното сътрудничество с отделите за финансова помощ, настаняване и ориентация, както и ръчно прехвърляне на информация на всеки етап от процеса. Когато един кандидат премине от етапа на запитване към кандидатстване, след това към приемане, плащане на такса за записване и накрая към записване, данните се въвеждат многократно, възникват пропуски в комуникацията и нито една система не предоставя цялостна картина.

Залогът е по-висок от всякога. Всеки процентен пункт увеличение на доходността може да означава милиони приходи от такси за обучение. Всяко пропуснато взаимодействие в комуникационната верига може да отпрати студент към конкуренцията. А всеки ден закъснение при оценката на признатите кредити може да струва пропуснато решение за записване.

Как Университетът Уейк Форест реши този проблем: Университетът Уейк Форест обедини екипите, работещи на изолирани платформи, в една система с помощта на таблата за управление на ClickUp, като по този начин постигна отчитане на данни в реално време и съгласуваност между отделите. Мори Греъм, директор на проекта „Услуги за възпитаници и дарители“: Вече можем да работим съвместно в рамките на една система и да имаме достъп до важни данни. Това позволява на различните ни екипи да отчитат напредъка, да установяват проблеми, свързани с натоварването и капацитета, и да планират по-точно. В това се състои възможността. Не става въпрос за подмяна на основните системи за регистрация, а за създаване на единен оперативен слой, който да обхваща прехвърлянето на данни между тях. Най-бързият начин да тествате този модел е да създадете работеща оперативна среда за регистрация в рамките на вашата платформа за управление на проекти. Искате ли да изпробвате подобен модел в собствената си програма за набиране на студенти? Започнете с предложението по-долу и го адаптирайте към целите на вашия курс, сегментите на студентите и критичните точки в работния процес.

В това се състои възможността. Не става въпрос за подмяна на основните системи за регистрация, а за създаване на единен оперативен слой, който да обхваща прехвърлянето на данни между тях. Най-бързият начин да тествате този модел е да създадете работеща оперативна среда за регистрация в рамките на вашата платформа за управление на проекти.

Започнете с предложението по-долу и го адаптирайте към целите на вашия курс, сегментите на студентите и критичните точки в работния процес.

Задачата: Създайте своя работна среда за управление на записванията с помощта на изкуствен интелект

Копирайте този шаблон, поставете го в ClickUp Brain, за да създадете свой собствен „ClickUp Super Agent“, попълнете данните за вашата институция и ще получите пълноценно работно пространство за операции по записване, включващо проследяване на процеса, работни потоци за комуникация, правила за автоматизация и всичко останало.

Резултатът трябва да ви предостави солиден първоначален вариант на оперативната ви структура, включващ работни процеси, разделени на етапи, контролни точки за предаване на задачите, логика на крайните срокове и прозрачност между екипите. След това вашите служители могат да го адаптират в съответствие с обема на записванията, стратегията за привличане на кандидати и институционалните ограничения.

Конструктор на супер агенти за операции по записване

Подсказка:

→ Готови ли сте да създадете своя първи Супер агент? Отворете ClickUp Brain и поставете горното указание, за да създадете персонализиран Super Agent за вашето работно пространство.

Как да го настроите в ClickUp (4 стъпки)

Стъпка 1: Създайте структурата на работното си пространство

Създайте специално пространство, наречено „Операции по записване“, с пет папки:

Процес на набиране на кадри: списъци, подредени по етапи на процеса (потенциални кандидати, запитвания, кандидати, приети, платили такса, записали се) или по академична година

Комуникационни кампании: списъци за всяка поредица от кампании (поддържане на интереса, попълване на формуляра за кандидатстване, реализация, предотвратяване на отказите) с задачи за всеки етап от взаимодействието

Координация на финансовата помощ: списъци за обработка на FAFSA, съставяне на пакети за отпускане на помощи, обжалвания и управление на стипендии

Прехвърляне и признаване на кредити: списъци с очакващи оценки, споразумения за признаване на кредити и приключени оценки

Ориентация и въвеждане в работата: списъци за управление на сесиите, контролни списъци преди записване и координация на задачите между отделите

Стъпка 2: Настройте потребителските полета за всяка задача за записване

Добавете тези полета към шаблоните си за задачи по регистрация, така че всеки потенциален клиент и процес да разполага с ключовите си данни ( вижте всички типове потребителски полета ):

Поле Тип Цел Етап на фунията Падащо меню Кандидат, Заинтересован, Заявител, Приет, Внесъл такса, Записал се Източник: Студент Падащо меню Посещение в гимназия, Изложение за висши учебни заведения, Дигитални услуги, Препоръки, Прехвърляне Академичен интерес Падащо меню Предпочитана специалност или програма Статут на пребиваване Падащо меню От същия щат, от друг щат, чуждестранни Статус на финансовата помощ Падащо меню Без FAFSA, Получена FAFSA, Проверена, Оформена, Одобрена Риск, свързан с доходността Падащо меню Ниско, Средно, Високо (въз основа на сигналите за ангажираност) Нетна цена Валута Обща стойност без всички помощи Краен срок за внасяне на депозит Дата Краен срок за внасяне на депозита от студента

Стъпка 3: Поставете подсказката в ClickUp Brain

Отворете ClickUp Brain в новото си пространство и поставете текста от по-горе. Попълнете променливите (наименование на институцията, целеви брой ученици в клас, брой подадени заявления, процент на приетите, брой на персонала). Brain създава структурата на процеса, работните потоци за комуникация и правилата за автоматизация под формата на задачи и подзадачи, които можете да използвате веднага. (Започвате с Super Agents? Вижте как да създадете първия си проект стъпка по стъпка.)

Стъпка 4: Настройте автоматизации за текущо управление

Автоматизация на процесите по записване чрез супер агент

Настройте тези основни автоматизации, така че системата да работи самостоятелно ( разберете как функционират потребителските полета в автоматизациите ):

Когато… И тогава… Създава се ново запитване Стартиране на поредица от действия за поддържане на комуникацията, възлагане на регионалния консултант Статусът на заявката се променя на „Завършена“ Задействане на процедурата за разглеждане на кандидатурата, уведомяване на приемната комисия Приетият студент не е внесъл депозит след 14 дни Променете риска, свързан с доходността, на „Висок“, за да се задейства индивидуална консултация от съветник Записаният студент не се е регистрирал за ориентационната програма в определения срок Създайте задача за последващи действия, уведомете координатора по записването Оценката на признатите кредити надхвърля 5-дневния срок за обслужване Препратете въпроса към ръководителя на катедрата, отбележете го в таблото за проследяване на прехвърлянията

Какво обхваща агентът през целия цикъл на записване

AI агентът за операции по записване не е чатбот, който отговаря на въпросите на потенциалните студенти. Това е система, която работи в рамките на вашата работна среда за управление на проекти и извършва структурираната, повтаряща се работа, която в момента вашият екип по записване извършва ръчно: преминаване на потенциалните студенти през етапите на процеса, задействане на комуникации, координация между отделите и сигнализиране за студенти в риск, преди те да се откажат.

Етап от жизнения цикъл Какво прави агентът Какво замества Набиране на персонал Проследява източниците на потенциални клиенти, управлява разпределението на териториите, следи обема на запитванията спрямо целите по региони и програми Управление на териториите чрез електронни таблици и ръчно проследяване на източниците Обработка на заявленията Преминава заявленията през етапите на разглеждане, отбелязва непълните досиета, назначава рецензенти, проследява статуса на решенията Алтернативни решения за CRM и координация на рецензентите чрез електронна поща Управление на доходността Следи лихвените проценти по депозити по сегменти, задейства ескалиращи мерки за контакт с клиенти, които не са направили депозит, и сигнализира за индикатори за риск, свързани с доходността Седмични отчети за добив, изготвяни ръчно въз основа на експортирани данни от SIS Координация на финансовата помощ Проследява статуса на обработката на FAFSA, управлява работните процеси по обжалване и предоставя на приемната комисия информация за графиците за изготвяне на пакетите Запитвания за статуса по имейл между отдел „Прием“ и отдел „Финансова помощ“ Оценка на трансфера Управлява процеса на оценяване на академичните справки, включително проследяване на сроковете за изпълнение, предоставя връзки към споразуменията за признаване на кредити и ескалира просрочените прегледи Регистри за оценка на хартиен носител и ръчна работа с отделите Въвеждане Координира дейностите по предварителната регистрация в отделите за настаняване, академична администрация, ИТ, хранене и здравни услуги, като следи за тяхното изпълнение Отделни списъци за проверка по отдели, без единен изглед за студентите

Варианти за различни видове институции

Посоченото по-горе съобщение важи за всички висши учебни заведения, които използват ClickUp. Адаптирайте съобщението за вашето учебно заведение:

Вид институция Основни промени Изследователски университет от категория R1 (над 20 000 кандидатури) Добавете процеси за магистърски и професионални програми. Включете проследяването на стипендиите за научни сътрудници и изследователските стипендии в системата за финансова помощ. Добавете работни процеси за обработка на формуляри I-20 за чуждестранни студенти. Адаптирайте комуникационните кампании според факултета/училището. Университет от втора категория (5 000–20 000 кандидатури) Насочете вниманието си към каналите за набиране на студенти в бакалавърски и магистърски програми. Добавете информационни табла за регионалните територии за набиране. Включете програмите за двойна регистрация и програмите за ранно постъпване в колеж като източници на потенциални кандидати. Университет, предлагащ предимно бакалавърски програми (1 000–5 000 кандидатури) Наблегнете на управлението на приема при по-малък брой кандидатстващи. Добавете планирането и проследяването на посещенията в кампуса като фактор за прогнозиране на приема. Включете координацията на набирането на спортисти. Опростете процеса до единна система за набиране на студенти в бакалавърска степен. Общински колеж (свободен прием) Заменете процеса за селективен прием с процес за регистрация. Насочете вниманието към процента на попълнени формуляри FAFSA и съставянето на пакети за финансова помощ. Добавете проследяване на записванията в програми без кредити и програми за професионална подготовка. Наблегнете на ориентираното към задържането на студентите въвеждане в университета. Професионално училище (непрекъснат прием) Наблегнете на управлението на групите според датата на започване, а не на годишните цикли. Добавете проследяване на партньорствата с работодатели за назначаване на работа. Включете координацията на обезщетенията за ветерани и финансирането за развитие на работната сила. Проследявайте правото на явяване на изпит за лиценз като изискване преди записване.

Управлявайте операциите по записване на едно място

Процесите по записване се затрудняват, когато проследяването на потенциални кандидати, комуникацията, координацията на финансовата помощ, оценката на прехвърлянията и задачите по въвеждането на новите студенти се извършват в отделни системи без обща оперативна картина. С помощта на ClickUp Brain, персонализираните полета и автоматизациите вашата институция може да превърне процесите по записване в една унифицирана система, която подпомага по-бързото проследяване, по-гладкото предаване на задачите, по-добрата видимост на резултатите и по-успешното приключване на процеса преди записването.

Целта не е да замести вашите CRM, SIS или системи за финансова помощ. Тя е да се намали координационната работа, свързана с тях, да се подобри прозрачността по целия процес на записване и да се помогне на екипа ви да реагира по-рано на сигналите, които влияят върху състава на групите и отпадането на студенти. Започнете с горното указание, адаптирайте го към обема на записванията и предизвикателствата, с които се сблъсквате, и създайте система, която екипът ви може реално да използва при всеки цикъл.

Често задавани въпроси

Може ли изкуственият интелект наистина да повиши добивните показатели?

Системата не предсказва кои студенти ще се запишат. Тя гарантира, че всеки приет студент получава навременна и персонализирана комуникация и че никой не остава пренебрегнат. Чрез автоматизиране на комуникационните последователности, сигнализиране за пропуснати депозити и предоставяне на консултантите на информация в реално време за показателите за ангажираност на студентите, системата помага на вашия екип да насочи усилията си там, където е най-важно. Дори малки подобрения в процента на записване – 1–2 процентни пункта – могат да доведат до значителни приходи в мащаб.

Това ли ще замести нашата CRM система за записване като Slate или TargetX?

Не. Вашата CRM система е основният източник на данни за потенциални кандидати, подробности за заявленията и история на комуникацията. Агентът в ClickUp представлява оперативното ниво, на което екипът ви координира междуотделната работа: предаване на документи за финансова помощ, оценка на признати кредити, планиране на ориентационни програми и вътрешни работни процеси, обхващащи няколко отдела. Те служат за различни цели и работят най-добре в съчетание.

А как стои въпросът със сигурността на данните в ученическите досиета и спазването на FERPA?

ClickUp притежава сертификати SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и ISO 42001 и поддържа SSO, разрешения на базата на роли, както и криптиране на данните в покой и при пренос. Задачите по записване могат да бъдат ограничавани според ролята, така че консултантите да виждат своите територии, а служителите, отговарящи за финансовата помощ, да виждат работните процеси по съставянето на пакети. Няма данни, използвани за обучение на модели на изкуствен интелект.

Това полезно ли е за колежите с отворена система за прием?

Разбира се. Въпреки отворения прием, институциите все още се сблъскват със сложни процедури по записване: проследяване на попълването на формуляра FAFSA, координиране на тестовете за ниво, управление на ориентационните програми и регистрация за програми без кредити. Агентът автоматизира оперативната страна на записването, независимо дали имате селективна процедура за прием. Променливите за бързо действие ви позволяват да пропуснете селективния процес и да се съсредоточите върху регистрацията и въвеждането на новите студенти.

Как това се вписва в другите работни процеси във висшето образование?

Процедурите по записване засягат почти всеки отдел. Това работно пространство се интегрира естествено с планирането на ресурсите за капацитета на учебните зали и общежитията, с планирането на учебните програми въз основа на сигналите за търсене на програми, както и с проследяването на професионалното развитие за обучението на персонала, отговарящ за приема. Полетата за взаимоотношения в ClickUp ви позволяват да свържете данните за записването със задачи във всяко друго работно пространство.