Как да провеждате институционални проучвания с помощта на изкуствен интелект

Отделите за институционални проучвания (IR) прекарват повече от половината от времето си в изготвяне на отчети за съответствие, но само 39% от ръководителите на IR заявяват, че броят на служителите им е достатъчен. AI агент, вграден в платформа за управление на проекти, може да автоматизира проследяването на подаването на IPEDS, управлението на заявки за данни, администрирането на анкети, подкрепата за акредитация и работните процеси за сравнителен анализ, като освободи екипа ви за IR да се фокусира върху стратегическия анализ, от който ръководството ви действително се нуждае.

По-долу е готов за копиране подсказък за AI агент, който можете да поставите в ClickUp, за да създадете пълноценно работно пространство за институционални проучвания за минути. Но преди да го използвате, е полезно да разгледате оперативната претовареност, която този вид система е предназначена да разреши. За повечето отдели за институционални проучвания проблемът не е липсата на експертиза в областта на данните. Проблемът е, че циклите за съответствие, специфичните заявки, сроковете за проучвания и подкрепата за акредитация се конкурират за внимание в разкъсани работни потоци.

Кой трябва да използва тази конфигурация за институционални проучвания Тази настройка е предназначена за директори по институционални проучвания, анализатори, екипи за институционална ефективност, администратори на анкети, персонал за подкрепа на акредитацията и офиси за подкрепа на вземането на решения, отговорни за отчитане, анализи и координация на съответствието. Тя е особено полезна за институции, които вече разполагат с инструменти за отчитане и бизнес анализи, но все още разчитат на ръчна координация за управление на крайни срокове, заявки за данни, анкети и повтарящи се цикли на отчитане.

Проблемът: Вашият отдел за институционални изследвания е фабрика за отчети, а би трябвало да бъде стратегически актив

Ако ръководите отдел за институционални проучвания, познавате цикъла: подаването на данни към IPEDS отнема цели месеци, заявките за данни се натрупват по-бързо, отколкото можете да ги обработите, самооценките за акредитация изискват исторически данни, които трябва да възстановите от нулата, а ректорът иска прогнози за записванията до петък.

Цифрите го потвърждават. Проучване на AIR от 2021 г. установи, че повечето отдели за институционални изследвания (IR) прекарват над половината от времето си в отчитане – от спазване на федералните изисквания до подаване на документи, изисквани от щатските власти, и вътрешни анализи в подкрепа на вземането на решения. Междувременно проучване на капацитета на AIR от 2023 г. установи, че 53% от професионалистите в областта на институционалните изследвания заявяват, че броят на персонала им е недостатъчен за изпълнение на текущите работни натоварвания, а само 39% от ръководителите в тази област считат, че персоналът им е адекватен. NCES оценява, че само отчитането по IPEDS отнема между 157 и 193 часа на институция годишно, а предложените федерални разширения биха могли да добавят над 740 000 часа натоварване в целия сектор.

Резултатът: отделите за институционални изследвания се превръщат в фабрики за реактивно отчитане, вместо в стратегическите партньори за анализи, от които институциите им се нуждаят. Преподавателите чакат седмици за отговори на заявките за данни. Таблата за записване се актуализират само когато някой има време. Подготовката за акредитация се превръща в пожарна тренировка. А институционалното знание, което свързва всичко това, се намира в главата на един-единствен човек.

Как CU Anschutz реши този проблем: Кампусът CU Anschutz на Университета на Колорадо замени пет стари системи с ClickUp за над 170 потребители в централизирания си ИТ екип. Ръчното отчитане спадна до нула. Анна Алекс, директор на отдела за технологични услуги на кампуса: Моралът на екипа се повиши, защото хората искат да решават проблеми, а не да създават пивотни таблици.

Това е възможността тук. Не става въпрос за замяна на вашите аналитични инструменти, а за създаване на един видим оперативен слой около крайните срокове, заявките и отчетността, свързани с тях. Най-бързият начин да тествате този модел е да създадете работеща конфигурация за институционални проучвания във вашата платформа за управление на проекти. Искате ли да тествате подобен модел във вашия отдел за институционални изследвания? Започнете с указанията по-долу и ги адаптирайте към вашите задължения за отчитане, броя на персонала и критичните точки във вашия работен процес.

Искате ли да тествате подобен модел във вашия отдел за институционални изследвания? Започнете с указанията по-долу и ги адаптирайте към вашите задължения за отчитане, броя на персонала и критичните точки в работния процес.

Задачата: Създайте своя работен пространство за институционални проучвания с изкуствен интелект

Копирайте този подсказ, поставете го в ClickUp Brain, за да създадете свой собствен ClickUp Super Agent, попълнете данните за вашата институция и ще получите пълно работно пространство за IR операции с проследяване на IPEDS, управление на заявки за данни, работни потоци за анкети и всичко останало.

Резултатът трябва да ви даде солиден първоначален проект на вашата оперативна структура, включващ йерархии на задачите, вътрешни срокове, прехвърляне на отговорности и контролни точки за отчитане. След това вашият екип може да го персонализира, за да съответства на типа на вашата институция, задълженията за отчитане и капацитета на персонала.

Супер агент за институционални проучвания

Подсказка:

→ Готови ли сте да създадете своя първи Супер агент за управление на грантове? Отворете ClickUp Brain и поставете горния текст, за да създадете персонализиран Super Agent за вашето работно пространство.

Как да го настроите в ClickUp (4 стъпки)

Стъпка 1: Създайте структурата на работното си пространство

Създайте специално пространство, наречено „Институционални проучвания“, с папки, които съответстват на основните ви функции:

IPEDS и федерално отчитане: списъци за всеки период на събиране (есен, зима, пролет), с задачи за всеки компонент на анкетата

Заявки за данни: списъци за опашката за приемане, в процес на обработка, в процес на преглед, доставени и архив на базата от знания

Проучвания и оценки: списъци с активни проучвания, календар на проучванията, завършени проучвания с архив на резултатите

Акредитация: списъци по акредитиращ орган или по акредитационен цикъл, с подсписъци за всеки стандарт

Анализи и табла: списъци за проследяване на записванията, анализ на задържането, сравнителен анализ с конкуренти, ключови показатели за ефективност (KPI) на стратегическия план и актуализации на справочника с факти

Стъпка 2: Конфигурирайте персонализирани полета за всяка задача за институционални проучвания

Добавете тези полета към шаблона си за задачи за институционални изследвания, така че всеки проект да разполага с ключовите си данни на един поглед ( вижте всички типове потребителски полета ):

Поле Тип Цел Име на отчета/компонента Кратък текст Компонент на IPEDS, име на анкетата или заглавие на заявката Прозорец за събиране Падащо меню Есен, Зима, Пролет, Ad hoc Отговорник Хора Основно лице, отговорно за подаването на данни Източник на данни Падащо меню Banner, PeopleSoft, Хранилище за данни, Ръчно, Външно Федерален краен срок Дата Краен срок за подаване на документи към NCES/акредитиращия орган Вътрешен краен срок Дата Задайте 10 работни дни преди федералния краен срок Приоритет Падащо меню Спешно, Стандартно, Ниско Заявител Кратък текст Лице или отдел, отправящ заявка за данни

Стъпка 3: Поставете подсказката в ClickUp Brain

Инструмент за институционални проучвания

Отворете ClickUp Brain във вашето ново пространство и поставете подсказката отгоре. Попълнете вашите променливи (име на институцията, тип, брой записани студенти, брой на персонала, задължения за отчитане, текущи инструменти). Brain изгражда структурата на задачите, календарите на IPEDS, работните потоци за заявки за данни и правилата за автоматизация като задачи и подзадачи, които можете да използвате веднага. (Нови в Super Agents? Вижте как да създадете първата си стъпка по стъпка. )

Стъпка 4: Настройте автоматизации за текущо управление

Автоматизация на институционалните проучвания

Конфигурирайте тези основни автоматизации, така че системата да работи самостоятелно ( научете как работят потребителските полета в автоматизациите ):

Когато… След това… Отваря се прозорецът за събиране на данни за IPEDS (по дата) Създайте задачи за всеки компонент на анкетата, определете отговорни лица и задайте вътрешни крайни срокове Заявка за данни, подадена чрез формуляр за приемане Автоматично възлагане на анализатор въз основа на темата, задаване на очаквана дата на завършване според приоритета Процентът на отговорилите на анкетата пада под целевото ниво при достигане на прага за напомняне Ескалирайте към директора на IR, задействайте допълнителна вълна от напомняния Вътрешният краен срок е след 5 дни, а статусът на задачата не е „В процес на преглед“ Изпратете сигнал до отговорника за ключовете и директора по институционални изследвания Крайният срок за самооценка за акредитация е след 30 дни Създайте списък за проверка на доставката на данни, уведомете персонала по институционални изследвания, назначен за всеки стандарт

Какво обхваща агентът през целия цикъл на институционалните проучвания

AI агентът за институционални проучвания не е инструмент за отчитане или BI табло. Това е система, която работи във вашето работно пространство за управление на проекти и извършва структурираната, ориентирана към крайни срокове координационна работа, която вашият екип понастоящем извършва ръчно: управление на графиците на IPEDS, насочване на заявки за данни, проследяване на кампании за анкети и организиране на доказателства за акредитация.

Етап от жизнения цикъл Какво прави агентът Какво замества Федерално отчитане Проследява всички 12 компонента на IPEDS в три периода за събиране на данни с възлагане на отговорности на ключови лица, проверки за съгласуваност между компонентите и потвърждения за подаване Ръчно проследяване на календара, координация на отговорните лица чрез имейл, съгласуване на данни в последния момент Заявки за данни Пренасочва постъпилите заявки към анализатори по теми, проследява времето за изпълнение и изгражда база от знания с възможност за търсене на завършената работа Приемане на данни чрез имейл, опашки в електронни таблици, възстановяване на анализ, извършен преди две години Провеждане на анкети Управлява целия цикъл на проучването – от избора на инструменти до разпространението, проследява процента на отговорите с автоматизирани напомняния и сравнява резултатите с тези на конкурентите Изолирано управление на анкети, ръчно изпращани имейли с напомняния, резултати, съхранявани в папки, които никой не чете Подкрепа за акредитация Съпоставя изискванията за данни със стандартите на акредитационните органи, проследява събирането на доказателства и управлява потока от данни за самооценката с контрол на версиите Събиране на данни в спешни ситуации, документи без версии, разпръснати доказателства по споделени дискове Анализи и отчети Поддържа табла за записване, задържане и завършване с автоматично обновяване на данните и сравнителен анализ с конкурентите Годишни ръчни актуализации на справочници, ad hoc сравнения с конкуренти, остарели табла Управление на знанията Съхранява институционалното знание в структурирани истории на задачите, архиви на заявки за данни и документирани методологии Загуба на критично знание при смяна на персонала в отдела за институционални изследвания, несъответствия в методологията между анализаторите

Искате ли да видите как работят Super Agents в реална среда на ClickUp? Гледайте видеото по-долу, за да видите как работят на практика генерираните от изкуствен интелект работни процеси, задачи и автоматизации.

Вариации за различни видове институции

Посоченото по-горе указание работи във всички висши учебни заведения, които използват ClickUp. Адаптирайте указанието за вашата институция:

Тип институция Ключови настройки Изследователски университет от категория R1 (голям отдел за институционални изследвания, 5+ служители) Използвайте пълния подсказък такъв, какъвто е. Добавете проследяване на разходите за изследвания (проучване HERD). Добавете анализи на ниво магистърска степен (време за завършване, пакети за финансиране, резултати от назначаването). Очаквайте комплексно управление на групи от връстници с желани и действителни групи от връстници. Университет R2 (средно голям отдел за институционални изследвания, 3–5 служители) Опростете администрирането на анкетите за NSSE и 1–2 институционални анкети. Фокусирайте сравнителния анализ върху регионалните конкуренти. Добавете работен процес за поддръжка на данни за спонсорирани програми, ако отделът за институционални изследвания се занимава с отчети за безвъзмездни средства Предимно институция за бакалавърско обучение (малък отдел за институционални изследвания, 1–3 служители) Обединете проследяването на IPEDS и заявките за данни в един работен процес, тъй като едно и също лице може да се занимава и с двете задачи. Наблегнете на базата от знания, тъй като малките офиси са най-уязвими към загуба на знания вследствие на текучеството на персонала. Добавете анализи на ефективността на преподаването. Общински колеж (общ офис за IR/IE, 1–4 служители) Заменете NSSE с CCSSE. Добавете показатели за финансиране на базата на резултати по Perkins V и на държавно ниво. Фокусирайте се върху резултатите от образованието за развитие, процента на прехвърляне и показателите за развитие на работната сила. Добавете проследяване на ефективността на насочените пътеки. Професионално училище (минимален обем на институционални изследвания, 1–2 служители) Опростете отчитането към IPEDS, разкриването на информация за доходоносна заетост и изискванията за данни на акредитационните органи. Фокусирайте се върху процента на завършилите, процента на наетите и процента на успешно издържалите лицензионни изпити. Добавете проследяване на съответствието с изискванията за безопасност на кампуса , ако IR се занимава с отчитането по Clery.

Често задавани въпроси

Може ли изкуственият интелект наистина да помогне при отчитането по IPEDS?

Да. AI агентите не попълват анкетите на IPEDS вместо вас. Те управляват работния процес около IPEDS: проследяват кои компоненти са с настъпил срок, назначават отговорни лица, налагат вътрешни крайни срокове, извършват проверки за съгласуваност между компонентите и документират ревизиите. Експертният опит в областта на данните остава в ръцете на вашия IR екип. Административните разходи за управление на проекта са автоматизирани.

Как се справя това с непрекъснато постъпващите запитвания за данни?

Системата за управление на заявките за данни създава структуриран прием, класификация по приоритет и опашка, която замества настоящия модел „който първи изпрати имейл до IR, получава отговор първи“. Заявките се маркират по тема, възлагат се на анализатори и се архивират в база от знания с възможност за търсене. Когато някой зададе същия въпрос следващата година, предишният анализ може да бъде намерен за секунди.

А какво става с сигурността на данните и спазването на FERPA?

ClickUp притежава сертификати SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и ISO 42001 и поддържа SSO, разрешения на базата на роли и криптиране при съхранение и пренос. Разрешенията за работната среда на IR могат да ограничават достъпа според ролята, така че само оторизирани анализатори да имат достъп до данни на ниво студент. Няма данни, които се използват за обучение на модели на изкуствен интелект. Пълни подробности на страницата за сигурност.

Това заместител на Tableau или Power BI ли е?

Не. ClickUp с AI агент управлява работния процес и координацията на проектите, свързани с вашата аналитична работа. Tableau, Power BI и R/Python се занимават с визуализацията и статистическия анализ. Агентът следи кога таблата за управление трябва да бъдат актуализирани, препраща заявките за данни към анализаторите и управлява сроковете на IPEDS. Те служат за различни цели и работят най-добре заедно.

Как това помага на малките офиси за институционални изследвания, в които работят само един или двама души?

Малките офиси се възползват най-много. Когато един човек се занимава с IPEDS, заявки за данни, анкети и акредитация, рискът от пропуски е най-висок. Агентът следи за спазването на крайните срокове, поддържа база от знания (което е от решаващо значение, когато този човек напусне) и осигурява структура, която позволява на 1-2 души да работят като екип от пет. Вижте също как AI агентите могат да помогнат на вашите офиси за академично консултиране и финансова помощ.