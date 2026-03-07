Как да управлявате безвъзмездни средства с помощта на изкуствен интелект

Американските университети управляват 117,7 милиарда долара финансиране за научни изследвания. Администраторите на грантове все още прекарват 36% от времето си само в административен мониторинг. AI агент, вграден в платформа за управление на проекти, може да автоматизира проследяването на бюджета, сроковете за спазване на изискванията, отчитането на усилията и списъците за приключване, като намали административните часове с над 60%.

По-долу е копие на AI агент, което можете да поставите в ClickUp, за да създадете цялостно работно пространство за проследяване на грантове за минути. Но първо е полезно да разгледаме оперативните пречки, които този вид система е предназначена да разреши. За повечето офиси на спонсорирани програми проблемът не е липсата на инструменти. Проблемът е ръчната координационна работа, разпределена между електронни таблици, пощенски кутии, ERP системи и календари за спазване на срокове.

За кого е предназначена тази настройка за управление на безвъзмездни средства: Тази настройка е предназначена за офиси на спонсорирани програми, администратори на научни изследвания, счетоводители на безвъзмездни средства, координатори за съответствие и екипи, които управляват сложни портфейли от награди от различни спонсори преди или след присъждането им. Това е особено полезно за институции, които вече разполагат със система за отчитане на финансови данни или спазване на изискванията, но все още разчитат на ръчна координация за управление на крайни срокове, отчитане и ежедневни операции, свързани с безвъзмездните средства.

Проблемът: Вашият OSP отделя повече време за управление на електронни таблици, отколкото за подкрепа на научните изследвания

Ако ръководите офис за спонсорирани програми, вече знаете тази част. Вашият екип се занимава със стотици (понякога хиляди) активни награди, всяка от които има свои собствени правила за финансиране съгласно 2 CFR 200, свой собствен ритъм на отчитане и свои собствени срокове за спазване на изискванията, като всичко това се проследява чрез комбинация от Banner, имейл, електронни таблици и Cayuse.

Резултатът е предвидим: пропуснати срокове за спазване на изискванията, които се появяват в единични одити, бързане с докладите в последния момент всяко тримесечие, PI, които не могат да видят собствените си бюджетни данни, без да изпращат имейл до финансовия отдел, и административна тежест, която организации като COGR се опитват да намалят от години.

Как CU Anschutz реши този проблем: Кампусът CU Anschutz на Университета на Колорадо замени пет стари системи с ClickUp за над 170 потребители в централизирания си ИТ екип. Ръчното отчитане намаля до нула. Анна Алекс, директор на Campus Technology Services: Моралът на екипа се повиши, защото хората искат да решават проблеми, а не да създават пивотни таблици. Моралът на екипа се повиши, защото хората искат да решават проблеми, а не да създават пивотни таблици.

Това е възможността, която се предлага тук. Не се заместват институционалните системи, а се премахва ръчната координационна работа около тях. Най-бързият начин да тествате този модел е да създадете работеща структура за управление на безвъзмездни средства във вашата платформа за управление на проекти.

Подсказка: Създайте свое работно пространство за проследяване на субсидии с помощта на изкуствен интелект

Копирайте този подсказ, поставете го в ClickUp Brain, за да създадете свой собствен ClickUp Super Agent, попълнете данните на вашата институция и ще получите пълно работно пространство за проследяване на грантове с таблици за бюджета, календар за спазване на сроковете, правила за автоматизация и работни потоци за приключване.

Резултатът трябва да ви даде солиден първи проект на вашата оперативна структура, включително йерархии на задачите, логика на автоматизацията и контролни точки за спазване на изискванията. След това вашият екип може да го адаптира към вашите спонсори, честотата на отчитане и вътрешния процес на одобрение.

Резултатът трябва да ви даде солиден първи проект на вашата оперативна структура, включително йерархии на задачите, логика на автоматизацията и контролни точки за спазване на изискванията. След това вашият екип може да го адаптира към вашите спонсори, честотата на отчитане и вътрешния процес на одобрение.

Супер агент за управление на грантове

Подсказка:

→ Готови ли сте да създадете своя първи супер агент за управление на безвъзмездни средства? Отворете ClickUp Brain и поставете горния прозорец, за да създадете персонализиран Super Agent за вашето работно пространство.

След като бъде създаден вашият агентски план, следващата стъпка е да го превърнете в практическо работно пространство, което вашият OSP може да използва всеки ден.

Как да го настроите в ClickUp (4 стъпки)

Преди да настроите пространството си, съберете основните данни, които екипът ви вече използва за управление на наградите. Това обикновено включва списъка с активните ви грантове, крайните срокове на спонсорите, датите на приключване на грантовете, собствеността на PI, графиците за съответствие, текущия източник на бюджет и изискванията за приключване. Започването с чисти данни прави вашите автоматизации, табла и сигнали за риск много по-надеждни.

„Изследвания и спонсорирани програми”, с четири папки (или започнете с Процес на отпускане на безвъзмездни средства: списъци с възможности за финансиране, предложения в процес на разработване, подадени/в процес на разглеждане и отхвърлени Активни награди: списъци, организирани по тип финансираща организация (федерална, държавна, фондация, индустрия) Съответствие и отчитане: списъци за отчитане на усилията, подновяване на IRB/IACUC, доклади за напредъка и подготовка за одит Приключване: списъци за безвъзмездни средства, приключващи през това тримесечие, и архивирани/приключени безвъзмездни средства Създайте структурата на работното си пространство Настройте специално пространство, наречено, с четири папки (или започнете с шаблон за проследяване на грантове и го персонализирайте оттам):Процес на отпускане на безвъзмездни средства:Активни награди:Съответствие и отчитане:Приключване: списъци за безвъзмездни средства, приключващи през това тримесечие, и архивирани/приключени безвъзмездни средства Конфигурирайте персонализирани полета за всяка задача, свързана с безвъзмездни средства Добавете персонализирани полета към всяка задача, свързана с безвъзмездни средства, за да може екипът ви да проследява едни и същи основни данни за всички отпуснати средства. Включете полета за идентификация на безвъзмездните средства, финансиращ орган, размер на отпуснатите средства, собственост на PI, темп на изразходване, ниво на риск и крайни срокове на спонсора или вътрешни крайни срокове. Тази стандартизирана структура прави автоматизацията, таблата за управление и мониторинга на риска много по-надеждни. Поставете подсказката в ClickUp Brain Отворете ClickUp Brain в новото си пространство и поставете подсказката. Попълнете променливите, включително името на институцията, типа на институцията, спонсорите, броя на персонала и броя на активните грантове. Използвайте генерирания резултат, за да създадете първи чернови вариант на структурата на задачите, проследяването на бюджета, календара за спазване на сроковете и логиката на автоматизацията , след което го усъвършенствайте за работния процес на вашия екип. Настройте автоматизации за текущо управление Създайте автоматизации, за да поддържате работата по субсидиите без постоянни ръчни проверки. Използвайте правила, за да задействате контролни списъци за приключване, да маркирате превишения на разходите, да ескалирате задачи за сертифициране на просрочени усилия, да премествате одобрени предложения напред и да създавате задачи за отчети за напредъка преди крайните срокове на спонсорите.

Създайте специално пространство, наречено „Изследвания и спонсорирани програми”, с четири папки (или започнете с шаблон за проследяване на грантове и го персонализирайте оттам):Процес на отпускане на безвъзмездни средства: списъци с възможности за финансиране, предложения в процес на разработване, подадени/в очакване и отхвърлени Активни награди: списъци, организирани по тип финансиращ орган (федерален, щатски, фондация, индустрия) Съответствие и отчитане: списъци за отчитане на усилията, подновяване на IRB/IACUC, доклади за напредъка и подготовка за одит Приключване: списъци за безвъзмездни средства, приключващи през това тримесечие, и архивирани/приключени безвъзмездни средства

Добавете персонализирани полета към всяка задача, свързана с безвъзмездни средства, за да може екипът ви да проследява едни и същи основни данни за всички отпуснати средства. Включете полета за идентификация на безвъзмездните средства, финансиращ орган, размер на отпуснатите средства, собственост на PI, темп на изразходване, ниво на риск и крайни срокове на спонсора или вътрешни крайни срокове. Тази стандартизирана структура прави автоматизацията, таблото за управление и мониторинга на риска много по-надеждни.

Отворете ClickUp Brain в новото си пространство и поставете подсказката. Попълнете променливите, включително името на институцията, типа на институцията, спонсорите, броя на персонала и броя на активните грантове. Използвайте генерирания резултат, за да създадете първи чернови вариант на структурата на задачите, проследяването на бюджета, календара за спазване на сроковете и логиката на автоматизацията, след което го усъвършенствайте за работния процес на екипа си.

Създайте автоматизации, за да поддържате работата по субсидиите без постоянни ръчни проверки. Използвайте правила, за да задействате списъци за приключване, да маркирате превишения на разходите, да ескалирате задачи за сертифициране на просрочени усилия, да премествате одобрени предложения напред и да създавате задачи за отчети за напредъка преди крайните срокове на спонсорите.

Готови ли сте да превърнете тези работни процеси в повтаряща се система? Създайте своето работно пространство за управление на безвъзмездни средства в ClickUp.

Готови ли сте да превърнете тези работни процеси в повтаряща се система? Създайте свое работно пространство за управление на безвъзмездни средства в ClickUp.

💡 Професионален съвет: Започнете с един отдел, категория спонсори или тип награди, преди да внедрите системата в цялата институция. По-малък пилотен проект помага на екипа ви да усъвършенства структурата на задачите, правилата за автоматизация и разрешенията, преди да преминете към мащабиране.

Препоръчителни персонализирани полета за задачи, свързани с безвъзмездни средства

Тези полета създават последователен оперативен архив за всяка отпусната субсидия и правят вашите табла, автоматизации и сигнали за риск много по-полезни.

Поле Тип Цел Идентификационен номер на субсидията Кратък текст Вътрешен номер за проследяване на университета Финансираща организация Падащо меню NSF, NIH, DOE, DOD, ED, фондация, държава, други Размер на наградата Валута Обща стойност на наградата Име на PI Хора Основен изследовател Скорост на изразходване Брой (%) Месечни разходи като процент от общия бюджет Ниво на риск Падащо меню Зелено, жълто, червено Краен срок за спонсори Дата Външен краен срок Вътрешен краен срок Дата Автоматично настройване на пет работни дни преди крайния срок на спонсора

📘 Прочетете също: Вижте всички типове потребителски полета, за да решите кои полета са най-подходящи за вашия работен поток по субсидиите.

Основни примери за автоматизация при управлението на безвъзмездни средства

След като настроите персонализираните си полета, създайте автоматизации, които поддържат сроковете, отчитането и статуса на субсидиите без необходимост от повтарящо се ръчно проследяване.

Когато… След това… Крайната дата на субсидията е след 90 дни Създайте контролен списък за приключване на базата на шаблон. Задачата за сертифициране на усилията не беше изпълнена в срок Променете нивото на риск на жълто и уведомете PI и администратора на грантовете. Задачата за сертифициране на усилията не е изпълнена до крайния срок. Ескалирайте с напомняния на 7-и, 14-и и 21-и ден. Всички етапи на преглед на предложението са одобрени Преместете основната задача в Готов за подаване и уведомете OSP. Докладът за напредъка трябва да бъде подаден в срок от 45 дни Създайте задача за отчет и извлечете данни за етапите от подзадачите.

📘 Прочетете също: Научете как работят персонализираните полета в автоматизациите

Чести грешки, които трябва да се избягват при настройването на работни процеси за субсидии с изкуствен интелект

Най-често срещаната грешка е да се опитвате да пресъздадете всички изключения и крайни случаи още от първия ден. Започнете с повтарящите се работни процеси, които създават най-голямо административното натоварване, като проследяване на крайни срокове, мониторинг на бюджета, отчитане на усилията и подготовка за приключване.

Друга често срещана грешка е да се разглежда работната среда като заместител на Banner, Workday, Cayuse или Kuali, вместо да се използва като оперативен слой върху тези системи.

С въведената структура и автоматизация, по-голямото предимство става ясно. Агентът вече не е само упражнение по настройка. Той започва да подпомага работата през целия цикъл на субсидията.

Какво обхваща агентът през целия цикъл на субсидията

AI агентът за управление на грантове работи най-добре като оперативна система във вашето работно пространство за управление на проекти. Той се занимава със структурираната, повтаряща се работа, която вашият екип понастоящем управлява ръчно, включително създаване на задачи, маркиране на крайни срокове, ескалиране на просрочени задачи и проследяване на бюджети.

AI агентът за управление на грантове работи най-добре като оперативна система в рамките на работното пространство за управление на проекти. Той се занимава със структурираната, повтаряща се работа, която екипът ви понастоящем управлява ръчно, включително създаване на задачи, маркиране на крайни срокове, ескалиране на просрочени задачи и проследяване на бюджети.

Най-голямата полза се проявява в частите от администрирането на грантове, които са повтарящи се, зависими от крайни срокове и зависещи от последователни предавания между екипите.

Най-голямата полза се проявява в частите от администрирането на грантове, които са повтарящи се, зависими от крайни срокове и зависещи от последователни предавания между екипите.

Етап от жизнения цикъл Какво прави агентът Какво замества Откритие Съпоставя нови възможности за финансиране ( Grants.gov , NSF, NIH) с профилите на научните изследвания на факултета и уведомява съответните главни изследователи. Ръчно сканиране на бази данни за финансиране и масови имейли Разработване на предложения Създава структура на задачите по предложението с раздели, специфични за финансиращите организации, назначава рецензенти, налага вътрешни срокове. Проследяване на крайни срокове чрез електронни таблици и преглед чрез електронна поща Настройка на наградата Автоматично генерира списъци за проверка на съответствието, подзадачи за проследяване на бюджета и календари за отчитане, когато бъде отпуснато финансиране. 2–3 седмици ръчна настройка за всяка нова награда Мониторинг на бюджета Генерира чернови на отчети от данни за задачите, създава контролни списъци за приключване 90 дни преди крайната дата, архивира приключените грантове. Тримесечно ръчно съгласуване с ERP Съответствие Управлява сертификати за усилия, подновяване на IRB/IACUC, крайни срокове за отчети за напредъка и мониторинг на подизпълнители с ескалационни пътища. Колективни знания, лепящи се бележки и напомняния в календара Отчитане и приключване Генерира чернови на отчети от данни за задачите, създава контролни списъци за приключване 90 дни преди крайната дата и архивира приключените грантове. Подготовка на доклади за пожарни учения и бързи приключвания

За разлика от общите AI инструменти, това е ClickUp Super Agent, който работи в същото работно пространство, където вашият екип вече управлява задачите. Всяко действие се извършва там, където хората вече работят. Няма нужда от допълнително влизане в системата, нито от проверка на отделна система.

Пример: Ако срокът на NIH наградата изтича след 90 дни, агентът може автоматично да създаде списък за приключване, да маркира просрочени сертификати за усилия, да предупреди администратора на грантовете, ако темпът на изразходване не е според плана, и да уведоми PI за предстоящите изисквания за окончателно отчитане.

Искате ли да видите как работят Super Agents в реална среда на ClickUp? Гледайте видеото по-долу, за да видите как AI-генерираните работни процеси, задачи и автоматизации се съчетават на практика.

Вариации за различни типове институции

Горната подсказка работи във всички висши учебни заведения, които използват ClickUp. Адаптирайте подсказката за вашата институция:

Тип институция Ключови корекции Изследователски университет R1 (над 500 активни гранта) Използвайте пълния подсказващ текст без промени. Добавете обобщаващи табла на ниво отдел. Добавете мониторинг на подизпълнителите за награди, присъдени на няколко институции. Очаквайте 15–25 активни финансиращи организации. R2 университет (100–500 активни гранта) Опростете оценката на риска до две нива (в норма / изисква внимание). Намалете нивата на ескалация с едно ниво. Фокусирайте проследяването на съответствието върху вашите 3 най-големи финансиращи организации. Предимно институция за бакалавърско образование (10–50 активни гранта) Премахнете раздела за мониторинг на подизпълнителите. Опростете проследяването на усилията само до годишни сертификации. Добавете списък за проверка „ново наставничество на PI“ за получатели на безвъзмездни средства за първи път. Обществен колеж (5–20 активни гранта) Фокусирайте се върху спазването на изискванията на Title III/Title V и Perkins V. Заменете специфичните за NSF/NIH елементи с изискванията за отчитане на Министерството на образованието. Опростете бюджетните категории. Кариерно/професионално училище (1–10 активни гранта) Фокусирайте се върху DOL/WIOA и държавните субсидии за работна сила. Заменете бюджетните категории 2 CFR 200 с конкретни за финансиращия орган позиции. Добавете проследяване на процента на назначаване и процента на завършване като резултати.

Управлявайте операциите по отпускане на безвъзмездни средства на едно място

Независимо от типа на вашата институция, целта е една и съща: по-малко ръчни прехвърляния, по-ясна видимост и по-малко време, прекарано в преследване на крайни срокове в несвързани инструменти. С ClickUp Brain, Custom Fields и Automations вашият екип може да превърне проследяването на грантове в повтаряема система за управление на бюджети, съответствие, отчитане и приключване на работа в едно работно пространство.

Започнете с горния подсказ, адаптирайте го към вашето портфолио от грантове и превърнете проследяването на грантове в повтаряема система, на която вашият екип може да разчита. Започнете безплатно с ClickUp.

Често задавани въпроси за управлението на безвъзмездни средства с помощта на изкуствен интелект

Да. AI агентите не заместват преценката за съответствие. Те налагат работните процеси за съответствие. Агентът създава контролни списъци въз основа на 2 CFR 200, прилага специфични за финансиращия орган правила (NSF, NIH, DOE имат различни изисквания) и автоматично ескалира крайните срокове. Човешкият администратор на безвъзмездни средства все още взема решения за съответствие, но вече не е необходимо да помни всеки краен срок или ръчно да проследява всяка сертификация.

Работното пространство на AI агента работи съвместно с вашите съществуващи финансови и изследователски административни системи. Данните за бюджета от вашата ERP система (Banner, Workday, PeopleSoft) се синхронизират в персонализирани полета за всяка задача, свързана с грантове. Агентът не замества вашата система за записване. Той се превръща в оперативен слой, в който вашият екип проследява задачите, крайните срокове и сътрудничеството в допълнение към финансовите данни.

ClickUp притежава сертификати SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и ISO 42001 и поддържа SSO, разрешения на базата на роли и криптиране в покой и при пренос. Разрешенията на ниво субсидия позволяват на PI да виждат само свои награди. Няма данни, които да се използват за обучение на AI модели. Пълни подробности на страницата за сигурност.

Не. Прозорецът включва променливи за типа на институцията и обема на субсидията. Общинските колежи, които управляват 10 субсидии по Титла III, се възползват от същия календар за спазване на изискванията и автоматизация на крайните срокове, както и университетите R1, които управляват 2000 федерални награди. Той се мащабира според вашето портфолио.

Cayuse и Kuali са системи за управление на научни изследвания, създадени за подаване и водене на отчети за съответствие. Те са системата за водене на отчети. ClickUp с AI агент е оперативният слой, в който вашият екип управлява ежедневните задачи, сътрудничи по предложения, проследява крайни срокове и получава известия. Те служат за различни цели и работят най-добре заедно.