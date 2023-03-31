Щати с най-висок процент на нови предприемачи

Знаете ли, че щатите в южната част на САЩ са произвели повече предприемачи от всеки друг регион в страната?

ClickUp използва данните от Kauffman Indicators of Entrepreneurship, за да намери 15-те щата с най-висок процент на нови предприемачи. Kauffman използва данни от Бюрото за преброяване на населението и Бюрото за статистика на труда, за да анализира предприемачеството в цялата страна.

Този анализ на данните на Kauffman класифицира щатите според процента на новите собственици на фирми спрямо населението на щата. Той включва регистрирани и нерегистрирани компании, както и такива с и без служители.

Равенствата се разбиват по броя на създадените работни места на глава от населението. Процентите на оцеляване на стартиращите компании за една година също са включени, но не се вземат предвид в класацията. Класацията осветлява продължаването на дългосрочните тенденции, наблюдавани в създаването на работни места в САЩ.

От известно време предприемаческата култура се разширява от крайбрежните меки, където преди беше концентрирана, към южните населени центрове. А съкращенията и сътресенията на работното място, които възникнаха с пандемията през 2020 и 2021 г., само дадоха тласък на стартъп културата, стимулирайки създаването на нови предприятия във всички сектори, според данните за новите бизнес заявления от IRS.

Южните щати, включително Тексас, Оклахома и Арканзас, през последните години се състезаваха за високотехнологични работни места чрез широко рекламирани стимулиращи сделки. Всеки щат често се класираше сред финалните претенденти за нови производствени заводи и преместване на централи.

Стартиращите компании за електромобили, които имаха огромен инвеститорски импулс през 2020 и 2021 г., са само един пример. Подкрепяният от Amazon производител на електромобили Rivian е може би най-плодотворният скорошен пример за тази надпревара между държавните служители, въоръжени с данъчни облекчения, които се стремят да привлекат повече работни места и иновации.

Южните щати са и сред най-бързо растящите региони по отношение на вътрешната миграция от цялата страна, тъй като американците се стичат към местата, където парите им стигат най-далеч. Много от тях, като Тексас, са похвалени от компании и избрани длъжностни лица за уникалните си данъчни кодекси, които благоприятстват създаването на работни места.

Въз основа на най-новите данни на Kauffman Indicators of Entrepreneurship изглежда, че същите тези щати сега се гордеят със значителна концентрация на предприемачи, които създават нови компании.

Тексас заема 15-то място в тази класация. Оклахома, Джорджия и югозападните щати (включително Аризона и Ню Мексико) обаче също заемат високи позиции. Прочетете нататък, за да видите дали вашият щат е сред най-предприемчивите в страната.

15. Тексас

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 5,2 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 81,9%

14. Мисури

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 4,7 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 77,1%

13. Ню Джърси

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 5,9 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 79,9%

12. Ню Йорк

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 4,1 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 79,2%

11. Аризона

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 4,7 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 81,7%

10. Уайоминг

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 3,9 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 76,6%

9. Мейн

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 4,3 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 82,9%

8. Аляска

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 3,6 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 80,3%

7. Колорадо

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 6,1 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 81,9%

6. Върмонт

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 2,5 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 78,5%

5. Калифорния

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 5,7 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 82,6%

4. Оклахома

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,4%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 5,7 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 82,3%

3. Джорджия

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,5%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 5,7 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 79,8%

2. Ню Мексико

чрез Canva

Процент на новите предприемачи : 0,5%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 3,3 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 77,6%

1. Флорида

чрез Canva

Брой на новите предприемачи : 0,6%

Работни места, създадени от стартиращи компании през първата година : 6,5 на 1000 жители

Процент на оцеляване на стартиращите компании за една година: 80,5%

Дайте свобода на предприемаческия си дух и реализирайте идеите си с ClickUp

Както можете да видите, предприемачеството наистина процъфтява в САЩ и променя начина, по който живеем днес. Вълнуващо е да наблюдаваме как собствениците на фирми превръщат своите страсти в вдъхновяващи истории на успеха, а такива постижения напълно промениха значението на успеха по целия свят.

Да станеш предприемач е нещо повече от това просто да имаш собствен бизнес. Става въпрос и за усъвършенстване на набор от умения, изработване на стратегии и създаване на принципи, които могат да отворят нови възможности във всяка област. Предприемачеството обаче не е без предизвикателства – ще ви е необходим надежден инструмент за управление на работата и бизнеса ви. С помощта на инструмент за управление на проекти като ClickUp, предприемачите от цял свят имат достъп до инструментите, от които се нуждаят, за да планират, проследяват и управляват задачи, проекти, срокове и всичко останало, необходимо за превръщането на блестящите им идеи в успешен бизнес.

Дайте свобода на предприемаческия си дух – опитайте ClickUp безплатно още днес!

Гост автор:

Дом Дифурио