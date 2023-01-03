10 от най-добрите филми за приятели – и какво могат да ни научат за работата в екип

Знаете каква е формулата. Двама души с коренно различен произход се оказват в живота един на друг. Неохотно, неочакваното дуо се сближава по време на забавните си приключения – обикновено мисия с висок залог и големи последствия.

Дали поради отвличане, развод или дори случайно убийство, нашите главни герои трябва да поемат на плещите си това, което изглежда като тежестта на целия свят.

Неизбежно възниква разрив.

Новите приятели се оказват в конфликт. Но по великолепен начин тяхното приятелство се възроди и важността на тяхната мисия се потвърждава. В последния момент, когато всичко е срещу тях, нашите неспокойни герои успяват да надхитрят или да надделеят над врага и да спасят положението.

ClickUp проучи историята на филмите за приятели и избра 10 от тях, които са получили поне 10 000 гласа в IMDb и поне 7,0 рейтинг от потребителите на IMDb или 70 Metascore. Те са подредени по азбучен ред. Филмите от този жанр привличат човешката ни природа: те са забавни, докосват сърцата ни, а най-добрите от тях се издигат на върха – често благодарение на невероятната химия между главните актьори, които демонстрират непоклатимата сила на приятелството.

Филмите за приятели са основен елемент в Холивуд поне от 30-те години на миналия век. През 70-те и 80-те години жанрът се развива и включва кастинг на дуети от различни раси. А през 90-те години на големия екран се появяват повече филми за приятели с жени. Все пак, мъжете исторически доминират в ролите в този жанр и поради това филмите с мъжки главни герои са преобладаващи в този списък. Внимание: следват спойлери.

1. Бътч Касиди и Сънданс Кид (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis чрез Getty Images

Режисьор : Джордж Рой Хил

Рейтинг на потребителите в IMDb : 8,0

Metascore : 66

Продължителност: 110 минути

В „Бътч Касиди и Сънданс Кид“ Пол Нюман и Робърт Редфорд играят легендарните роли на лидерите на престъпна организация, която обира банки и постоянно се бори с властите. В крайна сметка любовта и засиленото полицейско присъствие убеждават дуото да се поправи и двамата се разделят.

В крайна сметка новият им начин на живот се оказва не по-малко насилен и двамата се връщат към престъпния си живот. Героите на Нюман и Редфорд, свободно базирани на истинска история от границата, умират един до друг в блясък на слава, избирайки смъртта и приятелството пред затвора или семейния живот.

2. Леон (1994)

чрез Gaumont

Режисьор : Люк Бесон

Рейтинг на потребителите в IMDb : 8,5

Metascore : 64

Продължителност: 110 минути

В „Леон: Професионалистът“ младо момиче, изиграно от Натали Портман, започва необичайна връзка с наемен убиец. Семейството на момичето, замесено в престъпни дейности, е убито от корумпиран федерален агент от DEA (Гари Олдман).

Филмът, класифициран като R, е изпълнен с насилие и разказва за неконвенционалната, платонична любов между ексцентричния наемник и дързката млада жена, която го убеждава да й помогне да отмъсти на убиеца на семейството си.

3. Мъже в черно (1997)

чрез Columbia Pictures

Режисьор : Бари Соненфелд

Рейтинг на потребителите в IMDb : 7,3

Metascore : 71

Продължителност: 98 минути

„Мъже в черно“ продължава традицията на филмите за приятели с дуота, които се борят с престъпността, но с междугалактически обрат. Томи Лий Джоунс и Уил Смит играят заедно в ролите на откровен ветеран от тайната организация MiB и новодошлия новобранец.

Грубият ветеран показва на нахален и наивен новобранец как да контролира извънземните, които живеят прикрити сред обикновените хора.

Винаги в конфликт помежду си, двамата следват известни извънземни, почиствайки след тях, и изтриват спомените на хората с неутрализаторите си по пътя. Дуото се натъква на нов извънземен, приличащ на хлебарка, който заплашва да унищожи вселената.

Закалените агенти споделят нежен момент, когато героят на Смит изтрива паметта на Джоунс преди да се пенсионира – включително всички спомени за връзката му със Смит.

4. Midnight Run (1988)

чрез Universal Pictures

Режисьор : Мартин Брест

Рейтинг на потребителите в IMDb : 7,5

Metascore : 78

Продължителност: 126 минути

В „Midnight Run“ Робърт Де Ниро играе ролята на ловец на глави, нает да проследи счетоводител, който е измамил криминален бос. Комедията за приятели е написана от Мартин Брест, режисьор на хита от 80-те години „Полицаят от Беверли Хилс“. „Midnight Run“ се отличава с подобна смесица от екшън и напрежение.

Героят на Де Ниро, Джак, е силен мъж, който не разкрива картите си. В крайна сметка той разкрива своето бурно минало на своя наемник, докато двамата пътуват из страната. Когато Джак разбира, че работодателят му го е измамил, отношението му се променя. Връзката на Джак с счетоводителя (Чарлз Гродин) в крайна сметка прераства в приятелство, оставяйки зрителя с пример за това как двама души, които са в конфликт, могат да се обединят срещу общ враг.

5. The Nice Guys (2016)

чрез Warner Bros.

Режисьор : Шейн Блек

Рейтинг на потребителите в IMDb : 7,3

Metascore : 70

Продължителност: 116 минути

„The Nice Guys“ е комедия, чието действие се развива в края на 70-те години и проследява двама частни детективи (Расел Кроу и Райън Гослинг), които се опитват да разкрият случая с отвлеченото момиче. Героят на Кроу олицетворява ролята на твърдия мъж, докато Гослинг играе ролята на глупавия млад стрелец.

Неумелата двойка се разочарова от различаващите се подходи на двамата към детективската работа, докато случаят не се превръща в много по-голяма конспирация, засягаща автомобилната индустрия. В края на краищата детективите поставят виновника зад решетките, като постепенно развиват уважение към различията си и в крайна сметка създават своя собствена детективска агенция.

Филмът получи номинации за няколко награди, включително две награди „Critics’ Choice Awards“. Това е един от точно петте филма, в които Робърт Дауни Джуниър се е появил през 2010-те години, които не са филми на Marvel. Ролята, в която той играе мъртво тяло, не е посочена в надписите.

6. Странната двойка (1968)

чрез Paramount Pictures

Режисьор : Джин Сакс

Рейтинг на потребителите в IMDb : 7,6

Metascore : 86

Продължителност: 105 минути

Излязъл през 1968 г., „The Odd Couple“ е комедия, която проследява двама разведени мъже (Джак Лемън и Уолтър Матау), които се опитват да си правят компания като съквартиранти, след като се разделят със съответните си съпруги.

Героите на Лемън и Матау не биха могли да бъдат по-различни един от друг. Феликс, изигран от Лемън, е подреден и обсебен от детайлите, а Оскар, изигран от Матау, е неговият безгрижен и небрежен противоположен характер. Двамата се докарват до ръба и в крайна сметка Феликс се изнася, но не преди зрителят да види, че са научили ценни уроци от подхода на другия към живота.

7. Rain Man (1988)

чрез United Artists

Режисьор : Бари Левинсън

Рейтинг на потребителите в IMDb : 8,0

Metascore : 65

Продължителност: 133 минути

На пръв поглед „Rain Man“ е филм за пътуване, който проследява Реймънд (Дъстин Хофман), възрастен мъж с аутизъм, и неговия отчужден биологичен брат Чарли (Том Круз). С развитието на филма зрителите запомнят именно братската любов на Круз към героя на Хофман.

Чарли е автомобилен търговец, който научава, че баща му е оставил богатството си на Реймънд, за когото Чарли няма никакви спомени. По време на пътуването им из страната, разочарованието на Чарли от Реймънд отстъпва място на любовта и двамата споделят нежни моменти, включително един, в който Круз търпеливо се опитва да научи героя на Хофман как да танцува с жена.

Филмът пожъна голям успех на церемонията по връчването на Оскарите през 1988 г., а по-късно беше критикуван за несъвършеното представяне на аутизма от Хофман и похвален за това, че издига преживяванията на хората, които живеят с това състояние.

8. Rush Hour (1998)

чрез New Line Cinema

Режисьор : Брет Ратнър

Рейтинг на потребителите в IMDb : 7,0

Metascore : 60

Продължителност: 98 минути

В „Rush Hour“ най-лошият детектив от полицията в Лос Анджелис (Крис Тъкър) получава задача от ФБР да наблюдава чуждестранен детектив (Джаки Чан), който полицията в Лос Анджелис не иска да се меси в знаково дело за отвличане.

В крайна сметка героите на Тъкър и Чан преодоляват нещата, които ги разделят – раса, националност и темперамент – за да преследват целта си да спасят малката дъщеря на дипломат от престъпна организация.

Филмът остава част от популярната култура благодарение на носталгията по химията между двамата герои на екрана и дебатите сред феновете дали расовите шеги на героите са били безобидни закачки или просто расистки.

9. Телма и Луиз (1991)

чрез Pathé Entertainment

Режисьор : Ридли Скот

Рейтинг на потребителите в IMDb : 7,5

Metascore : 88

Продължителност: 130 минути

Сред най-ранните филми на режисьора Ридли Скот е „Телма и Луиз“ – филм с много звезди, в който главните героини са жени, пътуващи с кола, който революционизира жанра на комедиите за приятели.

Във филма Телма (Джина Дейвис) и Луиз (Сюзън Сарандон) са приятелки в много различни етапи от живота си, които се оказват в бягство от властите, след като убиват мъж, който се е опитал да изнасили едната от тях.

Двамата имат много различни идеи за това как да продължат напред след инцидента и в крайна сметка прекосяват страната в една забавна криминална серия.

В този филм ще видите Брад Пит в една от първите му роли, заедно с Харви Кайтел. Сарандон и Дейвис бяха номинирани за най-добра актриса на Оскарите през 1991 г.

10. Withnail and I (1987)

чрез Cineplex Odeon Films

Режисьор : Брус Робинсън

Рейтинг на потребителите в IMDb : 7,6

Metascore : 84

Продължителност: 107 минути

В „Withnail and I“ приятелите са двама безработни актьори, които редовно злоупотребяват с различни вещества. Филмът проследява тяхното пътуване на почивка, което подлага на изпитание отношенията между съквартирантите.

Безименният герой, изигран от Пол Макган, научава, че му е предложена роля. Но успехът му не се споделя от Уитнейл, изигран от Ричард Е. Грант, и двамата поемат по различни пътища.

Тъмната комедия и култова класика „Withnail and I“ оставя зрителя с образа на двама нещастници, които в крайна сметка осъзнават, че са се приемали за даденост. Източникът на филма е още по-мрачен, непубликуван роман, който завършва със самоубийство, което режисьорът Робинсън решава да промени за екрана.

Гост-автор:

Дом ДиФурио