10 най-добри инструмента за анализ на видео с изкуствен интелект за по-умни прозрения

Потопени в часове видео, търсейки онзи ключов момент? Може да е важен бизнес клип или вирусни моменти, но ръчното претърсване на кадри отнема много време.

AI видеоанализаторите са интелигентни инструменти, които гледат, маркират и анализират видеоклипове за вас. От откриване на обекти и транскрибиране на реч за важни бизнес срещи до разбиване на кадри от спортни мачове, тези AI-задвижвани платформи превръщат видеопретоварването в незабавни прозрения. Няма повече безкрайно превъртане назад или предположения – само структурирани данни, които можете да търсите, на един клик разстояние.

Но кой инструмент е най-подходящ за вашите нужди по отношение на видеосъдържанието? Нека разгледаме най-добрите инструменти за анализ на видео с изкуствен интелект и техните функции, за да променим начина, по който извличате информация и вземате решения.

Най-добрите AI видеоанализатори на един поглед

Инструмент Основни функции Най-подходящи за Цени* ClickUp Запис на екрана и уеб камерата с Clips, транскрипция и обобщаване на видеоклипове и гласови бележки с помощта на AI, AI Notetaker за запис, обобщаване и анализ на срещи. Екипи от всякакъв размер (индивидуални лица, малки предприятия, средни компании, големи предприятия), които търсят AI-базиран видеоанализ и автоматизация на работния процес. Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Google Cloud Video Intelligence Откриване на промени в кадрите, проследяване на обекти, откриване на експлицитно съдържание, транскрипция на реч Малки и средни компании, които се нуждаят от мащабируем видеоанализ Налична е безплатна пробна версия; Бизнес планове с допълнителни функции Amazon Rekognition Video Разпознаване на лица и дейности, откриване на опасно съдържание, анализ на потоци в реално време Малки и средни компании, които се нуждаят от разпознаване на лица и откриване на дейности в реално време Налична е безплатна пробна версия; Мащабируеми цени за предприятия Microsoft Azure Video Analyzer Откриване на движение, пространствен анализ, обобщаване на видео, интеграция с услугите на Azure Средни и големи компании, които искат да интегрират AI-базирани видео анализи в облачни приложения. Налична е безплатна пробна версия; Налични са бизнес планове; Интеграция с екосистемата на Microsoft IBM Watson Video Analytics Откриване на събития в реално време, сравняване на лица, анализ на тълпи и интеграция с IBM Cloud. Средни и големи предприятия, които се нуждаят от AI-базирано откриване на аномалии и извличане на метаданни. Налични бизнес планове; Персонализирани цени за нуждите на предприятията Valossa AI Video Analysis Разпознаване на лица и лога, класифициране на сцени, маркиране на експлицитно съдържание Малки и средни компании, които искат да извличат задълбочени познания от видеосъдържанието Налична е безплатна пробна версия; Персонализирани планове за предприятия Twelve Labs Откриване на ключови моменти, индексиране на визуален текст, мултимодално разбиране на видео Малки и средни компании, които се нуждаят от видео търсене, задвижвано от AI Налична е безплатна пробна версия; бизнес планове с достъп до API. ScreenApp Запис на екрана с транскрипция, AI обобщения, откриване на акценти Частни лица и малки предприятия, които се нуждаят от автоматизирани транскрипции на видео и обобщаване на съдържанието Наличен е безплатен план; Платени планове за премиум функции VideoInsights. ai Извличане на акценти, автоматични резюмета, AI маркиране за клипове, които могат да се търсят Малки и средни предприятия, особено в медийния сектор Налична е безплатна пробна версия; Платени планове с допълнителни функции Eden AI Video Analysis API Агрегиран API достъп до множество AI модели за видео, лесна интеграция и оптимизация на разходите. Малки и средни компании, които се нуждаят от доставчици на мулти-AI видеоанализ Налична е безплатна пробна версия; модел на плащане по потребление.

Какво трябва да търсите в един AI видеоанализатор?

Подходящият AI видеоанализатор може да направи голяма разлика в ефективността, с която извличате информация от видеоклипове. Ето функциите и често срещаните случаи на употреба, които да търсите, за да постигнете най-добри резултати:

Точност и възможности за разпознаване: Потърсете AI функции, които разпознават лица, текст и дори емоции с висока точност.

Обработка в реално време: Изберете инструмент, който анализира видеоматериали в реално време за незабавни прозрения.

Полезна информация: Уверете се, че изкуственият интелект не само анализира, но и предоставя значими препоръки, тенденции или обобщения, които помагат при вземането на решения.

Мащабируемост и производителност: Уверете се, че анализаторът се мащабира безпроблемно, от обработка на няколко видеоклипа до стотици или хиляди, в зависимост от вашите нужди.

Персонализация и гъвкавост: Изберете инструмент, който ви позволява да настроите параметрите за откриване според вашите специфични нужди.

Интеграция и съвместимост: Уверете се, че се свързва безпроблемно с вашия съществуващ софтуер, облачни услуги или системи за сигурност.

Сигурност и съответствие: Уверете се, че отговаря на изискванията за поверителност като GDPR или HIPAA, ако обработва чувствителни данни.

Разходи и възвръщаемост на инвестициите: За малките предприятия обмислете безплатни или модели с плащане по потребление, докато големите компании може да се нуждаят от по-усъвършенствани решения.

10-те най-добри AI видеоанализатори

Спестете време, подобрете информацията, опростете анализа на видео и вземайте бързи, основани на данни решения с тези инструменти за анализ на видео:

1. ClickUp (Най-добър за AI-базиран видеоанализ и автоматизация на работния процес)

Опитайте ClickUp Clips сега Записвайте и транскрибирайте разговори с ClickUp Clips

Гледате дълги видеоклипове и си водите бележки на ръка? С ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, това вече е минало. То комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

За видео професионалисти, анализатори и екипи, работещи с видео съдържание, ClickUp автоматизира обобщаването, помага за извличането на ключови решения и изводи и превръща AI-базираните прозрения в действия – всичко това в рамките на вашия работен процес.

Как? Чрез ClickUp Clips.

Тази функция улеснява записването на уеб камера и екран, редактирането на видео, сътрудничеството и споделянето.

Любопитни ли сте как работи Clips? Гледайте ги в действие по-долу:

Независимо дали създавате уроци, доклади за грешки, обучения или актуализации на проекти, Clips ви помага да записвате лесно екрана си и да добавяте съпътстващ глас. Комбинирайте това с вградения AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, и автоматично генерирайте транскрипти, които превръщат изречените от вас думи в текст, който може да се търси и използва.

Превърнете клиповете в ClickUp в задачи, които могат да бъдат изпълнени

След като запишете, можете бързо да прегледате ключовите моменти, да превърнете клиповете в задачи в ClickUp и да ги споделите чрез линк, за да може екипът ви да ги гледа, коментира и предприеме действия – всичко това, без да напускате ClickUp.

ClickUp Brain не само транскрибира вашите видео и аудио файлове дума по дума – той предоставя високоточни транскрипти с времеви отметки, които улесняват търсенето и прегледа на конкретни части от вашето съдържание.

Тази мощна функция за транскрипция преобразува часове наред говорени думи в ясен, организиран текст, помагайки на екипите бързо да намерят точно това, от което се нуждаят, без безкрайно превъртане назад или водене на бележки.

Нямате време? Brain също така обобщава транскриптите за бърз преглед и отговаря на всички ваши въпроси от транскрипта, използвайки команди на естествен език. Вместо ръчно да анализирате часове видео и аудио файлове, можете незабавно да откриете тенденции, да идентифицирате важни моменти и да превърнете съдържанието на клипа в структурирани действия.

Позволете на ClickUp Brain да обобщи и анализира вашите клипове за вас.

За разлика от други инструменти, ClickUp не само анализира медиите, но и прави съдържанието ви наистина свързано и приложимо. С ClickUp Connected Search можете незабавно да намерите подходящи клипове, минали дискусии и актуализации на проекти в цялото си работно пространство – без да се налага да ровите в файлове или да превключвате между приложения.

Това е различно от простото искане на информация от AI, тъй като Connected Search лесно извлича данни от всички ваши ClickUp Docs, Tasks и Clips, предоставяйки ви изчерпателни, богати на контекст резултати на едно място.

Екипите могат лесно да прикачат видеоинформация към задачи, да ги разпределят и да включат обобщения, създадени с помощта на изкуствен интелект, в ежедневния си работен процес, като същевременно поддържат сигурността на данните и подобряват сътрудничеството. А ако искате интелигентен асистент за вашите видеоконференции, опитайте ClickUp AI Notetaker, за да записвате и транскрибирате всичко точно.

Заснемете всяка подробност без усилие с Notetaker на ClickUp.

Ще получите подреден, редактируем транскрипт директно в пощенската си кутия, в който важните точки, решения и действия са подчертани, така че не трябва да се притеснявате, че ще пропуснете нещо. По този начин екипът ви ще бъде на една и съща страница без допълнителни усилия.

🦄 Чрез комбинирането на ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search и AI-базирани инструменти като AI Notetaker, ClickUp организира начина, по който управлявате, анализирате и сътрудничите по отношение на видео съдържанието – всичко това в едно свързано работно пространство.

Най-добрите функции на ClickUp

Обобщете дълги видеоклипове в транскрипти, които могат да се търсят , спестявайки време за преглед и вземане на решения.

Сътрудничество по записани клипове и свързани задачи в реално време чрез добавяне на коментари, възлагане на задачи и споделяне на информация в ClickUp.

Превърнете информацията от видеоклиповете директно в задачи, действия и актуализации на проекти.

Оптимизирайте видеото с помощта на AI-базирано маркиране и категоризация за бързо извличане

Синхронизирайте между платформи — интегрирайте AI видеоанализа с над 1000 инструмента като Zoom и Loom в ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да доведе до по-стръмна крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

В един коментар в Reddit се казва:

Функцията „Запис на клип“ е невероятна, благодаря ви, ClickUp! Създаването на задачи от кратко видео, без да напускам ClickUp, е невероятно! Мога да създавам задачи от проблеми, които мога да покажа с кратко видео, вместо да ги описвам. Много ви благодаря!

Функцията „Запис на клип“ е невероятна, благодаря ви, ClickUp!

Създаването на задачи от кратко видео, без да напускам ClickUp, е невероятно! Мога да създавам задачи от проблеми, които мога да покажа с кратко видео, вместо да ги описвам. Много ви благодаря!

📖 Прочетете също: Как да създадете впечатляващи видеоклипове за продукти

2. Google Cloud Video Intelligence (най-подходящ за мащабируем видеоанализ с откриване на обекти и разпознаване на реч)

чрез Google Cloud Video Intelligence

Google Cloud Video Intelligence предоставя високопрецизен анализ, което го прави идеален за модерация на съдържание, управление на медии и сигурност.

Имате нужда да откривате обекти, да транскрибирате реч или да маркирате експлицитно съдържание? Този инструмент ви предлага всичко това на няколко езика.

Независимо дали работите с YouTube видеоклипове, записи от видеонаблюдение или медийни архиви, те правят аудио и видео файловете достъпни за търсене и обработка, като същевременно поддържат сигурността на данните ви и ефективността на работния ви процес.

Най-добрите функции на Google Cloud Video Intelligence

Идентифицирайте хора, обекти и сцени с висока точност

Преобразувайте аудио в транскрипти, които могат да се търсят

Анализирайте видеозаписи за информация в реално време

Интегрирайте ги със съществуващите приложения и работни процеси.

Внедрете маркиране на метаданни, базирано на машинно обучение

Ограничения на Google Cloud Video Intelligence

Налага квоти за използване, които могат да ограничат скоростта на обработка и заявките.

Погрешно интерпретира фините манипулации, което води до неточно етикетиране или откриване.

Цени на Google Cloud Video Intelligence

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Cloud Video Intelligence

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Google Cloud Video Intelligence

Едно ревю в G2 казва:

Разполагаме с огромен видео каталог за маркетинговите ни дейности в компанията и благодарение на Google Cloud Video Intelligence успяхме бързо да търсим и идентифицираме моменти [sic] във видеоклиповете, да отделяме сигналите от шума и да извличаме релевантна информация.

Разполагаме с огромен видео каталог за маркетинговите ни дейности в компанията и благодарение на Google Cloud Video Intelligence успяхме бързо да търсим и идентифицираме моменти във видеоклиповете, да отделяме сигналите от шума и да извличаме релевантна информация.

📮 ClickUp Insight: Данните от проучването на ClickUp за ефективността на срещите показват, че почти половината от всички срещи (46%) включват само 1-3 участници. Макар че тези по-малки срещи може да са по-фокусирани, те могат да бъдат заменени с по-ефективни методи за комуникация, като по-добра документация, записани асинхронни актуализации или решения за управление на знанията. Коментарите, присвоени в задачите на ClickUp, ви позволяват да добавяте контекст директно в задачите, да споделяте кратки аудио съобщения или да записвате видео актуализации с ClickUp Clips — помагайки на екипите да спестят ценно време, като същевременно гарантират, че важните дискусии все пак се провеждат — просто без загуба на време! 💫 Реални резултати: Екипи като Trinetrix отчитат 50% намаление на ненужните разговори и срещи с ClickUp.

3. Amazon Rekognition Video (най-добър за разпознаване на лица и откриване на дейности в реално време)

чрез Amazon Rekognition Video

Търсите начин да автоматизирате видеоанализа в голям мащаб? Amazon Rekognition Video е популярен, защото може да открива и анализира обекти, хора и дейности в реално време.

Той предлага и надеждни функции за разпознаване на лица и модерация на съдържание, което го прави идеален за чувствително към сигурността и персонализирано видео съдържание, информация за клиентите и съответствие с нормативните изисквания. Информацията в реално време и безупречната интеграция с AWS услугите позволяват на бизнеса да използва машинно обучение за видеоанализ без сложна настройка.

Най-добрите функции на Amazon Rekognition Video

Анализирайте видео и аудио файлове в мащабно видео съдържание

Модерирайте съдържанието, като откривате неподходящи или ограничени визуални елементи.

Интегрирайте с AWS услуги за обработка на големи обеми данни.

Ограничения на Amazon Rekognition Video

Поддържа само формати MPEG-4 и MOV, кодирани с H. 264.

Липса на подробна документация за определени програмни езици

Цени на Amazon Rekognition Video

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Amazon Rekognition Video

G2: 4,3/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Amazon Rekognition Video

Един рецензент на G2 споделя своето мнение:

Лесен за използване API, много класифицирани пакети за справка. Може лесно да конфигурира различни изисквания.

Лесен за използване API, много класифицирани пакети за справка. Може лесно да конфигурира различни изисквания.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (най-подходящ за интегриране на AI-базирани видеоданни в облачни приложения)

чрез Microsoft Azure Video Analyzer

Искате да интегрирате видеоанализ, базиран на изкуствен интелект, в облачните си приложения? Microsoft Azure Video Analyzer може да ви помогне. Услугата улеснява извличането, анализа и интегрирането на информация от видеоклипове, като използва стабилните услуги за изкуствен интелект на Azure.

Видеоанализът на Azure помага на търговците на дребно да подобрят операциите в магазините без ръчно проследяване. AI следи трафика, потока от клиенти и времето, прекарано в ключови зони. Това разкрива модели, като затруднения при плащането или недостатъчно използвани пространства, на които екипите могат да реагират бързо.

Резултатът? По-гладка работа, по-добро кадрово обезпечаване и по-ефективно пазаруване.

Най-добрите функции на Microsoft Azure Video Analyzer

Лесно интегриране с Azure AI услуги, IoT и съхранение в облак

Анализирайте видео потоци за сигурност на данните, съответствие и оперативна ефективност.

Автоматизирайте работните процеси, като задействате действия въз основа на открити събития.

Обработвайте видео на голям мащаб с помощта на AI в облака, като намалите нуждите от локална инфраструктура.

Ограничения на Microsoft Azure Video Analyzer

Поддържа само RTSP с преплетени RTP потоци (където както контролните сигнали (като възпроизвеждане, пауза), така и медийните данни (самото видео/аудио) се изпращат заедно по един канал), с изключение на RTP през UDP (където видеото/аудиото се изпращат отделно по по-бърз, но по-малко надежден път).

Цени на Microsoft Azure Video Analyzer

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Azure Video Analyzer

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Azure Video Analyzer

Един рецензент на G2 казва:

Харесвам автоматичната транскрипция и превод, които осигуряват точна транскрипция на речта в текст на няколко езика. Освен това, други функции, които ми харесват, са разпознаването на лица, откриването на обекти, сентименталният анализ, извличането на ключови думи и възможността за търсене.

Харесвам автоматичната транскрипция и превод, които осигуряват точна транскрипция на речта в текст на няколко езика. Освен това, други функции, които ми харесват, са разпознаването на лица, откриването на обекти, сентименталният анализ, извличането на ключови думи и възможността за търсене.

🧠 Интересен факт: Холивуд се обръща към изкуствения интелект за по-интелигентно кинопроизводство. Lionsgate си сътрудничи с Runway за разработването на инструменти за видеоанализ, които подобряват планирането, редактирането и маркирането на съдържанието, организирайки управлението на продукцията по начин, който досега не е бил възможен.

5. IBM Watson Video Analytics (най-добър за усъвършенствано откриване на аномалии и извличане на метаданни с помощта на изкуствен интелект)

чрез IBM Watson Video Analytics

IBM Watson Video Analytics е проектиран да помага на бизнеса да отключи силата на видео информацията в реално време. Той прави вашия производствен цех по-безопасен и по-ефективен. Изкуственият интелект може да наблюдава работните пространства, за да открива нарушения на безопасността, като липсващо оборудване или хора в зони с ограничен достъп.

Той също така открива забавяния, неизползвано оборудване или блокирани пътища, които забавят производството. Превръщайки видеото в информация в реално време, IBM Watson ви помага да намалите риска и да поддържате гладкото протичане на операциите.

Най-добрите функции на IBM Watson Video Analytics

Откривайте аномалии чрез идентифициране на необичайни движения

Извличайте подробни метаданни, включително обекти и лица

Използвайте предсказваща изкуствена интелигентност, за да прогнозирате потенциални рискове чрез анализ на необичайни модели във видео потоците.

Анализирайте човешките взаимодействия, като изучавате жестове, движения и модели на поведение.

Извличайте информация от аудио файлове, опростявайки анализа на говоримото съдържание

Ограничения на IBM Watson Video Analytics

Ограничава API повикванията и възможностите за обработка в пробната версия.

Цени на IBM Watson Video Analytics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Watson Video Analytics

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Най-добрите AI видео генератори за впечатляващо съдържание

6. Valossa AI Video Analysis (Най-добър за задълбочено разбиране на съдържанието)

чрез Valossa AI Video Analysis

Valossa AI Video Analysis разглежда видеосъдържанието, като анализира наративите, контекста и емоционалните сигнали, предоставяйки незабавни и значими прозрения.

Създаден с оглед на рекламата и модерацията на медийно съдържание, Valossa помага на бизнеса да автоматизира маркирането на видеоклипове, да открива чувствително съдържание и да персонализира преживяванията на зрителите. Това е удобен инструмент, който превръща необработените видеоклипове в ценна информация, улеснява и ускорява работните процеси и гарантира, че съдържанието е в съответствие с насоките на марката и предпочитанията на аудиторията.

Най-добрите функции на Valossa AI Video Analysis

Разпознавайте сцени и теми, идентифицирайте местоположения, среди и настроения.

Откривайте чувствително съдържание и експлицитни сцени за автоматизирана модерация.

Анализирайте контекста на видеото, за да подобрите таргетирането на рекламите

Ограничения на AI Video Analysis на Valossa

Безплатната пробна версия е ограничена до 30 минути.

Изтичане на неизползвани кредити за анализ в края на всеки абонамент

Цени на Valossa AI Video Analysis

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Valossa AI Video Analysis

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: В трилъра „Fall“ от 2022 г. режисьорът Скот Ман използва изкуствен интелект, за да смекчи диалога, след като импровизациите на актьорите рискуваха да доведат филма до рейтинг R. Вместо да се правят повторно снимки или да се използва неудобно дублиране, изкуственият интелект беше използван за цифрово коригиране на езика, като филмът остана в рамките на желания рейтинг, без да се пропусне нищо!

7. Twelve Labs (Най-доброто за видео търсене с изкуствен интелект)

чрез Twelve Labs

Опитвате се да намерите онази реплика на второстепенния герой в онази сцена, но не можете да прегледате отново цялото видео. Тук на помощ идва AI-базираното видео търсене на Twelve Labs.

Той незабавно открива конкретни моменти и концепции, спестявайки ви време и усилия. Идеален за медийни професионалисти, преподаватели и бизнеса, този инструмент превръща видео библиотеките в изчерпателни ресурси, богати на данни, с възможност за пълно търсене.

Най-добрите функции на Twelve Labs

Приложете машинно обучение за анализ на реч, визуални елементи и действия за контекста на видеото.

Интегрирайте работните процеси с API поддръжка за разработчици

Поддръжка на многоезично търсене

Сканирайте видеоклипове в YouTube, откривайте ключови моменти и генерирайте транскрипти.

Ограничения на Twelve Labs

Разчита на големи масиви от данни за ефективно обучение на модели

Цени на Twelve Labs

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Twelve Labs

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

👀 Знаете ли, че... AI не само помага при редактирането на видеоклипове, но и се превръща в източник на постоянен доход! Някои създатели на съдържание печелят по 60 000 долара на месец с AI-генерирано съдържание.

8. ScreenApp (Най-добър за автоматизирани транскрипции на видео и обобщаване на съдържание)

чрез ScreenApp

Представете си, че имате огромно количество видео съдържание, което трябва да прегледате. Вместо да губите часове в преглеждане, ScreenApp ви позволява автоматично да генерирате точни транскрипции и кратки резюмета за секунди, превръщайки видеото ви в структуриран текст, който може да се търси. Това улеснява прегледа, споделянето и пренасочването на съдържанието с само няколко кликвания.

Освен това, благодарение на поддръжката на много езици, той е идеален за глобални екипи, работещи в различни региони.

Най-добрите функции на ScreenApp

Анализирайте видеоклипове в YouTube, откривайте ключови моменти и генерирайте транскрипти за лесно търсене.

Разберете и използвайте видеоклиповете си по-ефективно

Обобщете дълги видеоклипове в ключови изводи

Интегрирайте с инструменти за съхранение в облак и сътрудничество

Ограничения на ScreenApp

Ограничава продължителността на запис и капацитета за съхранение в безплатния план.

Цени на ScreenApp

Безплатно

Растеж: 30 $/месец

Бизнес: 69 $/месец

Оценки и рецензии за ScreenApp

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за ScreenApp

Рецензент на Capterra и потребител на ScreenApp описва своя опит:

Най-много ни харесва в Screenapp колко лесно е да създавате и споделяте видеоклипове. Имаме доста голям екип и всеки може да използва Screenapp, за да записва съдържанието си с един единствен линк, което е една от най-добрите функции.

Най-много ни харесва в Screenapp колко лесно е да създавате и споделяте видеоклипове. Имаме доста голям екип и всеки може да използва Screenapp, за да записва съдържанието си с един-единствен линк, което е една от най-добрите функции.

💡 Професионален съвет: Използвайте AI инструменти за видеоанализ, за да идентифицирате кои сцени привличат най-много вниманието на зрителите. Чрез анализ на ангажираността на аудиторията можете да оптимизирате вашите видеоклипове за максимален ефект.

9. VideoInsights. ai (Най-доброто за интелигентни видео прозрения за бизнеса и медиите)

Преглеждането на часове видео, за да откриете тенденции, ключови моменти или ангажираност на аудиторията, не бива да отнема толкова много време. VideoInsights. ai прави преобразуването на видеосъдържание изключително лесно и бързо.

Изкуственият интелект автоматично открива важни моменти, спестявайки на екипите необходимостта да преглеждат часове наред видеоматериали. Независимо дали става дума за цитат, пик в ангажираността на аудиторията или споменаване на ключов продукт, инструментът го открива незабавно.

Това означава, че екипите за видео маркетинг могат бързо да превърнат дългите видеоклипове в къси клипове за социални мрежи, имейл кампании или платени реклами. Ако създавате съдържание в голям мащаб, само тази функция може да промени колко бързо публикувате и промотирате.

Най-добрите функции на VideoInsights. ai

Анализирайте ангажираността на аудиторията, като помагате на бизнеса да оптимизира стратегията си за съдържание.

Генерирайте автоматизирани отчети с информация за производителността и тенденциите.

Използвайте видеоанализ в реално време за стрийминг на живо и наблюдение.

Интегрирайте с облачно съхранение и AI инструменти за лесна автоматизация на работния процес.

Ограничения на VideoInsights. ai

Изисква висококачествени входни видеоклипове

Цени на VideoInsights. ai

Безплатно

Разширено: 10 $/потребител на месец

Професионална версия: 20 $/потребител на месец

Предприятия: Индивидуални цени

VideoInsights. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за VideoInsights. ai

Един рецензент на Capterra споделя своя опит:

Харесва ми да имам всичките си камери на едно място, където мога да виждам всичките живи кадри. Харесва ми също, че мога да персонализирам и инсталирам този софтуер, когато има актуализация на програмата.

Харесва ми да имам всичките си камери на едно място, където мога да виждам всичките живи кадри. Харесва ми също, че мога да персонализирам и инсталирам този софтуер, когато има актуализация на програмата.

10. Eden AI Video Analysis API (най-добър за безупречна интеграция на няколко AI доставчици)

чрез Eden AI

Защо да се ограничавате само до един AI, когато можете да се възползвате от силата на много? Eden AI Video Analysis API предлага гъвкаво и икономично решение за интегриране на множество доставчици на AI-базирани видеоанализи в един работен процес.

Тази гъвкавост позволява на бизнеса да сравнява различни AI модели, лесно да сменя доставчиците и да оптимизира разходите – всичко това, без да е обвързан с един доставчик. С Eden AI можете да изберете най-добрите инструменти за вашите нужди, като направите видеоанализа по-интелигентен и по-ефективен.

Най-добрите функции на Eden AI Video Analysis API

Извличайте информация като откриване на обекти, разпознаване на сцени и преобразуване на реч в текст.

Възможност за лесно преминаване към друг доставчик с цел оптимизиране на производителността и цените

Опростете интеграцията на API, за да направите AI видеоанализа достъпен

Насладете се на модел на плащане по потребление, който гарантира ефективност на разходите и мащабируемост.

Ограничения на API за видеоанализ на Eden AI

Ограничава достъпа до определени доставчици на AI, което прави някои функции ексклузивни.

Цени на Eden AI Video Analysis API

Плащане по фактура

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Eden AI Video Analysis API

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Eden AI Video Analysis API

Рецензент на Product Hunt и потребител на Eden AI Video Analysis API казва:

Подходът на Eden AI към интеграцията на изкуствен интелект е наистина изчистен. Те абстрахират различните доставчици и предоставят много проста функция за сравнение и контраст, която позволява на разработчиците да изберат подходящия доставчик още от самото начало.

Подходът на Eden AI към интеграцията на изкуствен интелект е наистина изчистен. Те абстрахират различните доставчици и предоставят много проста функция за сравнение и контраст, която позволява на разработчиците да изберат подходящия доставчик още от самото начало.

ClickUp: Където AI Insights среща изпълнението

Повечето AI видеоанализатори правят фантастична работа по извличането на информация от вашите видеозаписи, но тази информация е безполезна, ако просто се разхвърля из работното ви пространство и събира цифров прах. Нужно ви е място, където да я съхранявате, организирате и действително използвате.

Това е мястото, където ClickUp блести. Това е вашият AI-задвижван команден център, където видеоклиповете и информацията от тях се превръщат в задачи, работните процеси се изпълняват на автопилот, а сътрудничеството се осъществява в реално време. Няма повече изгубени идеи или разпръснати данни – само безпроблемно изпълнение от анализа до действието.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и превърнете бизнес видеоматериалите си в реални резултати!