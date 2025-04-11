Цени на Glean: планове и функции, за да изберете най-подходящия за вас

Изборът на подходящ софтуер за търсене в предприятието може да се усеща като лавиране в лабиринт – особено когато цените не са посочени предварително.

Ако обмисляте да използвате Glean за вашия бизнес, вероятно се чудите: Колко ще струва това всъщност? Персонализираният ценови модел на Glean обещава решение, което отговаря на вашите уникални нужди, но липсата на прозрачни цифри може да затрудни вземането на решение.

Нека разгледаме какво трябва да знаете за цените на Glean и как да решите дали си струва да инвестирате в него. А ако останете с нас още малко, ще ви запознаем с мощна алтернатива за търсене, базирана на изкуствен интелект, и мениджър на знания под формата на ClickUp – приложението, което предлага всичко за работа (да, наистина казахме „всичко“!).

⏰ 60-секундно резюме Ето кратко резюме на това, което предлага Glean, и как изглежда ценовата му структура:. Glean е платформа за търсене и управление на знания в предприятията, която помага на екипите бързо да намират информация в приложенията на работното място, като Google Drive, Slack и Salesforce.

Той действа като личен асистент, улеснявайки извличането на информация от различни инструменти чрез един интерфейс.

Glean използва изкуствен интелект, за да предоставя персонализирани резултати от търсенето въз основа на ролите, задачите и дейността на потребителите.

Той рационализира работните процеси, подобрява сътрудничеството и дава възможност на екипите да вземат информирани решения въз основа на актуални данни.

Glean следва персонализиран ценови модел без публично обявени тарифи, което изисква от фирмите да поискат демо версия за персонализирана оферта.

Ценовата структура се основава на размера на компанията, необходимите функции и сложността на данните, като предлага гъвкави решения.

Индивидуални цени, мащабируемост и персонализирани консултации са някои от предимствата на ценовия модел на Glean.

Липсата на прозрачност в цените на Glean може да доведе до отнемащ време процес на офериране и потенциално по-високи разходи за малки екипи.

Оценете бизнес нуждите, подгответе въпроси относно внедряването и поддръжката и разберете бюджетните ограничения, преди да закупите Glean.

ClickUp предлага по-прозрачен (и достъпен!) ценови модел с изчерпателни функции за управление на проекти и знания, което го прави отлична алтернатива за екипи, търсещи по-ниски разходи и по-голяма мащабируемост.

Какво е Glean?

Glean е платформа за търсене и управление на знания в предприятията, създадена да помага на екипите бързо да намират информация в различни инструменти и приложения на работното място.

Той се свързва с платформи, които използвате всеки ден, като Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce и много други. С Glean можете лесно да търсите и откривате документи, разговори, актуализации на проекти и много други – всичко това от един единствен интерфейс.

Представете си, че имате личен асистент, който да ви помогне да намерите този труднооткриваем документ, коментара с линка към последния бюджет или актуализацията на проекта, по който сте блокирани. Glean ви спестява време и поддържа всичко организирано, така че вие и вашият екип да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре: постигане на резултати и изпълнение на задачите.

Как Glean опростява търсенето на знания?

Работите с кратки срокове и се нуждаете от конкретен документ или съобщение, за да продължите работата си. Вместо да губите ценно време в прелистване на инструменти, AI-базираната търсачка на Glean върши тежка работа, като намира точно това, от което се нуждаете, за секунди.

Това е като да имате търсачка на работното място – само че по-умна. Glean се свързва с всичките ви приложения, събира подходяща информация и ви спестява неудобството да претърсвате безкрайни папки. Няма повече изгубени файлове, няма повече загуба на време, само безпроблемна продуктивност.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Въведете ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди, така че да можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Как Glean повишава производителността и сътрудничеството?

Glean гарантира, че всички остават свързани, фокусирани и информирани, като опростява достъпа до знанията на работното място. Ето как:

Спестяване на време: Забравете неудобството от търсенето в множество приложения. Glean ви предоставя необходимото за секунди, като оптимизира работния ви процес и ви спестява ценно време.

Безпроблемно сътрудничество: Край на безкрайните търсения в Slack или размяната на имейли. С централизираното управление сътрудничеството в екипа става лесно и по-ефективно.

По-умни решения: Актуалните и лесно достъпни данни дават възможност на вашия екип да взема информирани решения бързо и уверено.

Персонализирано търсене: Изкуственият интелект на Glean персонализира резултатите от търсенето въз основа на вашата роля, задачи и дейност, като ви гарантира, че винаги получавате най-релевантната информация.

С Glean вашият екип може да се фокусира по-малко върху търсенето на информация и повече върху постигането на резултати.

👀 Знаете ли, че... Лошото качество на данните, излишните данни и загубените данни могат да струват на компаниите от 15% до 25% от оперативния им бюджет.

Ценови планове на Glean

Ориентирането в ценовите структури и предимствата на софтуерните решения често може да бъде трудна задача, особено когато информацията не е лесно достъпна.

Ако обмисляте да използвате Glean за нуждите на вашата организация, ето подробна информация за цените и плановете, с които разполагаме.

Подходът на Glean към ценообразуването

Glean не оповестява публично подробностите за цените си. Това означава, че ще трябва да насрочите демонстрация с екипа им по продажбите, за да получите конкретна информация, съобразена с изискванията на вашата организация.

Този персонализиран подход позволява на Glean да оцени фактори като размер на компанията, желани функции и конкретни случаи на употреба от клиенти, за да предложи персонализиран ценови пакет.

Защо липсва прозрачност в ценообразуването?

Липсата на стандартизиран ценови модел може да се дължи на целта на Glean да предлага решения, специално пригодени към уникалните нужди на всяка организация.

Като не се придържа към еднаква ценова структура за всички, Glean може да се адаптира към различни фактори, включително сложността на данните и специфичните функционалности, необходими на различните предприятия.

Неща, които трябва да имате предвид, преди да насрочите демонстрация

Преди да се свържете с екипа по продажбите на Glean, е полезно да:

Оценете нуждите си: Определете конкретните функции и интеграции, от които се нуждае вашата организация.

Подгответе въпроси: Подгответе списък с въпроси относно внедряването, поддръжката и евентуални допълнителни разходи.

Планирайте бюджета си: Разберете ограниченията на бюджета си, за да обсъдите възможните опции по време на демонстрацията.

Макар липсата на публично достъпни цени на Glean да представлява предизвикателство в началната фаза на оценяване, индивидуалният подход на компанията гарантира, че решението е в пълно съответствие с нуждите на вашата организация.

Директният контакт с екипа по продажбите ще ви даде необходимата яснота, за да вземете информирано решение.

📮ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с информация, трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредне с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като ви предоставя незабавен достъп до контекста.

Предимства и недостатъци на цените на Glean

Както всеки софтуер за предприятия, ценовият модел на Glean има предимства и недостатъци.

Ето кратко резюме, което ще ви помогне да прецените възможностите:

Предимства

Индивидуални цени: Glean персонализира цените въз основа на размера, нуждите и случаите на употреба на вашата организация, като по този начин ви гарантира, че не плащате за ненужни функции.

Мащабируемост: Персонализираният ценови модел може да се приспособи към фирми с различни размери, от малки екипи до големи предприятия.

Персонализирана консултация: Подходът, базиран на демонстрация, позволява подробни дискусии за нуждите на вашия бизнес и как Glean може да ги задоволи.

Недостатъци

Липса на прозрачност: Без предварителна информация за цените може да е трудно да се оценят разходите или да се сравни Glean с конкурентите в ранния етап.

Отнемащ време процес: Планирането на демонстрации и чакането на персонализирани оферти може да забави вземането на решения, а забавянията могат да бъдат скъпи.

Потенциално по-високи разходи: Персонализираните цени могат да доведат до по-високи разходи за по-малки екипи или стартиращи компании в сравнение с фиксираните ценови модели, базирани на нива.

В крайна сметка, ценовият подход на Glean работи добре за организации, които търсят персонализирано, висококачествено решение, но може да не е подходящ за тези, които предпочитат прост и прозрачен модел.

Защо да обмислите алтернативи на Glean?

Glean е мощен инструмент, но цената му може да бъде пречка, особено за средни по размер екипи. Често се позиционира като инструмент за корпоративно ниво, а с това идва и цена за корпоративно ниво.

Ако не се нуждаете от всички екстри, има по-икономични решения (като ClickUp!), които все пак предлагат надеждни, универсално свързани възможности за търсене и изкуствен интелект.

Въпреки че изкуственият интелект е в основата на Glean, други инструменти могат да се интегрират по-безпроблемно с големи езикови модели като GPT-4, Claude или модели с отворен код, което ви дава по-голям контрол над това, което изкуственият интелект може да прави, как отговаря или как се настройва.

🧠 Интересен факт: Защо да се ограничавате до един LLM, когато можете да имате достъп до всички тях в един AI асистент? Точно така, вграденият AI на ClickUp, ClickUp Brain, разполага с GPT-4o, o1, o3-mini и Claude 3. 7 Sonnet, за да ви помогне да изберете най-подходящия модел за задачата – въпроси и отговори, обобщаване, писане и др. – с едно натискане на бутон! Изберете перфектния AI модел за всяка задача, всичко на едно място – с ClickUp Brain.

Така че, когато търсите алтернативи на Glean, помислете какво всъщност се нуждае вашият екип – дали са това разширени функции, бюджетни опции или лесни интеграции – и се уверете, че новият ви инструмент отговаря на тези изисквания!

ClickUp: най-добрата алтернатива на Glean

Ако търсите алтернатива на Glean, която да ви помогне да намирате информация бързо и да поддържа целия ви екип синхронизиран, не търсете по-далеч от ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

ClickUp е най-добрият център за продуктивност, който обединява вашите знания, задачи и сътрудничество в една безпроблемна платформа, задвижвана от изкуствен интелект с висока степен на контекстуална осведоменост. Независимо дали управлявате проекти, споделяте актуализации или организирате работни процеси, останете свързани и работете по-умно, всичко на едно място.

Защо ClickUp е чудесен избор

ClickUp не е просто още едно средство за търсене, а стартова платформа за действие. Това е цялостна платформа за управление на работата, където намирането на информация е само първата стъпка – незабавното действие е естествената следваща.

Документирането на процесите и управлението на задачите на нашия екип на едно място ни помага да спестим време при търсенето на информация. То ни предоставя и единен източник на достоверна информация.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите, работещи с информация, рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Основни функции

Централизирано търсене в задачи, документи и цели

Намерете задачи, документи и дискусии от работното си пространство и свързаните приложения мигновено с ClickUp Connected Search.

Някога случвало ли ви се е да си мислите: „Знам, че съм го виждал някъде...“, докато преминавате от Google Drive към Slack и Jira? Connected Search на ClickUp слага край на преминаването между разделите.

Той обединява знанията ви от ClickUp и всички свързани приложения в една унифицирана лента за търсене. Така че, независимо дали търсите загубен документ, конкретен Jira билет или Slack нишка, която някой е споменал миналата седмица, ще го намерите за секунди.

Гледайте това видео, за да разберете как точно!

Управление на знанията с изкуствен интелект

С ClickUp Brain получавате незабавен достъп до колективните знания на вашата организация в работната среда на ClickUp (и свързаните приложения).

Неговите AI възможности ви позволяват да задавате въпроси на естествен език и да получавате точни отговори, като търсите във всички документи, уикита, задачи и коментари в работната си среда, спестявайки ценно време.

А най-хубавото? Brain цитира източниците си, така че можете да проверите информацията директно.

Получете контекстуални отговори на въпросите си, свързани с работното пространство, с ClickUp Brain.

Искате да създадете по-добра база от знания с изкуствен интелект за вашата организация? Гледайте това видео, за да започнете👇🏽

Синхронизирайте работния си процес с мощните интеграции на ClickUp.

ClickUp работи с инструментите, на които вашият екип вече разчита, като осигурява гладък работен процес. От Google Workspace и Slack до Zoom и над 1000 други приложения, ClickUp Integrations поддържа цялата ви работа свързана, така че да можете да се съсредоточите върху изпълнението на задачите си.

За да работите по-ефективно, създавайте задачи в ClickUp директно от съобщенията в Slack, синхронизирайте документи от Google Drive или автоматизирайте работните процеси между различни приложения.

Централизирайте подробностите и контекста на задачите, като използвате персонализирани полета в ClickUp Tasks.

Това ниво на интеграция намалява необходимостта от постоянно превключване между приложенията, което улеснява сътрудничеството, без да се губи инерция. Ако вашият екип разчита на софтуер за сътрудничество по документи, интеграциите на ClickUp го правят още по-ефективен, като поддържат всичко синхронизирано.

Персонализирани работни процеси за оптимизиране на операциите

Създайте персонализирани работни процеси за всеки екип, от маркетинг до инженеринг, всичко в ClickUp!

Всеки екип работи по различен начин, а ClickUp е проектиран да се адаптира към вашите уникални процеси. С напълно персонализирани работни потоци можете да автоматизирате повтарящи се задачи, да разпределяте отговорности и да проследявате напредъка без усилие.

Независимо дали трябва да зададете крайни срокове, да изпратите известия или да преместите задачи през различни етапи, ClickUp Automations гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато, дори и да прекарвате по-малко време в повтарящи се рутинни задачи.

Елиминирайте повтарящите се задачи от работния процес на вашия екип с ClickUp Automations.

Превръщайки дискусиите в практически стъпки с едно кликване, екипите могат да напредват по-бързо с проектите, като същевременно остават съгласувани.

Ако се нуждаете от структуриран начин за организиране на фирмена информация, SOP и проектна документация, шаблонът Knowledge Base Template от ClickUp е идеалното решение.

Този шаблон позволява на екипите да съхраняват, управляват и имат достъп до ключови документи на едно място, вместо да разпръскват важната информация на различни платформи.

Получете безплатен шаблон Организирайте, управлявайте и получавайте достъп до важната информация за компанията без усилие с шаблона за база от знания на ClickUp.

Тъй като е напълно интегриран с задачите и работните процеси, можете лесно да свържете съответната информация с текущи проекти, което прави споделянето на знания безпроблемно.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Преглед на цените

ClickUp предлага гъвкави ценови планове за индивидуални потребители, малки екипи и големи организации.

Планът Free Forever, идеален за лична употреба, предлага 100 MB пространство за съхранение, неограничен брой задачи, бели дъски и 24/7 поддръжка безплатно. За малки екипи планът Unlimited, на цена 7 $/месец на потребител, добавя неограничено пространство за съхранение, интеграции, табла и допълнителни функции като разрешения за гости и проследяване на времето.

Бизнес планът, на цена 12 долара на месец на потребител, включва всичко от неограничения план, плюс разширена автоматизация, персонализирано експортиране, управление на натоварването и неограничена история на съобщенията. За големи организации планът Enterprise предлага персонализирани цени и включва всички бизнес функции, разширена сигурност, бяло етикетиране и персонализирана капацитет на натоварването.

Можете да добавите ClickUp Brain към всеки платен план за само 7 долара на месец на потребител! По-добре от това не може да бъде, нали?

💡Съвет от професионалист: Не сте сигурни дали да се обвържете? Започнете с плана ClickUp Free Forever и го надградете, когато нуждите ви се променят. ClickUp прави мащабирането лесно и безпроблемно!

Постигнете повече с ClickUp

Преминаването от Glean към ClickUp не е просто промяна на инструмента. Това е подобрение на вашия работен процес. Кажете сбогом на жонглирането с множество приложения; ClickUp комбинира комуникация, управление на задачи и планиране на проекти в една безпроблемна платформа.

Няма повече претрупани приложения или фрагментирани разговори. ClickUp е перфектната алтернатива на Glean, която предлага решения, надхвърлящи традиционните инструменти, включително изкуствен интелект на работното място, за по-интелигентно и интуитивно управление на знанията и задачите.

Екипите, които преминават към ClickUp, съобщават: Спестете над 3 часа седмично (60,2% от клиентите)

Заменени са 3 или повече инструмента (40,9% от клиентите)

Подобрена видимост (87,5% от клиентите)

Искате ли тези предимства и за вашата организация? Опитайте ClickUp още днес!