Табла: Достъпът до мощни анализи сега е по-лесен от всякога

Сега повече от всякога е от съществено значение да имате достъп и да проследявате цялата си работа на едно място.

Тук на помощ идват таблата на ClickUp. Таблата са контролен център за всички ваши проекти – те ви позволяват да получите незабавен достъп до информация в реално време, да проследявате напредъка и да внесете яснота в цялата компания.

Милиони хора вече са използвали ClickUp Dashboards, за да оптимизират работните процеси и да получат цялостен поглед върху начина, по който се извършва работата.

Днес с радост обявяваме, че ClickUp Dashboards стават още по-мощни с добавянето на нови случаи на употреба, шаблони и изглед на Dashboard, който може да бъде добавен навсякъде в ClickUp за незабавен поглед върху проекта.

Визуализирайте проектите си с изгледите на таблото

Искали ли сте някога да можете да видите напредъка на проекта си с един поглед? Е, сега можете с изгледите на Dashboard! Това е като да имате суперсили за работата си.

С Dashboards като изглед можете да вземете това, върху което вече работите, и да го превърнете в диаграми и графики само с няколко кликвания – кликнете върху „Добави изглед“, „Изглед на Dashboard“ и изберете шаблон за Dashboard. Изгледът автоматично извлича данни от задачите/полетата, върху които работите, за да създаде Dashboard, който да визуализира работата ви.

Simple Dashboard е чудесен пример за това как можете да се потопите в личната си продуктивност, като добавите Dashboard като изглед, използвайки предварително създаден шаблон. Това ще ви помогне да приоритизирате задачите си, да проследявате напредъка в работата си и да се фокусирате върху най-важното.

Това е вашият личен команден център за ефективен и организиран работен процес.

Безкрайни възможности за персонализиране с карти за табло

Нашите предварително създадени шаблони за табла са само началото. Персонализирането на изгледа на таблото ви е толкова забавно, колкото и играта с конструктор. С нашата функционалност за карти можете да изберете точно каква информация искате да покажете и как искате да я покажете.

Искате да добавите нови карти, за да проследявате различни аспекти от работата си? Давайте! Имате нужда да промените размера им, за да се побират точно? Можете да го направите.

Изберете от над 40 карти за табло, за да персонализирате всяко табло според вашите нужди. Някои от най-популярните ни карти включват:

Карти за изчисления: Изчислете всякакви данни, използвайки формули в персонализирани полета.

Карти за чат : Отворете директни линии за комуникация в таблото си

Карти за статус : Визуализирайте напредъка на задачите с кръгови, батерийни или лентови диаграми.

Карти с приоритет : Сортирайте задачите по спешност, за да се съсредоточите върху елементите с висок приоритет.

Карти на възложителите : Подчертайте индивидуалните работни натоварвания, за да балансирате отговорностите.

Карти Sprint : Покажете напредъка на спринта с диаграми за скорост и изразходване.

Вградени карти : Интегрирайте съдържание от други приложения в таблото си.

Персонализирани карти: Добавете текст, изображения и задачи, за да създадете напълно персонализирани секции.

Силата на Dashboards се подчертава още повече, когато се комбинира с гъвкавостта на нашите Task Types. Сега можете да добавяте анализи към всеки високо персонализиран списък, създаден с Task Types.

Създайте табла за цялата си компания

Не знаете как да използвате Dashboard в работата си? Ние ще ви помогнем! Има безброй приложения, които могат да оптимизират всяка работна функция.

Табло за управление на проекти

Таблото за управление на проекти е чудесен пример. Като добавите този шаблон за табло като изглед към всеки проект, веднага виждате къде има рискове или пречки и кои членове на екипа се нуждаят от помощ, за да продължи проектът, така че да можете да се концентрирате по-добре.

Табло на клиентския портал

Шаблонът Client Portal Dashboard е повече от канал за комуникация – той е пространство за сътрудничество, което кани клиентите да се включат в процеса на проекта, което насърчава прозрачността и партньорството.

Този Dashboard е в основата на изграждането на доверие и поддържането на силни взаимоотношения с клиентите.

Табло за маркетингови кампании

Друг случай на употреба е за маркетинговите екипи. С този шаблон екипите могат да създават персонализирани табла за маркетингови кампании , които надхвърлят основните анализи.

Сега е по-лесно от всякога да анализирате ефективността на кампаниите, ангажираността на аудиторията и проследяването на конверсиите. Този табло е незаменим инструмент за фино настройване на маркетинговите стратегии и максимизиране на въздействието.

Табло за CRM и задържане на клиенти

Освен това екипите за успех на клиентите могат да създават CRM и Retention Dashboards , за да предоставят цялостен поглед върху състоянието на клиентите и да подчертаят областите за подобрение и потенциален растеж.

Този Dashboard е от съществено значение за идентифициране на рисковете за клиентите и поддържане на дългосрочната им лоялност.

Табло за продажби

Искате да включите вашия екип по продажбите или да им предоставите табло за бърз поглед, от което да черпят информация? Екипите по продажбите и собствениците на фирми могат да създават мощни табла за продажби, за да визуализират данните за продажбите в реално време, което позволява бързото идентифициране на тенденции и възможности.

Този Dashboard е за празнуване на победите и стратегическо напредване към нови продажбени цели.

Табло Sprint

Софтуерните екипи получават тласък с нашия предварително създаден шаблон Sprint Dashboard , който подобрява планирането и проследяването на спринтовете.

Той предлага набор от показатели, които ще ви помогнат да завършите успешно спринтовете си, като гарантира, че екипът ви ще остане гъвкав и фокусиран върху резултатите.

ClickUp AI: бъдещето на работните прозрения

Както можете да видите, добрата видимост води до голям успех! Силата на AI функционалността на ClickUp Brain прави тези табла още по-добри и по-лесни за използване.

С AI анализите на ClickUp Brain, добавени към вашия Dashboard, вие разполагате с виртуален анализатор на данни. Можете да зададете всеки въпрос относно вашия проект и ClickUp Brain ще претърси незабавно всички данни във вашия Dashboard, за да ви даде отговор.

Тази функция намалява необходимостта от ръчен анализ на данни и минимизира прекъсванията.

Включването на AI прозрения в ClickUp Dashboards означава да приемете бъдеще, в което технологията подобрява човешките способности, правейки управлението на проекти по-ефективно, по-интуитивно и по-влиятелно. С AI вие не просто управлявате проекти – вие ги овладявате.

Бонус: Табла на Google Sheets

Безспорно, най-добрата видимост на вашата работа

Надявам се, че съм ви убедил да опитате ClickUp Dashboards. Независимо от вашата роля, Dashboards са огромна крачка към постигането на най-амбициозните ви цели.

Таблата и изгледите на таблата вече са достъпни за всички планове. Научете повече тук.