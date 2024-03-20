10 интеграции на Intercom за подобряване на комуникацията с клиентите през 2025 г.

Технологията коренно промени начина, по който общуваме, и ефективните комуникационни инструменти вече могат да определят успеха или провала на една компания, особено в областта на връзките с клиенти и поддръжката. Intercom е явно изпъкваща платформа за комуникация с клиенти. Но ето и най-важното – нейните суперсили блестят, когато я комбинирате с други инструменти. Безпроблемната интеграция с други инструменти може значително да повиши ефективността и удовлетвореността на клиентите. Нека разгледаме как интеграциите на Intercom могат да подобрят бизнес комуникацията ви.

Ето какво да търсите в най-добрите интеграции на Intercom и топ 10 интеграции на Intercom, които да имате предвид през 2024 г.

Какво трябва да търсите в интеграциите на Intercom?

Има много видове интеграции, достъпни за Intercom. Когато обмисляте интеграциите на Intercom, които работят най-добре за вашата компания, имайте предвид следния набор от функции и възможности, за да сте сигурни, че правите добре обмислен избор.

Възможности за синхронизиране на данни: Синхронизирането на данни между продуктите е от съществено значение за поддържането на унифицирани клиентски данни. То гарантира, че взаимодействията с клиентите и подробностите за клиентите са винаги актуални на всички платформи.

Автоматично създаване на билети: С възможността за автоматично създаване и проследяване на билети на клиенти от разговори в Intercom, ефективността на екипа за поддръжка ще се повиши.

Събиране на обратна връзка: Ефективната комуникация с клиентите позволява получаването на ценна обратна връзка. Налични са различни интеграции на Intercom, които могат да улеснят този процес.

Интеграция на данни за клиенти от първа страна: Данните за клиенти са ценни. С изчезването на бисквитките от трети страни, данните от първа страна стават още по-важни. Потърсете интеграции, които позволяват директна интеграция на данни за клиенти от първа страна във вашата система.

Безпроблемна интеграция на работния процес: Всяка интеграция, която изберете, трябва да се вписва безпроблемно в съществуващите работни процеси за обслужване на клиенти, като същевременно подобрява клиентското преживяване.

Задържане на клиенти и генериране на потенциални клиенти: Потърсете интеграции, които помагат за задържането на клиенти и генерирането на потенциални клиенти. Това са жизненоважни компоненти на една цялостна система за управление на взаимоотношенията с клиентите.

10-те най-добри интеграции на Intercom, които можете да използвате

Като широко използвана платформа, Intercom предлага безпроблемна интеграция с множество приложения. Съставихме списък с мощни инструменти, които могат да подобрят функционалността на Intercom или да разширят своята функционалност чрез него.

Професионалистите могат да използват ClickUp Universal Search, за да намират записи за клиенти и други данни в Intercom, за да получат пълна информация.

Сама по себе си, всеобхватната платформа за продуктивност на ClickUp предлага впечатляващ набор от функции. Богатият набор от интеграции с трети страни разширява функционалността ѝ още повече.

Интеграцията на ClickUp с Intercom включва функцията за универсално търсене на ClickUp. С този инструмент потребителите могат бързо да търсят във всички свои свързани приложения, файлове и др. Функционалността позволява на потребителите да търсят едновременно във всички свои свързани приложения, което елиминира досадната необходимост да търсят във всяко едно поотделно.

Пълният набор от функции на ClickUp може да бъде реализиран чрез множеството шаблони, които предлага и които обхващат много от случаите, с които бизнесът се сблъсква ежедневно. Шаблонът за автоматизация на имейли, например, използва интеграцията на ClickUp с Intercom, за да оптимизира комуникацията с клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Универсално търсене за бърз достъп до приложения и файлове

Разширете търсенето, за да намирате приложения ефективно

Интеграция с пощенската кутия на Intercom за централизирана комуникация

Инструменти за автоматизация, които автоматизират задачите и подобряват ефективността

Цялостен поглед върху взаимодействията с клиентите

Оптимизирано управление на клиентски билети и запитвания

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение за някои потребители

Ограничена персонализация на определени функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член.

Отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Campaign Monitor

Чрез Campaign Monitor

Campaign Monitor помага на компаниите да използват имейл маркетинга за подобряване на взаимоотношенията с клиентите. Интегрирането на имейл кампании с контактите в Intercom отваря вратата за по-целенасочена комуникация. Тази връзка с данните за клиентите ще ви позволи също да създавате по-релевантно съдържание, което да резонира по-добре с целевата аудитория.

Най-добрите функции на Campaign Monitor

Безпроблемна синхронизация на контактите в Intercom за целеви имейл кампании

Персонализирани шаблони за различни клиентски пътувания

Подробни анализи за оценка на ефективността на екипа

Лесен за използване интерфейс, подходящ за малки предприятия с ограничени технически познания.

Автоматизирани съобщения за поддържане на интереса на потенциални клиенти и клиенти

Интеграция с целеви страници за ефективно генериране на потенциални клиенти

Ограничения на Campaign Monitor

Ограничени възможности за разширена автоматизация

Някои шаблони могат да бъдат универсални само за определени отрасли.

Инструментите за отчитане могат да предложат по-подробна информация.

Цени на Campaign Monitor

Базов план: 9 $/месец

Неограничен: 29 $/месец

Premier: 149 $/месец

Отзиви за Campaign Monitor

G2: 4/1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/6 (500 отзива)

3. Productboard

Чрез Productboard

Productboard е всеобхватен инструмент за управление на продукти. Неговата тясна интеграция с приложението Intercom помага да се преодолее разминаването между обратната връзка от клиентите и разработването на продукти. С тази интеграция на Intercom, фирмите могат да извличат информация за клиентите директно от разговорите в Intercom. С тези данни екипите могат да оформят пътни карти и функции на продуктите въз основа на реална обратна връзка от потребителите.

Най-добрите функции на Productboard

Директната интеграция с пощенската кутия на Intercom позволява събирането на обратна връзка от клиентите в рамките на разговорите с тях.

Гласуване и приоритизиране на функции въз основа на данни и заявки от клиенти

Инструменти за визуализация на пътната карта, които подчертават нуждите и обратната връзка на клиентите

Безпроблемна синхронизация на данните за клиентите и обратната връзка между Intercom и Productboard

Инструменти за събиране, организиране и анализиране на обратна връзка от клиенти за по-добри решения относно продуктите

Функциите за сътрудничество позволяват на екипите да обсъждат и интегрират информация за клиентите в процеса на разработване на продукти.

Ограничения на Productboard

Многобройните функции са трудни за усвояване за някои потребители.

Интеграциите с други приложения може да изискват ръчна настройка и корекции.

Цените могат да бъдат високи за по-малките компании или стартиращи фирми.

Цени на Productboard

Стартово ниво: Безплатно

Essentials: 20 $/месец на потребител

Pro: 80 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви за Productboard

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

4. Calendly

Чрез Calendly

Calendly е мощен и надежден инструмент за планиране за фирми от всякакъв мащаб. Силата на софтуера му е още по-голяма, когато е интегриран с Intercom. Интегрирането на Intercom с Calendly позволява планирането на срещи директно от разговорите в Intercom, което значително подобрява клиентското преживяване при намирането на подходящо време за среща и помага за ефективността на екипа за поддръжка.

Най-добрите функции на Calendly

Директна интеграция с месинджъра на Intercom, позволяваща на клиентите да планират срещи без усилие.

Настройваеми опции за срещи, които отговарят на различни нужди на клиентите

Автоматизацията на планирането намалява натоварването на екипите по продажбите и агентите по поддръжката.

Синхронизирането на календарите между различни платформи избягва двойните резервации.

Предоставя цялостен поглед върху пътя на клиента чрез планирани взаимодействия.

Автоматизираните съобщения напомнят както на клиентите, така и на персонала за предстоящи срещи, подобрявайки ефективността на екипа.

Ограничения на Calendly

Ограничени възможности за персонализиране в безплатната версия

Трудно е да се интегрира с някои други приложения

По-малко интуитивен интерфейс за някои потребители.

Цени на Calendly

Безплатно

Екипи: 16 USD/месец на потребител

Стандартен: 10 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

5. Mailchimp

Чрез Mailchimp

Mailchimp е едно от най-големите имена в софтуера за имейл маркетинг. Когато търсите интеграции на Intercom, които подобряват комуникацията с клиентите и маркетинговите усилия, Mailchimp се интегрира безпроблемно. Тази интеграция позволява по-целенасочени имейл кампании чрез използване на данни за клиентите и контактите на Intercom.

Чрез тази връзка фирмите могат да се възползват от по-добро задържане на клиентите и да създадат повече възможности за растеж.

Най-добрите функции на Mailchimp

Разширена сегментация въз основа на потребителски данни от Intercom, позволяваща персонализирани имейл кампании.

Функции за автоматизация, които автоматично създават и изпращат имейли въз основа на поведението на клиентите.

Интеграция с пощенската кутия на Intercom за последователна комуникация между платформите

Подробни анализи за проследяване на ефективността на имейл кампаниите и взаимодействията с клиентите

Лесни за използване инструменти за дизайн за създаване на визуално привлекателни имейли

Инструменти за целеви страници и генериране на потенциални клиенти, за да привлечете и превърнете нови потребители

Ограничения на Mailchimp

Високи цени с нарастването на списъка ви с абонати

Ограничени възможности за персонализиране за напреднали потребители

Някои интеграции с други приложения могат да бъдат сложни за настройка.

Цени на Mailchimp

Безплатен план (ограничава броя на контактите и изпратените съобщения)

Essentials: 13 $/месец

Стандартен: 20 $/месец

Премиум: 350 $/месец

Отзиви за Mailchimp

G2: 4,6/5 (над 16 000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 12 000 отзива)

6. Jira

Чрез Jira

Jira е добре известно решение за проследяване на проблеми и проекти от Atlassian. Софтуерът се интегрира ефективно с Intercom, което позволява оптимизирани работни процеси за поддръжка на клиенти и повишава производителността на екипа. Тази интеграция позволява на екипите да управляват билетите и обратната връзка на клиентите директно в Jira, като осигурява по-координиран подход към проблемите на клиентите и задачите на екипа за поддръжка в допълнение към вече мощните функции на Jira.

Най-добрите функции на Jira

Безпроблемната интеграция с разговорите в Intercom улеснява проследяването и управлението на билетите на клиентите.

Разширени инструменти за управление на проекти за наблюдение и подобряване на ефективността на екипа

Персонализирани работни процеси, които отговарят на конкретните нужди на клиентската поддръжка

Възможност за синхронизиране на данни между Intercom и Jira за актуализации в реално време

Функции за проследяване на обратната връзка от клиентите и включването й в разработването на продукти

Надеждни инструменти за отчитане предоставят изчерпателна информация за взаимодействията с клиентите и състоянието на проектите.

Ограничения на Jira

Стръмна крива на обучение за определени функции

Интеграцията с други приложения понякога може да бъде по-малко интуитивна.

Цени на Jira

Проекти: 10 $/месец за 10 потребители

Service Desk: 20 $/месец за 10 потребители

Разработка: 20 $/месец за 10 потребители

Прегледи на Jira

G2: 4,3/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)

7. Slack

Чрез Slack

Slack трябва да бъде на първо място в списъка ви, когато търсите интеграции на Intercom, които оптимизират комуникационните процеси, тъй като това е една от най-популярните платформи за съобщения. Тази интеграция променя комуникацията с клиентите, като пренася разговорите в Intercom директно в каналите на Slack. Освен това екипите за поддръжка и продажби могат ефективно да си сътрудничат по запитвания на клиенти.

Най-добрите функции на Slack

Директна интеграция на пощенската кутия на Intercom с каналите на Slack, улесняваща комуникацията в реално време.

Възможност за споделяне и обсъждане на клиентски билети в Slack за по-бързо разрешаване на проблемите

Оптимизирано наблюдение на ефективността на екипа чрез споделени канали

Подобрено клиентско преживяване в резултат на по-бързи времена за реакция

Интеграции на трети страни, които позволяват проследяване и управление на обратната връзка от клиентите

Опростено сътрудничество в екипа по въпроси, свързани с клиенти, подобряване на способностите за решаване на проблеми

Ограничения на Slack

Възможност за претоварване с информация в натоварени канали

Разнообразието от разговори затруднява някои потребители да се концентрират.

Интеграцията може да изисква първоначално време за настройка, за да се оптимизират работните процеси.

Цени на Slack

Безплатно

Стандартен: 6,67 $/месец на потребител

Плюс: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви за Slack

G2: 4,5/5 (над 32 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

8. SurveySparrow

Чрез SurveySparrow

Когато обмисляте интеграции на Intercom за събиране на важни отзиви от потребители, SurveySparrow се интегрира безпроблемно с Intercom. Софтуерът предлага динамичен начин за директно събиране на информация за клиентите, което позволява на бизнеса да предприеме стъпки за подобряване на клиентското преживяване. Чрез интеграцията на SurveySparrow разговорите с клиенти в Intercom могат да се превърнат в още един ценен източник на обратна връзка.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Лесно създаване и разпространение на анкети директно чрез разговори в Intercom

Автоматизирани тригери за проучвания, базирани на конкретни взаимодействия с клиенти или важни събития

Богати анализи за извличане на ценна информация от отговорите на анкетите

Персонализирани шаблони за анкети, които лесно се съобразяват с брандинга на компанията

Интеграциите с други приложения спомагат за повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез проактивно събиране на обратна връзка.

Полезно за събиране на данни от първа ръка за клиентите, които да послужат за изготвяне на бизнес стратегии.

Ограничения на SurveySparrow

Ограничени възможности за персонализиране в безплатната версия

Логиката на анкетите понякога може да бъде сложна за конфигуриране.

Интеграцията може да изисква първоначална настройка и запознаване.

Цени на SurveySparrow

Безплатно (ограничение на броя на активните анкети и въпроси)

Базов пакет: 19 $/месец

Essentials: 49 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви за SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (83 отзива)

9. Salesforce

Чрез Salesforce

Salesforce, лидер в управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM), предлага стабилна интеграция с Intercom. Тази тясна интеграция позволява на компаниите да използват разговорите си в Intercom и данните за клиентите, за да стимулират продажбите и да подобрят обслужването на клиентите. Интеграцията позволява безпроблемен поток на информация, осигурявайки по-голяма удовлетвореност на клиентите и ефективност на екипа по продажбите.

Най-добрите функции на Salesforce

Дълбока интеграция с Intercom за предоставяне на унифициран изглед на данните за клиентите

Възможност за синхронизиране на данни и подробности за клиенти от Intercom в Salesforce за обогатени CRM записи

Автоматизирано синхронизиране на контактите от Intercom с Salesforce, подобряващо процесите по генериране на потенциални клиенти и последващо проследяване.

Задачите и възможностите в Salesforce могат да се създават директно от Intercom за по-добро управление на продажбения процес.

Разширени инструменти за отчитане за анализ на взаимодействията с клиенти и ефективността на екипа

Оптимизирани работни процеси за обслужване на клиенти, позволяващи на агентите по обслужване да имат достъп и да актуализират записите в Salesforce от Intercom.

Ограничения на Salesforce

Сложността може да бъде прекалено голяма за нови потребители.

Персонализирането и интеграцията може да изискват технически познания.

По-висока цена в сравнение с други CRM решения

Цени на Salesforce

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Професионална версия: 80 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Отзиви за Salesforce

G2: 4,3/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

10. Zendesk

Чрез Zendesk

Zendesk е лидер в софтуера за обслужване на клиенти. Той също така предлага безпроблемна интеграция с Intercom. Комбинацията от тези две мощни платформи подобрява управлението на клиентските билети и запитвания за поддръжка. Intercom превръща Zendesk в още по-ефективна и отзивчива система за обслужване на клиенти. Тя позволява по-добро проследяване и разрешаване на клиентски проблеми, което се отразява пряко на удовлетвореността на клиентите и ефективността на екипа за поддръжка.

Най-добрите функции на Zendesk

Директна интеграция с пощенската кутия на Intercom, което оптимизира разговорите с клиенти в билети за поддръжка.

Усъвършенствана система за издаване на билети, която ефективно обработва запитвания и обратна връзка от клиенти

Персонализирани работни процеси за поддръжка, които отговарят на разнообразните нужди на клиентите

Интеграция с Intercom разговори за по-персонализирано клиентско преживяване

Надеждни инструменти за отчитане за наблюдение на ефективността на екипа и тенденциите в взаимодействието с клиентите

Функции, които подпомагат проактивната поддръжка на клиенти, предвиждане и ефективно разрешаване на проблеми

Ограничения на Zendesk

Навигирането в интерфейса може да представлява предизвикателство за новите потребители.

Някои разширени функции може да изискват допълнителни разходи за абонамент.

Интегрирането с други приложения и системи може да изисква техническа помощ.

Цени на Zendesk

Екип: 19 $/месец на потребител

Pro: 55 $/месец на потребител

Enterprise: 115 $/месец на потребител

Отзиви за Zendesk

G2: 4,3/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

Силата на интегрирането на Intercom и ClickUp

Готови ли сте да подобрите бизнес задачите си? ClickUp е на Ваша страна! И знаете ли какво? Комбинирането му с Intercom ще издигне комуникацията и сътрудничеството Ви на ново ниво.

Ако използвате или проучвате алтернативи на Intercom, вероятно ще намерите много от тях в обширния списък с интеграции на ClickUp. Започнете да използвате ClickUp още днес, за да видите как може да оптимизира работните процеси във вашия бизнес.