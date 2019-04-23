Làm thế nào ClickUp phát hành 287 tính năng nhanh như vậy? 19 bước quan trọng nhất.

Một người dùng ClickUp gần đây đã hỏi…

Vì ClickUp dường như rất giỏi trong việc phát hành các tính năng được suy nghĩ kỹ lưỡng một cách cực kỳ nhanh chóng, tôi rất mong một ngày nào đó được đọc một bài blog về cách tiếp cận của nhóm bạn đối với việc phát triển sản phẩm ->

Cách bạn quyết định các tính năng/cải tiến (bao gồm sử dụng bảng phản hồi được hỗ trợ bởi Canny) và cách nhóm của bạn thiết kế + phát triển nhanh chóng, bao gồm sử dụng ClickUp cùng với các công cụ khác, chẳng hạn như Figma cho wireframe + nguyên mẫu (như được đề cập trong video trợ giúp).

Cảm ơn bạn đã để ý!

Năm 2018, chúng tôi đã phát hành 287 tính năng mới, cùng với hàng loạt cải tiến.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết chính xác quy trình phát hành các tính năng này, hướng dẫn bạn từng bước cách chúng tôi sử dụng ClickUp để xây dựng ClickUp.

Thắt dây an toàn, chúng ta bắt đầu:

Ưu tiên những gì chúng ta sẽ thêm tiếp theo

Hãy coi đây là giai đoạn hình thành ý tưởng hoặc động não. Nhưng thực ra chúng tôi không động não quá nhiều. Bởi vì chúng tôi tham gia tích cực vào việc sử dụng sản phẩm của mình, nên ý tưởng cứ tự nhiên tuôn trào. Chúng tôi luôn nghĩ về cách nâng cấp ClickUp.

1. Hỏi: Chúng ta cần làm gì để hiệu quả hơn?

Chúng ta thực sự ích kỷ vì chúng ta chỉ nghĩ đến những gì mình muốn có để trở nên hiệu quả hơn. Sau đó, chúng ta xây dựng nó cho chính mình trước tiên.

ClickUp được thiết kế để toàn bộ tổ chức sử dụng, và vì nhóm của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau (quản lý kinh doanh, bán hàng, thiết kế, phát triển phần mềm và tiếp thị), nên ý tưởng được đưa ra rất nhanh. Không có bộ phận nào trong tổ chức của chúng tôi bị cấm đưa ra đề xuất về sản phẩm.

2. Xem xét những gì khách hàng muốn

Ngay từ đầu, chúng tôi đã luôn cởi mở với phản hồi của khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi thích sử dụng Canny làm bảng phản hồi và phương tiện để chia sẻ lộ trình phát triển sản phẩm của mình. Chúng tôi cũng sử dụng các tin nhắn hỗ trợ để cân bằng các ưu tiên của riêng mình. Nếu nhiều người dùng yêu cầu các tính năng tương tự, điều đó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc chúng tôi cần làm tiếp theo.

3. Đánh giá chi phí phát triển so với lợi ích lớn nhất

Việc tiếp theo là xác định chính xác phạm vi phát triển của một tính năng mới so với những gì chúng tôi nghĩ sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả các nhóm sử dụng ClickUp.

Đây là nghệ thuật phát hành tính năng, bởi vì thường thì khách hàng hoặc thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ không biết chính xác tính năng đó lớn như thế nào hoặc công việc cần thiết để biến nó thành hiện thực.

Nhóm phát triển của chúng tôi cân bằng giữa những việc có thể làm với các nguồn lực hiện có (đó là quản lý dự án, phải không?).

4. Sắp xếp các tính năng tương tự để phát triển song song

Một phần khác của quá trình phát triển là hiểu những việc cần làm và sau đó lên lịch phù hợp để tối ưu hóa công việc của nhóm. Tại ClickUp, điều này là tối quan trọng. Chúng tôi phải hiểu rõ những việc mà toàn bộ nhóm có thể làm cũng như những việc mà từng thành viên có thể làm. Sau đó, chúng tôi điều chỉnh những việc cần làm cho phù hợp với sức chứa của nhóm và đạt được trạng thái phát triển luồng.

Khi bạn nhóm các tính năng tương tự lại với nhau, sẽ có rất nhiều sức mạnh tổng hợp được tạo ra và chúng tôi có thể ngăn chặn các lỗi hoặc cải thiện tính năng trước khi chúng được phát hành. Chúng tôi không phân chia phát triển sản phẩm thành các bộ phận riêng biệt, vì vậy luôn có cuộc đối thoại liên tục về những gì có thể (hoặc không thể) xảy ra.

Nhóm của chúng tôi tạo ra các Sprint và xây dựng dựa trên sự phối hợp đó.

Các tính năng đã được thiết lập cho sprint này. Tiếp theo là gì?

5. Ưu tiên các công việc

Trong ClickUp, chúng tôi có một dự án sprint và sau đó tạo một danh sách cho mỗi bản phát hành sắp tới. Từ đó, chúng tôi thêm các nhiệm vụ và bất kỳ chi tiết quan trọng nào liên quan đến tính năng mới.

Ghi chú: Bắt đầu dự án phát triển của riêng bạn với mẫu tuyệt vời này trong ClickUp . Dựa trên các sprint của chúng tôi!

6. Ước lượng thời gian cho từng công việc

Đây thường là một phần bị bỏ qua trong quá trình phát triển. Các trưởng nhóm phát triển của chúng tôi sẽ ước lượng thời gian cần thiết cho một công việc, giúp lập lịch phát hành. Điều này cũng giúp nhóm xác định xem còn thời gian cho các mục sửa lỗi khẩn cấp hoặc các mục tồn đọng hay không.

7. Thiết lập các phụ thuộc.

Từ đây, các nhà phát triển sẽ liên kết các công việc của họ với nhau dựa trên các mối quan hệ phụ thuộc. Sau đó, chúng ta có thể xem tổng quan bằng biểu đồ Gantt để xem các công việc chồng chéo nhau như thế nào và xác định các trở ngại hoặc tắc nghẽn.

8. Lên lịch thời gian hoàn thành từng công việc

Bây giờ là lúc để thiết lập lịch trình cho từng công việc cần hoàn thành. Điều này dựa trên các phụ thuộc và tính năng hoặc mã nào cần được thực hiện trước tiên.

9. Giao nhiệm vụ cho các nhà phát triển phù hợp

Xem xét những việc mà các nhà phát triển của chúng tôi có thể làm và những việc họ làm tốt, chúng tôi mong muốn phát huy tối đa khả năng của mọi người. Dựa trên những ước lượng này, chúng tôi phân công công việc cho các nhà phát triển. Đôi khi một người sẽ nhận được nhiều công việc, hoặc có thể chỉ một vài công việc, tùy thuộc vào ước lượng thời gian đó.

Giữ liên lạc thường xuyên

10. Chia sẻ trên Slack và ClickUp

Chúng tôi sử dụng ClickUp để lưu trữ tất cả chi tiết nhiệm vụ và cung cấp thông tin cập nhật. Đôi khi, chúng tôi có thể có nhu cầu hoặc vấn đề cấp thiết và chúng tôi liên hệ với các kênh Slack để tìm hiểu thông tin. Chúng tôi không sử dụng tin nhắn trực tiếp thường xuyên, mà thích mọi người đóng góp câu trả lời hoặc phản hồi trong các kênh Slack để giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng nhất.

11. Hội nghị video hàng ngày

Vì chúng tôi có một nhóm làm việc từ xa rất lớn, chúng tôi sử dụng hội nghị video để chia sẻ tiến độ công việc của từng nhà phát triển và trao đổi về bất kỳ khối nào. Từ đó, chúng tôi có thể đánh giá lại và điều chỉnh lịch trình nếu cần, việc này rất dễ thực hiện với biểu đồ Gantt.

12. Tạo danh sách công việc hàng ngày

Chúng tôi có một kênh Slack dành riêng để ghi lại tiến độ công việc. Các thành viên viết ra những công việc họ đã làm trong ngày hôm trước và những việc cần tập trung trong ngày hôm sau. Sau đó, chúng tôi cập nhật ClickUp với các ưu tiên, ước lượng thời gian và thêm nhận xét nếu cần.

13. Làm việc và uống nhiều Monster

Đã đến lúc ra mắt tính năng mới!

14. Thời gian kiểm tra chất lượng

Vào ngày trước khi phát hành, chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng cho tất cả các tính năng trên các môi trường và thiết bị khác nhau. Công việc này không chỉ liên quan đến nhóm kiểm tra chất lượng và phát triển mà còn có sự tham gia của các đại diện khách hàng để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào từ góc độ người dùng.

Không phải mọi thứ đều cần được kiểm tra tự động. Một triết lý phát triển phổ biến là viết các bài kiểm tra và đảm bảo phạm vi kiểm tra gần như hoàn chỉnh. Tuy nhiên, điều này có một cái giá phải trả: tốn thời gian. Đặc biệt là khi bạn thay đổi mọi thứ quá nhanh, mỗi tính năng hoặc bản cập nhật mới đều yêu cầu phải viết và viết lại rất nhiều bài kiểm tra.

Cuối cùng, bạn sẽ phải kiểm tra mọi thứ bằng tay bất kể bạn có bao nhiêu bài kiểm tra tự động. Ít nhất là trong giai đoạn đầu, hãy tập trung vào việc xuất hàng hơn là kiểm tra. Khi công ty phát triển, bạn có thể thêm các bài kiểm tra (trái với quan niệm phổ biến), đặc biệt là nếu sản phẩm của bạn có thay đổi đáng kể. Bằng cách này, bạn sẽ không phải gánh nợ công nghệ nhiều như xã hội thường nghĩ.

15. Di chuyển các tính năng

Các tính năng và trạng thái công việc được chuyển từ môi trường thử nghiệm sang môi trường tiền sản xuất để đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt. Nếu mọi thứ đều ổn, chúng tôi sẵn sàng ra mắt ứng dụng ClickUp.

16. Chuẩn bị nội dung truyền thông

Các tính năng của chúng tôi sẽ không có giá trị gì nếu không ai biết cách sử dụng chúng. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng và tiếp thị của chúng tôi chuẩn bị mọi thông tin hỗ trợ, như tài liệu trợ giúp, bài đăng trên blog, email, mạng xã hội và hơn thế nữa để đảm bảo tất cả các lợi ích và tính năng được truyền đạt rõ ràng.

17. Hãy gửi đi. Đừng đòi hỏi sự hoàn hảo.

Kiểm tra cuối cùng được thực hiện ở giai đoạn sản xuất và bản dựng được chuyển vào ứng dụng. Chúng tôi lấy pháo hoa ra, đánh chiêng và thổi còi báo hiệu cho cả thế giới biết rằng ClickUp đã ra mắt một tính năng mới cực kỳ tuyệt vời.

Một trong những người sáng lập của chúng tôi, Zeb Evans, đã thành lập một số công ty công nghệ khác trước đây và trước đó là một người tự nhận mình là người cầu toàn khi nói đến việc phát hành sản phẩm. Sau khi thấy sự hoàn hảo kéo dài mãi mà không bao giờ thực sự đạt được, anh ấy giờ đây có một quan điểm hoàn toàn khác. Chỉ cần làm cho nó tốt. Sau đó, lặp lại và làm cho nó trở nên tuyệt vời. Cuối cùng, sau một vài lần lặp lại, nó sẽ trở nên hoàn hảo. Điều này đi kèm với việc sử dụng và phản hồi của người dùng.

18. Hãy cho cả thế giới biết

Ngay sau khi dọn dẹp những mảnh giấy màu, nhưng trước khi tai chúng tôi ngừng ù, chúng tôi bằng cách nào đó tìm ra cách gửi email, xuất bản tài liệu trợ giúp và nhấn nút phát trên các video phù hợp.

19. Chờ phản hồi của bạn và lặp lại

Khi mọi việc ổn định, chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn, giải đáp mọi thắc mắc, uống thêm một ngụm Monster và trở lại vị trí số một.

Kết luận

Chu kỳ phát triển sản phẩm của chúng tôi có thể không khác nhiều so với của bạn, nhưng chúng tôi có một thành phần đặc biệt.

Chúng tôi tập trung.

Tất cả các mối quan tâm được bày tỏ trước khi chúng tôi bắt đầu và sau đó chúng tôi bắt tay vào công việc.

Chúng tôi không bao giờ tìm lý do để biện minh.

Nếu chúng ta làm sai, chúng ta sẽ điều chỉnh.

Chúng tôi không bị phân tâm bởi những việc khác cần làm – chúng tôi để dành những việc đó cho ngày khác.

Đó là cách chúng tôi tạo ra ClickUp.