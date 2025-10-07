Các công ty hàng đầu trong việc triển khai các tác nhân AI

Các nhóm doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng quá tải công cụ và chuyển đổi ngữ cảnh liên tục. Hệ thống AI tự chủ kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với API, bộ nhớ và khả năng lập kế hoạch công việc cung cấp giải pháp thống nhất.

Các tác nhân tự động này có khả năng nhận thức tình huống, phân tích các quy trình làm việc phức tạp và thực hiện hành động thay mặt người dùng.

Với năm 2025 được các chuyên gia trong ngành gọi là "năm của các trợ lý AI", các công ty công nghệ hàng đầu đang đua nhau triển khai các nền tảng AI tự động hóa tiên tiến, hứa hẹn sẽ tối ưu hóa hoạt động và nâng cao năng suất cho các tổ chức.

Những điểm khóa cần lưu ý

Hệ thống AI tự động hóa quy trình làm việc, giảm khối lượng công việc cho doanh nghiệp từ 50-78%.

90% các hệ thống AI tự động thất bại nhanh chóng nếu không có hệ thống tích hợp và bộ nhớ mạnh mẽ.

Các doanh nghiệp có kích thước vừa dẫn đầu trong việc áp dụng công nghệ này, ưu tiên nghiên cứu, nâng cao năng suất và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Các nền tảng AI hàng đầu tập trung vào bảo mật, quản trị và triển khai các tác nhân AI chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

Trí tuệ nhân tạo tự chủ là gì?

Trí tuệ nhân tạo tự chủ (Agentic AI) đề cập đến các hệ thống có khả năng tự động nhận diện dữ liệu, suy luận thông qua các mô hình chuyên biệt, thực thi công việc thông qua các công cụ bên ngoài và liên tục học hỏi từ phản hồi để cải thiện hiệu suất.

Chu kỳ bốn bước "nhận thức - phân tích - hành động - học hỏi" này cho phép các hệ thống AI tự chủ xử lý các quy trình kinh doanh phức tạp mà không cần sự giám sát liên tục của con người.

Để hiểu về trí tuệ nhân tạo tự chủ, cần vượt ra ngoài các chatbot đơn giản để tập trung vào các hệ thống có khả năng tự động thực hiện các quy trình làm việc phức tạp, đa bước.

Khác với các trợ lý AI truyền thống chỉ phản hồi các yêu cầu riêng lẻ, các hệ thống AI có khả năng tự chủ duy trì ngữ cảnh trong các tương tác kéo dài và có thể điều chỉnh cách tiếp cận dựa trên phản hồi thời gian thực.

Tính tự chủ của các hệ thống này mang lại cả cơ hội lẫn thách thức.

Nghiên cứu của NVIDIA về trí tuệ nhân tạo tự chủ (agentic AI) cho thấy cách các tác nhân có thể điều phối nhiều mô hình chuyên biệt trong khi vẫn duy trì các rào cản an toàn.

Tuy nhiên, báo cáo năm 2025 của Beam AI cho thấy 90% các trợ lý AI thất bại trong vòng 30 ngày do mất bối cảnh và các vấn đề tích hợp.

Các nền tảng hàng đầu giải quyết những thách thức này thông qua hệ thống bộ nhớ có trạng thái, quản lý công cụ mạnh mẽ và khung quản trị toàn diện, đang theo dõi quy trình ra quyết định và cho phép sự giám sát của con người khi cần thiết.

Tại sao các công ty triển khai các tác nhân AI?

Các tổ chức triển khai các tác nhân AI báo cáo giảm khối lượng công việc từ 50-78% và cải thiện đáng kể hiệu quả quy trình, khiến chúng trở thành yếu tố thiết yếu để duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh ngày càng tự động hóa.

Nghiên cứu thị trường cho thấy 81% lãnh đạo kinh doanh có kế hoạch tích hợp các tác nhân vào chiến lược AI của họ, tuy nhiên chỉ 24% đã triển khai trên toàn tổ chức theo Chỉ mục Xu hướng Công việc của Microsoft.

Các yếu tố chính bao gồm giảm thiểu sự phân mảnh của các công cụ, tự động hóa các quy trình làm việc thường xuyên và mở rộng tương tác với khách hàng mà không cần tăng số lượng nhân viên tương ứng.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước từ 100 đến 2.000 nhân viên đang dẫn đầu trong việc áp dụng công nghệ này, sử dụng các tác nhân AI cho nghiên cứu và tóm tắt (58%), nâng cao năng suất cá nhân (53,5%) và dịch vụ khách hàng (45,8%).

Tuy nhiên, các thách thức trong việc triển khai vẫn còn đáng kể. Việc tích hợp với các hệ thống cũ, duy trì ngữ cảnh trong các quy trình nhiều bước và thiết lập khung quản trị phù hợp là những rào cản lớn nhất.

Các triển khai thành công nhấn mạnh việc đánh giá liên tục, kiểm soát có sự tham gia của con người và quyền truy cập hạn chế để ngăn chặn các tác nhân vượt quá phạm vi hoạt động dự định của chúng.

Các công ty hàng đầu trong việc triển khai các tác nhân AI

Lĩnh vực AI tự động hóa có tính năng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu, các startup sáng tạo và các công ty phần mềm doanh nghiệp, mỗi bên đều mang đến những thế mạnh riêng biệt trong việc triển khai và quản lý AI tự động hóa.

AWS (Amazon) : AgentCore là nhà cung cấp môi trường chạy bảo mật, dịch vụ bộ nhớ để duy trì ngữ cảnh và một thị trường chuyên dụng cho các giải pháp AI đại lý đã được xây dựng sẵn : AgentCore là nhà cung cấp môi trường chạy bảo mật, dịch vụ bộ nhớ để duy trì ngữ cảnh và một thị trường chuyên dụng cho các giải pháp AI đại lý đã được xây dựng sẵn

ServiceNow : AI Experience cung cấp các giao diện đa phương thức nhận thức ngữ cảnh, trong khi bản phát hành Zurich giới thiệu các quy trình làm việc dựa trên trí tuệ nhân tạo với khả năng mã hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên : AI Experience cung cấp các giao diện đa phương thức nhận thức ngữ cảnh, trong khi bản phát hành Zurich giới thiệu các quy trình làm việc dựa trên trí tuệ nhân tạo với khả năng mã hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên

Salesforce : Agentforce tích hợp các tác nhân tự động trực tiếp vào quy trình làm việc của CRM, với các khách hàng đầu tiên báo cáo giảm 70% số lượng yêu cầu hỗ trợ cấp 1 : Agentforce tích hợp các tác nhân tự động trực tiếp vào quy trình làm việc của CRM, với các khách hàng đầu tiên báo cáo giảm 70% số lượng yêu cầu hỗ trợ cấp 1

Microsoft : Hệ sinh thái toàn diện bao gồm Hướng dẫn sử dụng Copilot, Cửa hàng Agent Store và các tác nhân mã GitHub Copilot tích hợp mượt mà với các công cụ doanh nghiệp : Hệ sinh thái toàn diện bao gồm Hướng dẫn sử dụng Copilot, Cửa hàng Agent Store và các tác nhân mã GitHub Copilot tích hợp mượt mà với các công cụ doanh nghiệp

NVIDIA : Các bản thiết kế (Blueprints) và dịch vụ vi mô NeMo cho phép các nhà phát triển xây dựng các kiến trúc đại lý phức tạp với khả năng suy luận tiên tiến : Các bản thiết kế (Blueprints) và dịch vụ vi mô NeMo cho phép các nhà phát triển xây dựng các kiến trúc đại lý phức tạp với khả năng suy luận tiên tiến

OpenAI : AgentKit cung cấp công cụ xây dựng đại lý trực quan, công cụ đánh giá toàn diện và danh mục kết nối mở rộng để thiết kế quy trình làm việc nhanh chóng : AgentKit cung cấp công cụ xây dựng đại lý trực quan, công cụ đánh giá toàn diện và danh mục kết nối mở rộng để thiết kế quy trình làm việc nhanh chóng

Google : Các trợ lý được hỗ trợ bởi Gemini bao quát các lĩnh vực khoa học dữ liệu, giải thích mã nguồn và kỹ thuật, được hỗ trợ bởi giao thức thanh toán AP2 để thực hiện các giao dịch tự động bảo mật : Các trợ lý được hỗ trợ bởi Gemini bao quát các lĩnh vực khoa học dữ liệu, giải thích mã nguồn và kỹ thuật, được hỗ trợ bởi giao thức thanh toán AP2 để thực hiện các giao dịch tự động bảo mật

Databricks : Agent Bricks tự động xây dựng và tinh chỉnh các tác nhân chuyên biệt cho từng lĩnh vực, với nền tảng đề xuất các cấu hình mô hình tối ưu : Agent Bricks tự động xây dựng và tinh chỉnh các tác nhân chuyên biệt cho từng lĩnh vực, với nền tảng đề xuất các cấu hình mô hình tối ưu

Các nền tảng này chia sẻ những đổi mới chung về quản trị, đánh giá và khả năng tích hợp.

Hầu hết các giải pháp đều nhấn mạnh vào bảo mật thông qua kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, cung cấp khả năng đang theo dõi toàn diện các quyết định của AI, và cung cấp thư viện kết nối phong phú để tích hợp với các hệ thống kinh doanh hiện có.

Xu hướng chuyển sang sử dụng các tác nhân chuyên biệt cho từng lĩnh vực thay vì các trợ lý đa năng phản ánh sự phát triển của thị trường và sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về cách triển khai các tác nhân một cách hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống AI tự chủ kết hợp các mô hình ngôn ngữ với các công cụ bên ngoài, khả năng ghi nhớ và kế hoạch để tự động hoàn thành các công việc nhiều bước mà không cần sự hướng dẫn liên tục của con người.

Các tổ chức sử dụng các tác nhân để giảm thiểu việc chuyển đổi công cụ, tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại, mở rộng tương tác với khách hàng và đạt được những cải thiện đáng kể về hiệu quả trong công việc dựa trên kiến thức.

Các vấn đề lớn nhất bao gồm mất mát ngữ cảnh giữa các bước, khó khăn trong tích hợp với các hệ thống cũ và lỗi lan truyền đòi hỏi khung quản trị mạnh mẽ.

Các nền tảng hàng đầu triển khai kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, đang theo dõi quyết định, phát hiện bất thường và quy trình phê duyệt của con người cho các hành động hoặc giao dịch nhạy cảm.

Dịch vụ khách hàng, phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu và tự động hóa quy trình kinh doanh là những lĩnh vực có tỷ lệ áp dụng cao nhất và mang lại những cải thiện hiệu quả đáng kể.

Những suy nghĩ cuối cùng

Các công ty tiên phong trong việc triển khai trí tuệ nhân tạo có khả năng tự chủ kết hợp hạ tầng kỹ thuật mạnh mẽ với các khung quản trị thực tiễn nhằm giải quyết các thách thức thực tế của doanh nghiệp.

Từ môi trường runtime bảo mật của AWS đến giao diện đa phương thức của ServiceNow và hệ sinh thái AI tự động toàn diện của Microsoft, các nền tảng này minh chứng cách AI tự động có thể chuyển đổi hoạt động kinh doanh đồng thời duy trì sự giám sát và kiểm soát cần thiết.