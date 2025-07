Các quận có nhiều người làm việc tại nhà nhất ở mỗi bang

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, mọi công việc có thể thích ứng với hoạt động từ xa đều được thực hiện từ xa, bao gồm các lớp học thể dục, giờ giải lao, thậm chí là khám bệnh và quan trọng nhất là công việc hàng ngày.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn làm việc tại văn phòng, một phần phụ thuộc vào công việc hoặc nhiệm vụ của họ. Một cuộc khảo sát của Pew Research Center được thực hiện vào tháng 10 năm 2020 cho thấy 71% những người có thể làm việc từ xa đang làm việc từ xa. Tuy nhiên, những người lao động có thu nhập thấp ít có khả năng làm việc từ xa hơn, bất kể nhiệm vụ công việc của họ là gì.

Địa lý cũng có ảnh hưởng: Theo phân tích của OECD, các thành phố có nhiều việc làm phù hợp với làm việc từ xa hơn, nhưng nhiều khu vực nông thôn lại tìm cách thu hút những người lao động có thể làm việc từ bất kỳ đâu.

Sự chuyển đổi sang làm việc từ xa không hoàn toàn kết thúc sau khi các văn phòng mở cửa trở lại để làm việc trực tiếp: Theo một cuộc khảo sát khác của Pew Research Center, 59% số người được hỏi vẫn làm việc từ xa vào năm 2022.

ClickUp đã sử dụng dữ liệu của Cục Thống kê Dân số từ Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ năm 2021 để tìm ra quận ở mỗi bang có tỷ lệ người làm việc tại nhà ít nhất một phần thời gian cao nhất.

Tất nhiên, lý do nhiều người lao động chọn làm việc từ xa vào năm 2023 khác với lý do vào tháng 3 năm 2020. Trong cùng cuộc khảo sát của Pew Research Center năm 2022, những người được hỏi cho biết làm việc tại nhà giúp họ dễ dàng cân bằng cuộc sống cá nhân với công việc và hoàn thành công việc đúng hạn. Số lượng người làm việc từ xa lo lắng về việc tiếp xúc với COVID-19 ít hơn so với năm 2020.

Hơn nữa, một cuộc khảo sát năm 2022 do McKinsey and Company thực hiện cho thấy trong số các chuyên gia được khảo sát có cơ hội làm việc tại nhà, 87% đã tận dụng cơ hội này. Thỏa thuận làm việc linh hoạt thậm chí còn được coi là động lực mạnh mẽ thứ ba để tìm kiếm một công việc mới.

Vậy tình hình làm việc từ xa trên toàn quốc hiện nay như thế nào? Gần 18% người Mỹ tham gia cuộc khảo sát cộng đồng của Cục Thống kê Dân số năm 2021 cho biết họ đã làm việc tại nhà ít nhất một số ngày trong tuần trước. Con số này tương đương với 27,6 triệu người, gấp khoảng ba lần so với 9 triệu người cho biết họ làm việc tại nhà vào năm 2019.

Tất nhiên, số lượng nhân viên làm việc từ xa khác nhau giữa các bang: Gần một nửa số chuyên gia ở Quận Columbia làm việc từ xa vào năm 2021, với gần một phần tư số nhân viên ở Washington, Maryland, Colorado và Massachusetts cũng làm việc tại nhà.

Trong phân tích này, các trường hợp bằng nhau được phân loại theo số lượng người lao động trong một quận. Ước tính của Khảo sát Cộng đồng Mỹ trong một năm chỉ có sẵn cho khoảng 620 quận — những quận có dân số trên 65.000 người — trong số hơn 3.000 quận trên toàn quốc, nhưng được sử dụng thay cho ước tính trong 5 năm do những thay đổi cực đoan trong xu hướng làm việc tại nhà trong vài năm qua. Các bang được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Hãy tiếp tục đọc để khám phá nơi có nhiều người làm việc tại nhà nhất ở bang của bạn.

Alabama: Hạt Madison

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 19,2% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 193.623

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 9,6% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 2,2 triệu

Alaska: Thành phố Anchorage

nguồn: Canva

Số người làm việc tại nhà trong quận : 12,6% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 145.508

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 10,3% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 343.883

Arizona: Hạt Maricopa

nguồn: Gregory E. Clifford // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 23,8% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 2,2 triệu

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 20,7% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 3,3 triệu

Arkansas: Hạt Benton

nguồn: shuttersv // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 21,5% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 145.609

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 9,7% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,3 triệu

California: Hạt San Francisco

nguồn: Canva

Số người làm việc tại nhà trong quận : 45,6% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 438.943

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 21,4% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 17,8 triệu

Colorado: Hạt Boulder

nguồn: Maciej Bledowski // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 36,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 172.868

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 23,7% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 3,0 triệu

Connecticut: Hạt Fairfield

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 23,5% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 479.278

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 19,5% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,8 triệu

Delaware: Hạt New Castle

nguồn: Real Window Creative // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 23,6% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 275.885

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 18,6% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 455.993

Florida: Hạt Seminole

nguồn: Brittx // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 25,6% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 240.502

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 16,6% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 9,9 triệu

Georgia: Hạt Fulton

nguồn: Brett Barnhill // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 36,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 558.580

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 18,2% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 5,0 triệu

Hawaii: Hạt Hawaii

nguồn: dirkr // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 13,0% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 82.140

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 10,7% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 668.446

Idaho: Hạt Ada

nguồn: Charles Knowles // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 20,0% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 254.309

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 13,3% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 889.536

Illinois: Hạt DuPage

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 26,7% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 468.211

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 19,3% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 6,0 triệu

Indiana: Hạt Hamilton

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 27,4% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 187.363

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 11,9% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 3,2 triệu

Iowa: Hạt Dallas

nguồn: Jacob Boomsma // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 27,4% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 59.377

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 13,4% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,6 triệu

Kansas: Hạt Johnson

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 27,1% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 329.827

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 13,8% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,4 triệu

Kentucky: Hạt Oldham

nguồn: Stephen Bailey // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 21,4% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 33.386

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 11,5% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 2,0 triệu

Louisiana: Quận Orleans

nguồn: TFoxFoto // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 17,8% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 164.397

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 8,4% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,9 triệu

Maine: Hạt Cumberland

nguồn: Joseph Sohm // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 26,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 161.823

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 17,7% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 660.465

Maryland: Hạt Montgomery

nguồn: Canva

Số người làm việc tại nhà trong quận : 37,1% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 540.481

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 24,0% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 3,1 triệu

Massachusetts: Hạt Middlesex

nguồn: Joseph Sohm // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 32,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 866.649

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 23,7% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 3,5 triệu

Michigan: Hạt Washtenaw

nguồn: Jacob Boomsma // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 29,5% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 183.684

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 16,4% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 4,5 triệu

Minnesota: Hạt Washington

nguồn: Jeff Lueders // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 32,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 140.694

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 20,9% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 2,9 triệu

Mississippi: Hạt DeSoto

qua Monarch Productions // Shutterstockk

Người làm việc tại nhà trong quận : 10,2% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 91.372

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 6,3% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,2 triệu

Missouri: Hạt St. Charles

nguồn: Rob Neville Photos // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 22,6% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 216.203

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 14,7% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 2,9 triệu

Montana: Hạt Gallatin

nguồn: Madison Kent // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 18,0% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 66.583

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 14,0% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 522.807

Nebraska: Hạt Douglas

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 19,1% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 303.363

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 12,8% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,0 triệu

Nevada: Hạt Washoe

nguồn: Jacob Boomsma // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 14,2% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 245.560

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 13,0% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,4 triệu

New Hampshire: Hạt Hillsborough

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 22,7% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 233.146

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 19,3% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 733.129

New Jersey: Hạt Somerset

nguồn: FotosForTheFuture // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 31,4% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 178.934

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 22,1% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 4,4 triệu

New Mexico: Hạt Santa Fe

nguồn: Jimack // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 24,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 69.704

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 15,2% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 877.399

New York: Hạt New York

nguồn: pisaphotography // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 36,5% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 793.149

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 19,6% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 9,0 triệu

North Carolina: Hạt Orange

nguồn: Bryan Pollard // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 35,2% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 71.761

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 18,8% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 4,9 triệu

North Dakota: Hạt Cass

nguồn: Guy William // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 13,7% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 107.722

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 8,9% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 397.892

Ohio: Hạt Delaware

nguồn: dvgpro // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 32,1% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 116.974

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 14,8% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 5,5 triệu

Oklahoma: Hạt Tulsa

nguồn: Valiik30 // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 14,0% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 311.061

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 10,4% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,8 triệu

Oregon: Hạt Multnomah

nguồn: Josemaria Toscano // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 32,1% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 425.906

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 22,7% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 2,0 triệu

Pennsylvania: Hạt Chester

nguồn: LittleKitty // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 29,1% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 280.530

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 18,7% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 6,1 triệu

Rhode Island: Hạt Newport

nguồn: Ramunas Bruzas // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 23,2% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 42.058

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 17,5% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 533.088

Nam Carolina: Hạt York

nguồn: Nolichuckyjake // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 18,5% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 137.482

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 11,7% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 2,3 triệu

Nam Dakota: Hạt Minnehaha

nguồn: Steven Frame // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 14,7% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 109.606

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 11,1% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 445.606

Tennessee: Hạt Williamson

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 31,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 131.742

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 14,0% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 3,2 triệu

Texas: Hạt Travis

nguồn: Canva

Số người làm việc tại nhà trong quận : 36,2% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 731.623

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 16,3% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 13,6 triệu

Utah: Hạt Salt Lake

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 23,5% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 613.545

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 20,0% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 1,6 triệu

Vermont: Hạt Chittenden

nguồn: Erika J Mitchell // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 26,4% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 91.678

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 19,6% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 327.910

Virginia: Hạt Arlington

Orhan Cam // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 48,8% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 142.653

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 22,3% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 4,3 triệu

Washington DC

nguồn: Orhan Cam // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 48,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 354.033

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 48,3% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 354.033

Washington: Hạt King

nguồn: kan_khampanya // Shutterstock

Số người làm việc tại nhà trong quận : 38,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 1,2 triệu

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 24,2% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 3,7 triệu

West Virginia: Hạt Monongalia

nguồn: Canva

Số người làm việc tại nhà trong quận: 16,1% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 50.715

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 10,2% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 707.299

Wisconsin: Hạt Dane

nguồn: Paul Brady Photography // Shutterstock

Người làm việc tại nhà trong quận : 24,4% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 313.158

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 14,8% số người lao động

Tổng số người lao động trên toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 2,9 triệu

Wyoming: Hạt Natrona

nguồn: Canva

Người làm việc tại nhà trong quận : 7,3% số người lao động

Tổng số người lao động trong quận (từ 16 tuổi trở lên): 38.741

Số người làm việc tại nhà trên toàn tiểu bang : 8,9% số người lao động

Tổng số người lao động trong toàn tiểu bang (từ 16 tuổi trở lên): 283.628

