Tại sao việc chuyển từ tư duy cố định sang tư duy phát triển lại khó khăn hơn bạn nghĩ

Việc chuyển đổi từ tư duy cố định sang tư duy phát triển đã trở thành xu hướng hot trong vài năm qua.

Nhiều blogger nổi tiếng, tác giả và các chuyên gia khác thường xuyên tham gia các hội nghị đã lấy những nghiên cứu học thuật xuất sắc của Giáo sư Carol Dweck từ Đại học Stanford và biến chúng thành của riêng mình.

Tuy nhiên, liệu tư duy phát triển có thực sự khả thi? Hay một bài phát biểu truyền cảm hứng và động lực đã đủ để giúp bạn vượt qua?

Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bản chất thực sự của tư duy phát triển và cách bạn có thể từ bỏ tư duy cố định một lần và mãi mãi.

Cuộc đối đầu giữa tư duy cố định và tư duy phát triển

Tư duy cố định là về việc bảo tồn. Bạn cho rằng các đặc điểm, kỹ năng và khả năng của mình sẽ không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra. Bạn không muốn trông ngốc nghếch, nên bạn không dám thử những điều mới.

Tư duy phát triển có nghĩa là nhận thức rằng thông qua thực hành, công việc và nỗ lực, bạn có thể cải thiện khả năng của mình và học hỏi những điều mới.

Dweck mô tả điều này như sau: “Con người tin rằng những khả năng cơ bản nhất của họ có thể được phát triển thông qua sự kiên trì và công việc — trí tuệ và tài năng chỉ là điểm khởi đầu. Chế độ xem này tạo ra niềm đam mê học hỏi và sự kiên cường, những yếu tố thiết yếu cho những thành tựu vĩ đại.”

Những điều chúng ta mong nhớ về tư duy phát triển

1. Nỗ lực thôi là chưa đủ.

Hầu hết công việc của Dweck tập trung vào học sinh và cách họ học tập, đặc biệt trong hệ thống giáo dục. Những giáo viên giỏi nhất sẽ áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu hút học sinh – và bạn cũng cần làm việc cần làm cho bản thân.

Ví dụ, nếu bạn muốn học một ngôn ngữ mới hoặc một kỹ năng mới trong công việc, bạn có thể phải thử một vài phương pháp khác nhau trước khi tìm được phương pháp phù hợp.

Tất nhiên, điều này cần thời gian.

Khám phá phong cách học tập của bạn và tìm cách thích nghi với phong cách đó đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì. Nỗ lực thuần túy sẽ không đủ. Bạn có thể được khen ngợi vì đã cố gắng, nhưng liệu bạn có thực sự học được gì không?

2. Sự phát triển là một hành trình.

Trong hành trình, không phải mọi thứ đều tiến lên. Đôi khi bạn phải đi vòng, lạc lối và quay trở lại. Điều đó cũng giống như sự phát triển.

Tư duy phát triển sẽ nhận ra điều đó và thích nghi với tình huống. Lỗi lầm không gây hại. Chúng là một phần của quá trình học tập. Tư duy cố định sẽ tập trung vào lỗi lầm và sai sót, thay vì tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc học tập tốt hơn.

3. Tư duy cố định và tư duy phát triển không phải là hai cực đối lập.

Không có cách nào bạn có thể tự động chuyển từ tư duy cố định sang tư duy phát triển. Bạn có xác suất có tư duy phát triển trong một số lĩnh vực và tư duy cố định trong các lĩnh vực khác.

Tư duy cố định của bạn có thể vẫn tồn tại và chúng ta không nên tự lừa dối bản thân bằng cách nghĩ rằng nó sẽ biến mất. Một phần của tư duy phát triển là thừa nhận rằng tư duy cố định vẫn có thể tồn tại.

4. Tập trung vào việc phê duyệt thay vì học hỏi.

Tư duy cố định chỉ quan tâm đến việc tìm ra câu trả lời đúng, thay vì thực sự hiểu cách mọi thứ là công việc và phát triển. Tư duy cố định coi trọng sự công nhận hơn là trải nghiệm. Khi bị thúc đẩy bởi sự công nhận thay vì học hỏi, bạn dễ thất bại hơn khi sự công nhận đó dừng lại. Tư duy phát triển coi đó là một phần của trải nghiệm.

Dấu hiệu cho thấy bạn đang rơi vào tư duy cố định

Nếu bạn phát hiện mình có những suy nghĩ như vậy về người khác, có thể bạn đang dần quay trở lại với tư duy cố định. Hãy nhớ rằng, tư duy phát triển không chỉ liên quan đến nỗ lực; nó còn liên quan đến cách bạn nhìn nhận tình huống.

Lo âu. Bạn trở nên quá lo lắng về một tình huống, hoàn cảnh, dự án hoặc cơ hội

Thái độ tiêu cực đối với phản hồi. Bạn có cảm thấy thất vọng khi nhận được sự phê bình không? Hay bạn muốn học hỏi từ những nhận xét và phản hồi của họ?

Ghen tị. Bạn cảm thấy thế nào về những người thành công hơn bạn hoặc nhận được nhiều lời khen ngợi hơn? Bạn có đánh giá họ một cách công bằng không? Bạn có thể học hỏi từ họ theo những cách nào?

Cách chuyển từ tư duy cố định sang tư duy phát triển

1. Thói quen phải thay đổi.

Để trở thành người có công việc thể dục, bạn phải làm công việc thể dục nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là thói quen của bạn phải thay đổi. Để thấy được sự khó khăn này, hãy so sánh số lượng người đến phòng tập vào tháng 1 với tháng 7. Số lượng người đến sẽ khác biệt đáng kể. Và thói quen đó không duy trì được đối với nhiều người.

Vấn đề là gì? Chúng ta thường tập trung vào những điều mình muốn làm thay vì các bước cụ thể để đạt được mục đó. Đây là nguyên tắc quan trọng trong hệ thống Get Things Done. Bạn cần chia nhỏ mục lớn thành các công việc và bước hành động cụ thể.

Đôi khi, việc thay đổi thói quen là xác định những bước nhỏ để biến thói quen đó thành hiện thực.

ClickUp được cài đặt hoàn hảo để hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các bước hành động. Việc tạo công việc, ngày đáo hạn và thậm chí là các công việc lặp lại rất đơn giản, giúp bạn luôn nhớ đến các công việc của mình.

Với ClickUp, bạn luôn có một nơi để lưu trữ các nhắc nhở, ghi chú về tiến độ công việc và các phương pháp để chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ hơn.

2. Tập trung vào bản sắc trước khi tập trung vào kết quả.

Giả sử bạn muốn tăng cường công việc thể dục để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sau đó, kết quả không đến nhanh như bạn mong đợi và bạn mất hy vọng. Bạn không đạt được mục tiêu nên bạn bỏ cuộc.

Bây giờ, bạn đã quay trở lại với tư duy cố định. Kết quả là mục tiêu của bạn và khi thói quen không mang lại kết quả, bạn đã dừng lại.

Đúng vậy, có những đối tượng/kỳ/phiên bản mà bạn nên dừng lại hoặc từ bỏ. Nhưng hãy xem xét kết quả của mình ở mức độ sâu hơn. Bạn có bao giờ thực sự là người công việc và nâng tạ không? Điều này có phải là phần cốt lõi của bản sắc của bạn không? Không. Bạn tập trung vào kết quả thay vì bản sắc.

“Kết quả là về những gì bạn đạt được. Quy trình là về những gì bạn cần làm. Bản sắc là về những gì bạn tin tưởng,” James Clear chia sẻ trong cuốn sách mới của ông về thói quen.

Danh tính định hình con người bạn. Để thói quen và tư duy phát triển trở thành bản năng, chúng phải là một phần không thể tách rời của quan điểm cá nhân của bạn.

3. Nhận ra những thành công nhỏ.

Một lý do khác khiến việc nắm bắt tư duy phát triển trở nên khó khăn là chúng ta mong đợi quá nhiều quá sớm. Hãy nhớ rằng, tư duy cố định và tư duy phát triển không phải là hai cực đối lập. Mọi người đều đang trong quá trình phát triển.

“Tôi là một người phụ nữ đang trong quá trình phát triển. Tôi cũng đang cố gắng như mọi người khác. Tôi cố gắng đối mặt với mọi xung đột, mọi trải nghiệm và học hỏi từ chúng. Cuộc sống không bao giờ nhàm chán,” Oprah Winfrey chia sẻ. Đây chính là tư duy phát triển. Cô ấy chưa bao giờ tự hài lòng với bản thân mình như một sản phẩm hoàn thiện, ngay cả khi đã đạt được nhiều thành công.

Để thoải mái với những thăng trầm của tư duy phát triển, bạn phải thoải mái với những thành công nhỏ và xây dựng trên nền tảng đó. Có những ngày sẽ khó khăn hơn những ngày khác; có những phút giây sẽ thử thách hơn những phút giây khác.

Tư duy phát triển chấp nhận những khó khăn cùng với những thành công nhỏ mà chúng mang lại.

Trong ClickUp, bạn có thể đang theo dõi các mục tiêu lớn (Goals) của mình và chia nhỏ chúng thành các mục tiêu nhỏ hơn (key results). Hãy cùng nhóm ăn mừng những thành công nhỏ trên hành trình đạt được mục tiêu lớn.

Kết luận: Các bước tiếp theo để phát triển tư duy phát triển

Tư duy phát triển không có nghĩa là bỏ qua tài năng và khả năng của bạn để theo đuổi điều gì đó hoàn toàn mới mỗi lần. Bạn có thể sinh ra với những sở thích, xu hướng và đặc điểm riêng. Nhưng điều đó không có nghĩa là những kỹ năng mới nằm ngoài tầm với của bạn. Có rất nhiều kỹ năng phù hợp với sở thích và tài năng của bạn mà bạn có thể ngại ngần không dám phát triển.

Để xác định những điều đó, hãy suy nghĩ về…

Những lo lắng của bạn liên quan đến sự nghiệp, thành công hoặc thiếu thành công.

Kết quả mà bạn mong muốn và liệu bạn có sẵn sàng trở thành loại người như vậy hay không.

Bạn đang học hỏi từ những thất bại của mình như thế nào?

Bạn có thấy khó khăn khi phát triển tư duy phát triển không? Điều gì đang cản trở bạn? Những thói quen cũ nào bạn đang rơi vào lại?