105 câu nói truyền cảm hứng về tinh thần đồng đội để thúc đẩy nhóm của bạn

Hỏi bất kỳ ai điều gì họ yêu thích nhất về công việc của mình, và họ có thể sẽ trả lời rằng đó là con người.

Những người làm cho những đêm muộn và những cơn mệt mỏi trở nên bớt đau khổ. Những người làm cho họ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức sau một cuộc hội thoại ngắn. Những người không ngại gọi họ ra khi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các câu nói yêu thích về tinh thần đồng đội và một số lời khuyên hữu ích để làm việc nhóm hiệu quả.

Bên cạnh thức uống yêu thích của bạn vào buổi sáng, bạn sẽ có được năng lượng cần thiết để lãnh đạo và thúc đẩy nhóm của mình! ☕️⚡️

Câu nói về tinh thần đồng đội trong công việc

Tại sao làm việc theo nhóm lại quan trọng? Đầu tiên, sự hợp tác tại nơi làm việc đã tăng ít nhất 50% trong 20 năm qua và đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới hiện nay.

Tôi đoán rằng thành công của nhóm bạn không phụ thuộc vào một vài nhân viên xuất sắc, mà là mỗi thành viên trong nhóm đều có trách nhiệm trong quá trình và hoàn thành công việc! Cho dù một người thích làm việc phía sau hậu trường hay là người ra quyết định, mọi người đều có một bộ kỹ năng và kinh nghiệm độc đáo sẽ hữu ích trong các tình huống khác nhau.

Những câu nói truyền cảm hứng này tóm tắt ý nghĩa của việc một nhóm đóng góp vô tư cho một tầm nhìn chung. 🧑‍💼✨

1. "Nói rằng số phận của tôi không liên quan đến số phận của bạn cũng giống như nói, "Phần thuyền của bạn đang chìm."

–Hugh DownsNhà phát thanh và truyền hình Mỹ

2. "Cam kết cá nhân đối với nỗ lực tập thể – đó là điều làm nên sự thành công của tinh thần đồng đội, công việc, xã hội và nền văn minh. "

–Vince Lombardi Huấn luyện viên bóng đá Mỹ và giám đốc điều hành của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia (NFL)

3. "Làm việc nhóm là bí quyết giúp những người bình thường đạt được kết quả phi thường. "

–Ifeanyi Enoch Onuoha Tác giả và nhà giáo dục người Nigeria

4. "Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta."

–Ken BlanchardTác giả, diễn giả và nhà tư vấn kinh doanh người Mỹ

5. "Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. "

–Michael JordanChủ tịch đội bóng rổ Charlotte Hornets của Mỹ và cựu cầu thủ bóng rổ

6. "Một nhóm trở thành đồng đội khi mỗi thành viên đủ tự tin vào bản thân và đóng góp của mình để khen ngợi kỹ năng của những người khác. "

–Norman ShidleNhà văn Mỹ

7. "Trong hợp tác, im lặng không phải là vàng. Nó là chết người."

–Mark Sanborn Tác giả, diễn giả và doanh nhân người Mỹ

8. "Tôi thích thử thách đưa các cầu thủ lên một tầm cao mới, nhưng đó là phần dễ dàng. Thử thách lớn nhất là khiến họ tin tưởng vào những việc chúng tôi đang làm. Họ phải hiểu rằng có những ngày tốt và những ngày xấu là điều bình thường. "

Dawn StaleyCầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Mỹ, huấn luyện viên và huy chương vàng Olympic

"Mỗi khi chúng ta tương tác với người khác tại nơi làm việc, chúng ta phải đưa ra một lựa chọn: cố gắng thể hiện giá trị của mình càng nhiều càng tốt, hay đóng góp giá trị mà không quan tâm đến những gì mình nhận lại?"

Adam Grant Nhà tâm lý học tổ chức và tác giả

👉 Tại hội nghị LevelUp 2021 của ClickUp, Adam Grant đã chia sẻ những gì đã xảy ra sau khi ông đề xuất thử nghiệm Remote Friday (Thứ Sáu làm việc từ xa) với một số CEO. Spoiler alert: một thử nghiệm toàn cầu mà không ai đồng ý đã thay đổi mọi thứ.

10. "Cần hai viên đá lửa để tạo ra ngọn lửa."

–Louisa May AlcottNhà văn và nhà thơ người Mỹ

11. "Sức mạnh của nhóm là mỗi thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên là nhóm. "

–Phil JacksonCầu thủ bóng rổ, huấn luyện viên và nhà quản lý người Mỹ

12. "Riêng lẻ, chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là cả đại dương."

–Ryunosuke Satoro Nhà văn Nhật Bản

13. "Những người phụ thuộc lẫn nhau kết hợp nỗ lực của bản thân với nỗ lực của người khác để đạt được thành công lớn nhất. "

–Stephen CoveyNhà văn và nhà giáo dục người Mỹ

14. "Dù bạn có thông minh hay chiến lược tài tình đến đâu, nếu bạn chỉ chơi một mình, bạn sẽ luôn thua một nhóm. "

–Reid Hoffman Nhà khởi nghiệp và tác giả người Mỹ

15. "Đừng bao giờ nghi ngờ rằng một nhóm nhỏ những công dân có suy nghĩ và cam kết có thể thay đổi thế giới; thực tế, đó là điều duy nhất từng làm được điều đó. "

–Margaret Mead Nhà nhân chủng học văn hóa người Mỹ

16. "Làm việc nhóm chia nhỏ công việc và nhân đôi thành công. "

–Không rõ tác giả

17. "Hãy nhớ rằng, làm việc nhóm bắt đầu từ việc xây dựng lòng tin. Và cách duy nhất để làm được điều đó là vượt qua nhu cầu muốn trở nên bất khả xâm phạm của bản thân. "

–Patrick Lencioni Tác giả người Mỹ

18. "Bất kể bạn có thâm niên bao nhiêu trong một tổ chức, bất kể bạn được đánh giá là làm việc tốt như thế nào, công việc của bạn không bao giờ hoàn thành. "

–Abigail JohnsonChủ tịch và Giám đốc Điều hành của Fidelity Investments

19. "Học tập mà không có cơ hội chia sẻ những gì đã học được giống như nấu ăn cho chính mình; chúng ta làm được, nhưng có lẽ sẽ không làm tốt. "

–Mike Schmoker Tác giả, nhà giáo dục và cựu huấn luyện viên bóng đá Mỹ

Câu nói về tinh thần đồng đội trong lãnh đạo và hợp tác

Bí quyết không quá bí mật để công ty thành công và phát triển? Lãnh đạo mạnh mẽ và nhân viên năng suất cao.

Khi các nhà lãnh đạo thể hiện văn hóa và giá trị của công ty, họ sẽ tác động tích cực đến nhóm của mình, từ đó ảnh hưởng đến công việc và mang lại kết quả. Giám đốc điều hành của ClickUp, Zeb Evans, cho biết: "Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một văn hóa nơi nhân viên đồng lòng thực hiện sứ mệnh của công ty, với năng suất và sự hợp tác là trọng tâm. "

Dưới đây là những câu nói về tinh thần đồng đội để truyền cảm hứng mở ra nhiều cơ hội hơn cho nhóm của bạn phát triển! ☀️🌱

20. "Tôi tự hào về những điều chúng tôi chưa làm được cũng như những điều chúng tôi đã làm được. Đổi mới là nói không với hàng ngàn điều. "

–Steve JobsNhà đồng sáng lập Apple Inc.

21. "Những từ quan trọng nhất đã giúp tôi trong cuộc sống, dù mọi việc diễn ra suôn sẻ hay gặp khó khăn, chính là 'chịu trách nhiệm'."

–Billie Jean KingCựu tay vợt số 1 thế giới người Mỹ

22. "Khi bạn có một chỗ ngồi tại bàn đó, bạn đã xứng đáng có được nó vì bạn hiểu hành vi con người. Bạn hiểu nhân viên của mình cần gì, họ còn thiếu gì và bạn đại diện cho họ. Nhưng điều này không chỉ xảy ra vì bạn nói vậy. "

–Celia SwansonCựu Phó Chủ tịch Điều hành của Walmart Inc

23. "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại sợ những ý tưởng mới. Tôi sợ những ý tưởng cũ."

–John CageNhạc sĩ và nhà lý luận âm nhạc người Mỹ

"Thông thường, ở các công ty khởi nghiệp, có một sự linh hoạt nhất định trong cách hoàn thành công việc. Mọi người đảm nhận các trách nhiệm khác nhau; họ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, đó là một trong những lý do tại sao các công ty khởi nghiệp thành công. Và bạn không nên loại bỏ tất cả sự kỳ diệu đó và chỉ áp dụng sự nghiêm ngặt ở mọi nơi để làm cho mọi việc hiệu quả hơn. "

Vrushali PatilGiám đốc nền tảng tại Front

👉 Đừng bỏ lỡ những lời khuyên hữu ích của Vrushali Patil về cách mở rộng quy mô nhóm kỹ sư! Cô ấy đi sâu vào các vấn đề tuyển dụng, lập kế hoạch và cách cân bằng nợ kỹ thuật.

25. "Tôi nhận ra rằng nếu tôi sẵn sàng bước lên và trở thành tâm điểm chú ý, tôi sẽ có thể khiến mọi người xung quanh tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. "

–Alaina PercivalGiám đốc điều hành người Mỹ của Women Who Code

26. "Bất cứ điều gì bạn nghĩ rằng bạn muốn làm, và bất cứ điều gì bạn nghĩ rằng đang cản trở bạn, hãy ngừng tìm kiếm lý do. Bạn có thể làm bất cứ điều gì. "

–Katia BeauchampNhà đồng sáng lập và CEO của Birchbox (Mỹ)

27. "Những nhà lãnh đạo giỏi tổ chức và điều phối mọi người xung quanh những việc cần làm của nhóm. Những nhà lãnh đạo vĩ đại thúc đẩy và truyền cảm hứng cho mọi người bằng lý do tại sao họ làm việc đó. Đó là mục đích. Và đó là chìa khóa để đạt được những thay đổi thực sự. "

–Marillyn HewsonCựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Giám đốc Điều hành của Lockheed Martin

28. "Cuối cùng, một nhà lãnh đạo vĩ đại chỉ được biết đến qua ảnh hưởng mà họ mang lại cho người khác."

–Jim Stovall Nhà văn Mỹ

29. "Bạn quản lý công việc; bạn lãnh đạo con người."

–Grace Murray HopperNhà khoa học máy tính người Mỹ và Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ

30. "Walt Disney đã nói với đội ngũ của mình rằng 'Hãy xây lâu đài trước' khi xây dựng Disney World, vì ông biết rằng tầm nhìn đó sẽ tiếp tục là động lực trong suốt dự án. Thông thường, khi mọi người không đạt được điều họ muốn trong cuộc sống, đó là vì tầm nhìn của họ không đủ mạnh mẽ. "

–Gail BlankeChủ tịch và Giám đốc Điều hành của Lifedesigns

31. "Điều tồi tệ nhất không phải là bắt đầu một điều gì đó và thất bại… mà là không bao giờ bắt đầu."

–Seth GodinDoanh nhân, tác giả và diễn giả người Mỹ

32. "Có bốn yếu tố tạo nên lãnh đạo thực sự: trí tuệ, tâm hồn, trái tim và sự bình tĩnh."

–Klaus SchwabNhà sáng lập và Chủ tịch Điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới

33. "Cho dù bạn làm việc cho chính mình hay cho người khác, sẽ có những lúc bạn cảm thấy không hạnh phúc hoặc bế tắc. Bạn không thể kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, nhưng trong những lúc đó, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn là người mạnh mẽ và ngay cả những bước đi nhỏ, chiến lược cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn để tốt hơn. "

–Trae BodgeNhà báo phong cách sống và bình luận viên truyền hình Mỹ

34. "Điều tôi luôn nói là, 'Hãy làm mọi công việc như thể bạn sẽ làm nó trong suốt phần đời còn lại và thể hiện quyền sở hữu đối với công việc đó. '"

–Mary BarraGiám đốc điều hành (CEO) của General Motors (Mỹ)

35. "Khi mọi người đầu tư về mặt tài chính, họ mong muốn có lợi nhuận. Khi mọi người đầu tư về mặt cảm xúc, họ mong muốn đóng góp."

–Simon SinekTác giả và diễn giả truyền cảm hứng người Anh-Mỹ

36. "Con người là công việc ban ngày của tôi — kinh doanh là công việc ban đêm của tôi. Chúng ta phải là chính mình. Chúng ta phải sống theo giá trị của mình. Tôi không quan tâm chúng ta đang ở đâu, Dubai, Tokyo, v.v. — điều đó không quan trọng. "

–Howard BeharCựu Chủ tịch Starbucks

"Tôi đã học cách vượt qua giới hạn khi đặt câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu. Và nếu bạn nghe thấy 'Điều đó không thể', hãy hỏi 'Điều gì là có thể' thay vì chỉ nói cảm ơn và ra về. Đồng thời, hãy suy nghĩ sáng tạo về cách giải quyết vấn đề."

Emily WeissNhà sáng lập Glossier

38. "Tạo ra văn hóa kiệt sức là trái ngược với việc tạo ra văn hóa sáng tạo bền vững."

–Arianna HuffingtonNhà sáng lập người Mỹ gốc Hy Lạp của Huffington Post và Nhà sáng lập & CEO của Thrive Global

39. "Sự hòa nhập không có nghĩa là 'chúng ta được phép ở đó', mà là chúng ta được coi trọng. Tôi luôn nói: những nhóm thông minh sẽ làm được những điều tuyệt vời, nhưng những nhóm thực sự đa dạng sẽ làm được những điều không thể.

–Claudia Brind-WoodyGiám đốc điều hành IBM Mỹ

40. "Nếu hành động của bạn tạo ra một di sản truyền cảm hứng cho người khác để mơ ước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở nên tốt hơn, thì bạn là một nhà lãnh đạo xuất sắc. "

–Dolly PartonCa sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà từ thiện và doanh nhân người Mỹ

41. "Dù ai nói hay làm gì, hãy cho rằng đó là ý tốt. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cách tiếp cận của mình đối với một người hoặc một vấn đề trở nên hoàn toàn khác biệt. "

–Indra NooyiCựu CEO người Mỹ gốc Ấn của PepsiCo

42. "Kinh doanh phải có sự tham gia, phải thú vị và phải rèn luyện bản năng sáng tạo của bạn. "

–Richard Branson Nhà sáng lập người Anh của Tập đoàn Virgin

43. "Tại sao một sản phẩm không tồn tại? Tại sao một công việc không được hoàn thành hiệu quả hơn? Tại sao bạn làm công việc đó? Cho dù bạn mới bước vào lực lượng lao động hay bắt đầu một công việc kinh doanh mới, mọi thứ có thể rất áp lực — đầy rẫy sự kém hiệu quả và những người có vô số ý kiến khác nhau (bạn sẽ không bao giờ thiếu lời khuyên), vì vậy điều quan trọng là tìm ra con đường của riêng bạn ngay từ đầu — ngôi sao Bắc Đẩu của bạn — và giữ kết nối với nó khi bạn phát triển và định hướng sự nghiệp của mình. "

–Sara CullenCEO người Mỹ & Nhà sáng lập Daily Gem

44. "Chiến lược không phải là môn thể thao cá nhân, ngay cả khi bạn là CEO."

–Max McKeownNhà văn và chuyên gia tư vấn người Anh

45. "Nếu chúng ta cố gắng nghĩ ra một ý tưởng hay, chúng ta sẽ không thể nghĩ ra được ý tưởng hay. Bạn chỉ cần tìm ra giải pháp cho một vấn đề trong cuộc sống của chính mình."

–Brian CheskyNhà đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành của Airbnb

46. "Xác định những hành vi và niềm tin mà bạn coi trọng trong công ty, và yêu cầu mọi người tuân thủ chúng. Những hành vi và niềm tin này phải trở thành một phần cốt lõi của bạn đến mức bạn không còn coi chúng là văn hóa nữa. "

–Brittany ForsythPhó Chủ tịch Nhân sự tại Shopify

47. Nếu bạn không thể mô tả những việc bạn đang làm là một quá trình, thì bạn không biết mình đang làm gì. "

–W. Edwards DemingKỹ sư, nhà thống kê và giáo sư người Mỹ

48. "Khả năng học hỏi của một tổ chức và chuyển đổi kiến thức đó thành hành động một cách nhanh chóng chính là lợi thế cạnh tranh tối thượng."

–Jack WelchCựu CEO của General Electric

Câu nói về sự kiên trì trong tinh thần đồng đội

Tất cả chúng ta đều có những ngày muốn trốn đến một hòn đảo ở Hy Lạp và hát bài hát mùa hè "Dancing Queen" cùng những người bạn thân nhất. Nhưng trừ khi đó là một kế hoạch trốn chạy thực tế, bạn còn có thể làm gì khác để duy trì động lực?

Có vẻ như việc đóng cửa thế giới và sống một mình là điều hiển nhiên, nhưng điều đó sẽ không thể làm im lặng tiếng nói chỉ trích trong đầu bạn. Thay vào đó, hãy trò chuyện với một thành viên trong nhóm hoặc đến một nơi công cộng để cảm nhận niềm hạnh phúc. Sau đó, khi bạn kiểm soát được năng lượng và tập trung vào những suy nghĩ tích cực, bạn sẽ thấy rằng mình có động lực không ngừng nghỉ để theo đuổi mục tiêu của mình!

Dưới đây là những chia sẻ của những người chiến thắng thực sự về sự kiên trì:

49. "Thực hành không phải là việc bạn làm khi bạn đã giỏi. Đó là việc bạn làm để trở nên giỏi. "

–Malcolm GladwellNhà báo, tác giả và diễn giả người Canada

50. "Không có gì là không thể, chính từ đó đã nói lên 'Tôi có thể'!"

–Audrey HepburnNữ diễn viên và nhà hoạt động nhân đạo người Anh

51. "Tôi luôn làm những việc mà tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng. Tôi nghĩ đó là cách để bạn trưởng thành. Khi bạn cảm thấy "Ôi, mình không chắc mình có thể làm được điều này", và bạn vượt qua những khoảnh khắc đó, đó là lúc bạn đạt được bước đột phá. "

–Marissa MayerCựu CEO của Yahoo (Mỹ)

52. "Bạn có thể và nên đặt ra giới hạn cho bản thân và thể hiện rõ ràng giới hạn đó. Điều này cần sự can đảm, nhưng cũng mang lại sự tự do và sức mạnh, đồng thời thường giúp bạn giành được sự tôn trọng mới. "

–Rosalind BrewerGiám đốc Điều hành (CEO) của Walgreens Boots Alliance

"May mắn có nghĩa là tôi không làm gì cả. May mắn có nghĩa là tôi được ai đó cho. May mắn có nghĩa là tôi được trao cho thứ mà tôi không xứng đáng, thứ mà tôi không làm việc chăm chỉ để có được. Thưa các bạn đọc thân mến, mong các bạn đừng bao giờ may mắn. Tôi không may mắn. Các bạn biết tôi là ai không? Tôi thông minh, tôi tài năng, tôi tận dụng mọi cơ hội đến với mình và tôi làm việc thật sự rất chăm chỉ. Đừng gọi tôi là người may mắn. Hãy gọi tôi là người cứng cỏi. "

Shonda Rhimes Tác giả của Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person

54. "Con người không thể khám phá đại dương mới nếu không có can đảm để mất tầm nhìn khỏi bờ biển."

–Andre GideNhà văn Pháp và Giải Nobel Văn học

55. "Những thử thách khó khăn không được đặt ra để cản bước chúng ta, mà để khơi dậy lòng dũng cảm và sức mạnh của chúng ta."

–Không rõ tác giả

56. "Có thể, nếu bạn gạt bỏ sự hoài nghi, xắn tay áo, chấp nhận rủi ro và dốc hết sức mình, bạn sẽ thức dậy một ngày nào đó và nhận ra mình đang sống cuộc đời mà trước đây bạn từng ghen tị."

–Jen SinceroTác giả người Mỹ và huấn luyện viên thành công

57. "Người không chinh phục được nỗi sợ hãi mỗi ngày là người chưa nắm bắt được bí mật của cuộc sống."

–Ralph Waldo Emerson Nhà triết học và nhà thơ người Mỹ

58. "Nếu việc bạn đang làm không đưa bạn đến gần mục tiêu cá nhân, thì nó đang đưa bạn xa rời mục tiêu cá nhân. "

–Brian Tracy Diễn giả truyền cảm hứng người Canada

59. "Đừng chỉ lượn lờ quanh viền của con người mà bạn muốn trở thành. Hãy lao vào nó một cách sâu sắc và trọn vẹn."

–Gabrielle BernsteinTác giả và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ

60. "Đánh giá thành công của bạn bằng những gì bạn phải từ bỏ để đạt được nó. "

–Dalai LamaLãnh tụ tinh thần cao nhất của Tây Tạng

61. "Đừng sợ những điều bạn không biết. Đó có thể là sức mạnh lớn nhất của bạn và đảm bảo rằng bạn làm việc khác biệt so với mọi người. "

–Sara BlakelyNhà sáng lập và CEO của Spanx (Mỹ)

"Hiếm khi cơ hội đến với bạn một cách hoàn hảo. Trong một chiếc hộp nhỏ xinh xắn với một chiếc nơ vàng trên đầu. 'Đây, mở ra đi, nó hoàn hảo lắm. Bạn sẽ thích nó. ' Cơ hội — những cơ hội tốt — thường lộn xộn, khó hiểu và khó nhận ra. Chúng rủi ro. Chúng thách thức bạn. "

Susan WojcickiCEO của YouTube

63. "Đừng từ bỏ việc cố gắng làm những gì bạn thực sự muốn làm. Khi có tình yêu và cảm hứng, tôi không nghĩ bạn có thể sai lầm. "

–Ella FitzgeraldCa sĩ jazz người Mỹ

64. "Thành công thường đến với những người không biết rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. "

–Coco ChanelNhà thiết kế thời trang và doanh nhân người Pháp

65. "Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không, bạn sẽ tìm ra lý do. "

–Jim Rohn Nhà doanh nhân và tác giả người Mỹ

66. "Thay đổi thực sự, thay đổi lâu dài, diễn ra từng bước một. "

–Ruth Bader GinsburgThẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

"Tôi đã vô cùng sợ hãi trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình — nhưng tôi chưa bao giờ để điều đó cản trở mình làm bất cứ điều gì mình muốn làm. "

Georgia O'Keeffe Nhà tiên phong nghệ thuật trong phong trào Hiện đại Mỹ

68. "Mọi người nói về sự tự tin mà không bao giờ đề cập đến sự nỗ lực. Đó là một sai lầm. "

–Mindy KalingNhà biên kịch, nhà sản xuất và tác giả người Mỹ

69. "Việc con người vượt qua khó khăn thực sự là một phần quan trọng của nhân loại, và tôi nghĩ chúng ta không thực sự biết cách tôn vinh điều đó như chúng ta nên làm."

–Taika WaititiĐạo diễn và diễn viên người New Zealand

70. "Bạn có thể gặp nhiều thất bại, nhưng đừng bao giờ để bản thân bị đánh bại. Thực tế, có thể bạn cần phải trải qua những thất bại đó để biết mình là ai, mình có thể vươn lên từ đâu và làm thế nào để vượt qua chúng."

–Maya AngelouNhà thơ, nhà văn tự truyện và nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ

71. "Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ – lặp đi lặp lại mỗi ngày. "

–Robert Collier Tác giả sách tự giúp đỡ người Mỹ

72. "Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy làm công việc của mình bằng tất cả khả năng và hơn thế nữa. "

–Debbie ReynoldsDiễn viên, ca sĩ và doanh nhân người Mỹ

73. "Kiên trì là thất bại 19 lần và thành công ở lần thứ 20."

Dame Julie Andrews DBEDiễn viên, ca sĩ và tác giả người Anh

74. "Hãy định nghĩa thành công theo cách của riêng bạn, đạt được nó theo quy tắc của riêng bạn và xây dựng một cuộc sống mà bạn tự hào. "

–Anne SweeneyCựu Chủ tịch Điều hành của Disney Media Networks

"Đừng để ai cướp đi trí tưởng tượng, sự sáng tạo hay sự tò mò của bạn. Đó là vị trí của bạn trong thế giới này; đó là cuộc sống của bạn. Hãy tiếp tục và làm tất cả những gì bạn có thể, và biến nó thành cuộc sống mà bạn muốn sống. "

Mae JemisonKỹ sư, bác sĩ và cựu phi hành gia NASA người Mỹ

76. "Để thành công trong cuộc sống, bạn cần ba điều: một ước mơ, một ý chí kiên cường và một tinh thần hài hước."

–Reba McEntireCa sĩ, diễn viên và doanh nhân người Mỹ

77. "Bạn có thể là người duy nhất còn tin tưởng vào bản thân, nhưng điều đó đã đủ. Chỉ cần một ngôi sao cũng có thể xuyên thủng bóng tối của cả vũ trụ. Đừng bao giờ từ bỏ."

–Richelle E. Goodrich Tác giả người Mỹ

Câu nói về tinh thần đồng đội khi bắt đầu lại

Phát triển bản thân không chỉ dành cho cá nhân mà còn cho cả nhóm!

Trong những tình huống dẫn đến kết quả đáng thất vọng hoặc đáng xấu hổ, chúng ta phải nỗ lực có ý thức để thay đổi tâm trạng và tìm ra hướng đi tiếp theo. Ngược lại, khi các nhà quản lý tập trung vào các giải pháp với giọng điệu tích cực, nhóm có thể bắt đầu thực hiện những thay đổi để đạt được hiệu suất tốt hơn trong tương lai.

Vậy chúng ta có thể nói gì để giúp nhau vượt qua thất bại và bắt đầu lại?

78. "Thà thất bại trong sự sáng tạo còn hơn thành công trong sự sao chép."

–Herman Melville Nhà văn Mỹ

79. "Nếu bạn sống trong quá khứ, đó là trầm cảm, và nếu bạn sống trong tương lai, đó là lo lắng. Vì vậy, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài sống trong hiện tại. "

–Sarah SilvermanDiễn viên hài, diễn viên và nhà văn người Mỹ

"Tôi muốn ở trong đấu trường. Tôi muốn sống dũng cảm. Và khi chúng ta chọn dám làm điều lớn lao, chúng ta đã chấp nhận rủi ro. Chúng ta có thể chọn dũng cảm hoặc chọn an toàn, nhưng không thể có cả hai. Không thể cùng lúc."

Brené BrownNhà nghiên cứu và tác giả

81. "Người không thể vượt qua thất bại sẽ không bao giờ có thể đạt được thành công."

–Orrin Woodward Tác giả người Mỹ

82. "Mỗi sai lầm đều dạy cho bạn điều gì đó mới mẻ về bản thân. Hãy nhớ, không có thất bại nào, trừ khi bạn ngừng cố gắng."

–Chris Bradford Tác giả người Anh và võ sĩ

83. "Tôi luôn tiếp cận mọi việc với sự khao khát và một chút sợ hãi vừa đủ. Rất tự tin, nhưng cũng đủ sợ hãi để làm việc chăm chỉ hơn. Nỗi sợ hãi làm tê liệt không mang lại lợi ích gì, nhưng nỗi sợ hãi khiến bạn đủ lo lắng để thực sự tỉnh táo và tập trung? Tôi thích loại sợ hãi đó. "

–Queen LatifahNghệ sĩ rap, diễn viên và ca sĩ người Mỹ

"Bạn thích làm việc gì đến mức từ thất bại và thành công trở nên vô nghĩa?"

Elizabeth GilbertTác giả của Big Magic: Sống sáng tạo vượt qua nỗi sợ hãi

85. "Những điểm tương đồng của chúng ta đưa chúng ta đến một điểm chung; những điểm khác biệt của chúng ta khiến chúng ta bị cuốn hút bởi nhau."

–Tom Robbins Nhà văn Mỹ

86. "Trong thế giới thực, những người thông minh nhất là những người mắc sai lầm và học hỏi. Trong trường học, những người thông minh nhất không mắc sai lầm."

–Robert Kiyosaki Doanh nhân và tác giả người Mỹ

87. "Thất bại là một phần quan trọng của thành công. Mỗi khi bạn thất bại và đứng dậy, bạn rèn luyện sự kiên trì, đó là chìa khóa của cuộc sống. Sức mạnh của bạn đến từ khả năng phục hồi. "

–Michelle ObamaLuật sư, tác giả và cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ

88. "Cuộc sống của chúng ta là những câu chuyện mà chúng ta viết, đạo diễn và đóng vai chính. Một số chương là hạnh phúc, trong khi những chương khác mang đến những bài học kinh nghiệm, nhưng chúng ta luôn có sức mạnh để trở thành anh hùng trong cuộc phiêu lưu của chính mình. "

–Joelle SperanzaTác giả người Mỹ

Câu nói về sự tự tin trong tinh thần đồng đội

"Bạn có chắc mình biết mình đang nói gì không?" Đó là giọng nói nội tâm quan trọng trong đầu chúng ta, cố gắng làm lung lay sự tự tin của chúng ta vào những thời điểm bất tiện nhất — một cuộc hội thoại quan trọng về dự án hoặc cuộc họp riêng với quản lý của chúng ta. Nếu chúng ta để giọng nói nội tâm quan trọng đó nói với chúng ta rằng chúng ta không đủ thông minh hoặc không đủ khả năng, chúng ta sẽ không tin tưởng vào phán đoán của mình và không thể đưa ra quyết định tốt.

Bạn có thể tăng sự tự tin hàng ngày bằng cách nghe podcast (như podcast When it Clicked ), tham gia một vài khóa đào tạo hoặc trò chuyện với một thành viên tích cực trong nhóm. Trong khi chờ đợi, hãy tham khảo những câu nói truyền cảm hứng về sự tự tin trong nhóm sau đây:

89. "Hãy tiếp tục sợ hãi, nhưng vẫn làm việc cần làm. Điều quan trọng là hành động. Bạn không cần phải chờ đợi để trở nên tự tin. Hãy cứ làm, và cuối cùng, sự tự tin sẽ đến. "

–Carrie FisherDiễn viên và nhà văn người Mỹ

"Có cơ hội học hỏi từ người khác là một特权 mà tôi thực sự biết ơn. Tôi yêu thích việc tiếp thu mọi điều mà các huấn luyện viên/người hướng dẫn của tôi chia sẻ. Nếu tôi có một lời khuyên cho bạn hôm nay, đó là hãy luôn sẵn sàng học hỏi."

Bethany HamiltonVận động viên lướt sóng chuyên nghiệp và tác giả

91. "Trái tim của sự xuất sắc của con người thường bắt đầu đập khi bạn khám phá ra một mục tiêu khiến bạn say mê, giải phóng bạn, thách thức bạn hoặc mang lại cho bạn ý nghĩa, niềm vui hoặc đam mê. "

–Terry Orlick, Ph.D.Tác giả và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ

92. "Đừng chờ đợi cho đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo. Sẽ không bao giờ có sự hoàn hảo. Sẽ luôn có những thách thức, trở ngại và điều kiện không hoàn hảo. Vậy thì sao? Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Với mỗi bước bạn đi, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, khéo léo hơn, tự tin hơn và thành công hơn. "

–Mark Victor HansenDiễn giả truyền cảm hứng, huấn luyện viên và tác giả người Mỹ

93. "Những việc bạn làm sẽ tạo ra sự khác biệt, và bạn phải quyết định loại sự khác biệt mà bạn muốn tạo ra. "

–Dame Jane Goodall DBENhà linh trưởng học và nhân chủng học người Anh

94. "Giáo dục chính quy sẽ giúp bạn kiếm sống; tự học sẽ giúp bạn thành công."

–Jim Rohn Doanh nhân, tác giả và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ

"Chiến thắng là điều tuyệt vời, nhưng nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó trong cuộc sống, bí quyết là học cách chấp nhận thất bại. Không ai có thể bất bại mãi mãi. Nếu bạn có thể đứng dậy sau một thất bại nặng nề và tiếp tục chiến thắng, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành nhà vô địch. "

Wilma RudolphVô địch Olympic điền kinh giữ kỷ lục thế giới

96. "Quá ít tự tin, bạn sẽ không thể hành động. Quá nhiều tự tin, bạn sẽ không thể lắng nghe."

–John MaedaNhà điều hành, nhà thiết kế và chuyên gia công nghệ người Mỹ

Câu nói về tinh thần đồng đội trong những khoảnh khắc đáng kỷ niệm

Bạn có biết cảm giác chiến thắng sau khi nhóm của bạn hoàn thành công việc cuối cùng của dự án? Mọi người tập trung trong phòng họp để ăn mừng, và bạn ngạc nhiên trước tài năng, sự hài hước và tinh thần đồng đội đã giúp cả nhóm vượt qua khó khăn? Bạn tự hào nghĩ: "Chúng ta lại làm được rồi. " 🤩

Thực tế đối với hầu hết các nhóm là không có đủ thời gian để dừng lại, tập hợp lại và ăn mừng như một tập thể. Luôn có một dự án khác phải bắt đầu. Nhưng nếu chúng ta không dành thời gian để ghi nhận nỗ lực của nhóm và thoát khỏi thói quen nhàm chán, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội để nâng cao tinh thần và giúp nhóm nạp lại năng lượng. Vì vậy, đây là những câu nói truyền cảm hứng từ những nhà tư tưởng tài giỏi về những khoảnh khắc đáng ăn mừng:

97. "Tôi nhận thấy rằng những thành công nhỏ, những dự án nhỏ, những khác biệt nhỏ thường tạo ra sự khác biệt lớn. "

Rosabeth Moss Kanter, Ph. D. Giáo sư kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard

98. "Hãy ăn mừng thành công của bạn. Tìm thấy sự hài hước trong thất bại của bạn. "

–Sam WaltonNhà sáng lập Walmart và Sam's Club

99. "Đừng cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Hãy nhớ rằng, một bước tiến, dù nhỏ đến đâu, cũng là một bước đi đúng hướng. Hãy tiếp tục tin tưởng. "

–Kara Goucher Vận động viên chạy đường dài người Mỹ

100. "Chiến thắng vĩ đại, mà ngày nay trông có vẻ đơn giản, là kết quả của một chuỗi những chiến thắng nhỏ không được chú ý. "

–Paulo Coelho Nhà văn và nhà thơ Brazil

101. "Tôi cần phải tôn vinh cuộc sống vì tôi đang ở một vị trí tốt, tôi làm việc chăm chỉ, tôi hài lòng với con người mình và công việc mình đang làm, và đôi khi tôi chỉ tập trung và áp lực bản thân quá nhiều vào những cuộc đấu tranh và việc trở nên tốt hơn, đến nỗi tôi cần phải chậm lại, tận hưởng cuộc sống và tận hưởng quá trình luyện tập. "

–Dustin PoirierVõ sĩ MMA chuyên nghiệp người Mỹ và nhà từ thiện

"Những việc nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa khi thực hiện, nhưng khi cộng dồn theo thời gian sẽ mang lại kết quả rất lớn. Bạn có thể gọi chúng là "những đức tính nhỏ" hoặc "thói quen thành công". Tôi gọi chúng là những kỷ luật đơn giản hàng ngày. Những hành động đơn giản, hiệu quả, được lặp lại liên tục theo thời gian. Tóm lại, đó chính là lợi thế nhỏ."

Jeff OlsonTác giả của The Slight Edge

Câu nói về tinh thần đồng đội liên quan đến năng suất

103. "Một mình chúng ta có thể làm rất ít; cùng nhau chúng ta có thể làm rất nhiều. "

–Helen KellerTác giả và nhà hoạt động

104. "Làm việc nhóm giúp ước mơ thành hiện thực. "

–Bang GaeNhạc sĩ

105. "Bạn sẽ không bao giờ trở thành con người mà bạn có thể trở thành nếu áp lực, căng thẳng và kỷ luật bị loại bỏ khỏi cuộc sống của bạn."

–James G. Bilkey Tác giả

Nếu bạn đang tìm kiếm cuốn sách tiếp theo cho câu lạc bộ sách tại nơi làm việc, hãy đến Barnes & Noble ngay bây giờ và mua cuốn The Slight Edge của Jeff Olson! Đây là cuốn sách yêu thích của CEO chúng tôi, thường được thảo luận trong những tháng đầu tiên của nhân viên mới tại ClickUp.

Tôi thường cảm thấy khó xử khi vào phòng họp Zoom quá sớm. Đến nỗi tôi luôn cố gắng vào phòng họp đúng một phút trước giờ họp. Sáng hôm đó thì khác, vì tôi mới làm việc tại ClickUp được bảy tuần và không muốn mọi người nhìn vào ô vuông nhỏ đáng xấu hổ của mình. Bốn trong số tám người trong nhóm mới của tôi cũng cảm thấy như vậy, vì vậy chúng tôi đã trò chuyện trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện về The Slight Edge. Điều khiến tôi ấn tượng nhất từ cuộc hội thoại đó là cách mọi người nói về các giá trị cốt lõi, mục tiêu và con người của ClickUp một cách vui vẻ. Chúng tôi chia sẻ về ý nghĩa của việc thực hiện những bước nhỏ, nhất quán mỗi ngày đối với sự phát triển của chúng tôi và ClickUp.

Quan điểm của chúng tôi về văn hóa nơi làm việc không khác xa so với những gì các ứng viên và nhân viên hiện tại tìm kiếm ở một tổ chức. Nếu bạn đang tìm kiếm những lời khuyên hữu ích hơn những câu trích dẫn truyền cảm hứng để xây dựng một nhóm, thì đây là bài viết dành cho bạn! 🤝

Bonus: Phim về tinh thần đồng đội

Top 5 lời khuyên để xây dựng tinh thần đồng đội hiệu quả

Thiết lập hệ thống công nhận đồng nghiệp

Khi mọi người cùng nhau thảo luận để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, đó là một trải nghiệm học tập cho tất cả mọi người. Bạn dựa vào điểm mạnh và điểm yếu của nhau để giúp nhau phát triển và học hỏi nhanh hơn. Từ việc giúp đỡ trong một cuộc gọi bán hàng hay trở thành người đồng hành trong một sáng kiến mới, bất kỳ hoàn cảnh nào mà ai đó nỗ lực vượt lên chính mình đều là một ví dụ về tinh thần đồng đội và điều đó nên được trân trọng!

🌱 Bắt đầu từ đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống công nhận đồng cấp tuyệt vời, chúng tôi sử dụng một phần mềm có tên Karma tích hợp với tài khoản Slack của chúng tôi. Khi một thành viên trong nhóm thể hiện một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho họ điểm Karma để đổi thành phần thưởng hoặc đăng ký giúp ích cho nơi làm việc và năng suất cá nhân của chúng tôi!

Tôi thích Karma vì không có quy trình đánh giá 10 bước để gửi lời khen ngợi nhanh chóng và ý nghĩa đến thành viên trong nhóm. Thay vào đó, tôi có thể gửi điểm Karma ngay sau khi ai đó giúp tôi hoàn thành công việc hoặc dạy tôi điều mới như cache. (Giống như trình duyệt web lưu trữ các mục đã tải xuống trên ổ cứng, làm chậm tốc độ truy cập trang web và tăng lượng trà hoa cúc nóng tôi cần để giữ bình tĩnh. )

Thêm vào đó, tôi còn cảm thấy phấn chấn hơn khi đọc về các thành viên khác của ClickUp được thưởng Karma cho công việc chăm chỉ của họ. ⭐️

Chia sẻ kiến thức tập thể

Bạn đã từng do dự chia sẻ những gì bạn biết với các thành viên trong nhóm chưa? Việc miễn cưỡng chia sẻ những kiến thức và ý kiến bạn đã tích lũy được trong sự nghiệp có thể khiến bạn cảm thấy như mình đang tự đặt mình vào tình thế bị lừa dối hoặc thay thế. Nhưng bạn có biết rằng việc giấu thông tin trong công việc thực sự làm giảm năng suất của nhóm và gây tổn thất cho doanh nghiệp? Các thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ phải thông qua chúng tôi để sử dụng kiến thức chuyên môn của chúng tôi, điều này rất kém hiệu quả và lãng phí thời gian. Chưa kể khi ai đó đi nghỉ hoặc rời công ty, kiến thức đó cũng sẽ biến mất cùng họ. 📭

🌱 Bắt đầu từ đâu?

Nhân viên không thể làm việc 24/7, nhưng ClickUp Docs thì có! Bằng cách chính thức hóa thông tin vào một nơi, nhóm của bạn sẽ ít có khả năng mất đi những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích.

Mọi người ở vị trí lãnh đạo nên đóng vai trò của mình trong việc chia sẻ kiến thức tích cực và khuyến khích các thành viên khác trong tổ chức cùng sáng tạo. Bất kể ai đang làm việc ở đâu (tại văn phòng hay từ xa), họ đều cần truy cập thông tin mà không bị giới hạn về địa điểm hay quyền truy cập. Chúng ta không muốn hỏi Jamie đang tham gia trò chơi ziplining ở Costa Rica với một huấn luyện viên tuyệt vời về nơi tìm thấy PDF chính sách của công ty.

ClickUp giúp bạn lưu trữ và truy cập tất cả kiến thức của công ty một cách cực kỳ dễ dàng. Xem video này để tìm hiểu cách thức.

👉 Bắt đầu ngay với tài liệu của bạn bằng mẫu Sổ tay nhân viên và tùy chỉnh theo ý mình!

Nâng cao tinh thần với thú cưng Zoom, danh sách nhạc thập niên 90 và những tin tốt lành

Cảm giác bị tách rời khỏi nơi làm việc là điều phổ biến, đặc biệt là đối với các thành viên trong nhóm làm việc từ xa hoặc kết hợp. Chúng ta cần sự hỗ trợ xã hội trong Zoom pets, những bản nhạc được đề xuất để tạo không khí làm việc và những tin tức tích cực để cải thiện sức khỏe tinh thần. Các nhóm làm việc hiệu quả không chỉ hợp tác với nhau mà còn quan tâm đến cuộc sống của nhau ngoài văn phòng. Tin tôi đi, chúng ta luôn muốn chia sẻ những chuyện thú vị xảy ra ở công viên chó.

🌱 Bắt đầu từ đâu?

Mở đường dây giao tiếp vui vẻ với một công cụ như Slack và tạo các kênh dựa trên sở thích để mọi người có thể tham gia một cách thoải mái. Dưới đây là một vài ý tưởng để bắt đầu:

#whats-on-netflix

#furry-friends

#phòng-cha-mẹ

#wfh-life

#comedy-club

👉 Đọc hướng dẫn này về các tích hợp Slack tốt nhất!

Đầu tư vào phần mềm quản lý dự án và đào tạo hiệu quả

Bất kể địa điểm, kích thước hay ngành nghề, tất cả các doanh nghiệp đều thực hiện các dự án. Không thể nhấn mạnh quá mức tầm quan trọng của phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ trong việc giúp các nhóm tập trung hơn vào kết quả công việc và ít hơn vào công việc hành chính. Làm việc nhóm hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào giao tiếp và hợp tác vào đúng thời điểm và địa điểm.

📮ClickUp Insight: Chỉ 8% nhân viên sử dụng công cụ quản lý dự án để theo dõi các mục hành động. Theo nghiên cứu của ClickUp, khoảng 92% nhân viên có nguy cơ bỏ lỡ các quyết định quan trọng do thông tin bị phân tán trên nhiều nền tảng không kết nối với nhau. Để tránh việc chuyển đổi nền tảng và bối cảnh không cần thiết, hãy thử ClickUp , ứng dụng tất cả trong một cho công việc*.

🌱 Bắt đầu từ đâu?

Một điều khác cần xem xét khi chọn phần mềm quản lý dự án là đào tạo và kích hoạt hệ thống mới. Nếu bạn muốn triển khai thành công công cụ quản lý dự án, đây là những gì bạn cần:

Tạo danh sách kiểm tra "Áp dụng phần mềm" với những ý kiến và phản hồi trung thực của nhóm về những vấn đề chính mà phần mềm mới cần giải quyết

Tìm đại sứ nhóm để tham gia sớm trong giai đoạn tìm nguồn cung ứng để thử nghiệm, đào tạo và thúc đẩy các thành viên còn lại trong nhóm sau khi triển khai phần mềm

Liên hệ với nhà cung cấp phần mềm để thảo luận về bất kỳ tài nguyên trường hợp sử dụng nào có thể giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và đơn giản

Đối với tất cả các điều phối viên và quản lý chính thức và không chính thức trong quá trình tuyển dụng, những người đã nỗ lực hết mình vì các nhân viên mới, các bạn xứng đáng nhận giải Oscar cho "Hài hước và hỗ trợ được bộ phận nhân sự đánh giá cao nhất". 🏆

Hãy tận hưởng, tìm kiếm niềm vui và là chính mình

"Hãy vui vẻ, tìm kiếm niềm vui, là chính mình" là một trong những giá trị cốt lõi của ClickUp, tóm gọn một cách hoàn hảo nền tảng của tinh thần đồng đội.

Khi bộ não của chúng ta bị quá tải với các nhiệm vụ và thời hạn, chúng ta dễ dàng bỏ qua những niềm vui trong công việc. Tuy nhiên, vui vẻ và tìm thấy niềm vui trong công việc và với những người cùng làm việc sẽ góp phần rất lớn vào sự hiệu quả của tinh thần đồng đội! Đó là nỗ lực có ý thức để xây dựng văn hóa tin tưởng và nhiệt huyết. 🤗

Vâng, bạn thân mến, thật vinh dự khi được chia sẻ với bạn những câu nói hay nhất về làm việc nhóm và những lời khuyên hữu ích để làm việc nhóm hiệu quả! Để biết thêm các mẹo và xu hướng về công việc, cuộc sống và quản lý dự án, hãy đăng ký nhận bản tin WriteClick của ClickUp! Chúc nhóm của bạn có một mùa giải tuyệt vời nhất từ trước đến nay. 🥂