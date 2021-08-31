Cách tích hợp ClickUp và Salesforce

Trong khi các nhóm bán hàng từng gõ cửa từng nhà và gọi điện thoại ngẫu nhiên theo danh bạ, thì ngày nay mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn một chút. Quá trình bán hàng hiện nay phần lớn diễn ra trong một công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM).

Khi có khách hàng tiềm năng, các cơ hội bán hàng mới sẽ được đưa vào CRM. Từ đó, chúng được chia thành các giai đoạn và công việc khác nhau, đại diện cho các phần quan trọng của quy trình bán hàng.

Đó là lúc mọi thứ có thể trở nên hơi phức tạp.

Bán hàng không diễn ra trong một silo. Một số công việc chắc chắn sẽ liên quan đến các bộ phận và nhóm khác trong công ty.

Ví dụ:

Xem xét hoặc ký biểu mẫu hoặc hợp đồng NDA , liên quan đến nhóm pháp lý

Cung cấp các đánh giá bảo mật với sự trợ giúp của bộ phận CNTT hoặc nhóm bảo mật chuyên dụng

Cung cấp các giải pháp tùy chỉnh, cần được nhóm phát triển của bạn xem xét và đánh giá phạm vi

Giải quyết các vấn đề hoặc lỗi trong giai đoạn dùng thử với sự trợ giúp của đội ngũ hỗ trợ của bạn

Đây chỉ là một vài ví dụ về công việc liên chức năng trong bán hàng.

Khám phá các giải pháp thay thế Salesforce!

Tại sao điều đó lại là một thách thức?

Ngoài những thách thức phổ biến trong hợp tác, không có nhóm nào trong số này sử dụng CRM. Điều đó có nghĩa là bạn cần một hệ thống để phân công, giám sát và hợp tác trong các công việc được chia sẻ này.

Để làm điều đó, có một số tùy chọn.

Đầu tiên, bạn có thể thực hiện việc cần làm một cách ngẫu hứng, bằng cách sử dụng các cuộc họp, trò chuyện và email. Điều này cũng bao gồm việc sao chép và dán các công việc giữa các công cụ khác nhau. Bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực bán hàng đều biết rằng đây là một giải pháp không hiệu quả.

Bạn có thể mất hàng giờ trong các cuộc họp chỉ để tìm kiếm thông tin hoặc lãng phí nửa ngày để cố gắng theo kịp các công việc ở các địa điểm khác nhau. Đây là một trở ngại lớn cho các nhóm bán hàng, vì tốc độ là chìa khóa để chốt giao dịch và bạn muốn quá trình này diễn ra nhanh chóng và liền mạch cho các khách hàng tiềm năng. Và đừng nói đến những cạm bẫy của các chủ đề email dài vô tận.

Sau đó, có tùy chọn thứ hai: thực hiện tất cả trong một công cụ.

ClickUp cung cấp hầu hết các chức năng mà bạn có thể tìm thấy trong một CRM.

Bạn có thể tạo một Không gian để lưu trữ CRM của mình và thêm mẫu Thư mục có tên “CRM”, cung cấp một cơ sở tốt để xây dựng. Với nhiều chế độ xem của ClickUp, bạn có toàn quyền kiểm soát cách xem dữ liệu khách hàng.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng chế độ xem Bảng để xem tất cả thông tin tài khoản trong nháy mắt hoặc chế độ xem Bảng để theo dõi khách hàng trong quy trình bán hàng của mình.

Các trường tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn theo dõi các trường CRM thiết yếu như trạng thái khách hàng tiềm năng, kích thước công ty, số điện thoại, email, LTV và hơn thế nữa. Và với ClickUp, bạn có mọi thứ cần thiết để giao tiếp với khách hàng, báo cáo bán hàng và xây dựng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ được tích hợp sẵn.

Nhấp vào đây để xem chi tiết hơn về cách sử dụng ClickUp làm CRM

Mặc dù ClickUp là một giải pháp tuyệt vời, nhưng vẫn có những trường hợp, đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn, CRM bên ngoài có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Và có thể có những lúc bạn cần làm việc với các đối tác, đại lý hoặc khách hàng cũng sử dụng CRM như Salesforce.

Trong những tình huống đó, có lựa chọn thứ 3: tích hợp mạnh mẽ của ClickUp.

Có hai cách để tích hợp ClickUp với Salesforce: Unito và Zapier.

Dưới đây là chi tiết về cả hai tích hợp.

Tích hợp Salesforce + ClickUp với Unito

Unito cung cấp tích hợp sâu, hai chiều giữa các công cụ công việc quan trọng nhất của bạn, bao gồm ClickUp, Salesforce, HubSpot và danh sách hơn 25 ứng dụng khác đang ngày càng mở rộng. Các tích hợp này không cần mã, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể thiết lập quy trình công việc mới trong vài phút.

Với tích hợp ClickUp-Salesforce của Unito, bạn có thể tạo luồng hai chiều giữa Salesforce và các nhiệm vụ ClickUp, bao gồm tất cả các trường bạn cần để hợp tác liên chức năng trơn tru.

Các luồng này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu chính xác của bạn bằng cách lọc thông tin cụ thể, tùy chỉnh ánh xạ giữa các trường trên các công cụ và hơn thế nữa.

Tích hợp của Unito hoạt động theo thời gian thực, do đó thông tin trong cả hai công cụ luôn được cập nhật.

Điều này trông như thế nào trong thực tế

Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc trong Salesforce nhưng muốn có một giải pháp tốt hơn để quản lý các công việc bán hàng của mình. Có thể bạn có nhiều công việc liên quan đến nhiều tài khoản và muốn hợp nhất tất cả chúng thành một danh sách việc cần làm dễ quản lý.

Thay vì sao chép và dán thủ công vào ClickUp, bạn có thể xây dựng một quy trình làm việc Unito đơn giản.

Để làm việc cần làm, trước tiên bạn cần đăng ký Unito. Bạn có thể dùng thử miễn phí trong hai tuần. Sau khi đăng nhập, hãy bắt đầu xây dựng luồng của bạn.

Chọn dự án Salesforce đại diện cho một trong các tài khoản bạn quản lý, sau đó chọn dự án "danh sách việc cần làm" trong ClickUp. Bạn sẽ cần xác thực cả hai công cụ này, cung cấp quyền truy cập cho Unito để nó có thể cập nhật chúng.

Sau khi hoàn thành, bạn có thể chọn hướng luồng. Nếu bạn muốn thông tin được truyền qua lại giữa các công cụ, hãy giữ luồng này là luồng hai chiều.

Tiếp theo, xây dựng một quy tắc để chỉ các nhiệm vụ được giao cho bạn mới được kéo vào ClickUp từ Salesforce. Tại đây, bạn có thể hạn chế hoặc mở luồng thông tin để phù hợp với trường hợp sử dụng của mình.

Bây giờ bạn đã quyết định công việc nào sẽ được đồng bộ, bạn có thể xác định thông tin nào trong các công việc đó sẽ được chia sẻ.

Bạn muốn tất cả các trường được chuyển sang hay chỉ một phần?

Ví dụ: bạn có thể muốn lưu thông tin khách hàng bí mật trong Salesforce. Bạn cũng có thể quyết định chỉ đồng bộ một số trường theo một hướng, ngay cả khi toàn bộ quy trình làm việc hoạt động hai chiều.

Sau khi đã lập bản đồ các trường, hãy tiếp tục và khởi chạy quy trình làm việc của bạn. Khi bạn được giao một nhiệm vụ mới trong Salesforce liên quan đến tài khoản đó, một nhiệm vụ tương ứng sẽ được tạo trong danh sách việc cần làm của bạn trong ClickUp.

Tất cả thông tin công việc, bao gồm cả thời hạn, sẽ được chuyển sang và đồng bộ khi có thay đổi trong một trong các công cụ. Và bạn có thể lặp lại quy trình này với nhiều tài khoản khách hàng để tự động hợp nhất tất cả công việc Salesforce của mình vào một nơi.

Đây là một trường hợp sử dụng cá nhân, nhưng Unito thực sự tỏa sáng khi được sử dụng để hợp tác giữa các nhóm. Ví dụ, bạn có thể:

Chuyển vấn đề tiềm ẩn về hợp đồng hoặc bảo mật đến nhóm thích hợp trong ClickUp ngay từ Salesforce

Tự động tạo nhiệm vụ cho nhóm sản phẩm của bạn trong ClickUp khi yêu cầu của khách hàng được ghi lại trong Salesforce

Đồng bộ hóa các công việc quan trọng liên quan đến gia hạn hợp đồng của khách hàng giữa bạn và nhóm thanh toán để duy trì liên lạc thường xuyên và tránh các trở ngại có thể dẫn đến mất khách hàng

Yêu cầu tài liệu từ nhóm tiếp thị của bạn trong ClickUp mà không cần rời khỏi Salesforce

Đây chỉ là một vài ví dụ về cách Unito có thể tăng tốc độ hợp tác giữa các bộ phận và loại bỏ các cuộc họp tốn thời gian cũng như việc sao chép và dán thông tin. Thông tin công việc quan trọng được truyền tự động giữa các nhóm và công cụ, giúp bạn tăng tốc chu kỳ bán hàng.

Tích hợp Salesforce + ClickUp với Zapier

Trong khi Unito hoạt động hiệu quả khi bạn muốn luồng thông tin hai chiều để hợp tác giữa các công cụ, Zapier là một cách dễ dàng để tự động hóa một số công việc bận rộn có thể làm mất thời gian trong ngày của bạn.

Zapier là một nền tảng tự động hóa với hàng nghìn kết nối, có nghĩa là ClickUp và Salesforce chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Zaps hoạt động bằng hệ thống kích hoạt và phản hồi đơn giản, có nghĩa là “nếu x xảy ra, hãy làm y”

Nếu bạn muốn tập trung vào các cuộc gọi và tiếp cận khách hàng, thay vì tạo công việc mới, Zapier sẽ giúp bạn.

Điều này trông như thế nào trong thực tế

Zapier rất dễ cài đặt vì nó dựa trên các “Zaps” được tạo sẵn — về cơ bản là các công thức mà người khác đã tạo sẵn.

Trong trường hợp của ClickUp và Salesforce, có một Zap phổ biến sẽ tạo một nhiệm vụ ClickUp mới cho bất kỳ cơ hội nào được tạo trong Salesforce.

Để bắt đầu, tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký Zapier và xác thực ClickUp và Salesforce.

Sau đó, chọn kích hoạt Salesforce cho tự động hóa của bạn.

Tiếp theo, chọn kết quả bạn muốn xảy ra trong ClickUp.

Cuối cùng, chọn dữ liệu bạn muốn trao đổi giữa các ứng dụng, nếu có.

Sau khi hoàn thành, bạn có thể bật Zap và xem các công việc được thực hiện tự động. Ngoài ra, bạn còn có thể tạo các Zap tương tự dựa trên các kích hoạt khác.

Khi một bản ghi mới được thêm vào Salesforce, hãy đăng bình luận nhiệm vụ trong ClickUp

Khi nhận được tin nhắn đi mới trong Salesforce, hãy tạo danh sách kiểm tra trong nhiệm vụ ClickUp

Khi một trường bản ghi cụ thể được cập nhật trong Salesforce, hãy tạo một công việc con ClickUp

Hãy để Zapier lo các công việc nhỏ, lặp đi lặp lại trong khi bạn tập trung hoàn thành công việc của mình.

Khi nào nên sử dụng Unito và Zapier

Sử dụng Unito nếu:

Bạn muốn thông tin được chuyển qua lại giữa ClickUp và Salesforce

Bạn muốn cho phép hợp tác liên chức năng giữa các nhóm

Bạn muốn đồng bộ nhiều trường cùng lúc và bản đồ các trường theo cách cụ thể

Sử dụng Zapier nếu:

Bạn muốn các khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội mới tự động kích hoạt việc tạo/lập nhiệm vụ trong ClickUp

Bạn muốn loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại tốn thời gian khiến công việc của bạn bị chậm trễ

Bạn muốn một giải pháp có sẵn, không phải giải pháp tùy chỉnh

Sức mạnh (bán hàng) của ClickUp

Nếu CRM của bạn cần vượt xa các tính năng mạnh mẽ của ClickUp, tích hợp Unito và Zapier Salesforce cung cấp các giải pháp mạnh mẽ để giúp bạn cộng tác hoặc tự động hóa giữa các nhóm và công cụ.

Chúng tôi đã phân tích các tính năng CRM mạnh mẽ của ClickUp và tích hợp Salesforce liền mạch của Unito trong một hội thảo trực tuyến gần đây.

Xem video "Tối ưu hóa chu kỳ bán hàng của bạn với ClickUp và Unito" theo yêu cầu tại đây!