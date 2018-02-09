Khởi nghiệp hay Doanh nghiệp lớn: Lựa chọn nào?

Khởi nghiệp hay Doanh nghiệp?

Cỏ bên kia luôn xanh hơn, phải không? Những người làm việc trong các công ty khởi nghiệp thường ghen tị khi thấy bạn bè của họ ở các công ty lớn tổ chức những bữa tiệc lớn vào dịp lễ tết. Những nhân viên công ty lớn lại buồn khi thấy bạn bè của họ ở các công ty khởi nghiệp nhanh chóng được thăng chức, lên chức.

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, rất có thể bạn sẽ tìm kiếm việc làm tại cả các công ty khởi nghiệp và công ty lớn. Bạn có thể đã biết những điều cơ bản về nơi làm việc của mỗi loại công ty – công ty lớn có giờ làm việc cố định và quy định nghiêm ngặt hơn, công ty khởi nghiệp có sự linh hoạt hơn nhưng công việc nhiều hơn.

Vậy cái nào tốt hơn?

Câu trả lời cho câu hỏi này khác nhau đối với mỗi người. Câu hỏi thực sự cần đặt ra là: bạn làm việc để làm gì? Bạn muốn nhận lương và về nhà? Bạn muốn được đào tạo và phát triển kỹ năng? Hay bạn muốn làm việc thực tế và tạo ra thứ gì đó?

Nhưng điều ít được nhắc đến là liệu một công việc tại startup hay công ty lớn có tốt hơn cho sự nghiệp của bạn về lâu dài. Hãy cùng thảo luận về vấn đề này! Công việc tại công ty có thể là nơi lý tưởng để bạn được đào tạo có hệ thống, thực hành tại chỗ, nhưng liệu nó có thực sự giúp bạn trở nên có giá trị hơn so với công việc tại công ty khởi nghiệp? Công ty khởi nghiệp có thể mang đến cho bạn kinh nghiệm tổng thể tốt hơn về cách xây dựng một công ty, nhưng liệu nó có giúp bạn thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao trong tương lai?

Doanh nghiệp

Một cái tên nói lên tất cả. Các công ty lớn thường là những thương hiệu nổi tiếng trong gia đình hoặc ít nhất là trong ngành. Thật tuyệt vời khi bạn nói với mọi người nơi bạn làm việc và họ đã biết tất cả về công ty đó.

Bạn có thể thành thạo một vai trò hoặc kỹ năng. Các vị trí trong công ty thường có vai trò trực tiếp hơn: Nếu bạn làm trong bộ phận bán hàng, bạn sẽ bán hàng. Nếu bạn làm trong bộ phận dịch vụ khách hàng, bạn sẽ trả lời và giúp đỡ khách hàng. Vì vậy, nếu bạn đã biết vai trò mình muốn hoặc hướng đi mình muốn, môi trường này có thể thực sự giúp bạn phát triển và trau dồi những kỹ năng đó — mà không cần phải tập trung vào một loạt các trách nhiệm khác.

Khắc phục sự cố trở nên dễ dàng. Với những vai trò chuyên môn cao này, mọi người đều biết phải liên hệ với ai khi có vấn đề mới phát sinh: nhóm có kỹ năng trong lĩnh vực này. Nếu bạn cố gắng giải quyết một vấn đề không thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ phận mình, bạn có thể sẽ làm mất lòng người khác. Tin tôi đi – nếu đó là vấn đề lớn nhất của bạn, bạn sẽ ổn thôi 🙂 Những người làm việc tại các công ty khởi nghiệp ước gì họ có những nhóm như vậy để liên hệ!

Gói lợi ích lớn hơn. Thôi nào, tất nhiên là những công ty này có nhiều tiền hơn để chi tiêu. Họ thường có thể cung cấp cho nhân viên những lợi ích tuyệt vời như chăm sóc sức khỏe riêng tư, hưu trí, chăm sóc trẻ em và giảm giá cho nhân viên. Đôi khi, công ty lớn hơn cũng có nghĩa là lương cao hơn. Mặc dù tôi cũng đã thấy trường hợp ngược lại 😛

Không có ảnh hưởng. Bạn biết đấy, điều khiến tôi đau lòng nhất khi làm việc tại một công ty là sự thiếu ảnh hưởng của mình. Tôi thực sự quan tâm đến công ty đầu tiên của mình và muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để công ty thành công hơn. Thành thật mà nói, thật khó để hoàn thành hoặc áp dụng mọi việc trong một công ty lớn. Điều này dẫn tôi đến điểm tiếp theo:

Không có rủi ro! Các công ty lớn hoặc tập đoàn thường e ngại rủi ro. Bạn có thể mang một ý tưởng có tiềm năng tăng doanh thu 20% đến gặp phó chủ tịch. Nhưng nếu có bất kỳ rủi ro nào, ý tưởng đó sẽ không bao giờ được thực hiện. Chín trên mười trường hợp, quyết định sẽ là tiếp tục phát triển những gì đang hoạt động tốt. Không có gì sai với điều đó. Rốt cuộc, đó là bước đi thông minh nhất. Tin tôi đi, thật khó để tưởng tượng áp lực mà các giám đốc cấp cao phải đối mặt để làm hài lòng các cổ đông!

Ít hài lòng với công việc. Là một bánh răng nhỏ trong một cỗ máy khổng lồ, thật khó để thực sự nhìn thấy giá trị của công việc mình làm. Bạn chỉ là một phần của quá trình, hoặc đóng góp một phần nhỏ vào kết quả cuối cùng mà bạn có thể không nhìn thấy trong nhiều tháng hoặc nhiều năm! Điều này có thể gây thất vọng cho những người thực sự muốn thấy tác động của mình trong công việc.

Những khó khăn trong quá trình phát triển. Bạn có thể hoàn thành xuất sắc vai trò của mình và đánh bại tất cả những người khác, nhưng điều đó không đảm bảo bạn sẽ được thăng chức như mong muốn. Nếu một người có thâm niên hơn trong công ty cũng ứng tuyển vào vị trí đó, bạn có thể sẽ mất cơ hội. Họ cũng có thể cản trở bạn được thăng chức xứng đáng chỉ vì đó là quy trình thăng tiến trong công ty, mặc dù bạn đã hoàn toàn sẵn sàng!

Ưu điểm

GAINS, và tôi không nói về phòng tập thể dục! Nếu bạn không biết mình muốn làm gì, vai trò trong một công ty khởi nghiệp có thể giúp bạn có được kỹ năng và hiểu biết về nhiều vị trí khác nhau. Bạn sẽ có được những kỹ năng mà bạn chưa từng nghĩ mình có thể có, đơn giản vì bạn phải có! Làm việc cho một công ty khởi nghiệp là cách tốt nhất để có được càng nhiều kỹ năng càng tốt.

Cổ phần! Tất nhiên – các công ty lớn sẽ cho bạn quyền mua cổ phần, nhưng tin tôi đi, họ sẽ giới hạn số lượng càng nhiều càng tốt vì phải chia cho rất nhiều nhân viên. Hãy gia nhập sớm một công ty khởi nghiệp có tiềm năng phát triển lớn và bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa! Đây là lý do tại sao rất nhiều người sẵn sàng làm việc chăm chỉ cho một công ty khởi nghiệp, vì họ biết những gì họ sẽ nhận được sau này!

Nhiều trách nhiệm hơn/Cơ hội học hỏi. Nói chung, công ty khởi nghiệp càng nhỏ, bạn sẽ càng thường xuyên đảm nhận những trách nhiệm mới vì đơn giản là có ít người hơn để giải quyết các thách thức. Đó là một điều tôi có thể đảm bảo với bạn, rằng bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn trong một công ty khởi nghiệp. Đó cũng là nét đẹp của nó. Giống như mọi thứ trong cuộc sống, những khó khăn trong công ty khởi nghiệp rèn luyện ký tự và giúp bạn khám phá bản thân mình. Hãy chuẩn bị để trở thành một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định.

Bạn sẽ có cơ hội thử nghiệm. Xác định và giải quyết vấn đề có một lợi thế nghề nghiệp lớn: nó cho phép bạn phát triển kỹ năng và thử những điều mới. Nếu công việc của bạn về mặt kỹ thuật là marketing nhưng bạn muốn tích lũy kinh nghiệm làm lập trình viên hoặc thiết kế, thì tham gia vào lĩnh vực mà bạn thấy cần thiết có thể là một cách tuyệt vời để học hỏi và phát triển (miễn là bạn vẫn hoàn thành trách nhiệm chính của mình). Đây là điều cơ bản trong công việc tại các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon.

Bạn có thể đổi mới – Các công ty khởi nghiệp cần phát triển nhanh chóng, và điều này đến từ sự đổi mới và thử nghiệm những điều mới mẻ của nhân viên. Không có CEO giỏi của công ty khởi nghiệp nào cản trở bạn thử nghiệm những điều mới mẻ. Đây là cách các công ty đạt được kết quả với những thiết kế mới mẻ và ý tưởng mới mà đối thủ cạnh tranh không thể làm được.

Phần thưởng: Công cụ quản lý dự án cho các công ty khởi nghiệp

Nhược điểm

Bạn sẽ phải tự mình giải quyết các vấn đề. Sẽ không có nhóm nào để bạn có thể nhờ cậy, hoặc ít nhất là không có những nhóm như ở các công ty lớn! Một lần nữa, tôi vẫn coi đây là một điểm mạnh vì giá trị mà nó mang lại cho bạn trong dài hạn.

Khối lượng công việc nặng. Phải làm việc nhiều giờ, ít ngày nghỉ và ít kỳ nghỉ. Các công ty khởi nghiệp phải nhanh chóng tận dụng các xu hướng, và giai đoạn tăng trưởng ban đầu là rất quan trọng. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một thách thức. Bạn sẽ phải làm việc nhiều giờ hơn để theo kịp các công ty lớn, vì vậy căng thẳng và kiệt sức là những điều cần lưu ý. Cuộc sống tại công ty khởi nghiệp thực sự không phù hợp với tất cả mọi người.

Ổn định công việc/bảo mật. Bạn sẽ yêu thích công việc của mình, nhưng bạn không bao giờ biết mình sẽ làm việc đó trong bao lâu. Nếu một công ty khởi nghiệp không có tiền, bạn có thể là người tiếp theo bị sa thải. Ngoài ra, nếu công ty khởi nghiệp đó thông minh, họ sẽ chỉ giữ lại những người mang lại giá trị tối đa. Những nhân viên xuất sắc nhất!

Những yếu tố làm nên một nhân viên doanh nghiệp xuất sắc

1) Đáng tin cậy

Đặc điểm số 1 cần có để thành công trong thế giới doanh nghiệp là luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Ngay từ ngày nộp đơn, việc thể hiện cam kết hoàn thành công việc đúng thời hạn, theo sự phân công là biểu hiện của một nhà lãnh đạo.

2) Khát vọng

Nhân viên tham vọng sẵn sàng nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu của công ty hoặc thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ không trốn tránh việc cống hiến hết mình vì họ đã đặt ra mục tiêu và kỳ vọng cao cho bản thân. Họ cũng rất mong muốn tiến bộ trong sự nghiệp. Tham vọng kích hoạt sự cởi mở, ý tưởng sáng tạo và thái độ năng động – tất cả những điều này đều tốt cho bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, nhân viên tham vọng của bạn cũng nên có một mức độ trí tuệ cảm xúc hợp lý 😉

3) Sự phù hợp văn hóa

Tìm kiếm một ứng viên phù hợp với văn hóa công ty của bạn nói thì dễ hơn làm. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ văn hóa công ty của mình. Hãy suy nghĩ về những đặc điểm và giá trị mà bạn và các nhân viên hiện tại của bạn coi trọng. Nhóm tuyển dụng của bạn phải hiểu rõ văn hóa công ty. Quá trình ra quyết định, ngôn ngữ và các thói quen hàng ngày tại nơi làm việc cũng thể hiện văn hóa công ty.

Khi bạn thuê một người không phù hợp với văn hóa công ty, họ thường cảm thấy bị cô lập và không làm việc hiệu quả. Tôi đã từng mắc sai lầm này và chứng kiến điều đó tận mắt. Khi một công ty lớn bắt đầu tuyển dụng số lượng lớn nhân viên, sẽ rất dễ dàng nhận ra loại người nào phù hợp với công ty để tạo ra một nhóm làm việc hiệu quả.

4) Tinh thần đồng đội/Tích cực

Chúng ta đều đã từng gặp những người luôn tiêu cực về mọi thứ. Khi chỉ tiêu tăng, họ ngay lập tức vào bếp than vãn. Những lời nói này có thể lan truyền nhanh hơn bạn tưởng, đặc biệt là trong một công ty lớn có nhiều phe phái. Đây là nguyên nhân dẫn đến rắc rối và cần phải được ngăn chặn ngay từ đầu.

Cách tốt nhất để khắc phục điều này là bao quanh họ bằng những người ăn, ngủ, và thở cùng công ty. Mặc áo thun của công ty vào cuối tuần, tham gia đội bóng mềm của công ty và làm việc ngoài giờ để cải thiện bản thân và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của công ty. Cụm từ này đã bị lạm dụng quá nhiều, nhưng bạn muốn tìm một người thực sự tin tưởng vào công ty. Họ sẽ luôn hỗ trợ những thay đổi của bạn (sẽ có rất nhiều thay đổi), bất kể những thay đổi đó có gây tổn hại hay giúp ích cho nhân viên!

Điều gì làm nên một nhân viên khởi nghiệp xuất sắc?

1) Sự kiên trì

Sự kiên trì là yếu tố cần thiết cho sự đổi mới vì phần lớn sự đổi mới được tạo ra trong những thời kỳ khó khăn nhất của một startup. Khi một startup đối mặt với khó khăn, nó buộc phải thích nghi và phát triển. Chính trong những thời điểm khó khăn này, những nhân tài của một công ty nhỏ mới thực sự tỏa sáng. Một nhân viên xuất sắc sẽ không nản lòng trước thất bại – thay vào đó, họ sẽ trở thành một phần của giải pháp đổi mới. Bạn phải có khả năng thích nghi với môi trường làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn so với những nhân viên công ty có "công việc toàn thời gian"

2) Người giao tiếp hiệu quả

Nhân viên khởi nghiệp thành công là những người giao tiếp giỏi – họ phải như vậy. Tất nhiên, một nhân viên không giỏi giao tiếp có thể là một cá nhân đóng góp tuyệt vời, nhưng họ sẽ không thể trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc trong tổ chức. Mọi người đều nghĩ rằng để trở thành một người giao tiếp hiệu quả, cần phải có sự dễ mến và sức hút. Không phải vậy! Tôi đã học được điều này bằng cách khó khăn khi mới gia nhập một công ty khởi nghiệp.

Giao tiếp là việc truyền đạt thông tin chính xác đến đúng người, theo cách dễ hiểu và kịp thời. Giao tiếp và minh bạch giúp các công ty khởi nghiệp phát triển nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo có kỹ năng giao tiếp kém là gánh nặng cho bất kỳ công ty nào – họ sẽ không thể phát huy tối đa tiềm năng của nhóm và cuối cùng sẽ làm chậm sự phát triển của công ty khởi nghiệp.

3) Tinh thần hoàn thành công việc

Một kế hoạch là rất tốt, nhưng rủi ro luôn có thể xảy ra, và hầu hết các doanh nhân không thể thực hiện được ba mục hành động đầu tiên trước khi phải thích nghi với thực tế. Tôi tự tin khẳng định rằng không có công ty nào hoạt động hoàn toàn giống như kế hoạch kinh doanh ban đầu của họ.

Nhân viên của các công ty khởi nghiệp thuần túy dành ít thời gian cho việc lập kế hoạch và nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện. Nếu họ không chắc chắn, họ sẽ làm điều gì đó... sau đó phản ứng một cách thích hợp. Họ biết rằng họ sẽ có nhiều thời gian để suy ngẫm, cân nhắc, đánh giá và phân tích những sai lầm của công ty nếu công ty phá sản.

4) Tò mò

Điều này là KHÓA! Chỉ cần bước vào bất kỳ công ty khởi nghiệp nào, bạn sẽ nhận ra rằng tôi không thể nói chính xác hơn về điều này. Khi một nhân viên lao vào một việc gì đó vì tò mò, đó là khi điều kỳ diệu xảy ra. Tò mò là một phần của niềm đam mê mà nhân viên khởi nghiệp thể hiện. Động lực để học hỏi và cải thiện bản thân sẽ dẫn bạn đến thành công. Tại sao bạn nghĩ rằng các nhà sáng lập và nhân viên khởi nghiệp một khi đã thành công lại chuyển sang công ty hoặc nhiệm vụ khác?

Tôi đã nói điều này nhiều lần, nhưng bạn sẽ đảm nhận nhiều vai trò và luôn có những kỹ năng mới mà bạn có thể học để giúp đạt được mục tiêu của mình! Bạn không bao giờ biết được câu nào trong một cuốn sách hay bài báo có thể giúp bạn làm cho một quy trình hiệu quả hơn, cải thiện một sản phẩm, hoặc thậm chí mang lại một hợp đồng lớn!

Sau khi làm việc ở cả hai môi trường, tôi đã nhận ra những lợi ích và bất cập của mỗi môi trường. Lời khuyên chung của tôi là hãy thử cả hai và quyết định sau đó. Đúng vậy, có những công ty khởi nghiệp/tập đoàn tuyệt vời, nhưng cũng có những công ty khởi nghiệp/tập đoàn TỒI TỆ. Hãy nghiên cứu và dấn thân vào. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ và học hỏi tất cả những gì có thể, bạn sẽ không sai lầm!

Tôi có thể thiên vị, nhưng tôi nghĩ bắt đầu tại một công ty lớn và nổi tiếng để phát huy tài năng của mình là cách khởi đầu hoàn hảo. Bạn sẽ được tham gia lớp đào tạo nhân viên mới, nơi mọi người cũng không biết mình cần làm gì, và các bạn có thể học hỏi lẫn nhau! Bạn cũng sẽ kết được những tình bạn tuyệt vời. Sau đó, hãy mang những kỹ năng của mình đến một môi trường khởi nghiệp và làm việc chăm chỉ để xây dựng công ty lớn và nổi tiếng của riêng bạn! Tôi vẫn đang trên con đường đó, nên sẽ cho bạn biết liệu nó có hiệu quả hay không trong vài năm nữa 😉

Chúc bạn nhiều tình yêu và may mắn nhất!