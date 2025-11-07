Google Agentic AI: Zamandan Tasarruf Edin, Hataları Azaltın, Sonuçları Hızla Artırın

Gelen kutunuz rutin taleplerle dolup taşıyor, toplantılar net sonuçlar olmadan birikiyor ve takım saatlerce birbirinden bağımsız sistemlerde veri aramakla uğraşıyor. Tanıdık geliyor mu?

Google'ın ajans AI platformu, çok adımlı görevleri özerk bir şekilde gerçekleştiren akıllı ajanlar kullanarak işyerindeki bu darboğazları ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

Bu kılavuzda, Google'ın sunduğu özellikleri, nasıl işlediğini ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını anlatacağım.

Anahtar Noktalar

Google, işyeri ajan AI otomasyonu için Gemini Enterprise'ı piyasaya sürdü.

Kullanıcılar, açık kaynak kodlu veya kod gerektirmeyen görsel ş akışlarıyla ajanlar oluşturur.

Apigee konektörleri, ajanları büyük kurumsal sistemlere sorunsuz bir şekilde bağlar.

Başarı için aşamalı pilot uygulamalar, değerlendirme ve kademeli ölçeklendirme gerekir.

Google Agentic AI sunuyor mu?

Evet. Google, Aralık 2024'te, kurumsal müşterilerin otonom ajanlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir erken erişim platformu olan Agentspace ile ajans yapay zeka pazarına girdi.

Ekim 2025'e kadar, bu girişim Gemini Enterprise'a dönüştü. Google, bu platformu işyerinde yapay zeka için tek bir giriş kapısı olarak tanımlıyor. Platform, Google'ın Gemini büyük dil modellerini birinci taraf ve üçüncü taraf ajanlarla tek bir arayüz altında birleştiriyor.

Bağımsız sohbet robotlarından farklı olarak Gemini Enterprise, mevcut sistemlerinize bağlantısı olan, iç belgelerden bağlam bilgilerini alan ve sürekli insan müdahalesi olmadan ş akışlarını yürüten ajanları koordine eder.

Google, bunu yönetişim, güvenlik ve ölçeklendirme için geliştirilmiş kurumsal düzeyde bir çözüm olarak pozisyonlandırıyor. Bu pozisyon önemlidir, çünkü Google'ın iş yapay zeka alanında Microsoft ve diğer bulut devleriyle doğrudan rekabet etme niyetini gösterir.

Daha fazla bilgi: AI ajanlarını kullanmaya başlayan en iyi şirketler

Nasıl İşe Yarar?

Google'ın ajan yapay zekası temel olarak iki yönde çalışır.

Geliştiriciler, mantık ve entegrasyonlar üzerinde tam kontrol sağlayan açık kaynaklı Agent Development Kit'i kullanarak özel ajan kodlayabilir.

Bu arada, kodlama geçmişi olmayan iş kullanıcıları, Gemini Enterprise'ın görsel oluşturucusu aracılığıyla ajanları dağıtabilir, iş akışı adımlarını yerine sürükleyebilir ve açılır menüler aracılığıyla veri kaynaklarına bağlantı kurabilir.

Her iki yol da Google'ın API yönetim platformu Apigee aracılığıyla yönetilen bağlayıcılara dayanır. Bu bağlayıcılar, ajanları ERP ve CRM sistemlerinden İK veritabanlarına ve özel iş araçlarına kadar 100'den fazla kurumsal uygulamaya bağlar.

Bir temsilci, Salesforce'ta bir satış kaydını güncellemesi veya Workday'den çalışan verilerini alması gerektiğinde, uygun API'yi çağırır, görevi yürütür ve sonucu kaydeder.

Güvenlik kontrolleri, denetim izleri ve şifreleme anahtarları platform düzeyinde yönetilir, böylece BT takımları her yeni ajan için uyumluluğu sıfırdan yeniden oluşturmak zorunda kalmaz.

Bileşen iş fonksiyonu Ajan Geliştirme Kiti (ADK) Özel ş Akışı için özel ajan kod Gemini Kurumsal Arayüzü Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kod gerektirmeyen ajan oluşturma Apigee Bağlayıcıları ERP, CRM, HR ve diğer sistemlerle entegrasyonlar Güvenlik ve Denetim Günlüğü Uyumluluk izleme ve veri koruma kontrolleri

Bu mimari, Google'ın pazarından önceden oluşturulmuş ajanlarla başlayıp, ihtiyaçlarınız arttıkça daha sonra özel mantık ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Şimdi, bir takım bunu gerçekten uyguladığında nasıl göründüğüne bakalım.

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Orta boyutlu bir perakendecide pazarlama operasyonları müdürünü düşünün. Takımı, her Monday Google Analytics, Salesforce ve Shopify'dan verileri alarak kampanya performans raporlarını manuel olarak derliyor ve ardından sayıları paylaşılan bir elektronik tabloya yapıştırıyor. Bu işlem üç saat sürüyor ve genellikle kopyala-yapıştır hataları içeriyor.

Tekrarlayan veri toplama görevini belirler ve bir ajanı denemeye karar verir. Gemini Enterprise'ın kurumsal kod gerektirmeyen arayüzünü kullanarak, Apigee konektörleri aracılığıyla ajanı üç veri kaynağının tümüne bağlantı kurar. Haftalık bir tetikleyici tanımlar ve çıktı biçimini, trend analizi içeren önceden doldurulmuş bir Google E-Tablolar olarak belirler. Ajan her Monday sabahı otomatik olarak çalışır ve takım toplantısı başlamadan önce temiz bir rapor sunar.

Bir ay içinde, bu üç saati geri kazanır ve transkripsiyon hatalarını ortadan kaldırır.

Bu deneyim, erken kurumsal pilot uygulamalarda gördüklerimi yansıtıyor: ajanlar, mantığın açık ve veri kaynaklarının istikrarlı olduğu, öngörülebilir, çok adımlı ş akışlarında mükemmeldir.

Birden fazla ajanı departmanlar arasında dağıtmanız durumunda kazançlar katlanır, ancak güvenilirlik her ajanın görevini ne kadar iyi belirlediğinize bağlıdır.

Google'ı farklı kılan nedir?

Google, ajan yapay zekasını, halihazırda milyonlarca kurumsal kullanıcıya ulaşan mevcut bir bulut ve verimlilik ekosistemi üzerine inşa etti.

Kuruluşunuz Google Çalışma Alanı kullanıyorsa, temsilciler Drive belgelerini yerel olarak okuyabilir, Takvim etkinliklerini ayrıştırabilir ve entegre bağlayıcılar aracılığıyla bağlam farkında Slack mesajları gönderebilir.

Bu sıkı entegrasyon, Google hizmetlerini üçüncü taraf eklentiler olarak ele alan platformlara kıyasla kurulum sürecindeki sürtünmeyi azaltır.

Şirket ayrıca araçlarını ikiye ayırdı: ayrıntılı kontrol isteyen geliştiriciler için açık kaynaklı ADK ve özelleştirmeden çok hıza ihtiyaç duyan iş kullanıcıları için kod gerektirmeyen arayüz. Bu ikili yaklaşım, teknik ve teknik olmayan takımların, BT'nin her ş akışını yazmasını beklemeden paralel olarak çalışmasına olanak tanır.

Güvenlik açısından Gemini Enterprise, FedRAMP High ve HIPAA uyumluluğu, her ajan eylemi için denetim günlüğü ve müşteri tarafından yönetilen şifreleme anahtarları ile birlikte gelir. Bu özellikler, tek bir yanlış adımın para cezalarına veya ihlal açıklamalarına tetikleyici olabileceği düzenlemelere tabi sektörlerde önemlidir.

Google Workspace ve Cloud hizmetleriyle yerel entegrasyonlar

Kod gerektirmeyen görsel oluşturucu ile eşleştirilmiş açık kaynaklı ADK

Kurumsal düzeyde uyumluluk: FedRAMP, HIPAA, denetim günlükleri

Google ve iş ortakları tarafından piyasaya sürüldüğünde 1.500'den fazla önceden oluşturulmuş ajan mevcut olacak.

Taviz: Google'ın ekosistemine aşina olmayan takımlar için öğrenme eğrisi

Taviz: ajan kapsamını ve koruma önlemlerini tanımlamada başlangıçtaki karmaşıklık

Bu güçlü yönleri, Google'ı halihazırda bulut yığınına commit kuruluşlar için iyi bir pozisyona getiriyor, ancak platformun değeri, daha geniş BT ortamınıza ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olabileceğine bağlıdır.

Entegrasyon ve Ekosistem Uyumu

Google, Gemini Enterprise'ı bağımsız bir silo olarak değil, uygulama ortamınızın merkezinde yer alacak şekilde tasarladı. Ajanlar, Google Cloud IAM veya üçüncü taraf tek oturum açma sağlayıcıları aracılığıyla kimlik doğrulama yapar, böylece erişim denetimleri mevcut dizin yapınızı yansıtır.

Bir ajan paylaşılan bir Drive klasörünü sorguladığında veya CRM kayıtlarını aldığında, belge düzeyindeki izinlere uyar, yani kullanıcılar yalnızca erişim izni olan verileri görür.

Google'ın kendi hizmetlerinin ötesinde, platform Apigee'nin bağlayıcı kitaplığını kullanarak SAP, Workday, Oracle ve düzinelerce diğer kurumsal sistemle bağlantı kurar.

Her konektör API kimlik doğrulama, hız sınırlaması ve hata işlemeyi yönetir, böylece entegrasyon projelerini genellikle zorlaştıran altyapı işlerinden sizi korur.

Google ayrıca, farklı çerçeveler üzerinde oluşturulan ajanların birbirlerinin yeteneklerini keşfetmelerini ve işbirliği yapmalarını sağlayan açık bir standart olan Agent2Agent (A2A) protokolünü de destekler.

Örnek, Google tarafından geliştirilen bir planlama ajanı, manuel müdahaleye gerek kalmadan bir görevi üçüncü taraf bir finans ajanına devredebilir.

Platform/Ortak Entegrasyonların Doğası Google Çalıșma Alanı Drive, Takvim ve Gmail aracılığıyla yerel veri ve bağlam paylaşımı ERP/CRM/İK Sistemleri Apigee konektörleri aracılığıyla otomasyonla gerçekleştirilen güncellemeler ve sorgular Üçüncü Taraf Pazar Yerleri Önceden oluşturulmuş ajanlar (ör. Wipro'nun endüstri çözümleri) minimum kurulumla entegre olur. Açık Kaynak Ajanlar A2A protokolü, platformlar arası ajan işbirliğini mümkün kılar

Bu konektör ağı, veri kaynağı eklediğinizde her seferinde özel API işini beklemek zorunda kalmadığınız için dağıtım zaman çizelgelerini hızlandırır. Pilot aşamadan üretim aşamasına geçerken bu hız avantajı çok önemli hale gelir.

Uygulama Zaman Çizelgesi ve Değişim Yönetimi

Ajans AI'nın kullanıma sunulması büyük bir lansmanla gerçekleşmemelidir.

Çok sayıda kuruluşun kurumsal çapta bu geçişi yaptığını gördüm, ancak yetersiz kapsamlı ajanların değerden çok gürültü yarattığını keşfettim.

Bunun yerine, benimsemeyi küçük adımlarla başlayan ve ölçülebilir kazanımlara göre ölçeklenen aşamalı bir çaba olarak değerlendirin.

Net ve tekrarlayan ş Akışı sorunları olan tek bir takım veya departmanla pilot uygulama yapın. Dört ila altı hafta boyunca performansı değerlendirin, kazanılan zamanı, hata oranlarını ve kullanıcı memnuniyetini izleme. Pilot uygulamadan elde edilen dersleri kullanarak ajan mantığını iyileştirin ve komşu takımlara genişletin. En iyi uygulamaları belgeledikten ve şirket içi uzmanları eğittikten sonra kurumsal ölçekte kullanıma sunun.

Bu aşamalı yaklaşım, ajanlar görev açısından kritik süreçlere dokunmadan önce güvenlik önlemlerini ayarlamanıza, entegrasyonları ince ayarlamanıza ve organizasyonel güven oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, BT ve uyumluluk takımlarının denetim günlüklerinin, veri erişim kontrollerinin ve güvenlik politikalarının gerçek kullanım koşullarında geçerli olduğunu doğrulamasına yardımcı olur.

Topluluk Yorumları ve İlk Kullanıcıların Düşünceleri

Google'ın ajans AI'sına yönelik ilk tepkiler, platformun potansiyeline duyulan heyecan ve karmaşıklığına yönelik ihtiyatlı yaklaşımı yansıtan karışık olmuştur.

Bir Reddit kullanıcısı, "Şu ana kadar bunu deneyen şirketimdeki herkes çok etkilendi" not etti. Başka bir yorumcu, isimlendirme yorgunluğuyla ilgili şaka yaparak, Google'ın "aynı yıl içinde markasını kaç kez değiştirebileceği ve müşterileri kaç kez kafasını karıştırabileceği konusunda Microsoft'a yetişmeye" odaklanmış gibi göründüğünü söyledi.

Hacker News'te bir geliştirici pratik bir endişesini dile getirdi: "En büyük endişem, ajan döngülerinin yavaş ve pahalı olması. Daha da kötüsü, sık sık rayından çıkıp, geri yapılacak yanlış şeyleri özenle yapıyorlar."

Bu görüş, ajan AI tartışmalarında sıkça tekrarlanan bir temayı vurgulamaktadır: sıkı koruma önlemleri olmadan özerklik, maliyetli hatalara yol açabilir.

Başka bir Reddit konu, Agentspace'in gücünün bir öğrenme eğrisi ile geldiğini belirterek, "30 günlük deneme süresi içinde onu doğru bir şekilde öğrenmenin ve kullanmanın karmaşıklığı, elde edeceğiniz değeri sınırlayacaktır" uyarısında bulundu.

Bu görüşler, platformun teknik yetenekleri ile onu güvenli bir şekilde kullanmak için gereken organizasyonel hazırlık arasında bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor.

Google'ın sunduğu hizmeti değerlendiriyorsanız, tam olarak uygulamaya geçmeden önce eğitim, dokümantasyon ve yinelemeli testler için zaman ayırın. Google platformu geliştirdikçe, yol haritası bu sorunların ne kadar hızlı çözüleceğini belirleyecektir.

Yol Haritası ve Ekosistem Outlook

Google'ın kısa vadeli planları, ajans AI'yı kurumsal alanın ötesine taşıyarak tüketiciye yönelik hizmetlere genişletme niyetini gösteriyor.

Şirket, 2026 yılının başlarında AI Mode'un ajan yeteneklerini Arama'daki yerel hizmet randevuları ve etkinlik bileti rezervasyonlarına genişletmeyi planlıyor. Böylece kullanıcılar, planlama görevlerini baştan sona delege edebilecek.

2026 ilkbaharında, ajans AI dünya çapında Google Home ve Nest cihazlarına gelecek ve sesli asistanları, ev üyeleri adına alışveriş yapabilen, rezervasyon yapabilen ve koordinasyon sağlayabilen otonom görev yöneticilerine dönüştürecek.

Bir sektör analisti, üç yıl içinde yöneticilerin yüzde 80'inin AI ajanlarını operasyonlara entegre etmeyi planladığını ve Google'ın açık protokollere yaptığı yatırımın bu değişime pozisyon almasını sağladığını belirtti.

Bu proje, Google'ın ajan AI'yı sadece bir özellik eklentisi olarak değil, önümüzdeki on yılın işyeri yazılımlarının temel katmanı olarak gördüğünü gösteriyor.

Google Agentic AI'nın maliyeti nedir?

Google, Gemini Enterprise'ı kullanıcı başına abonelik modeliyle fiyatlandırıyor ve kurumsal seviyelerde kullanıcı başına aylık ortalama 50 dolar civarında bir ücret uygulanıyor. Daha yüksek hacimli seviyelerde, genişletilmiş ajan düzenleme, daha derin güvenlik kontrolleri ve öncelikli destek gibi gelişmiş özellikler kullanıma açılıyor.

Ücretsiz bir Starter sürümü mevcuttur, ancak bunun bir bedeli vardır: bu seviyedeki kullanıcı verileri Google'ın hizmetlerini iyileştirmek için kullanılabilir ve bunu açıkça kabul etmeniz gerekir.

Çoğu düzenlemeye tabi kurumsal, ücretsiz planı atlayarak veri sahipliği ve uyumluluğu garanti eden ücretli planına geçecektir.

Abonelik ücretinin yanı sıra, ajanlarınız büyük veri kümelerini işliyorsa veya karmaşık çok adımlı ş Akışları yürütüyorlarsa, hesaplama maliyetleri için de bütçe ayırın.

Entegrasyonlar hizmetleri de masrafları artırabilir, özellikle Apigee'nin standart kitaplığında bulunmayan eski sistemler için özel konektörlere ihtiyacınız varsa.

Bununla birlikte, öngörülebilir kullanıcı başına fiyatlandırma, kullanım artışlarına bağlı olarak aylık faturaların büyük ölçüde dalgalandığı tüketime dayalı modellere kıyasla tahminleri basitleştirir.

Son Düşünceler

Google'ın ajans AI platformu, halihazırda bulut ekosistemine yatırım yapmışsanız en mantıklı seçimdir.

Uyumluluk özellikleri ve Çalışma Alanı entegrasyonu, başka yerlerde kurumsal benimsemeyi yavaşlatan sürtüşmeleri ortadan kaldırır, ancak öğrenme eğrisi gerçektir ve ajanların yararlı kalabilmeleri için sıkı koruma önlemlerine ihtiyaç vardır.

Tek bir departmanla başlayın, bir ay boyunca gerçek zaman tasarrufunu izlemeyin ve kapsam ve güvenlik sorunlarını çözdükten sonra genişletin.

Tamamen özel bir yapılandırmanın karmaşıklığı olmadan otomasyon peşindeyseniz, Gemini Enterprise size güvenilir bir yol sunar.