OpenAI'nin Agentic AI'sını 2025'te öne çıkaran nedir?

Anahtar Noktalar

OpenAI'nin ajans AI'sı, entegre araçları kullanarak çok adımlı görevleri otomasyonla gerçekleştirir.

AgentKit, geliştiricilerin düşük kodlu düzenleme ile özel ajanlar oluşturmasına olanak tanır.

Ajanlar, kullanıcı izni ve güvenlik önlemleri ile üçüncü taraf uygulamalara güvenlik içinde erişir.

Yaygınlaştırma, önce dar kapsamlı, yüksek değerli görevlerle pilot olarak uygulandığında en iyi işi yapar.

OpenAI, Agentic AI sunuyor mu?

Evet, OpenAI tam fonksiyonel bir ajan AI ürünü sunmaktadır.

Şirket, 17 Temmuz 2025'te ChatGPT ajan modunu piyasaya sürdü ve platformun web tarama ve kod yürütme gibi entegrasyonları kullanarak çok adımlı görevleri özerk bir şekilde tamamlamasını sağladı.

Üç ay sonra OpenAI, AI ajanlarını uçtan uca oluşturmak, dağıtmak ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir geliştirici araçları paketi olan AgentKit'i piyasaya sürdü.

Bu sürümler, OpenAI'yi ajans AI pazarında öncü pozisyona getiriyor. Şirket, tüm teknoloji altyapısını yeniden kurmadan akıllı otomasyon isteyen iş ve ürün liderlerini hedefliyor.

Son birkaç ay boyunca platformu kendim test ettikten sonra, kurulumun şaşırtıcı derecede basit olduğunu gördüm, ancak ajan bazen alanına özgü yargı gerektiren incelikli görevlerde zorlandı.

Nasıl İşe Yarar?

OpenAI'nin ajans AI'sı, ChatGPT'nin akıl yürütme yeteneklerini web sitelerini tarama, kod çalıştırma ve sanal bir bilgisayarda API'leri çağırma yetenekleriyle birleştiren birleşik bir sistem aracılığıyla çalışır.

Bir görev atadığınızda, ajan hedefi değerlendirir, uygun araçları seçer ve nesne tamamlandı veya bir engelle karşılaşana kadar bir dizi eylemi gerçekleştirir.

Ajan, Gmail, GitHub, Slack ve diğer uygulamalara bağlayıcıları kullanarak, yalnızca izin istendikten sonra kullanıcı verilerine güvenlikle erişebilir. Bu izin katmanı, açık onay olmadan hiçbir hassas işlemin gerçekleşmemesini sağlar.

Bileşen İş Fonksiyonu Web Tarama Pazar araştırması, rakip analizi, gerçek zamanlı veri alma Kod Yürütme Veri dönüştürme, komut dosyası otomasyonu, rapor oluşturma API Çağrıları CRM güncellemeleri, sipariş işleme, üçüncü taraf hizmet entegrasyonları Bağlayıcı Erişimi E-posta taslağı oluşturma, takvim planlama, belge alma

Kendi testlerimde, ajanın e-postaları göndermeden veya dosyaları değiştirmeden önce durakladığını fark ettim, bu da karar verme sürecine güven duyduğumu gösterdi.

Bu mimari, ajanın daha önce birden fazla araç ve manuel aktarım gerektiren görevleri yerine getirmesini sağlar. Örneğin, bir CRM'den satış verilerini alabilir, bir elektronik tabloda eğilimleri analiz edebilir ve bağlam değiştirmeden bir özet e-posta taslağı hazırlayabilir.

Bu fark önemlidir, çünkü tüm ş akışını tek bir sistem koordine ettiğinde görevlerin tamamlanma hızı artar. Peki, gerçek bir kullanıcı bunu kullanmaya başladığında durum nasıl olur?

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Yaklaşan bir sprint planlaması oturumu için rekabetçi istihbarat derlemesi yapması gereken bir ürün yöneticisini düşünün.

Rakip siteleri manuel olarak ziyaret etmek, özellik listelerini kopyalamak ve notlar almak yerine, tek bir komutla ChatGPT ajan modunu etkinleştirir: "En iyi üç CRM platformunu araştır, AI özelliklerini karşılaştır ve bulguları bir tabloda özetle."

Ajan, sorundan sonuca kadar net bir yol izler:

Görev kapsamını belirler ve araştırılacak üç CRM platformunu onaylar. Her satıcının web sitesini ve belgelerini tarayarak AI özelliklerinin ayrıntılarını çıkarır. Bulguları yapılandırılmış bir karşılaştırma tablosunda derler. Çıktıyı doğruluk açısından inceler ve eksik bilgileri işaretler.

10 dakika içinde, ürün yöneticisi paylaşım için hazır bir belgeye sahip olur. Bu hız ve özerklik, her aşamada adım talimatlar veya manuel doğrulama gerektiren geleneksel araştırma asistanlarıyla keskin bir tezat oluşturur.

Rakip çözümler genellikle OpenAI'nin tek bir arayüzde bir araya getirdiği akıl yürütme, tarama ve veri işleme arasındaki sıkı entegrasyondan yoksundur. Bu da bizi, kalabalık bir alandaki OpenAI'yi diğerlerinden ayıran şeyin ne olduğu sorusuna getiriyor.

OpenAI'yi farklı kılan nedir?

OpenAI, aynı yıl içinde tüketiciye yönelik bir ajan modu ve eksiksiz bir geliştirici araç seti oluşturarak, ajan geliştiren en iyi şirketler arasında kendine benzersiz bir pozisyon edindi.

Diğer satıcılar dar kapsamlı otomasyona odaklanırken veya kapsamlı özel kod gerektirirken, OpenAI teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için tak ve çalıştır deneyimi ve mühendislik takımları için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar.

Şirket ayrıca güvenlik ve yönetişime öncelik vermiştir. OpenAI, kişisel verileri otomatik olarak maskeleyebilen, jailbreak girişimlerini tespit edebilen ve politika uyumluluğunu uygulayabilen açık kaynaklı modüler bir güvenlik katmanı olan Guardrails'ı piyasaya sürdü.

Bu, dağıtılan ajanların güvenilir sınırlar içinde çalışmasını sağlar ve hassas bilgileri işleyen kurumsal işletmeler için kritik bir husustur.

İşte platformun anahtar güçlü yönleri ve dezavantajları:

AgentKit, orkestrasyon kod yazmadan çoklu ajan ş akışlarını düzenlemek için görsel bir sürükle ve bırak tuval sağlar.

Web arama, dosya arama ve bilgisayar kontrolü gibi yerleşik araçlar, özel entegrasyonlar ihtiyacını azaltır.

İlk kullanıcılar, karmaşık, çok adımlı görevlerde ara sıra doğruluk sorunları ve yavaş performans yaşadıklarını bildiriyor.

Gerçek dünyadaki hizmet erişiminin sınırlı olması, bazı görevlerin hala manuel olarak takip edilmesini gerektirir.

Bir Reddit kullanıcısı, karışık duyguları iyi bir şekilde özetledi: "Daha önce aylarımı alacak karmaşık uygulamaları bir hafta içinde geliştirdim." Bir başka kullanıcı ise ajanın "rutin olarak temel görevlerde başarısız olduğunu" ve kurumsal robotik süreç otomasyonu için gerekli şeffaflıktan yoksun olduğunu not etti.

Bu zıt deneyimler, henüz olgunlaşma aşamasında olan ancak şimdiden dönüştürücü potansiyelini gösteren bir platformu öne çıkarıyor.

Bu bağlamı göz önünde bulundurarak, OpenAI'nin ajanlarının mevcut kurumsal teknoloji ekosistemlerine nasıl uyum sağladığını inceleyelim.

Entegrasyon ve Ekosistem Uyumu

OpenAI'nin ajans AI'sı, yaygın kurumsal uygulamalar için kullanıma hazır entegrasyonlar sunan merkezi bir Konektör Kaydı aracılığıyla çevredeki sistemlere bağlanır.

Yöneticiler, bu konektörleri tek bir konsoldan yöneterek, takım rolüne ve uyumluluk gereksinimlerine göre erişimi izin verir veya kısıtlar.

Agents SDK ve Responses API, web arama, dosya arama ve bilgisayar kontrolü gibi yerleşik araçlar sunarak, geliştiricilerin özel entegrasyon kodları olmadan canlı bilgileri alan ve eylemleri gerçekleştiren ajanlar oluşturmasına olanak tanır. Bu, uygulama sürtünmesini azaltır ve değer elde etme süresini hızlandırır.

İşte büyük platformların OpenAI ajan ekosistemine nasıl uyum sağladığı:

Platform Entegrasyon Rolü Dropbox, Google Drive, SharePoint Araştırma ve raporlama için belge erişimi ve geri alma için güvenlik Microsoft Teams, Slack Gerçek zamanlı mesajlaşma, bildirimler ve ş Akışı koordinasyonu Gmail, Outlook E-posta taslağı oluşturma, zamanlama ve gelen kutusu yönetimi GitHub Kod deposu erişimi, çekme isteği otomasyonu, sürüm kontrolü

Üçüncü taraf model entegrasyonları da desteklenmektedir. Platform, OpenAI modelleriyle sınırlı değildir; geliştiriciler, platform içindeki diğer modelleri değerlendirebilir ve standartlaştırılmış arayüzler aracılığıyla harici API'leri çağırabilir.

Bu uzantı, OpenAI ajanlarının birden fazla AI sağlayıcısının bir arada bulunduğu heterojen teknoloji yığınlarında uyarlanabilir olmasını sağlar.

Uygulama Zaman Çizelgesi ve Değişim Yönetimi

Ajans AI'yı benimsemek, kuruluşlar bunu kurumsal çapta tek seferde uygulamaya koymak yerine aşamalı olarak uygulamaya koyduğunda en iyi işi yapar.

Müşteri desteği biletlerinin otomasyonuyla bilet sınıflandırması veya haftalık satış özetlerinin oluşturulması gibi yüksek değer, düşük riskli bir iş akışını hedefleyen dar kapsamlı bir pilot uygulama ile başlayın. Bu, takımların kontrollü bir ortamda platformun güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmelerini sağlar.

İşte kanıtlanmış bir uygulama sırası:

Tek bir takım ve tek bir iyi tanımlanmış görevle pilot uygulamayı başlatın. Görev tamamlanma oranı ve kullanıcı memnuniyeti gibi performans ölçütlerini değerlendirin. Pilot geri bildirimlerine göre komut istemlerini, konektörleri ve koruyucu önlemleri iyileştirin. Benzer ş Akışlarına sahip komşu takımlara genişletin. Yönetişim ve eğitim tamamlandıktan sonra tam ölçekli uygulamaya geçin.

Paydaşlar arasında veri erişim politikalarını gözden geçirmek için BT güvenlik, düzenlemelere uyumu sağlamak için uyum görevlileri ve pratik geri bildirim toplamak için son kullanıcılar yer almalıdır. Genel rol etiketleri, organizasyon yapıları farklılık gösterdiğinden süreci esnek tutar.

Değişim yönetimi burada önemlidir, çünkü ajan yapay zeka belirli bağlamlarda karar verme sürecini insanlardan algoritmalara kaydırır.

Ajanın yapabilecekleri ve yapamayacakları hakkında şeffaf iletişim, gerçekçi olmayan beklentileri önler ve teknolojiye olan güveni artırır.

Şimdi, ilk kullanıcıların pratik deneyimleri hakkında neler söylediklerini dinleyelim.

Topluluk Buzz & Erken Kullanıcı Duyguları

İlk tepkiler keskin bir şekilde bölünmüş durumda. Bazı geliştiriciler hız artışından çok memnunken, diğerleri mevcut özelliklerin üretim kullanımına uygun olmadığını düşünüyor.

Eğer faizle ilgileniyorsanız, bu özellik hakkında yazılan 500'den fazla yorumu buradan okuyarak ne demek istediğimi anlayabilirsiniz:

AgentKit'in piyasaya sürülmesi, üçüncü taraf AI ajan geliştiricilerinin uzmanlaşmadıkları veya benzersiz bir değer katmadıkları sürece rekabet etmekte zorlanabilecekleri yönünde tartışmalar da başlattı.

Bir gözlemci, OpenAI'nin yerel bir ajan oluşturucu sağladığı için "kodsuz AI ş Akışları sunan çoğu girişimin birdenbire gereksiz hale geldiğini" not etti.

Mevcut sınırlara rağmen, topluluğun bir kısmı iyimserliğini koruyor. Güvenilirlik ve uyumluluk eksiklikleri giderildiğinde, ajan AI'nın otomasyonda devrim yaratabileceği düşünülüyor.

Form doldurma, alışveriş veya veri izleme gibi sıradan görevleri yerine getirmek, bazılarının "yaşamımızdaki en büyük teknoloji paradigması değişimi" olarak adlandırdığı şeyi temsil ediyor.

Bu kutuplaşmış görünümler, OpenAI'nin platformu bundan sonra nereye götürmeyi planladığını anlamak için ayar yapıyor.

Yol Haritası ve Ekosistem Outlook

OpenAI, platform konsolidasyonundan otonom araştırma yeteneklerine geçişi içeren agresif bir zaman çizelgesi hazırladı.

OpenAI, 2026 ortasına kadar, Responses API ve Agent SDK tam özellik eşitliğine ulaştığında eski Assistants API'yi kullanımdan kaldırmayı planlamaktadır.

Bu, geliştiricileri tek bir gelişmiş ajan platformunda birleştirecektir. Geçiş tarihi yaklaştıkça resmi kullanımdan kaldırma duyuruları ve geçiş araçları bekleyebilirsiniz.

2026 yılının sonlarında OpenAI, "stajyer" düzeyinde özerk olarak araştırma yapabilen bir AI ajanı sunmayı hedefliyor. CEO Sam Altman, bu hedefi, insan rehberliği ile en az düzeyde literatürü okuyabilen, hipotezler üretebilen, deneyler yapabilen ve sonuçları analiz edebilen bir sistem oluşturmak olarak tanımladı.

Daha ileriye bakıldığında, OpenAI, karmaşık bilimsel sorunları baştan sona ele alabilen "meşru bir yapay zeka araştırmacısı"nı 2028 yılına kadar hedefliyor.

Bu dönüm noktası için, bilgi işlem altyapısının ölçeklendirilmesi, bağlam pencerelerinin mevcut beş saatlik etkili akıl yürütme sınırının ötesine genişletilmesi ve akıl yürütmede algoritmik yeniliklerin geliştirilmesi gerekecektir.

Kısa vadeli iyileştirmeler arasında, ajan iş akışlarını programlı olarak dağıtmak ve yönetmek için bir ş Akışı API'sı ve ChatGPT tüketici uygulamasına daha fazla ajan özelliği eklemek yer alıyor. Düzenli model iyileştirmeleri, ajanın muhakeme yeteneğini daha da artıracak ve hataları azaltacaktır.

İleriye dönük bir yol haritası hazırlandığında, liderlerin bu teknolojiyi benimsemek için gereken finansal taahhüdü anlamaları gerekir.

OpenAI Agentic AI'nın maliyeti nedir?

OpenAI, ChatGPT ajan erişimi için kademeli bir abonelik modeli kullanır ve API geliştirici araçları için ayrı ücretlendirme yapar.

ChatGPT Plus, bir kullanıcı için aylık 20 ABD dolarıdır ve aylık yaklaşık 40 ajan eylemi içerir; ek kullanım için kullandıkça öde kredileri mevcuttur.

Aylık 200 $ fiyatlı ChatGPT Pro, öncelikli erişim ve esasen sınırsız ajan kullanımı sunar ve başlangıçta ön tanımlı olarak ayda yaklaşık 400 ajan eylemi sağlar.

Takımlar için ChatGPT Team, yıllık sözleşme ile kullanıcı başına aylık 25 $ veya kullanıcı başına aylık 30 $'dır. Bu seviye, her kullanıcı için tüm Plus özelliklerini, paylaşılan bir yönetici konsolunu ve daha yüksek birleşik kullanım sınırlarını içerir.

API'yi kullanan geliştiriciler, yalnızca temel model belirteçleri ve eklenti API çağrıları için ödeme yapar. Agents SDK, AgentKit araçları veya yerleşik fonksiyonları kullanmak için ayrı bir ücret yoktur.

Ancak, web arama sorguları ek bir maliyet getirir: GPT-4o arama önizlemesi için 1.000 sorgu başına 30 dolar ve GPT-4o-mini için 1.000 sorgu başına 25 dolar. Dosya arama veya kod yürütme gibi diğer yerleşik araçlar, yalnızca tüketilen model belirteçleri üzerinden faturalandırılır.

Gizli maliyetler, yoğun hesaplama gerektiren görevlerden veya kapsamlı API çağrıları gerektiren büyük ölçekli entegrasyonlardan kaynaklanabilir. Kuruluşlar, aylık giderleri doğru bir şekilde tahmin etmek için pilot uygulamalar sırasında kullanımı yakından izlemelidir. Belirli bir özellik için halka açık fiyatlandırma yoksa, OpenAI'nin iş verileri sayfasına bakın veya doğrudan satış ekibiyle iletişime geçin.

Son Düşünceler

OpenAI'nin ajan modu gerçekten umut vaat ediyor, ancak henüz her kullanım senaryosu için üretime hazır değil. Araştırma ve sentezde mükemmel olduğunu gördüm, ancak incelikli karar vermeyi gerektiren ş akışlarında zorlandığını da gördüm.

Akıllıca bir hareket, bunu tam bir otomasyon ikamesi yerine deneysel bir araç olarak ele almaktır. Net başarı kriterleri olan tekrarlanabilir bir görevle başlayın, onu yakından izleyin ve sonuçlar tutarlı hale gelene kadar komut istemlerini ve izinleri ayarlayın.

Dikkatli bir şekilde yineleme yapan erken benimseyenler, platform olgunlaştıkça değerli kurumsal bilgi birikimi oluşturacaklardır. Mükemmelliği bekleyenler ise rakiplerinin öğrenme eğrisi avantajını ele geçirmesini izleyeceklerdir.