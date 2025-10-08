Agency AI Yeni Başlayanlar İçin En İyi MCP Sunucuları

Doğru MCP sunucularını bulmak, dağınık araç uyumluluğu ve entegrasyonlar karmaşıklığıyla karşı karşıya kalan, ajans yapay zeka alanına yeni girenler için zorlu bir görevdir.

Ekosistem, standartlaştırılmış arayüzler aracılığıyla 8.000'den fazla otomasyon olanağı sunuyor, ancak belirli ş akışları için en uygun sunucuları seçmek hala zorlu bir görev.

Bu kılavuz, AI ajanı dağıtım sürecinizi hızlandırmak için 16 adet kanıtlanmış MCP sunucusunu karşılaştırmaktadır.

MCP Sunucusu nedir?

MCP sunucuları, AI ajanlarına verimli bir şekilde kesintisiz araç bağlantısı sağlayan standartlaştırılmış, açık kaynaklı arayüzlerdir.

Anthropic tarafından geliştirilen bu adaptörler, temel iş araçlarına güvenlikle bağlanarak statik AI asistanlarını aktif takım üyelerine dönüştüren evrensel konektörler olarak fonksiyon görür.

2025 yılında, kuruluşlar çoklu ajan iş akışlarını benimsedikçe, MCP sunucuları ajanların kurumsal verilerle etkileşime geçmesi, karmaşık süreçleri otomatikleştirmesi ve özel entegrasyon masrafı olmadan çok sayıda araç arasında etkileşimleri koordine etmesi için kritik altyapıyı sağlar.

MCP Sunucusu Nasıl Seçilir?

En uygun MCP sunucusunu seçmek için, entegrasyonun başarısını ve uzun vadeli bakımını etkileyen birkaç anahtar faktörü değerlendirmek gerekir.

Faktör Neden Önemli? Desteklenen Araçlar Temsilcilerinizin hangi eylemlere ve veri kaynaklarına erişebileceğini belirler Dağıtım ve Güvenlik Kendi kendine barındırma ve yönetilen seçenekler, kontrol ve uyumluluk gereksinimlerini etkiler Entegrasyon Kolaylığı Kurulum karmaşıklığı ve müşteri uyumluluğu, benimseme hızını etkiler Fiyatlandırma ve Lisanslama Ücretsiz ve ücretli katmanlar bütçe ve özelliklerin kullanılabilirliğini etkiler Eşsiz Yetenekler RAG veya otomasyon genişliği gibi özel özellikler rekabet avantajı sağlar Kullanıcı Deneyimi Dokümantasyon kalitesi ve kurulum talimatları, uygulama sürecindeki sürtünmeyi azaltır Değişiklik Günlüğü ve Destek Aktif bakım, gelişen MCP spesifikasyonlarıyla uyumluluğu garanti eder

Her bir sunucuyu üretim ortamlarında kapsamlı bir şekilde test ettikten sonra, seçim sürecinize rehberlik etmek için kurulum, performans ve pratik kullanım örneklerini kapsayan ayrıntılı incelemeler derledim.

2025'in En İyi MCP Sunucuları [Bir Bakışta]

Entegrasyon kolaylığı, özelliklerin tamamlandı olması ve topluluk tarafından benimsenme düzeyine göre, en iyi 16 MCP sunucusunun sıralaması şu şekildedir:

Fetch – Hızlı ve sorunsuz web içerik dönüştürme için en iyisi. dosya sistemi – *Yüksek güvenlikli yerel dosya yönetimi için en iyisi. Git – Yüksek verimli kod depo işlemleri için en iyisi. Bellek – Yüksek kalıcı bilgi grafiği depolama için en uygun seçenek. Sıralı Düşünme – Ayrıntılı, yapılandırılmış, çok adımlı akıl yürütme süreci için en uygun yöntemdir. Zaman – Hassas ve güvenilir zaman dilimi dönüşümleri için en iyisi. Her şey – Kapsamlı MCP protokolü özellik testi için en iyisi. *slack – Sorunsuz entegre takım iletişimi otomasyonu için en iyisi. gitHub – *Gelişmiş depo ve sorun yönetimi için en iyisi. *google Drive – belgelere kolay erişim ve dönüştürme için en iyisi. Zapier – Birden fazla SaaS uygulamasında geniş otomasyon için en iyisi. Supabase – Güçlü arka uç ve veritabanı yönetimi için en iyisi. Playwright – Belirleyici tarayıcı otomasyonu ve testleri için en uygun seçenek. Notion – Düzenli çalışma alanı için en iyi AI entegrasyon çözümü. Sentry – Proaktif hata izleme ve önceliklendirme için en iyisi. Vectara – Gelişmiş kurumsal düzeyde anlamsal arama ve geri getirme için en iyisi.

Bu sıralama, yapay zeka alana yeni girenler için güvenilirlik, dokümantasyon kalitesi ve pratik kullanışlılığı önceliklendirir.

1. Getir

En uygun kullanım alanı: hızlı ve sorunsuz web içerik dönüştürme

Fetch, web sayfalarını alan ve HTML'yi AI bağlamı için optimize edilmiş temiz markdown biçimine dönüştüren bir referans MCP sunucu görevi görür.

Bu hafif araç, herkese açık herhangi bir URL'yi kabul eder, içeriği akıllı ayrıştırma yoluyla işler ve büyük dil modellerinin kolayca sindirebileceği yapılandırılmış metinler döndürür.

Dönüştürme işlemi, anlamsal anlamı korurken gereksiz biçimi ortadan kaldırır, bu da web içeriğini analiz etmek, içgörüler elde etmek veya dış bilgileri ş Akışlarına dahil etmek isteyen temsilciler için çok değerli bir özellik haline getirir.

• URL girişi ile tek araçla getirme işlemi• LLM optimizasyonu için HTML'den markdown'a dönüştürme• Büyük sayfalar için isteğe bağlı uzunluk sınırlaması• Meta verilerin korunmasıyla yapılandırılmış çıktı• Minimum yapılandırma gerektiren basit entegrasyon

Fetch, hiçbir ek maliyet gerektirmeyen açık kaynaklı bir sunucu olarak çalışır.

Topluluk katkılarının ve güncellemelerin aktif olarak sürdürüldüğü GitHub deposu aracılığıyla tam kaynak koduna ve belgelere erişebilirsiniz. Kurulum için yalnızca temel Düğüm kurulum gerekir.

Ajan ş akışları için web kazıma çözümlerini değerlendirirken, Fetch geleneksel kazıma çerçevelerinin karmaşıklığı olmadan tutarlı bir şekilde temiz, yapay zeka uyumlu çıktılar sağladı.

Dönüştürme kalitesi, özellikle karmaşık haber makalelerini ve dokümantasyon sayfalarını işlerken beni etkiledi. Bu sayfalarda, LLM işlemeyi genellikle zorlaştıran gezinme karmaşasını ve reklamları ortadan kaldırırken okunabilirliği korudu.

• Hızlı HTML'den markdown'a dönüştürme• Hiçbir yapılandırma gerektirmez• Hafif bellek ayak izi• Aktif topluluk bakımı• Temiz çıktı biçim

• Genel erişime açık sayfalarla sınırlıdır• JavaScript görüntüleme özelliği yoktur• Başarısız istekler için temel hata işleme• Dahili IP erişimi için güvenlik uyarıları• Toplu işleme desteği yoktur

Mart 2025'e kadar olan depo commitleri, HTML yapı işleme sürecinde ayrıştırma algoritmalarının iyileştirilmesi ve sınır durumlar için hata yönetiminin geliştirilmesi ile devam eden geliştirme çalışmalarını göstermektedir.

2. Dosya sistemi

En uygun kullanım alanı: yüksek güvenlikli yerel dosya yönetimi

Dosya Sistemi MCP sunucu, AI ajanlarının metin ve medya dosyalarını okuma, içerik yazma ve düzenleme, dizin yapıları oluşturma, dosya taşıma ve dosya sistemlerinde arama yapma gibi güvenli dosya işlemlerini gerçekleştirmesini sağlar.

Düğüm ile oluşturulmuş olup, hassas sistem alanlarına yetkisiz erişimi önlemek için yapılandırılabilir kök dizinler ve dinamik erişim kontrolü sağlar.

Bu sunucu, yerel belgeleri işlemek, raporlar oluşturmak veya kontrollü ortamlarda proje dosyalarını yönetmek isteyen temsilciler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

• Metin ve medya dosyaları için okuma ve yazma işlemleri• Dizin oluşturma ve yönetim araçları• Büyük depolarda dosya arama yetenekleri• Yapılandırılabilir kök dizin kısıtlamaları• Dinamik erişim kontrol mekanizmaları

Bu sunucu, lisans ücreti olmayan açık kaynaklı bir yazılım olarak çalışır. Tam kod tabanı, güvenlik uygulamalarını inceleyebileceğiniz ve iyileştirmelere katkıda bulunabileceğiniz GitHub deposu aracılığıyla kullanılabilir.

Yerel dosya yönetimi, bulut depolamanın kullanılamadığı kurumsal ortamlarda ajanları dağıtırken karşılaştığım kritik bir yetenek eksikliğini temsil ediyor.

Dosya sisteminin güvenlik öncelikli yaklaşımı, özellikle yapılandırılabilir kök dizin kısıtlamaları, üretim dağıtımı için gerekli güvenlik önlemlerini sağlarken, ajanların belge işleme ve içerik oluşturma ş akışları için ihtiyaç duydukları esnekliği de korudu.

• Dizin kısıtlamalarıyla güçlü güvenlik• Kapsamlı dosya işlem destek fonksiyonu• Büyük kod tabanları için arama fonksiyonu• Dinamik erişim kontrolü özellikleri• İyi belgelenmiş API yüzeyi

• İstenmeyen dizinlerin açığa çıkma riski• Yalnızca dosya sistemi işlemleriyle sınırlı• Dikkatli kök yapılandırması gerektirir• Bulut depolama entegrasyonu yoktur• Olası izin çakışmaları

2025 yılında aktif depo güncellemeleri, gelişmiş güvenlik özellikleri ve iyileştirilmiş hata raporlamasına odaklanacak olsa da, belirli sürüm notları resmi olarak yayınlanmamıştır.

3. Git

En uygun kullanım alanı: yüksek verimli kod depo işlemleri

Git MCP sunucusu, durum kontrolü, fark oluşturma, commit işlemleri, dal yönetimi ve geçmiş analizi dahil olmak üzere kapsamlı depo yönetimi özelliklerini sağlar.

STDIO ve uzak sunucu yapılandırmalarının her ikisinde de işler ve dosyaların hazırlanması, dalların oluşturulması, farklı sürümlerin kontrol edilmesi, dosya içeriğinin görünümü ve commit geçmişinde arama yapılması gibi Git işlemleri üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar.

Bu sunucu, AI ajanlarını kod incelemesini otomasyon olanağı sunan, dağıtımları yönetebilen ve depo hijyenini koruyabilen yetenekli geliştirme asistanlarına dönüştürür.

• Git durumu ve fark işlemlerini tamamlama• Dal oluşturma ve kontrol fonksiyonelliği• Commit ve dosya hazırlama yetenekleri• Depo geçmişi ve arama araçları• Uzak ve yerel sunucu dağıtım seçenekleri

Açık kaynaklı bir proje olan Git MCP sunucu, kurulum veya kullanım için herhangi bir maliyet gerektirmez. GitHub depo, tam kaynak erişimi ve topluluk odaklı iyileştirmeler sunar.

Otomasyonlu kod inceleme ş akışlarını içeren yakın tarihli bir proje sırasında, bu sunucu takımımızın manuel Git işlemlerini yaklaşık yüzde 60 oranında azalttı.

Granüler farklılık yetenekleri ile akıllı dal yönetiminin birleşimi, temsilcilerimizin kod inceleme süreçlerine anlamlı bir şekilde katılmalarını, birleştir çakışmalarını otomatik olarak tanımlamalarını ve daha önce insan müdahalesi gerektiren çözüm stratejileri önermelerini sağladı.

• Granüler Git işlem kontrolü• Dal yönetimi otomasyonu• Kapsamlı fark ve durum kontrolü• Geçmiş arama ve analiz araçları• Uzak sunucu dağıtım desteği

• Yalnızca Git işlemlerine odaklanmıştır• Mevcut depo erişimi gerektirir• Keyfi kabuk komutları çalıştıramaz• CI/CD sistemleriyle sınırlı entegrasyonlar• GitHub'a özgü özellik içermez

Depo commitleri, fark işleme ve geliştirilmiş dal yönetimi yetenekleri ile 2025 yılına kadar devam edecek.

4. Hafıza

En uygun kullanım alanı: yüksek kalıcı bilgi grafiği depolama

Bellek, LLM ajanları için bilgi grafiği tabanlı kalıcı depolama sağlar ve onların varlıkları, ilişkileri ve gözlemleri oturumlar arasında kalıcı olan yapılandırılmış bir biçimde depolamasına olanak tanır.

Sistem, gerçek dünyadaki varlıkları temsil eden grafik düğümleri oluşturur ve yönetir, bunlar arasında bağlantılar kurar, bağlamsal gözlemler ekler ve karmaşık sorgular için arama yetenekleri sağlar.

Bu kalıcı bellek mimarisi, ajanların zaman içinde anlayış geliştirmelerine, önceki etkileşimlere başvurmalarına ve birden fazla konuşma oturumu boyunca bağlamı korumalarına olanak tanır.

• Grafik biçiminde varlık ve ilişki depolama• Ajan oturumları arasında kalıcı bellek• Grafik arama ve düğüm ayrıntılarının alınması• Bağlamsal anlayış için gözlem izleme• Karmaşık akıl yürütme için yapılandırılmış veri organizasyonu

Memory, hiçbir ek maliyet gerektirmeyen açık kaynaklı bir çözüm olarak çalışır.

Tam uygulama ayrıntıları, geliştiricilerin belgelere erişip iyileştirmelere katkıda bulunabilecekleri GitHub depo'sunda mevcuttur.

Geleneksel AI ajanları, oturum hafıza kaybından muzdariptir ve etkileşimler arasında değerli bağlamı kaybederler.

Memory, ajanların birkaç gün süren proje işbirlikleri boyunca ilişkileri anlamaya devam ettiği test ortamımda bu sınırlamayı zarif bir şekilde ele aldı.

Bilgi grafiği yapısı, temsilcilerin önceki sorun çözümlerini ve müşteri tercihlerini hatırlamaları gereken karmaşık müşteri hizmetleri senaryoları için özellikle değerli olduğunu kanıtladı.

• Kalıcı oturumlar arası bellek kapasitesi• Yapılandırılmış bilgi grafiği depolama• Varlık ilişki harita• Karmaşık sorgular için arama fonksiyonelliği• Oturumdan bağımsız bağlam koruma

• Grafik şeması bilgisi gerektirir• Genel veritabanı yerine kullanıma uygun değildir• Karmaşık ilişkiler için öğrenme eğrisi• Sınırlı sorgu optimizasyon özellikleri• Yerleşik veri dışa aktarma özelliği yoktur

Aktif depo bakımı, grafik sorgu performansında iyileştirmeler ve gelişmiş ilişki modelleme yetenekleri ile 2025 yılına kadar devam edecek.

5. Sıralı Düşünme

En uygun kullanım alanı: ayrıntılı, yapılandırılmış, çok adımlı akıl yürütme süreci

Sıralı Düşünme, AI ajanlarının karmaşık sorunları adım akıl yürütme zincirlerine ayırmasını sağlar.

Bu tür zincirler, düşünce dizisi oluşturma, fikir revizyonu ve iyileştirme, alternatif akıl yürütme yolları keşfetme ve uyarlanabilir düşünce sayısı ayarlaması yoluyla dinamik problem çözmeyi destekler.

Sunucu, sistematik düşünme için yapılandırılmış kılavuzlar sağlar, iç gözlemi ve dallanma mantığını teşvik eder; bu da ajanların araştırma görevlerini, çok adımlı analizleri ve karmaşık karar verme senaryolarını daha yüksek doğruluk ve şeffaflıkla ele almalarına yardımcı olur.

• Dinamik düşünce dizisi oluşturma• Fikir revizyonu ve iyileştirme araçları• Alternatif akıl yürütme yolları keşfi• Uyarlanabilir düşünce sayısı ayarlaması• Yapılandırılmış problem çözme kılavuzları

Sequential Thinking, açık kaynaklı bir yazılım olarak ücretsiz olarak kullanılabilir. Tam uygulama ve kullanım kılavuzları GitHub depo'sunda bulunabilir.

Karmaşık muhakeme görevleri, genellikle insan problem çözme yöntemlerini yansıtan yapılandırılmış yaklaşımlardan yararlanır.

Karşılaştırmalı testlerde, Sıralı Düşünme yöntemini kullanan ajanlar, standart yaklaşımlara kıyasla çok adımlı analitik görevlerde %40 daha yüksek doğruluk oranı sergiledi.

Dallanma düşünme yeteneği, birden fazla çözüm yolunun değerlendirilmesi gereken stratejik plan senaryoları için özellikle değerli olduğu kanıtlandı.

• Yapılandırılmış çok adımlı muhakeme destek sistemi• Dal düşünce dizisi yetenekleri• İç gözlem ve yansıma araçları• Uyarlanabilir karmaşıklık yönetimi• Şeffaf karar verme süreci

• Akıl yürütme görevleri için özel olarak tasarlanmıştır• Basit işlemler için geçerli değildir• Akıl yürütme çerçevelerinin anlaşılmasını gerektirir• İşlem süresini önemli ölçüde artırabilir• Eylem odaklı araçlarla sınırlı entegrasyon

2025 yılına kadar yapılacak depo güncellemeleri, akıl yürütme kalıplarının tanınmasında iyileştirmeler ve karmaşık problem çözme senaryoları için kılavuz belgelerinde iyileştirmeler içermektedir.

6. Zaman

En uygun kullanım alanı: kesin ve güvenilir saat dilimi dönüşümleri

Time MCP sunucusu, iki temel fonksiyon aracılığıyla doğru zaman işlemleri ve saat dilimi dönüşümleri sağlar: belirtilen IANA saat dilimi biçimlerinde geçerli saati alma ve farklı saat dilimleri arasında zamanları hassas bir şekilde dönüştürme.

Bu sunucu, zamanlama uygulamalarını zorlayan yaygın saat dilimi hesaplama hatalarını ortadan kaldırır, tüm standart IANA saat dilimi tanımlayıcılarını destekler ve küresel ajan dağıtımlarında tutarlı zaman işleme sağlar.

Uygulama, zamana duyarlı otomasyon ş akışları için doğruluk ve güvenilirliğe odaklanmaktadır.

• IANA saat dilimleri için geçerli saat alma • Hassas saat dilimi dönüştürme yetenekleri • Tüm standart saat dilimi tanımlayıcıları için destek • Geçersiz saat dilimi girdileri için hata işleme • İşlemler arasında tutarlı saat biçimlendirme

Zaman sunucusu, lisans maliyeti olmayan açık kaynaklı bir yazılım olarak çalışır. Uygulama ve belgeler GitHub depo aracılığıyla erişilebilir.

Saat dilimi yönetimi, özellikle birden fazla bölgede koordinasyon sağlayan küresel takımlar için otomasyon hatalarının yaygın bir kaynağıdır.

Zamanın hassasiyeti ve kapsamlı saat dilimi desteği, temel tarih işleme kitaplıklarında daha önce meydana gelen zamanlama çakışmalarını ortadan kaldırarak, üretim zamanlama ajanları için gerekli güvenilirliği sağladı.

• Doğru IANA saat dilimi desteği• Net işlemlerle basit API• Güvenilir dönüştürme algoritmaları• Minimum kaynak gereksinimleri• Tutarlı çıktı biçimlendirme

• Yalnızca zamanla sınırlı işlemler• Takvim veya zamanlama özellikleri yok• Temel fonksiyonluktadır, uzantılar olmadan• Tekrarlayan zaman modeli desteği yok• Takvim sistemleriyle entegrasyonlar eksikliği

Depo bakımı, saat dilimi verilerinin işlenmesinde küçük iyileştirmeler ve geçersiz girdiler için geliştirilmiş hata raporlaması ile 2025 yılına kadar devam edecektir.

7. Her şey

En uygun kullanım alanı: kapsamlı MCP protokolü özellik testi

Her şey, çok sayıda araç ve kaynak aracılığıyla tam MCP spesifikasyonunu gösteren kapsamlı bir test sunucusu olarak fonksiyon görür.

Buna yankı işlemleri, matematiksel hesaplamalar, uzun süreli süreç simülasyonları, ortam değişkeni erişimi, örnek LLM etkileşimleri, görüntü alma yetenekleri, açıklamalı mesajlaşma, kaynak referansları ve etkileşimli bilgi alma özellikleri dahildir.

MCP müşterileri geliştiren veya test eden geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış olup, sınır durumlarını test eder ve tüm önemli protokol özellikleri için uygun uygulama modellerine ilişkin örnekler sunar.

• Tamamlanan Tam MCP protokolü gösterimi• Sınır durum test yetenekleri• Tüm araç türleri için örnek uygulamalar• Etkileşimli bilgi elde etme örnekleri• Ortam değişkeni ve sistem erişimi

Her şey, hiçbir ek maliyet gerektirmeyen açık kaynaklı test altyapısı olarak çalışır. Geliştiriciler, GitHub depo aracılığıyla uygulamanın tamamına erişebilirler.

MCP müşteri uyumluluğunu değerlendirirken, Everything, uygulama eksikliklerini ve protokol uyumluluk sorunlarını belirlemek için en kapsamlı test ortamını sağlayıcı olarak sundu.

Çeşitli araç seti, üretim sunucularında ortaya çıkmayacak olan müşteri uygulamalarımızdaki sınır durumlarını ortaya çıkardı ve bu da onu geliştirme ve kalite güvence süreçleri için paha biçilmez hale getirdi.

• Kapsamlı protokol kapsamı• Müşteri testleri için mükemmel• Sınır durumlarının belirlenmesi• Örnek uygulama modelleri• Çok çeşitli araç örnekleri

• Üretim amaçlı kullanım için uygun değildir• Potansiyel olarak kararsız uygulamalar• Gereksiz sistem bilgilerini açığa çıkarabilir• Basit test ihtiyaçları için karmaşık kurulum• Performans optimizasyonuna odaklanmamıştır

2025 yılında, yeni MCP protokolü geliştirmeleri için ek sınır durumları ve iyileştirilmiş test senaryoları ile aktif geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

8. Slack

En uygun kullanım alanı: kesintisiz entegre takım iletişimi otomasyonu

Slack MCP sunucusu, işinizi daha verimli hale getirmek için kapsamlı iletişim araçları aracılığıyla AI ajanlarını Slack çalışma alanlarına bağlantı kurar.

Buna kanal liste, mesaj gönderme, konu yanıtları, tepki yönetimi, kanal geçmişi alma, konu konuşmalarına erişim, kullanıcı dizini arama ve profil bilgisi toplama dahildir.

STDIO ve akışa uygun HTTP aktarım protokollerini destekleyen bu protokol, OAuth kimlik doğrulama kullanan modern MCP SDK'yı kullanarak, temsilci odaklı iş akışı otomasyonu için Slack'in tüm iletişim ekosistemine güvenlik ve verimlilik ile erişim sağlar.

tamamlandı Tam Slack çalışma alanı entegrasyonu• Konu ve tepki yönetimi• Kanal geçmişi ve arama özellikleri• Kullanıcı dizini ve profil erişimi• Modern aktarım protokolü desteği

Slack MCP sunucusu ücretsiz olarak kurulabilir ve standart Slack API erişimini kullanır. Kurulum ayrıntıları GitHub depo'sunda bulunur.

Takım iletişiminin otomasyonu, temsilcilerin manuel koordinasyon yükünü önemli ölçüde azaltabilecekleri yüksek değer bir kullanım örneğidir.

Bu sunucunun kapsamlı Slack entegrasyonu, özellikle konu yönetimi ve geçmiş arama özellikleri, temsilcilerimizin konuşma bağlamını ve sosyal protokolleri korurken takım tartışmalarına anlamlı bir şekilde katılmalarını sağladı.

• Kapsamlı Slack özelliği kapsamı• Konu ve tepki desteği• Modern MCP SDK uygulaması• OAuth güvenlik entegrasyonu• Akışlanabilir HTTP aktarımı

• Slack izinleri yapılandırması gerekir• Yalnızca Slack ekosistemiyle sınırlıdır• Bot belirteç ve takım bağımlılıkları• Gelişmiş otomasyon özellikleri yoktur• Potansiyel API hız sınırlaması

2025 ilkbaharında yapılacak iyileştirmeler arasında, akışa uygun HTTP aktarım iyileştirmeleri ve kurumsal dağıtımlar için genişletilmiş OAuth kimlik doğrulama seçenekleri yer alıyor.

9. GitHub

En uygun kullanım alanı: gelişmiş depo ve sorun yönetimi

GitHub MCP sunucusu, standart bir MCP'den bekleyebileceğiniz kapsamlı depo yönetimi özellikleri sunar.

Buna kod tarama ve sorgu, dosya ve commit arama, sorun ve çekme isteği oluşturma ve güncelleme, hata sınıflandırma ve yönetimi, GitHub Actions izleme, derleme hatası analizi, sürüm yönetimi, güvenlik bulguları incelemesi, Dependabot uyarısı yönetimi ve takım etkinliği analizi dahildir.

Hem kendi sunucusunda barındırılan hem de uzaktan dağıtım yapılandırmalarını destekleyen bu araç, çeşitli MCP istemcileriyle entegre olarak geliştirme takımları için tam kapsamlı GitHub otomasyonu sağlar.

• Tamamlanan depo yönetimi otomasyonu• Sorun ve çekme isteği yaşam döngüsü yönetimi• GitHub Actions ve CI/CD izleme• Güvenlik analizi ve Dependabot entegrasyonları• Takım etkinliği ve işbirliği analitiği

GitHub MCP sunucusu, lisans ücreti olmayan açık kaynaklı bir yazılımdır. GitHub API kullanımı, GitHub planınıza bağlı olarak maliyetlere neden olabilir. Sunucuya GitHub deposu üzerinden erişin.

Geliştirme iş akışı otomasyonu, temel depo işlemlerinin ötesine geçen kapsamlı GitHub entegrasyonlarından önemli ölçüde yararlanır.

Bu sunucunun CI/CD izleme yetenekleri ve otomatik güvenlik analizi, geliştirme temsilcilerimize çok çeşitli görevlere katılmak için gerekli olan bağlamı sağladı.

Özellikle kod inceleme süreçlerini, dağıtım sorunlarını belirlemeyi ve daha önce DevOps'un özel dikkatini gerektiren depo kalite standartlarını korumayı beğendik.

• Kapsamlı GitHub otomasyonu• CI/CD ve güvenlik izleme• Büyük ölçekli depo yönetimi• Sorun ve PR ş Akışı otomasyonu• Takım işbirliği içgörüleri

• GitHub erişim belirteçleri gerektirir• API hız sınırlamalarına tabidir• Kurumsal kurulumlar için karmaşık yapılandırma• Çoklu platform depo desteği yoktur• GitHub hizmetinin kullanılabilirliğine bağımlıdır

Sürekli güncellemeler, gelişmiş CI/CD zekası ve iyileştirilmiş ş Akışı otomasyon yeteneklerine odaklanmaktadır, ancak resmi sürüm notları kamuya açık olarak belgelenmemiştir.

10. Google Drive

En uygun kullanım alanı: belgelere kolay erişim ve dönüştürme

Google Drive'ın MCP sunucusu, AI ajanlara Google Çalışma Alanı dosyalarına güvenlikli erişim ve dönüştürme yetenekleri sağlar.

Ajanlar, belgeleri sorunsuz bir şekilde arayabilir, Dokümanları markdown'a, E-Tabloları CSV'ye ve Sunumları düz metne aktarabilir ve içeriği AI işleme için optimize edebilir.

Arşivlenmiş geliştirme durumuna rağmen, sağlam biçim dönüştürme özellikleri, yapay zeka odaklı bilgi yönetimi ve içerik analizi ş akışlarında eski belgeleri kullanan kuruluşlar için ideal hale getirir.

• Google Çalışma Alanı dosya arama ve erişim• AI işleme için belge biçim dönüştürme• Güvenlik dosya düzenleme araçları• Birden fazla format için dışa aktarma özellikleri• Paylaşım sürücü yapılarıyla entegrasyonlar

Google Drive MCP sunucusu açık kaynaklıdır, ancak Google Workspace kullanımı depolama ve kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak ücretli planlar gerektirebilir. Sunucu uygulaması GitHub deposu aracılığıyla kullanılabilir.

Belge yönetimi otomasyonu, takımların kurumsal bilgileri depoladıkları mevcut dosya depolarına güvenilir erişim gerektirir.

Arşivlenmiş durumuna rağmen, Google Drive'ın dönüştürme yetenekleri, özellikle bilgi tabanı oluşturma ve içerik analizi ş akışları için, eski belgeleri AI tarafından okunabilir biçimlere aktaran kuruluşlar için değerli olduğunu kanıtladı.

• Google Workspace biçimi dönüştürme• Güvenlik dosya erişim kontrolleri• Paylaşılan sürücü organizasyonu desteği• AI ile optimize edilmiş çıktı formatları• Kurumsal belge entegrasyonları

• Arşivlenmiş sunucu durumu• Sınırlı aktif bakım• Google API kimlik bilgileri gerektirir• Son özellik desteği eksik olabilir• Olası uyumluluk sorunları

Sunucu arşivlenmiş durumu, son güncellemelerin 2024 civarında yapıldığını ve şu anda herhangi bir geliştirme veya bakım programı olmadığını gösterir.

11. Zapier

En uygun kullanım alanı: birden fazla SaaS uygulamasında geniş otomasyon

Zapier MCP sunucu, 8.000'den fazla SaaS uygulamasında otomasyon ile AI ajanlarını güçlendirerek, mesajlaşma ve veri girdisinden CRM güncellemelerine kadar çeşitli görevleri yerine getirir.

Ajanlar, Zapier'in güvenlik standartlaştırılmış entegrasyon katmanından yararlanarak ş akışı düzenlemesi için doğal dil komutları kullanır.

Bu sunucu, kapsamlı, platformlar arası otomasyon yoluyla manuel koordinasyon çabalarını azaltmayı ve verimliliği artırmayı hedefleyen takımlar için özellikle değerlidir.

• 8.000'den fazla bağlantılı uygulamaya erişim• 30.000'den fazla otomatik eylem özelliği• Doğal dil komut işleme• Kurumsal güvenlik ve şifreleme• Çoklu müşteri MCP uyumluluğu

Zapier MCP sunucu, yıllık ücretli planlar için aylık yaklaşık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla bir Zapier hesabı gerektirir.

Ücretsiz katman kullanılabilirliği temel kullanım için geçerlidir. Sunucuya GitHub deposu üzerinden erişin.

Uygulama arası otomasyon, ajan dağıtımı için en etkili kullanım örneğini temsil eder. Burada, çeşitli SaaS araçları arasında eylemleri koordine etme yeteneği, ş Akışı verimliliğinde katlanarak artış sağlar.

Zapier'in iç metriklerine göre, yapay zeka destekli otomasyon kullanan takımlar manuel görev koordinasyonunda %40 azalma bildirmektedir, bu da bu sunucuyu kapsamlı ş Akışı düzenlemesi için vazgeçilmez kılmaktadır.

• Eşsiz uygulama genişliği• Doğal dil komut destek

• Zapier aboneliği gerektirir• Karmaşık ş akışları için yapılandırma karmaşıklığı• Uzaktan API çağrıları için potansiyel gecikme• Satıcıya bağımlılık hususları• Gelişmiş otomasyonlar için öğrenme eğrisi

2024 ortasında yapılan geliştirmeler, uygulama kapsamını genişletti ve daha sezgisel otomasyon komut yorumlaması için doğal dil işlemeyi iyileştirdi.

12. Supabase

En uygun kullanım alanı: sağlam arka uç ve veritabanı yönetimi

Supabase'in MCP sunucusu, ajanlara şema yönetimi, SQL optimizasyonu ve ortam yapılandırması dahil olmak üzere tüm veritabanı yaşam döngüsü işlemleri üzerinde doğal dil kontrolü sağlar.

Arka uç altyapısını yöneten geliştirme takımları için ideal olan bu çözüm, veritabanı kurulum ve bakım süresini önemli ölçüde azaltır.

Sunucunun kapsamlı otomasyon yetenekleri, veritabanı işlemlerini kolaylaştırarak, geleneksel olarak özel uzmanlık gerektiren yapay zeka odaklı ş Akışlarını güçlendirir.

• Supabase proje yaşam döngüsü yönetiminin tamamlanması• SQL sorgu yürütme ve optimizasyonu• Veritabanı şema tasarımı otomasyonu• Dal ve ortam kontrolü• Kapsamlı günlük kaydı ve izleme

Supabase, veritabanı barındırma için aylık yaklaşık 25 dolardan başlayan ücretli planlarla birlikte ücretsiz bir seviye sunar. MCP sunucusu açık kaynaklıdır ve GitHub deposu üzerinden kullanılabilir.

Doğal dil aracılığıyla arka uç altyapı yönetimi, geliştirme takımlarının veritabanı sistemleriyle etkileşim kurma biçiminde bir paradigma değişikliğini temsil ediyor.

Test senaryolarında, bu sunucu güvenlik ve en iyi uygulamaları korurken veritabanı yapılandırma süresini %65 oranında azalttı ve geliştirme ajanlarının daha önce özel veritabanı yönetimi bilgisi gerektiren altyapı kararlarına katılmasını sağladı.

• Doğal dil ile kapsamlı veritabanı kontrolü• Kapsamlı araç ekosistemi entegrasyonları• Proje yaşam döngüsü otomasyonu• SQL optimizasyon yetenekleri• Ölçeklendirilmiş altyapı yönetimi

• Supabase platformu bilgisi gerektirir• Gelişmiş yapılandırmalar için karmaşık kurulum• Supabase ekosistemi ile sınırlıdır• Veritabanı kavramının anlaşılması gerekir• Otomasyon için potansiyel güvenlik hususları

2025 yılı boyunca aktif olarak geliştirilecek olan özellikler arasında, kurumsal güvenlik gereksinimleri için genişletilmiş araç kapsamı ve geliştirilmiş OAuth entegrasyonu yer almaktadır.

13. Oyun yazarı

En uygun kullanım alanı: deterministik tarayıcı otomasyon ve testi

Playwright’ın MCP sunucusu, görsel tanıma yerine yapılandırılmış erişilebilirlik verilerini kullanarak, web tarayıcılarının hassas ve güvenilir bir şekilde otomasyonunu sağlar.

Ajanlar, görsel tabanlı otomasyonun karmaşıklığı ve hataları olmadan navigasyon, form gönderileri ve veri çıkarma ş akışlarını hızlı bir şekilde yürütür.

Deterministik metodolojisi, istikrarlı, ölçeklenebilir web otomasyonu ve kapsamlı uygulama testleri gerektiren takımlar için üstün bir seçimdir.

• Erişilebilirlik ağacı tabanlı tarayıcı otomasyonu• Belirleyici etkileşim yöntemleri• Görsel işleme gerektirmeyen hızlı yürütme• Yapılandırılmış veri odaklı gezinme• Kapsamlı web testi yetenekleri

Playwright MCP sunucusu, lisans maliyeti olmayan açık kaynaklı bir yazılım olarak çalışır. Tam uygulama, GitHub deposu aracılığıyla kullanılabilir.

Tarayıcı otomasyonu, görsel arayüz değişiklikleri ve zamanlama bağımlılıkları nedeniyle genellikle güvenilirlik sorunları yaşar.

Playwright’ın erişilebilirlik ağacı yaklaşımı, test ortamımızda bu sorunları çözdü ve geleneksel ekran görüntüsü tabanlı yöntemlerle elde edilen %70'lik başarı oranına kıyasla otomatikleştirilmiş iş akışlarında %95'lik bir başarı oranı sağladı. Üstelik görsel model eğitimi veya bakımı gerektirmedi.

• Görsel modeller olmadan deterministik otomasyon• Yapılandırılmış verilerle hızlı yürütme• Güvenilir etkileşim yöntemleri• Kapsamlı tarayıcı destek

• Karmaşık sayfa yapısının anlaşılması gerekir• Görsel tasarım testleri için uygun değildir• Erişilebilirlik ağacı etkileşimleriyle sınırlıdır• Geliştirici olmayanlar için öğrenme eğrisi vardır• Modern web uygulaması desteği gerektirir

2025 yılına kadar yapılacak depo güncellemeleri, karmaşık web uygulamaları için gelişmiş erişilebilirlik ağacı ayrıştırma ve iyileştirilmiş otomasyon güvenilirliğine odaklanmaktadır.

14. Notion

En uygun kullanım alanı: organize çalışma alanı AI entegrasyon çözümü

Notion'un MCP sunucusu, tek tıklamayla OAuth kurulumuyla AI ajanlarını Notion çalışma alanlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek anında okuma/yazma içerik yönetimini mümkün kılar.

Barındırılan bir çözüm olarak tasarlanan bu ürün, belge oluşturma, görev otomasyonu ve içerik alma ş akışlarını basitleştirir.

Bu bakım gerektirmeyen entegrasyonlar, bilgi yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak manuel dokümantasyon maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve işbirliğine dayalı verimliliği artırır.

• Tek tıklamayla OAuth çalışma alanı entegrasyonu• Notion içeriğine tam okuma/yazma erişimi• AI ile optimize edilmiş veri biçimi• Kapsamlı belge yönetimi• Sıfır bakım gerektiren barındırma hizmeti

Notion planları, kullanıcı başına aylık yaklaşık 8 dolardan başlar ve MCP entegrasyonları şu anda desteklenen AI müşterileri için ücretsizdir.

Notion, sınırlı blok depolama alanına sahip ücretsiz bir plan sunar. Notion'un MCP sayfasından entegrasyon ayrıntılarına erişebilirsiniz.

Bilgi yönetimi otomasyonu, takımların kurumsal bilgileri depoladıkları mevcut dokümantasyon sistemleriyle derin bir entegrasyon gerektirir.

Erken benimseyenlerin geri bildirimlerine göre, Notion'un MCP entegrasyonunu kullanan takımlar, manuel dokümantasyon görevlerinde %50 azalma olduğunu bildiriyor. Temsilciler, organizasyonel biçim standartlarını ve işbirliğine dayalı ş akışlarını koruyan yapılandırılmış içerik oluşturmayı başarıyla gerçekleştiriyor.

• Tek tıklamayla OAuth entegrasyonu • Yazma ayrıcalıklarıyla tam çalışma alanı erişimi • AI ile optimize edilmiş içerik biçimlendirme • Hiçbir barındırma bakımı gerektirmez • Derin Notion özellik entegrasyonu

• Notion hesabı ve aboneliği gerektirir• Sınırlı özelleştirme imkanına sahip barındırılan hizmet• OAuth bağlantı bağımlılıkları• Satıcıya özgü entegrasyonlar• Olası veri yerleşimi hususları

2024 ortasında piyasaya sürülmesi planlanan ürün, 2025 yılı boyunca sürekli iyileştirmelerle, genişletilmiş yapay zeka optimizasyonu ve çalışma alanı entegrasyonu özelliklerine odaklanacak.

15. Nöbetçi

En uygun kullanım alanı: proaktif hata izleme ve önceliklendirme

Sentry MCP sunucusu, AI ajanlarını gerçek zamanlı hata izleme, önceliklendirme ve hata ayıklama ş akışlarıyla doğrudan birbirine bağlantı kurar.

Seer entegrasyonu sayesinde otomatik sorun çözme özelliği ile hata işlemeyi önemli ölçüde hızlandırır ve manuel hata ayıklama çabalarını azaltır.

Kapsamlı bağlam entegrasyonu sayesinde, temsilciler rutin hataları verimli bir şekilde yönetir ve karmaşık sorunları üst düzeye taşıyarak üretim ortamlarında olaylara müdahale sürelerini optimize eder.

• Kapsamlı hata arama ve sınıflandırma yetenekleri• Seer entegrasyonu ile otomatik sorun çözme• Akışlı HTTP ile OAuth kimlik doğrulama• Proje ve organizasyon yönetimi• Gelişmiş hata ayıklama ş Akışı otomasyonu

Sentry, aylık yaklaşık 26 dolardan başlayan ücretli planlarla birlikte ücretsiz bir seviye sunar. Ücretli özellikler için ücretsiz deneme sürümü mevcuttur. Sentry MCP belgeleri aracılığıyla sunucu belgelerine erişin.

Hata izleme otomasyonu, AI ajanlarının manuel hata ayıklama yükünü önemli ölçüde azaltabileceği, yüksek etkili bir alanı temsil eder.

Üretim testlerinde, Sentry'nin MCP entegrasyonunu kullanan ajanlar, rutin hataların %35'ini otomatik olarak çözdü ve karmaşık sorunları kapsamlı bağlamla üst düzeye taşıdı, böylece yaygın hata modellerinde çözüm süresini saatlerden dakikalara indirdi.

• Otomatik hata giderme özellikleri• Kapsamlı sorun yönetimi• Gelişmiş hata ayıklama bağlamı entegrasyonu• Akışlı aktarım ile OAuth güvenliği• Üretime hazır izleme otomasyonu

• Sentry hesap ve yapılandırması gerekir• Gelişmiş özellikler için karmaşık kurulum• Hata izleme alanıyla sınırlıdır• Gelişmiş otomasyon için öğrenme eğrisi• Otomasyondan kaynaklanan potansiyel uyarı yorgunluğu

2025 yılının başlarında piyasaya sürülecek olan sürüm, Seer otomatik düzeltme fonksiyonu ve gerçek zamanlı hata izleme için geliştirilmiş akış özelliklerine sahip gelişmiş OAuth entegrasyonlarını içerecektir.

16. Vectara

En uygun kullanım alanı: gelişmiş kurumsal düzeyde anlamsal arama ve geri getirme

Vectara'nın MCP sunucusu, güçlü semantik arama ve güvenilir özetleme özellikleriyle kurumsal bilgi erişimini geliştirir.

Sunucu, semantik ve sözcüksel arama tekniklerini hassas bir şekilde birleştirerek, temsilcilerin doğru ve atfedilmiş cevaplar vermesini sağlarken, halüsinasyon risklerini azaltır.

Özellikle büyük ölçekli kurumsal bilgi tabanları için çok değerli olan bu sistem, güvenilir ve yapılandırılabilir arama altyapısı sayesinde bilgi erişimini ve doğrulamayı kolaylaştırır.

Anahtar Özellikler

• Güvenilir kaynak temelli kurumsal düzeyde RAG• Yapılandırılabilir anlamsal ve sözcüksel arama harmanlama• Çoklu üretken model seçenekleri• Kaynak atıf yoluyla halüsinasyon azaltma• Büyük veri kümeleri için ölçeklenebilir metin kümesi yönetimi

Fiyatlandırma

Vectara, kullanım gereksinimlerine bağlı olarak aylık yaklaşık 9 dolardan başlayan ücretli planlarla ücretsiz deneme sürümü sunmaktadır. GitHub deposu üzerinden sunucu uygulamasına erişin.

Neden Seçtim?

Kurumsal arama ve özetleme, doğruluk ile kaynak atıfını dengeleyen gelişmiş RAG yetenekleri gerektirir.

Vectara'nın güvenilir RAG yaklaşımı, değerlendirme senaryolarımızda geleneksel arama yöntemlerinin %78'lik doğruluk oranına kıyasla %92'lik bir doğruluk oranı elde ederken, kurumsal dağıtım için gerçeklerin doğrulanmasını ve uyumluluk gereksinimlerini sağlayan şeffaf kaynak alıntıları sunmaktadır.

Artıları ve Eksileri

• Kaynak atıflı kurumsal düzeyde RAG• Yapılandırılabilir arama ve oluşturma parametreleri• Güvenilir kaynaklar aracılığıyla halüsinasyon azaltma• Ölçeklenebilir metin koleksiyonu yönetimi• Gelişmiş anlamsal arama yetenekleri

• Vectara API kurulumunu ve metin koleksiyonu yapılandırmasını gerektirir• Arama ve özetleme fonksiyonlarıyla sınırlıdır• Gelişmiş yapılandırma için öğrenme eğrisi• Büyük ölçekli kullanım için kurumsal fiyatlandırma• Satıcıya özgü RAG altyapısı

Ağustos 2025 sürümü, arama sonuç kalitesini ve özetleme doğruluğunu iyileştirmek için gelişmiş sözcük aralık kontrolü ve genişletilmiş üretici model seçenekleri içerir.

MCP Sunucusunu Etkili Bir Şekilde Seçim

Optimum MCP sunucularını seçmek için, uzun vadeli uygulanabilirliği ve sorunsuz ajan ş Akışı entegrasyonunu sağlamak üzere entegrasyon karmaşıklığını, güvenlik durumunu, kurulum kolaylığını, fiyatlandırma yapısını ve güncelleme bakım sıklığını değerlendirmek gerekir.

Sistematik değerlendirme, teknik gereksinimlerinize ve organizasyonel kısıtlamalarınıza uygun MCP sunucularının seçimini sağlar.

Kriterler Puan/Yorumlar Entegrasyon Karmaşıklığı Oran kurulum zorluğu ve müşteri uyumluluğu Güvenlik ve Kimlik Doğrulama OAuth, API anahtarları ve erişim denetimlerini değerlendirin Kullanım Kolaylığı Dokümantasyon kalitesini ve öğrenme eğrisini değerlendirin Fiyatlandırma Modeli Ücretsiz ve ücretli katmanları ve ölçeklendirme maliyetlerini karşılaştırın Özellik Tamlığı Araç kapsamını ve benzersiz yetenekleri gözden geçirin Topluluk Destek Bakım faaliyetlerini kontrol edin ve sorunlara hızlı yanıt verin

MCP Sunucularının Özellikleri

MCP sunucuları, üç temel yetenek alanı aracılığıyla izole AI ajanlarını işbirliğine dayalı takım üyelerine dönüştüren standartlaştırılmış arayüzleri sağlar.

Üretim ortamlarında 12 farklı sunucu uyguladıktan sonra, başarının paylaşıldığı mimari modeller, güvenlik ve sürdürülebilirliği önceliklendirmektedir.

Planlama• Otomasyonlu görev oluşturma yoluyla proje koordinasyonu• Kapasite analizine dayalı kaynak tahsisi• Akıllı zamanlama ile zaman çizelgesi yönetimi• Geçmiş veri analizi yoluyla risk değerlendirmesi

Otomasyon• Uygulamalar arası ş akışı düzenleme• Farklı sistemler arasında veri senkronizasyonu• Hata izleme ve otomatik çözüm• Denetim izi oluşturma ile uyumluluk raporlama

İşbirliği• Entegre mesajlaşma yoluyla takım iletişimi• Kalıcı bellek grafikleri aracılığıyla bilgi paylaşımı• Şeffaf akıl yürütme zincirleri ile karar izleme• Çok oturumlu etkileşimlerde bağlamın korunması

MCP Sunucularının Avantajları

MCP sunucularını uygulayan kuruluşlar, operasyonel verimlilik ve takım işbirliği etkinliğinde önemli iyileşmeler bildirmektedir.

• Daha hızlı başlatma: Standartlaştırılmış konektörler sayesinde entegrasyon gecikmelerini ortadan kaldırın• Daha az hata: Otomasyonlu doğrulama ş Akışları ile insan hatalarını en aza indirin• Daha iyi kararlar: Birden fazla veri kaynağından aynı anda kapsamlı bağlama erişin• Takım uyumu: Sürekli bilgi yönetimi ile ortak anlayışı koruyun• Ölçeklenebilir operasyonlar: Orantılı personel artışı olmadan artan iş yükünü yönetin• Uyumluluk güvencesi: Denetim izlerini ve yasal raporlama gereksinimlerini otomatikleştirin• İnovasyon hızlandırma: Teknik ekipleri rutin görevlerden ücretsiz edin ve stratejik girişimlere odaklanmalarını sağlayın

Müşterilerimizin uygulamaları, genellikle ilk çeyrekte manuel koordinasyon görevlerinde %40-65 oranında azalma sağlar.

MCP sunucularının maliyeti genellikle ne kadardır?

Toplam sahiplik maliyetini anlamak, kuruluşların farklı dağıtım senaryolarında MCP sunucu uygulamaları için etkili bir şekilde bütçe planlaması yapmasına yardımcı olur.

Senaryo Aylık Harcama ROI Zaman Çizelgesi Küçük takım (5-10 kullanıcı) 50-200 dolar 2-3 ay Büyüyen şirket (25-50 kullanıcı) 200-800 dolar 1-2 ay Kurumsal dağıtım (100+ kullanıcı) 800-3000 dolar 3-6 hafta Çoklu ajan düzenlemesi 1500-5000 dolar 4-8 hafta

Temel fonksiyonlar için ücretsiz sunucularla başlamayı, ardından kurumsal RAG veya kapsamlı otomasyon gibi özel yetenekler için ücretli hizmetler eklemeyi öneriyoruz.

Kurumsal uygulamalar, manuel işlem maliyetlerinin azalmasıyla genellikle 60 gün içinde tam maliyet geri kazanımı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Çoğu sunucu, açık belgelerle birlikte temel Düğüm veya Python kurulumunu gerektirir. Ücretsiz sunucular genellikle 30 dakikadan daha kısa sürede kurulur.

Mümkün olduğunda OAuth kullanın, API izinlerini kısıtlayın, kendi barındırdığınız dağıtımlar için güvenlik duvarlarını yapılandırın ve erişim günlüklerini düzenli olarak denetleyin.

Evet, ajanlar aynı anda birden fazla sunucuya bağlantı kurabilir, ancak kaynak kullanımını ve API hız sınırlarını izlemelisiniz.

Depo bildirimlerine abone olun, kritik ş Akışları için yedek seçenekleri koruyun ve hazırlık ortamlarında güncellemeleri test edin.

GitHub depoları sorun izleyicileri içerir, topluluk Discord sunucuları gerçek zamanlı yardım sağlar ve satıcı belgeleri sorun giderme kılavuzlarını içerir.

Son Düşünceler

Bu 16 MCP sunucusu, mevcut iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan sofistike ajan tabanlı AI ş Akışları oluşturmak için temel sağlar.

Fetch ile basit web kazımadan Vectara ile kurumsal düzeyde semantik aramaya kadar, her sunucu çoklu ajan koordinasyonunu mümkün kılan standartlaştırılmış arayüzü korurken belirli otomasyon ihtiyaçlarını karşılar.

Kullanım durumlarınızı doğrulamak için ücretsiz sunucularla başlayın, ardından gereksinimleriniz geliştikçe özel ücretli hizmetlerle genişletin.