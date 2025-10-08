Salesforce Agentic AI Çözümü Hakkında Açıklama

Yapay zeka kullanarak özel müşterilerine yaratıcı çözümler sunan birçok şirket var ve Salesforce bu seçenekler arasında öne çıkıyor.

Salesforce Agentforce, kurumsalların verileri analiz eden, kararlar alan ve satış, hizmet ve pazarlama alanlarında görevleri yürüten otonom yapay zeka ajanları kullanmasını sağlayarak dijital işgücünü yeniden tanımlıyor.

Atlas Reasoning Engine ve Data Cloud üzerine kurulu entegre bir ekosistem ile kurumsal otomasyona dönüştürücü bir yaklaşım sunar.

Öncelikle, Salesforce gerçekten ajan yapay zeka sağlayıcı mı?

Anahtar Noktalar

Salesforce Agentforce, iş operasyonlarında otonom yapay zeka kullanır.

Akıllı karar verme otomasyonu için Atlas Reasoning Engine'i kullanır.

Data Cloud, birleşik, sıfır kopya kurumsal veri entegrasyonlarını sağlar.

Modüler ajan yapay zeka mimarisi sayesinde kapsamlı izleme ve güvenlik.

Salesforce, Agentic AI sunuyor mu?

evet, Salesforce, Agentforce platformu aracılığıyla ajans yapay zeka hizmeti sunmaktadır. Salesforce Agentforce, kurumsalların büyük ölçekte otonom yapay zeka ajanları oluşturup kullanıma sunmalarını sağlayan bir dijital işgücü platformudur. *

Eylül 2024'te piyasaya sürülen ve Haziran 2025'te güncellenen Agentforce, Atlas Reasoning Engine, Data Cloud, önceden oluşturulmuş eylemler ve düşük kodlu Agent Builder'ı bir araya getirerek, satış, hizmet ve pazarlama ş akışlarında verileri analiz edebilen, kararlar alabilen ve görevleri yerine getirebilen temsilcileri mümkün kılar.

Bu kapsamlı paket, Salesforce'u kurumsal ajan yapay zeka alanında lider pozisyonda yer aldırarak, basit sohbet robotlarının ötesine geçerek gerçek dijital çalışanlar sunar.

Şimdi, bu sofistike sistemin nasıl çalıştığını inceleyelim.

Hızlı Özellik Özeti: Salesforce Agentic Suite

Salesforce Agentic Suite, birleşik bir temsilci geliştirme ve dağıtım platformu sunmak için birden fazla teknik bileşeni entegre eder.

Her bir özellik, diğer özelliklerin üzerine inşa edilerek otonom operasyonlar için uyumlu bir ekosistem oluşturur.

Yetenek Ayrıntılar Planlayıcı ve Koordinasyon Modüler planlayıcı, eylem seçici ve yansıma modülleri ile Atlas Reasoning Engine Bellek ve Bağlam Deposu CRM, ERP ve üçüncü taraf verilerine sıfır kopya erişimi ile Data Cloud birleşik veri katmanı Araç Çağırma salesforce akış, MuleSoft, Slack ve MCP sunucularına bağlayıcılar aracılığıyla 100'den fazla önceden oluşturulmuş eylem Koruma Önlemleri ve Politika Araç beyaz listeleri, çıktı doğrulayıcılar ve kimlik etiketleme ile güvenli tasarım mimarisi Gözlemlenebilirlik ve İzleme Adım düzeyinde izleme, metrikler ve OpenTelemetry desteği sunan Komut Merkezi

Bu kapsamlı yetenek seti, kurumsal işletmelerin mevcut iş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan, üretime hazır ajanlar oluşturmasını sağlar.

Salesforce Agentforce'un Arka Planında Nasıl İşler?

Salesforce Agentforce'un teknik mimarisi, otonom temsilci yetenekleri sunmak için işleyen altı entegre katman üzerinden çalışır.

Atlas Reasoning Engine, modüler düzenleme kullanarak görev dizilerini planlar Eylem Seçici, mevcut bağlayıcı kitaplığından uygun araçları seçer *data Cloud, sıfır kopya erişim ile birleşik kurumsal verileri sağlar Önceden oluşturulmuş eylemler Salesforce Akış, MuleSoft ve üçüncü taraf hizmetlerini çağırır Guardrails, araç beyaz listeleri ve çıktı doğrulayıcıları aracılığıyla uyumluluğu sağlar Komut Merkezi, adım düzeyinde izleme ile gerçek zamanlı performansı izler

Bu katmanlı yaklaşım, temsilcilerin karmaşık iş senaryoları hakkında mantıklı kararlar alabilmelerini sağlarken, kurumsal düzeyde güvenlik ve gözlemlenebilirlik standartlarını da korur.

Fiyatlandırma ve Lisanslama: Salesforce'un Agentic AI için Uyguladığı Ücretler

salesforce Agentforce'un fiyatı kamuya açıklanmamıştır. Platform, bağımsız bir ürün olarak satılmak yerine Einstein 1 ve Customer 360 planlarına dahil edilecektir. *

Şirket genellikle ilk testler için ücretsiz geliştirici organizasyonları sunar, ancak Agentforce özellikleri deneme sürümlerinde sınırlı olabilir.

Beklenen fiyatlandırma modelleri, temsilci başına yürütme maliyetlerini Data Cloud kullanım ücretleriyle birleştirirken, iş ortağı bağlayıcıları için ayrı abonelikler gerekebilir.

Haziran 2025 güncellemesi ile Komut Merkezi, 100'den fazla yeni eylem ve MCP konektörleri ek maliyet belirtilmeden kullanıma sunuldu.

Bu paket yaklaşım, Salesforce'un daha geniş platform ekosisteminde ajan yeteneklerini entegrasyonlar yoluyla birleştirme stratejisini yansıtmaktadır.

Salesforce Agentic AI'nın Anahtar Güçlü Yönleri ve Önemli Eksiklikleri

Salesforce Agentforce, yapay zeka alanında kendisini diğerlerinden ayıran birçok cazip özelliğe sahiptir.

Atlas Reasoning Engine, gelişmiş modüler plan yetenekleri sağlar, while birleşik Data Cloud, kurumsal sistemlere sıfır kopya erişimi sağlayarak veri silolarını ortadan kaldırır.

Düşük kodlu Agent Builder, temsilci oluşturmayı demokratikleştirir ve Command Center, ayrıntılı adım düzeyinde izleme ile kurumsal düzeyde gözlemlenebilirlik sağlar.

Ancak, Atlas Reasoning Engine'in tescilli yapısı, açık çerçevelere kıyasla şeffaflığı ve özelleşmeyi sınırlayabilir.

Ayrıca, iş ortağı MCP sunucularına bağımlılık entegrasyon zaman çizelgelerini geciktirebilir ve erken aşamadaki ekosistem hala olgunlaşmaya ihtiyaç duymaktadır.

Veriler Salesforce ekosisteminde kilitli kalır ve harici veritabanına erişim için MuleSoft veya üçüncü taraf bağlayıcılar gerekir.

Teknik kararlar alırken, bu sınırlar platformun güçlü yönleriyle dikkatlice karşılaştırılmalıdır.

Salesforce Agentic AI'yı 8 adımda kullanmaya başlama

İlk Salesforce temsilcinizi oluşturmak için, birden fazla platform bileşeninde sistematik plan ve yapılandırma gerekir.

Çoğu takım, bu yapılandırılmış yaklaşımı izleyerek 2-4 hafta içinde ilk uygulamayı gerçekleştirir.

Einstein 1 erişimine sahip bir Salesforce geliştirici kuruluşuna kaydolun Mevcut CRM ve ERP sistemlerinize Data Cloud bağlantılarını yapılandırın Düşük kodlu Agent Builder arayüzünü kullanarak ajan ş akışlarını tasarlayın 100'den fazla mevcut bağlayıcı kitaplığından önceden oluşturulmuş eylemleri seçimiyle gerçekleştirin Kimlik yönetimi aracılığıyla koruma önlemleri ve uyumluluk politikaları uygulayın İlk testler için ajanları sanal ortamda dağıtın Command Center gözlemlenebilirlik gösterge panelleri aracılığıyla performansı izleyin *başarı gösteren temsilcileri uygun yönetim kontrolleriyle üretime geçirin

Bu uygulama zaman çizelgesi, uygun test ve yönetişim protokollerinin izlenmesini sağlarken, üretime geçiş için gerçekçi bir yol sunar.

Salesforce Agentic AI için Yol Haritası ve Rekabetçi Outlook

Salesforce, Anthropic Claude, Gemini ve AI21 gibi ek büyük dil modellerini entegre etme planlarıyla, ajan yapay zeka yeteneklerine yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor.

Gelecekteki yol haritası öğeleri arasında, 2026 yılında beklenen daha ayrıntılı fiyatlandırma yapılarının yanı sıra, geliştirilmiş temsilci hafızası ve plan yetenekleri yer alıyor.

30'dan fazla iş ortağı MCP sunucu ile açık ekosistem genişlemesi, Agentforce'u AWS Bedrock AgentCore ve Microsoft'un Agent Framework'üne karşı rekabetçi bir pozisyona getiriyor.

Sık Sorulan Sorular

Agentforce ajanları, sadece sorgulara yanıt vermekle kalmaz, iş sistemleri genelinde otonom eylemler de gerçekleştirebilir. Planlama ve karar verme için Atlas Reasoning Engine'i kullanırlar.

Salesforce platformunda yerel olarak geliştirilen Agentforce, Data Cloud aracılığıyla mevcut verilere erişir ve Salesforce Akış ve MuleSoft konektörleri aracılığıyla eylemleri sorunsuz bir şekilde yürütür.

Agent Builder, temel ajanlar için düşük kodlu arayüzler sağlar, ancak karmaşık uygulamalar için profesyonel kod geliştirme ve hızlı mühendislik uzmanlığı gerekebilir.

Evet, AgentExchange pazar yeri üzerinden AWS, Box, Google Cloud, PayPal ve Stripe entegrasyonları dahil olmak üzere MCP sunucuları ve iş ortağı konektörleri aracılığıyla.

Command Center, temsilcilerin davranışlarını ve sonuçlarını kapsamlı bir şekilde izlemek için adım düzeyinde izleme, performans ölçümleri ve OpenTelemetry entegrasyonu sunar.

Sonraki Adımlar ve Eylem Kontrol Listesi

Salesforce Agentforce, gelişmiş akıl yürütme yetenekleri, kapsamlı veri entegrasyonları ve sağlam gözlemlenebilirlik özelliklerine sahip otonom yapay zeka ajanlarını dağıtmak için olgun, kurumsal kullanıma hazır bir platform sunar.

Platformun gücü, Salesforce ile entegrasyonu ve düşük kod erişilebilirliğinde yatmaktadır, ancak kuruluşlar, tedarikçiye bağımlılık ve harici sistemler için entegrasyon karmaşıklığını dikkatlice değerlendirmelidir.

Değerlendirmenize devam etmek için aşağıdaki temel görevleri tamamlayın: