ServiceNow, ajans yapay zeka sunuyor mu? Anahtar özellikler açıklanıyor

Anahtar Noktalar

ServiceNow'un ajans AI'sı, statik süreçleri otonom ş akışlarına dönüştürür.

AI Agent Orchestrator, departmanlar arasında görevleri akıllı bir şekilde koordine eder.

Yerel platform entegrasyonu, manuel eskalasyonları ve olayları önemli ölçüde azaltır.

Etkili dağıtım, yapılandırılmış veriler ve sağlam yönetişim kontrolleri gerektirir.

ServiceNow, ajans yapay zeka sunuyor mu?

Evet, ServiceNow kapsamlı bir ajans AI platformu sunmaktadır. Bu platform ilk olarak 30 Ocak 2025'te erken erişime giren ve 12 Mart 2025'te genel kullanıma sunulan Yokohama sürümüyle tanıtılmış, ardından 2025 yılı boyunca daha da genişletilmiştir.

ServiceNow'un ajan AI'sı, komut dosyası tabanlı otomasyondan tamamen otonom dijital ekip arkadaşlarına doğru bir evrimi temsil eder. Bu AI destekli ajanlar, BT, İK ve müşteri hizmetleri ş akışlarında kullanıcılar adına düşünür, planlar ve harekete geçer.

AI Agent Orchestrator, AI Agent Studio ve ş Akışı Data Fabric'i kullanarak görevleri bağımsız olarak koordine eder, politikaları uygular ve insan müdahalesi olmadan uçtan uca süreçleri proaktif olarak yönetir.

Kullanıcı sorgularına sadece yanıt veren geleneksel sohbet robotlarının aksine, ServiceNow'un ajanları ş akışlarını aktif olarak izler, olası sorunları belirler ve düzeltici eylemleri özerk bir şekilde başlatır.

Yapay zeka ajanlarını kullanan en iyi şirketler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Hızlı Yetenek Özeti: ServiceNow Agentic AI

ServiceNow'un ajan platformu, kurumsal sistemler genelinde otonom ş Akışı yönetimi sağlamak için birkaç temel bileşeni bir araya getirir.

Bileşen Ayrıntılar Orkestrasyon Katmanı AI Agent Orchestrator, birden fazla temsilci arasında görevleri sıralar Bellek Ş Akışı Data Fabric, CRM, ERP ve CMDB verilerini gerçek zamanlı olarak birleştirir Araç Çağırma ServiceNow ş Akışları, Integration Hub konektörleri, MCP destek Koruyucu önlemler AI Control Tower davranışları izler ve politikaları uygular Fiyatlandırma Pro Plus/Enterprise Plus'a dahil, hacim bazlı ücretlendirme

Platformun gücü, mevcut ServiceNow altyapısıyla yerel entegrasyonlarında yatmaktadır. Bu sayede, temsilciler kapsamlı sistem değişikliklerine gerek kalmadan, oluşturulmuş ş akışlarına, onay süreçlerine ve veri depolarına anında erişebilirler.

AI Agent Orchestrator, ServiceNow Agentic AI'yı nasıl destekliyor?

AI Agent Orchestrator, ServiceNow'un ajan platformunun merkezi sinir sistemi olarak işlev görür ve departmanlar ve sistemler arasında uzanan karmaşık ş akışlarını yönetmek için birden fazla özel ajanı koordine eder.

Bu düzenleyici, görevleri sıralamakla kalmaz, süreç boyunca devralmalar, yeniden denemeler ve karar noktalarını akıllı bir şekilde yönetir. Düzenleme süreci şu temel operasyonel adımları izler:

ş Akışı Veri Yapısı'ndaki verileri kullanarak ş Akışı bağlamını başlatın Görev gereksinimlerine ve departman ihtiyaçlarına göre özel ajanlar dağıtın Ajan etkileşimlerini izleyin ve farklı ajanlar arasındaki görev devralmalarını koordine edin AI Control Tower entegrasyonu ile yönetişim politikalarını uygulayın ajanlar hata veya politika ihlaliyle karşılaştığında düzeltici önlemler alın* Sonuçları belgelendirin ve gelecekteki temsilci öğrenimi için bilgi tabanlarını güncelleyin

Ş Akışı Data Fabric, CRM, ERP ve CMDB sistemlerinden kurumsal verilere gerçek zamanlı erişim sağlayarak temsilcilere bilinçli kararlar almak için ihtiyaç duydukları bağlamı sunar.

AI Control Tower ise tüm temsilci eylemlerinin kurumsal politikalara uygun olmasını sağlar ve uyumluluk gereklilikleri için denetim izlerini korur.

Fiyatlandırma ve Lisanslama: ServiceNow'un Agentic AI için Uyguladığı Ücretler

serviceNow, Pro Plus ve Enterprise Plus planlarında ajan AI özellikleri sunarak, Mart 2025'ten itibaren ek lisans maliyeti olmadan binlerce önceden oluşturulmuş ajan sağlar. *

Bu paket yaklaşım, ayrı satın alma süreçlerine gerek kalmadan mevcut ServiceNow özel müşterilerinin bu teknolojiye erişmesini sağlar.

Ancak, plan kotalarının ötesindeki tüketim ücretleri kamuya açıklanmadığından, büyük ölçekli dağıtımlar planlayan kuruluşlar için potansiyel maliyet belirsizliği yaratmaktadır.

Ş Akışı kullanımı, özellikle karmaşık çoklu sistem düzenlemeleri için, işlem hacmi ve entegrasyon çağrılarına bağlı olarak ek ücretlere tabi olabilir.

ServiceNow Agentic AI'nın Anahtar Güçlü Yönleri ve Önemli Eksiklikleri

ServiceNow'un ajan yapay zekası, derin platform entegrasyonu ve ş Akışı düzenlemesinin öncelikli olduğu ortamlarda mükemmeldir, ancak kuruluşların önemli ServiceNow dışı veri kaynaklarını dahil etmesi veya son derece özel alan bilgisini işlemesi gerektiğinde zorluklarla karşılaşır.

Platformun en büyük gücü, ServiceNow'un mevcut ş Akışı motoruyla yerel entegrasyonlaridir. Bu sayede temsilciler, yerleşik onay zincirlerini, eskalasyon prosedürlerini ve veri ilişkisilerini anında kullanabilirler.

Ancak, karmaşık veri ortamlarına sahip kuruluşlar, kritik bilgiler ServiceNow ekosistemi dışında bulunduğunda entegrasyonları zor bulabilirler.

Platformun etkili bir şekilde fonksiyon göstermesi için yüksek kaliteli, iyi yapılandırılmış veriler gereklidir, bu da veri yönetimi ve temizlemeyi başarı bir dağıtım için temel ön koşullar haline getirir.

İpucu: Integration Hub, harici sistemlere bağlayıcılar sağlayıcı olsa da, karmaşık gerçek zamanlı muhakeme hala insan gözetimi gerektirebilir ve ilk ürünler, sınır durumları veya eksik verileri işlerken halüsinasyonlara maruz kalan LLM'lere dayanmaktadır.

ServiceNow Agentic AI'nın Gerçek Hayattaki Uygulamaları

ServiceNow'un iç dağıtımı, birincil vaka çalışması olarak hizmet eder ve birçok kullanım durumunda operasyonel verimlilik ve kullanıcı memnuniyetinde ölçülebilir iyileştirmeler sağlar.

Şirket, yapay zeka ajanlarının 2024 yılında iç dağıtımlarda olay çözme süresini %33, eskalasyonları ise %18 azalttığını bildiriyor.

Bu iyileştirmeler, temsilcilerin olayları otomatik olarak sınıflandırma, uygun takımlara yönlendirme ve insan müdahalesi olmadan standart düzeltme prosedürlerini başlatma becerilerinden kaynaklanmaktadır.

Uygulamanın anahtar özellikleri şunlardır:

• BT Hizmet Yönetimi: Ajanlar, yaygın ağ ve uygulama sorunlarını otomatik olarak teşhis eder, standart düzeltmeleri uygular ve yalnızca karmaşık vakaları üst düzeye taşır. • İK İşe Alım: Yeni çalışan ş Akışları, ekipman temininden erişim yönetimine kadar birden fazla sistemde koordine edilir. • Müşteri Hizmetleri: Ajanlar, birden fazla etkileşim ve sistemde bağlamı korurken rutin hizmet taleplerini yönetir

Kullanıcılar, ajanlar oluşturmak için platformun doğal dil arayüzünü ve mevcut ServiceNow ş Akışlarıyla sorunsuz entegrasyonları takdir ediyor, ancak bazıları karmaşık senaryolar için etkili ajan etkileşimleri tasarlamak için gerekli öğrenme eğrisine not çekiyor.

ServiceNow Agentic AI için Yol Haritası ve Rekabetçi Outlook

ServiceNow, stratejik satın almalar ve platform geliştirmeleriyle ajan yeteneklerini genişletmeye devam ederek, kurumsal otonom ş Akışı yönetimi alanında lider pozisyonda bulunuyor.

"AI Agent Orchestrator, ajanlar arası iletişimi kolaylaştırarak AI ajan takımlarının uyumlu bir şekilde iş yapmasını ve işe alım veya güvenlik yanıtlarını kolaylaştırmasını sağlar." — Investing.com makalesi, ServiceNow basın bültenini özetliyor (2025-03)

Rekabet ortamı, ServiceNow'u Microsoft'un Agent Framework ve Salesforce Agentforce gibi platformlarla pozisyona getirir ve ServiceNow'un avantajı, derin ş akışı entegrasyonları ve yönetişim yeteneklerinde yatmaktadır.

Gelecekteki geliştirmeler arasında genişletilmiş AI Kontrol Kulesi özellikleri, sektöre özel ajan şablonları ve yüksek hacimli dağıtımlar için potansiyel tüketime dayalı fiyatlandırma modelleri yer almaktadır.

6 Adımda ServiceNow Agentic AI'ya Başlangıç

ServiceNow ajan AI uygulamasının başarısı için, ajanların mevcut ş Akışı ve yönetişim gereklilikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlamak üzere dikkatli plan ve sistematik dağıtım gerekir.

Resim: ServiceNow

En iyi sonuçları elde etmek için şu uygulama adımlarını izleyin:

mevcut ş akışının karmaşıklığını değerlendirin* ve ajan otomasyonuna uygun, yüksek hacimli, tekrarlanabilir süreçleri belirleyin ş Akışı Data Fabric ve gerekli Integration Hub konektörleri dahil olmak üzere platform önkoşullarını etkinleştirin AI Agent Orchestrator'ı dağıtın ve pilot ş akışları için temel ajan şablonlarını yapılandırın *ş Akışı Data Fabric aracılığıyla kurumsal veri kaynaklarını entegre ederek temsilcilere bağlam bilgisi sağlayın AI Control Tower yönetişim politikalarını ve temsilci denetimi için izleme gösterge panellerini yapılandırın Performans ölçütlerini izleyin ve kullanıcı geri bildirimlerine ve operasyonel sonuçlara göre temsilci yapılandırmalarını tekrarlayın

Çoğu kuruluş, dağıtımdan sonraki 4-6 hafta içinde ilk sonuçları görür ve temsilciler operasyonel verilerden ve kullanıcı etkileşimlerinden öğrendikçe, genellikle 3-4 ay içinde tam optimizasyon sağlanır.

Sık Sorulan Sorular

Platform, CRM, ERP ve CMDB sistemlerinden gelen verileri birleştirmek için ş Akışı Data Fabric'i kullanırken, Integration Hub harici uygulamalar ve hizmetler için konektörler sağlar.

Temel özellikler Pro Plus ve Enterprise Plus planlarına dahildir, ancak yüksek hacimli kullanımda ek işlem bazlı ücretler uygulanabilir.

AI Control Tower, politika uygulaması, denetim izleri ve kuruluş genelindeki tüm ajan faaliyetlerinin merkezi olarak izlenmesini sağlar.

Evet, AI Agent Orchestrator, BT, İK ve müşteri hizmetleri takımları arasında süreçler ilerlerken, çok departmanlı ş akışlarını koordine eder, devralmaları yönetir ve bağlamı korur.

Sonraki Adımlar ve Eylem Kontrol Listesi

ServiceNow'un ajan yapay zekası, özellikle ServiceNow ekosistemine zaten yatırım yapmış kuruluşlar için kurumsal ş Akışı otomasyonunda önemli bir adımdır.

Platformun karmaşık, çok departmanlı süreçleri koordine etme gücünü, manuel müdahaleleri azaltmak ve operasyonel tutarlılığı artırmak isteyen büyük kurumsal işletmeler için değerli kılıyor.

Değerlendirme ve uygulama sürecinde bu kontrol listesini kılavuz olarak kullanın:

[ ] Mevcut ServiceNow platformu kullanımını inceleyin ve otomasyon adaylarını belirleyin[ ] Veri kalitesini ve harici sistem bağlantısı için Integration Hub gereksinimlerini değerlendirin[ ] 2-3 adet yüksek hacimli, iyi tanımlanmış ş Akışıyla ajans AI'yı pilot olarak uygulayın[ ] Dağıtımdan önce performans metriklerini tanımlayın ve temel ölçümleri belirleyin[ ] Kurumsal uyumluluk için yönetişim politikaları ve AI Control Tower yapılandırmasını planlayın[ ] Ajans performansını optimize etmek ve kullanım örneklerini genişletmek için üç aylık incelemeler planlayın