ChatGPT'nin bir makaleyi etkili bir şekilde özetlemesini sağlama

Herkes yapay zeka kullanıyor. Bunu biz söylemiyoruz, McKinsey söylüyor. Yakın zamanda yapılan bir ankete göre, çalışanların %94'ü ve liderlerin %99'u üretken yapay zeka araçlarına aşina. Yöneticilerin tahmin ettiğinden 3 kat daha fazla çalışan, iş yerinde üretken yapay zeka kullanıyor.

Ancak, çalışanların AI araçlarını benimserken karşılaştıkları en büyük zorluk eğitimdir. Çalışanların neredeyse yarısı, AI kullanımında "orta düzeyde veya daha az destek" aldıklarını itiraf ediyor.

Biz bu durumu biraz olsun değiştirmek için buradayız. Bu blog yazısında, ChatGPT'nin bir makaleyi özetlemesini sağlamaya yönelik kapsamlı bir ders sunuyoruz. Avantajları, en iyi uygulamaları ve kaçınmanız gereken potansiyel tuzakları inceliyoruz.

Başlangıçtan başlayalım.

⏰ 60 Saniyelik Özet Daha konuşma tarzında ve kolay okunabilir olması istendiğinde, ClickUp Brain şunu oluşturdu: Bu makalenin ilk özeti ClickUp Brain tarafından oluşturulmuştur ChatGPT'yi anlamak Nedir? OpenAI tarafından geliştirilen, insan diliyle sizinle sohbet eden bir AI sohbet robotudur

Nasıl işliyor? Tonlarca metinle eğitilmiş büyük dil modellerini kullanarak yanıtlar oluşturur

Neler yapılabilir? Özetlemenin yanı sıra, arama yapabilir, içerik oluşturabilir, kod yazabilir, beyin fırtınası yapabilir ve daha fazlasını yapabilir! ChatGPT kullanmanın avantajları Hız : Uzun makaleleri sadece birkaç tıklamayla özetler

Ölçek : Yorulmadan birden fazla makaleyi işleyebilir

Uygun maliyetli : Zaman ve kaynak tasarrufu sağlar

Tutarlılık: Özetleri tek tip ve güvenilir tutar Gerçek dünya uygulamaları Yönetici özetleri : Meşgul liderler için hızlı genel bakışlar

Araştırma : Makaleleri özetleyerek alakalı olup olmadıklarını kontrol eder

Kişisel okuma: Karmaşık konuları kolay anlaşılır hale getirir Özetle, ChatGPT makaleleri hızlı ve verimli bir şekilde özetlemek için sağlam bir araçtır. Ancak, işinizin tüm bağlamını içeren bir AI özetleyici istiyorsanız, ClickUp Brain'den başka bir yere bakmayın!

ChatGPT'yi Anlamak

Kasım 2022'deki lansmanından bu yana ChatGPT dünyayı kasıp kavurdu. DeepSeek (yakın zamanda rekor kıran başka bir üretken AI aracı) öncesinde ChatGPT, Apple App Store'da en çok indirilen uygulamaydı.

Uzmanlar, biraz abartılı olsa da, ChatGPT'nin bu yüzyılın buhar makinesi olabileceğini söylüyor. Peki, bu kadar önemli olan ne? Hadi öğrenelim.

ChatGPT nedir?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, insan diliyle konuşabileceğiniz yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Her türlü soruyu sorabilirsiniz ve sohbet robotu, erişimi olan veritabanına göre size uygun cevaplar verir.

ChatGPT nasıl işliyor?

ChatGPT, internetin her yerinden ve başka kaynaklardan toplanan muazzam miktarda metin verisiyle eğitilmiş büyük dil modelleri (LLM) ile çalışır. Bu eğitim sayesinde ChatGPT, girdiğin bilgileri (komutlar olarak bilinir) işleme ve uygun yanıtlar üretme becerisi geliştirir.

ChatGPT ile neler yapılabilir?

Şu anda ChatGPT, aşağıdakiler gibi bir dizi özel görevde uzmanlaşmıştır:

Arama : Konuşma yaklaşımı ve mevcut konuşmanın kısa süreli hafızasını kullanarak Google Arama'ya alternatif olarak kullanın

İçerik oluşturun : Blog gönderileri, sosyal medya gönderileri, e-posta kampanyaları vb. için ana hatlar oluşturun ve taslaklar yazın.

Kod yazın : Herhangi bir programlama dilinde kod oluşturun veya tamamlayın

Beyin fırtınası : Yaratıcı kişilere fikirler sunarak ve olasılıkları keşfederek çözüm bulmalarına yardımcı olun

Özetleme: Yoğun çalışan profesyonellerin hızlıca anlayıp hatırlayabilmesi için uzun belgeleri kısa özetlere dönüştürün

Daha önce ChatGPT'yi çeşitli amaçlarla kullanma konusunda kapsamlı bir yazı yayınlamıştık. Bu yazıda son noktaya odaklanacağız: Özetler.

ChatGPT özetleri nasıl oluşturur?

ChatGPT, belgeyi analiz ederek, ana noktaları çıkararak ve bunları kullanıcının istediği şekilde sunarak metni özetler. Ekranın arkasındaki süreç şu şekildedir.

Bağlam: ChatGPT, metnin tamamını anlam, yapı ve ilişkiler açısından işler.

Önceliklendirme: Belirli kelimelerin sıklığı, cümle yapısı ve anlamsal anlamlara göre kritik bilgileri belirler.

Özetleme: Çıkarımcı özetleme (anahtar cümleleri olduğu gibi seçme) veya özetleyici bir yaklaşım (paraphrasing ve yeniden ifade etme) yapacaktır.

Yineleme: Tekrarlanan fikirleri, kelimeleri, alıntıları vb. ortadan kaldırır.

Stil: Ardından, kullanıcı girdilerine göre makale özetini düzenler. Örneğin, ChatGPT'den bir makalenin özetini beş madde halinde vermesini veya bir sayfalık bir yönetici özeti oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Artık nasıl çalıştığını bildiğinize göre, nasıl yardımcı olduğunu görelim.

Özetleme için ChatGPT'yi kullanmanın avantajları

ChatGPT gibi akıllı bir özetleme aracı kullanmanın birçok avantajı vardır, örneğin:

Hız: ChatGPT, binlerce kelimeden oluşan makaleleri birkaç saniye içinde özetleyebilir. Bu, kısa sürümü yazarken zaman kazanmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun metin sayfalarını okumak, anlamak, açıklamalar eklemek ve ardından makale özetleri oluşturmak için harcadığınız zamanı da azaltarak belge yönetimi ş akışınızı hızlandırır.

Ölçek: ChatGPT, insanlar için pratik olarak imkansız olan düzinelerce makaleyi işleyebilir; chatbotlar da yorulmaz.

Maliyet etkinliği: ChatGPT'yi araştırma veya akademik makaleleri özetlemek için kullanmak, büyük bir asistan ekibi olmadan anahtar noktalara çok daha hızlı ulaşılabildiğinden maliyet açısından da etkilidir.

Tutarlılık: ChatGPT'ye verdiğiniz komutlara göre çıktıyı kontrol edebilir, tüm özetlerinizi tutarlı ve güvenilir hale getirebilirsiniz.

ChatGPT Özetlemenin Gerçek Hayattaki Uygulamaları

"ChatGPT metin özetleyebilir mi?" sorusundan sonra en sık sorulan soru, özetleme özelliklerini gerçek hayatta nasıl kullanabileceğinizdir. Birkaç örneğe bakalım.

Yönetici özetleri

Her iş belgesinde, belgenin tamamını okumaya vakti olmayan yöneticiler için bir özet bulunur. ChatGPT bu özeti anında oluşturabilir. Dahası, özetini hazırladığınız yöneticinin tercihlerini biliyorsanız, özeti onun ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilirsiniz.

Görselleştirme

Anketler ve araştırma raporları genellikle sayılarla doludur ve bu da okunmasını zorlaştırır. ChatGPT, önemli noktaları ve verileri belirleyebilir, ardından bunları daha iyi anlamak için görselleştirebilirsiniz.

Araştırma

Araştırmacılar ve akademisyenler, literatür taraması kapsamında yüzlerce makale okurlar. Makalenin tamamını okuduktan sonra, makalenin sizinle alakalı olup olmadığını anlayabilirsiniz.

ChatGPT özetleriyle bunu önleyin. Yapay zeka aracından araştırma makalelerini veya haberleri özetlemesini isteyin ve yalnızca gerekliyse ayrıntıları okuyun.

Kişisel okuma

Bir konuya çok ilgi duyuyorsunuz ancak Wikipedia'yı çok kafa karıştırıcı mı buluyorsunuz? ChatGPT imdadınıza yetişiyor. ChatGPT, çoğu haber makalesini, uzun makaleleri ve Wiki sayfalarını özetleyebilir. Bu sayfadaki bilgilere dayanarak, chatbot'a sorular da sorabilirsiniz.

Bilgi yönetimi

Okumalarınızı yer imlerine eklemeyi veya bir alıntı defteri tutmayı seviyor olsanız da, ChatGPT özetleri ilgilendiğiniz bilgileri arşivlemek için harika bir yoldur. Uzun bir makaleyi veya kurgu dışı bir kitabı okuduktan sonra, ChatGPT'den özetlemesini isteyebilir ve ileride başvurmak üzere saklayabilirsiniz.

Olasılıklarla yetinmeyin, harekete geçin.

ChatGPT'yi bir makaleyi özetlemek için nasıl kullanabilirsiniz?

ChatGPT ile bir makaleyi özetlemek, metni kopyalayıp yapıştırmak ve bunu yapmasını istemek kadar basittir. Kendiniz deneyebilir ve ilerledikçe sürecinizi optimize edebilirsiniz. Ancak, aşağıdaki ipuçlarıyla daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

1. Belgenizi ChatGPT için hazırlama

ChatGPT, yüklediğiniz tüm harici dosyaları veya belgeleri işleyebilir ve kısa bir özet oluşturabilir. Özetin etkili olmasını sağlamak için belgeyi uygun biçimde biçimlendirin.

Reklamlar veya alakasız resimler gibi gereksiz öğeleri kaldırın

Metnin daha iyi akışı için belgeyi bölümlere ayırın

Paragraflara ayırın ve gerekli başlıkları ekleyin

Gizli bilgileri kaldırın

Belge hazır olduğunda, işe koyulma zamanı gelmiştir. Bu arada, ChatGPT'nin transkriptler aracılığıyla videoları özetlemesini de sağlayabilirsiniz.

2. Makaleyi girme ve özetleri oluşturma

Özetler oluşturmak için biçimlendirilmiş bir belgeye sahip olmak en iyisidir, ancak bu zorunlu değildir. Metni ChatGPT sohbet penceresine kopyalayıp yapıştırabilir veya bir URL yazıp özet alabilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

ChatGPT'nin en iyi bulduğu özeti almak için "özetle" veya "tl;dr" yazabilirsiniz. ChatGPT'den Taylor Swift'in Wikipedia makalesini özetlemesini isteyelim ve nasıl olduğunu görelim.

ChatGPT'nin yukarıdaki komut için Taylor Swift Wiki sayfasının özeti (Kaynak: openai.com )

İhtiyacınızı belirtin

ChatGPT elinden geleni yaptı. Ancak, örneğin kariyerindeki ilerlemesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bunu belirtmeniz faydalı olacaktır.

İhtiyaca göre özelleştirilmiş ChatGPT özeti (Kaynak: openai.com )

Hedef kitlenizi belirleyin

ChatGPT'ye özetin kimin için olduğunu söyleyin. CEO için bir yönetici özeti mi yoksa beşinci sınıf öğrencisi için bir sınıf sunumu mu olduğuna bağlı olarak, özet hedef kitleye göre özelleştirilebilir.

Hedef kitleye özel ChatGPT özeti (Kaynak: openai.com )

Hedeflerinizi açıklayın

ChatGPT'ye özetle ne yapmayı planladığınızı söyleyin. Örneğin, karmaşık bir teknik raporu özetliyorsanız, ChatGPT'den bunu basitleştirmesini isteyebilirsiniz. Makale belirli bir alana özgü ise, ChatGPT'den bunu bir meslekten olmayan kişiye açıklamasını isteyin. ChatGPT'nin çıktısına göre önemli kararlar alıyorsanız, daha kapsamlı bir özet isteyin.

ChatGPT özeti, ancak basitleştirilmiş sürüm (Kaynak: openai.com )

3. Özetlenen çıktıyı gözden geçirme ve düzenleme

ChatGPT'nin metninizi özetlemesinden memnun musunuz? Değilseniz, endişelenmeyin. Chatbot, konuşma tarzında tasarlanmıştır ve sürekli girdilerinize göre yanıtları revize eder ve optimize eder.

ChatGPT'den geri dönüp kaynak makalenizi özetlemesini isteyebilir veya kendi özetini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Ayrıca, daha önce oluşturduğu uzun sürümlerin özetlerini de oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Basit, değil mi? Evet, öyle. Ancak, yeni ortaya çıkan tüm araçlar gibi ChatGPT de mükemmel değildir. Bilmeniz gereken bazı sınırlamaları vardır.

ChatGPT'yi özetleme için kullanmanın olası dezavantajları

Akıllı olmasına rağmen, ChatGPT hala bir bot. Bu da kendi dezavantajları ve sınırlamalarıyla birlikte gelir.

Uzmanlık eksikliği: ChatGPT hiçbir konuda uzman değildir (o bir bot!). Bu nedenle, karmaşık materyalleri tam olarak anlamayabilir. Sonuç olarak, metni yanlış özetleyerek sizin için ters etki yaratabilir.

Eksik nüanslar: ChatGPT, genellikle ima edilen anlamları veya duyguları kaçırabilir. Adil olmak gerekirse, bu konuda giderek daha iyi hale geliyor.

Örneğin, bağlamdan yola çıkarak para biriktirdiğiniz banka ile nehir kenarındaki banka arasındaki farkı anlayabilir.

Ancak, alay, ironi veya açık olmayan ancak önemli ayrıntılar ChatGPT tarafından tamamen gözden kaçabilir.

Aşırı basitleştirme: ChatGPT'den bir kitabı tek cümleyle özetlemesini isteyebilirsiniz ve o da bunu yapacaktır. Ancak bu, verilerin yanlış aktarılmasına yol açabilecek aşırı basitleştirme riskini taşır.

Önyargı: Model, istemeden belirli bakış açılarını diğerlerine göre öncelikli hale getirebilir. Modelin ve eğitim verilerinin içsel önyargılarını bilmeden, özetin önyargılı olup olmadığını anlamak neredeyse imkansız olabilir.

Yanlışlıklar: Bazı büyük dil modellerinin halüsinasyonlara eğilimli olduğunu gördük. Nadir durumlarda, özet, kaynak materyalinizde aslında bulunmayan ayrıntılar içerebilir.

Teknik sınırlamalar: Ücretsiz veya ücretli abonelik kullanıyor olsanız da, ChatGPT'nin kullanabileceğiniz miktar için bir belirteç sınırı vardır. Çoğu kullanıcı için bu sınır yeterli olabilir. Ancak, özetleri tekrar tekrar düzeltirseniz, bazı sınırlarla karşılaşabilirsiniz.

Yukarıdaki zorlukların üstesinden gelmenin bazı yolları aşağıda verilmiştir.

Daha İyi Özetleme için ChatGPT Kullanımını Geliştirme

ChatGPT'yi özetleme için etkili bir şekilde kullanmanın ilk adımı, dezavantajlarını bilmek ve bunlara hazırlıklı olmaktır. Yukarıdakiler, ChatGPT ve diğer benzer araçların en yaygın sınırlamalarıdır. Bunları nasıl aşabileceğinizi görelim.

Özetleme ihtiyaçlarınızı açıkça belirtin

Özet istediğinizde, ChatGPT'ye tam olarak ne istediğinizi söyleyin. İlk komut satırına aşağıdakileri ekleyin.

Biçim : Özeti paragraflar, madde işaretli listeler veya bölümler halinde mi istiyorsunuz?

Hedef kitle : Kimler için ve ne için ihtiyaç duyabilirler (Örneğin, bir CEO'nun beş dakikada okuyabilmesi için)

Öngörüler : ChatGPT'nin belgenin anahtar noktalarını veya belirli yönlerini vurgulaması istediğinizde (Örneğin, 1990'lardaki kariyer ilerlemesine odaklanın)

Uzunluk: Tercih ettiğiniz kelime sayısı veya karakter sayısı nedir, yoksa ayrıntılı bir özet mi ihtiyacınız var?

ChatGPT ile iş yapın

ChatGPT her zaman ilk denemede doğru özeti elde edemeyebilir. Pes etmeyin. İyileştirmeler önerin. ChatGPT'nin önceden oluşturulan özeti nasıl düzenleyeceğini anlaması için "kısaltın" veya "bunlar madde madde yazın" veya "bazı önemli bilgiler ekleyin" gibi ifadeler kullanın.

ChatGPT'yi iki kez kontrol edin

ChatGPT harika bir başlangıç noktasıdır. Bu, bir taslak oluşturucu. Ancak, henüz denetimsiz olarak bağımsız bir şekilde kullanılabilecek kadar olgunlaşmamıştır. Bazı özetlerde mantıklı görünen yanlışlıklar ve hatalar olabilir.

Bu nedenle, doğru bir özet elde etmek için ChatGPT tarafından sağlanan bilgileri kaynak makalenizle karşılaştırın. Yazının netliği ve etkinliği için AI dilbilgisi denetleyicilerinden geçirmek de yararlı olabilir.

Elle düzenleme

Bir bot olarak ChatGPT, duygusuz veya sıkıcı bir izlenim bırakabilir. Bunu aşmak için AI içeriğini kendiniz düzenlemeyi öğrenin. Özeti daha kullanışlı hale getirmek için kişisel sesinizi, yeteneğinizi veya kişiselleştirmenizi ekleyin.

Düzenlemelerinizi ve düzeltmelerinizi kaybetmemek için bir belge sürüm kontrol yazılımı kullanmak da isteyebilirsiniz.

ChatGPT ile özeti aldıktan sonra, diğer AI içerik oluşturma araçlarını kullanarak özeti daha da iyileştirin. Örneğin, Quillbot'u kullanarak çok robotik görünen kısımları belirleyebilir ve daha insanca bir üslup için düzenleme yapabilirsiniz. Dil ile ilgili düzenlemeler için blog araçlarınızın bir parçası olarak Grammarly'yi kullanabilirsiniz.

📖 Bonus Okuma: İçerik takvimi şablonları

İş bilgilerini özetlemek, düzenlemek ve yayınlamak için yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, ClickUp Brain'i deneyin.

ClickUp ve Özetleme için Yapay Zeka

ClickUp Brain, ClickUp içinde veya başka bir yerde bulunan tüm kurumsal bilgilerinizi birbirine bağlayan hepsi bir arada bir AI asistanıdır. Diğer özelliklerinin yanı sıra, ClickUp Brain aynı zamanda harika bir AI belge özetleyicisidir. Nedenini öğrenin.

ClickUp Belgeleri + ClickUp Brain: Güçlü ikili

ClickUp Docs, içerik yazmanıza yardımcı olan güzel bir bilgi yönetimi aracıdır. ClickUp belge düzenleme yazılımında, iç içe sayfalar oluşturabilir, bunları biçimlendirebilir, yer imleri ekleyebilir, tablolar ekleyebilir, görevleri birbirine bağlayabilir, kişileri etiketleyebilir, yorumlar bırakabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

En iyi kısmı ne mi? Belgeniz hazır olduğunda, ClickUp Brain'den özetlemesini ve en üste eklemesini isteyebilirsiniz! Açık bir ClickUp Belgesinde, başlığın üzerine gelin. AI'ya sor'a tıklayın ve özet'i seçin; ihtiyacınız olanı alın!

ClickUp Brain ile toplantı notlarını anında özetleyin

Daha hızlı ve verimli bir yayınlama ş Akışı için ClickUp'ın Blog Şablonunu deneyin. Oluşturma sürecini kolaylaştırın ve AI tarafından oluşturulan özetler, meta açıklamalar, başlıklar vb. ekleyin!

📖 Bonus Okuma: İçerik pazarlamasında AI nasıl kullanılır?

Makalelerden daha fazlasını özetleyin

ClickUp ile hemen hemen her şey için özetler oluşturabilirsiniz. En yaygın kullanım örneklerinden bazıları şunlardır:

Toplantılar : Video toplantılarınızı entegre edin, transkriptler oluşturun ve eylem için özetleyin

Proje güncellemeleri : ClickUp'tan şimdiye kadar yaptığınız projelerin özetini isteyin

Durum güncellemeleri: Tamamlanan tüm işlerin günlük standup toplantıları veya periyodik raporları için özetler oluşturun

ClickUp Brain ile otomatik güncellemeler

ClickUp ile özet oluşturmayı otomatikleştirin

ClickUp gibi bir proje yönetimi aracını kullanmanın en iyi yanı, her şeyi hatırlamanıza gerek olmamasıdır. Ancak, uzun süreli projelerde yer aldığınızda, her geri döndüğünüzde tüm güncellemeleri baştan okumak zorunda kalırsınız. Otomatik AI özetleriyle bundan kurtulun.

ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak görevlerinize AI özetleri veya AI proje güncellemeleri ekleyin ve ihtiyaç duyduğunuzda otomatik özetler alın.

ClickUp ile özet oluşturmayı otomasyon haline getirin

ClickUp'ın Blog Yönetimi Şablonu gibi bir çerçeve kullanarak içeriğinizi yönetirken, AI'yı kullanarak konulardaki eksiklikleri belirleyebilir, ana hatları önerebilir ve fikirler sunabilirsiniz. Bunu, içerik veritabanınızı nasıl oluşturacağınızı yapılandırmak için de kullanabilirsiniz.

AI tarafından oluşturulan özetleri çevirin

ClickUp sadece İngilizce ile sınırlı değildir. Dağıtılmış takımlar için ClickUp Belgeleri, özetleri farklı dillere çevirmeye yardımcı olabilir.

ClickUp Belgeleri ile çeviri ve özetleme

ClickUp ile İçeriği Özetleyin ve İşleri Basitleştirin

Bilgi bombardımanına maruz kaldığımız günümüzde, herkes ve her şey iş haline gelmiştir. Tweetler veya videolar gibi kısa içerikler giderek daha popüler hale gelmektedir. İnsanlar, ayrıntılı olarak okumak istedikleri makaleleri seçmeden önce çok çeşitli makaleleri gözden geçirmek istemektedir.

Bu neslin izleyicilerinin ilgisini çekmek, dikkat çekici özetler oluşturma becerisi gerektirir. ClickUp tam da bu konuda yardımcı olur.

İster bir blog yazıyor, ister bir rapor sunuyor veya performans değerlendirmenizde sunum yapıyor olun, ClickUp çeşitli veri formlarını özetleyebilir ve özet notlarınızı oluşturabilir. ClickUp Brain'in en önemli özelliklerinden biri, içeriği görevlerle entegre edebilmesi ve iş akışlarınızı kolaylaştırmasıdır. Anahtar trendleri belirlemenize ve gizli içgörüler ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp, yazma, düzenleme, transkripsiyon, tablo ekleme ve hatta ileride kullanmak üzere şablonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Güçlü entegrasyonlarla ClickUp, işinizin 360 derecelik eksiksiz bir görünümünü sunar. ClickUp Brain'i deneyin. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.