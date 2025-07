ClickUp, verimlilik platformuna olan talebin IPO hedeflerine doğru hızla artmasıyla 100 milyon dolarlık Seri B turu yatırım aldı

ClickUp'ın Hepsi Bir Arada Platformu, Yeni Nesil İşyeri Verimliliğini Tanımlıyor

SAN DIEGO, 15 Aralık 2020 – Bir kuruluşun tüm diğer işyeri uygulamalarının yerini alan tek verimlilik platformu olan ClickUp, bugün 100 milyon dolarlık Seri B turu yatırım aldığını ve toplam fonunun 135 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Kanada merkezli girişim fonu Georgian, Craft Ventures'ın katılımıyla turu yönetti. Geçtiğimiz yıl %900'ün üzerinde gelir artışı kaydeden ClickUp'ın kullanıcılar arasında olağanüstü viralitesi, hem kurduğu güçlü topluluğun hem de diğer tüm iş ve verimlilik yazılımlarının yerini alan modern bir verimlilik platformuna olan pazar talebinin bir kanıtıdır.

2017 yılında kurulan ClickUp, kapsamlı özellikleri ve yüksek kaliteli müşteri hizmetleri sayesinde hızla en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biri haline geldi. Bu yeni fonla birlikte, 2027 yılına kadar 102 milyar doları aşması beklenen verimlilik yönetimi yazılımı pazarında lider pozisyona geldi. Bugün, Google, Nike, Uber, Netflix ve Airbnb dahil olmak üzere dünya çapında 200.000 takım, proje yönetiminden sohbet, belge, zaman yönetimi, wiki, hedefler ve OKR'lere ve gösterge panellerine kadar her şey için ClickUp'ı kullanıyor. Tüm ClickUp özellikleri, bir kuruluşun tüm kullanıcıları ve tüm departmanları için çalışan, son derece özelleştirilebilir, kullanımı kolay bir platformda mevcuttur.

clickUp CEO'su ve kurucusu Zeb Evans, "ClickUp, herkesin gerçekten sevdiği ve her gün kullandığı tek bir verimlilik platformuyla tüm işyeri uygulamalarının yerini alarak herkesin zaman kazanmasını sağlıyor" diyor. "Herkes ve her şey için gerçekten işe yarayan, bağlantılı ve özelleştirilebilir bir çözüm yaratma vizyonuyla yola çıktık, ancak ClickUp'ın bugünkü haline gelmesinde müşterilerimizin payı çok büyük. Son 2 yıl boyunca, kendilerine gerçekten hizmet eden bir platform oluşturmak için bizimle ortaklık kuran yüz binlerce müşteriden geri bildirim aldık. Küresel varlığımızı genişletirken ve dünyayı daha verimli hale getirme misyonumuzu yerine getirmeye devam ederken, viral büyümemizi sürdürecek ve bizi başarıya ulaştıracak olan, her şeyden önce müşterilerimize öncelik vermektir. "

Çoğu verimlilik yazılımı yalnızca belirli takımlar için çalışır ve kullanıcıları platformun dikte ettiği şekilde çalışmaya zorlar. ClickUp ise kuruluşların tüm işlerini tek bir platformda bir araya getirerek kullanıcılarının istedikleri şekilde ve istedikleri yerde çalışmasına olanak tanır. Geliştirme, pazarlama, satış, finans, tasarım ve daha fazlası ClickUp'ta çalışabilir ve benzersiz bir iş uyumu ve verimlilik yaratabilir. Platform ayrıca Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub ve Zendesk dahil olmak üzere 1.000'den fazla popüler işyeri uygulamasıyla ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre açılıp kapatılabilen 100'den fazla yerel uygulama ile sorunsuz entegrasyonlar sağlar. Ayrıca ClickUp, sezgisel bir koçluk programı ve tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan 7/24 gerçek zamanlı destek ile müşteri hizmetlerinde sınıfının ilk örneğidir.

georgian'ın baş yatırımcısı Tyson Baber, "Georgian önce bir ClickUp kullanıcısıydı, sonra yatırımcı oldu" dedi. "ClickUp'ın müşterilerinin ürün deneyimine odaklanması, şirketin hızla büyümesini sağladı ve bu büyüme hızlanarak devam ediyor. Tüm takımımız, işin geleceğini dönüştüren ClickUp ile ortaklığımızı daha da ileriye taşımaktan büyük heyecan duyuyor."

ClickUp ayrıca yeni bir mobil uygulama başlattı ve platformuna sektörün önde gelen birkaç özelliği ekledi. Bu özellikler arasında türünün ilk örneği olan yerel e-posta entegrasyonu ve otomasyonu, departmanlar arası şeffaflık ve iş uyumu için kolaylaştırılmış görev ilişkileri ve genişletilmiş Hedefler ve "ClickUp'ta Etkinlikler" entegrasyonları yer alıyor. Bu tür özellikler, ClickUp'ın ABD, İngiltere, Kanada, Brezilya, Hindistan ve Avustralya dahil olmak üzere dünyanın her köşesindeki kullanıcılar arasında organik büyümesini sürdürmesine yardımcı oldu. Yeni fon, şirketin genişleme planlarını hızlandırmak, operasyonlarını büyütmek ve diğer tüm işyeri uygulamalarının yerini alma vaadini yerine getirmeye devam etmek için kullanılacak.

"ClickUp, tüm projelerimizi yönettiğimiz ve her şeyin durumunu görebildiğimiz tek bir sisteme bizi taşıdı. Bu, oyunun kurallarını değiştirdi!" diyor Webflow Mühendislik Direktörü Leonard Souza. "Organizasyonel görünürlüğü artırmak için harika bir araç benimsediğimizi hissetmekle kalmıyoruz, aynı zamanda Webflow gibi kendi alanında yenilik yapmaya kendini adamış saygın bir ortak kazandığımızı da hissediyoruz."

ClickUp'ın finansmanı ve büyümesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://clickup.com/press/100-million-series-b adresini ziyaret edin veya ClickUp'ı sonsuza kadar ücretsiz deneyin ve her hafta bir gün kendinize ve takımınıza zaman kazandırmaya başlayın: www.clickup.com.

ClickUp hakkındaClickUp, bir kuruluşun tüm departmanlarına hizmet veren tek hepsi bir arada özelleştirilebilir işyeri verimlilik platformudur. Takımlar, tamamen ayrı ekosistemlerde takip etmek için çok fazla araçla uğraşırken, ClickUp, 2 ila 2.000 kişilik takımları, tüm işyeri uygulamalarını tek bir sorunsuz platformda değiştirerek veya entegre ederek verimsizlikten ve zaman kaybından kurtarır. 2017 yılında kurulan ve San Diego'da bulunan ClickUp'ın misyonu, dünyayı daha verimli hale getirmektir. ClickUp, kurulduğu günden bu yana 100.000'den fazla takım ve milyonlarca çalışanın daha verimli bir yaşam sürmesine ve her hafta en az bir gün kazanmasına yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için ClickUp.com adresini ziyaret edin.

Georgian hakkındaGeorgian, verilerin gücünü güvenilir bir şekilde kullanan, yüksek büyüme potansiyeline sahip yazılım şirketlerine yatırım yapan bir fintech şirketidir. Georgian'da, yazılım şirketlerinin CEO'larına ve takımlarına daha iyi bir büyüme sermayesi deneyimi sunmak için bir platform oluşturuyoruz. Georgian'ın platformu, CEO'ların işlerini büyütürken karşılaştıkları anahtar zorlukları çözmek için akıllı, veri odaklı bir yaklaşım benimseyerek, en iyi büyüme aşamasındaki yazılım şirketlerini belirlemek ve hızlandırmak için tasarlanmıştır. Toronto merkezli Georgian'ın takımı, yazılım girişimcileri, makine öğrenimi uzmanları, deneyimli operatörler ve yatırım profesyonellerini bir araya getiriyor. Daha fazla bilgi için https://georgian.io/ adresini ziyaret edin .