kadınlara teşekkür edebileceğiniz hayat değiştiren 8 teknolojik yenilik

Rastgele bir kalabalığın içine bir mikroçip atın, kesinlikle Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell veya Mark Zuckerberg gibi isimleri duymuş birine rastlayacaksınız.

1994 model bir masaüstü bilgisayarı kalabalığın içine atın, Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown veya Radia Perlman'ı duymuş birine isabet etmesi bile mucize olur, dünyaya katkılarını anlatmak ise imkansızdır.

"Ama Mandy," diyebilirsiniz, "Bu kadınları elektrik ampulünü, Microsoft'u, ilk telefonu ve Facebook'u icat eden erkeklerle karşılaştırıyorsun. Belki de bu kadınlar, oyunun kurallarını değiştiren bir şey icat etmedikleri için o kadar ünlü değiller."

Buna şunu söylemek istiyorum: Cinsiyetçiliğin dünya tarihini, özellikle de teknolojik yenilikler dünyasını ne kadar etkilediğini gerçekten bilmiyorsunuz. 😇

Ama bu tamamen başka bir blog konusu. Bu yazıda, en yaygın modern teknolojilerin arkasındaki parlak kadın beyinlere odaklanalım ve günümüz teknolojisinde kadınlar için bu engebeli yolun nasıl açıldığını öğrenelim!

Hoşça kalın, erkekler kulübü!

Teknoloji alanındaki kadınların tarihine baktığımızda, oldukça şaşırtıcı zirveler ve çukurlar görebiliriz. 18. yüzyıldan bu yana yenilikçi kadınların kaydettiği ilerlemeyi gösteren bu zaman çizelgesine bir göz atın:

🧮 1700'ler: Fransız matematikçi ve astronom Nicole-Reine Lepautre, güneş tutulmasının zamanını elle hesaplayarak Halley Kuyrukluyıldızı'nın dönüşünü doğru bir şekilde tahmin etti.

💡 1800'ler: Ada Lovelace ilk bilgisayar programcısı olur.

📻 1900'lerin başı: Grete Hermann'ın tezi Polinom İdeal Teorisinde Sonlu Adımlar Sorunu, modern bilgisayar cebirinin temellerini atan algoritmaların oluşturulmasında anahtar rol oynadı.

📺 1900'lerin ortaları: İkinci Dünya Savaşı'nda 10.000 kişilik şifre kırma operasyon takımının %75'i kadınlardan oluşuyordu. Ayrıca STEM, bilgisayar programlama, mühendislik ve matematik alanlarında sayısız kadın yenilikçi gördük.

Bu makalenin sonunda, 1970'lerden bu yana teknoloji dünyasında çoğu kadın için işlerin nasıl beklenmedik bir hal aldığını göreceğiz; ama önce, kadınların yenilikçilik çağında başarılı olan ve bugün bile bize ilham veren dahi kraliçeleri tanıyalım.

1: Modern Wi-Fi, Bluetooth ve GPS

Ne düşündüğünüzü biliyorum: Vay canına, o bir teknoloji uzmanı değil, Hollywood'un göz kamaştırıcı kızlarından biri gibi görünüyor!

Bu yetenekli kadın ise her ikisi de! Hedy Lamarr, beyazperdedeki çalışmalarıyla daha çok tanınır, ancak perde arkasında vatanseverlikle motive olan bir mucitti.

İkinci Dünya Savaşı korkunç bir hızla ilerlerken, Avusturyalı bir göçmen olan Hedy, neredeyse tüm boş zamanlarını, USO gösterilerinde sahnede dans etmekten çok daha etkili bir şekilde ABD askerlerine nasıl yardım edebileceğini bulmaya çalışarak geçirdi.

Hayatı boyunca teknoloji meraklısı olan Hedy, kolayca engellenebilen veya rotasından çıkarılabilen radyo kontrollü torpidoları kullanarak ordu hakkında bilgi edindi. Engellenemeyen, silahları düşmanın müdahalesinden etkili bir şekilde koruyan bir frekans atlama sinyali oluşturmayı düşündü. Planlarını arkadaşı piyanist George Antheil'e anlattı ve birlikte frekans atlamalı yayılı spektrum iletişiminin, diğer adıyla kablosuz iletim teknolojisinin ilk sürümünü oluşturup patentini aldılar.

Yayılı spektrum teknikleri Bluetooth ve GPS teknolojisine dahil edilmiştir ve eski Wi-Fi sürümlerinde kullanılan yöntemlere benzerdir.

2. Uzay Keşifleri

Fotoğraf kredisi: The Guardian

2016 yapımı Hidden Figures filmini izlediyseniz, Taraji P. Henson'ın NASA'nın en güvenilir matematikçisi olan gerçek hayattaki insan bilgisayar Katherine Johnson'ı canlandırdığını bilirsiniz.

1953 yılında Katherine, NACA West Area Computing biriminde çalışmaya başladı. O dönemde kuruluş ırk ayrımcılığı uyguladığı için Katherine'in iş arkadaşları, program mühendisleri için yoğun matematiksel hesaplamaları elle yapan, kendisi gibi parlak Afrikalı-Amerikalı kadınlardı.

Katherine, uçuş yörüngelerini elle hesaplamada tüm rakiplerini geride bıraktı; temel olarak, astronotların uzaya güvenli bir şekilde ulaşıp geri dönmelerini sağlamak için karmaşık matematik hesaplamaları yaptı. İlk büyük başarısı, 1961 yılında Amerika'nın ilk insanlı uzay uçuşunda geldi. 1962 yılında, NACA'nın NASA'ya dönüştüğü ve bilgisayarların yörünge hesaplamalarına başladığı dönemde, astronot John Glenn, Johnson'dan yeni elektronik bilgisayarın uçuşunu doğru planladığını şahsen doğrulamasını istedi. Katherine'in işi, neredeyse felaketle sonuçlanacak olan Apollo 13 görevinin kurtarılmasında da hayati öneme sahipti.

Basitçe söylemek gerekirse, Katherine Johnson olmasaydı, uzay keşifleri bugün olduğu gibi çok daha az gelişmiş ve çok daha tehlikeli olurdu. Milyarderler ona sonsuza kadar minnettar kalacaklar.

3. Bilgisayar Programlama

Fotoğraf kredisi: Vassar

Öncelikle, bu kadının sadece bir teknoloji dehası değil, aynı zamanda bir deniz amirali olduğunu da belirtelim. Grace Murray Hopper, İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaş çabaları için tonlarca paha biçilmez hesaplama yaptı, ancak en büyük mesleki başarısı, bildiğimiz şekliyle elektronik bilgisayar programlamayı icat etmek olarak kabul edilir.

Şunu hayal edin: %10'u alan, %90'ı bilgisayar olan büyük bir Harvard çalışma odasındasınız. Grace'in ilk programlama kılavuzunu yazdığı, beş tonluk bir bilgisayar öncüsü olan efsanevi Mark I makinesine bakıyorsunuz.

Eğlenceli Bilgi #1: Mark'ın kablolarından kelebekleri çıkarmak zorunda kaldığında "bug" (hata) ve "debugging" (hata ayıklama) terimlerini icat etti.

Amiral Hopper, aynı zamanda ilk tamamen elektronik dijital bilgisayar olan UNIVAC'ın baş programcısıydı. Bu, onu Bill Gates'in 1978'de Microsoft ile birlikte uyguladığı bir bilgisayar dili olan COBOL'un (Javascript veya Python gibi) geliştirilmesine ortak olmaya yönlendirdi.

Eğlenceli Bilgi #2: "İzin istemektense affedilmeyi istemek daha kolaydır. " Onu desteklemekten başka seçeneğimiz yok.

4. Modern Ev Güvenlik Sistemleri ve CCTV

Fotoğraf kredisi: Zaman çizelgesi

Herhangi bir orta sınıf banliyö mahallesinde dolaşın, neredeyse her evin önünde, bu evin bir güvenlik sistemi ile korunduğunu yerel suçlulara uyarmak için bir çim işareti göreceksiniz.

1960'ların New York'una, Queens semtine geri dönelim. Marie Van Brittan Brown adında bir ev hanımı, polisin çağrısına cevap vermesini beklemektedir. Bu, bölgedeki çoğunluğu siyahi olan mahallelerde sıkça yaşanan ve sinir bozucu bir durumdur. Evinde kendini daha güvende hissetmek ve yetkililere, onların olası önyargılarını hesaba katmadan ulaşmak için daha iyi bir yol olması gerektiğini düşünür. Ve böylece, ilk ev güvenlik sistemi doğar.

Marie, bir düğmeye basarak, arama yapmaya gerek kalmadan polisi veya acil yardım ekiplerini arayan bir video ve ses sistemi prototipinin planlarını hazırladı. Kocasının yardımıyla Marie, 1969 yılında bu sistemin patentini aldı.

Bayan Van Brittan Brown'un icadı, tüketiciler için türünün ilk örneği oldu ve video izleme, uzaktan kumandalı kapı kilitleri, düğmeyle çalıştırılan alarm tetikleyicileri, güvenlik sağlayıcılarına ve polise anlık mesajlaşma ve iki yönlü sesli iletişim için tek temel haline geldi.

5. Bilgisayar Algoritmaları

Fotoğraf kredisi: Lookfar

Şiirle ilgileniyorsanız, Lord Byron'u duymuş olabilirsiniz. O, İngiliz Romantizm akımının bir nevi kötü çocuğu sayılır, ancak o bile tek "meşru" çocuğunun kendisine rakip olacak bir miras bırakacağını hayal edemezdi.

1815 yılında doğan Ada Lovelace'den bahsediyoruz. Ada, matematik, makineler ve hayali fikirleri pratik icatlara dönüştürmekle büyülenerek büyüdü. Babası ona " Paralelkenar Prenses" adını bile vermişti. Byron'ın esprili zekası yine ortaya çıkıyor.

1833 yılına, bir partiye gidelim. Charles Babbage adlı bu mucit, bugün ilk genel amaçlı bilgisayar olarak bildiğimiz şeyi sergiliyordu. Hesaplamalarda ne kadar mükemmel olduğunu anlatıyordu, ancak partiye katılanlar bunun nasıl işlediğini hiç anlamamıştı. Ada hariç.

Kısacası, Ada, Babbage ile birlikte makinenin nasıl çalıştığını "çevirmek" için çalıştı ve bunu Jacquard dokuma tezgahıyla karşılaştırdı . İpek dokuma makinesinin delikli kartlar zinciri kullanarak otomatik olarak görüntüler oluşturabilmesi gibi, Babbage'ın motoru da cebirsel desenler dokuyordu. Ayrıca, yazdığı belirli hesaplamaları nasıl yapabileceğini de açıkladı ve bu da onu birçok kişinin ilk bilgisayar programcısı ve "algoritma"nın mucidi olarak kabul etmesine neden oldu

6. Modern Telekomünikasyon

Fotoğraf kredisi: MIT

Shirley Ann Jackson, Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora derecesi alan ilk Afro-Amerikan kadındı, ancak bu sadece başlangıçtı.

Yıl 1973'tü ve o, nükleer fizik alanında doktorasını yeni tamamlamıştı. "Yeni yarı iletken sistemlerin elektronik, optik, manyetik ve taşıma özellikleri" ile ilgilendiğini söylemişti. Anlayamıyorum, ama konudan sapıyorum.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Jackson, yük yoğunluğu dalgaları konusunda çığır açan bilimsel araştırmaların yapıldığı bir dizi başarılı teorik fizik deneyi gerçekleştirdi. Geliştirilmesine katkıda bulunduğu bu araştırmalar, faks makinesi, tuşlu telefon, fiber optik hücreler, güneş pilleri ve arayan kimliği ve çağrı bekletme teknolojisinin icadına doğrudan yol açtı.

Arayan kimliği olmasaydı telefonu asla açmayacak bir içe dönük kişi olarak, Shirley Ann Jackson olmasaydı ben bir hiç olurdum.

7. Yeni Başlayanlar için Kodlama

Bir bilgisayar programcısı düşündüğünüzde, muhtemelen küçük bir Katolik rahibe hayal etmezsiniz. Sister Mary Kenneth Keller, 1940 yılında İsa ile evlenmek için yemin etmişti, ancak bilgisayar bilimlerinde doktora yapan ilk kadın olamayacağına dair bir şart yoktu.

Keller, teknolojiye olan sevgisini takip etmek için Dartmouth'un o zamanlar sadece erkeklere açık olan bilgisayar bilimleri merkezinde çalışmaya başladı. Üniversitede, yeni başlayanlar için çok yararlı olan sembolleri vurgulayan bir kodlama tekniği olan BASIC programlamasının oluşturulmasına yardımcı oldu.

Microsoft, 70'li yıllardan beri kendi kişisel bilgisayarlarında BASIC programlama dilini kullanırken, 1991 yılında Sister Mary'nin yeniliğini daha da geliştirerek, günümüzde hala kullanılan bir yazılım dili olan Visual Basic'i piyasaya sürdü.

8. İnternet

Fotoğraf kredisi: The Atlantic

Evet, o lanet olası internet.

Tamam, interneti tek bir kişinin icat etmediği doğru. Bunu, on yıllar süren ve parça parça inşa edilen bir grup projesi olarak düşünün, ancak her grup projesinde olduğu gibi, bazı insanlar diğerlerinden çok daha fazla katkı sağlar.

"Grup projesi"ne spanning tree protocol (STP) adlı bir katkı sağlayan Amerikalı bilgisayar programcısı ve mühendis Radia Perlman ile tanışın

Sevgili okuyucu, STP'nin ne olduğunu bilmenizi beklemiyorum. Bu parlak kadınları araştırdıktan sonra, artık bir ağacın ne olduğunu bile bilmediğimden eminim. Reddit kullanıcısı MenosDaBear'ın bunu kısaca açıklamasına izin vereceğim:

"Ağda bir şeye ulaşmanın birden fazla yolu vardır. Spanning tree en iyi yolu seçer ve diğer yolları bloklayarak işlerin döngüye girmesini önler. En iyi yol kesildiğinde ise, ağ köprülerinin çalışması için temel olan ve internetin temelini oluşturan diğer yollardan birini açar. "

Radia'nın işi, ağların kendi kendini organize etme ve veri aktarma biçimleri üzerinde doğal olarak büyük bir etki yarattı. Ayrıca, Ethernet'in bant genişliğini en iyi şekilde kullanmasını sağlayan TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links) sistemini tasarlayarak, yayılan ağaç tabanlı Ethernet'i geliştirdi.

Günümüzün birçok modern kolaylığının mimarları kadınlardır. Ancak bu yeterli değildir.

Kadınlar teknoloji dünyasında daha fazla alan talep ettiğinde, erkek ve kadınların temsil edilme, ücret ve fırsatlar arasındaki uçurumdan bahsetmiyoruz.

1970'lere doğru, hem hükümet hem de endüstri tüm gücü bilgisayarlara aktarmanın potansiyelini fark edince manzara değişmeye başladı. Kadınlar, erkekler tarafından daha iyi iş başlıkları, daha iyi maaşlar ve daha iyi muamele ile yerlerinden edildi.

Kadınlar parlak teknoloji uzmanları olmaktan vazgeçmediler, iktidardaki erkekler eski rahatlık alanlarına geri dönmeye başladılar. Bilgisayarların yardımcı araçlardan tüm şirketlerin belkemiği haline gelmesiyle birlikte, çoğu iş lideri kendileri gibi görünen, konuşan ve davranan insanlara güvendi (yani onları işe aldı). Böylece, kadınların bugün iş hayatına girmekte, basamakları tırmanmaktan daha fazla zorluk çekmelerinin sorumlusu olan " kırık basamak" sorunu başladı.

1980'lerin, kadınların dev omuz vatkalar, yüksek topuklu ayakkabılar ve boylarını birkaç santim daha uzun göstermek için kabartılmış saçlarıyla ofislere girip çıktıkları bir dönem olması şaşırtıcı değildir. Alan kaplamak, bizim için bir sanata dönüşmüştür.

Ancak teknoloji dünyasının kadınlar için de değişeceği konusunda iyimserim. Her gün işe giriş yaptığımda, ClickUp'ın her departmanında, her kademesinde inanılmaz kadınlar görmek beni gururlandırıyor. Kesişen kapsayıcılık, yeniliğe gerçekten adanmış şirketler için sadece "olması iyi olan" bir şey değil, sonsuz bir taahhüttür.

ClickUp bir platform olarak büyümeye devam ederken, az önce okuduğunuz kadınların azmini, vizyonunu, iş ahlakını ve cesaretini bünyesinde barındıran kişileri işe almak için her zaman arayış içindeyiz. Mevcut iş ilanlarına göz atmak ve sizin (veya tanıdığınız birinin) bu işlere uygun olup olmadığını görmek için buraya tıklayın.