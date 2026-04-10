วิธีการติดตามความสำเร็จของนักเรียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับชาติในปีที่สองอยู่ที่69.5% ซึ่งหมายความว่าประมาณ 3 ใน 10 คนไม่กลับมาเรียนที่สถาบันเดิม ในวิทยาลัยชุมชนเกือบครึ่งของนักเรียนที่เรียนไม่เต็มเวลาไม่สามารถเรียนต่อในปีที่สองได้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้านั้นมีอยู่ แต่สถาบันส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการอ้างอิงด้วยตนเองและข้อมูลที่แยกส่วน
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติในการระบุความเสี่ยง การมอบหมายการแทรกแซง การวิเคราะห์การคงไว้ และการให้คำปรึกษาความสำเร็จในกระบวนการทำงาน
ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการติดตามความสำเร็จของนักเรียนได้อย่างครบถ้วนภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้งาน ขอแนะนำให้ดูรายละเอียดการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับทีมดูแลความสำเร็จของนักเรียนส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สัญญาณความเสี่ยงไม่มีให้ใช้ แต่เป็นเพราะสัญญาณเหล่านั้นแทบจะไม่ถูกนำไปสู่การดำเนินการที่รวดเร็วและประสานงานกันระหว่างผู้ที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือนักเรียนให้เดินหน้าตามเป้าหมาย
ใครควรใช้ระบบการติดตามความสำเร็จของนักเรียนนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมความสำเร็จของนักเรียน, สำนักงานการรักษาผู้เรียน, ผู้นำการให้คำปรึกษา, โค้ชความสำเร็จ, ผู้ประสานงานการสอนพิเศษ, และผู้ดูแลการสนับสนุนนักเรียนที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง, มอบการแทรกแซง, และติดตามการติดตามผลผ่านหน่วยงานสนับสนุนหลายแห่ง มันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับสถาบันที่ใช้แพลตฟอร์มแจ้งเตือนหรือเครื่องมือวิเคราะห์อยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการย้ายนักเรียนจากสถานะที่ถูกแจ้งเตือนไปยังสถานะที่ได้รับการสนับสนุน
ปัญหา: คุณกำลังพยายามติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยง 5,000 คนด้วยสเปรดชีตและคำอธิษฐาน
หากคุณทำงานในด้านความสำเร็จของนักเรียน คุณทราบดีว่าความเสี่ยงนั้นสูงเพียงใด ทุกนักเรียนที่ลาออกหมายถึงการล้มเหลวของมนุษย์และการล้มเหลวทางการเงิน สถาบันการศึกษาสูญเสียรายได้จากค่าเล่าเรียน นักเรียนสูญเสียเวลาและเงิน และตัวชี้วัดการคงอยู่ของนักเรียนที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก็ได้รับผลกระทบอีกครั้ง คำถามไม่เคยอยู่ที่ว่าการแทรกแซงในระยะแรกได้ผลหรือไม่ แต่เป็นว่าทีมของคุณสามารถระบุและติดต่อถึงนักเรียนได้เพียงพอและรวดเร็วเพียงพอหรือไม่
ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราว:39% ของผู้แสวงหาปริญญาตรีเต็มเวลาครั้งแรกไม่สำเร็จการศึกษาภายในแปดปี ช่องว่างในการคงอยู่ของนักเรียนตามเชื้อชาติยังคงกว้างอยู่ โดยนักเรียนเชื้อสายฮิสแปนิก, ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน, และชาวอเมริกัน พื้นเมืองถูกเก็บไว้ที่ 63.6%, 56.6%, และ 52.8% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่ 68.2% ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น แต่เป็นตัวแทนของนักเรียนหลายพันคนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่สถาบันการศึกษาของคุณไม่สามารถระบุหรือช่วยเหลือได้ทันเวลา
ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าส่วนใหญ่จะสร้างสัญญาณเตือนเท่านั้น แต่มีเพียงไม่กี่ระบบที่สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปได้จริง อาจารย์เป็นผู้ส่งการแจ้งเตือน แต่ใครเป็นผู้มอบหมายการแทรกแซง? ใครเป็นผู้ติดตามผลภายใน 48 ชั่วโมง? ใครเป็นผู้ยกระดับเมื่อนักศึกษาไม่ตอบสนอง? ช่องว่างระหว่าง "ถูกแจ้งเตือน" กับ "ได้รับความช่วยเหลือ" คือจุดที่นักศึกษาหลุดรอดไป
วิธีที่มหาวิทยาลัยไมอามีแก้ไขปัญหานี้:ศูนย์การสำรวจอาชีพและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไมอามีใช้ ClickUp ในการติดตามและมีส่วนร่วมกับนักศึกษาจำนวน 19,107 คน ด้วยอัตราความสำเร็จ 98% แทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายด้วยระบบศูนย์กลางสำหรับการติดตามปฏิสัมพันธ์และผลลัพธ์ของนักศึกษา
ไมเคิล เทอร์เนอร์, รองผู้อำนวยการ
เนื่องจาก ClickUp ฉันสามารถรักษาความเป็นระเบียบและมีปีที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อได้ แม้จะเผชิญกับการระบาดใหญ่ทั่วโลกก็ตาม
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่เครื่องมือแจ้งเตือนของคุณ แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบๆ งานที่เกิดขึ้นหลังจากนักเรียนถูกทำเครื่องหมาย วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนั้นคือการสร้างการตั้งค่าการติดตามความสำเร็จของนักเรียนที่ใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในระบบการดำเนินงานเพื่อความสำเร็จของนักเรียนของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะกับกลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยง, รูปแบบการจัดสรรบุคลากร, และกระบวนการแทรกแซงของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการติดตามความสำเร็จของนักเรียนด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้ วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agent ของคุณเอง กรอกรายละเอียดของสถาบันของคุณ แล้วคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำเร็จสำหรับนักเรียนที่ครบถ้วน พร้อมการแจ้งเตือนล่วงหน้า การติดตามการแทรกแซง การวิเคราะห์การคงอยู่ และเวิร์กโฟลว์การโค้ชความสำเร็จ
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงกฎการกำหนดเส้นทาง กำหนดเวลาการติดตาม ความชัดเจนของความเสี่ยง และกระบวนการทำงานของกรณีศึกษา จากนั้นทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนของคุณ โมเดลการแทรกแซง และลำดับความสำคัญในการรักษาไว้
ข้อความสำหรับป้อน:
→ พร้อมที่จะสร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณหรือยัง?
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทีมความสำเร็จของนักเรียนของคุณสามารถนำไปใช้ได้ทุกวัน
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการระบุและสนับสนุนนักเรียนที่มีความเสี่ยง ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงหมวดหมู่การแจ้งเตือน ประเภทการแทรกแซง กฎการยกระดับปัจจุบัน ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง โครงสร้างภาระงาน และความต้องการในการรายงานกลุ่ม การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการทำงานของการแทรกแซงของคุณมีประโยชน์มากขึ้น
- สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "ความสำเร็จของนักเรียน" เพิ่มโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรความสำเร็จของนักเรียน: การแจ้งเตือนล่วงหน้าและกรณีสำหรับคำเตือนที่เข้ามา กรณีที่กำลังดำเนินการ กรณีที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และการส่งต่อกรณีวิกฤต การแทรกแซงและการสนับสนุนสำหรับการประสานงานการสอนพิเศษ การสอนเสริม การให้คำปรึกษาเพื่อความสำเร็จ และการให้คำปรึกษาจากเพื่อน การวิเคราะห์การคงอยู่สำหรับการติดตามกลุ่ม การตรวจสอบช่องว่างด้านความเท่าเทียม การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เชิงทำนาย และการเปรียบเทียบระหว่างภาคการศึกษา และการติดตามความก้าวหน้าในการสำเร็จการศึกษาสำหรับการติดตามการทดลองเรียน การติดตามผลการตรวจสอบปริญญา การตรวจสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสนับสนุนความพร้อมในการสำเร็จการศึกษา
- กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานของนักเรียน เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองลงในเทมเพลตงานเพื่อความสำเร็จของนักเรียนของคุณ เพื่อให้ทุกกรณีมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการเพื่อระบุความเสี่ยง, จัดการการสนับสนุน, และติดตามการดำเนินการต่อไป รวมถึงฟิลด์สำหรับคะแนนความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยง, แหล่งที่มาของการแจ้งเตือน, โค้ชที่ได้รับมอบหมาย, ประเภทการแทรกแซง, จำนวนวันที่ไม่มีการติดต่อ, สถานะนักเรียนรุ่นแรก, และคุณสมบัติการได้รับทุน Pell โครงสร้างที่สม่ำเสมอเช่นนี้ทำให้แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, และการจัดการงานเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น
- วางข้อความที่กระตุ้นความคิดลงใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่กระตุ้นความคิดจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน จำนวนนักเรียน อัตราการคงอยู่ อัตราการสำเร็จการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน จำนวนบุคลากร และกลุ่มเสี่ยง ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของกฎการส่งการแจ้งเตือน กระบวนการทำงานของการแทรกแซง แดชบอร์ดการคงอยู่ และโครงสร้างภาระงานการให้คำปรึกษา จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับโมเดลความสำเร็จของนักเรียนของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกำหนดเส้นทางแจ้งเตือนตามประเภท ยกระดับความเสี่ยงเมื่อมีตัวบ่งชี้หลายอย่างสะสม บังคับใช้กำหนดเวลาการติดตามผล เรียกการตรวจสอบการแทรกแซง และทำเครื่องหมายช่องว่างด้านความเสมอภาคที่กว้างขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงสิ้นปี
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์เพียงหนึ่งอย่าง เช่น การจัดเส้นทางแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือการติดตามการให้คำแนะนำ ก่อนที่จะขยายระบบไปยังการดำเนินงานด้านความสำเร็จของนักเรียนทั้งหมด การทดลองใช้งานในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับแต่งเกณฑ์การตัดสินใจ กฎการรับผิดชอบ และเวลาที่เหมาะสมในการแทรกแซงก่อนที่จะขยายการใช้งาน
แนะนำฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงานติดตามความสำเร็จของนักเรียน
ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมการแจ้งเตือน การแทรกแซง การวิเคราะห์การคงอยู่ การประสานงานการสอนพิเศษ และกรณีการโค้ช
|ภาคสนาม
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|คะแนนความเสี่ยง
|หมายเลข
|คะแนนรวมที่คำนวณจากตัวชี้วัดด้านวิชาการ การมีส่วนร่วม และสถานะทางการเงิน
|ระดับความเสี่ยง
|ดรอปดาวน์
|บนเส้นทาง, ติดตาม, เสี่ยง, เสี่ยงสูง
|แหล่งที่มาของการแจ้งเตือน
|ดรอปดาวน์
|รายงานของคณาจารย์, กิจกรรม LMS, เกรดกลางภาค, การเข้าเรียน, การระงับทางการเงิน, การส่งต่อเพื่อรับการติว, การส่งต่อเพื่อรับคำปรึกษา, เหตุการณ์เกี่ยวกับที่พัก
|โค้ชที่ได้รับมอบหมาย
|ผู้คน
|เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามการดำเนินการแก้ไข
|ประเภทการแทรกแซง
|ดรอปดาวน์
|การโค้ชความสำเร็จ, การให้คำปรึกษา, การสอนพิเศษ, การให้คำปรึกษาด้านการเงิน, การให้คำปรึกษา, การให้คำปรึกษาจากเพื่อน, การจัดเวิร์กช็อป, การสนับสนุนด้านอาหารหรือที่พัก
|จำนวนวันที่ไม่มีการติดต่อครั้งล่าสุด
|หมายเลข
|เวลาตั้งแต่การติดต่อหรือการประชุมครั้งสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จ
|สถานะรุ่นแรก
|ดรอปดาวน์
|รุ่นแรก, ไม่ใช่รุ่นแรก, ไม่ทราบ
|มีสิทธิ์รับทุน Pell
|ดรอปดาวน์
|ใช่, ไม่, ไม่ทราบ
|สถานะการมีส่วนร่วม
|ดรอปดาวน์
|ยังไม่เริ่ม, ส่งการเข้าถึงแล้ว, ติดต่อแล้ว, กำลังดำเนินการ, กำลังติดตาม, ปิดแล้ว
|ประเภทกลุ่ม
|ดรอปดาวน์
|ปีแรก, ต่อเนื่อง, ย้ายเข้า, ภาคพิเศษ, ทดลองเรียน, อื่นๆ
|กลุ่มตราสัญลักษณ์ความเท่าเทียม
|ป้ายกำกับ
|เพลล์, นักเรียนรุ่นแรก, นักเรียน-นักกีฬา, ย้ายเข้า, พักอาศัยในหอ, เดินทางไปกลับ, อื่นๆ
|วันนัดติดตามผลครั้งถัดไป
|วันที่
|การติดต่อหรือจุดตรวจสอบถัดไปที่ต้องการ
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการติดตามความสำเร็จของนักเรียน
หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยจัดการการแจ้งเตือน การดำเนินการ การติดตามผล และการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|มีการส่งข้อกังวลของคณาจารย์หรือการแจ้งเตือนการไม่ใช้งาน LMS
|ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมตามประเภทการแจ้งเตือนและกลุ่มนักเรียน
|นักเรียนได้รับการแจ้งเตือนหลายครั้งภายใน 7 วัน
|รวมเข้าด้วยกันเป็นกรณีเดียวและเพิ่มลำดับความสำคัญในการทบทวนความเสี่ยง
|คะแนนความเสี่ยงย้ายเข้าสู่ระดับความเสี่ยงสูง
|เริ่มกระบวนการแทรกแซงอย่างเข้มข้นและมอบหมายงานติดตามผลภายใน 24 ชั่วโมง
|กำหนดเวลาติดตามผลผ่านไปแล้วโดยไม่มีการบันทึกการติดต่อ
|สร้างงานการยกระดับและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
|นักเรียนขาดการนัดหมายติวหรือโค้ช
|สร้างงานการติดต่อเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมใหม่และบันทึกการติดต่อที่พลาดไป
|ช่องว่างด้านทุนเกินเกณฑ์การติดตาม
|ทำเครื่องหมายที่มุมมองกลุ่มตัวอย่างและแจ้งหัวหน้าฝ่ายรักษาลูกค้าเพื่อตรวจสอบ
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตความสำเร็จของนักเรียน
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เพื่อความสำเร็จของนักเรียนไม่ใช่แบบจำลองการวิเคราะห์เชิงทำนาย แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและจัดการกระบวนการทำงานระหว่างระบุนักเรียนที่มีความเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือพวกเขาจริง การวิเคราะห์จะบอกคุณว่าใครต้องการความช่วยเหลือ ตัวแทนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้นจริง
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การแจ้งเตือนล่วงหน้า
|แจ้งเตือนเส้นทาง, รวมสัญญาณที่ซ้ำกัน, และมอบหมายผู้ติดตามที่เหมาะสม
|ระบบที่ใช้เพียงธงและระบบคัดกรองการแจ้งเตือนด้วยตนเอง
|การติดตามความเสี่ยง
|ติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงทางวิชาการ การมีส่วนร่วม และการเงิน และอัปเดตความสำคัญของการแทรกแซง
|ไฟล์สเปรดชีตแยกกันและขั้นตอนการตรวจสอบที่ไม่สม่ำเสมอ
|กระบวนการทำงานของการแทรกแซง
|มอบหมายการดำเนินการสนับสนุน ติดตามระยะเวลาการติดตามผล และส่งต่อกรณีที่ไม่ได้รับการตอบกลับ
|ระบบแจ้งเตือนที่หยุดเพียงขั้นตอนการระบุตัวตนและไม่ดำเนินการติดตามผล
|การวิเคราะห์การรักษาลูกค้า
|ติดตามความคงอยู่, แนวโน้มของกลุ่ม, และช่องว่างของกลุ่มย่อยตลอดระยะเวลา
|รายงานการเก็บรักษาข้อมูลแบบครั้งเดียวที่สร้างขึ้นหลังจากเกิดความเสียหาย
|การสอนพิเศษและการประสานงาน SI
|ติดตามการอ้างอิง, เซสชัน, การจัดสรรบุคลากร, และการใช้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของนักเรียน
|บันทึกการสอนพิเศษแยกต่างหากและการรายงานการสนับสนุนทางวิชาการที่ไม่เชื่อมโยงกัน
|การโค้ชเพื่อความสำเร็จ
|จัดการกรณีศึกษา ตารางการติดต่อ บันทึก การส่งต่อ และความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งหมด
|สมุดบันทึกท้องถิ่น, การแจ้งเตือนปฏิทิน, และการทบทวนกรณีศึกษาด้วยตนเอง
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความนี้ให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1
|ใช้ข้อความคำสั่งเต็มตามที่เป็นอยู่ เพิ่มจำนวนประชากรนักศึกษาให้มากขึ้น เพิ่มทีมแทรกแซงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น และเพิ่มการแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างวิทยาลัยและกลุ่มประชากรนักศึกษา
|มหาวิทยาลัย R2
|คงโครงสร้างเดิมไว้ทั้งหมด แต่ให้ปรับเส้นทางการทำงานของทีมให้กระชับขึ้นในกรณีที่มีบุคลากรน้อย เน้นการรักษากำลังคน การให้คำปรึกษา และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ปรึกษาและฝ่ายสนับสนุน
|วิทยาลัยศิลปศาสตร์
|มุ่งเน้นการแทรกแซงแบบใกล้ชิด ดูแลจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มให้น้อยลง และติดตามผลอย่างเข้มข้นสำหรับนักศึกษาปีแรกและนักศึกษาที่อยู่ในช่วงค้นหาความสนใจ
|วิทยาลัยชุมชน
|เน้นความต่อเนื่องของนักศึกษาพาร์ทไทม์, การส่งเสริมการโอนย้าย, การแนะนำบริการพื้นฐาน, และการเข้าถึงที่ยืดหยุ่นสำหรับนักศึกษาที่เดินทาง
|โรงเรียนอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนวิชาชีพ
|มุ่งเน้นการเข้าร่วม, ความก้าวหน้าตามกลุ่ม, การสนับสนุนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการได้รับใบอนุญาต, และการแทรกแซงนักเรียนในระยะสั้นที่เชื่อมโยงกับการสำเร็จการศึกษา
ดำเนินการติดตามความสำเร็จของนักศึกษาในที่เดียว
การติดตามความสำเร็จของนักเรียนจะหยุดชะงักเมื่อการแจ้งเตือน การแทรกแซง แดชบอร์ดการคงอยู่ของนักเรียน การส่งต่อเพื่อติวเสริม และบันทึกการให้คำปรึกษาอยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินงานด้านความสำเร็จของนักเรียนให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสนับสนุนการแทรกแซงที่รวดเร็วขึ้น ความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น การติดตามผลที่แข็งแกร่งขึ้น และการมองเห็นความเสี่ยงในการคงอยู่ของนักเรียนที่ดียิ่งขึ้น
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่แพลตฟอร์มการแจ้งเตือนหรือเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเหล่านี้ ปรับปรุงการมองเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนักเรียนถูกทำเครื่องหมาย และช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนจากการระบุความเสี่ยงไปสู่การแก้ไขปัญหาจริง เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับกลุ่มนักเรียนและรูปแบบการจัดสรรบุคลากรของคุณ และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้จริงในทุกภาคการศึกษา
คำถามที่พบบ่อย
AI สามารถแทนที่ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าของเรา เช่น Starfish หรือ EAB Navigate ได้หรือไม่?
ตัวแทน AI ไม่ได้มาแทนที่แพลตฟอร์มแจ้งเตือนล่วงหน้าของคุณ แต่เป็นตัวช่วยเสริมโดยจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการแจ้งเตือน Starfish และ Navigate จะสร้างสัญญาณเตือน ส่วนตัวแทน AI จะทำให้แน่ใจว่าสัญญาณเหล่านั้นกลายเป็นการแทรกแซงที่มีกำหนดเวลาติดตามผล เส้นทางการส่งต่อ และระบบติดตามผลลัพธ์ ความล้มเหลวในการรักษาการเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการที่ไม่สามารถระบุนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ แต่เกิดจากการที่กระบวนการแทรกแซงล้มเหลว
ระบบนี้จัดการข้อกำหนดของ FERPA สำหรับข้อมูลนักเรียนอย่างไร?
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่ง การอนุญาตในระดับนักเรียนทำให้โค้ชเห็นเฉพาะกรณีที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น คณาจารย์จะเห็นเฉพาะแบบฟอร์มการส่งการแจ้งเตือนเท่านั้น ไม่เห็นผลลัพธ์ของกรณีไม่มีการใช้ข้อมูลเพื่อฝึกฝนโมเดล AI รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย
คุณจะติดตามช่องว่างด้านความเสมอภาคโดยไม่เสริมสร้างความลำเอียงได้อย่างไร?
ระบบการให้คะแนนความเสี่ยงใช้ตัวชี้วัดทางวิชาการและพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ (เช่น เกรดเฉลี่ย, การเข้าเรียน, การมีส่วนร่วมในระบบ LMS) เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ไม่ใช่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ถูกใช้เพื่อการรายงานแยกตามกลุ่มภายหลังการดำเนินการแล้ว ไม่ใช่เพื่อการจัดสรรความเสี่ยงในเบื้องต้น วิธีการนี้ช่วยระบุช่องว่างทางความเท่าเทียมในผลลัพธ์โดยไม่ต้องใช้ลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อระบุตัวนักเรียนรายบุคคล
ถ้าเราใช้ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าที่เราพัฒนาขึ้นเองอยู่แล้วล่ะ?
สถาบันหลายแห่งได้สร้างระบบภายในเพื่อจัดการกับการแจ้งเตือนเบื้องต้นแล้ว พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI จะทำงานอยู่บนระบบเหล่านั้นโดยจัดการกับกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ: ใครทำอะไร ภายในเวลาใด และจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ดำเนินการตามกำหนด มันเป็นชั้นการจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จของนักเรียน ไม่ใช่การทดแทนแหล่งที่มาของการแจ้งเตือนของคุณ
เราต้องการโค้ชความสำเร็จกี่คนเพื่อให้สิ่งนี้สำเร็จ?
ระบบนี้สามารถทำงานได้กับขนาดทีมงานทุกขนาด. เมื่อมีผู้ฝึกสอนมากขึ้น คุณจะได้รับปริมาณงานที่น้อยลงและเวลาการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น. เมื่อมีน้อยลง ระบบอัตโนมัติจะจัดการกับการคัดกรองและการติดตามผลมากขึ้น ทำให้ผู้ฝึกสอนสามารถมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารที่มีความสำคัญสูงสุดได้. เป้าหมายทั่วไปคือ 150-300 นักเรียนต่อผู้ฝึกสอน สำหรับการให้คำปรึกษาเชิงรุกเพื่อความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ระบบการทำงานอัตโนมัติสามารถขยายขอบเขตการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น.