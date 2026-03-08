บล็อก ClickUp

วิธีการติดตามความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

8 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาได้รายงานอาชญากรรมจำนวน 22,212 คดีในปี 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า และทุกสถาบันที่ได้รับเงินทุนตาม Title IV ต้องติดตามและเปิดเผยข้อมูลนี้ภายใต้พระราชบัญญัติเคลรี (Clery Act) ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การติดตามรายงานเหตุการณ์ ปฏิทินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเคลรี การจัดการคดีตาม Title IX การบำรุงรักษาแผนฉุกเฉิน และการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเป็นระบบปฏิบัติการเดียวได้ ทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระจัดกระจายกลายเป็นระบบเดียว

ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงในClickUpเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้มัน จะเป็นประโยชน์หากได้ดูภาพรวมของการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับทีมความปลอดภัยในวิทยาเขตส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนเครื่องมือ แต่เป็นงานประสานงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งกระจายอยู่ในระบบแจ้งเหตุ ตารางงานในสเปรดชีต ไฟล์คดี อีเมล และปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ

ใครควรใช้ระบบความปลอดภัยในวิทยาเขตนี้

การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านความปลอดภัยในวิทยาเขต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Clery ผู้ประสานงาน Title IX ทีมจัดการเหตุฉุกเฉิน ทีมแทรกแซงพฤติกรรม ผู้ดูแลการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่รับผิดชอบในการบันทึก ประสานงาน และรายงานงานด้านความปลอดภัยในวิทยาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับสถาบันที่มีระบบปฏิบัติการอยู่แล้วแต่ยังคงพึ่งพากระบวนการทำงานด้วยมือในการจัดการเส้นเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนด การสืบสวน การเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน

ปัญหา: สำนักงานความปลอดภัยในวิทยาเขตของคุณกำลังจัดการกับข้อบังคับของรัฐบาลกลางด้วยสเปรดชีต

หากคุณดูแลความปลอดภัยในวิทยาเขต คุณไม่ได้เพียงแค่ดูแลให้ผู้คนปลอดภัยเท่านั้น คุณกำลังดำเนินกิจการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง พระราชบัญญัติเคลรี (Clery Act) กำหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งภายใต้ Title IV ต้องเผยแพร่รายงานความปลอดภัยประจำปี (Annual Security Report: ASR) ซึ่งต้องมีสถิติอาชญากรรมย้อนหลังสามปี เปิดเผยนโยบายด้านความปลอดภัย แจ้งเตือนเหตุการณ์อย่างทันท่วงที และบันทึกเหตุการณ์อาชญากรรมประจำวันให้สาธารณชนเข้าถึงได้ Title IX กำหนดให้ต้องติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศ รายงานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย การจัดทำบัญชีวัสดุอันตราย การประสานงานประเมินภัยคุกคาม และแผนเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ยังเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการ

โทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามนั้นรุนแรงมาก Penn State ถูกปรับเป็นเงิน 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติ Clery ซึ่งเป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระราชบัญญัตินี้ นอกเหนือจากค่าปรับแล้ว สถาบันการศึกษาอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนตาม Title IV ซึ่งอาจทำให้สถาบันส่วนใหญ่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของ RAND เกี่ยวกับความปลอดภัยใน캠�าร์ส ระบุว่าข้อจำกัดทางทรัพยากร รวมถึงเงินทุนที่จำกัดและเวลาของบุคลากร เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการรักษาและปรับปรุงกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสถาบันการศึกษา

สำนักงานความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านระบบ CAD, สเปรดชีต, อีเมล และแบบฟอร์มกระดาษ การจำแนกภูมิศาสตร์ตามข้อกำหนดของ Clery ต้องทำด้วยมือ กำหนดเวลาตาม Title IX ถูกจัดการในแฟ้มคดี การปฏิบัติตามการฝึกอบรมอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนฉุกเฉินได้รับการตรวจสอบทุกปี (ถ้ามีคนจำได้) ข้อมูลมีอยู่ แต่กระจัดกระจายอยู่ในระบบที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ นั่นคือลักษณะของการกระจัดกระจายที่นำไปสู่ความล้มเหลวในการรายงาน, การพลาดกำหนดเวลา และการค้นพบในการตรวจสอบ

วิธีที่ CU Anschutz แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาเขต CU Anschutzได้แทนที่ระบบเก่า 5 ระบบด้วย ClickUp สำหรับผู้ใช้มากกว่า 170 คนในทีม IT ที่รวมศูนย์ การรายงานด้วยมือลดลงเหลือศูนย์

แอนนา อเล็กซ์, ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีวิทยาเขต:

ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot

นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบปฏิบัติการหลัก แต่เป็นการกำจัดงานประสานงานด้วยมือที่เกิดขึ้นรอบๆ ระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างระบบความปลอดภัยในวิทยาเขตที่ใช้งานได้จริงภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ

ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในสำนักงานความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะกับขนาดของสถาบัน, จำนวนบุคลากร, และความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ

คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานติดตามความปลอดภัยในวิทยาเขตของคุณด้วย AI

คัดลอกข้อความนี้ วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agent ของคุณเอง กรอกรายละเอียดของสถาบันของคุณ แล้วคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตที่สมบูรณ์ พร้อมระบบติดตามเหตุการณ์ ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดการการฝึกอบรม และอื่นๆ อีกมากมาย

ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ ซึ่งรวมถึงลำดับชั้นของงาน ตรรกะของกำหนดเวลา และจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด จากนั้นทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับขอบเขตของวิทยาเขต ข้อกำหนดในการรายงาน และรูปแบบการดำเนินงานของคุณได้

สถาปนิกพื้นที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในวิทยาเขต
ข้อความสำหรับป้อน:

พร้อมที่จะสร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณหรือยัง?

เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ

เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่ง OSP ของคุณสามารถดำเนินการได้ทุกวัน

วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในวิทยาเขต ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงหมวดหมู่เหตุการณ์ อ้างอิงภูมิศาสตร์ของ Clery ช่วงเวลาสำคัญของคดี Title IX รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ทบทวนแผนฉุกเฉิน การจัดเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย และระบบใดๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับการส่งต่อข้อมูล การบันทึกข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการจัดการคดี การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการทำงานในการส่งต่อข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

  1. สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ ตั้งค่าพื้นที่เฉพาะที่ชื่อว่า ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิทยาเขต เพิ่มโฟลเดอร์ที่ตรงกับพื้นที่การดำเนินงานของคุณ: การจัดการเหตุการณ์สำหรับรับเรื่อง, การสืบสวน, บันทึกอาชญากรรม, และสถิติประจำปี, การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Clery สำหรับการเตรียม ASR, การแจ้งเตือนล่วงหน้า, บันทึกการแจ้งเตือนฉุกเฉิน, และการรายงานความปลอดภัยจากอัคคีภัย, หัวข้อ IX สำหรับกรณีที่กำลังดำเนินการ, มาตรการสนับสนุน, และการติดตามการแก้ไข, การเตรียมความพร้อมฉุกเฉินสำหรับการบำรุงรักษา EOP, การฝึกซ้อมบนโต๊ะ, การทดสอบระบบแจ้งเตือน, และแผนผังอาคาร, และการฝึกอบรมและการรับรองสำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็น
  2. กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกเหตุการณ์และงานกรณี เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในเทมเพลตเหตุการณ์ กรณี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ เพื่อให้ทุกบันทึกมีรายละเอียดหลักที่ทีมของคุณต้องการเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วและรายงานอย่างถูกต้อง รวมถึงฟิลด์สำหรับหมายเลขเหตุการณ์ ภูมิศาสตร์ของ Clery การจำแนกประเภทอาชญากรรม ระดับภัยคุกคาม ผู้สืบสวนที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเวลาตามกฎระเบียบ สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด และประเภทการฝึกอบรม โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้ทำให้แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการติดตามกำหนดเวลาเชื่อถือได้มากขึ้น
  3. วางข้อความที่ต้องการใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน จำนวนประชากรในวิทยาเขต จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน CSA เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน และความท้าทายสำคัญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของระบบติดตามเหตุการณ์ ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการทำงานของกรณีศึกษา และตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในวิทยาเขตของคุณ
  4. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยของวิทยาเขตดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อสร้างรายการบันทึกอาชญากรรมประจำวัน ยกระดับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาตามข้อกำหนด Title IX เปิดการฝึกอบรมการต่ออายุ สร้างกระบวนการทำงานสำหรับรายงานความปลอดภัยประจำปี และแจ้งเตือนผู้นำการประเมินภัยคุกคามเมื่อมีกรณีเร่งด่วนถูกระบุ

จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิทยาเขต เพิ่มโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงานของคุณ: การจัดการเหตุการณ์สำหรับการรับเรื่อง การสืบสวน บันทึกอาชญากรรม และสถิติประจำปี การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Clery สำหรับการเตรียม ASR การแจ้งเตือนล่วงหน้า บันทึกการแจ้งเตือนฉุกเฉิน และการรายงานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หัวข้อ IX สำหรับกรณีที่กำลังดำเนินการ มาตรการสนับสนุน และการติดตามการแก้ไข การเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน สำหรับการบำรุงรักษา EOP การฝึกซ้อมบนโต๊ะ การทดสอบระบบแจ้งเตือน และแผนผังอาคาร และการฝึกอบรมและการรับรอง สำหรับการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็น

รักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นระเบียบ

รักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นระเบียบ

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับเทมเพลตเหตุการณ์ กรณี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ เพื่อให้ทุกบันทึกมีรายละเอียดหลักที่ทีมของคุณต้องการเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วและรายงานอย่างถูกต้อง รวมถึงฟิลด์สำหรับหมายเลขเหตุการณ์, ภูมิศาสตร์ของ Clery, การจำแนกประเภทอาชญากรรม, ระดับภัยคุกคาม, ผู้สืบสวนที่ได้รับมอบหมาย, กำหนดเวลาตามกฎระเบียบ, สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด และประเภทการฝึกอบรม โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้ทำให้แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการติดตามกำหนดเวลาเชื่อถือได้มากขึ้น

ปรับแต่งรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามในตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่แจ้งไว้ด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน จำนวนประชากรในวิทยาเขต จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวนเจ้าหน้าที่ CSA เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน และความท้าทายสำคัญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของระบบติดตามเหตุการณ์ ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการทำงานของกรณี และตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในวิทยาเขตของคุณ

ซูเปอร์ เอเจนต์ บิลเดอร์

สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อให้การทำงานด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อสร้างรายการบันทึกอาชญากรรมประจำวัน ยกระดับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาตามข้อกำหนด Title IX เปิดการฝึกอบรมการต่ออายุ สร้างกระบวนการทำงานสำหรับรายงานความปลอดภัยประจำปี และแจ้งเตือนผู้นำการประเมินภัยคุกคามเมื่อมีกรณีเร่งด่วนที่ถูกระบุ

ระบบอัตโนมัติในซูเปอร์เอเจนต์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยพื้นที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดเพียงหนึ่งด้าน เช่น การรายงานตามข้อกำหนด Clery, Title IX หรือการติดตามการฝึกอบรม ก่อนที่จะขยายระบบไปยังการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั่วทั้งวิทยาเขต การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงโครงสร้างงาน กฎการทำงานอัตโนมัติ และสิทธิ์การเข้าถึงก่อนการขยายระบบ

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานด้านความปลอดภัยในวิทยาเขต

ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมเหตุการณ์ต่างๆ งานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การสืบสวนสอบสวน และกระบวนการฝึกอบรม

ภาคสนามประเภทวัตถุประสงค์
หมายเลขเหตุการณ์ข้อความสั้นรหัสระบุกรณีหรือเหตุการณ์เฉพาะ
ภูมิศาสตร์ของเคลรีดรอปดาวน์ในมหาวิทยาลัย, ที่พักในมหาวิทยาลัย, ทรัพย์สินสาธารณะ, นอกมหาวิทยาลัย
การจำแนกประเภทอาชญากรรมดรอปดาวน์ความผิดทางอาญา, ความผิดตามกฎหมาย VAWA, อาชญากรรมจากความเกลียดชัง, การจับกุม, การส่งเรื่องเพื่อดำเนินการทางวินัย
ระดับภัยคุกคามดรอปดาวน์ต่ำ ปานกลาง สูง ใกล้จะเกิดขึ้น
ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายผู้คนผู้ตรวจสอบหลักหรือผู้จัดการคดี
กำหนดเวลาตามข้อบังคับวันที่กำหนดเวลาของรัฐบาลกลางหรือสถาบันสำหรับการดำเนินการ
สถานะการปฏิบัติตามดรอปดาวน์อยู่ในเส้นทาง, เสี่ยง, ล่าช้า
ประเภทการฝึกอบรมดรอปดาวน์CSA Clery, Title IX, ผู้ก่อเหตุร้ายในอาคาร, สารอันตราย, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

📘 อ่านเพิ่มเติม:ดู ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าฟิลด์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของทุนของคุณ

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับความปลอดภัยในวิทยาเขต

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้เหตุการณ์, กำหนดเวลา, และกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ

เมื่อ…จากนั้น...
มีการสร้างรายงานเหตุการณ์ใหม่พร้อมการจัดประเภทอาชญากรรมตามระบบเคลรีสร้างบันทึกเหตุการณ์อาชญากรรมประจำวันโดยอัตโนมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Clery
กรณีตามกฎหมาย Title IX ถึงกำหนดเส้นตายการสอบสวน เหลือ 7 วันยกระดับไปยังผู้ประสานงาน Title IX และเปลี่ยนสถานะการปฏิบัติตามให้เป็น "มีความเสี่ยง"
วันหมดอายุการฝึกอบรม CSA เหลืออีก 30 วันส่งการแจ้งเตือนการต่ออายุให้กับพนักงานและสร้างงานฝึกอบรม
กำหนดเส้นตายการร่างรายงานความปลอดภัยประจำปีวันที่ 1 มิถุนายน ถึงกำหนดสร้างแผนงานเตรียมความพร้อมสำหรับ ASR พร้อมงานย่อยและกำหนดเส้นตายจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม
กรณีการประเมินภัยคุกคามถูกกำหนดเป็นระดับสูงหรือใกล้จะเกิดขึ้นแจ้งประธาน BIT หรือ TAT ทันที และสร้างงานประชุมฉุกเฉิน

อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตความปลอดภัยในวิทยาเขต

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับความปลอดภัยในวิทยาเขตไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังหรือเครื่องมือส่งสัญญาณฉุกเฉิน แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานประสานงานที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทีมของคุณทำด้วยมือในปัจจุบัน: ติดตามเหตุการณ์, จัดการเส้นเวลาของ Clery, บันทึกกรณี Title IX, และรับรองการปฏิบัติตามการฝึกอบรม

ระยะของวงจรชีวิตสิ่งที่ตัวแทนทำสิ่งที่มันแทนที่
การรายงานเหตุการณ์บันทึกข้อมูลเหตุการณ์พร้อมการติดแท็กภูมิศาสตร์ตามข้อกำหนดของ Clery, จัดประเภทโดยอัตโนมัติตามประเภทอาชญากรรม, สร้างรายการบันทึกอาชญากรรมประจำวัน, รวบรวมสถิติย้อนหลังสามปีแบบฟอร์มกระดาษ, บันทึกอาชญากรรมที่ใช้สเปรดชีต, การรวบรวมข้อมูลประจำปีด้วยมือ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเคลรีจัดการไทม์ไลน์การผลิต ASR ทั้งหมดตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงวันที่ 1 ตุลาคม ติดตามการตัดสินใจแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที บันทึกการทดสอบการแจ้งเตือนฉุกเฉินการแจ้งเตือนปฏิทิน, การประสานงานผ่านอีเมลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น, การเร่งรัดงานก่อนกำหนด
การบริหารจัดการตามข้อบังคับ Title IXติดตามกรณีตั้งแต่การร้องเรียนจนถึงการแก้ไขปัญหาพร้อมการบังคับใช้กำหนดเวลาในทุกขั้นตอน บริหารจัดการมาตรการสนับสนุน จัดทำเอกสารการอุทธรณ์แฟ้มคดีที่แยกเป็นสัดส่วน การติดตามไทม์ไลน์ด้วยตนเอง เอกสารไม่สอดคล้องกัน
การเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินกำหนดตารางและติดตามการฝึกซ้อมบนโต๊ะ, จัดการรอบการทบทวน EOP, ตรวจสอบการทดสอบระบบแจ้งเตือน, รักษาแผนผังอาคารการทบทวนประจำปีที่เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีคนนึกขึ้นได้, แบบแปลนอาคารที่ล้าสมัย
การปฏิบัติตามการฝึกอบรมติดตามการสำเร็จการฝึกอบรมต่อบุคคลในแต่ละหมวดหมู่ที่จำเป็นทั้งหมด, ส่งการแจ้งเตือนการต่ออายุ, สร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามแผนกการติดตามข้อมูลผ่านสเปรดชีต, ค้นพบการฝึกอบรมที่ล่าช้าในระหว่างการตรวจสอบ
การประเมินภัยคุกคามจัดการกรณี BIT/TAT ตั้งแต่การส่งต่อจนถึงการปิดกรณี โดยมีการจัดระดับภัยคุกคาม การบันทึกการแทรกแซง และการติดตามรูปแบบการแนะนำผ่านอีเมล, บันทึกการประชุมในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน, ไม่มีการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ

📘 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในกระบวนการอัตโนมัติ

ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน

ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความนี้ให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:

ประเภทสถาบันการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (วิทยาเขตขนาดใหญ่, ประชากรมากกว่า 20,000 คน)ใช้ข้อความทั้งหมดตามเดิม เพิ่มการติดตามความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและวัสดุอันตราย เพิ่มการประสานงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดการวิจัย (ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยจากรังสี สุขอนามัยทางเคมี) คาดว่าจะมีข้อมูลภูมิศาสตร์ของ Clery หลายแห่งในวิทยาเขตดาวเทียมและสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยระดับ R2 (วิทยาเขตขนาดกลาง, ประชากร 10,000-20,000 คน)ลดความซับซ้อนของการประเมินภัยคุกคามให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน BIT ลดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้เฉพาะแผนกที่มีห้องปฏิบัติการวิจัยเท่านั้น มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินในอาคารหลักของมหาวิทยาลัย เพิ่มแผนความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมกีฬาในวันแข่งขัน
สถาบันอุดมศึกษาหลักสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาเขตแบบพักอาศัย, ประชากร 2,000-10,000 คน)เน้นความปลอดภัยในที่พักอาศัย (สถิติที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยของ Clery รายงานแยกต่างหาก) เพิ่มการประสานงานด้านพฤติกรรมนักศึกษา/กิจการนักศึกษา กำหนดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัย รวมถึงความปลอดภัยในการศึกษาต่อต่างประเทศและการจัดการความเสี่ยงในการเดินทาง
วิทยาลัยชุมชน (วิทยาเขตสำหรับนักศึกษาที่เดินทาง, หลายแห่ง)ลดความซับซ้อนของส่วนความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย (ส่วนใหญ่ไม่มีที่อยู่อาศัย) ให้เน้นที่ความปลอดภัยของลานจอดรถและอาคาร เพิ่มการแผนที่ภูมิศาสตร์แบบหลายสถานที่ของ Clery เนื่องจากแต่ละสถานที่อาจมีข้อกำหนดการรายงานที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับการประสานงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากทั้งสองสำนักงานให้บริการนักเรียนกลุ่มเดียวกัน
โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (อาคารเดียวหรือวิทยาเขตขนาดเล็ก)ลดความซับซ้อนให้เหลือเพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักของ Clery ความปลอดภัยจากอัคคีภัย และการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน เน้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน (OSHA) สำหรับหลักสูตรสายอาชีพ ลดการประเมินภัยคุกคามให้เหลือเพียงขั้นตอนการส่งต่อขั้นพื้นฐาน เพิ่มการติดตามความปลอดภัยของสถานที่ฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติทางคลินิกสำหรับหลักสูตรด้านสุขภาพ

บริหารจัดการความปลอดภัยในวิทยาเขตในที่เดียว

ทีมความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยไม่ได้ประสบปัญหาเพราะขาดความรับผิดชอบ แต่พวกเขาประสบปัญหาเพราะงานที่สำคัญถูกกระจายอยู่ในระบบ กำหนดเวลา และข้อกำหนดในการรายงานที่มากเกินไป ด้วย ClickUp Brain, Custom Fields, และ Automations สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการติดตามเหตุการณ์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Clery การประสานงาน Title IX การเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน และการจัดการการฝึกอบรมให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้เพียงระบบเดียว

เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่เครื่องมือการส่งงาน แพลตฟอร์มการจัดการเคส หรือระบบบันทึกข้อมูลของสถาบันของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานด้วยตนเองรอบๆ ระบบเหล่านั้น ปรับปรุงการมองเห็นในไทม์ไลน์การปฏิบัติตามข้อกำหนด และทำให้แน่ใจว่าการติดตามที่สำคัญไม่ตกหล่น เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านบน ปรับให้เข้ากับโครงสร้างของวิทยาเขตของคุณ และสร้างการตั้งค่าที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้จริงทุกวันเริ่มต้นฟรีกับ ClickUp

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบติดตามความปลอดภัยในวิทยาเขตด้วย AI

ใช่ ตัวแทน AI ไม่ได้ทำการตัดสินใจทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำแนกประเภทอาชญากรรม พวกเขาเพียงแค่บังคับใช้กระบวนการทำงานตามข้อกำหนด: เมื่อมีการรายงานและจำแนกประเภทเหตุการณ์ ตัวแทนจะสร้างบันทึกอาชญากรรมประจำวันโดยอัตโนมัติ ติดแท็กภูมิศาสตร์ตามข้อกำหนดของ Clery เพิ่มข้อมูลลงในสถิติย้อนหลังสามปี และติดตามไทม์ไลน์การผลิต ASR เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Clery ยังคงเป็นผู้ตัดสินใจในการจำแนกประเภท แต่การติดตามงานด้านธุรการเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ไม่. พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับระบบจัดส่งและระบบจัดการบันทึกของคุณ. ข้อมูลเหตุการณ์จากระบบ CAD ของคุณจะส่งเข้าสู่พื้นที่ทำงานการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด. ตัวแทนไม่ได้มาแทนที่เครื่องมือการดำเนินงานของคุณ. มันกลายเป็นชั้นการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการโครงการที่ทีมของคุณสามารถติดตามกำหนดเวลา, จัดการกรณี, และสร้างรายงานบนข้อมูลการดำเนินงานนั้นได้.

ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล ข้อมูลกรณี Title IX สามารถจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ประสานงาน Title IX และผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI

ตัวแทนจะรักษาเส้นทางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ทุกการตัดสินใจในการจัดประเภทเหตุการณ์, ทุกการตัดสินใจในการแจ้งเตือนตามเวลา (รวมถึงเหตุผลที่บันทึกไว้สำหรับการไม่แจ้งเตือน), ทุกเหตุการณ์สำคัญของคดี Title IX, และทุกบันทึกการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เมื่อมีการตรวจสอบโปรแกรมเข้ามา หลักฐานจะถูกจัดระเบียบไว้แล้วตามพื้นที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบแทนที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้างใหม่ ดูเพิ่มเติมว่าตัวแทน AI สนับสนุนการวิจัยของสถาบันระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการรับรองได้อย่างไร

ใช่ ศูนย์ R1 ที่มีศูนย์การแพทย์ วิทยาเขตดาวเทียม และที่พักอาศัยแบบกรีก มีภูมิศาสตร์ของ Clery ที่ซับซ้อนมากกว่าโรงเรียนอาชีวะที่มีอาคารเพียงหลังเดียว ตัวแปรที่ระบุจะช่วยให้คุณกำหนดค่าระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่วิทยาเขตเฉพาะของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดหลัก (การรายงาน ASR ภายในวันที่ 1 ตุลาคม บันทึกอาชญากรรมรายวัน การแจ้งเตือนล่วงหน้า การแจ้งเหตุฉุกเฉิน) จะเหมือนกันไม่ว่าจะขนาดของสถาบันก็ตาม นอกจากนี้ โปรดดูวิธีการทำงานของการจัดการทุนสนับสนุนที่มีโครงสร้างปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกัน