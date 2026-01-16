ทำไมบริษัทส่วนใหญ่จึงเข้าใจความพร้อมด้าน AI ผิด (และสิ่งที่ได้ผลจริง)

ฉันได้นั่งฟังการสนทนาแบบนี้มามากมาย ทีมผู้นำมารวมตัวกันในห้องประชุม พวกเขามีบัญชี ChatGPT มีคนกำลังทดลองใช้งานอยู่ มีเสียงฮือฮาเกี่ยวกับ "กลยุทธ์ AI" และพวกเขามั่นใจว่ากำลังนำหน้าคนอื่นอยู่
จากนั้นเราจะเริ่มดูรายละเอียดกัน ผลงานที่ประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่จริง แต่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ทีมหนึ่งสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ อีกทีมหนึ่งก็เริ่มได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการใช้คำสั่งกระตุ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แต่ส่วนที่เหลือของธุรกิจล่ะ? ยังคงดำเนินการในแบบเดิมเหมือนเมื่อห้าปีที่แล้ว ด้วยเครื่องมือที่กระจัดกระจาย กระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกันและบริบทที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุด ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
ผมไม่ได้ตำหนิความพยายามนะครับ ความกดดันมันมีอยู่จริง คณะกรรมการก็ต้องการเห็นความก้าวหน้า ลูกค้าคาดหวังนวัตกรรม ทุกคนต่างก็ถามว่าอะไรคือสิ่งถัดไป แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้หลังจากทำประเมินแบบนี้มาหลายสิบครั้งก็คือ ความเร่งด่วนไม่ได้แปลว่าพร้อมเสมอไป คุณอาจทุ่มทรัพยากรให้กับ AI แต่สุดท้ายก็อาจไม่ได้อะไรที่ขยายผลได้
ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ด้าน AI (และสิ่งที่มันไม่ใช่)
มาเริ่มกันที่รูปแบบที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีก
รูปแบบที่ 1: การกระตุ้น ≠ ความเป็นผู้ใหญ่
รูปแบบแรกที่ฉันเห็นอยู่ตลอดเวลาคือผู้นำที่สมมติว่าเพราะผู้คนกำลังใช้ LLM องค์กรได้บรรลุระดับความพร้อมด้าน AI ที่สูงขึ้นแล้ว ความสำเร็จเหล่านั้นมีเพียงเล็กน้อย มันเป็นเพียงอาการแยกส่วนที่คลาสสิกของการทดลอง AI เทียบกับความล้มเหลวในการขยายขนาด และยังคงต้องการการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการทดลองที่มีประโยชน์ แต่มันก็เปราะบางเช่นกัน
รูปแบบที่ 2: ความลึกของกรณีการใช้งานเดียว, ความกว้างเป็นศูนย์
รูปแบบที่สองคือบริษัทที่เจาะลึกในกรณีการใช้งานเพียงกรณีเดียวอย่างสุดขั้ว มันดูน่าประทับใจเมื่อคุณทำให้กระบวนการทำงานหนึ่งขั้นตอนเป็นอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในความเป็นจริง นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของธุรกิจเท่านั้น คุณแค่ปรับให้เหมาะสมกับมุมเดียว ส่วนที่เหลือของการดำเนินงานยังคงดำเนินไปตามนิสัยเดิมๆ
รูปแบบที่ 3: การสับสนระหว่างการลงเงินกับการเตรียมพร้อม
รูปแบบที่สามคือการสับสนระหว่างความเร่งด่วนหรือการลงทุนกับความพร้อม หลายบริษัทรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างหนักในการนำ AI มาใช้ แต่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการนำไปใช้จริง โครงการนำร่องมักสร้างกิจกรรมในระดับผิวเผิน แต่ศักยภาพที่แท้จริงยังคงตื้นเขิน
บทเรียนคืออะไร? ชัยชนะในช่วงแรกสร้างความรู้สึกผิดๆ ว่ากำลังไปได้ดี
ความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงต้องการ:
- กระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน
- โครงสร้างการบริหารจัดการ
- โปรแกรมการฝึกอบรม
- ความไว้วางใจในเทคโนโลยี
- กลไกในการวัดคุณภาพ
หากปราศจากรากฐานนั้น องค์กรจะหยุดชะงัก พวกเขาจะดิ้นรนที่จะก้าวจากการทดลองที่กระจัดกระจายไปสู่ผลกระทบในระดับองค์กร
อะไรที่ขับเคลื่อนองค์กรจากการทดลองไปสู่การปรับใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบ
การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันเคยเห็น? การสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติที่แท้จริง
คุณรวบรวมผู้คนจากหลากหลายแผนกที่มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ AI โดยธรรมชาติ คุณมอบพื้นที่ร่วมกัน ภาษาที่ใช้ร่วมกัน และปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน นี่คือจุดที่การทำงานร่วมกันกลายเป็นตัวคูณ
อะไรที่ทำให้ชุมชนแห่งการปฏิบัติทำงานได้:
- การแข่งขันที่เป็นมิตร ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
- แคตตาล็อกเวิร์กโฟลว์ ที่ช่วยให้ทีมต่างๆ ตรวจสอบความคิดของกันและกัน
- การแบ่งปันรูปแบบ ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแทนที่จะติดอยู่ในกลุ่มเล็กๆ
จากนั้น ผู้นำจะลงทุนในการทำแผนผังกระบวนการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงมากที่สุด แผนผังกระบวนการทำงานจะแสดงให้เห็นว่างานดำเนินไปอย่างไรจริง ๆ จุดที่ติดขัด จุดที่พนักงานยังต้องคัดลอกและวางข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ และจุดที่เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มคุณค่าได้จริง
ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์อาจพบว่าพวกเขากำลังรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจากสามแพลตฟอร์มด้วยตนเอง ในขณะที่ตัวแทนแบบเบาสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวแบบเรียลไทม์ได้
นี่คือจุดที่ AI ที่ตระหนักถึงบริบทเริ่มมีความสำคัญ เครื่องมืออย่างClickUp Brainทำงานได้เพราะถูกฝังอยู่ภายในกระบวนการทำงานโดยตรง ไม่ใช่เพียงการติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง แทนที่จะให้ทีมอธิบายบริบทกับเครื่องมือ AI เครื่องมือ AI จะเข้าใจงาน ความสัมพันธ์ การสนทนา และเอกสารต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบอยู่แล้ว
ด้วยClickUp BrainGPTบนเดสก์ท็อป ทีมงานสามารถถามคำถามด้านการปฏิบัติงานด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากงานจริง ไม่ใช่เอกสารที่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดความยุ่งยากและช่วยให้ AI สนับสนุนการทำงานประจำวันแทนที่จะสร้างโครงการนำร่องที่ผิวเผินอีกโครงการหนึ่ง
เมื่อพื้นฐานเหล่านี้ถูกวางไว้แล้ว AI จะกลายเป็นคำสั่งการดำเนินงานที่มองเห็นได้ชัดเจน ทีมต่างๆ จะเข้าใจว่า AI เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือเสริม แต่ถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวันภายในพื้นที่ทำงาน AI ที่รวมเป็นหนึ่ง ผู้จัดการและผู้บริหารจะแบ่งปันความรับผิดชอบในการระบุกระบวนการทำงานที่ควรจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติหรือเสริมประสิทธิภาพ
กับดักที่บริษัทส่วนใหญ่ตกหลุมพราง
มูลนิธิเหล่านี้ทำงานได้ สิ่งที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องคือการคาดหวังการยอมรับแบบออร์แกนิก
การให้ทีมเข้าถึงเครื่องมือโดยไม่มีทิศทาง การฝึกอบรม หรือมาตรฐานคุณภาพ จะนำไปสู่ความแตกแยก โครงการนำร่องจะเพิ่มขึ้น แต่คุณค่าไม่เพิ่มขึ้น
ปรากฏการณ์แตงโม: เมื่อโครงการดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงแล้วกลับล้มเหลว
บางองค์กรเริ่มต้นด้วยการประเมินความพร้อม ซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นกลางและช่วยให้ผู้นำเข้าใจถึงสถานะที่แท้จริงของพวกเขา
บ่อยครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้อาจน่าประหลาดใจ ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์และเครื่องมืออาจดูมั่นคง แต่ความสามารถและความพร้อมกลับได้คะแนนต่ำที่สุด
บริษัทที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดยังสร้างความโปร่งใสเข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวัน:
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- ตัวชี้วัดการเปิดตัว
- กรอบการประเมิน
ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้ความคืบหน้าปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน ทำให้โครงการต่างๆ ยากขึ้นที่จะดูเป็น "สีเขียว" ในรายงานสถานะในขณะที่กำลังดำเนินการเป็น "สีแดง" อยู่เบื้องหลัง
ฉันเรียกสิ่งนี้ว่า เอฟเฟกต์แตงโม โครงการดูเหมือนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภายนอก แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยปัญหา
รายงานสถานะดูเป็นบวก แต่เมื่อเจาะลึกลงไป การนำ AI มาใช้ในองค์กรจริงกลับอ่อนแอ การชี้ให้เห็นรูปแบบนี้โดยตรงช่วยให้ผู้นำเข้าใจว่าทำไมการรายงานในระดับผิวเผินจึงไม่สามารถชี้นำกลยุทธ์ด้าน AI ได้
เมื่อองค์กรผสานการเปรียบเทียบกับมาตรฐานภายนอกเข้ากับการมองเห็นภายในที่เปิดกว้าง การประเมินอย่างซื่อสัตย์จะกลายเป็นเรื่องปกติ ความซื่อสัตย์นี้เองที่ช่วยป้องกันไม่ให้องค์กรหยุดนิ่ง และทำให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความเจริญเติบโตที่แท้จริง
จุดเปลี่ยนที่บริษัทส่วนใหญ่พลาด
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อผู้นำเห็นว่า ข้อจำกัดที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องเทคนิค
การประเมินความพร้อมมักเผยให้เห็นช่องว่างเดียวกัน: เครื่องมือและการกำกับดูแลดูมั่นคง แต่ด้านบุคลากรยังตามไม่ทัน
การตระหนักรู้นั้นเปลี่ยนกลยุทธ์ แทนที่จะซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมหรือสร้างสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม พวกเขาเริ่มลงทุนในบุคลากรที่จะขยาย AI ภายในธุรกิจ
นี่มักเป็นจุดที่ AI หยุดถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ และเริ่มทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ.ซูเปอร์ เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างแท้จริง.
ซูเปอร์เอเจนต์ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีม AI ภายในพื้นที่ทำงาน พวกเขาตรวจสอบงานในขณะที่ดำเนินไป ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และจัดการงานประจำ เช่น การติดตามผล การรายงานหรือการแจ้งเตือนความเสี่ยง แทนที่จะพึ่งพาคนในการจดจำสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ ระบบเองจะช่วยรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสำคัญเพราะขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้การตรวจสอบด้วยมือเป็นไปไม่ได้ เมื่อ AI สามารถสังเกต, กระทำ, และส่งต่อปัญหาภายในกรอบการควบคุม ผู้นำจะหยุดพึ่งพาการกระทำที่กล้าหาญและเริ่มสร้างความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงาน
เมื่อผู้คนมีเครื่องมือและเสรีภาพในการทำงานอัตโนมัติของตนเอง ผลลัพธ์อาจน่าประหลาดใจ ทีมต่างๆ สร้างโซลูชันที่ผู้นำไม่เคยคิดมาก่อน ความสำเร็จเล็กๆ กลายเป็นรูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ความไว้วางใจใน AI เติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางไปสู่ผู้คนเป็นศูนย์กลางนี้ มักเป็นช่วงเวลาที่องค์กรเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
ตารางวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว:
|สัญญาณ
|คุณอยู่ในโหมดทดลอง
|คุณกำลังขยาย
|ที่ที่ปัญญาประดิษฐ์ดำรงอยู่
|ในเครื่องมือไม่กี่ชิ้นและคนไม่กี่คน
|ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวัน
|การวัดความสำเร็จ
|เกร็ดเล่าและสาธิต
|การยอมรับ, คุณภาพ, เวลาที่ประหยัดได้, ผลกระทบต่อผลลัพธ์
|ใครเป็นเจ้าของ
|ทีมนวัตกรรมหรือผู้นำหนึ่งคน
|ผู้นำและผู้จัดการในทุกสายงาน
|รูปแบบแพร่กระจายอย่างไร
|สุ่มและไม่เป็นทางการ
|ชุมชนแห่งการปฏิบัติและแคตตาล็อกกระบวนการทำงาน
|ความเสี่ยงและการกำกับดูแล
|ไม่ชัดเจนหรือตอบสนอง
|มาตรฐานที่กำหนดไว้และเส้นทางการทบทวน
|อะไรที่แตก
|การแตกแยกและความไว้วางใจ
|วงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หากองค์กรของคุณอยู่ในคอลัมน์ซ้ายเป็นส่วนใหญ่ คุณไม่ได้ล้าหลัง คุณเป็นปกติ แต่คุณต้องหยุดทำเป็นว่านักบินเท่ากับความเป็นผู้ใหญ่
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้นำ
หากคุณเป็นผู้นำในการทำงานนี้ นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง:
- ให้ผู้เชี่ยวชาญของคุณแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้ ความคิดที่ดีที่สุดมักมาจากคนที่ใกล้ชิดกับงานมากที่สุด
- ลงทุนในการฝึกอบรม ไม่ใช่แค่การฝึกอบรมเครื่องมือ แต่เป็นการสร้างศักยภาพที่แท้จริง
- ทำให้ปลอดภัยสำหรับการทดลองและล้มเหลว การสร้างนวัตกรรมต้องการการอนุญาตให้ลองทำสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
- สร้างวัฒนธรรมที่นวัตกรรมเป็นสิ่งที่คาดหวัง ไม่ใช่เพียงยอมรับ
และอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทที่ลงมือทำในตอนนี้ ด้วยความซื่อสัตย์และมุ่งมั่น คือบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้า
หากคุณยังคงวัดความก้าวหน้าจากจำนวนโครงการนำร่องที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณกำลังพลาดประเด็นสำคัญ ความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงจะปรากฏให้เห็นจากวิธีการทำงานในแต่ละวัน คุณจะเห็นมันจากวิธีที่ทีมสื่อสารกัน วิธีที่พวกเขาแก้ปัญหา วิธีที่พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ นั่นคือสิ่งที่ยั่งยืน
อยากรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนจริง ๆ หรือไม่?ลองประเมินระดับความพร้อมด้าน AI ของคุณ
รับรายงานความพร้อมด้าน AI ของคุณ
ถามคำถามที่รู้สึกไม่สบายใจ พร้อมที่จะลงมือทำตามคำตอบ นั่นคือวิธีที่คุณจะก้าวจากการทดลองไปสู่ความก้าวหน้า
คำถามที่พบบ่อย
นี่คือวิธีการที่มีโครงสร้างในการวัดว่าองค์กรของคุณพร้อมแค่ไหนที่จะขยายการใช้งาน AI ไปไกลกว่าการทดลองใช้ในวงจำกัด ไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงาน การกำกับดูแล การฝึกอบรม การวัดผล และการนำไปใช้จริง
ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป การทดลองนำร่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ความสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นเมื่อ AI เปลี่ยนแปลงการทำงานประจำวันของทุกทีม พร้อมด้วยมาตรฐาน การวัดผล และรูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้
การกระจายตัว งานถูกกระจายอยู่ตามเครื่องมือ ทีม และการส่งต่อ ทำให้ผลลัพธ์จาก AI ไม่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ อีกเหตุผลหนึ่งคือการขาดมาตรฐานคุณภาพและการกำกับดูแล
โดยปกติแล้วไม่ใช่. ทีมส่วนใหญ่ต้องการการวางแผนการทำงานที่ดีขึ้น, การกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้น, และการฝึกอบรมที่ช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน. เครื่องมือมีความสำคัญ แต่พวกมันมักไม่ใช่ข้อจำกัด.
การนำไปใช้ในกระบวนการทำงานจริง, คุณภาพของผลลัพธ์, เวลาที่ประหยัดได้, การปรับปรุงระยะเวลาของวงจร, การลดข้อผิดพลาด, และผลกระทบต่อธุรกิจ. หากคุณไม่สามารถวัดได้, คุณก็ไม่สามารถขยายได้.
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มข้ามสายงานที่แบ่งปันรูปแบบและสร้างโซลูชันที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มันหยุดความก้าวหน้าของ AI ไม่ให้ติดอยู่ในส่วนย่อยๆ และเปลี่ยนความสำเร็จส่วนบุคคลให้กลายเป็นความสามารถขององค์กร