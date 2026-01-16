บล็อก ClickUp
Why Most Companies Get AI Maturity Wrong (And What Actually Works)

ทำไมบริษัทส่วนใหญ่จึงเข้าใจความพร้อมด้าน AI ผิด (และสิ่งที่ได้ผลจริง)

Sean Hardy
Sean HardyHead of Solutions Consulting
16 มกราคม 2569

ฉันได้นั่งฟังการสนทนาแบบนี้มามากมาย ทีมผู้นำมารวมตัวกันในห้องประชุม พวกเขามีบัญชี ChatGPT มีคนกำลังทดลองใช้งานอยู่ มีเสียงฮือฮาเกี่ยวกับ "กลยุทธ์ AI" และพวกเขามั่นใจว่ากำลังนำหน้าคนอื่นอยู่

จากนั้นเราจะเริ่มดูรายละเอียดกัน ผลงานที่ประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่จริง แต่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ทีมหนึ่งสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ อีกทีมหนึ่งก็เริ่มได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการใช้คำสั่งกระตุ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

แต่ส่วนที่เหลือของธุรกิจล่ะ? ยังคงดำเนินการในแบบเดิมเหมือนเมื่อห้าปีที่แล้ว ด้วยเครื่องมือที่กระจัดกระจาย กระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกันและบริบทที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุด ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ผมไม่ได้ตำหนิความพยายามนะครับ ความกดดันมันมีอยู่จริง คณะกรรมการก็ต้องการเห็นความก้าวหน้า ลูกค้าคาดหวังนวัตกรรม ทุกคนต่างก็ถามว่าอะไรคือสิ่งถัดไป แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้หลังจากทำประเมินแบบนี้มาหลายสิบครั้งก็คือ ความเร่งด่วนไม่ได้แปลว่าพร้อมเสมอไป คุณอาจทุ่มทรัพยากรให้กับ AI แต่สุดท้ายก็อาจไม่ได้อะไรที่ขยายผลได้

ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ด้าน AI (และสิ่งที่มันไม่ใช่)

มาเริ่มกันที่รูปแบบที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีก

รูปแบบที่ 1: การกระตุ้น ≠ ความเป็นผู้ใหญ่

รูปแบบแรกที่ฉันเห็นอยู่ตลอดเวลาคือผู้นำที่สมมติว่าเพราะผู้คนกำลังใช้ LLM องค์กรได้บรรลุระดับความพร้อมด้าน AI ที่สูงขึ้นแล้ว ความสำเร็จเหล่านั้นมีเพียงเล็กน้อย มันเป็นเพียงอาการแยกส่วนที่คลาสสิกของการทดลอง AI เทียบกับความล้มเหลวในการขยายขนาด และยังคงต้องการการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการทดลองที่มีประโยชน์ แต่มันก็เปราะบางเช่นกัน

รูปแบบที่ 2: ความลึกของกรณีการใช้งานเดียว, ความกว้างเป็นศูนย์

รูปแบบที่สองคือบริษัทที่เจาะลึกในกรณีการใช้งานเพียงกรณีเดียวอย่างสุดขั้ว มันดูน่าประทับใจเมื่อคุณทำให้กระบวนการทำงานหนึ่งขั้นตอนเป็นอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในความเป็นจริง นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของธุรกิจเท่านั้น คุณแค่ปรับให้เหมาะสมกับมุมเดียว ส่วนที่เหลือของการดำเนินงานยังคงดำเนินไปตามนิสัยเดิมๆ

รูปแบบที่ 3: การสับสนระหว่างการลงเงินกับการเตรียมพร้อม

รูปแบบที่สามคือการสับสนระหว่างความเร่งด่วนหรือการลงทุนกับความพร้อม หลายบริษัทรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างหนักในการนำ AI มาใช้ แต่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการนำไปใช้จริง โครงการนำร่องมักสร้างกิจกรรมในระดับผิวเผิน แต่ศักยภาพที่แท้จริงยังคงตื้นเขิน

บทเรียนคืออะไร? ชัยชนะในช่วงแรกสร้างความรู้สึกผิดๆ ว่ากำลังไปได้ดี

ความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงต้องการ:

  • กระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน
  • โครงสร้างการบริหารจัดการ
  • โปรแกรมการฝึกอบรม
  • ความไว้วางใจในเทคโนโลยี
  • กลไกในการวัดคุณภาพ

หากปราศจากรากฐานนั้น องค์กรจะหยุดชะงัก พวกเขาจะดิ้นรนที่จะก้าวจากการทดลองที่กระจัดกระจายไปสู่ผลกระทบในระดับองค์กร

อะไรที่ขับเคลื่อนองค์กรจากการทดลองไปสู่การปรับใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบ

การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันเคยเห็น? การสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติที่แท้จริง

คุณรวบรวมผู้คนจากหลากหลายแผนกที่มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ AI โดยธรรมชาติ คุณมอบพื้นที่ร่วมกัน ภาษาที่ใช้ร่วมกัน และปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน นี่คือจุดที่การทำงานร่วมกันกลายเป็นตัวคูณ

อะไรที่ทำให้ชุมชนแห่งการปฏิบัติทำงานได้:

  • การแข่งขันที่เป็นมิตร ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  • แคตตาล็อกเวิร์กโฟลว์ ที่ช่วยให้ทีมต่างๆ ตรวจสอบความคิดของกันและกัน
  • การแบ่งปันรูปแบบ ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแทนที่จะติดอยู่ในกลุ่มเล็กๆ

จากนั้น ผู้นำจะลงทุนในการทำแผนผังกระบวนการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงมากที่สุด แผนผังกระบวนการทำงานจะแสดงให้เห็นว่างานดำเนินไปอย่างไรจริง ๆ จุดที่ติดขัด จุดที่พนักงานยังต้องคัดลอกและวางข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ และจุดที่เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มคุณค่าได้จริง

ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์อาจพบว่าพวกเขากำลังรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจากสามแพลตฟอร์มด้วยตนเอง ในขณะที่ตัวแทนแบบเบาสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวแบบเรียลไทม์ได้

นี่คือจุดที่ AI ที่ตระหนักถึงบริบทเริ่มมีความสำคัญ เครื่องมืออย่างClickUp Brainทำงานได้เพราะถูกฝังอยู่ภายในกระบวนการทำงานโดยตรง ไม่ใช่เพียงการติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง แทนที่จะให้ทีมอธิบายบริบทกับเครื่องมือ AI เครื่องมือ AI จะเข้าใจงาน ความสัมพันธ์ การสนทนา และเอกสารต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบอยู่แล้ว

ด้วยClickUp BrainGPTบนเดสก์ท็อป ทีมงานสามารถถามคำถามด้านการปฏิบัติงานด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากงานจริง ไม่ใช่เอกสารที่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดความยุ่งยากและช่วยให้ AI สนับสนุนการทำงานประจำวันแทนที่จะสร้างโครงการนำร่องที่ผิวเผินอีกโครงการหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์อาจพบว่าพวกเขากำลังรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจากสามแพลตฟอร์มด้วยตนเอง ในขณะที่ตัวแทนแบบเบาสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวแบบเรียลไทม์ได้

นี่คือจุดที่ AI ที่ตระหนักถึงบริบทเริ่มมีความสำคัญ เครื่องมืออย่างClickUp Brainทำงานได้เพราะถูกฝังอยู่ภายในกระบวนการทำงานโดยตรง ไม่ใช่การติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง แทนที่จะให้ทีมอธิบายบริบทกับเครื่องมือ AI เครื่องมือ AI จะเข้าใจงาน ความสัมพันธ์ การสนทนา และเอกสารต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบอยู่แล้ว

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ระบุงานเร่งด่วนที่ค้างอยู่ได้ทันทีและดำเนินการแก้ไข ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ระบุงานเร่งด่วนที่ค้างอยู่ได้ทันทีและดำเนินการแก้ไข ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดของคุณ

ด้วยClickUp BrainGPTบนเดสก์ท็อป ทีมงานสามารถถามคำถามด้านการปฏิบัติงานด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากงานจริง ไม่ใช่เอกสารที่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดความยุ่งยากและช่วยให้ AI สนับสนุนการทำงานประจำวันแทนที่จะสร้างโครงการนำร่องที่ผิวเผินอีกโครงการหนึ่ง

เมื่อพื้นฐานเหล่านี้ถูกวางไว้แล้ว AI จะกลายเป็นคำสั่งการดำเนินงานที่มองเห็นได้ชัดเจน ทีมต่างๆ จะเข้าใจว่า AI เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือเสริม แต่ถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวันภายในพื้นที่ทำงาน AI ที่รวมเป็นหนึ่ง ผู้จัดการและผู้บริหารจะแบ่งปันความรับผิดชอบในการระบุกระบวนการทำงานที่ควรจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติหรือเสริมประสิทธิภาพ

กับดักที่บริษัทส่วนใหญ่ตกหลุมพราง

มูลนิธิเหล่านี้ทำงานได้ สิ่งที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องคือการคาดหวังการยอมรับแบบออร์แกนิก

การให้ทีมเข้าถึงเครื่องมือโดยไม่มีทิศทาง การฝึกอบรม หรือมาตรฐานคุณภาพ จะนำไปสู่ความแตกแยก โครงการนำร่องจะเพิ่มขึ้น แต่คุณค่าไม่เพิ่มขึ้น

ปรากฏการณ์แตงโม: เมื่อโครงการดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงแล้วกลับล้มเหลว

บางองค์กรเริ่มต้นด้วยการประเมินความพร้อม ซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นกลางและช่วยให้ผู้นำเข้าใจถึงสถานะที่แท้จริงของพวกเขา

บ่อยครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้อาจน่าประหลาดใจ ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์และเครื่องมืออาจดูมั่นคง แต่ความสามารถและความพร้อมกลับได้คะแนนต่ำที่สุด

บริษัทที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดยังสร้างความโปร่งใสเข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวัน:

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
  • ตัวชี้วัดการเปิดตัว
  • กรอบการประเมิน

ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้ความคืบหน้าปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน ทำให้โครงการต่างๆ ยากขึ้นที่จะดูเป็น "สีเขียว" ในรายงานสถานะในขณะที่กำลังดำเนินการเป็น "สีแดง" อยู่เบื้องหลัง

ฉันเรียกสิ่งนี้ว่า เอฟเฟกต์แตงโม โครงการดูเหมือนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภายนอก แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยปัญหา

รายงานสถานะดูเป็นบวก แต่เมื่อเจาะลึกลงไป การนำ AI มาใช้ในองค์กรจริงกลับอ่อนแอ การชี้ให้เห็นรูปแบบนี้โดยตรงช่วยให้ผู้นำเข้าใจว่าทำไมการรายงานในระดับผิวเผินจึงไม่สามารถชี้นำกลยุทธ์ด้าน AI ได้

เมื่อองค์กรผสานการเปรียบเทียบกับมาตรฐานภายนอกเข้ากับการมองเห็นภายในที่เปิดกว้าง การประเมินอย่างซื่อสัตย์จะกลายเป็นเรื่องปกติ ความซื่อสัตย์นี้เองที่ช่วยป้องกันไม่ให้องค์กรหยุดนิ่ง และทำให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความเจริญเติบโตที่แท้จริง

จุดเปลี่ยนที่บริษัทส่วนใหญ่พลาด

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อผู้นำเห็นว่า ข้อจำกัดที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องเทคนิค

การประเมินความพร้อมมักเผยให้เห็นช่องว่างเดียวกัน: เครื่องมือและการกำกับดูแลดูมั่นคง แต่ด้านบุคลากรยังตามไม่ทัน

การตระหนักรู้นั้นเปลี่ยนกลยุทธ์ แทนที่จะซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมหรือสร้างสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม พวกเขาเริ่มลงทุนในบุคลากรที่จะขยาย AI ภายในธุรกิจ

นี่มักเป็นจุดที่ AI หยุดถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ และเริ่มทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ.ซูเปอร์ เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างแท้จริง.

นี่มักเป็นจุดที่ AI หยุดถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ และเริ่มทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ.ซุปเปอร์ เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้โดยเฉพาะ.

เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp
เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp

ซูเปอร์เอเจนต์ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีม AI ภายในพื้นที่ทำงาน พวกเขาตรวจสอบงานในขณะที่ดำเนินไป ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และจัดการงานประจำ เช่น การติดตามผล การรายงานหรือการแจ้งเตือนความเสี่ยง แทนที่จะพึ่งพาคนในการจดจำสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ ระบบเองจะช่วยรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสำคัญเพราะขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้การตรวจสอบด้วยมือเป็นไปไม่ได้ เมื่อ AI สามารถสังเกต, กระทำ, และส่งต่อปัญหาภายในกรอบการควบคุม ผู้นำจะหยุดพึ่งพาการกระทำที่กล้าหาญและเริ่มสร้างความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงาน

เมื่อผู้คนมีเครื่องมือและเสรีภาพในการทำงานอัตโนมัติของตนเอง ผลลัพธ์อาจน่าประหลาดใจ ทีมต่างๆ สร้างโซลูชันที่ผู้นำไม่เคยคิดมาก่อน ความสำเร็จเล็กๆ กลายเป็นรูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ความไว้วางใจใน AI เติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางไปสู่ผู้คนเป็นศูนย์กลางนี้ มักเป็นช่วงเวลาที่องค์กรเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

ตารางวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว:

สัญญาณคุณอยู่ในโหมดทดลองคุณกำลังขยาย
ที่ที่ปัญญาประดิษฐ์ดำรงอยู่ในเครื่องมือไม่กี่ชิ้นและคนไม่กี่คนฝังอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวัน
การวัดความสำเร็จเกร็ดเล่าและสาธิตการยอมรับ, คุณภาพ, เวลาที่ประหยัดได้, ผลกระทบต่อผลลัพธ์
ใครเป็นเจ้าของทีมนวัตกรรมหรือผู้นำหนึ่งคนผู้นำและผู้จัดการในทุกสายงาน
รูปแบบแพร่กระจายอย่างไรสุ่มและไม่เป็นทางการชุมชนแห่งการปฏิบัติและแคตตาล็อกกระบวนการทำงาน
ความเสี่ยงและการกำกับดูแลไม่ชัดเจนหรือตอบสนองมาตรฐานที่กำหนดไว้และเส้นทางการทบทวน
อะไรที่แตกการแตกแยกและความไว้วางใจวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หากองค์กรของคุณอยู่ในคอลัมน์ซ้ายเป็นส่วนใหญ่ คุณไม่ได้ล้าหลัง คุณเป็นปกติ แต่คุณต้องหยุดทำเป็นว่านักบินเท่ากับความเป็นผู้ใหญ่

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้นำ

หากคุณเป็นผู้นำในการทำงานนี้ นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง:

  • ให้ผู้เชี่ยวชาญของคุณแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้ ความคิดที่ดีที่สุดมักมาจากคนที่ใกล้ชิดกับงานมากที่สุด
  • ลงทุนในการฝึกอบรม ไม่ใช่แค่การฝึกอบรมเครื่องมือ แต่เป็นการสร้างศักยภาพที่แท้จริง
  • ทำให้ปลอดภัยสำหรับการทดลองและล้มเหลว การสร้างนวัตกรรมต้องการการอนุญาตให้ลองทำสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
  • สร้างวัฒนธรรมที่นวัตกรรมเป็นสิ่งที่คาดหวัง ไม่ใช่เพียงยอมรับ

และอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทที่ลงมือทำในตอนนี้ ด้วยความซื่อสัตย์และมุ่งมั่น คือบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้า

หากคุณยังคงวัดความก้าวหน้าจากจำนวนโครงการนำร่องที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณกำลังพลาดประเด็นสำคัญ ความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงจะปรากฏให้เห็นจากวิธีการทำงานในแต่ละวัน คุณจะเห็นมันจากวิธีที่ทีมสื่อสารกัน วิธีที่พวกเขาแก้ปัญหา วิธีที่พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ นั่นคือสิ่งที่ยั่งยืน

อยากรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนจริง ๆ หรือไม่?ลองประเมินระดับความพร้อมด้าน AI ของคุณ

รับรายงานความพร้อมด้าน AI ของคุณ

ถามคำถามที่รู้สึกไม่สบายใจ พร้อมที่จะลงมือทำตามคำตอบ นั่นคือวิธีที่คุณจะก้าวจากการทดลองไปสู่ความก้าวหน้า

การประเมินความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์
ทดสอบความพร้อมของ AI ของคุณตอนนี้
พร้อมที่จะดูว่าองค์กรของคุณอยู่ในระดับใดแล้วหรือยัง?

คำถามที่พบบ่อย

นี่คือวิธีการที่มีโครงสร้างในการวัดว่าองค์กรของคุณพร้อมแค่ไหนที่จะขยายการใช้งาน AI ไปไกลกว่าการทดลองใช้ในวงจำกัด ไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงาน การกำกับดูแล การฝึกอบรม การวัดผล และการนำไปใช้จริง

ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป การทดลองนำร่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ความสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นเมื่อ AI เปลี่ยนแปลงการทำงานประจำวันของทุกทีม พร้อมด้วยมาตรฐาน การวัดผล และรูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้

การกระจายตัว งานถูกกระจายอยู่ตามเครื่องมือ ทีม และการส่งต่อ ทำให้ผลลัพธ์จาก AI ไม่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ อีกเหตุผลหนึ่งคือการขาดมาตรฐานคุณภาพและการกำกับดูแล

โดยปกติแล้วไม่ใช่. ทีมส่วนใหญ่ต้องการการวางแผนการทำงานที่ดีขึ้น, การกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้น, และการฝึกอบรมที่ช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน. เครื่องมือมีความสำคัญ แต่พวกมันมักไม่ใช่ข้อจำกัด.

การนำไปใช้ในกระบวนการทำงานจริง, คุณภาพของผลลัพธ์, เวลาที่ประหยัดได้, การปรับปรุงระยะเวลาของวงจร, การลดข้อผิดพลาด, และผลกระทบต่อธุรกิจ. หากคุณไม่สามารถวัดได้, คุณก็ไม่สามารถขยายได้.

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มข้ามสายงานที่แบ่งปันรูปแบบและสร้างโซลูชันที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มันหยุดความก้าวหน้าของ AI ไม่ให้ติดอยู่ในส่วนย่อยๆ และเปลี่ยนความสำเร็จส่วนบุคคลให้กลายเป็นความสามารถขององค์กร