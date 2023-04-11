ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมงาน: มาร์ซิน วาร์เปโชฟสกี้

ใน "CatchUp with the Crew" เราจะพาคุณไปสัมผัสชีวิตภายใน ClickUp คุณจะได้รู้จักกับทีมของเรา เห็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นเรา และเข้าใจดียิ่งขึ้นว่าอะไรที่ทำให้ ClickUp เป็นสถานที่ทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สัปดาห์นี้ เราจะได้ฟังจากมาร์ซิน วาร์เพโชฟสกี วิศวกรด้านฟรอนต์เอนด์หลักของเรา!
ชื่อ: มาร์ซิน วาร์เปโชฟสกี้ตำแหน่ง: วิศวกรด้านหน้าหลักเมื่อเข้าร่วม ClickUp: มกราคม 2023
ทำไมคุณถึงเข้าร่วม ClickUp?
ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ ClickUp ฉันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ ดังนั้นฉันมีประสบการณ์ทางวิศวกรรม และมีประสบการณ์ในการบริหารทีม การส่งมอบ และการสร้างโครงการ แต่ในขนาดเล็ก สิ่งที่ทำให้ฉันมาเป็นผู้ร่วมงานที่ ClickUp คือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทที่กำลังเติบโต
คุณทำอะไรที่ ClickUp?
เราทำงานเป็นทีมเล็ก ๆ ที่รับผิดชอบฟีเจอร์เฉพาะ— และฉันทำงานระหว่างทีมเหล่านี้ กล่าวโดยย่อ ฉันเข้าไปใน "หลุมกระต่าย" ด้วยเจตนาที่จะกลับมาพร้อมกับวิธีแก้ปัญหาสำหรับหลายทีม ตัวอย่างเช่น ฉันกำลังวิจัยประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ในพื้นที่บางส่วนของ UI ของเรา และบางสิ่งที่ฉันค้นพบเป็นข้อมูลใหม่ ในขณะที่บางอย่างเป็นปัญหาที่ทราบแล้วและรอการแก้ไข
ผมได้ติดต่อกับหลายทีมเพื่อยืนยันสมมติฐานของผมเกี่ยวกับพื้นที่เหล่านี้ และได้รับข้อมูลตอบกลับจำนวนมากซึ่งผมได้กลั่นกรองเพิ่มเติมแล้ว ผมได้สร้างเอกสารเจ็ดฉบับสำหรับใช้ภายในองค์กร โดยมีแนวทางสำหรับการพัฒนาในอนาคต และขณะนี้ผมกำลังทำงานร่วมกับแต่ละทีมเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว
บอกเราหน่อยว่าวันปกติของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
วันของฉันเกี่ยวกับการผลักดันโครงการระยะยาวให้ก้าวหน้า—ส่วนใหญ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ พบปะผู้คน และช่วยให้พวกเขาเข้าใจตรงกัน สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปทุกสัปดาห์ แต่โดยทั่วไปแล้วฉันจะเกี่ยวข้องกับการสร้างต้นแบบหรือหลักฐานแนวคิดของโซลูชันจากนั้นฉันจะส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานนำไปใช้ในโครงการของพวกเขา
คุณอธิบายวัฒนธรรมที่ ClickUp ได้อย่างไร? อะไรที่ทำให้แตกต่างจากงานอื่น ๆ ที่คุณเคยทำ?
วัฒนธรรมที่นี่น่าทึ่งมาก ก่อนที่ฉันจะเข้าร่วมกับ ClickUp ฉันได้พูดคุยกับหลายคนที่ทำงานที่นี่ และสิ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจเลือกงานนี้คือความเป็นมิตรของทีม สำหรับฉัน ClickUp รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวระดับโลกที่ไร้พรมแดน และเหมือนกับในครอบครัวที่ทำงานได้ดี ทุกคนให้การสนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกัน
เรามีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจ แต่เส้นทางสู่เป้าหมายนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกสัปดาห์นำมาซึ่งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ
คุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับงานของคุณ?
ฉันรักผลิตภัณฑ์นี้มาก ฉันมีความสนใจอย่างมากในหมวดหมู่การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน—แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันชอบการนำไปใช้ของ ClickUp มาก ฉันได้รับแรงบันดาลใจให้ทำงานเพราะฉันต้องการเห็นแพลตฟอร์มที่เราทุกคนใช้ทุกวันใน ClickUp ต่อไปดีขึ้นเรื่อยๆ ฉันยังชอบที่วิศวกรมีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาอีกด้วย
อะไรคือสิ่งที่คุณชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับทีมวิศวกร?
เรามักจะมีความเห็นตรงกันเสมอ หรือหากไม่ตรงกัน เราจะรีบหาทางให้สอดคล้องกันอย่างรวดเร็ว! เราเข้าใจดีว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีม และที่ ClickUp วิศวกรทุกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด และแนวปฏิบัติที่ดีต่อกัน เรายังกล้าแสดงข้อสงสัยและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
คุณคิดว่าพนักงาน ClickUp ที่ประสบความสำเร็จควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
ฉันเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ฉันจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับทีมของฉันและทำความรู้จักกับทุกคน เกือบทุกคนในทีมของฉันทำงานจากระยะไกล แต่เราไม่รู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้า ทุกคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ผู้ที่สมัครงานกับ ClickUp ควรศึกษาค่านิยมของบริษัทเราและพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ตรงกับความเป็นจริงในตัวคุณหรือไม่ เพราะบริษัทของเราดำเนินชีวิตตามค่านิยมเหล่านี้และให้ความสำคัญกับมันในทุกๆ วัน!
ข้อเท็จจริงสนุกๆ!อาหารโปรด: อาหารไทยรายการทีวีที่ดูมาราธอนได้มากที่สุด: "Curb Your Enthusiasm" และ "Rick and Morty"ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ดูซ้ำได้เรื่อยๆ: "Airplane!"ไอศกรีมที่สั่งประจำ: พิสตาชิโอ เว้นแต่ว่าฉันจะอยู่ในซิซิลี แล้วจะเป็นรสเลมอน!กิจกรรมสุดโปรดในวันหยุดสุดสัปดาห์: การท่องเที่ยวกับครอบครัว อีโมจิที่ใช้บ่อยที่สุด: 😊 (เป็นหน้ายิ้มของฉัน)
