ความตายตามปฏิทิน: ความโหดร้ายของประสิทธิภาพการประชุมที่ต่ำในปี [year]

การประชุมถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน แต่สำหรับพวกเราหลายคน กลับกลายเป็นเพียงการเสียเวลาเปล่า
เมื่อปฏิทินแน่นขนัดและประสิทธิภาพการทำงานเริ่มลดลง ถึงเวลาที่ต้องถามตัวเองว่า: การประชุมเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าจริงหรือไม่ หรือแค่เป็นอุปสรรค?
งานวิจัยล่าสุดของเราเจาะลึกถึงสภาพของการประชุมในที่ทำงาน—เปิดเผยถึงความถี่ที่เกิดขึ้น ความยาวนานของการประชุม และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญต้องเผชิญ
นี่คือสิ่งที่เราพบ
⏰ ไฮไลท์สำคัญ
❗️63% ของผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์—โดย 19% เข้าร่วม 8 ครั้งหรือมากกว่า❗️25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วม 8 คนหรือมากกว่า, ทำให้การร่วมมือเป็นเรื่องท้าทาย❗️47% ของการประชุมใช้เวลา 45 นาทีขึ้นไป ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าและสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน❗️34% ของพนักงานระบุว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือการขาดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์❗️เกือบ 30% ของการประชุมสามารถแทนที่ด้วยการทำงานแบบไม่พร้อมกัน แต่ทีมยังคงพึ่งพาการสนทนาแบบเรียลไทม์
สรุปสั้น? การประชุมเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่คุณค่าของมันไม่ได้ชัดเจนเสมอไป มาดูข้อมูลกัน
🧠 สนใจอยากรู้ว่าเราไปถึงผลลัพธ์นี้ได้อย่างไร? อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราดำเนินการสำรวจแบบสมัครเข้าร่วมได้ที่บล็อกของClickUp
📅 เราเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยกี่ครั้ง?
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมระหว่าง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เกือบ 40% เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งหรือมากกว่านั้น
น่าประหลาดใจถึง 19% ที่พบว่าตัวเองเข้าร่วมประชุม 8 ครั้งหรือมากกว่าต่อสัปดาห์—เป็นการลงทุนเวลาที่สำคัญซึ่งชวนให้ตั้งคำถามว่า การประชุมทั้งหมดนี้จำเป็นจริงหรือไม่?
👥 ขนาดของการประชุมมีความสำคัญ
การประชุมขนาดเล็กมักมีประสิทธิภาพมากกว่า อย่างไรก็ตาม ประมาณ 25% ของการประชุมทั้งหมดมีผู้เข้าร่วม 8 คนหรือมากกว่า
ในขณะที่การประชุมเกือบครึ่งหนึ่งมีผู้เข้าร่วมเพียงหนึ่งถึงสามคน ทีมงานหลายทีมยังคงประสบปัญหาการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากเกินไปซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพ
⏳ การประชุมที่ยืดเยื้อ
มากกว่าครึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมดใช้เวลา 45 นาทีหรือมากกว่า โดย 20% ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
ในขณะที่การสนทนาบางเรื่องต้องการการพูดคุยที่ลึกซึ้ง การประชุมที่ยืดเยื้อมักนำไปสู่ความเหนื่อยล้าแทนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ มีเพียงร้อยละเล็กน้อยของการประชุม (12%) เท่านั้นที่สามารถสรุปได้ภายใน 15 นาที ซึ่งบ่งชี้ว่าการประชุมส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงให้กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
⚠️ ปัญหาใหญ่ที่สุดในการประชุม
ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญคือการขาดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยมี 34% ระบุว่านี่เป็นความไม่พอใจอันดับต้นของพวกเขา
หากปราศจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การประชุมอาจกลายเป็นเรื่องไร้ทิศทางและไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว การขาดการติดตามผลเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญ โดยกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การประชุมมักจบลงโดยไม่มีข้อสรุปหรือการดำเนินการที่ชัดเจน ความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้สะสมกันจนกลายเป็นเวลาที่สูญเปล่าทั่วทั้งทีม
🔄 การประชุมใดบ้างที่สามารถทำแบบไม่พร้อมกันได้?
ประมาณ 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการประชุมอัปเดตประจำสัปดาห์สามารถดำเนินการแบบอะซิงโครนัสได้
หลายทีมตระหนักว่าการประชุมทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีการสนทนาแบบเรียลไทม์ การประชุมโครงการ การประชุมแบบตัวต่อตัว และแม้แต่การประชุมกับลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากรูปแบบที่ไม่พร้อมกัน ช่วยลดการขัดจังหวะที่ไม่จำเป็นและให้ทีมมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานเชิงลึก
📝 ทีมต่างๆ จดบันทึกอย่างไร?
แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือดิจิทัล แต่เกือบ 50% ของผู้เชี่ยวชาญยังคงพึ่งพาการจดบันทึกด้วยลายมือในระหว่างการประชุม
หากไม่มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดทำเอกสาร การตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการอาจถูกลืมได้ แม้ว่าบางคนจะชอบใช้สมุดบันทึกดิจิทัล แต่มีเพียง เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของผู้ตอบแบบสำรวจ (12%) เท่านั้นที่ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกที่ใช้ AI เพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจยอมรับว่าพวกเขาไม่จดบันทึกเลย ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลและการติดตามผลหลังการประชุม
4 วิธีในการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การประชุมถูกขัดจังหวะมาเป็นเวลานาน—มากเกินไป นานเกินไป และบ่อยครั้งที่ไม่จำเป็น นี่คือวิธีที่องค์กรสามารถกู้คืนประสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพ
✅ ไม่มีวาระ ไม่มีประชุม: หากการประชุมไม่มีวาระที่ชัดเจน ก็ไม่ควรจัดขึ้น การประชุมทุกครั้งต้องมีวัตถุประสงค์ ประเด็นการหารือที่ชัดเจน และผลลัพธ์ที่ต้องการ แจ้งข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเตรียมตัวมาได้—มิฉะนั้น ก็เป็นเพียงการเสียเวลาเท่านั้น
✅ รักษาความกระชับ: การมีผู้คนในห้องมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะตัดสินใจได้ดีขึ้น ควรเชิญเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสนทนาเท่านั้น สำหรับคนอื่น ๆ สรุปหรือบันทึกไว้จะเพียงพอ
✅ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแบบอะซิงโครนัส: ก่อนกำหนดการประชุม ให้ถามตัวเองว่า: สามารถจัดการเรื่องนี้ผ่านเอกสารที่ใช้ร่วมกัน, บันทึกเสียง, หรือเครื่องมือจัดการโครงการได้หรือไม่? หากคำตอบคือใช่ ให้ข้ามการประชุมไป การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสให้เกียรติเวลาที่ทุกคนต้องการโฟกัสในขณะที่ยังคงความก้าวหน้าของงาน
✅ ให้ AI จัดการงานธุรการ: ใช้ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและขจัดความจำเป็นในการประชุมติดตามผลเพียงเพื่อชี้แจงสิ่งที่ได้พูดคุยกัน
โดยการยกเลิกการประชุมที่ไม่จำเป็นและทำให้การประชุมที่จำเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมสามารถคืนเวลาของตนเพื่อการทำงานที่ลึกซึ้งและมีความหมาย
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร?
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา การประชุมเกิดขึ้นในเครื่องมือหนึ่ง การติดตามผลในอีกเครื่องมือหนึ่ง และรายการที่ต้องดำเนินการก็สูญหายไปในความวุ่นวาย—นำไปสู่ความโกลาหล ความสับสน และเวลาที่สูญเปล่า นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "Work Sprawl" ซึ่งส่งผลให้เกิดการประชุมไม่รู้จบ เพราะไม่มีใครสามารถหา "คู่มือมาตรฐานที่ Cark สร้างไว้ในปี 2024" ได้
ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ ด้วยการนำการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสมารวมไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว
🏁 บันทึกที่ดีขึ้นและการติดตามผลที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น ไม่พลาดการตัดสินใจสำคัญหรือขั้นตอนถัดไป ClickUp AI Notetaker สร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ เน้นประเด็นสำคัญ และระบุรายการที่ต้องดำเนินการ จากนั้น ClickUp Brain ช่วยสร้างงานติดตามผลและติดแท็กบุคคลที่เหมาะสม—เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
🏁 ลดการประชุม เพิ่มประสิทธิภาพการสนทนา เปลี่ยนการพูดคุยให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องนัดประชุมใหม่ ฟีเจอร์Assigned Comments ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างและมอบหมายงานได้โดยตรงจากความคิดเห็นในเธรด, เอกสาร,ClickUp Chat และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบงานที่ไม่จำเป็น
🏁 ทำงานแบบอะซิงโครนัสแต่บูรณาการข้ามการประชุมสถานะและส่งวิดีโออัปเดตแบบอะซิงโครนัสแทน ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึกและแชร์ข้อความเสียงและหน้าจอ ทำให้การประสานงานทีมเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รบกวนเวลาโฟกัส ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การถอดความ (ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain) และเครื่องหมายเวลา ช่วยเพิ่มความชัดเจนโดยเปลี่ยนการบันทึกเป็นข้อความที่ค้นหาได้ และให้เพื่อนร่วมทีมข้ามไปยังช่วงเวลาสำคัญได้—ทำให้การอัปเดตเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
ด้วยการรวมการประชุม การติดตามผล และการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสไว้ในที่เดียว ClickUp ช่วยขจัดความวุ่นวาย ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการพูดคุย และใช้เวลาในการทำงานให้สำเร็จมากขึ้น
🤖 บอกเพื่อนร่วมงาน AI ของคุณให้กำหนดขั้นตอนถัดไป, ทำแผน, และแชร์การอัปเดต
แชร์บันทึกการประชุมของคุณจาก Notetaker ของ ClickUp กับSuper Agent ของคุณ และให้พวกเขาช่วยสร้างแผนการติดตามผลที่สมบูรณ์ สามารถวางแผน สร้างเอกสาร ติดแท็กบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดเส้นตาย และอื่นๆ อีกมากมาย!
เริ่มต้นได้ง่ายมาก! 👇🏼
🚀 ยุติความไม่มีประสิทธิภาพในการประชุมวันนี้
ต้องการลดการประชุมที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? เริ่มต้นด้วยการนำการร่วมมือแบบไม่พร้อมกันมาใช้, ปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมให้กระชับ, และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI. ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ทีมของคุณสามารถหลุดพ้นจากการประชุมที่มากเกินไป และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมายได้.
ลองใช้ ClickUp ฟรีและใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น!