ทางเลือก 13 อันดับแรกสำหรับ Google Slides

การจ้องมองแม่แบบเดิมซ้ำเป็นร้อยครั้งสามารถทำให้การนำเสนอที่น่าตื่นเต้นที่สุดรู้สึกน่าเบื่อได้ หากคุณพบว่าตัวเองกำลังคิดว่า 'ต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้แน่' คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
นักการศึกษาที่ออกแบบบทเรียน, ผู้เชี่ยวชาญที่เตรียมการนำเสนอ, และทีมที่ร่วมมือกันคิดค้นไอเดียมักต้องการเครื่องมือที่มากกว่าพื้นฐาน
แม้ว่า Google Slides จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นหรือฟีเจอร์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณเสมอไป
มาสำรวจ 13 ทางเลือกของ Google Slides ที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณสร้างงานนำเสนอได้ 🧑💻
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกของ Google Slides ที่คุณควรลองใช้:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอและกระบวนการทำงานร่วมกัน)
- Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอที่สวยงามตระการตา)
- สวยงาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- Prezi (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องที่ไม่เป็นเส้นตรง)
- Powtoon (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบแอนิเมชัน)
- ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์ (เหมาะที่สุดสำหรับความหลากหลาย)
- พิตช์ (เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในยุคใหม่)
- Mentimeter (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบโต้ตอบ)
- Keynote (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระบบนิเวศของ Apple)
- LibreOffice Impress (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส)
- Visme (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบโต้ตอบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
- แกมมา (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI และยืดหยุ่น)
- Zoho Show (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ)
ข้อจำกัดของ Google Slides
Google Slides แม้ว่าจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดหลายประการที่อาจขัดขวางการใช้งาน:
- ความไม่สอดคล้องในการจัดรูปแบบ: การปรับรูปแบบข้ามสไลด์อาจสร้างความหงุดหงิด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของการนำเสนอ
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: สำหรับการนำเสนอที่ซับซ้อนมากขึ้น Google Slides ขาดคุณสมบัติเช่น เครื่องมือสร้างแผนภูมิที่ละเอียด การแสดงข้อมูลขั้นสูง หรือองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? Google Slidesเดิมมีชื่อว่า'Google Presentations' ในปี 2007 ต่อมาเปลี่ยนเป็น 'Slides' ในปี 2012 เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพของ Google
ทางเลือกอื่นสำหรับ Google Slides ในพริบตา
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Slides 👇
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|แม่แบบที่ปรับแต่งได้, กระดานไวท์บอร์ด, และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดในที่เดียว
|การนำเสนอและการทำงานร่วมกัน
|Canva
|คลังแม่แบบและสื่อประกอบที่หลากหลาย
|การนำเสนอที่สวยงามตระการตา
|สวยงาม. ai
|เทมเพลตอัจฉริยะและปรับเลย์เอาต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การนำเสนอที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
|พรีซี
|ผืนผ้าที่ไม่เป็นเส้นตรงและสามารถซูมได้
|การนำเสนอเรื่องราวแบบไดนามิก
|โพว์ทูน
|เครื่องมือที่เน้นแอนิเมชันสำหรับการนำเสนอวิดีโอที่น่าสนใจ
|โครงการฝึกอบรม การศึกษา และการตลาด
|ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์
|คุณสมบัติที่หลากหลายพร้อมการใช้งานทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
|การนำเสนอแบบมัลติมีเดียแบบดั้งเดิม
|พิตช์
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการบูรณาการข้อมูล
|การนำเสนอที่ทันสมัยและเน้นการทำงานเป็นทีม
|เมนติมิเตอร์
|การสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบและการมีส่วนร่วมของผู้ชมแบบเรียลไทม์
|ผู้อำนวยความสะดวกและผู้สอน
|หัวข้อหลัก
|แอนิเมชันที่ซับซ้อนและการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Apple อย่างไร้รอยต่อ
|ผู้ใช้เครื่องแอปเปิลและความต้องการด้านการออกแบบระดับสูง
|LibreOffice Impress
|โซลูชันโอเพนซอร์สที่มีความเข้ากันได้หลากหลาย
|การนำเสนอที่คุ้มค่า
|Visme
|เนื้อหาภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพร้อมการโต้ตอบ
|การตลาด, การศึกษา, และภาพธุรกิจ
|แกมมา
|รูปแบบการเล่าเรื่องแบบการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้
|การออกแบบการนำเสนอที่สดใหม่และยืดหยุ่น
|Zoho Show
|ความร่วมมือที่แข็งแกร่งพร้อมการผสานรวมแอป Zoho อย่างไร้รอยต่อ
|ทีมที่ใช้ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Zoho
🔍 คุณรู้หรือไม่? การนำเสนอในรูปแบบแรกสุดสามารถย้อนกลับไปได้ถึงอารยธรรมโบราณ เช่นเดียวกับสไลด์โชว์ในปัจจุบัน ชาวอียิปต์ใช้ภาพอักษรภาพบนผนังเพื่อเล่าเรื่องราวและสื่อสารข้อความ
13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Slides ที่คุณควรใช้
Google Slides เป็นตัวเลือกที่ดี แต่บางครั้งคุณอาจต้องการอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้การนำเสนอของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น
จากตัวเลือกการออกแบบที่ดีขึ้นไปจนถึงการร่วมมือที่ราบรื่นขึ้น บางเครื่องมือสามารถมอบสิ่งที่คุณต้องการได้ นี่คือ 13 ทางเลือกที่จะทำให้การนำเสนอของคุณมีชีวิตชีวา 🛟
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอและกระบวนการทำงานร่วมกัน)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การจัดการงาน การจัดการความรู้ ไปจนถึงการสื่อสารแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยพลังของ AI
เมื่อพูดถึงการสร้างงานนำเสนอ ClickUp โดดเด่นด้วยการนำเสนอเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและการออกแบบเป็นเรื่องง่าย มาสำรวจสิ่งเหล่านี้กัน 👀
ก่อนอื่นเลย, เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUp มอบวิธีการที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการสร้างการนำเสนอที่ดูดีและเป็นมืออาชีพ. พวกมันสามารถปรับแต่งได้เต็มที่, ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้.
ตัวอย่างเช่น ครูสามารถสร้างแผนการสอนแบบนำเสนอได้อย่างง่ายดาย โดยเพิ่มภาพประกอบ ข้อความ และบันทึกเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการโครงการสามารถใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อดึงข้อมูลการอัปเดตงาน กำหนดเวลา และงานส่งที่สำคัญทั้งหมดมาไว้ด้วยกัน โดยยังคงความสอดคล้องของข้อมูลทั้งหมด
เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpมีสไลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งเหมาะสำหรับรูปแบบและความต้องการในการนำเสนอที่หลากหลาย
คุณสามารถปรับแต่งการนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับผู้ชมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ การนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ หรือการสัมมนาทางการศึกษา การออกแบบที่เรียบหรูและน่าสนใจจะช่วยให้ผู้ชมของคุณสนใจอยู่เสมอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตยังมีองค์ประกอบทางภาพเช่นแผนภูมิและกราฟที่คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สะท้อนข้อมูลของคุณ
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้น พื้นที่แบบโต้ตอบเหล่านี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ วาดแผนผังความคิด ระดมความคิด—อะไรก็ตามที่คุณต้องการเพื่อทำให้แนวคิดมีชีวิตชีวาในเชิงภาพ ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดสามารถร่างแคมเปญ วางโน้ตติดผนังสำหรับไอเดีย และแชร์ภาพทั้งหมดในที่เดียว กระบวนการทั้งหมดรู้สึกรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI เพื่อสร้างภาพให้คุณได้ หากคุณกำลังประสบปัญหาในการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นภาพที่น่าสนใจ
เมื่อทุกอย่างถูกวางแผนไว้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนไวท์บอร์ดของคุณเป็นการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย
คลิกอัพ เบรน
จากนั้นมี ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยสร้างและปรับปรุงเนื้อหาของคุณ ฟีเจอร์นี้แนะนำข้อความ ปรับปรุงการเขียน และแม้กระทั่งจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ จากสิ่งที่คุณได้สร้างไว้แล้ว
ดังนั้น หากคุณเป็นครูหรือผู้สอนที่กำลังวางแผนการสอนเครื่องมือ AI สำหรับการนำเสนอจาก นี้สามารถช่วยคุณร่างเนื้อหาที่ชัดเจนและน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อได้ หรือหากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กำลังสร้างข้อเสนอ คุณสามารถใช้ Brain เพื่อปรับปรุงข้อความให้แน่ใจว่าน้ำเสียงตรงกับความต้องการของผู้ฟัง
ClickUp Docs
และอย่าลืมเกี่ยวกับ ClickUp Docs คุณสามารถเขียนและแก้ไขเนื้อหาใน Docs ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นฝังข้อความลงใน Whiteboards เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเขียนร่างแรกของประเด็นสำคัญในการนำเสนอของคุณใน Docs และให้ทีมของคุณทำงานบน Whiteboards เพื่อสร้างผลงานขั้นสุดท้าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้การนำเสนอของคุณเป็นระเบียบ: ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างสไลด์ที่ดูเป็นมืออาชีพและเหมาะกับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม
- ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสร้างเนื้อหาด้วย AIผ่าน ClickUp Brain ช่วยคุณร่างและปรับแต่งเนื้อหาสำหรับการนำเสนอ
- ผสานเครื่องมืออย่างไร้รอยต่อ: ฝังเอกสารลงในไวท์บอร์ดเพื่อผสานเนื้อหาที่มีโครงสร้างเข้ากับองค์ประกอบภาพได้อย่างลงตัว
- นำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ: เพิ่มและแก้ไขภาพประกอบ เช่น แผนภูมิและกราฟ เพื่อให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
- แชร์ผลงานของคุณได้อย่างง่ายดาย: แจกจ่ายงานนำเสนอหรือส่งออกเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและแบ่งปัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่รวมแอนิเมชันหรือการเปลี่ยนฉากขั้นสูง
- ฟีเจอร์เช่นบันทึกของผู้พูดหรือการดูตัวอย่างสไลด์ในระหว่างการนำเสนอสดไม่สามารถใช้ได้ภายในแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันรัก ClickUp! ฉันเคยใช้เครื่องมือมากมายเพื่อจัดการกับงานโครงการและสิ่งต่าง ๆ ของฉัน แต่ไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้ดีเท่ากับ ClickUp เลย มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ (เพราะมันเป็นแอปที่ครบทุกอย่างสำหรับการทำงาน) และรองรับทั้งความต้องการส่วนตัวและอาชีพของคุณ ทุกอย่างที่ฉันชอบคือเทมเพลต (อะไรจะไม่ชอบล่ะ!) และ Docs.
ฉันรัก ClickUp! ฉันเคยใช้เครื่องมือมากมายเพื่อจัดการกับงานโครงการและสิ่งต่าง ๆ ของฉัน แต่ไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้ดีเท่ากับ ClickUp. มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ (เพราะมันเป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน) และรองรับทุกความต้องการทั้งส่วนตัวและอาชีพของคุณ. สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือเทมเพลต (อะไรจะไม่ชอบล่ะ!) และเอกสาร.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องฉายภาพนิ่งเครื่องแรกที่เรียกว่า "แลนเทิร์นวิเศษ" ถูกประดิษฐ์ขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยใช้แสง, แผ่นกระจก, และเลนส์ในการฉายภาพ ทำให้เป็นต้นแบบของสไลด์ดิจิทัลในปัจจุบัน
2. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอที่น่าทึ่งทางสายตา)
Canva ให้ความสำคัญกับการคิดแบบเน้นการออกแบบเป็นอันดับแรก ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่น่าดึงดูดทางสายตา ด้วยคลังแม่แบบที่หลากหลายและเครื่องมือที่ใช้งานง่าย Canva ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบก็สามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพได้
นอกเหนือจากการนำเสนอแล้ว Canva ยังเป็นระบบนิเวศการออกแบบที่ครอบคลุมซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, วัสดุการตลาด, และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- เข้าถึงคลังเทมเพลตขนาดใหญ่กว่า 500,000 แบบ เพื่อสร้างงานนำเสนอทางธุรกิจ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และงานออกแบบอื่น ๆ
- สำรวจภาพถ่าย วิดีโอ และกราฟิกสต็อกฟรีและพรีเมียมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาให้กับการออกแบบของคุณ
- สร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกันโดยใช้ฟีเจอร์ชุดเครื่องมือแบรนด์ เพื่อให้การนำเสนอของคุณสอดคล้องกับแนวทางและธีมภาพของบริษัท
- สร้างและแก้ไขการออกแบบได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบของ Canva มอบความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานจากระยะไกล
- บันทึกการนำเสนอพร้อมมุมมองผู้พูดเพื่อส่งมอบเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบและน่าสนใจสำหรับผู้ชมของคุณ
ข้อจำกัดของ Canva
- ตัวเลือกแอนิเมชันขั้นสูงที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการนำเสนอที่มีปฏิสัมพันธ์สูง
- การจัดระเบียบไฟล์อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานบ่อยและมีโครงการจำนวนมาก
- ตัวเลือกการแสดงผลแผนภูมิและข้อมูลขั้นพื้นฐานอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของการนำเสนอที่มีข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Canva
- ฟรีตลอดไป
- Canva Pro: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Canva Teams: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่สามารถสร้างกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความรู้สึก. ความหลากหลายของเทมเพลต, รูปภาพ, และตัวเลือกการปรับแต่งทำให้การสร้างดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับสิ่งที่ฉันต้องการง่ายขึ้นพร้อมความสะดวกในการนำไปใช้สำหรับสื่อสังคม, การนำเสนอ, หรือโปรเจ็กต์ส่วนตัว. นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมที่ฉันสามารถใช้มันบนโทรศัพท์หรือแลปท็อปได้, ทำให้ฉันสามารถออกแบบได้ทุกที่ทุกเวลา.
ฉันชอบที่สามารถสร้างกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความรู้สึก. ความหลากหลายของเทมเพลต, รูปภาพ, และตัวเลือกการปรับแต่งทำให้การสร้างดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับสิ่งที่ฉันต้องการง่ายขึ้นพร้อมกับการนำไปใช้ที่สะดวกสำหรับสื่อสังคม, การนำเสนอ, หรือโครงการส่วนตัว. นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมที่ฉันสามารถใช้มันบนโทรศัพท์หรือแลปท็อปของฉันได้, ทำให้ฉันสามารถออกแบบได้ทุกที่ทุกเวลา.
3. สวยงาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบด้วยระบบ AI)
สวยงาม. ai ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้การออกแบบการนำเสนอเป็นเรื่องง่าย โดยอัตโนมัติการจัดรูปแบบ, การจัดรูปแบบ, และการตัดสินใจทางการออกแบบ.
ด้วยฟังก์ชันสไลด์อัจฉริยะ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้งานนำเสนอมีความเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้ทักษะการออกแบบขั้นสูง วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสร้างงานนำเสนอ
สวยงาม. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ออกแบบการนำเสนอได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับเลย์เอาต์โดยอัตโนมัติให้เหมาะกับเนื้อหาของคุณ
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และติดตามผู้ชมในตัว ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมของคุณ
- สร้างภาพข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิและไดอะแกรมที่จัดรูปแบบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นมืออาชีพ
- รับคำแนะนำสไลด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามประเภทเนื้อหาของคุณ เพื่อช่วยคุณสร้างการออกแบบที่ดูเป็นมืออาชีพ
- เข้าถึงประวัติเวอร์ชันเพื่อจัดการการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและย้อนกลับไปยังการออกแบบก่อนหน้าเมื่อจำเป็น
สวยงาม ข้อจำกัดของ ai
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบแบบดั้งเดิม ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์
- ความหลากหลายของเทมเพลตมีน้อยกว่า ซึ่งอาจจำกัดตัวเลือกในการออกแบบ
- ตัวเลือกการส่งออกในเวอร์ชันฟรีมีจำกัด ทำให้การเข้าถึงผลลัพธ์คุณภาพสูงถูกจำกัด
สวยงาม. ราคา ai
- ข้อดี: $12/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- โครงการเฉพาะกิจ: $45
สวยงาม. คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Beautiful.ai อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบบอท AI ที่สร้างสไลด์ที่สวยงามพร้อมภาพประกอบที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสร้างงานนำเสนอทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น มันดีกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพราะมีเทมเพลตให้เลือกมากมายและความแม่นยำ คำแนะนำในการย่อหรือเปลี่ยนโทนของข้อความก็เป็นข้อดีเช่นกัน
ฉันชอบบอท AI ที่สร้างสไลด์ที่สวยงามพร้อมภาพประกอบที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสร้างงานนำเสนอทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น มันดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ เนื่องจากมีเทมเพลตให้เลือกมากมายและความแม่นยำ ข้อเสนอแนะในการย่อหรือเปลี่ยนโทนของข้อความก็เป็นข้อดีเช่นกัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: น้อยแต่มากเมื่อพูดถึงการออกแบบสไลด์ ใช้ข้อความให้น้อยที่สุดและเน้นที่จุดสำคัญ มุ่งเน้นความชัดเจนและความเรียบง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ชมรู้สึกสับสน
4. Prezi (เหมาะสำหรับการเล่าเรื่องที่ไม่เป็นเส้นตรง)
Prezi นิยามรูปแบบการนำเสนอใหม่ด้วยอินเทอร์เฟซแบบซูมและวิธีการเล่าเรื่องเชิงพื้นที่
แทนที่จะเลื่อนสไลด์ทีละหน้า Prezi ช่วยให้คุณสำรวจผืนผ้าใบแบบไดนามิกที่หัวข้อต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างมีภาพลักษณ์ รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการสร้างการนำเสนอที่ไม่เป็นเส้นตรงและน่าสนใจ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามการโต้ตอบของผู้ชมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Prezi
- สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและไม่เป็นเส้นตรงโดยใช้ผืนผ้าใบแบบซูมของ Prezi เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและแสดงความสัมพันธ์ให้เห็นภาพ
- นำทางระหว่างหัวข้อและหัวข้อย่อยได้อย่างยืดหยุ่น มอบประสบการณ์การเล่าเรื่องที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ชม
- แปลงสไลด์ PowerPoint ที่มีอยู่ให้เป็นงานนำเสนอแบบ Prezi เพื่อทำให้เนื้อหาแบบดั้งเดิมของคุณดูทันสมัยและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
- บันทึกวิดีโอพรีเซนเทชันพร้อมฉากหลังเสมือนจริงสำหรับทีมระยะไกลหรือการแชร์ออนไลน์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom เพื่อรองรับการนำเสนอแบบสดที่มีปฏิสัมพันธ์
ข้อจำกัดของ Prezi
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบดั้งเดิม
- การใช้เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวมากเกินไปอาจทำให้ผู้ชมสับสนได้ โดยเฉพาะในการนำเสนอที่ซับซ้อน
- การจัดการการนำเสนอที่ซับซ้อนอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อผืนผ้าใบเริ่มแออัด
ราคา Prezi
- บุคคล: มาตรฐาน: $5/เดือน พลัส: $15/เดือน พรีเมียม: $25/เดือน
คะแนนและรีวิว Prezi
- G2: 4. 2/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,210+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Prezi อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายและนำเสนอได้ดีกับลูกค้า ฉันชอบที่มันเปลี่ยนตัวเลือกการนำเสนอของคุณเพื่อให้มีการเปลี่ยนฉาก การจางเข้าและออก การซูมเข้าและออก และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ดึงดูดพวกเขา และซอฟต์แวร์ก็สะอาดและใช้งานง่าย
ใช้งานง่ายและนำเสนอได้ดีกับลูกค้า ฉันชอบที่มันเปลี่ยนตัวเลือกการนำเสนอของคุณเพื่อให้มีการเปลี่ยนฉาก การจางเข้าและออก การซูมเข้าและออก และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ดึงดูดพวกเขา และซอฟต์แวร์ก็สะอาดและใช้งานง่าย
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'Death by PowerPoint'ได้รับความนิยมในช่วงต้นทศวรรษ 2000เพื่ออธิบายการนำเสนอที่ยืดเยื้อและไม่น่าสนใจ มันได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการฝึกอบรมมากมายเกี่ยวกับวิธีการสร้างสไลด์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
5. Powtoon (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบแอนิเมชัน)
Powtoon นำความสามารถของสตูดิโอแอนิเมชันมาสู่ผู้ใช้ทั่วไป เปลี่ยนการนำเสนอแบบนิ่งให้กลายเป็นเนื้อหาวิดีโอที่มีชีวิตชีวา ด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพและทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้า Powtoon ช่วยให้คุณสามารถสร้างงานนำเสนอแบบแอนิเมชันสำหรับการฝึกอบรม การศึกษา และการตลาดได้อย่างง่ายดาย
เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับโครงการที่สไลด์แบบดั้งเดิมอาจขาดความน่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Powtoon
- เลือกจากคลังตัวละครแอนิเมชัน อุปกรณ์ประกอบฉาก และเทมเพลตที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานต่างๆ
- แปลงข้อความเป็นเสียงด้วยฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียง รองรับหลายภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- ควบคุมแอนิเมชันได้อย่างแม่นยำด้วยการแก้ไขตามไทม์ไลน์ มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสำหรับโปรเจกต์ที่ซับซ้อน
- ซิงโครไนซ์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากของตัวละครแอนิเมชันกับเสียงพากย์โดยอัตโนมัติ เพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อหาของคุณ
- เพิ่มเพลงและเอฟเฟกต์เสียงจากคลังระดับมืออาชีพเพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้กับการนำเสนอและวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ Powtoon
- ต้องใช้เวลาอย่างมากในการเชี่ยวชาญเทคนิคการสร้างแอนิเมชันขั้นสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- การสร้างแอนิเมชันที่ซับซ้อนอาจใช้เวลามาก ซึ่งจำกัดการใช้งานในโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานของทีมช้าลง
- แผนระดับล่างจำกัดคุณภาพการส่งออก ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานระดับมืออาชีพ
ราคาของ Powtoon
- ไลท์: $50/เดือน
- มืออาชีพ: $190/เดือน
- ธุรกิจ: $125/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Powtoon
- G2: 4. 4/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Powtoon อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในองค์ประกอบที่น่าสนใจที่สุดคือเราสามารถเริ่มใช้ Powtoon ได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เนื่องจากการใช้งานนั้นมีความเป็นธรรมชาติมาก และหากคุณเคยใช้ซอฟต์แวร์แอนิเมชันประเภทอื่น Powtoon จะคุ้นเคยกับคุณอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบคลาวด์ได้ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตแต่ละครั้งจะถูกบันทึกไว้โดยตรง ซึ่งช่วยลดการสูญเสียข้อมูลได้
หนึ่งในองค์ประกอบที่น่าสนใจที่สุดคือเราสามารถเริ่มใช้ Powtoon ได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เนื่องจากการใช้งานนั้นมีความเป็นธรรมชาติมาก และหากคุณเคยใช้ซอฟต์แวร์แอนิเมชันประเภทอื่น Powtoon จะคุ้นเคยกับคุณอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบคลาวด์ได้ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตแต่ละครั้งจะถูกบันทึกไว้โดยตรง ซึ่งช่วยลดการสูญเสียข้อมูลได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจบการนำเสนอ (เคล็ดลับ + ตัวอย่าง)
6. Microsoft PowerPoint (ดีที่สุดสำหรับความหลากหลาย)
Microsoft PowerPoint เป็นตัวเลือกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับซอฟต์แวร์นำเสนอ โดยมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งสไลด์โชว์แบบง่ายและการนำเสนอแบบมัลติมีเดีย ในฐานะเครื่องมือนำเสนอรุ่นบุกเบิก ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์และชุดเครื่องมือที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รองรับทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft PowerPoint
- สร้างงานนำเสนอโดยใช้แม่แบบสไลด์และตัวควบคุมเทมเพลต เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบมีความสอดคล้องกันในทุกสไลด์
- ใช้แอนิเมชันและการเปลี่ยนฉากขั้นสูงเพื่อเพิ่มความโต้ตอบและรักษาความสนใจของผู้ชม
- สร้างภาพข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยกราฟิก SmartArt และตัวเลือกแผนภูมิหลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจหรือการศึกษา
- เลือกจากเทมเพลตการนำเสนอที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ
- จัดการการนำเสนอของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองสำหรับผู้นำเสนอในตัว ซึ่งรวมถึงบันทึกย่อ การจับเวลา และเครื่องมือนำทาง
- ทำงานแบบออฟไลน์ด้วยความสามารถของเดสก์ท็อปที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีการขัดจังหวะแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Microsoft PowerPoint
- ข้อจำกัดขนาดไฟล์สำหรับการนำเสนอที่มีขนาดใหญ่หรือมีมัลติมีเดียจำนวนมากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ปัญหาความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้ macOS และ Windows
ราคาของ Microsoft PowerPoint
- ซื้อครั้งเดียว: $179.99
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft PowerPoint
- G2: 4. 2/5 (4,225+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (20,670+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft PowerPoint อย่างไรบ้าง?
Microsoft PowerPoint เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างโปรเจ็กต์เพื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Captivate หรือ Articulate 360 ในการสร้างเนื้อหาออนไลน์สำหรับโมดูลการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะนักหากคุณต้องใช้สไลด์ที่มีขนาดต่างกันสำหรับการนำเสนอ เนื่องจากอาจทำให้สไลด์ถัดไปในโปรเจ็กต์เกิดการบิดเบี้ยวได้
Microsoft PowerPoint เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างโปรเจ็กต์เพื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Captivate หรือ Articulate 360 ในการสร้างเนื้อหาออนไลน์สำหรับโมดูลการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะนักหากคุณต้องใช้สไลด์ที่มีขนาดต่างกันในการนำเสนอ เนื่องจากอาจทำให้สไลด์ถัดไปในโปรเจ็กต์เกิดการบิดเบี้ยวได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: PowerPointซึ่งเปิดตัวในปี 1987 ได้ปฏิวัติวิธีการสร้างงานนำเสนออย่างสิ้นเชิง ก่อนหน้านี้ งานนำเสนอส่วนใหญ่มักใช้สไลด์หรือแผ่นใสบนเครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ
7. พิตช์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันสมัยใหม่)
Pitch เป็นซอฟต์แวร์นำเสนอที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทำงานในสถานที่ทำงานยุคใหม่ โดยผสานเครื่องมือการทำงานร่วมกันเข้ากับฟีเจอร์การออกแบบขั้นสูง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการผสานข้อมูลทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ทำงานนำเสนอหรือรายงานให้กับลูกค้าที่ต้องการเน้นข้อมูล
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ทีมสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการออกแบบ การผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามเคอร์เซอร์สด ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นไร้รอยต่อ
- บันทึกและนำเสนอแบบไม่พร้อมกันด้วยเครื่องมือบันทึกวิดีโอในตัว ช่วยประหยัดเวลาสำหรับทีมที่มีงานยุ่ง
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของทีมด้วยพื้นที่ทำงานอัจฉริยะ เพื่อให้มั่นใจในการควบคุมการเข้าถึงและการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเพื่อผสานข้อมูลสดเข้ากับการนำเสนอโดยตรง ทำให้เนื้อหาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- จัดเก็บและจัดระเบียบการนำเสนอทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบจัดการทรัพยากรในตัว
ข้อจำกัดในการเสนอราคา
- ตัวเลือกเทมเพลตและคุณสมบัติการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีชื่อเสียงมากกว่า
- กระบวนการบูรณาการข้อมูลขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปบนมือถือที่จำกัดส่งผลต่อการแก้ไขขณะเดินทาง
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
การกำหนดราคาเสนอขาย
- ฟรี
- ข้อดี: $25/เดือน
- ธุรกิจ: 100 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pitch อย่างไรบ้าง?
การสร้างเด็คที่ปรับแต่งได้สวยงามนั้นง่ายกว่าการใช้กูเกิลสไลด์หรือพาวเวอร์พอยต์มาก ๆ คุณสามารถใช้ฟอนต์ตามต้องการได้ง่าย ๆ และตั้งค่าเทมเพลตได้สะดวก ๆ แถมกริดยังช่วยให้สไลด์ดูน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ คุณสมบัติการจัดการโครงการก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
การสร้างเด็คที่ปรับแต่งได้สวยงามนั้นง่ายกว่าการใช้ Google Slides หรือ PowerPoint มาก สามารถใช้ฟอนต์ที่กำหนดเองได้ง่ายกว่า และตั้งค่าแม่แบบได้สะดวกกว่า อีกทั้งกริดยังช่วยให้สไลด์ดูน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ฟีเจอร์การจัดการโครงการก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดโครงสร้างการนำเสนอของคุณเหมือนเรื่องราว: เริ่มต้นอย่างน่าสนใจ มีเนื้อหาตรงกลางที่ชัดเจน และสรุปอย่างทรงพลัง วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ฟังสนใจตลอดการนำเสนอ และทำให้ข้อความของคุณน่าจดจำยิ่งขึ้น
8. Mentimeter (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบโต้ตอบ)
Mentimeter เปลี่ยนการนำเสนอให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ได้ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบสด การทดสอบความรู้ หรือการสร้างเมฆคำ Mentimeter ช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้อย่างมีชีวิตชีวา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอน วิทยากรในงานประชุม และผู้ดำเนินกิจกรรม
นอกจากนี้ Mentimeter ยังรองรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมและมีส่วนร่วมผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปได้โดยไม่ต้องตั้งค่าพิเศษใดๆ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบผสมผสานหรือระยะไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mentimeter
- รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ด้วยการสำรวจความคิดเห็นและแบบทดสอบเชิงโต้ตอบ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- สร้างเมฆคำและมาตรวัดความคิดเห็นที่ดึงดูดสายตา เพิ่มความหลากหลายให้กับการนำเสนอ
- แสดงภาพการตอบสนองของผู้ชมแบบทันทีเพื่อการตีความข้อมูลที่ง่ายขึ้น
- ใช้รูปแบบคำถามหลากหลายเพื่อปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- ส่งออกข้อมูลการโต้ตอบเพื่อการวิเคราะห์ โดยให้แน่ใจว่ามีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากความคิดเห็นของผู้ชม
ข้อจำกัดของ Mentimeter
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งการออกแบบขั้นพื้นฐานอาจจำกัดอิสระในการสร้างสรรค์
- ขนาดผู้ชมในแผนพื้นฐานมีข้อจำกัดในการเข้าร่วม
ราคาของ Mentimeter
สำหรับมืออาชีพ:
- ฟรี
- พื้นฐาน: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
สำหรับการศึกษา:
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- วิทยาเขต: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Mentimeter
- G2: 4. 7/5 (610+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 95+)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mentimeter อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Mentimeter ในการประชุมทีมประจำเดือนของเรา มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความคุ้นเคยให้กับกลุ่มและทำให้ทุกคนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการประชุมที่เหลือ บางเดือนฉันใช้เทมเพลตและสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจาก Menti ส่วนบางเดือนฉันสร้างสไลด์อย่างรวดเร็วด้วยคำถามที่ปรับแต่งเองหรือเฉพาะทีม ทั้งสองวิธีนี้ใช้งานง่ายมากและใช้ความพยายามน้อย (แต่สร้างความสนุกได้สูงสุด)
ฉันใช้ Mentimeter ในการประชุมทีมประจำเดือนของเรา มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความคุ้นเคยให้กับกลุ่มและทำให้ทุกคนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการประชุมที่เหลือ บางเดือนฉันใช้เทมเพลตและสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจาก Menti ส่วนบางเดือนฉันสร้างสไลด์อย่างรวดเร็วด้วยคำถามที่ปรับแต่งเองหรือเฉพาะทีม ทั้งสองวิธีนี้ใช้งานง่ายมากและใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย (แต่สร้างความสนุกได้สูงสุด)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ใช้สไลด์ของคุณเป็นแนวทาง ไม่ใช่สคริปต์ พูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงและขยายความประเด็นที่คุณนำเสนอ แทนที่จะอ่านเนื้อหาเพียงอย่างเดียว
9. Keynote (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple)
Keynote ทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบนิเวศของ Apple ทำให้การสร้างงานนำเสนอที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ห้องสมุดเครื่องมือแอนิเมชันที่หลากหลายช่วยให้คุณเพิ่มการเคลื่อนไหวและเอฟเฟกต์ต่างๆ ได้โดยไม่ยุ่งยาก และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่แนวคิดของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยการร่วมมือผ่าน iCloud และการรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ Apple ทุกรุ่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณให้ความสำคัญกับการออกแบบและความง่ายในการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Keynote
- ออกแบบการนำเสนอด้วยเอฟเฟกต์ภาพยนตร์ โดยใช้แอนิเมชันขั้นสูงและ Magic Move เพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนไหวและสร้างการนำเสนอที่ราบรื่นและเป็นมืออาชีพ
- ยกระดับการนำเสนอของคุณด้วยเครื่องมือด้านตัวอักษรและการสร้างแบรนด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงและดึงดูดสายตา
- เพิ่มแอนิเมชันแผนภูมิแบบโต้ตอบเพื่อทำให้ข้อมูลมีชีวิตชีวา ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น
- ปรับแต่งรูปร่างและเวกเตอร์ด้วยเครื่องมือแก้ไขขั้นสูงเพื่อการควบคุมสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์ในการออกแบบภาพที่โดดเด่นและเฉพาะตัว
- สตรีมการนำเสนอของคุณโดยตรงไปยัง Apple TV เพื่อการนำเสนอที่ยืดหยุ่นและนำเสนอแบบไร้สายโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสายเคเบิลหรือการเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดหลัก
- จำกัดการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple ยกเว้นผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Apple
- เมื่อทำการแปลงไฟล์ คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจไม่ถูกถ่ายโอนไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการออกแบบของงานนำเสนอ
- มีตัวเลือกเทมเพลตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดความหลากหลายเมื่อเริ่มต้นโครงการใหม่
ราคาเริ่มต้น
- ฟรี
คะแนนและรีวิวหลัก
- G2: 4. 4/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 135 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Keynote อย่างไรบ้าง?
ฉันไม่ใช่แฟนตัวยง แต่สิ่งที่ฉันชอบเล็กน้อยคือ 1) รายการแอนิเมชันที่หลากหลาย (ที่เคยเป็นเอกลักษณ์แต่ตอนนี้เริ่มธรรมดาขึ้น); 2) ความสามารถในการเปิดไฟล์ Keynote ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่คุณอาจยังมีหลงเหลืออยู่; 3) ราคา (ฟรีสำหรับผู้ใช้ MacOS); และ 4) ความสามารถในการแอนิเมชันการนำเสนอที่มีอยู่และสร้างคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติ
ฉันไม่ใช่แฟนตัวยง แต่สิ่งเล็กๆ ที่ฉันชอบคือ 1) รายการแอนิเมชันที่หลากหลาย (ซึ่งเคยเป็นเอกลักษณ์แต่ตอนนี้เริ่มธรรมดาขึ้น) 2) ความสามารถในการเปิดไฟล์ Keynote ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่คุณอาจยังมีอยู่ 3) ราคา (ฟรีสำหรับผู้ใช้ MacOS) และ 4) ความสามารถในการสร้างแอนิเมชันอัตโนมัติสำหรับการนำเสนอที่มีอยู่และสร้างคลิปวิดีโอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เลือกภาพความละเอียดสูงที่สนับสนุนข้อความของคุณ ภาพที่ดึงดูดสายตาสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าข้อความที่เป็นบล็อกและช่วยให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมมากขึ้น
10. LibreOffice Impress (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส)
LibreOffice Impress เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอแบบโอเพนซอร์สที่มีฟีเจอร์หลากหลายโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายต่อเนื่องแต่ยังคงสามารถเข้าถึงฟังก์ชันงานนำเสนอที่จำเป็นได้
Impress สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทำให้การนำเข้าและส่งออกงานนำเสนอจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมข้อมูลของตนเอง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ทุกอย่างจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Impress
- ใช้ประโยชน์จากการออกแบบแบบโอเพนซอร์สเพื่อสร้างและแก้ไขงานนำเสนอได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือสมัครสมาชิก
- ผสานเครื่องมือวาดภาพและสื่อหลากหลายประเภทเข้ากับงานนำเสนอของคุณโดยตรง เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- ปรับแต่งเส้นทางการเคลื่อนไหวและเอฟเฟกต์ให้เหมาะสม เพื่อทำให้การนำเสนอของคุณมีชีวิตชีวาและดึงดูดสายตา โดยนำเสนอภาพที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของคุณ
- แสดงการนำเสนอผ่านหลายจอภาพเพื่อเพิ่มการควบคุมและมอบประสบการณ์การนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและยืดหยุ่นมากขึ้น
- ส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ PDF พร้อมรักษาแอนิเมชันไว้ เพื่อให้เนื้อหาของคุณดูสม่ำเสมอในทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ LibreOffice Impress
- อินเทอร์เฟซอาจดูไม่เรียบร้อยนัก ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายกว่า
- การขาดคุณสมบัติการร่วมมือบนคลาวด์ที่แข็งแกร่งอาจจำกัดการไหลของงานของทีมและการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- การอัปเดตฟีเจอร์และการเปิดตัวใหม่อาจใช้เวลานานขึ้นในการเผยแพร่ เนื่องจากแพลตฟอร์มพึ่งพาการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
ราคา LibreOffice Impress
- ฟรี
LibreOffice Impress การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (2,190+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LibreOffice Impress อย่างไรบ้าง?
ครั้งแรกที่ฉันลองใช้ LibreOffice มันดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีพอสมควรสำหรับ MS Office อย่างน้อยก็สำหรับความต้องการของฉัน อย่างไรก็ตาม ความประทับใจแรกของฉันไม่ค่อยดีนัก อย่างแรกเลย มันไม่ค่อยลื่นไหล! มันค่อนข้างหน่วง หรือฉันไม่แน่ใจว่าจะอธิบายยังไงดี
ครั้งแรกที่ฉันลองใช้ LibreOffice มันดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีพอสมควรสำหรับ MS Office อย่างน้อยก็สำหรับความต้องการของฉัน อย่างไรก็ตาม ความประทับใจแรกของฉันไม่ค่อยดีนัก ประการแรก มันไม่ค่อยลื่นไหล! มันค่อนข้างหน่วง หรือฉันไม่แน่ใจว่าจะอธิบายอย่างไร
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การใช้ฟอนต์มากเกินไปอาจทำให้การนำเสนอของคุณดูยุ่งเหยิงได้ ควรใช้ฟอนต์เดียวสำหรับหัวข้อ และอีกฟอนต์สำหรับเนื้อหา หรือใช้ฟอนต์ที่สามเพื่อเน้นเฉพาะจุด
11. Visme (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบโต้ตอบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
Visme เชื่อมช่องว่างระหว่างการนำเสนอ, อินโฟกราฟิก, และเนื้อหาแบบโต้ตอบ โดยนำเสนอเครื่องมือในการสร้างสื่อที่น่าสนใจและไดนามิก ความหลากหลายของมันทำให้เหมาะสำหรับนักการตลาด, นักการศึกษา, และมืออาชีพทางธุรกิจที่ต้องการรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ชมในหลากหลายรูปแบบ
ความหลากหลายของมันทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ใช้หลากหลายประเภทได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจในหลากหลายรูปแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Visme
- สร้างการนำเสนอที่มีชีวิตชีวาและดึงดูดสายตาด้วยวิดเจ็ตการแสดงผลข้อมูลขั้นสูง
- เพิ่มองค์ประกอบที่สามารถคลิกได้และแอนิเมชันเพื่อเปลี่ยนสไลด์นิ่งให้กลายเป็นเนื้อหาที่สามารถโต้ตอบได้เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
- เข้าถึงคลังสื่อสต็อกขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้างการนำเสนอของคุณและเพิ่มภาพระดับมืออาชีพที่สอดคล้องกับข้อความของคุณ
- ปรับแต่งการออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์หลากหลายประเภทโดยใช้การจัดวางเนื้อหาแบบตอบสนองที่ปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับหน้าจอทุกขนาด
- นำเสนอการนำเสนอทางเว็บหรือฝังลงในเว็บไซต์โดยตรงเพื่อการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลด
ข้อจำกัดของ Visme
- การนำเสนอที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการมาตรฐานกระบวนการและประสิทธิภาพโดยรวมในระหว่างกระบวนการสร้าง
- แผนฟรีมีข้อจำกัดในคุณสมบัติ เช่น การเข้าถึงเทมเพลต, ตัวเลือกการดาวน์โหลด, และการรวมของน้ำประทับ, ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์มืออาชีพโดยรวมของงานนำเสนอ
- ขาดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอในตัว ทำให้ผู้ใช้ต้องแก้ไขวิดีโอในซอฟต์แวร์ภายนอกก่อนที่จะเพิ่มลงในงานนำเสนอ
ราคาของ Visme
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 6/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (710+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Visme อย่างไรบ้าง?
Visme เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดของเราที่มีสมาชิก 8 คน ในการสร้างและแบ่งปันกราฟิก, การนำเสนอ และเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ ฉันสามารถมองเห็นได้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพสำหรับแผนกการตลาดขององค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม มันมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น และบางครั้งสมาชิกทีมใหม่ของเราอาจพบปัญหาในการเรียนรู้เครื่องมือนี้
Visme เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดของเราที่มีสมาชิก 8 คน ในการสร้างและแบ่งปันกราฟิก, การนำเสนอ และเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ ฉันเห็นว่ามันจะมีประสิทธิภาพสำหรับแผนกการตลาดขององค์กรขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน มันมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น และบางครั้งสมาชิกทีมใหม่ของเราประสบปัญหาในการเรียนรู้เครื่องมือนี้
12. แกมมา (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI และยืดหยุ่น)
Gamma แนะนำวิธีการสร้างงานนำเสนอรูปแบบใหม่ผ่านการจัดรูปแบบแบบการ์ดที่ปรับได้ ซึ่งผสมผสานการเล่าเรื่องเข้ากับผลกระทบทางภาพได้อย่างลงตัว เครื่องมือนวัตกรรมนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่กำลังมองหาแนวทางใหม่ในการออกแบบสไลด์และโครงสร้าง
การออกแบบของมันช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างการเล่าเรื่องที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและน่าสนใจได้ ความยืดหยุ่นของระบบบัตรช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่แนวคิดเดียวได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ทำให้หน้าจอเต็มไปด้วยข้อมูลมากเกินไป
คุณสมบัติเด่นของแกมมา
- จัดระเบียบความคิดและเนื้อหาของคุณด้วยระบบแบบยืดหยุ่นที่ใช้การ์ดซึ่งปรับให้เข้ากับสไตล์การนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติ
- ผสานมัลติมีเดียได้อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการเล่าเรื่องด้วยวิดีโอ ภาพ และอื่นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชม
- ใช้คำแนะนำการจัดวางที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างงานนำเสนอที่เน้นข้อความของคุณในลักษณะที่ดึงดูดสายตา
- จัดโครงสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนหรือหนาแน่นด้วยส่วนที่สามารถยุบได้เพื่อให้การนำเสนอของคุณชัดเจนและง่ายต่อการติดตาม
- แชร์การนำเสนอของคุณผ่านลิงก์สดที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมหรือผู้ชมของคุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องส่งไฟล์ใหม่
ข้อจำกัดของแกมมา
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดอาจก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่ห่างไกล
- แพลตฟอร์มที่ค่อนข้างใหม่พร้อมเทมเพลตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีชื่อเสียง
- Gamma ไม่รองรับการสร้างแอนิเมชันให้กับองค์ประกอบแต่ละชิ้นในสไลด์ ซึ่งอาจจำกัดการแสดงเนื้อหาแบบไดนามิก
การกำหนดราคาแบบแกมมา
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแกมมา
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gamma อย่างไรบ้าง?
Gamma เป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากสำหรับการสร้างงานนำเสนอ หากคุณต้องการอะไรที่แตกต่างจากตัวเลือกทั่วไป ระบบที่ใช้การ์ดเป็นพื้นฐานถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้การสร้างและปรับแต่งสไลด์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว คำแนะนำจาก AI ช่วยในเรื่องการจัดวางเลย์เอาต์ คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการออกแบบมากนัก และเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกเทมเพลตค่อนข้างจำกัด และคุณไม่สามารถทำแอนิเมชันให้กับองค์ประกอบแต่ละชิ้นในสไลด์ได้ ซึ่งถือว่าน่าเสียดาย
Gamma เป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากสำหรับการสร้างงานนำเสนอ หากคุณต้องการอะไรที่แตกต่างจากตัวเลือกทั่วไป ระบบที่ใช้การ์ดเป็นพื้นฐานถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้การสร้างและปรับแต่งสไลด์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว คำแนะนำจาก AI ช่วยในเรื่องการจัดวางเลย์เอาต์ คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการออกแบบมากนัก และยังเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกเทมเพลตค่อนข้างจำกัด และคุณไม่สามารถทำแอนิเมชันให้กับองค์ประกอบแต่ละชิ้นในสไลด์ได้ ซึ่งถือว่าน่าเสียดาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ Pitch Deck ฟรีที่ดีที่สุดในรูปแบบสไลด์, PPT และ ClickUp
13. Zoho Show (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ)
Zoho Show ผสานคุณสมบัติการออกแบบที่ใช้งานง่ายเข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับโครงการนำเสนอที่เน้นการทำงานเป็นทีม การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Zoho ยังมอบประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ใช้งานชุดแอปพลิเคชันของพวกเขาอยู่แล้ว
นอกจากนี้ Zoho Show ยังมีแม่แบบและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ทีมสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและดึงดูดสายตาได้ นอกจากนี้ยังรองรับการจัดเก็บและแชร์ข้อมูลบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Show
- ทำงานข้ามอุปกรณ์ด้วยฟังก์ชันการทำงานบนคลาวด์และการสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตงานนำเสนอของคุณได้จากทุกที่
- แก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาอย่างร่วมมือกันด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท ทำให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมได้ขณะที่ยังคงควบคุมได้ว่าใครสามารถดู/แก้ไขเนื้อหาได้
- ฝังสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ, GIF, และลิงก์ ลงไปในสไลด์โดยตรง ทำให้การนำเสนอของคุณกลายเป็นประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งสามารถดึงดูดและสร้างความสนใจให้กับผู้ชมของคุณได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Zoho อื่น ๆ สร้างชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ Zoho Show
- ไลบรารีเทมเพลตขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่รายอื่น
- คุณสมบัติการออกแบบขั้นสูงที่จำกัดอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการปรับแต่งที่ซับซ้อน
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ถูกจำกัดหากไม่มีการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ล่วงหน้า
- ตัวเลือกการส่งออกอาจทำให้ความถูกต้องของการจัดรูปแบบลดลงในบางครั้ง
ราคาของ Zoho Show
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิว Zoho Show
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Show อย่างไรบ้าง?
Zoho Show ใช้งานง่ายมากและรองรับอุปกรณ์เกือบทุกประเภท สามารถแชร์งานนำเสนอสำคัญในที่ทำงานบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ นอกจากนี้ยังรองรับการนำเสนอระยะไกลและไฟล์ Powerpoint อีกด้วย การสร้าง แชร์ และแก้ไขงานนำเสนอทำได้ง่ายและรวดเร็วมาก ฉันชอบวิธีที่ฉันสามารถแชร์งานนำเสนอ PPT สำคัญในที่ทำงานขณะใช้มือถือผ่าน Zoho Show
Zoho Show ใช้งานง่ายมากและรองรับอุปกรณ์เกือบทุกประเภท สามารถแชร์งานนำเสนอที่สำคัญของสำนักงานบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ นอกจากนี้ยังรองรับการนำเสนอระยะไกลและไฟล์ Powerpoint อีกด้วย การสร้าง แชร์ และแก้ไขงานนำเสนอทำได้ง่ายและรวดเร็วมาก ฉันชอบวิธีที่ฉันสามารถแชร์งานนำเสนอ PPT สำคัญของสำนักงานขณะอยู่บนมือถือโดยใช้ Zoho Show
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ก่อนนำเสนอ โปรดทดสอบอุปกรณ์ของคุณให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอหรือไฟล์เสียง
คลิกอัพสู่การนำเสนอที่ดีที่สุดของคุณ
การสร้างงานนำเสนอที่ทรงพลังไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ ไม่ว่าคุณจะเป็นครูที่กำลังจัดทำแผนการสอน มืออาชีพที่กำลังนำเสนอข้อเสนอ หรือทีมที่กำลังร่วมมือกันในการนำเสนอขาย เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ด้วยทางเลือกมากมายของ Google Slides คุณมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ในบรรดาตัวเลือกเหล่านี้ ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอ การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และการจัดการเวิร์กโฟลว์ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณสมบัติ AI และกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟของ ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับสิ่งที่เครื่องมือการนำเสนอสามารถทำได้
ClickUp ไม่ได้ช่วยคุณแค่สร้างงานนำเสนอเท่านั้น—แต่ยังเปลี่ยนวิธีที่คุณวางแผน ออกแบบ และทำงานร่วมกันอย่างสิ้นเชิง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅