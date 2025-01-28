บล็อก ClickUp

ทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับสำหรับ React สำหรับนักพัฒนา Frontend ในปี 2025

28 มกราคม 2568

คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมอีกต่อไป แต่คุณสามารถใช้ไลบรารี Javascript แบบโอเพนซอร์สอย่าง React เพื่อเลือกส่วนประกอบที่คุณต้องการแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน

React เป็นไลบรารี Javascriptแบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาสำหรับการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ แม้ว่าจะไม่ใช่เฟรมเวิร์ก แต่ก็สามารถช่วยในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้—มันเหมือนกับการสร้าง UI จากบล็อกก่อสร้าง React จัดเตรียมบล็อกให้ คุณสามารถนำบล็อกเหล่านั้นมาประกอบเข้าด้วยกัน และจัดระเบียบให้เรียบร้อย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ React Native เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมือถือได้อีกด้วย

React และ React Native ได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม พวกมันไม่ได้เป็นตัวเลือกเพียงอย่างเดียว—ทางเลือกของ React มอบเฟรมเวิร์ก เครื่องมือ และฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักพัฒนาบางคน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ React และสิบตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ควรลองในปีนี้

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ React?

เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน React คุณจะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  • ขอบเขตโครงการของคุณ: กำหนดว่าโครงการของคุณมีขนาดเล็กหรือใหญ่ในขนาด. บางตัวเลือกของ React เหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็ก ในขณะที่ตัวเลือกอื่น ๆ ให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่. คุณอาจต้องการพิจารณาความต้องการด้านประสิทธิภาพของคุณด้วย เนื่องจากบางตัวเลือกของ React สามารถให้ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพที่ดีกว่าได้ ด้วยขนาดแพ็กเก็ตที่เบาและการเรนเดอร์ที่มีประสิทธิภาพ.
  • ความต้องการของทีมคุณ: ประเมินประสบการณ์ของทีมคุณเกี่ยวกับเฟรมเวิร์ก JavaScript ต่างๆ เส้นทางการเรียนรู้อาจแตกต่างกันไป แต่การได้ทักษะใหม่สามารถเป็นประโยชน์ต่อโครงการในอนาคตได้ พิจารณาความชอบของนักพัฒนาของคุณในการควบคุม UI—ทางเลือกอื่นของ React บางตัวให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่บางตัวมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า
  • คุณสมบัติที่คุณต้องการ: ระบบนิเวศที่นำเสนอโดยทางเลือกของ React มีความหลากหลาย และคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณชอบอะไร (และไม่ชอบอะไร) เมื่อคุณเริ่มค้นหาทางเลือก บางตัวเลือกมีชุมชนที่คึกคักและชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม ซึ่งให้ตัวเลือกมากขึ้นสำหรับการพัฒนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกที่คุณเลือกนั้นสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ React ที่ควรใช้

1. จุดไฟแล้ว

สนามเด็กเล่นที่ออกแบบอย่างดีใน Lit ทำให้เป็นทางเลือกที่ง่ายสำหรับ React
ผ่านวรรณกรรม

Lit เป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาสำหรับ React ในการสร้างส่วนประกอบเว็บ แตกต่างจาก React ตรงที่ Lit ไม่ได้ให้เฟรมเวิร์กที่สมบูรณ์ แต่ให้เครื่องมือสำหรับการสร้าง UI ที่ยอดเยี่ยม

Lit เป็นทางเลือกสำหรับคอมโพเนนต์ของ React ที่มีความเป็นโมดูลาร์และง่ายต่อการบำรุงรักษา พร้อมการจัดการ DOM ที่มีประสิทธิภาพ มีเฟรมเวิร์กที่เบากว่าและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า React

คุณสมบัติเด่นที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด

  • น้ำหนักเบามากอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้เวลาโหลดและประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรเจ็กต์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • เข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมกับเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ที่ยืดหยุ่นและดูแลรักษาได้ง่าย
  • อินเทอร์เฟซที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยตัวเลือกขั้นสูงมากมาย รวมถึงการสร้างแม่แบบและวิธีการจัดการวงจรชีวิตแบบกำหนดเอง

ข้อจำกัดทางกฎหมาย

  • มันเป็นชุมชนที่เล็กกว่ามาก (แต่ยังคงเติบโตอยู่!) เมื่อเทียบกับ React ดังนั้นคุณจะมีเครื่องมือและตัวเลือกให้น้อยกว่าในการใช้งาน

การตั้งราคาที่ชัดเจน

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวหนังสือ

  • G2: 4. 1/5 (10+ รีวิว)

2. นรก

จุดเริ่มต้น Inferno ที่แนะนำบน GitHub
ผ่านทางGitHub

Inferno เป็นไลบรารี Javascript ที่มีน้ำหนักเบา คล้ายกับ React มันมีการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSR) ที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งให้ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพการโหลดอย่างมาก การเน้นที่ประสิทธิภาพของ Inferno ทำให้มันเรนเดอร์ได้เร็วกว่า React โดยเฉพาะบนอินเตอร์เฟซเว็บที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมีส่วนประกอบจำนวนมาก

คุณสมบัติเด่นของ Inferno

  • คุณสมบัติหลักของ Inferno ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ และความเร็วในการเรนเดอร์ที่รวดเร็วทำให้มันน่าสนใจสำหรับแอปพลิเคชันเว็บขนาดใหญ่
  • ขนาดชุดข้อมูลขนาดเล็กและการโหลดหน้าเว็บที่รวดเร็วเป็นพิเศษด้วยการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในตัว
  • Inferno ตอนนี้มีฟีเจอร์แอนิเมชันในตัวและการรองรับแล้ว

ข้อจำกัดของ Inferno

  • เนื่องจากเป็นระบบนิเวศการพัฒนาที่ใหม่กว่า เครื่องมือหลายอย่างยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ดังนั้นคุณจะต้องอดทน

ราคาของ Inferno

  • ผู้สนับสนุน: $5 ต่อเดือน
  • ผู้สนับสนุน: $100 ต่อเดือน
  • รับบริจาคครั้งเดียวหรือบริจาคประจำในจำนวนเงินอื่น

การให้คะแนนและรีวิวของ Inferno

  • ไม่เกี่ยวข้อง

3. สวยเพรียว

เทมเพลตการทดสอบใน Svelte
ผ่านทางSvelte

Svelte เป็นเฟรมเวิร์ก JavaScript แบบก้าวหน้าสำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน หนึ่งในคุณสมบัติหลักของเฟรมเวิร์กน้ำหนักเบาตัวนี้คือการคอมไพล์โค้ดของคุณในเวลาที่สร้าง ซึ่งส่งผลให้ไฟล์รวมมีขนาดเล็กกว่า ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการจัดการ DOM ด้วยตนเอง เพราะมันจะทำการอัปเดต UI โดยอัตโนมัติตามข้อมูลของคุณ เช่นเดียวกับ React JS, Svelte ส่งเสริมสถาปัตยกรรมแบบคอมโพเนนต์ ทำให้โค้ดของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการบำรุงรักษา

คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด

  • ใช้งานง่ายสำหรับนักพัฒนา React ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วจากส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คล้ายกับ React
  • สร้าง HTML ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้แอปพลิเคชันของคุณมีความเป็นสากลมากขึ้นด้วย virtual DOM ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
  • ประสบการณ์การพัฒนาที่ใช้งานง่ายสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ในขณะที่คุณสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดที่กระชับ

  • เนื่องจากเป็นเฟรมเวิร์ก Javascript ที่ใหม่กว่า ระบบนิเวศที่สร้างขึ้นรอบ ๆ มันจึงมีขนาดเล็กกว่า ดังนั้นคุณจะมีทรัพยากรน้อยกว่าสำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

ราคาที่คุ้มค่า

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวที่เพรียวบาง

  • ไม่เกี่ยวข้อง

4. Htmx

คลิกเพื่อแก้ไขตัวอย่างใน Htmx
ผ่านHtmx

Htmx เป็นไลบรารี Javascript ที่ใช้สำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ แทนที่จะใช้เครื่องมือสร้างและเฟรมเวิร์กที่ซับซ้อน Htmx จะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานโดยตรงไปยัง HTML ของคุณ ทำให้ประสิทธิภาพและเวลาในการโหลดรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันแบบหน้าเดียวหรือโปรเจกต์ขนาดเล็กอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Htmx

  • ใช้งานง่ายด้วยประสบการณ์ HTML พื้นฐาน แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ JavaScript มากนัก
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างการส่งแบบฟอร์มอัตโนมัติและแถบความคืบหน้าบนเว็บแอปพลิเคชัน
  • ปรับใช้ได้ง่ายกับเฟรมเวิร์กและภาษาแบ็กเอนด์ที่หลากหลาย เนื่องจากไม่ผูกติดกับเซิร์ฟเวอร์ใดโดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Htmx

  • แม้ว่าจะค่อนข้างใช้งานง่าย แต่ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการเรียนรู้

ราคาของ Htmx

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว Htmx

  • ไม่เกี่ยวข้อง

5. เอล์ม

ตัวอย่างการแปลง HTML เป็น Elm
ผ่านถนนเอล์ม

Elm เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันสำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้และบำรุงรักษาได้ง่าย หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Elm คือการตรวจจับข้อผิดพลาดในระหว่างขั้นตอนการคอมไพล์ ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน Elm ใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันเพื่อให้โค้ดมีความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Elm

  • จับข้อผิดพลาดในการคอมไพล์ ป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดขณะรันโปรแกรมจำนวนมาก
  • การแก้ไขข้อบกพร่องด้วยการเดินทางข้ามเวลาช่วยให้คุณสามารถย้อนเวลากลับไปในกระบวนการของคุณ แก้ไขข้อผิดพลาด และดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น
  • คอมไพเลอร์ที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือดีบักที่มีประโยชน์มากมายสำหรับนักพัฒนาเว็บ

ข้อจำกัดของเอล์ม

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว แม้แต่สำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์

ราคาของเอล์ม

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Elm

  • ไม่เกี่ยวข้อง

6. ปรับปรุงใหม่

แดชบอร์ดการวิเคราะห์การใช้งานใน Retool
ผ่านทางRetool

Retool เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างเครื่องมือภายในสำหรับธุรกิจ นักพัฒนาสามารถออกแบบเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง เครื่องมือจัดการข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ได้อย่างรวดเร็ว สร้างเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางของแพลตฟอร์ม จากนั้นเพิ่มการควบคุมการเข้าถึงและการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและความต้องการในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปรับปรุงคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้การสร้างแอปเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดตั้งแต่เริ่มต้น
  • การควบคุมความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องข้อมูลขององค์กร
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้เพื่อสร้างเครื่องมือภายในที่ไม่เหมือนใคร

ข้อจำกัดในการปรับปรุงใหม่

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่จืดชืดอย่างยิ่ง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อพยายามสร้างแอปขนาดใหญ่

ปรับโครงสร้างราคาใหม่

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้มาตรฐาน 1 คน + $5/เดือน ต่อผู้ใช้ปลายทาง 1 คน
  • ธุรกิจ: $50/เดือนต่อผู้ใช้มาตรฐาน 1 คน + $15/เดือนต่อผู้ใช้ปลายทาง 1 คน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

ปรับปรุงการจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. มาร์โก

ตัวเลือกการสนับสนุนจากผู้แก้ไขใน Marko
ผ่านทางมาร์โก

มาร์โก เป็นเครื่องมือสร้างเทมเพลตสำหรับ Javascript ที่ออกแบบมาเพื่อการเรนเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์. มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ React หากคุณต้องการสิ่งที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเทมเพลตอย่างสมบูรณ์. มาร์โก ยังใช้เทคนิค DOM เสมือนสำหรับการโหลดหน้าเว็บที่รวดเร็วขึ้น และให้การผูกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ง่ายขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Marko

  • การแสดงผลแบบโปรเกรสซีฟหมายความว่าผู้ใช้จะเห็นเนื้อหาเมื่อพร้อมใช้งาน จึงช่วยลดความล่าช้าในการแสดงผลสำหรับผู้ใช้
  • โปรแกรมแก้ไข VSCode ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณรักษาความอ่านง่ายและความเป็นระเบียบของโค้ดด้วยการเน้นไวยากรณ์ การเติมคำอัตโนมัติ และความสามารถในการกระโดดไปยังไฟล์ที่อ้างอิงได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • อัปเดตส่วนติดต่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ทำให้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการได้ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของมาร์โก

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด (อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อชุมชนเติบโตขึ้น)

การกำหนดราคาของ Marko

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของมาร์โก

  • G2: 4/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)

8. วานิลลา JS

ตัวอย่างโค้ด Vanilla JS
ผ่านVanilla JS

Vanilla JS ช่วยให้คุณใช้ Javascript ได้โดยไม่ต้องใช้ไลบรารีหรือเฟรมเวิร์กภายนอก มันให้คุณควบคุม UI ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ และเนื่องจากใช้ javascript น้อยมาก จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เร็วและเบาที่สุด อย่างไรก็ตาม การใช้ Vanilla JS หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากไลบรารี React ดังนั้นคุณจะต้องสร้างเฟรมเวิร์ก JS ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vanilla JS

  • ไม่มีไลบรารี Javascript ภายนอก หมายความว่านี่คือเฟรมเวิร์กที่เบาที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันมือถือและเว็บของคุณ
  • นักพัฒนาสามารถควบคุมโค้ดได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของมันได้อย่างเต็มที่
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาโครงการที่ต้องใช้งานกับเบราว์เซอร์และแพลตฟอร์มรุ่นเก่า

ข้อจำกัดของ Vanilla JS

  • นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่เก่ากว่า ดังนั้นคุณจะต้องอัปเดตโค้ดของคุณด้วยตนเองเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลที่ทันสมัย

ราคาของวานิลลา JS

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวด้วย Vanilla JS

  • ไม่เกี่ยวข้อง

9. ไฮเปอร์แอป

ตัวอย่างการใช้ Hyperapp
ผ่านทางGitHub

Hyperapp เป็นไลบรารี Javascript ที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา มันไม่มีโครงสร้างที่ตายตัวเพื่อให้คุณสามารถควบคุมและยืดหยุ่นในโครงการของคุณได้ ระบบที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาใหม่ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันเว็บแบบก้าวหน้า

คุณสมบัติเด่นของ Hyperapp

  • เครือข่ายห้องสมุด เครื่องมือ และการสนับสนุนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากชุมชนนักพัฒนาที่เติบโตขึ้น
  • เหมาะสำหรับนักพัฒนา JavaScript มือใหม่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียนรู้ได้ง่ายและโค้ดเบสขนาดเล็ก
  • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดระเบียบโค้ดของคุณ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งสถาปัตยกรรมได้ตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Hyperapp

  • เหมาะสำหรับโปรเจกต์ขนาดเล็ก แต่ระบบนิเวศที่เล็กกว่าทำให้การใช้งานจำกัดในการสร้างโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้น

การกำหนดราคาของ Hyperapp

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Hyperapp

  • ไม่เกี่ยวข้อง

10. ออเรเลีย

ตัวอย่างของแอปพลิเคชันการปรับแต่งเกมสร้างด้วย Aurelia
ถนนออเรเลีย

Aurelia เป็นเฟรมเวิร์ก Javascript แบบโมดูลาร์สำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซเว็บที่ทันสมัยและมีพลวัต เฟรมเวิร์กนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์นักพัฒนาที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณเลือกส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อให้ขนาดของบันเดิลยังคงเล็กและสามารถดูแลรักษาได้

คุณสมบัติเด่นของออเรเลีย

  • คุณสามารถใช้ JavaScript และ HTML เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
  • ระบบนิเวศที่ยอดเยี่ยมพร้อมปลั๊กอิน เครื่องมือดีบัก และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
  • มันช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่นด้วยการอัปเดต DOM ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้โค้ดของคุณอ่านและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของออเรเลีย

  • เนื่องจากเป็นเฟรมเวิร์กที่ใหม่กว่า จึงมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในชุมชน Aurelia น้อยกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนหากโครงการถูกส่งต่อไปยังนักพัฒนาใหม่

ราคาของออเรเลีย

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของออเรเลีย

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)

